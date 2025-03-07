كيفية الحصول على ChatGPT لتلخيص مقال بشكل فعال

الجميع يستخدم الذكاء الاصطناعي. نحن لا نقول ذلك، بل ماكينزي هي التي تقول ذلك. A دراسة استقصائية حديثة أن 94% من الموظفين و99% من القادة على دراية بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يستخدم الموظفون بالفعل 3 أضعاف عدد الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل أكثر مما يتصور مديروهم.

ومع ذلك، فإن التحدي الأهم الذي يواجهه الموظفون أثناء تبني أدوات الذكاء الاصطناعي هو التدريب. يعترف نصف الموظفين تقريباً بأنهم يحصلون على "دعم متوسط أو أقل" في استخدام الذكاء الاصطناعي.

نحن هنا لتغيير ذلك قليلاً. في منشور المدونة هذا، نقدم درساً شاملاً حول كيفية جعل ChatGPT يلخص مقالاً. نستكشف الفوائد، وأفضل الممارسات، والعثرات المحتملة التي يجب تجنبها.

لنبدأ من البداية.

⏰ ملخص 60 ثانية

عندما يُطلب منك أن تكون أكثر حديثاً وسهل التصفح، إليك ما يلي ClickUp Brain تم إنشاؤه:

ملخص أولي لهذه المقالة تم إنشاؤه بواسطة ClickUp Brain

فهم الدردشةGPT

ما هو؟ إنه روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من OpenAI يتحدث معك بلغة البشر

كيف يعمل؟ يستخدم نماذج لغوية كبيرة مُدرّبة على الكثير من النصوص لتوليد الردود

ما الذي يمكنه فعله؟ إلى جانب التلخيص، يمكنه البحث، وإنشاء المحتوى، وكتابة التعليمات البرمجية، والعصف الذهني، والمزيد!

فوائد استخدام ChatGPT

السرعة : يلخص المقالات الطويلة ببضع نقرات فقط

: يلخص المقالات الطويلة ببضع نقرات فقط السرعة : يعالج مقالات متعددة دون تعب

: يعالج مقالات متعددة دون تعب فعالة من حيث التكلفة : يوفر الوقت والموارد

: يوفر الوقت والموارد الاتساق: يحافظ على الاتساق: يحافظ على الملخصات موحدة وموثوقة

التطبيقات الواقعية: توفر الوقت والموارد

ملخصات تنفيذية : لمحات عامة سريعة للقادة المشغولين

: لمحات عامة سريعة للقادة المشغولين أبحاث : تلخيص الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت ذات صلة بالموضوع

: تلخيص الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت ذات صلة بالموضوع قراءة شخصية: قراءة شخصية: يبسط المواضيع المعقدة لسهولة الفهم

باختصار، يعد ChatGPT أداة قوية لتلخيص المقالات بسرعة وكفاءة. ولكن إذا كنت تريد مُلخصًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحتوي على السياق الكامل لعملك، فلا تبحث عن أداة تلخيصية أخرى غير ClickUp Brain!

## فهم ChatGPT

منذ إنشائها في نوفمبر 2022، اجتاحت ChatGPT العالم أجمع. قبل DeepSeek (أداة ذكاء اصطناعي توليدية أخرى حطمت الرقم القياسي مؤخراً)، كان ChatGPT التطبيق الأكثر تحميلاً على متجر تطبيقات Apple.

يقول الخبراء، مع بعض المجازفة والمبالغة، أن ChatGPT قد يكون المحرك البخاري لهذا القرن. إذن، ما هي المشكلة الكبيرة؟ لنكتشف ذلك.

ما هي ChatGPT؟

ChatGPT هو روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تطويره بواسطة OpenAI، يمكنك إجراء محادثة معه بلغة البشر. يمكنك طرح أي نوع من الأسئلة، وسيعطيك روبوت الدردشة الآلي الإجابات المناسبة بناءً على قاعدة البيانات التي يمكنه الوصول إليها.

كيف يعمل ChatGPT؟

يتم تشغيل ChatGPT بواسطة نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مُدرّبة على كميات هائلة من البيانات النصية من جميع أنحاء الإنترنت وأماكن أخرى. وبناءً على هذا التدريب، يقوم ChatGPT بتطوير القدرة على معالجة مدخلاتك (المعروفة باسم المطالبات) وتوليد الردود المناسبة.

ما الذي يمكن أن تفعله ChatGPT؟

في الوقت الحالي، أصبح ChatGPT بارعاً في عدد من المهام المحددة، مثل:

البحث : الاستخدام كبديل لبحث Google باستخدام نهج المحادثة والذاكرة قصيرة المدى للمحادثة الحالية

: الاستخدام كبديل لبحث Google باستخدام نهج المحادثة والذاكرة قصيرة المدى للمحادثة الحالية إنشاء محتوى : إنشاء الخطوط العريضة وكتابة مسودات لمنشورات المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني، إلخ.

: إنشاء الخطوط العريضة وكتابة مسودات لمنشورات المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني، إلخ. كتابة التعليمات البرمجية : إنشاء أو إكمال التعليمات البرمجية بأي لغة برمجة

: إنشاء أو إكمال التعليمات البرمجية بأي لغة برمجة عصف ذهني : مساعدة المبدعين على العصف الذهني للحلول من خلال منحهم الأفكار واستكشاف الاحتمالات

: مساعدة المبدعين على العصف الذهني للحلول من خلال منحهم الأفكار واستكشاف الاحتمالات تلخيص: تلخيص: معالجة المستندات الطويلة إلى ملخصات صغيرة الحجم للمحترفين المشغولين لفهمها وتذكرها بسرعة

لقد كتبنا باستفاضة عن استخدام ChatGPT لعدة أغراض من قبل. في هذه المقالة، نركز في هذه المقالة على النقطة الأخيرة: الملخصات.

كيف يولد ChatGPT الملخصات؟

يقوم ChatGPT بتلخيص النص من خلال تحليل المستند واستخراج النقاط الرئيسية وتقديمها بالطريقة التي يطلبها المستخدم. العملية وراء الشاشة هي كما يلي.

السياق: يقوم ChatGPT بمعالجة النص بأكمله بحثاً عن المعنى، والبنية والعلاقات.

تحديد الأولويات: يحدد المعلومات المهمة بناءً على تكرار كلمات معينة وبنية الجملة والمعنى الدلالي.

التلخيص: يقوم بالتلخيص: يقوم بالتلخيص الاستخراجي (انتقاء الجمل الرئيسية كما هي) أو يتبع نهجًا تجريديًا (إعادة الصياغة وإعادة الصياغة).

التكرار: يقوم بالتكرار: يقوم بإزالة الأفكار والكلمات والاقتباسات المتكررة وما إلى ذلك.

الأسلوب: ثم ينظم ملخص المقالة بناءً على مدخلات المستخدم. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ChatGPT أن يقدم لك ملخصًا لمقال ما في خمس نقاط أو إنشاء ملخص تنفيذي من صفحة واحدة.

الآن بعد أن عرفت كيف يعمل، دعنا نرى كيف يساعدك.

## فوائد استخدام ChatGPT للتلخيص

يقدم استخدام أداة ذكية مثل ChatGPT للتلخيص العديد من الفوائد، مثل

السرعة: يمكن لأداة ChatGPT تلخيص المقالات التي تتكون من آلاف الكلمات في غضون ثوانٍ قليلة. فهو لا يوفر الوقت في كتابة النسخة المختصرة فحسب، بل يوفر أيضًا قراءة صفحات طويلة من النص وفهمها والتعليق عليها ثم إنشاء ملخصات المقالات، مما يسرع من سير عمل إدارة المستندات .

المقياس: تستطيع ChatGPT معالجة عشرات المقالات، وهو ما يستحيل عملياً على البشر القيام به؛ كما أن روبوتات الدردشة الآلية لا تتعب أيضاً.

فعالية التكلفة: يعد استخدام ChatGPT لتلخيص الأبحاث أو المقالات الأكاديمية فعّال من حيث التكلفة أيضًا، نظرًا لأنه أسرع بكثير في الوصول إلى النقاط الرئيسية دون الحاجة إلى فريق كبير من المساعدين.

الاتساق: بناءً على طريقة مطالبتك لـ ChatGPT، يمكنك التحكم في المخرجات، مما يجعل جميع ملخصاتك متسقة وموثوقة.

## تطبيقات العالم الحقيقي لتلخيص ChatGPT

بعد "هل يمكن لـ ChatGPT تلخيص النص؟" السؤال الأكثر شيوعًا هو كيف يمكنك استخدام ميزات التلخيص في الحياة الواقعية. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

الملخصات التنفيذية

كل وثيقة عمل تحتوي على ملخص تنفيذي للقادة الذين لا يملكون الوقت الكافي للاطلاع على الوثيقة بأكملها. يمكن لـ ChatGPT إنشاء هذا الملخص في لحظة. والأكثر من ذلك؟ إذا كنت تعرف تفضيلات المدير التنفيذي الذي تقوم بتلخيصه له، يمكنك أيضاً أن تجعله مخصصاً ليناسب احتياجاته.

التصور

غالبًا ما تكون الاستطلاعات والتقارير البحثية مليئة بالأرقام، مما يجعل من الصعب الخوض فيها. يمكن ل ChatGPT تحديد النقاط والبيانات البارزة، والتي يمكنك بعد ذلك عرضها بشكل مرئي لفهم أفضل.

البحث

يقرأ الباحثون والأكاديميون العشرات، إن لم يكن المئات، من المقالات كجزء من مراجعتهم للأدبيات. ولا يمكنك أن تدرك ما إذا كانت ذات صلة بك أم لا إلا بعد قراءة البحث بأكمله.

تجنب ذلك مع ملخصات ChatGPT. اطلب من أداة الذكاء الاصطناعي الجيني تلخيص الأوراق البحثية أو المقالات الإخبارية واقرأ التفاصيل فقط إذا كان ذلك ضرورياً.

القراءة الشخصية

مهتم جداً بموضوع ما ولكنك تجد ويكيبيديا مربكة للغاية؟ ChatGPT للإنقاذ. يستطيع ChatGPT تلخيص معظم المقالات الإخبارية والمقالات الطويلة وصفحات ويكيبيديا. بناءً على المعلومات الموجودة في تلك الصفحة، يمكنك أيضًا طرح أسئلة على روبوت الدردشة الآلية.

إدارة المعلومات

سواءً كنت ترغب في وضع إشارة مرجعية لقراءتك أو الاحتفاظ بكتاب شائع، فإن ملخصات ChatGPT طريقة رائعة لأرشفة المعلومات التي تهتم بها. بمجرد أن تستمتع بقراءة مقال طويل أو كتاب غير روائي، يمكنك أن تطلب من ChatGPT تلخيصه، حتى تتمكن من تخزينه للرجوع إليه في المستقبل.

كفانا من الاحتمالات، دعنا ننتقل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

## كيفية استخدام ChatGPT لتلخيص مقال

إن تلخيص مقال باستخدام ChatGPT بسيط مثل نسخ النص ولصقه والمطالبة بذلك. يمكنك تجربة ذلك بنفسك وتحسين العملية أثناء تقدمك. لكن، باستخدام النصائح التالية، قد تصل إلى ذلك بشكل أسرع.

1. إعداد مستندك لـ ChatGPT

يمكن لبرنامج ChatGPT معالجة أي ملف أو مستند خارجي تقوم بتحميله وإنشاء ملخص موجز. لضمان فعالية الملخص، قم بتنسيق المستند بشكل مناسب.

إزالة الفوضى غير الضرورية، مثل الإعلانات أو الصور غير ذات الصلة

قسّم المستند إلى أقسام لتحسين تدفق النص

قم بتنظيمه في فقرات مع توفير العناوين الضرورية

إزالة أي معلومات سرية

بمجرد أن يصبح المستند جاهزاً، حان وقت العمل. بالمناسبة، يمكنك أيضاً أن تطلب من ChatGPT تلخيص مقاطع الفيديو من خلال النصوص.

2. إدخال المقال وإنشاء الملخصات

على الرغم من أنه من الأفضل أن يكون لديك مستند منسق لتوليد الملخصات، إلا أنك لست بحاجة إلى ذلك. يمكنك أيضًا نسخ النص ولصقه في نافذة دردشة ChatGPT أو كتابة عنوان URL والحصول على ملخص. أثناء القيام بذلك، ضع في اعتبارك ما يلي.

يمكنك كتابة "تلخيص" أو "tl;dr" للحصول على الملخص الذي يعتقد ChatGPT أنه الأفضل. دعنا نطلب من ChatGPT تلخيص مقالة تايلور سويفت على ويكيبيديا ونرى كيف ستسير الأمور.

ملخص _ChatGPT لصفحة ويكيبيديا تايلور سويفت للموجه أعلاه (المصدر:(المصدر:

openai.com_

)

حدد حاجتك

حسناً، لقد بذلت ChatGPT قصارى جهدها. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تطورها الوظيفي، على سبيل المثال، من المفيد أن تذكر ذلك.

موجز _ChatGPT المخصص للحاجة (المصدر:(المصدر: openai.com )

حدد جمهورك

أخبر ChatGPT لمن هذا الملخص. بناءً على ما إذا كان ملخصًا تنفيذيًا لمدير تنفيذي أو عرضًا تقديميًا لطالب في الصف الخامس، يمكن تخصيص الملخص للجمهور.

ملخص الدردشةGPT مخصص للجمهور (المصدر: openai.com )_

اشرح أهدافك

أخبر ChatGPT بما تخطط لفعله بالملخص. على سبيل المثال، إذا كنت تلخص تقريرًا تقنيًا معقدًا، فقد تطلب من ChatGPT تبسيطه. إذا كانت المقالة خاصة بمجال معين، اطلب من ChatGPT شرحها لشخص عادي. إذا كنت تتخذ قرارات رئيسية بناءً على مخرجات ChatGPT، اطلب ملخصاً أكثر شمولاً.

موجز _ChatGPT ولكن نسخة مبسطة (المصدر:(المصدر: openai.com )

3. مراجعة المخرجات الملخصة وتحريرها

هل أنت راضٍ عن ملخص ChatGPT للنص الخاص بك؟ إذا لم يكن كذلك، فلا مشكلة. صُمم روبوت الدردشة الآلي ليكون محادثة، حيث يقوم بمراجعة وتحسين الردود بناءً على مدخلاتك المستمرة.

يمكنك إمّا أن تطلب من ChatGPT العودة والتلخيص من مقالتك المصدرية أو تكييف ملخصها الخاص مع احتياجاتك الخاصة. يمكنك أيضاً أن تطلب منه إنشاء ملخصات موجزة للنسخ الأطول التي أنشأها بالفعل.

بسيط، أليس كذلك؟ إنها كذلك. ومع ذلك، مثل أي أداة ناشئة، فإن ChatGPT ليست مثالية. لديها بعض القيود التي يجب أن تكون على دراية بها.

العيوب المحتملة لاستخدام ChatGPT للتلخيص

على الرغم من ذكاء ChatGPT، إلا أنه لا يزال روبوتاً. وهذا يأتي مع عيوبه وقيوده الخاصة به.

نقص الخبرة: ChatGPT ليس خبيراً في أي شيء (إنه روبوت!). لذا، قد لا يفهم تماماً المواد المعقدة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يلخص النص بشكل غير دقيق، مما يجعله يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لك.

إغفال الفروق الدقيقة: قد يفوت ChatGPT في كثير من الأحيان المعاني الضمنية أو المشاعر. ولكي نكون منصفين، فإنه يتحسن في ذلك.

على سبيل المثال، يمكنه معرفة الفرق بين البنك الذي تدخر فيه المال والبنك المجاور للنهر بناءً على السياق.

ومع ذلك، فإن السخرية، أو السخرية، أو التفاصيل غير الواضحة والحاسمة في نفس الوقت قد لا يدركها ChatGPT تماماً.

التبسيط المفرط: يمكنك أن تطلب من ChatGPT تلخيص كتاب في جملة واحدة، وسيفعل ذلك. ومع ذلك، فإن هذا ينطوي على مخاطر التبسيط المفرط، مما قد يؤدي إلى تحريف البيانات.

التحيز: قد يفضل النموذج عن غير قصد وجهات نظر معينة على أخرى. من دون معرفة التحيزات المتأصلة في النموذج وبيانات التدريب، قد يكون من المستحيل تقريبًا معرفة ما إذا كان الملخص متحيزًا.

عدم الدقة: لقد رأينا أن بعض النماذج اللغوية الكبيرة عرضة للهلوسة. في حالات نادرة، قد يتضمن الملخص تفاصيل غير موجودة بالفعل في المادة المصدرية.

القيود التقنية: سواء كنت تستخدم اشتراكًا مجانيًا أو مدفوعًا، فإن ChatGPT لديه حد رمزي لمقدار ما يمكنك استخدامه. بالنسبة لمعظم الناس، قد يكون ذلك كافياً. ومع ذلك، عندما تقوم بتنقيح الملخصات بشكل متكرر، قد تصطدم ببعض الحدود.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التغلب على التحديات المذكورة أعلاه.

## تحسين استخدام ChatGPT لتلخيص أفضل

الخطوة الأولى لاستخدام ChatGPT للتلخيص بفعالية هي معرفة أن لها عيوبًا والاستعداد لها. ما سبق هي القيود الأكثر شيوعًا في ChatGPT وغيرها من الأدوات المشابهة. دعنا نرى كيف يمكنك التغلب عليها.

حدد احتياجاتك من التلخيص بوضوح

عندما تطلب ملخصاً، أخبر ChatGPT بما تريده بالضبط. قم بتضمين ما يلي في طلبك الأولي.

التنسيق : ما إذا كنت تريد الملخص في شكل فقرات أو قوائم نقطية أو أقسام

: ما إذا كنت تريد الملخص في شكل فقرات أو قوائم نقطية أو أقسام الجمهور : لمن هذا الملخص ولأي غرض قد يحتاجون إليه (على سبيل المثال، لمدير تنفيذي يقرأه في أقل من خمس دقائق)

: لمن هذا الملخص ولأي غرض قد يحتاجون إليه (على سبيل المثال، لمدير تنفيذي يقرأه في أقل من خمس دقائق) المعلومات : عندما تريد أن يسلط ChatGPT الضوء على النقاط الرئيسية أو جوانب محددة من المستند (على سبيل المثال، التركيز على التقدم الوظيفي في التسعينيات)

: عندما تريد أن يسلط ChatGPT الضوء على النقاط الرئيسية أو جوانب محددة من المستند (على سبيل المثال، التركيز على التقدم الوظيفي في التسعينيات) الطول: ما هو عدد الكلمات أو عدد الأحرف الذي تفضله، أو هل تحتاج إلى ملخص مفصل

العمل مع ChatGPT

قد لا تحصل ChatGPT دائماً على الملخص بشكل صحيح من المحاولة الأولى. لا تستسلم. اقترح تحسينات. قل، "اجعله موجزًا" أو "ضع هذه في نقاط" أو "أضف بعض المعلومات المهمة" لجعل ChatGPT يفهم كيفية تعديل الملخص الذي تم إنشاؤه بالفعل.

تحقق مرة أخرى من ChatGPT

يعد ChatGPT نقطة انطلاق رائعة. إنه منشئ مسودة. ومع ذلك، فإنه لم ينضج بعد بما يكفي لاستخدامه بشكل مستقل دون رقابة. يمكن أن تحتوي بعض الملخصات على أخطاء ومغالطات تبدو معقولة.

لذا، للحصول على ملخص دقيق، قم بمراجعة الحقائق التي يوفرها ChatGPT مرة أخرى مع المقال المصدر. قد يكون من المفيد أيضاً أن تعرضها على مدققي قواعد الذكاء الاصطناعي لوضوح وفعالية الكتابة.

تحرير يدوي

كروبوت، يمكن أن يظهر ChatGPT أيضاً كروبوت خالي من المشاعر أو لطيف. للتغلب على ذلك، تعلم كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي بنفسك. أضف صوتك الشخصي أو ذوقك أو تخصيصك لجعل الملخص أكثر قابلية للاستخدام.

قد ترغب أيضًا في استخدام برنامج التحكم في إصدار المستندات للتأكد من عدم فقدانك لتعديلاتك وتصحيحاتك.

قم بإقرانها مع أدوات أخرى

بمجرد حصولك على الملخص بواسطة ChatGPT، استخدم أدوات أخرى أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي للارتقاء به. على سبيل المثال، يمكنك استخدام Quillbot لتحديد الجوانب التي تبدو آلية للغاية وتعديلها للحصول على صوت أكثر إنسانية. يمكنك تشغيله بواسطة Grammarly كجزء من أدوات التدوين للتعديلات المتعلقة باللغة.

📖 قراءة إضافية: قوالب تقويم المحتوى إذا كنت تبحث عن أداة يمكن أن تساعدك في تلخيص معلومات العمل وتحريرها ونشرها، ففكر في ClickUp Brain .

## النقر فوق والذكاء الاصطناعي للتلخيص

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الشامل الذي يربط جميع معارفك التنظيمية، سواء داخل ClickUp أو في مكان آخر. من بين أمور أخرى، يعد ClickUp Brain أيضًا أداة رائعة ملخص المستندات بالذكاء الاصطناعي . إليك السبب.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: الثنائي القوي

ClickUp Docs هي أداة جميلة لإدارة المعرفة تساعدك على كتابة المحتوى. على ClickUp برنامج تحرير المستندات ، يمكنك إنشاء صفحات متداخلة وتنسيقها وتضمين إشارات مرجعية وإضافة جداول وربط المهام ووضع علامات على الأشخاص وترك تعليقات وغير ذلك.

المثير في الأمر؟ بمجرد أن يكون مستندك جاهزًا، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تلخيصه وإضافته إلى الأعلى! في مستند ClickUp Doc مفتوح، مرر مؤشر الماوس فوق العنوان. انقر على اسأل الذكاء الاصطناعي وحدد الملخص؛ احصل على ما تريد!

تلخيص ملاحظات الاجتماع على الفور باستخدام ClickUp Brain

للحصول على سير عمل نشر أسرع وأكثر كفاءة، جرِّب قالب مدونة ClickUp . لتبسيط عملية الإنشاء وإضافة ملخصات وأوصاف تعريفية وعناوين وما إلى ذلك من أجل تحسين عملية الإنشاء!

📖 قراءة إضافية: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

تلخيص أكثر من مجرد مقالات

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء ملخصات لأي شيء تقريبًا. بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا هي:

الاجتماعات : دمج اجتماعات الفيديو الخاصة بك، وإنشاء نصوص، وتلخيصها للعمل

: دمج اجتماعات الفيديو الخاصة بك، وإنشاء نصوص، وتلخيصها للعمل تحديثات المشروع : اطلب من ClickUp أن يخبرك بملخص لأي من مشاريعك حتى الآن

: اطلب من ClickUp أن يخبرك بملخص لأي من مشاريعك حتى الآن تحديثات الحالة: إنشاء ملخصات للجلسات اليومية أو التقارير الدورية لجميع الأعمال المنجزة

تحديثات آلية باستخدام ClickUp Brain

أتمتة إنشاء الملخصات باستخدام ClickUp

أفضل جزء في استخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp هو أنك لست بحاجة إلى تذكر كل شيء. ومع ذلك، عندما تشارك في مشاريع طويلة الأمد، ينتهي بك الأمر إلى قراءة جميع التحديثات من البداية في كل مرة تعود فيها. تجنب ذلك باستخدام ملخصات الذكاء الاصطناعي الآلية.

استخدم "الحقول المخصصة" في ClickUp لإضافة ملخصات الذكاء الاصطناعي أو تحديثات مشروع الذكاء الاصطناعي إلى مهمتك واحصل على ملخصات تلقائية كلما احتجت إليها.

أتمتة إنشاء الملخص باستخدام ClickUp

عندما تستخدم إطار عمل مثل قالب إدارة مدونة ClickUp لتشغيل المحتوى الخاص بك، يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الثغرات في المواضيع، واقتراح الخطوط العريضة، والتوصية بالأفكار. يمكنك أيضًا استخدام هذا لتنظيم كيفية بناء قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك .

ترجمة الملخصات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

يمكن لـ ClickUp التعامل مع أكثر من مجرد اللغة الإنجليزية. للفرق الموزعة, مستندات ClickUp يمكن أن يساعد في ترجمة الملخصات عبر اللغات.

الترجمة والتلخيص باستخدام مستندات ClickUp Docs

تلخيص المحتوى وتبسيط العمل باستخدام ClickUp

في عالم التحميل الزائد للمعلومات، أصبح كل شخص وكل شيء في عالم الأعمال. أصبح المحتوى القصير، سواء أكان تغريدات أو مقاطع فيديو، شائعًا بشكل متزايد. يرغب الناس في الاطلاع على مجموعة كبيرة من المقالات قبل أن يقرروا أي منها سيقرأونه بالتفصيل.

يتطلب إشراك جمهور هذا الجيل القدرة على إنشاء ملخصات تجذب الانتباه. يساعد ClickUp في ذلك بالضبط.

سواء كنت تكتب مدونة أو تقدم تقريرًا أو تقدم عرضًا في مراجعة أدائك، يمكن لـ ClickUp تلخيص أشكال مختلفة من البيانات وإنشاء ملاحظاتك الموجزة. واحدة من أهم ميزات ClickUp Brain هو أنه يمكنه دمج المحتوى مع المهام وتسهيل سير عملك. ويمكنه المساعدة في تحديد الاتجاهات الرئيسية واكتشاف الرؤى الخفية.

يساعدك ClickUp على الكتابة والتحرير والنسخ وإضافة الجداول وحتى إنشاء قوالب للاستخدام المستقبلي. وبفضل عمليات التكامل القوية، يمنحك ClickUp عرضًا كاملاً بزاوية 360 درجة لعملك. خذ ClickUp Brain في جولة. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .