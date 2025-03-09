كيفية جعل تقويم Google الخاص بك جماليًا ومنظمًا

كان ذلك في ديسمبر 1953/ديسمبر 1953. كانت مختبرات RCA مشغولة بالعبث بالتكنولوجيا الجديدة، وسرعان ما كان أول تلفاز ملون على الإطلاق سيبدأ تشغيله. لم يكن هذا التحول التكنولوجي يتعلق فقط بتجميل الأشياء. كان الأمر يتعلق بتحسين تفاعل المشاهدين وجعل التجارب البصرية على جهاز التلفزيون أكثر تميزًا.

وبالمصادفة، يمكن تطبيق هذه الفلسفة نفسها على العمل. يبحث العاملون في الشركات دائمًا عن طرق لخفض الاجتماعات غير الضرورية، وإلغاء فوضى الجداول الزمنية، وإنجاز العمل.

وصدق أو لا تصدق، الأشياء الجميلة تجعلك أكثر كفاءة. تعلم كيفية جعل تقويم Google الخاص بك أكثر جمالية يساعدك على العمل بشكل أفضل.

ما زلت غير مقتنع؟ دعنا نستكشف كيف يمكن أن يؤدي تحسين تقويم Google الخاص بك بصريًا إلى زيادة إنتاجيتك.

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك السبب في أن جعل تقويم Google الخاص بك جماليًا مفيدًا لك ولفريقك:

يعزز التقويم المحسّن بصريًا التركيز والمشاركة والإنتاجية مع جعل الجدولة أكثر سهولة.

92% من الموظفين يعانون من عدم اتساق تتبع المهام مما يؤدي إلى تفويت القرارات والتأخير، مما يثبت أن إدارة التقويم بشكل أفضل يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية

مما يؤدي إلى تفويت القرارات والتأخير، مما يثبت أن إدارة التقويم بشكل أفضل يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية يعمل اللون على تحسين الاحتفاظ بالذاكرة والمشاركة، مما يجعل تقويم Google المحسّن بصريًا أداة فعالة لتحسين التركيز وإدارة الوقت، خاصةً عند استخدامه مع إضافات المتصفح المضافة

لتحسين التركيز وإدارة الوقت، خاصةً عند استخدامه مع إضافات المتصفح المضافة يفتقر تقويم Google إلى تتبع المشاريع المتقدمة والأتمتة والتكامل السلس، مما يحد من قدرته على دعم سير العمل المعقد

والأتمتة والتكامل السلس، مما يحد من قدرته على دعم سير العمل المعقد ClickUp يقدم طرق عرض مخصصة، وأتمتة ، وتسميات التقويم المخصصة، وتبعيات المهام، والتكاملات في الوقت الفعلي، مما يقضي على أوجه القصور في الجدولة ويحسن من مواءمة الفريق

، وتسميات التقويم المخصصة، وتبعيات المهام، والتكاملات في الوقت الفعلي، مما يقضي على أوجه القصور في الجدولة ويحسن من مواءمة الفريق تعمل أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة تقويم Google، و إدارة المشاريع المدمجة على تحويل الجدولة إلى زيادة الإنتاجية

لماذا جعل تقويم Google جماليًا؟

أقواس ماكدونالدز الذهبية ممتعة ومحببة للأطفال ويمكن التعرف عليها على الفور في جميع أنحاء العالم. هل تساءلت يومًا عن السبب؟ يتطلب اللون الأصفر المشمس المشرق والمشرق الانتباه. إنه مرتبط بالبهجة والطاقة وحتى زيادة النشاط الذهني - وهو مثالي لجعل الوجبات السريعة تبدو وكأنها متعة مثيرة.

أما اللون الأزرق الحقيقي فهو قوة مهدئة. تشير الدراسات إلى أنه يخفض ضغط الدم ويعزز الثقة، وربما لهذا السبب تستخدمه علامات تجارية مثل فورد للإشارة إلى الموثوقية والقوة.

via مصفاة الفضاء تثير الألوان المختلفة مشاعر مختلفة - غالباً دون أن ندرك ذلك.

ولهذا السبب عندما تحاول جعل تقويم Google الخاص بك جماليًا أو ترميز أي من التقويمات بالألوان، فإنها تساعد على تصنيف يومك وتقليل التوتر وجعل تحديد الأولويات أمرًا سهلاً.

📌 📌مثال: تخيل تحديد الاجتماعات العاجلة باللون الأحمر الغامق، وحجب جلسات العمل ذات التركيز العميق باللون الأزرق الهادئ، وتحديد وقت الصالة الرياضية باللون الأخضر المحفز. فجأة، يصبح تقويمك دليلًا مرئيًا مُحسّنًا بصريًا لحياة أكثر تنظيمًا.

العناصر الرئيسية لتقويم Google الجمالي

إن هدفك من جعل تقويم Google الخاص بك جماليًا هو إنشاء نظام واضح بصريًا وسهل التنقل فيه ومُحسَّن للإنتاجية. لماذا؟

لقد عانينا جميعًا من الإجهاد، وتفويت المواعيد النهائية، والشعور الساحق بالهلاك. لتجنب ذلك، إليك خمسة أمور اختراقات تقويم جوجل التي يمكن أن تجعل تقويمك أكثر فاعلية:

1. استخدم نظام ألوان متماسك

قد تبدو ألوان النيون العشوائية ممتعة، لكنها لن تفيدك في جمالية تقويم Google الخاص بك.

اختر لوحة ألوان منطقية لمخططات ألوان تقويم Google الخاصة بك - ربما الأزرق الهادئ للعمل العميق، والبرتقالي المنشط للاجتماعات، والأخضر الناعم للأوقات الشخصية.

🧠 هل تعلم: يعالج الدماغ البشري الصور في 13 مللي ثانية فقط، و 90% من المعلومات التي نستوعبها مرئية. مما يزيد من الحاجة إلى جعل تقويمات جوجل لدينا جذابة بصريًا!

2. تخصيص ملصقات التقويم

هل سبق لك أن نظرت إلى تقويم فوضوي وأغلقت علامة التبويب على الفور؟ إن الأحداث الواضحة ذات التسميات الجيدة تجعل جدولك الزمني أكثر سهولة في الفهم على الفور. تخصيص تقويم Google الخاص بك التسميات التي تعكس أولوياتك.

3. إنشاء تقويمات مختلفة لتنظيم أفضل

إن حشر كل شيء في تقويم Google واحد يشبه حشو حقيبة كاملة بدون مقصورات. وبدلاً من ذلك، استخدم تقويمات مختلفة لمجالات منفصلة من حياتك، مثل العمل والشخصية والصحية والمشاريع الجانبية.

يتيح لك تقويم Google إنشاء تقويمات متعددة حتى تتمكن من تشغيلها/إيقاف تشغيلها عند الحاجة، مما يحافظ على جدولك نظيفًا وخاليًا من التشتت.

💡 نصيحة احترافية: تخلص من طرق الجدولة القديمة وقم بالترقية إلى تقويم جداول بيانات جوجل للحصول على طريقة أكثر فعالية لإدارة وقتك.

4. إعداد المهام المتكررة

إضافة المهام نفسها يدويًا كل أسبوع؟ هذا يضيع وقتك الثمين. بدلاً من ذلك، استخدم المهام المتكررة لتقليل جهد الجدولة ومنع المهام المنسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رؤية جمالية تقويم Google المنظمة يمكن أن تجعل جدولك الزمني أكثر قابلية للإدارة.

5. استخدم اختصارات لوحة المفاتيح لتوفير الوقت

هل تعلم أن تقويم Google يحتوي على مفاتيح اختصار يمكن أن تقلل وقت الجدولة إلى النصف؟ بدلاً من النقر، استخدم

M لعرض الشهر

W لعرض الأسبوع

د لعرض اليوم

C لإنشاء حدث جديد

E لعرض تفاصيل الحدث

💡 نصيحة احترافية: تعرف على كيفية إنشاء تقويم مستندات جوجل واستكشاف خيارات القوالب، واكتشاف بديل أكثر ذكاءً لإدارة المشاريع.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين لا يستطيعون تتبع عناصر العمل ويستخدمون طرقًا غير منظمة لتتبع عناصر العمل، مما يتسبب في عدم اتخاذ القرارات والتأخير.

تضمن مزامنة ClickUp مع تقويم Google ظهور التحديثات في إحدى المنصتين على الفور في المنصة الأخرى، مما يحافظ على دقة الجداول الزمنية ومواءمتها. بالإضافة إلى ذلك، مع حل إدارة المهام من ClickUp، تتحول المحادثات بسلاسة إلى مهام.

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كيفية تخصيص تقويم Google للتجميل ## كيفية تخصيص تقويم Google للتجميل

لقد ناقشنا بالفعل "الأسباب" وراء كيفية جعل تقويم Google الخاص بك جماليًا. والآن، حان وقت "الكيفية"

1. استخدم ألوانًا مخصصة للتقويمات المختلفة

بدلاً من اللونين الأزرق والرمادي الافتراضيين، قم بتعيين ألوان مخصصة لكل تقويم.

انتقل إلى الإعدادات > تقويماتي، وانقر على النقاط الثلاث بجوار التقويم، وحدد "اختيار لون مخصص" يمكنك حتى إدخال الرموز السداسية للحصول على لوحة ألوان أكثر تخصيصًا.

2. قم بترميز الأحداث الخاصة بك بالألوان للتعرف السريع

لتسهيل مسح جدولك الزمني، قم بتعيين ألوان محددة للاجتماعات والمواعيد النهائية والخطط الاجتماعية والتدريبات.

إليك كيفية القيام بذلك: عند إنشاء حدث، انقر على أيقونة لوحة الألوان وحدد اللون المناسب. يمكنك حتى تغيير لون الأحداث السابقة لحفظ السجلات بشكل أفضل.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم جوجل المجانية

3. استخدم الرموز التعبيرية في عناوين الأحداث للتوضيح

تجعل الأيقونات والرموز التعبيرية التقويم الخاص بك أكثر جاذبية بصريًا وتساعدك على تحديد الأحداث بسرعة. بدلًا من العناوين العادية مثل "اجتماع الفريق الأسبوعي"، جرّب "📅 مزامنة الفريق الأسبوعية" أو "🏋️ جلسة رياضية"

لإضافة هذه الميزة، ما عليك سوى إضافة رمز تعبيري قبل النص أو بعده عند كتابة عنوان الحدث الخاص بك.

4. إنشاء تقويمات مصغرة لتنظيم أفضل

سهِّل على نفسك التبديل بين طرق العرض والتركيز فقط على ما يهمك الآن.

إليك كيفية إنشاء تقويمات مختلفة على تقويم Google: انتقل إلى الإعدادات > إضافة تقويم > إنشاء تقويم جديد، وقم بتسميته وتعيين لون مخصص.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية دمج تقويمين أو أكثر من تقويمات جوجل

5. ضبط عرض التقويم للحصول على مظهر أنظف

يحتوي تقويم Google على تخطيطات متعددة (يوم، أسبوع، شهر، جدول زمني)، ولكن معظم الناس يلتزمون بواحد دون استكشاف الخيارات. اضبط مظهر التقويم الخاص بك بناءً على كيفية تخطيطك.

كيفية القيام بذلك: انقر على مفتاح تبديل العرض في أعلى اليمين وقم بالتبديل بين عرض الأسبوع أو الشهر أو الجدول الزمني لترى ما هو الأفضل.

للحصول على مظهر بسيط، قم بإخفاء عطلات نهاية الأسبوع أو الأحداث المرفوضة في الإعدادات > خيارات العرض.

6. قم بإعداد المهام المتكررة لأتمتة الجدولة

قم بأتمتة مهامك المتكررة على تقويم Google. كل ما عليك فعله هو النقر على "لا تتكرر" وتحديد عدد المرات التي تريدها أن تتكرر - يوميًا أو أسبوعيًا أو حتى أنماطًا مخصصة - عند إنشاء حدث.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم شهري مجاني لتنظيم وقتك

قيود استخدام تقويم Google

وفقًا لمستخدمي تقويم Google على المنتديات عبر الإنترنت، هذه بعض التحديات التي يواجهونها أثناء استخدام المنصة.

خيارات التخصيص الأساسية : لا توجد خطوط فريدة، أو خلفيات مخصصة، أو خلفيات تقويم متقدمة للتنسيق بخلاف تغييرات اللون ❌

: لا توجد خطوط فريدة، أو خلفيات مخصصة، أو خلفيات تقويم متقدمة للتنسيق بخلاف تغييرات اللون ❌ تكاملات محدودة مع أطراف ثالثة : تكامل تقويم جوجل غالبًا ما تواجه مشكلات في المزامنة مع تطبيقات Alexa و Trello و Outlook وتطبيقات أخرى غير Google ❌

: تكامل تقويم جوجل غالبًا ما تواجه مشكلات في المزامنة مع تطبيقات Alexa و Trello و Outlook وتطبيقات أخرى غير Google ❌ لا توجد طريقة عرض شاملة لإدارة المشروع : يفتقر إلى مخططات جانت، وتبعيات المهام، ولوحات المعلومات الشاملة ❌

: يفتقر إلى مخططات جانت، وتبعيات المهام، ولوحات المعلومات الشاملة ❌ مشاكل في التوافق : قد لا يمكن الاعتماد على مزامنة أحداث تقويم Google مع تقويم Apple أو Outlook أو الأجهزة الذكية ❌

: قد لا يمكن الاعتماد على مزامنة أحداث تقويم Google مع تقويم Apple أو Outlook أو الأجهزة الذكية ❌ أخطاء متقطعة في الجدولة: قد تنتقل الأحداث إلى تاريخ خاطئ أو قد تفشل المزامنة بشكل صحيح مع المنصات الأخرى ❌

💡 اختراق سريع: هل سئمت من قيود تقويم Google؟ هذه أفضل ملحقات تقويم Google ستساعدك على تخصيص جدولك الزمني وتنظيمه وإدارته بسهولة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية دمج تقويمين أو أكثر من تقويمات جوجل

## ClickUp كبديل ممتاز لتقويم Google

من قيود تقويم Google، يمكننا أن نرى بعض التحديات الرئيسية:

خيارات التخصيص المحدودة

عدم وجود ميزات إدارة المشاريع

مشكلات التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية

تختفي هذه التحديات عند الانتقال إلى ClickUp.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل، مع ميزات مخصصة لإدارة المشاريع والتواصل وإدارة المعرفة. فهو يجمع كل الميزات في برنامج واحد: من إدارة التقويم والبريد الإلكتروني إلى تنظيم المهام، والأتمتة، والدردشة، واللوحات البيضاء. يبدو وكأنه سحر؟ حسنًا، إنه كذلك!

عرض تقويم ClickUp Calendar View

هل تواجه صعوبة في إدارة مشاريع متعددة؟ عرض التقويم في ClickUp حل جدولة مرن وقابل للتخصيص وعملي للغاية لك ولفريقك.

تبسيط عملك باستخدام وظيفة السحب والإفلات باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

على عكس تقويم Notion أو تقويم Google، يتيح لك ClickUp عرض عملك في تخطيطات متعددة، وضبط مدد المهام باستخدام وظيفة السحب والإفلات، ودمج إدارة المشروع مباشرةً في تقويمك.

وللتأكد من تحديد التداخلات بين المهام والأحداث بشكل دائم، اطلع على هذا الفيديو المفيد للغاية حول أفضل الممارسات في طريقة عرض تقويم ClickUp:

مع ClickUp، لن تحصل مع ClickUp على مجرد تقويم - بل ستحصل على نظام متكامل لإدارة المشاريع والمهام.

وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة:

🗓️ تصور جدولك الزمني بوضوح: خصص تقويمك بعروض يومية أو أسبوعية أو شهرية تتكيف مع سير عملك.

🔗 ربط المهام بالمواعيد النهائية: أضف تواريخ الاستحقاق والمراحل الرئيسية مباشرةً إلى تقويمك. قم بسحب وإسقاط المهام مع تغير الجداول الزمنية دون تحديثات يدوية.

💯 تعيين الأولويات وأتمتة سير العمل: قم بتمييز المهام الهامة وأتمتة الأحداث المتكررة وتبسيط التخطيط لتوفير الوقت.

كيفية جعل مساحة عمل ClickUp وعرض التقويم الخاص بك جماليًا

فيما يلي نظرة عامة على ميزات التخصيص الشاملة في ClickUp لمساعدتك في إنشاء مساحة عمل منظمة بصريًا وذات إنتاجية عالية.

الخطوة 1: تغيير سمة لون مساحة العمل الخاصة بك

امنح مساحة عمل ClickUp مظهرًا جديدًا أو طابق ألوان علامتك التجارية من خلال تحديد سمة لونية مخصصة. سيتم تطبيق ذلك على مساحة العمل بأكملها، بما في ذلك الأزرار والروابط وإبرازات المهام.

إليك كيفية تغيير سمة ألوان مساحة العمل الخاصة بك:

انقر فوق الصورة الرمزية لملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى اختر الإعدادات

مرر لأسفل إلى لون السمة واختر اللون الذي يناسب تفضيلاتك انقر على حفظ لتطبيق نظام الألوان الجديد

قم بتغيير لون مساحة العمل بسهولة لتتناسب مع علامتك التجارية باستخدام ClickUp

الخطوة 2: قم بتعيين ألوان المجلدات لتنظيم أفضل

تساعد المجلدات في تصنيف المشاريع والمهام، وتعيين ألوان فريدة تجعلها قابلة للتمييز بصرياً.

خطوات تخصيص ألوان المجلدات:

في الشريط الجانبي الأيسر، انقر فوق علامة الحذف (...) بجوار اسم المجلد حدد إعدادات المجلد > لون المجلد اختر أو أضف أو عدّل أو أزل الألوان بناءً على الأولوية أو نوع المشروع

نظم مساحة العمل الخاصة بك بصريًا عن طريق تغيير ألوان المجلدات باستخدام ClickUp

الخطوة 3: تصنيف المهام حسب اللون في طريقة عرض التقويم

تسمح لك طريقة عرض التقويم في ClickUp بتصنيف المهام حسب اللون استنادًا إلى القائمة الرئيسية أو الحالة أو الحقول المخصصة المنسدلة، مما يسهل عليك فحص جدولك الزمني.

إليك كيفية تصنيف المهام حسب اللون:

انتقل إلى عرض التقويم وانقر فوق تخصيص في الزاوية العلوية اليمنى

بمجرد فتح طريقة عرض التقويم، انقر فوق تخصيص في الزاوية العلوية اليمنى

ضمن رؤية المهام، حدد كيف تريد تلوين المهام: حسب القائمة الرئيسية (اللون يطابق القائمة التي تنتمي إليها المهمة)

حسب الحالة (يعكس اللون تقدم المهمة الحالية)

حسب الحقل المخصص بالقائمة المنسدلة (تخصيص بتسميات فريدة)

_قم بتمييز المهام والأحداث على الفور عن طريق تلوين تقويم ClickUp الخاص بك

الخطوة 4: ضبط طريقة عرض التقويم للحصول على تخطيط نظيف

يمكن تعديل طريقة عرض التقويم في ClickUp لتقليل الفوضى وتحسين سهولة القراءة.

هذه هي خيارات التخصيص الرئيسية:

إظهار/إخفاء عطلات نهاية الأسبوع (التبديل في إعدادات عرض التقويم)

يمكنك اختيار عرض أو إخفاء عطلات نهاية الأسبوع في التقويم الخاص بك عبر تخطيط مخصص

تمكين أو تعطيل تلاشي المهام السابقة لتركيز أفضل

يمكنك اختيار البقاء على اطلاع دائم بالمهام السابقة في التقويم الخاص بك عن طريق تعطيل "تلاشي المهام في الماضي"

التبديل بين تنسيق AM / PM أو 24 ساعة بناءً على تفضيلاتك

حدد تنسيق الوقت الذي ترتاح له من خلال تخصيص إعدادات عرض التقويم الخاص بك

تمييز المهام المتكررة لتجنب فقدان المواعيد النهائية

الخطوة 5: جدولة المهام تلقائيًا باستخدام الأحداث المتكررة

بدلاً من جدولة المهام المتكررة يدوياً، استخدم ميزة المهام المتكررة في ClickUp. خطوات إعداد المهام المتكررة:

افتح مهمة وانقر على تاريخ الاستحقاق

افتح أي مهمة وانقر على "تواريخ" لتحديد تاريخ الاستحقاق

حدد تعيين متكرر واختر التكرار (يومي، أسبوعي، فترات زمنية مخصصة)

انقر على 'تعيين متكرر' لتغيير وتحديد الفاصل الزمني بين المهام

انقر فوق حفظ لأتمتة عملية الجدولة

الخطوة 6: إنشاء مخططات ألوان جمالية باستخدام ClickUp Brain

استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp وقم بإنشاء لوحات ألوان مبهجة من الناحية الجمالية لمساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك إنشاء لوحات ألوان لمساحة عمل ClickUp الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

إليك كيفية تحقيق ذلك:

افتح ClickUp Brain أدخل اللون الأساسي أو السمة المفضلة (على سبيل المثال، الهدوء، والحيوية، والبساطة) سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لوحة ألوان لمساحة عملك ومجلداتك وقوائمك

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كيف يتغلب ClickUp على قيود تقويم Google

✅ تخصيص كامل : على عكس خيارات الألوان الأساسية في تقويم Google، يتيح لك ClickUp تغيير سمة ألوان مساحة العمل وألوان المجلدات وإبراز المهام - مما يجعل كل شيء مميزًا بصريًا

: على عكس خيارات الألوان الأساسية في تقويم Google، يتيح لك ClickUp تغيير سمة ألوان مساحة العمل وألوان المجلدات وإبراز المهام - مما يجعل كل شيء مميزًا بصريًا ✅ إدارة متقدمة للمشاريع : ClickUp ليس مجرد تقويم - إنه مدير للمهام والمشاريع. على عكس تقويم Google، فهو يدعم مخططات جانت، وتبعيات المهام، والخرائط الذهنية، والجداول الزمنية الكاملة للمشروع

: ClickUp ليس مجرد تقويم - إنه مدير للمهام والمشاريع. على عكس تقويم Google، فهو يدعم مخططات جانت، وتبعيات المهام، والخرائط الذهنية، والجداول الزمنية الكاملة للمشروع تكامل سلس مع جهات خارجية: يتكامل ClickUp دون عناء مع Slack وZoom وTrello وOutlook وغيرها، مما يحل مشاكل التكامل مع تقويم Google

تكامل سلس مع جهات خارجية: يتكامل ClickUp دون عناء مع Slack وZoom وTrello وOutlook وغيرها، مما يحل مشاكل التكامل مع تقويم Google ✅ ميزات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي : ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي، يساعد في إنشاء مخططات الألوان، وأتمتة المهام، وتوفير ملخصات فورية للمشروع - وهي ميزات لا يوفرها تقويم Google

: ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي، يساعد في إنشاء مخططات الألوان، وأتمتة المهام، وتوفير ملخصات فورية للمشروع - وهي ميزات لا يوفرها تقويم Google ✅ إدارة أفضل للمهام المتكررة: تتيح لك طريقة عرض التقويم في ClickUp أتمتة المهام المتكررة وتصنيفها وتعيين إجراءات محددة - مما يجعل الجدولة أكثر كفاءة

عندما يتوهج تقويم Google: ClickUp Happens

انتقل ديريك كليمنتس، مدير التسويق في BankGloucester ومقره ماساتشوستس، مؤخرًا إلى ClickUp، ودعنا نقول إنه لم ينظر إلى الوراء. على حد تعبيره :

_ أنا أستخدم الميزات الأساسية في ClickUp مثل المساحات والمجلدات والقوائم وعرض التقويم أكثر من غيرها لأنها الأكثر تنوعًا. ومع ذلك، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى تنسيق أو تصور معين، فإن ClickUp لديه الكثير من الأشياء الأكثر تعمقًا مثل تتبع الوقت وأتمتة المهام ولوحات المعلومات والمزيد

ديريك كليمنت، مدير التسويق في BankGloucester

إليك الأمر - جدولة العمل هو عمل أيضاً. وعندما يتم ذلك بشكل سيئ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إفساد شهرك بأكمله وعرقلة أهدافك. لا أحد يريد العمل لساعات إضافية بسبب تقويم فوضوي، لذا اعمل بذكاء.

يجعل ClickUp من السهل ترميز التقويم الخاص بك بالألوان، والتكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية، وأتمتة المهام، وتتبع المواعيد النهائية، وتخصيص كل شيء ليتناسب مع سير عملك. اشترك الآن في ClickUp وامنح جدولك الزمني التوهج الذي يستحقه!