أفضل 15 بديلًا لتقويم مورجن لجدولة أكثر ذكاءً

يمكنك إلقاء نظرة سريعة على التقويم الخاص بك. اجتماعات متعاقبة، ومواعيد نهائية متداخلة، وبحر من الفوضى المرمزة بالألوان. في مكان ما هناك، كان من المفترض أن تضع في مكان ما هناك عمل عميق، ووقت شخصي، و- أوه، صحيح- الغداء. إذا كان تقويم مورغن لا يفي بالغرض، فأنت لست وحدك. 📅

يمكن أن يكون تطبيق التقويم الصحيح هو الفرق بين الكفاءة والإرهاق. توجد أدوات أكثر ذكاءً لإدارة العمل بشكل أفضل، أو تكامل تقويم Google المتين، أو تنظيم الجدول الزمني بسلاسة، أو الدعوات المفتوحة.

لقد جمعنا لك 15 بديلًا قويًا من بدائل تقويم مورجن القوية التي تحافظ على انسيابية جدولك الزمني - حتى تتمكن من إنجاز المهام فعليًا. دعنا نعثر على ما يناسبك. 🔥

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إدارة جدولك الزمني بفعالية هو مفتاح الحفاظ على إنتاجيتك. في حين أن Morgen أداة قوية، فإن العديد من البدائل لها ميزات فريدة لتلبية احتياجاتك المتنوعة. ClickUp Motion هو تطبيق إنتاجية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة الجدولة, تحديد أولويات العمل وتنسيق الاجتماعات. يساعدك أنت وفريقك على العمل بكفاءة أكبر من خلال تعديل الخطط بشكل ديناميكي.

توفر المنصة جدولة الاجتماعات تلقائياً من خلال صفحات الحجز والجدولة التلقائية. بالنسبة للفرق، تستخدم Motion الذكاء الاصطناعي لموازنة أعباء العمل ومنع الالتزام الزائد والوفاء بالمواعيد النهائية.

أفضل ميزات موشن

أتمتة جدولة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتخطيط المهام وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي

منع التحميل الزائد عن طريق موازنة أعباء العمل وتوزيع المهام بكفاءة عبر الفرق

إعادة جدولة المهام غير المكتملة تلقائيًا، وتحويلها إلى أفضل وقت متاح تاليًا

قيود الحركة

تكامل محدود للتقويمات الخارجية خارج المنصات الرئيسية

أسعار أعلى للمستخدمين الأفراد مقارنةً بالمنافسين

تسعير الحركة

فردي: 34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات المحترفة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Motion؟

_ أستخدم Motion لإدارة المهام الشخصية في العمل وفي حياتي الشخصية. إذا احتجت في أي وقت أن أتذكر القيام بشيء ما، يمكنني تدوينه بسرعة كبيرة مع تحديد تاريخ الاستحقاق والأولوية وأعلم أنني لست مضطرًا لتذكره - ستتولى Motion جدولة ذلك نيابةً عني مراجعة G2 💡 نصيحة محترف: إذا كنت تشعر بأن قائمة مهامك منفصلة عن جدولك الزمني، فجرب تقويمًا مدمجًا للمهام مثل ClickUp أو Motion أو Akiflow لإدارة سير العمل بسلاسة.

3. Sunsama (الأفضل للتخطيط اليومي الواعي والتوازن بين العمل والحياة)

via Sunsama Sunsama عبارة عن مخطط يومي رقمي مصمم لمساعدتك على التخطيط لأيام عملك بنيّة والحفاظ على تركيزك وتحديد أهداف واقعية. وخلافًا لمديري المهام التقليديين، ترشدك هذه الأداة من خلال عملية تخطيط منظمة. وهذا يساعدك على تحديد أولويات العمل الأكثر أهمية مع الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.

أفضل ميزات سونساما

خطِّط ليومك باستخدام روتين إرشادي خطوة بخطوة لتظل متعمدًا في عملك

تتبع تقديرات عبء العمل اليومي لمنع التحميل الزائد والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية

خصص وقتًا مخصصًا للبريد الإلكتروني ومتابعة الرسائل المركزة من Gmail و Outlook و Slack و Teams

قيود سونساما

أسعار أعلى مقارنةً بالمهام الأخرى و تقويم إدارة المشروع الأدوات

ميزات محدودة للأتمتة وتحديد أولويات المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي

أسعار سونساما

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اشتراك شهري: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات سونساما

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن سونساما؟

_ أحب أن أتمكن من العودة إلى الوراء ومعرفة أين ذهب وقتي بالضبط، من خلال ميزة وضع العلامات. فهي تُنشئ تقارير أنيقة حتى تتمكن من معرفة أين تقضي وقتك والعمل على وضع توقعات واقعية عن مقدار ما يمكنك إنجازه كل يوم مراجعة Capterra 💡 نصيحة احترافية: الاجتماعات التي تزيد مدتها عن 30 دقيقة هي أقل إنتاجية بنسبة 66% . استخدم أداة إدارة الاجتماعات ل لتحديد مدة الاجتماع والحفاظ على المناقشات في مسارها الصحيح.

4. Akiflow (الأفضل للتكامل السلس للمهام والتقويم مع تنظيم الجدول الزمني)

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_ / href/ _https://akiflow.com/ Akiflow /%href/

Akiflow هو قوة إنتاجية تجمع مهامك واجتماعاتك معاً، مما يجعل من السهل عليك تحديد الوقت. باستخدام محرك مزامنة Akiflow، يتم استيراد المهام والاجتماعات تلقائيًا إلى صندوق الوارد العالمي.

يسمح تقويم حظر الوقت للمستخدمين بسحب وإسقاط المهام مباشرةً في جدولهم الزمني، مما يضمن تنظيم أيام العمل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مساعد حجز الاجتماعات على إزالة متاعب الجدولة من خلال مشاركة التوافر على الفور.

أفضل ميزات Akiflow

مزامنة المهام تلقائياً من أكثر من 3000 تطبيق، بما في ذلك Trello وAsana وNotion وClickUp

استخدام مساعد حجز الاجتماعات لمشاركة التوافر على الفور ومنع تعارض المواعيد

تحويل رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack إلى مهام قابلة للتنفيذ لتجنب فقدان العمل المهم

قيود أكيفلو

لا توجد خطة مجانية، مما يجعلها خياراً مكلفاً مقارنة ببعض البدائل

أتمتة محدودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مزامنة المهام وجدولتها

تسعير أكيفلو

شهرية احترافية: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنوي احترافي: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أكيفلو

G2: 5.0/5 (أكثر من 30 تقييم)

5.0/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

📚 اقرأ المزيد: استبق جدولك الزمني بالتخطيط المنظم. هذه قوالب التقويم الشهري تجعل من السهل تخطيط المهام والمواعيد النهائية والأحداث دون فوضى.

5. Todoist (الأفضل لإدارة المهام بشكل بسيط وفعال)

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Todoist_

Todoist هو مدير مهام خفيف الوزن وقوي في نفس الوقت مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على تنظيم المهام وتحديد الأولويات والالتزام بالمواعيد النهائية. يمكنك تسجيل المهام بسهولة باستخدام لغة طبيعية مع واجهة سهلة الاستخدام وميزة الإضافة السريعة.

من خلال تكامل تقويم Todoist، يمكنك جدولة المهام وتعيين المواعيد النهائية المتكررة وتصور عبء العمل. كما توفر المنصة أيضاً للفرق مساحة عمل مشتركة لتعيين المهام وتتبعها وإكمالها، بالإضافة إلى قوالب معدة مسبقاً لتخطيط المشاريع.

أفضل ميزات Todoist

تسجيل المهام وتنظيمها على الفور باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية

جدولة المهام مع تواريخ استحقاق متكررة وتحديد أولوياتها باستخدام التسميات

التكامل مع البريد الإلكتروني وتطبيقات التقويم وأكثر من 90 أداة خارجية لسير عمل سلس

قيود تودويست

إضافة المهام الفرعية والمرفقات تتطلب خطوات متعددة، مما يجعلها أقل سهولة

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع المتقدمة

أسعار تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Todoist؟

_ إنه برنامج مهام بسيط وسريع. إضافة المهام سهلة، ومنحنى التعلم أسهل بكثير من التطبيقات الأخرى. أستخدمه كل يوم لتتبع المهام والحصول على تذكيرات عندما أحتاج إليها مراجعة G2 6. كاليندلي (الأفضل لجدولة الاجتماعات والأتمتة دون عناء)

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Calendly_

Calendly مخصص للمهنيين المشغولين الذين يتطلعون إلى التخلص من عناء جدولة الاجتماعات عبر البريد الإلكتروني. من خلال واجهة سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين مشاركة روابط الحجز وتعيين التوافر ومزامنة التقويمات لجدولة سلسة.

وهو يتكامل مع أكثر من 100 أداة، مما يؤدي إلى أتمتة مهام سير العمل والتذكيرات والمواعيد دون تنسيق يدوي. بالنسبة للشركات، تضمن جدولة Calendly للأحداث الجماعية والجماعية حجز أعضاء الفريق المناسبين في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Calendly

مشاركة روابط الحجز على الفور والسماح للعملاء بجدولة الاجتماعات بأنفسهم

أتمتة التذكير بالاجتماعات والمتابعة عبر البريد الإلكتروني والإشعارات النصية

تمكين جدولة الاجتماعات الدورية والجماعية للفرق

قيود Calendly

خيارات تخصيص محدودة لواجهات الجدولة والعلامات التجارية

قد تكون تعديلات المنطقة الزمنية مرهقة عند الجدولة عبر مناطق مختلفة

أسعار كاليندلي

مجاني

عادي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,283 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,283 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,912+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Calendly؟

_ اشتريت Calendly لفريقنا لأننا كنا بحاجة إلى برنامج جدولة. نحن نعمل عن بُعد، والاجتماعات افتراضية، ونمتد عبر مناطق زمنية مختلفة. كان من السهل جدًا إعداد Calendly، لذا فإن اجتماعاتنا الداخلية تعمل حسب المناطق الزمنية مراجعة G2 ➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل التقويم والمنافسين 7. Notion (الأفضل لمساحة العمل الشاملة وإدارة المعرفة)

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_ / href/ _https://www.notion.com/help/notion-for-desktop Notion /%href/

Notion هي مساحة عمل متعددة الاستخدامات ومتكاملة تجمع بين التوثيق وتخطيط المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكّن تقويم Notion المستخدمين من إنشاء وتنظيم والتعاون بسلاسة في مكان واحد.

وبفضل ميزات قاعدة البيانات القوية، يتيح تطبيق Notion للمستخدمين تخصيص مهام سير العمل وتتبع المشاريع وإنشاء مراكز المعرفة. يعزز الذكاء الاصطناعي من Notion الإنتاجية من خلال تلخيص المحتوى وتوليد الأفكار وأتمتة المهام.

أفضل ميزات نوتيون

إنشاء المهام والمشاريع والملاحظات وتنظيمها باستخدام واجهة سحب وإفلات مرنة

إنشاء مواقع ويكي وقواعد بيانات ومراكز معرفة مخصصة للفرق والمؤسسات

أتمتة مهام سير العمل باستخدام برنامج Notion AI لكتابة المحتوى وتلخيصه وتنظيمه

قيود الحركة

المراوغات العرضية لواجهة المستخدم، مثل أيقونات القائمة التي تتداخل مع وظيفة التمرير

قد يبدو الأمر مربكًا للمستخدمين الجدد بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

تسعير الحركة

مجاناً

بالإضافة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,951 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,951 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,463+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Notion؟

أنا أستخدم برنامج Notion منذ ست سنوات، ولا يزال أحد أدواتي المفضلة. فهي تساعدني في تنظيم عملي وإدارة المشاريع وحتى تخزين جميع المستندات التي يستخدمها فريقي. كما أن القدرة على إنشاء جداول زمنية وجداول وأطر عمل تجعلها مساحة عمل قوية. مراجعة G2 ➡️ اقرأ المزيد: ClickUp مقابل Notion: أفضل أداة مستندات للاختيار 8. TickTickTick (الأفضل لتتبع المهام والعادات الكل في واحد)

via

_ / href/ _https://blog.ticktick.com/2021/05/28/ticktick-6-0/ TickTickTick /%href/

TickTickTick هو مدير مهام مليء بالميزات يجمع بين قوائم المهام وتخطيط التقويم وتتبع العادات وبومودورو. مثالي للأفراد والفرق، فهو يساعد على تنظيم المشاريع وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على التركيز.

يوفر TickTickTick إدارة مرنة للعمل مع طرق عرض التقويم ولوحات كانبان ومصفوفة أيزنهاور. يمكنك تعيين التذكيرات، وتحديد أولويات المهام، وأتمتة المهام، والتكامل مع التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك متتبع العادات على إبقائك على المسار الصحيح فيما يتعلق بالأهداف الشخصية والمهنية.

أفضل ميزات Tickticktick

تسجيل المهام وتنظيمها دون عناء مع خاصية الإضافة السريعة الذكية ووضع علامات على الأولويات

حافظ على تركيزك باستخدام مؤقت بومودورو لتقسيم المهام إلى فترات زمنية مدتها 25 دقيقة

تصور عبء العمل باستخدام لوحات كانبان ومصفوفة أيزنهاور وعرض الجدول الزمني

قيود تيكتيك

قد يكون الانتقال من أدوات إدارة العمل الأخرى مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً

بعض خيارات التخصيص المتقدمة محدودة مقارنةً بالمنافسين

تسعير Tickticktick

الخطة السنوية: 2.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Tickticktick

G2: 4.6/5 (أكثر من 106 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 106 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 123 تقييم)

🌟 تذكير ودي: استخدم الترميز اللوني بشكل استراتيجي. عيّن ألوانًا مختلفة للمهام - العمل والشخصية والتركيز العميق والاجتماعات - لتنظيم يومك بصريًا وتجنب التداخلات المربكة.

9. تقويم Google (الأفضل لجدولة سلسة وتكامل Google Workspace)

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_ / href/ _https://workspaceupdates.googleblog.com/2022/05/improved-experience-for-working-location-in-google-calendar.html تقويم جوجل /%href/

تقويم Google هو أداة شائعة تستند إلى السحابة لجدولة الأحداث وإدارة المواعيد والتنسيق مع فرق العمل. وهو يتزامن في الوقت الفعلي عبر الأجهزة ويتكامل مع Gmail وGoogle Meet وتطبيقات Google Workspace الأخرى.

ومن خلال ميزات الجدولة الذكية، يمكن للمستخدمين تعيين أحداث متكررة، وإنشاء تقويمات مشتركة، وإرسال دعوات مع تذكيرات تلقائية. توفر مهام Google Tasks أحداثًا مرمّزة بالألوان ودعم التقويمات المتعددة، مما يجعل تنظيم الجداول الزمنية وتتبع الالتزامات أسهل داخل التقويم.

أفضل ميزات تقويم Google

مزامنة التقويمات عبر الأجهزة مع تحديثات سحابية تلقائية في الوقت الحقيقي

إعداد أحداث التقويم المتكررة والتذكيرات وإشعارات الاجتماعات دون عناء

التكامل مع Gmail وGoogle Meet وأدوات الإنتاجية الأخرى لجدولة سلسة

قيود تقويم Google

محدودية ميزات إدارة المهام المتقدمة مقارنةً بتطبيقات التخطيط المخصصة

لا توجد وظيفة مدمجة لحظر الوقت بدون تكامل مع جهات خارجية

تسعير تقويم جوجل

مبتدئ الأعمال: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل تقويم Google والمنافسين

10. روتين (الأفضل لإدارة الوقت بشكل منظم)

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_/مرجع/ _https://routine.co/ روتين /%href/

Routine عبارة عن منصة إنتاجية من الجيل التالي مصممة لمساعدة المحترفين وفرق العمل على تبسيط عملهم. فهو يجمع بين تتبع المهام, تنظيم التقويم وأدوات التعاون في واجهة واحدة.

وتساعد ميزات التخطيط وحظر الوقت في تحديد أولويات المهام وحماية جدولك الزمني من المشتتات.

أفضل الميزات الروتينية

جدولة مع تقويم قائم على المخطط لإدارة الوقت بشكل منظم

حظر الوقت للعمل العميق مع السحب والإفلات حجب الوقت مباشرة في التقويم

التقاط المهام والملاحظات بسرعة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح وشريط الأوامر

القيود الروتينية

يتطلب منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة للتنقل بين جميع الميزات بكفاءة

لا تزال بعض ميزات التعاون والأتمتة المتقدمة قيد التطوير

التسعير الروتيني

مجاني

المحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات الروتينية

G2: 3.8/5 (تقييمات غير كافية)

3.8/5 (تقييمات غير كافية) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن روتين؟

Routine هو تطبيق إنتاجية رائع يساعدني في جدولة مهام عملي يومياً. فهو يساعدني على إنشاء روتيني اليومي والحفاظ عليه. يحتوي Routine على واجهة مستخدم أنيقة وجذابة بصريًا. كما أنه سهل التنفيذ وسهل الاستخدام أيضًا مراجعة G2 💡 نصيحة احترافية: هل تريد إنجاز المزيد من الأعمال؟ خطط لأسبوعك مسبقًا. يقوم الأشخاص الأكثر إنتاجية بمراجعة وجدولة أسبوعهم كل ليلة أحد أو صباح الاثنين. اختر تطبيق تقويم منظم مثل ClickUp، الذي يجعل التخطيط الأسبوعي سهلاً.

11. فانتاستيكال (الأفضل للجدولة البديهية وإدارة التقويم)

via فانتاستيكال فانتاستيكال هو برنامج غني بالميزات إدارة التقويم أداة للأفراد والفرق. فهو يجمع بين تنظيم الأحداث وإدارة المهام وجدولة الاجتماعات. وبفضل الواجهة الواضحة ومعالجة اللغة الطبيعية والعروض المتعددة، فإنه يجعل التخطيط سهلاً.

يتزامن Fantastical مع تقويم Google وiCloud وMicrosoft 365 وExchange بحيث يمكنك مزامنة جميع الأحداث والمهام الخاصة بك مع نظام أساسي واحد. كما أنه يتكامل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وWebex لجدولة الاجتماعات بسهولة.

أفضل الميزات الخيالية

إضافة أحداث باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية لجدولة سريعة

الاكتشاف التلقائي لروابط المكالمات الجماعية ل Zoom وGoogle Meet وWebex

الرد على دعوة الحضور للأحداث واقتراح أوقات الاجتماعات ومشاركة روابط الجدولة

قيود خيالية

قد تبدو أسعار الاشتراك مرتفعة مقارنةً بتطبيقات التقويم الأخرى

لا توجد خيارات استضافة ذاتية، لأنه يعتمد على خدمات التقويم الخارجية

أسعار خيالية

شخصي وعائلي:

للأفراد: 4.75 دولار/شهريًا

4.75 دولار/شهريًا للعائلة (حتى 5 مستخدمين): 7.50 دولار/شهرياً

الفرق والشركات:

للفرق: 4.75$/شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات الخيالية

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fantastical؟

إنه سهل الاستخدام للغاية. من الصعب شرحه للأشخاص الذين لديهم احتياجات التقويم الأساسية، لكن التقويم الخاص بي مشغول للغاية. يتيح لك استخدام اللغة الإنجليزية البسيطة لإضافة عناصر إلى التقويم، والواجهة رائعة. إنه أفضل بكثير من iCal. مراجعة G2 ➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للجدول الزمني في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp 12. مايكروسوفت أوتلوك (الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم للمؤسسة)

via

/ href/ https://answers.microsoft.com/en-us/outlook\com/forum/forum/all/outlook/outlook-desktop-app-Interface-appearance/62190400-0c84-49fe-49fe-9d7f-c93e763bb82a _Outlook /%href/

يعد Microsoft Outlook رائعًا لإدارة رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمهام، سواء كنت مستخدمًا فرديًا أو شركة. فهو يوفر دعمًا متعدد الحسابات وكتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي ويتكامل مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وTeams.

بالنسبة للشركات، يوفر Outlook أماناً على مستوى المؤسسات واستضافة البريد الإلكتروني للأعمال وإدارة المواعيد عبر Microsoft Bookings. وبفضل أدوات الجدولة المتقدمة، والتقويمات المشتركة، والتخزين السحابي، يساعد Outlook فرق العمل على التعاون بكفاءة.

أفضل ميزات مايكروسوفت Outlook

إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة من منصة واحدة

أتمتة كتابة البريد الإلكتروني وإدارة المهام باستخدام برنامج Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مزامنة التقويمات ومشاركتها مع الفرق لسهولة جدولة المواعيد

حجز المواعيد وإدارتها باستخدام Microsoft Bookings

قيود Microsoft Outlook قيود Microsoft Outlook

قد تبدو الواجهة فوضوية مقارنة بعملاء البريد الإلكتروني الأبسط

تتطلب مجموعة الميزات الكاملة اشتراكاً مدفوعاً في Microsoft 365

أسعار مايكروسوفت Outlook

أوتلوك مجاني

مايكروسوفت 365 الأساسي: 19.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

19.99 دولارًا أمريكيًا في السنة مايكروسوفت 365 شخصي: 99.99 دولارًا في السنة

99.99 دولارًا في السنة مايكروسوفت 365 العائلي: 129.99 دولارًا في السنة

129.99 دولارًا في السنة مايكروسوفت 365 بيزنس بيزنس بيسك: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بيزنس ستاندرد للأعمال: 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت أوتلوك

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,940 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,940 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,070 2,740 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Outlook؟

_ هذه أداة مهمة جدًا في العمل. فهو ينظم جميع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والاجتماعات الخاصة بي في مكان واحد! وهذا يساعدني كثيرًا، خاصةً في جدولة الاجتماعات المستقبلية وتذكيري بها مراجعة G2 ➡️ اقرأ المزيد: كيف تتجنب تحيز مغالطة التخطيط؟ 13. فيمكال (الأفضل للمساعدين التنفيذيين وإدارة المنطقة الزمنية)

via فيمكال Vimcal هو تقويم سريع مصمم للمديرين التنفيذيين والمساعدين والمحترفين المشغولين. إن جدولته الفورية وحجزه المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المناطق الزمنية تجعل إدارة الجداول الزمنية المعقدة أمرًا سهلاً.

يعمل Vimcal على تحسين تنظيم الاجتماعات من خلال جدولة السحب والإفلات والتنسيق متعدد الحسابات ووضع التركيز لحجب المشتتات. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم ميزاته للسماح للمساعدين التنفيذيين بإدارة الجداول الزمنية عبر الحسابات والمديرين التنفيذيين.

أفضل ميزات Vimcal

مشاركة التوافر على الفور دون استخدام روابط الجدولة

تحويل ومقارنة مناطق زمنية متعددة دون عناء

جدولة الاجتماعات باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية

دمج الأحداث المكررة تلقائيًا لإلغاء فوضى التقويم الخاص بك

قيود فيمكال

أسعار أعلى مقارنة بأدوات التقويم الأخرى

متاح فقط على نظام iOS وسطح المكتب؛ لا يوجد دعم لنظام أندرويد حتى الآن

أسعار فيمكال

فيمكال

iOS: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد آي أو إس وسطح المكتب: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

فيمكال EA

جدولة فيمكال EA: 62.50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

62.50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الوكالة: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فيمكال

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: إذا كان جدولك الزمني مرهقًا، فقم بإزالة الفوضى من خلال تحديد أوقات فاصلة بين الاجتماعات وأتمتة المهام ذات الأولوية المنخفضة.

14. Amie (الأفضل لدمج المهام والتقويم وجهات الاتصال في تطبيق واحد)

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_ / href/ _https://amie.so/ Amie /%href/

Amie هو تطبيق إنتاجي أنيق يجمع بين التقويمات والمهام وجهات الاتصال في واجهة واحدة سريعة وجذابة بصريًا. مثالي للمحترفين، فهو يساعد على إدارة الاجتماعات والمهام والتفاعلات في مكان واحد.

بفضل جدولة السحب والإفلات، والتذكيرات الذكية، والتعاون في الوقت الفعلي، يساعدك Amie على التخلص من الحاجة إلى أدوات متعددة. كما أن ميزات الذكاء الاصطناعي ووضع عدم الاتصال بالإنترنت تجعله رائعًا للتخطيط السلس والخالي من المتاعب.

أفضل ميزات Amie

الجمع بين المهام والاجتماعات وجهات الاتصال في تطبيق واحد

سحب المهام وإفلاتها مباشرةً على التقويم الخاص بك لجدولة فورية

إنشاء وإدارة الاجتماعات باستخدام إدخال اللغة الطبيعية

المزامنة بسلاسة مع تقويم Google وتطبيقات الإنتاجية الأخرى

قيود Amie

حاليًا في مرحلة تجريبية للمدعوين فقط، لذا فهو غير متاح على نطاق واسع حتى الآن

يفتقر إلى التكامل مع بعض أدوات الطرف الثالث الشائعة مثل Microsoft Outlook

تسعير أمي

شخصي: مجانًا أثناء الإصدار التجريبي

مجانًا أثناء الإصدار التجريبي المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات عمي

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

15. تايم فايندر (الأفضل لحجب الوقت والتخطيط اليومي)

via

_ / href/ _https://www.timefinder.app/optin-526425391683611552687 TimeFinder /%href/

TimeFinder هو تطبيق لسحب وإفلات الوقت مصمم لمساعدة المستخدمين على التحكم في جداولهم الزمنية. يضمن تقسيم اليوم إلى كتل منظمة تحسين التركيز والإنتاجية وإدارة الوقت.

بفضل واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، يتيح TimeFinder للمستخدمين تخطيط يومهم دون عناء، مما يلغي الحاجة إلى قوائم المهام المبعثرة. تعد الميزات القادمة، بما في ذلك تصميم العرض المقسم، بتجربة تخطيط أكثر انسيابية.

أفضل ميزات TimeFinder

سحب وإسقاط المهام مباشرةً في مجموعات زمنية لجدولة منظمة

تخطيط وضبط الروتين اليومي في ثوانٍ باستخدام واجهة سهلة الاستخدام

قلل من الفوضى الذهنية عن طريق استبدال قوائم المهام التي لا نهاية لها بمجموعات زمنية مركزة

قيود TimeFinder

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بتطبيقات التخطيط الأكثر تقدمًا

يفتقر إلى التكامل مع التقويمات أو أدوات الإنتاجية الخارجية

تسعير TimeFinder

مجاني

القسط: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تايم فايندر مجانًا

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات التقويم والمخطط بالذكاء الاصطناعي

تحكم في جدولك الزمني باستخدام ClickUp

يجب أن يعمل التقويم الخاص بك من أجلك، دون أن تضطر إلى العمل بجد من أجله. إذا لم يكن برنامج Morgen Assist ينجز ذلك، فيمكن لإحدى هذه الأدوات الأخرى أن تبسّط سير عملك، وتقلل من الاحتكاك في الجدولة، وتمنحك المزيد من التحكم في وقتك.

سواء كنت بحاجة إلى أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تكامل المهام بسلاسة، أو ميزات جدولة متقدمة، فهناك العديد من المنصات التي تناسب احتياجاتك.

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