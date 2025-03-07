20 اختصارًا أساسيًا في OneNote لتعزيز إنتاجيتك

تفتح OneNote لتدوين الأفكار أو تنظيم المهام أو تسجيل ملاحظات الاجتماعات. ولكن بدلاً من الشعور بالكفاءة، تغرق في النقرات والقوائم وصراعات التنسيق.

لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

فباستخدام الاختصارات الصحيحة، يمكنك التنقل في OneNote كالمحترفين - تنظيم الملاحظات وتنسيق النص والعثور على ما تحتاج إليه في ثوانٍ.

سواء كنت تقوم بتدوين الأفكار بشكل سريع، أو تنظيم ملاحظات الاجتماعات، أو التبديل بين المشاريع، ستساعدك هذه الاختصارات ال 20 الأساسية في OneNote على العمل بذكاء أكبر. استمر في القراءة لتتعلمها كلها!

على سبيل المكافأة، سنقدم لك بديلين مثاليين لبرنامج OneNote: ClickUp AI Notetaker و مستندات ClickUp .

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⏰ ملخص 60 ثانية

🔹 OneNote هو دفتر ملاحظات رقمي يساعدك على تدوين الأفكار وتنظيمها ومشاركتها دون عناء 🔹 تتضمن الميزات تدوين الملاحظات وقوائم المهام ودعم الوسائط المتعددة والمزامنة السلسة عبر الأجهزة 🔹 مثالي للطلاب والمهنيين والفرق لتعزيز الإنتاجية والتعاون

🔹يحافظ OneNote على تنظيمك من خلال السماح لك:

✅ إنشاء دفاتر ملاحظات منظمة بأقسام وصفحات ✅ قص محتوى الويب وإضافة الصور أو الصوت أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد ✅ مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة لسهولة الوصول إليها من أي مكان ✅ تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق ✅ البحث عن الملاحظات ووضع علامات عليها لاسترجاعها بسرعة

🔹 بينما يساعدك OneNote في تدوين الملاحظات، فإن أدوات مثل ClickUp تجاوز ذلك من خلال الجمع بين إدارة المهام وتتبع الأهداف وتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل في مكان واحد

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ما هي اختصارات OneNote؟

اختصارات OneNote هي أسرع طريقة لتدوين الملاحظات وتنسيق النصوص وتنظيم المهام دون أن تعيقك عن التدفق. فببضع ضغطات على المفاتيح، يمكنك الانتقال بين الأقسام، وإنشاء قوائم المهام، وتنظيم ملاحظاتك دون عناء.

تغنيك هذه الاختصارات عن الحاجة إلى التبديل المستمر بين لوحة المفاتيح والماوس، مما يساعدك على التركيز على المهمة التي بين يديك.

🔍 هل كنت تعلم؟ ون نوت تم الإعلان عنه في البداية تحت الاسم الرمزي "Scribbler" في معرض COMDEX خريف 2022، وتم تصميمه ليكون جزءًا من مجموعة Microsoft Office.

فوائد استخدام الاختصارات في OneNote

لا يقتصر استخدام الاختصارات في OneNote على توفير بضع ثوانٍ هنا وهناك، بل يجعل تدوين الملاحظات أكثر سلاسة وفعالية.

دعنا نلقي نظرة على بعض الفوائد الرئيسية لاختصارات OneNote في سير عملك اليومي. ⚒️

اعتماد أقل على الفأرة: أداء المهام ببضع ضغطات على المفاتيح بدلاً من النقر على القوائم، مما يجعل إجراءات مثل إنشاء صفحة جديدة أسرع بكثير

أداء المهام ببضع ضغطات على المفاتيح بدلاً من النقر على القوائم، مما يجعل إجراءات مثل إنشاء صفحة جديدة أسرع بكثير التنقل السريع: التنقل السريع بين الأقسام والصفحات على الفور باستخدام Ctrl+Tab، مما يحافظ على سير عملك دون انقطاع

التنقل السريع بين الأقسام والصفحات على الفور باستخدام Ctrl+Tab، مما يحافظ على سير عملك دون انقطاع وضع علامات فورية: وضع علامات فورية على المهام أثناء التنقل باستخدام Ctrl+1 للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك دون أن تفقد سلسلة أفكارك

وضع علامات فورية على المهام أثناء التنقل باستخدام Ctrl+1 للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك دون أن تفقد سلسلة أفكارك تنظيم أفضل للملاحظات: إنشاء صفحات فرعية دون عناء باستخدام Ctrl+Alt+N، للحفاظ على ترتيب كل شيء وسهولة العثور عليه

إنشاء صفحات فرعية دون عناء باستخدام Ctrl+Alt+N، للحفاظ على ترتيب كل شيء وسهولة العثور عليه اختصارات قابلة للتخصيص: قم بإعداد مجموعات المفاتيح الخاصة بك للإجراءات المستخدمة بشكل متكرر حتى يعمل سير عملك على طريقتك

قم بإعداد مجموعات المفاتيح الخاصة بك للإجراءات المستخدمة بشكل متكرر حتى يعمل سير عملك على طريقتك مشتتات أقل: حافظ على تركيزك على المحتوى الخاص بك بدلاً من المصارعة مع الواجهة (مناسب أثناء الاجتماعات أو المحاضرات)

حافظ على تركيزك على المحتوى الخاص بك بدلاً من المصارعة مع الواجهة (مناسب أثناء الاجتماعات أو المحاضرات) مهام مبسطة: إدراج الروابط (Ctrl+K)، والتدقيق الإملائي (F7)، وتنفيذ إجراءات أخرى في لمح البصر

🔍 هل تعلم؟ تم تطويره من قبل البروفيسور والتر باوك طريقة كورنيل في تدوين الملاحظات تطلب منك السماح لصفحتك بتقسيم صفحتك إلى ثلاثة أقسام:

عمود أيسر ضيق للكلمات الرئيسية أو الأسئلة

عمود أيمن أوسع للملاحظات التفصيلية

قسم ملخص في الأسفل

استخدم هذه الطريقة لتعزيز التفاعل النشط مع المادة وتسهيل المعاينة بشكل أسهل.

💡 نصيحة احترافية: نصيحة رائعة استراتيجية تدوين الملاحظات هي استخدام طريقة التخطيط. هذه الطريقة مثالية للمحتوى ذي الفئات المميزة، وتتضمن هذه الطريقة إنشاء جدول يحتوي على أعمدة لكل فئة وصفوف للتفاصيل، مما يسمح بالمقارنة والمراجعة السريعة.

كيفية استخدام الاختصارات في OneNote

بدلًا من الاعتماد على النقرات اليدوية وخيارات القائمة، تتيح لك الاختصارات تنفيذ الإجراءات اليومية على الفور، مثل تنسيق النص أو إنشاء صفحات جديدة أو التبديل بين دفاتر الملاحظات.

دعنا نرى كيف! 💪

الخطوة #1: فهم بعض الاختصارات شائعة الاستخدام

اختصارات لوحة المفاتيح هي مجموعات من المفاتيح التي تؤدي وظائف خاصة. يجب أن تكون على دراية بهذه الاختصارات من أجل استخدام OneNote بفعالية لتدوين الملاحظات وتنظيم دفاتر الملاحظات وإدارة مهامك.

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح التي يمكنك استخدامها للتنقل العام والتحرير والتنسيق:

الوصف الاختصار إنشاء صفحة جديدة في القسم الحالي Ctrl+N _ إنشاء قسم جديد_ Ctrl+T افتح جزء "الانتقال إلى" للانتقال إلى صفحة أو قسم أو دفتر ملاحظات آخر Ctrl+G تنشيط مربع البحث للبحث في ملاحظاتك_ Ctrl+E إلغاء الإجراء الأخير Ctrl+Z إعادة الإجراء الأخير Ctrl+Y إدراج فاصل أسطر بدون بدء فقرة جديدة_ Shift+Enter جعل النص المحدد خطًا بارزًا مفتاح + B كتابة النص المحدد بالحروف المائلة Ctrl+I

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام طريقة QEC (سؤال، دليل، استنتاج). هذا الأسلوب التحليلي مناسب لجلسات العصف الذهني. تقوم بطرح سؤال، متبوعًا بالأدلة على الحل والاستنتاج.

الخطوة #2: استخدم الاختصارات بانتظام

إليك بعض النصائح لاستخدام الاختصارات بانتظام:

ممارسة بانتظام: استخدم الاختصارات و قوالب ون نوت للمهام اليومية مثل إنشاء الصفحات وتنسيق النصوص. كلما زاد استخدامك لها، كلما أصبحت طبيعية أكثر

استخدم الاختصارات و قوالب ون نوت للمهام اليومية مثل إنشاء الصفحات وتنسيق النصوص. كلما زاد استخدامك لها، كلما أصبحت طبيعية أكثر قم بإنشاء أوراق غش: قم بإنشاء ورقة غش أو قائمة مراجعة OneNote التي تسرد جميع الاختصارات

قم بإنشاء ورقة غش أو قائمة مراجعة OneNote التي تسرد جميع الاختصارات الجمع بين الاختصارات وإجراءات الماوس: استخدم إجراءات الماوس للمهام المعقدة التي قد لا تحتوي على اختصارات مباشرة

إنشاء ورقة غش للاختصارات الخاصة بك لحفظها بسهولة

🔍 الاختراق السريع: النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في OneNote يفتح قائمة السياق، مما يتيح لك الوصول السريع إلى خيارات التنسيق ووضع العلامات وإدارة المهام دون البحث في القوائم.

الخطوة #3: تخصيص تجربتك

إذا كنت تفتح نفس الدفتر أو القسم بشكل متكرر، يمكنك إنشاء اختصار لسطح المكتب للوصول الفوري. وبهذه الطريقة، بدلاً من فتح OneNote والتنقل يدويًا عبر دفاتر الملاحظات، يمكن بنقرة واحدة أن تأخذك إلى المكان الذي تريده بالضبط.

إليك كيفية إعداده:

افتح OneNote وابحث عن دفتر الملاحظات أو القسم الذي تريد إنشاء اختصار له. انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الدفتر أو القسم لنسخ الرابط. يمكنك أيضًا تحديد الزر مشاركة والنقر على نسخ الرابط إلى دفتر الملاحظات

انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب، وحدد جديد، وانقر اختصار. الصق الرابط المنسوخ في حقل الموقع وانقر التالي

قم بتسمية اختصارك باسم مثل "ملاحظات العمل" أو "المخطط اليومي" وانقر فوق إنهاء

⚙️مكافأة: هنا قالب محضر الاجتماع لـ Onenote لمساعدتك في توثيق الاجتماعات بسهولة.

🔍 هل تعلم؟ لا يقتصر تدوين الملاحظات على تدوين الأشياء فقط؛ بل هو تمرين نشط للعقل. عندما تستمع، وتصفي المعلومات، وتقرر ما تريد تدوينه، فإنك تنخرط في عملية تسمى التدوين

يساعدك هذا الجهد الذهني على الاحتفاظ بالأفكار الرئيسية، وترتيب الأولويات المهمة، وتعزيز الفهم العام. لذا، في المرة القادمة التي تدوّن فيها الملاحظات، تذكر أنك لا تسجل المعلومات فقط؛ بل تجعلها ثابتة!

أفضل 20 اختصارًا من اختصارات OneNote لتعزيز إنتاجيتك

يمكن أن تُحدث اختصارات لوحة المفاتيح فرقًا كبيرًا في كيفية استخدامك ل OneNote وتصبح أكثر إنتاجية. إليك بعض اختصارات OneNote المتقدمة لتبسيط سير عملك.

ملاحظة سريعة لتسهيل الأمر عليك:

تعني علامة الجمع (+) في الاختصار أنك بحاجة إلى الضغط على عدة مفاتيح في نفس الوقت

تعني علامة الفاصلة (،) في الاختصار أنك بحاجة إلى الضغط على عدة مفاتيح بالترتيب المحدد

الوصف الاختصار إنشاء ملاحظة سريعة Ctrl+Shift+M التدقيق الإملائي F7 افتح قاموس المرادفات للكلمة المحددة حاليًا Shift+F7 عرض قائمة السياق للكائن الذي يتم التركيز عليه حاليًا Shift+F10 أو مفتاح قائمة Windows إدراج ارتباط تشعبي Ctrl+K إظهار أو إخفاء سطور القاعدة في الصفحة الحالية Ctrl+Shift+R إدراج التاريخ الحالي Alt+Shift+D إدراج الوقت الحالي Alt+Shift+T قم بتشغيل التسجيل الصوتي المحدد Ctrl+Alt+P إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي Ctrl+Alt+S تخطي التسجيل الصوتي الحالي إلى الأمام بمقدار 10 ثوانٍ Ctrl+Alt+U تخطي التسجيل الصوتي الحالي إلى الخلف بمقدار 10 ثوانٍ Ctrl+Alt+Y إدراج مستند أو ملف في الصفحة الحالية Alt+N، F إدراج صورة من ملف Alt+N، P بدء معادلة رياضية أو تحويل نص محدد إلى معادلة رياضية Alt+Equal Sign إنشاء جدول مفتاح Tab بعد كتابة سطر جديد من النص انتقل إلى عنوان الصفحة وحدّده Ctrl+Shift+T حدّد الفقرة الحالية والفقرات التابعة لها Ctrl+Shift+Hyphen قم بتوسيع جميع مستويات المخطط التفصيلي Alt+Shift+0 تمكين أو تعطيل عرض الصفحة الكاملة F11 ضع التركيز على علامة تبويب الصفحة الحالية Ctrl+Alt+G الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية في القسم Ctrl+Page لأعلى، Ctrl+Page لأسفل

قيود استخدام ون نوت

إن OneNote مليء بالميزات القيّمة، لكنه قد يكون مقيدًا. إليك بعض العوائق الشائعة التي يمكن أن تواجهها:

🔄 صعوبات المزامنة: نظرًا لأن OneNote يعتمد على OneDrive، فقد تكون المزامنة بطيئة أو معيبة، مما يترك لك ملاحظات مفقودة أو إصدارات قديمة (خاصة إذا كنت تقوم بالتبديل بين الأجهزة كثيرًا)

🔄 صعوبات المزامنة: نظرًا لأن OneNote يعتمد على OneDrive، فقد تكون المزامنة بطيئة أو معيبة، مما يترك لك ملاحظات مفقودة أو إصدارات قديمة (خاصة إذا كنت تقوم بالتبديل بين الأجهزة كثيرًا) 🔌 توافق محدود: لا يعمل OneNote دائمًا بشكل جيد مع الأدوات الأخرى، مما يجعل تصدير الملاحظات أو التعاون خارج نظام مايكروسوفت البيئي أمرًا صعبًا بعض الشيء

لا يعمل OneNote دائمًا بشكل جيد مع الأدوات الأخرى، مما يجعل تصدير الملاحظات أو التعاون خارج نظام مايكروسوفت البيئي أمرًا صعبًا بعض الشيء 🎨 التنسيق الأساسي : بالمقارنة مع Word أو ClickUp Docs، تبدو خيارات التنسيق في OneNote بسيطة للغاية، وهو أمر غير مثالي إذا كنت تحب المستندات المصقولة والغنية بصريًا

: بالمقارنة مع Word أو ClickUp Docs، تبدو خيارات التنسيق في OneNote بسيطة للغاية، وهو أمر غير مثالي إذا كنت تحب المستندات المصقولة والغنية بصريًا 📜 تمرير بلا حدود: يمكن أن تتحول القوائم الطويلة إلى ماراثون تمرير سريع، مع عدم وجود طريقة سريعة للانتقال بين الأقسام أو العثور على ما تحتاج إليه بسرعة

اختصارات إضافية:

لتحديد موقع مهمة Outlook بدون تاريخ بسرعة في OneNote، اضغط على Ctrl + E، واكتب "مهمة Outlook بتاريخ"، واضغط على أدخل لتصفية المهام بدون موعد نهائي محدد

لتصفية المهام بدون موعد نهائي محدد للتبديل إلى دفتر ملاحظات مختلف على شريط التنقل، اضغط على Ctrl+G. ثم استخدم مفتاح السهم لأسفل أو لأعلى للتنقل بين الأقسام أو استخدم مفتاح Tab لاختيار دفتر ملاحظات مختلف، ثم اضغط على إدخال

لاختيار دفتر ملاحظات مختلف، ثم اضغط على للذهاب إلى الصفحة السابقة، اضغط على مفتاح Alt + مفتاح السهم لليسار

⚙️Bonus: اختصارات Word المفيدة لجعل كتابتك أسهل على Microsoft

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ OneNote كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل، وهو عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تعمل على تبسيط سير عملك وتجمع البيانات والوثائق والمحادثات في مكان واحد.

بدءاً من إدارة المشاريع والمهام والمستندات إلى التعاون مع فريقك، فهو يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لمساعدتك على البقاء منظماً وفعالاً.

دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق البدء باستخدام ClickUp . 👀

تبسيط التوثيق باستخدام ClickUp Docs

هل سبق لك تدوين الملاحظات في تطبيق ما، وإدارة المهام في تطبيق آخر، ثم قضيت وقتًا طويلاً في التبديل بينهما؟ ClickUp Docs يساعد على التخلص من فقدان الإنتاجية بسبب التبديل بين السياقات من خلال الاحتفاظ بأفكارك وملاحظاتك وعناصر العمل في مكان واحد.

استخدم التنسيق الغني لمستند ClickUp Doc لتدوين الملاحظات الجذابة

هل تدوّن فكرة رائعة أثناء الاجتماع؟ قم بتمييزها وتحويلها إلى مهمة وتخصيصها لزميل في الفريق _دون مغادرة المستند.

على عكس OneNote، حيث تعيش ملاحظاتك في عزلة، يرتبط ClickUp Docs مباشرةً بمشاريعك ومهامك. هل تحتاج إلى الرجوع إلى ملاحظات الاجتماع أثناء العمل على مهمة ما؟ كل شيء موجود هناك (لا حاجة للتنقل بين علامات التبويب).

مع أوامر الشرطة المائلة ، يمكنك إضافة جداول، أو لافتات، أو أعمدة، أو حتى كتل تعليمات برمجية مظللة بناء الجملة للتوثيق التقني. هل تريد أن تجعل ملاحظاتك أكثر جاذبية؟ قم بتضمين مقاطع فيديو وصور وروابط للحصول على تجربة أكثر ثراءً وتفاعلية

📌 اختراق الإنتاجية: عزز كفاءتك في ClickUp من خلال تمكين اختصارات لوحة المفاتيح! توجّه إلى الزاوية العلوية اليمنى، وانقر على الصورة الرمزية الشخصية، واختر إعدادات. مرر لأسفل إلى قسم التفضيلات وقم بتمكين اختصارات لوحة المفاتيح لتسريع التنقل على الفور.

إليك ورقة غش الاختصارات لـ ClickUp Docs! 🤩

الاختصارات اختصار لنظام التشغيل Mac اختصار لنظام التشغيل Windows أنشئ تعليقًا من النص المحدد. Cmd+Shift+M Ctrl+Shift+M قم بإنشاء مهمة من النص المحدد._ Cmd+Option+T Ctrl+Alt+T تسليط الضوء على كتلة نصية محددة._ Cmd+Shift+H Ctrl+Shift+H تكرار كتلة نصية. Cmd+D Ctrl+D محاذاة النص إلى اليمين أو اليسار Cmd+Shift+R Ctrl+Shift+R محاذاة النص إلى المنتصف Cmd+Shift+E Ctrl+Shift+E استخدم رمزًا مضمنًا Cmd+Shift+C Ctrl+Shift+C إنشاء قائمة ذات تعداد نقطي Cmd+Shift+9 Ctrl+Shift+9 إنشاء قائمة تعداد نقطي_ Cmd+Shift+8 Ctrl+Shift+8 إنشاء قائمة مرقمة Cmd+Shift+7 Ctrl+Shift+7 نقل كتلة محتوى واحدة أو عدة كتل محتوى_ الخيار+سهم لأعلى أو لأسفل ألت+سهم لأعلى أو لأسفل

إدارة الملاحظات وقوائم المراجعة في ClickUp Notepad

هل سبق لك أن قمت بتدوين فكرة ما ثم نسيت أين وضعتها؟ انقر فوق المفكرة للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

قم بتدوين الملاحظات وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Notepad

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني أو تدوين الملاحظات التذكيرية أو تخطيط مشروع ما، فإن هذه الأداة تحافظ على تنظيم كل شيء.

وإليك الطريقة:

ملاحظات سريعة، بدون فوضى : احصل على بساطة المفكرة مع قوة مدير المهام. استخدم العناوين والنقاط النقطية والترميز اللوني للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك وسهولة مسحها ضوئيًا

: احصل على بساطة المفكرة مع قوة مدير المهام. استخدم العناوين والنقاط النقطية والترميز اللوني للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك وسهولة مسحها ضوئيًا ✅ تحويل الملاحظات إلى مهام على الفور : هل تدوّن ملاحظات الاجتماع؟ عندما تظهر عناصر العمل المنبثقة، قم بتحويلها إلى مهام على الفور، وقم بتعيينها لزملائك في الفريق، وحدد المواعيد النهائية - لا مزيد من النسخ واللصق في أداة أخرى لاحقًا

: هل تدوّن ملاحظات الاجتماع؟ عندما تظهر عناصر العمل المنبثقة، قم بتحويلها إلى مهام على الفور، وقم بتعيينها لزملائك في الفريق، وحدد المواعيد النهائية - لا مزيد من النسخ واللصق في أداة أخرى لاحقًا 🔄 السحب والإفلات والتنظيم بسهولة: أنشئ قوائم تدقيق تفاعلية وأعد ترتيب المهام، وقم بتجميع المهام الفرعية لتنظيم أفضل. سواءً أكانت قائمة بقالة أو قائمة تفصيلية كاملة للمشروع، فإن هذا تطبيق تدوين الملاحظات يبقيك مسيطراً على الأمور

إليك بعض الاختصارات النصية التي يمكنك استخدامها على المفكرة والمستندات!

الإجراء Hotkey لنظام التشغيل Mac Hotkey لنظام التشغيل Windows @ @ @ذكر مهمة @@ @ @ @@ @إشارة إلى مستند @@ @@ @@@@ الأسهم إدخال أسهم لليسار واليمين وثنائية الاتجاه في النص - - كتلة الرمز حدد جميع الأحرف في كتلة الرمز Cmd+A Ctrl+A تعليق تعديل آخر تعليق لك سهم لأعلى سهم لأعلى سهم لأعلى إيموجي اسم الرمز اسم الرمز رابط خفيف رابط خفيف أثناء تمييز النص Cmd+K Ctrl+K

💡 نصيحة احترافية: هل تريد رؤية جميع الاختصارات المتاحة في مكان واحد؟ انقر على صورتك الشخصية وحدد اختصارات لوحة المفاتيح. من هناك، يمكنك استكشاف الفئات المختلفة على اليسار للعثور على الاختصارات الأكثر فائدة لسير عملك. سيساعدك إتقان هذه الاختصارات على توفير الوقت والحفاظ على تركيزك.

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أصبح تدوين الملاحظات أقوى 10 مرات مع مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp -أداة مصممة لتحويل الفوضى بعد الاجتماعات إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

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إليك كيف يساعدك:

✅ يضمن تسجيل كل قرار يتم اتخاذه ومشاركته بسهولة مع أي شخص - سواء كان في الغرفة أم لا

يلتقط عناصر الإجراءات ويسندها إلى الأشخاص المناسبين

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استخرج أهم الأفكار من جلسة العصف الذهني هذه

تنظيم هذه الملاحظات المبعثرة في فئات لتسهيل الرجوع إليها

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بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك قدرات النسخ تحويل المناقشات إلى نص قابل للبحث، مما يجعله مثاليًا للاجتماعات عبر الإنترنت وجلسات العصف الذهني.

كما أنه يقدم اقتراحات تحرير في الوقت الفعلي لإصلاح القواعد النحوية وتحسين الوضوح وتنقيح كتابتك أثناء التنقل. وسواء كنت تقوم بصياغة التقارير أو منشورات المدونات أو المستندات الداخلية، فإن ClickUp Brain يضمن لك تدفق كلماتك بسلاسة.

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🧠 حقيقة ممتعة: إن النهضة شهد تحولًا كبيرًا في ممارسات تدوين الملاحظات. فمع اختراع المطبعة على يد يوهانس جوتنبرج في القرن الخامس عشر، أصبح من الممكن إنتاج الكتب بكميات كبيرة.

ومع ازدياد إمكانية الوصول إلى الكتب، بدأ الأفراد في تدوين الملاحظات والهوامش على النصوص لتدوين أفكارهم ورؤاهم. أصبحت هذه الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والمعروفة باسم "الهوامش"، شكلاً من أشكال تدوين الملاحظات.

اختر التطبيق الجدير بالملاحظات - انقر فوق

الآن بعد أن فتحت قفل هذه الاختصارات في OneNote، فأنت في طريقك لإتقان ملاحظاتك. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر قوة لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق العمل أثناء توثيق كل شيء، فإن ClickUp هو الطريق المناسب.

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يقدم مجموعة من الأدوات للحفاظ على الكفاءة.

مع ClickUp Docs، يمكنك إنشاء مستندات والتعاون في العمل عليها مع إبقائها متصلة بعملك. يساعدك *ClickUp Brain في تنظيم الأفكار المبعثرة في خطة واضحة، ويضمن ClickUp Notepad عدم ضياع أفكارك السريعة في خلط الأوراق.

باستخدام ClickUp، يمكنك قضاء وقت أقل في التبديل بين الأدوات ووقت أطول في إنجاز المهام. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅