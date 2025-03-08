مراجعة تقويم آمي 2025: الميزات والأسعار ومراجعات المستخدمين

_ بالطبع، سأتذكر ذلك!

-الكلمات الأخيرة الشهيرة لشخص لم يتذكر ذلك في الواقع

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص مع العديد من العملاء، أو كنت تعمل عن بُعد وتنسق بين مناطق زمنية مختلفة، أو كنت طالبًا غارقًا في المهام، فإن تفويت المواعيد النهائية أمر شائع جدًا. فبدون جدول زمني مناسب، من السهل أن تتخلف عن المواعيد النهائية.

ولكن، مهلاً، أصبحت إدارة الوقت أسهل بكثير مع أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة مثل تقويم Amie. يمكنك تسجيل أحداثك الروتينية وإعداد التذكيرات وعدم تفويت أي التزام مرة أخرى.

إذا كنت لا تزال تكافح من أجل الحفاظ على التنظيم، فهذه المدونة لك. ابقَ معنا لتكتشف كيف يمكن أن تساعدك Amie في إدارة المهام، وتحقيق أهدافك الشخصية، والوصول إلى تقويم الذكاء الاصطناعي اللعبة إلى مستويات أعلى!

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Amie هو تطبيق تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على البقاء منظمًا وإدارة المهام بسهولة

تشمل الميزات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإضافة الأحداث باستخدام عبارات بسيطة، ومحادثة الذكاء الاصطناعي لجدولة المهام، واقتراحات المهام الذكية

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإضافة الأحداث باستخدام عبارات بسيطة، ومحادثة الذكاء الاصطناعي لجدولة المهام، واقتراحات المهام الذكية يتكامل التطبيق مع البريد الإلكتروني وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وسبوتيفاي ويوفر ترميزًا بالألوان وحظرًا للوقت وجدولةً مقسمة

التطبيق مع البريد الإلكتروني وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وسبوتيفاي ويوفر ترميزًا بالألوان وحظرًا للوقت وجدولةً مقسمة الإيجابيات تشمل سهولة إنشاء الأحداث وتتبع نشاط الفريق والنظرات العامة اليومية/الأسبوعية

تشمل سهولة إنشاء الأحداث وتتبع نشاط الفريق والنظرات العامة اليومية/الأسبوعية العيوب الشائعة تشمل عدم وجود إصدار أندرويد، وأدوات إدارة المشاريع المحدودة، وعدم وجود إدارة كاملة لعميل البريد الإلكتروني

تشمل عدم وجود إصدار أندرويد، وأدوات إدارة المشاريع المحدودة، وعدم وجود إدارة كاملة لعميل البريد الإلكتروني كليك أب على العموم، يقدم ميزات أفضل لإدارة المشاريع، ودعمًا عبر المنصات، وعمليات تكامل. يتضمن ClickUp Calendar View، وقوالب قابلة للتخصيص، وإدارة المهام التي تسمح للمستخدمين بدمج جميع تقاويمهم معًا وجدولة أعمالهم بشكل أكثر فعالية

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ما هو Amie؟

عبر آمي Amie هو تطبيق تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على البقاء منظمًا وعلى رأس جدولك الزمني. مع معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يمكنه إضافة أحداث إلى جدولك الزمني، دون القلق بشأن تنظيم التقويم .

على سبيل المثال، يمكنك إضافة أحداث عن طريق كتابة عبارات مثل، "اذهب إلى متجر البقالة @هذا الأحد الساعة 3:00 مساءً" هذا سيضعها تلقائيًا في التقويم الخاص بك مع كتلة زمنية.

الميزة البارزة هي ميزة الدردشة بالذكاء الاصطناعي، التي تفهم تعليماتك بشكل أفضل.

على سبيل المثال، إذا قلت، "قم بإصلاحات المنزل يوم الأحد"، فسيقوم تلقائيًا بجدولة المهمة لبضع ساعات مع حجب الوقت . يعلم أن إصلاحات المنزل تستغرق وقتًا.

إدارة مهام Amie رائعة للمهنيين المشغولين. فهو يقترح أفضل الفترات الزمنية للمهام غير المجدولة، حتى لا تضيع الوقت في معرفة متى تقوم بها.

يمكنك استخدام Amie لإمكانياته في إدارة المهام. يراعي تطبيق التقويم أيضاً عدم السماح لك بنسيان التزاماتك.

لذا لا داعي للقلق بشأن تحديد أولويات عملك -التطبيق يقوم بذلك نيابةً عنك.

📮 ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات.

مع انقر فوق ، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم حدوث أي شيء في عملك الصغير!

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ميزات Amie الرئيسية

يحتوي تقويم Amie على بعض الميزات المثيرة للاهتمام التي تجعل الجدولة وإدارة المهام أكثر سلاسة. سواء كنت تتعامل مع المواعيد النهائية للعمل أو الالتزامات الشخصية، فإن هذه الميزات تساعدك على البقاء على رأس كل شيء، كل ذلك في تطبيق واحد.

دعنا نلقي نظرة على ما يجعل Amie أداة عملية لإدارة يومك.

1. إدارة التقويم الذكي

يسهّل Amie إدارة التقويمات المتعددة وإنشاء الأحداث، سواء كانت لأغراض شخصية أو لأغراض العمل. وبفضل جدولة السحب والإفلات وخاصية العرض المنفصل، يمكنك نقل المهام بسرعة دون عناء.

عبر آمي

2. تكامل البريد الإلكتروني وأدوات الإنتاجية

باستخدام Amie، يمكنك بسهولة سحب رسائل البريد الإلكتروني وإفلاتها مباشرةً من صندوق الوارد إلى قائمة مهامك. وهذا يحول الرسائل المهمة إلى عناصر قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. يمكنك أيضًا مزامنة أحداث تقويم Google مع Amie لجدولتها.

عبر آمي إذا كنت تستخدم أجهزة تتبع اللياقة البدنية مثل Apple Health، فإن Amie يتكامل معها أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في تتبع نشاط الاستماع الخاص بك، فإن التكامل مع Spotify يجعل من السهل تتبع نغماتك مع الحفاظ على تنظيمك.

3. الترميز اللوني وحظر الوقت

يمكنك ترميز أحداث تقويم Amie الخاص بك بالألوان للحفاظ على تنظيم كل شيء في لمحة. يساعدك مؤقت بومودورو المدمج على العمل دون تشتيت الانتباه عندما تحتاج إلى التركيز.

عند التعاون مع فريقك، يمكنك بسهولة إرسال روابط الجدولة لمشاركة مواعيدك المتاحة. هذا يقلل من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ويساعد على التخلص من الارتباك في المناطق الزمنية، مما يجعل الجدولة أكثر سلاسة.

4. اقتراحات المهام الذكية

يساعدك Amie على تحسين يومك من خلال اقتراح أفضل الأوقات للمهام بناءً على جدولك الزمني.

إذا كنت مشغولاً، سيجد لك خانات مفتوحة لأشياء مثل _"الرد على رسائل البريد الإلكتروني" أو _"إجراء مكالمات هاتفية"، مما يضمن لك الحفاظ على إنتاجيتك دون أن تفرط في يومك أو تفوتك مهام مهمة.

تسعير Amie

الخطة الاحترافية: 13.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

13.60 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

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إيجابيات استخدام Amie

يقدم تقويم Amie العديد من الميزات البارزة التي يمكن أن تجعل إدارة جدولك الزمني ومهامك أسهل بكثير.

فيما يلي ثلاثة أسباب تجعلها مناسبة لإدارة مهامك وتقويمك:

✅ تحديد الأحداث بسهولة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية

إن البرمجة اللغوية العصبية في Amie هي حقًا ميزة USP الخاصة به. إن إنشاء الأحداث ببساطة عن طريق كتابة ما يجب عليك القيام به يمكن أن يوفر لك الوقت والنطاق الترددي الذهني.

يمكن أن يكون الفرق بين اختيار فتحة في التقويم مقابل مجرد إخبار التقويم الخاص بك، "قابل راشيل @ الجمعة 9 مساءً"، كبيرًا عندما تكون مدفونًا تحت ضغط العمل.

✅ ابقَ على المسار الصحيح مع إمكانية الوصول غير المحدود إلى أنشطة الفريق

يمنحك Amie وصولاً غير محدود لتتبع أنشطة الفريق والمهام الفردية إذا كنت تدير فريقاً. يمكنك معرفة من يقوم بماذا ومتى، مما يجعل التنسيق بين الأدوار المختلفة أسهل وتجنب التضارب في الجدولة.

إنه أمر رائع للمحترفين الذين يحتاجون إلى رؤية واضحة لجدول الفريق للبقاء منظماً وضمان إنجاز كل شيء.

✅ احصل على لمحات عامة يومية وأسبوعية

لا يعرض لك Amie المهام الفردية فقط - بل يساعدك على رؤية الصورة الأكبر. من خلال اللمحات العامة اليومية والأسبوعية، يمكنك الحصول على لمحة سريعة عما هو قادم، من المهام الشخصية إلى المواعيد النهائية للفريق.

تساعدك هذه الميزة على البقاء استباقيًا وتضمن لك عدم إهمال أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم اللمحات العامة لتمنحك نظرة واضحة ومنظمة لجدولك الزمني، مما يساعدك في إدارة الوقت والتخطيط لأيامك بسلاسة.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ التقويم كما نعرفه اليوم كمقياس أساسي متخلف للوقت أنتجته السومريون في عام 2700 قبل الميلاد. يُعتبر هذا التقويم بدائيًا وغير دقيق فيما يتعلق بالمتطلبات التقنية، ولكنه أرسى أسس التميز الذي يمكننا الاستفادة منه اليوم

نقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو Amie

يعد تقويم Amie أداة ممتازة لإدارة المهام الشخصية مقارنةً بـ تطبيقات إدارة التقويم التنفيذي . ولكن مثل أي تطبيق، فإن له قيوداً. على الرغم من أنه يتألق في تنظيم يومك وتبسيط جدولة المهام، إلا أنه قد لا يكون الأنسب للجميع.

إليك بعض المشاكل الشائعة التي واجهها المستخدمون والتي قد تؤثر على قرارك.

❌ ❌ محدودية الوصول لمستخدمي أندرويد

يوفر Amie توافقًا رائعًا على نظامي macOS وiOS، وكذلك من خلال تطبيقه لسطح المكتب.

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي الوحيد هو أنه غير متاح على نظام أندرويد. إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فقد يكون هذا الأمر مزعجًا للغاية، حيث ستحتاج إلى البحث عن بدائل للوصول إلى جميع الميزات التي يقدمها Amie.

هذا أيضًا يحدّ بشدة من قدرة التطبيق على التبديل بين المنصات

❌ ❌ محدودية الميزات المتقدمة لإدارة المشاريع

على الرغم من أن Amie ممتاز لإدارة المهام الشخصية، إلا أنه قد لا يناسب أولئك الذين يحتاجون إلى أدوات متقدمة لإدارة المشاريع. فهو لا يوفر ميزات معقدة مثل مخططات جانت أو تخصيص الموارد بشكل متعمق.

كما أن افتقاره لوظائف إدارة المهام يجعله أقل مثالية للفرق التي تعتمد بشكل كبير على تتبع وتخطيط المشاريع التفصيلي.

❌ ❌ يفتقر إلى إدارة عميل البريد الإلكتروني

لا يوفر Amie إدارة كاملة لعميل البريد الإلكتروني. فبينما يمكنك سحب رسائل البريد الإلكتروني إلى قائمة مهامك، إلا أنه يفتقر إلى ميزات أكثر تقدمًا مثل التصفية المعقدة أو إدارة المجلدات أو تنظيم البريد الإلكتروني على نطاق واسع.

قد يكون هذا الأمر مقيدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معالجة أكثر قوة للبريد الإلكتروني إلى جانب إدارة التقويم.

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مراجعات آمي على موقع ريديت

لقد انتقلنا إلى Reddit لمعرفة ما يقوله مستخدمو تقويم Amie عن تطبيق تقويم الجدولة بالذكاء الاصطناعي.

A قال المستخدم إنهم يحبون التطبيق، لكن عدم وجود تطبيق أندرويد يمثل مشكلة:

أحب تطبيق Amie حقًا. إنه جميل ويلبي احتياجاتي... الواجهة التفاعلية على نظام iOS جديدة جدًا أيضًا، لكن من المحزن حقًا عدم وجود نسخة أندرويد، وليس لديهم صفحة ويب تتكيف مع متصفحات الجوال. يمكنك فقط استخدام وضع الكمبيوتر للدخول، وهو ما يعادل إقصاء مستخدمي أندرويد تمامًا. يستمرون في القول بأن أندرويد سيصدر قريبًا، ولكن لا توجد أخبار على الإطلاق

آخر أشار المستخدم إلى أن واجهة Amie يمكن أن تكون مشكلة

_ لقد جربت للتو تطبيق Amie، يبدو لطيفاً، ولكن لأي سبب من الأسباب فإن تطبيق MacOS بطيء بشكل غير مستدام، واستخدام Amie (حتى نسخة الويب) متوتر للغاية

👀 هل كنت تعلم؟ 48% من الأشخاص يستخدمون قوائم المهام لتحسين الإنتاجية.

تطبيق تقويم بديل لاستخدامه بدلاً من Amie

على الرغم من أن Amie يقدم ميزات مثيرة للاهتمام كتطبيق تقويم يعمل بالذكاء الاصطناعي، إلا أن افتقاره إلى وظائف نظام أندرويد قد يحد من جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الافتقار إلى ميزات إدارة المشاريع الكاملة عائقاً للمستخدمين الذين يعتمدون على تتبع المشاريع المتقدمة أو يحتاجون إلى تجربة متعددة المنصات.

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل يمكن أن يكون بديلاً قويًا لتقويم Amie.

### ميزة ClickUp's One Up #1: عرض تقويم ClickUp

إحدى أكثر ميزاته إثارة للإعجاب هي عرض تقويم ClickUp . يدعم تكامله الأعمق لإدارة المهام والجداول الزمنية للمشاريع والجدولة داخل المنصة نفسها التخطيط اليومي مع إدارة سير العمل على المدى الطويل.

تصور المهام والجداول الزمنية للمشاريع لتخطيط الجداول الزمنية وضبطها باستخدام تقويم ClickUp

باستخدام التقويم، يمكنك رؤية جميع مهامك وأحداثك ومراحل عملك في طرق عرض متعددة - يومية أو أسبوعية أو شهرية - مما يتيح لك التحكم الكامل في جدولك الزمني. سواء كنت تدير مهامك الشخصية أو تنسق مع فريق، تساعد هذه المرونة في الحفاظ على تنظيم كل شيء.

ويمكنك تصنيف المهام بالألوان، وتعيين المواعيد النهائية، وسحب العناصر وإفلاتها مباشرةً في تقويمك لإعادة جدولتها حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض تقويمات زملائك في الفريق للعثور على التوافر للاجتماعات والتعاون بسهولة.

سحب وإسقاط المهام غير المجدولة في طريقة عرض التقويم باستخدام تقويم ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا تذكيرات وإشعارات ذكية، مما يضمن لك ولفريقك عدم تفويت أي مهمة.

لمزيد من التخطيط المنظم، استخدم الجداول الزمنية للمهام و انقر فوق التبعيات للتأكد من حدوث المهام بالترتيب الصحيح.

ولنفترض أنك تستخدم بالفعل تطبيق تقويم آخر. في هذه الحالة، تتيح لك ميزة مزامنة التقويم في ClickUp التكامل مع تقويم Google و Outlook والتقويمات الخارجية الأخرى، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد دون بذل جهد إضافي.

وبفضل أدوات الجدولة المتقدمة والأتمتة والتعاون، يوفر ClickUp بديلاً أكثر قوة لتطبيق Amie، خاصةً لمن يحتاجون إلى تتبع المشاريع وإدارة المهام.

ClickUp's One Up #2: أتمتة ClickUp

قم بأتمتة مهامك اليومية وحافظ على تقويمك نظيفًا باستخدام ClickUp Automations أتمتة ClickUp Automations سبب آخر لتميز المنصة. يمكنك تعيين قواعد تقوم تلقائياً بتشغيل الإجراءات عند استيفاء شروط معينة.

على سبيل المثال، إذا تم وضع علامة "تم" على إحدى المهام، يمكن ل ClickUp نقلها تلقائيًا إلى قائمة مختلفة أو إخطار فريقك. توفر لك أتمتة هذه المهام المتكررة الوقت، مما يتيح لك التركيز على الصورة الأكبر دون تحديث كل شيء يدوياً.

ClickUp's ClickUp's One Up #### #### واحد لأعلى ####: ClickUp Brain

اسأل ClickUp Bain عن نصائح وحيل لتخطيط الجدول الزمني بشكل أفضل

وهناك ClickUp Brain مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك على تنظيم المهام وتحديد أولوياتها بناءً على أهدافك ومواعيدك النهائية.

اعتبره بمثابة مارد التقويم الخاص بك لجميع مهامك ومشاريعك. فهو يستخدم بيانات من عملك لتقديم اقتراحات ذكية ومساعدتك على البقاء على رأس عبء العمل الخاص بك، مما يضمن لك أن تكون على المسار الصحيح ومنتجاً.

جرّب ClickUp Brain اليوم!

💡 نصيحة احترافية: بالإضافة إلى تقويم ClickUp، يمكنك استكشاف قوالب الجدول الزمني على المنصة، مما يوفر بدائل أسرع لـ Amie.

ClickUp's One Up #4: قوالب تقويم ClickUp

للبدء بسرعة، تحقق من قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم -أداة مفيدة للتركيز على المشاريع طويلة الأجل والأحداث والمعالم الرئيسية.

قم بمزامنة هذا القالب مع التقويمات الخارجية لدمج المهام في مكان واحد أو تدوير الجدول الزمني كلما دعت الضرورة!

يتضمن تتبع المعالم الرئيسية وإدارة الموارد لتخطيط المشاريع المعقدة وتنسيق الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التذكيرات التلقائية المستخدمين على الوفاء بالمواعيد النهائية دون تفويت أي شيء. يمكنك أيضًا تتبع ملخص مهامك لإدارة الموارد بشكل أفضل.

قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner

إليك كيف يمكن أن تساعدك

حالات وحقول مخصصة: تتبّع المهام بحالات محددة مثل محظورة ومُنجزة وقيد التنفيذ لحفظ تفاصيل الأحداث المهمة

تتبّع المهام بحالات محددة مثل محظورة ومُنجزة وقيد التنفيذ لحفظ تفاصيل الأحداث المهمة عروض متعددة: اختر المخطط الزمني أو المخطط الشهري أو عرض الملخص لتصور مهامك وأحداثك

اختر المخطط الزمني أو المخطط الشهري أو عرض الملخص لتصور مهامك وأحداثك تقسيم المهام المعقدة: استخدم المهام الفرعية لتقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات يمكن التحكم فيها وتعيين مواعيد نهائية محددة لكل منها

استخدم المهام الفرعية لتقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات يمكن التحكم فيها وتعيين مواعيد نهائية محددة لكل منها تحديثات في الوقت الفعلي: راقب تقدم المهام وقم بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي من خلال تتبع المهام المدمج

💡اختراق سريع: في ClickUp، استخدم علامات الأولوية (عاجل، عالٍ، عادي، منخفض) لمعالجة المهام الأكثر أهمية أولاً. يساعدك هذا على الالتزام بالمواعيد النهائية والأهداف الرئيسية.

في حين أن هذا القالب هو الأفضل لأولئك الذين يعملون على مشاريع معقدة أو يديرون الأحداث، فإن ClickUp قوالب قائمة المهام للإدارة اليومية التي تركز على المهام اليومية.

قالب قائمة مهام التقويم ClickUp

يمكنك البدء باستخدام قالب قائمة مهام التقويم من ClickUp .

إنه مثالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى نظرة عامة بسيطة على مهامهم ومواعيدهم النهائية لإدارة أهدافهم اليومية أو الأسبوعية أو نصف الأسبوعية. يمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة كيفية إنشاء جدول زمني للعمل من المنزل .

قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

إنه يقسم المهام إلى مهام يمكن إدارتها، مما يوفر إدارة أكثر وضوحًا دون طبقات إضافية من معالم المشروع أو تتبع الموارد.

_ استخدام التقويمات لإكمال المهام قبل المواعيد النهائية أمر بالغ الأهمية دائمًا. مع ClickUp، أصبح هذا الأمر سهلاً للغاية حيث تظهر مواعيدك النهائية في التقويمات الخاصة بك مع المهام، لذا فإن تخطيط النطاق الترددي اليومي/الأسبوعي سهل وسريع للغاية

كارتيكيا ثابليال، مدير المنتجات في سمولكيس

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مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

🧠 حقيقة ممتعة: تطبيق التقويم الخاص بك كره عام 1582 ! ولتصحيح انحراف التقويم اليولياني، حذف الإصلاح الغريغوري 10 أيام. تخطى التقويم مباشرة من 4 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 1582 في البلدان التي تبنت التغيير. أعاد هذا التعديل مواءمة التقويم مع الاعتدالات ولكنه أربك السكان.

الحكم النهائي: أمي أم كليكوب؟

Amie هو تطبيق إنتاجي بسيط مصمم لجدولة وإدارة المهام بالذكاء الاصطناعي. وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام، ويدعم وقت التركيز، ويحتوي على تكامل غني للتقويم. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى إمكانات إدارة المشاريع المتقدمة وهو غير مناسب لمستخدمي أندرويد.

وبسبب مجموعة ميزاته الأساسية، قد لا يكون تطبيق Amie للتقويم الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعيشون حياة مزدحمة أو يحتاجون إلى تتبع المهام بشكل متعمق.

أما بالنسبة لقابلية التوسع، والتعاون، وأدوات إدارة المشاريع المتقدمة، يبرز تطبيق ClickUp. بدءًا من قوائم المهام الأساسية إلى إدارة مهام سير العمل المعقدة، يوفر ClickUp مساحة عمل مرنة وشاملة.

إذا كنت بحاجة إلى حل قوي وملائم لفريق العمل، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا وشاهد كيف يمكنه تبسيط سير عملك!