حالة الاستخدام مقابل قصة المستخدم: الاختلافات الرئيسية & amp؛ متى يجب استخدام كل منهما

هل سبق لك أن علقت في نقاشات لا تنتهي حول متطلبات المشروع؟

يطلب المطورون مواصفات مفصلة، ويركز مصممو تجربة المستخدم على تجربة المستخدم، ويريد أصحاب المصلحة النتائج فقط. غالبًا ما يبدأ الانفصال بكيفية صياغة المتطلبات.

يحدد كل من حالات الاستخدام وقصص المستخدمين ما يجب أن يفعله المنتج، لكنهما يخدمان أغراضاً مختلفة.

إذا خلطتهما معًا، فإنك تخاطر بالارتباك وزحف النطاق ومنتج لا يحقق الهدف المنشود. في الواقع, 70% من مشاريع البرمجيات تفشل بسبب سوء جمع المتطلبات وسوء التواصل.

دعنا نحلل الاختلافات الرئيسية بين حالة الاستخدام مقابل قصة المستخدم، ومتى يجب التركيز على كل منهما، وكيف يعملان معًا لتطوير منتج أفضل.

تتبع حالة الاستخدام وتنفيذ قصة المستخدم في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

## ⏰ ملخص 60 ثانية

توفر حالات الاستخدام وصفًا تفصيليًا ومنظمًا لكيفية عمل النظام - مثالية لسير العمل المعقد، واحتياجات الامتثال، والتحقق المتعمق من الصحة

قصص المستخدم هي أوصاف قصيرة تركز على المستخدم - مثالية للمشاريع الرشيقة والتطوير التكراري وتقديم قيمة للمستخدم بسرعة

بينما تركز حالات الاستخدام على سير العمل التقني، تركز قصة المستخدم المقابلة على احتياجات المستخدم ونتائجه

أفضل نهج هو البدء بقصص المستخدم لالتقاط احتياجات المستخدم، ثم استخدام الحالات لتحديد تفاصيل التنفيذ التقنية

للتنفيذ بفعالية، ابدأ بجمع المتطلبات، وإنشاء حالات الاستخدام أو قصص المستخدم، وتحديد الأولويات، والتطوير، والاختبار بشكل متكرر

انقر فوق يبسّط هذه العملية بميزات مثل الحقول المخصصة والمهام الفرعية وقوائم المراجعة والأتمتة والقوالب ولوحات المعلومات

قصص المستخدم: ابدأ بمنظور المستخدم

تساعد قصص المستخدم فرق Agile على التركيز على احتياجات المستخدم بدلاً من تصميم النظام. فهي تحافظ على التركيز على المستخدم النهائي، تجيب عن ماذا و لماذا بعبارات بسيطة.

استخدم الصيغة البسيطة "بصفتي [مستخدم]، أريد [هدف]، بحيث [سبب]" لضمان الوضوح.

🌻 مثال على تطبيق التجارة الإلكترونية: "بصفتي عميلاً، أريد أن أتلقى تحديثات تتبع الطلبية في الوقت الفعلي، حتى أعرف بالضبط متى سيصل الطرد الخاص بي"

حالات الاستخدام: تخطيط تفاعلات النظام

يمكننا الآن الاعتماد على حالات الاستخدام لتخطيط التفاعلات وتحديد التبعيات والاستثناءات وسير العمل في تطبيق التجارة الإلكترونية. بينما تحدد قصص المستخدم ما يريده المستخدم، فإن حالات الاستخدام توضح بالتفصيل كيفية استجابة النظام للمدخلات المختلفة.

🌻 مثال على حالة استخدام لتتبع الطلبات:

يضع المستخدم طلبًا

يقوم النظام بإنشاء رقم تتبع

تقوم شركة الشحن بتحديث موقع الطرد عند كل نقطة تفتيش

يتلقى المستخدم إشعارات عبر البريد الإلكتروني/الرسائل القصيرة

يتلقى المستخدم قالب قصة المستخدم ClickUp يساعد الفرق على تنظيم احتياجات المستخدم وتحديد أولوياتها وتتبعها دون عناء. ويوفر حقولاً محددة مسبقاً مثل "دور المستخدم" و"الهدف" و"معايير القبول" و"الأولوية" لضمان الوضوح والاتساق بين جميع قصص المستخدمين.

قالب قصة المستخدم في ClickUp

على سبيل المثال، انظر إلى مثال تطبيق التجارة الإلكترونية أعلاه. باستخدام قالب قصة المستخدم ClickUp، يمكنك:

✅ توحيد التوثيق:

املأ دور المستخدم على أنه "العميل"

على أنه "العميل" تحديد الهدف ك "تلقي تحديثات تتبع الطلبات في الوقت الفعلي"

ك "تلقي تحديثات تتبع الطلبات في الوقت الفعلي" أضف معايير القبول مثل:

يجب إرسال التحديثات عبر البريد الإلكتروني وإشعارات التطبيق يجب أن يتضمن التتبع وقت التسليم المقدر والموقع المباشر

مثل:

✅ مواءمة مهام التطوير:

قسّم القصة إلى مهام فرعية مثل "دمج واجهة برمجة تطبيقات التتبع" و"تصميم واجهة مستخدم الإشعارات" و"اختبار التحديثات في الوقت الفعلي"

استخدم الحقول المخصصة لتعيين الأولويات والمواعيد النهائية

لتعيين الأولويات والمواعيد النهائية تتبع التقدم المحرز من خلال وضع علامة على المهام الفرعية على أنها مكتملة ومراقبة التقدم العام لقصة المستخدم

الخطوة 2: تنظيم وهيكلة مهام سير العمل

أثناء تطوير المنتج، تظهر العديد من حالات الاستخدام وقصص المستخدمين في مراحل مختلفة - بدءًا من تحديد احتياجات المستخدم إلى تحسين سير العمل وضمان التنفيذ السلس.

على سبيل المثال، في تطبيق للتجارة الإلكترونية، تتضمن رحلة العميل اختيار المنتجات، وتقديم الطلبات، وإجراء المدفوعات، وتتبع عمليات التسليم - كل منها يتطلب حالة استخدام والعديد من قصص المستخدمين.

يمكن أن تصبح إدارة هذه الأمور عبر الفرق فوضوية، ولكن مهام النقر فوق المهام يمكن أن تساعدك على تحقيق التنظيم والوضوح.

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكنك:

استخدام حقول مخصصة لتتبع مستويات الأولوية والحالة وأرقام المهام السريعة وأعضاء الفريق المعينين لكل حالة استخدام

تقسيم مهام سير العمل المعقدة باستخدام انقر فوق المهام الفرعية ضمان التنفيذ السلس باستخدام قوائم التحقق من النقر مساعدة فرق الاختبار على إكمال الخطوات الأساسية مثل التحقق من معالجة الدفع وتأكيد ميزات إرسال الطلبات



🌻 مثال: إذا كانت حالة الاستخدام الخاصة بك هي "عملية تسجيل المستخدم"، يمكنك إضافة:

مهام فرعية: "التحقق من صحة البريد الإلكتروني"، و"إعداد ملف تعريف مستخدم"، و"تعيين دور المستخدم

"التحقق من صحة البريد الإلكتروني"، و"إعداد ملف تعريف مستخدم"، و"تعيين دور المستخدم قوائم المراجعة: تأكد من معالجة الأخطاء في حالة وجود كلمات مرور غير صحيحة، وقم بتنفيذ المصادقة متعددة العوامل

_تتبع المهام، وقصص المستخدم، وخطوات حالات الاستخدام بسلاسة باستخدام قوائم مراجعة ClickUp

📮ClickUp Insight: الفرق منخفضة الأداء هي 4 مرات أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على الكفاءة من خلال الحد من مجموعة أدواتها إلى 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟

كتطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

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الخطوة 3: أتمتة مهام سير العمل لتعزيز الإنتاجية

قد يكون تتبع كل حالة استخدام وقصة مستخدم يدويًا أمرًا مرهقًا، خاصة في المشاريع المعقدة ذات التبعيات المتعددة. تساعد الأتمتة على تبسيط سير العمل من خلال تقليل المهام المتكررة، وتقليل الأخطاء، وضمان التزام الفرق بالجدول الزمني المحدد.

إليك كيفية أتمتة مهام سير العمل بفعالية:

حدد المشغلات الرئيسية : تحديد الإجراءات المتكررة، مثل تحديث حالات المهام أو إرسال التذكيرات

: تحديد الإجراءات المتكررة، مثل تحديث حالات المهام أو إرسال التذكيرات ضع شروطًا محددة مسبقًا : على سبيل المثال، نقل الطلب تلقائيًا إلى "تم الشحن" بمجرد معالجة الدفع

: على سبيل المثال، نقل الطلب تلقائيًا إلى "تم الشحن" بمجرد معالجة الدفع إنشاء مهام سير عمل الموافقة : تأكد من مراجعة المهام الحرجة، مثل التحقق من صحة طلب استرداد الأموال، قبل المتابعة

: تأكد من مراجعة المهام الحرجة، مثل التحقق من صحة طلب استرداد الأموال، قبل المتابعة جدولة الإشعارات: إبقاء الفرق على علم بالإجراءات المعلقة أو المواعيد النهائية الفائتة أو التبعيات

مع أتمتة ClickUp يمكنك:

تحديث حالات المهام عند اكتمال مهمة فرعية (على سبيل المثال، "إنشاء ميزة تأكيد الدفع")

عند اكتمال مهمة فرعية (على سبيل المثال، "إنشاء ميزة تأكيد الدفع") إرسال تذكيرات تلقائية إلى أعضاء الفريق للمواعيد النهائية القادمة

إلى أعضاء الفريق للمواعيد النهائية القادمة تنقل مهام التطوير عبر مراحل مختلفة (على سبيل المثال، من "قيد التقدم" إلى "مكتمل") بناءً على شروط محددة مسبقًا

_تعالج أتمتة النقر الأوتوماتيكية المهام المتكررة، وتحافظ على سير العمل على المسار الصحيح، وتضمن عدم سقوط أي شيء من خلال الشق

🌻 مثال:

إذا أكمل أحد المطورين تنفيذ حالة استخدام، فسيتلقى فريق ضمان الجودة إشعارًا تلقائيًا لبدء الاختبار

إذا كانت قصة المستخدم في "قيد التقدم" لأكثر من أسبوع، فستتلقى تنبيهًا تلقائيًا لمنع التأخير

الخطوة 4: مراقبة التقدم باستخدام لوحات المعلومات والتقارير المخصصة

يضمن تتبع حالات الاستخدام وقصص المستخدمين عبر مراحل التطوير وفاء الفرق بالمواعيد النهائية، وموازنة أعباء العمل، وتشغيل سباقات السرعة بكفاءة. توفر لوحات المعلومات والتقارير المخصصة رؤى في الوقت الفعلي لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

لنأخذ مثال تطبيق التجارة الإلكترونية:

يحتاج مدير المنتج إلى تتبع عدد قصص المستخدمين المكتملة في كل سباق سريع

يريد المطور رؤية المهام المعلقة "لتتبع الطلبات في الوقت الفعلي

يجب أن يراقب مسؤول سكروم سرعة سباق السرعة وتحديد الاختناقات المحتملة لوحات معلومات ClickUp تمكنك من تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. قم بإعداد لوحات معلومات مخصصة لتحديد عدد قصص المستخدمين التي يتم تنفيذها لكل حالة استخدام، والقصص التي تخضع للاختبار، وعدد حالات الاستخدام المعلقة مقابل المكتملة، وأجزاء أخرى من wokrflow الخاص بك.

تتبع التقدم المحرز ومراقبة المهام واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات دون عناء باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، يمكن للفرق الاختيار من بين أكثر من 50 أداة مخصصة من أجل:

تصور التقدم المحرز في السباق باستخدام المخططات البيانية المتتابعة، مما يضمن التسليم في الوقت المناسب

قياس سرعة التطوير باستخدام تقارير السرعة لتحسين سباقات السرعة المستقبلية

موازنة أعباء العمل باستخدام عرض عبء العمل، مما يمنع الإرهاق وعدم الكفاءة

📖 اقرأ المزيد: الدليل النهائي لإدارة مشاريع سكروم

الخطوة 5: التعاون والتحسين المستمر

تطوير المنتج هو عملية مستمرة تتطلب التكرار المستمر والتغذية الراجعة والمواءمة بين الفرق. وبدون التعاون الفعال، يمكن أن يؤدي سوء التواصل إلى ميزات غير متناسقة أو زحف النطاق أو تأخر الإصدارات.

ويضمن التحسين المستمر تلبية احتياجات المستخدم باستمرار وتطور المنتج بناءً على الملاحظات الواردة من العالم الحقيقي.

إليك كيفية مساعدة ClickUp:

يمكن للمطوّرين والمختبرين وأصحاب المصلحة التعليق مباشرةً على قصص المستخدمين وحالات الاستخدام باستخدام تعليقات ClickUp يمكن لمديري المنتجات إرفاق النماذج بالحجم الطبيعي والمخططات بالمهام باستخدام مستندات ClickUp



إنشاء المستندات وتعديلها ومشاركتها في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

يمكن للفرق عقد جلسات استرجاعية للسباقات السريعة وتحسين المستقبل سير العمل باستخدام مستندات ClickUp Docs

بالنسبة لأي مناقشات مفصّلة، يمكن للفرق إعداد قنوات قائمة على المواضيع عبر دردشة ClickUp

العمل والدردشة مع أعضاء الفريق باستخدام منصة واحدة عبر ClickUp Chat

هذا ليس كل شيء! فريق ClickUp Agile Team يوفر مساحات ومهام سير عمل مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لفرق العمل الرشيقة، حيث تدمج أدوات رشيقة للمستخدم مثل تخطيط سباقات السرعة والوقوف اليومي والاجتماعات بأثر رجعي.

قم بتمكين فريقك الرشيق باستخدام ClickUp-تنظيم سباقات السرعة وتتبع قصص المستخدمين وتعزيز التعاون في منصة واحدة

أيضًا, فريق كليك أب للبرمجيات مساحة عمل مركزية لتتبع الأخطاء والتخطيط السريع وإدارة الإصدار. يحافظ على كل شيء منظم ويمكن الوصول إليه من إدارة طلبات الميزات أو اختبار سير العمل أو جداول النشر.

بناء أفضل وأسرع مع ClickUp لفرق البرمجيات

مع الأصول الجاهزة للاستخدام مثل قالب حالة اختبار ClickUp ، يمكن للفرق توحيد عمليات الاختبار وتوثيق النتائج المتوقعة وضمان جودة المنتج قبل الإصدار. يساعد هذا القالب المفصل لحالة الاستخدام المطورين وفرق ضمان الجودة على تبسيط الاختبار، مما يقلل من الأخطاء ويحسن موثوقية نظام البرمجيات بشكل عام.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام ركائز سكروم الثلاثة لتطوير المنتجات

## تبسيط حالات الاستخدام وقصص المستخدمين باستخدام ClickUp

يعد تحقيق التوازن بين حالات الاستخدام وقصص المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية لبناء منتجات ناجحة - تحدد حالات الاستخدام سلوك النظام، بينما تحدد قصص المستخدمين احتياجات المستخدم. تعمل ClickUp على تبسيط هذه العملية من خلال توفير قوالب منظمة وسير عمل آلي وأدوات تعاون في الوقت الفعلي للحفاظ على توافق الفرق.

وبفضل الحقول المخصصة لتتبع الأولويات، ولوحات المعلومات للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، والأتمتة لتبسيط سير العمل، يضمن ClickUp الوضوح والكفاءة والتنفيذ السلس لعمليات الأعمال.

بسِّط سير العمل وعزِّز إنتاجية الفريق. اشترك في ClickUp اليوم لإدارة حالات الاستخدام وقصص المستخدمين والمزيد - كل ذلك في مكان واحد!