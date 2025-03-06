أفضل 11 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف لتحقيق الأهداف في عام 2025

تحديد الهدف هو بداية مثيرة لرحلة مُرضية. وسواء كنت ترغب في تحقيق النمو الشخصي (مثل القدرة على الجري في سباق الماراثون)، أو تحقيق إنجازات مهنية (مثل مضاعفة الإيرادات من خلال حملات التسويق المستهدفة)، فإن كل شيء يبدأ بوضع هدف في الاعتبار.

إن تحديد الأهداف الصحيحة هي الحيلة للبقاء على المسار الصحيح. ومع ذلك، فإن تحديد هذه الأهداف بشكل واقعي وعملي قد لا يكون ممكنًا دائمًا.

وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف. فهي تتجاوز تحديد الأهداف الواضحة والقابلة للتنفيذ - فهي تساعدك على تتبعها ومشاركة الرؤى وتقديم دفعة تحفيزية عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها.

ومن هذا المنطلق، نحن هنا لمشاركة أكثر من 10 أدوات ذكاء اصطناعي مذهلة لتحديد الأهداف. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك قائمة بأفضل 11 أداة ذكاء اصطناعي لتحديد الأهداف: ClickUpأسانا هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تحديد الأهداف وتتبعها. تعيين الأهداف الذكية من خلال خاصية الأهداف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل الأهداف الحالية، والحصول على اقتراحات للتحسين، وتوحيد ممارسات تحديد الأهداف وتحسينها.

بالإضافة إلى تحديد الأهداف، تمتد إمكانات الذكاء الاصطناعي في Asana لتشمل ميزات مثل الحالة الذكية، التي توفر تحديثات ذكية حول تقدم المشروع، والملخصات الذكية، التي تقدم لمحات عامة موجزة عن المعلومات الأساسية. تساعد هذه الأدوات، المدعومة بالتواصل في الوقت الفعلي، الفرق على وضع أهداف طموحة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

أفضل ميزات أسانا

تبسيط تتبع الأهداف باستخدام أدوات المراقبة في الوقت الفعلي مثل أشرطة التقدم الديناميكية ولوحات المعلومات المرئية لعرض إنجازات الأهداف

أتمتة مهام سير العمل المتكررة لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

تنظيم المهام وتحديد أولوياتها باستخدام لوحات وقوائم قابلة للتخصيص

عرض أعباء عمل الفريق لتحقيق التوازن بين المهام وتجنب الإرهاق

قيود أسانا

منحنى تعليمي حاد بالنسبة للمبتدئين والفرق الصغيرة، مما قد يؤدي إلى نقص في الاستخدام

تسعير أسانا

شخصي (مجاني)

(مجاني) مبتدئ : 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,840 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,840 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,280+ تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: لا تفكر فقط في أهدافك- اكتبها كبيانات أهداف ! حدد بوضوح ما تريده، وكيف ستحققه، وجدولك الزمني. ولتحقيق دفعة إضافية، شارك تقدمك مع أشخاص موثوق بهم لتبقى مسؤولاً ومتحمساً.

3. زميل (الأفضل لتحويل الاجتماعات إلى أهداف قابلة للتنفيذ)

via الزميل هل عانيت من قبل في متابعة بنود العمل بعد الاجتماع؟ زميل هو مساعد اجتماعات ومدوِّن ملاحظات يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على سد الفجوة بين الاجتماعات المثمرة وتحديد الأهداف القابلة للتنفيذ والتتبع. يساعدك على إنشاء أهدافك وإدارتها وتحقيقها من خلال تقديم اقتراحات ذكية وأتمتة المهام الروتينية. تستخدمه فرق العمل لوضع أهداف واضحة، وتحديد النتائج الرئيسية، ومراقبة التقدم المحرز بمرور الوقت، مما يضمن المواءمة والمساءلة في جميع أنحاء المؤسسة.

وبالإضافة إلى تحديد الأهداف، يقدم Fellow المساعدة في الاجتماعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء جدول الأعمال الآلي والنسخ في الوقت الفعلي والملخصات الذكية. من خلال جعل الأهداف مركزية ودمجها في سير عمل الاجتماعات، يضمن Fellow أن يصبح تحديد الأهداف جزءاً لا يتجزأ من العمليات اليومية للفريق.

أفضل ميزات Fellow

احصل على قالب منظم لمساعدة الفرق على تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً أو أهداف جيدة الصياغة (SMART)

تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) على المستوى الفردي أو الجماعي

تتبع الالتزامات والقرارات المتخذة أثناء المناقشات في الوقت الفعلي

عزز المساءلة بين أعضاء الفريق باستخدام عناصر العمل التعاوني والتذكيرات

القيود الزميلة

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة للأهداف الأكثر تعقيدًا

خيارات التخصيص المحدودة للأهداف غير المتعلقة بالاجتماعات

تسعير زميل

مجاني

فرد : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 23 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 25$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fellow؟

_يساعد الجميع على التحضير بشكل أفضل والحضور إلى الاجتماع بجدول أعمال وهدف واضحين - كان هذا مفيدًا للغاية في جعل كل اجتماع مثمرًا مراجعة G2 4. الشبكة (الأفضل لمواءمة الأهداف مع تطوير الموظفين)

via

_ / href/ _https://lattice.com شبكة /%href/ الشبكة يجمع الأفراد والفرق والأهداف التنظيمية على نفس الصفحة. يركز على التنظيم استراتيجيات تحديد الأهداف التي تعمل على مواءمة الجهود الفردية والجماعية مع أهداف العمل الشاملة.

تساعد الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف على مستوى الشركة، مما يوفر رؤى وتوصيات في الوقت الفعلي لتحسين أداء الموظفين. عندما يكون الهدف هو التطوير الشامل للموظف عبر الأهداف الشخصية والمهنية، يمكن أن يكون Lattice حليفًا قويًا.

أفضل ميزات Lattice

تشجيع المراجعات المتكررة والتغذية الراجعة لتقدم الأهداف

تعزيز مشاركة الموظفين من خلال تتبع الأداء، والتغذية الراجعة المخصصة، وتقدير الأقران

تتبع تقدم الأهداف باستخدام لوحات المعلومات المرئية في الوقت الفعلي

الاستفادة من الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين أهداف الموظفين أو الفريق

قيود الشبكة

يبدو معقدًا للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة والإعدادات غير المؤسسية

يعمل في المقام الأول كبرنامج لتحديد أهداف الموظفين

أسعار الشبكة

إدارة المواهب : 11 دولار/شهرًا لكل مقعد المشاركة (إضافة): 4 دولارات شهريًا لكل مقعد نمو (إضافة) : 4 دولارات شهرياً لكل مقعد تعويض (إضافة) : 6 دولارات شهرياً لكل مقعد

: 11 دولار/شهرًا لكل مقعد نظام معلومات الموارد البشرية: 10 دولارات شهرياً لكل مقعد

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (3,890+ تقييمات)

: 4.7/5 (3,890+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (180+ تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية (حالات الاستخدام والأدوات)

5. Perdoo (الأفضل لتبسيط إدارة OKR)

via

Perdoo_ بيردو هي منصة رائدة في مجال الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) وتنفيذ الاستراتيجيات مصممة لمواءمة الأهداف المؤسسية ودفع الأداء. تعمل واجهته البديهية على تبسيط عملية تحديد الأهداف وإدارتها وتتبعها من خلال التعبير عن الأهداف في صورة OKRs عبر الفرق والأقسام.

تعمل هذه المنصة أيضاً على تحسين الشفافية، مما يسمح لأعضاء الفريق برؤية كيف تتناسب مساهماتهم مع الصورة الأكبر. هذه القدرة، مقترنة بالتحليلات في الوقت الحقيقي وأدوات المشاركة، تجعل من Perdoo أداة ممتازة لتمكين ثقافة النجاح الموجه نحو الأهداف.

أفضل ميزات Perdoo

أتمتة عمليات تسجيل الوصول وتحديثات التقدم في الأهداف لأعضاء الفريق

تصور المواءمة بين الأهداف باستخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي لأهداف محددة جيدًا

توليد رؤى الأداء باستخدام تحليلات قابلة للتخصيص

إشراك الفرق باستخدام ميزات التلعيب لتتبع الأهداف

قيود Perdoo

الدعم المحدود لمنهجيات تحديد الأهداف غير التابعة لمكتب إدارة الموارد البشرية

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الوظائف الكاملة، مما قد يعيق إدارة الأهداف أثناء التنقل

تسعير Perdoo

مجاني

قسط : 7.92 دولار لكل مستخدم/شهر

: 7.92 دولار لكل مستخدم/شهر الأعلى: 9.68 دولار لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات Perdoo

G2 : 4.4/5 (430+ تقييمات)

: 4.4/5 (430+ تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perdoo؟

_Perdoo سهل الاستخدام بشكل لا يصدق ويساعد على إبقاء فريقنا على المسار الصحيح. نظرًا لأن كل منا يتعامل مع مهام مختلفة، فمن السهل أن ينحرف عن المسار الصحيح. يضمن Perdoo أن يظل الجميع مركزين ويوضح كيف تساهم كل مهمة في تحقيق هدفنا الرئيسي: تحقيق الإيرادات. كما أنه يساعد كل عضو في الفريق على الشعور بالمسؤولية عن تقريبنا من تحقيق هذا الهدف مراجعة G2 6. Hive (الأفضل لدمج الأهداف في سير عمل المشروع)

via

Hive_ خلية يقدم ميزات شاملة لإدارة المشاريع مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يساعد الفرق على تحقيق أهداف المشروع أسرع. يعمل مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، HiveMind، على تبسيط تخطيط المشروع من خلال إنشاء المهام بناءً على مدخلات المستخدم واقتراح الخطوات التالية من رسائل البريد الإلكتروني. ونتيجة لذلك، يمكنك تحديد الأهداف وقياس التقدم المحرز بكفاءة.

تتيح ميزة الأهداف في Hive أيضًا للفرق تحديد الأهداف وتتبعها وتصورها داخل لوحة تحكم مركزية، مما يضمن التوافق والشفافية في جميع أنحاء المؤسسة.

أفضل ميزات Hive

استخدم تحليلات الذكاء الاصطناعي في Hive للحصول على رؤى حول أداء الفريق

تتبع التقدم باستخدام مخططات جانت، ولوحات كانبان، وعروض التقويم

تبسيط التواصل باستخدام الرسائل والإشعارات داخل التطبيق

مراقبة الوقت المستغرق في المهام والمشروعات من خلال إمكانيات تتبع الوقت المدمجة

قيود هايف

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير التقنيين

تأخر الأداء من حين لآخر أثناء التعامل مع المشاريع الكبيرة

تسعير هايف

مجاني

مبتدئ : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق : 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (570+ تقييمات)

: 4.6/5 (570+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: 82% من العاملين في مجال المعرفة يقدرون الشفافية في أهداف مؤسستهم وعملياتها.

7. Betterworks (الأفضل لقيادة المساءلة على مستوى المؤسسة)

via

Betterworks_

مثل بيردو أعمال أفضل هي منصة تركز على OKR التي تعمل على مواءمة أهداف الفريق مع أهداف العمل. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، تساعد Betterworks الموظفين على تطوير إدارة الأهداف بكفاءة، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والتركيز الاستراتيجي.

وتعتمد ميزة Betterworks المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزة مساعدة الأهداف، على بيانات المستخدم لإنشاء اقتراحات أهداف مخصصة. يعمل ذلك على تبسيط عملية إنشاء الأهداف ويضمن أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للقياس ومتوافقة مع أولويات الشركة.

كما تقدم Betterworks أيضاً أدوات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل Feedback Assist وConvergence Assist، والتي تساعد المديرين على تقديم ملاحظات بناءة وغير متحيزة وإجراء مراجعات فعالة للأداء.

أفضل ميزات برنامج Betterworks

إنشاء أهداف ومراحل رئيسية منظمة بشكل جيد مع تسجيل نقاط واقتراحات في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين

إجراء محادثات هادفة حول الأداء من خلال توفير مطالبات وملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي

أتمتة التذكيرات وعمليات تسجيل الوصول لتحديثات الأهداف دون عناء وفي الوقت المناسب

استخدم تحليلات الأداء لاكتساب رؤى حول مجالات التحسين

قيود الأعمال الأفضل

تؤثر الوظائف المحدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت على العمل عن بُعد في المناطق منخفضة الاتصال

لا تكشف Betterworks عن أسعارها بشكل علني، مما قد يشكل تحديات للمؤسسات في وضع الميزانية واتخاذ القرارات

تسعير Betterworks

المؤسسات : التسعير المخصص

: التسعير المخصص متوسط السوق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الأعمال التجارية

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Betterworks؟

يحتوي تطبيق Betterworks على ميزات فردية وجماعية رائعة تسمح لي بربطها بأهدافي على مستوى الشركة بالإضافة إلى أهدافي الشخصية التي قد أضعها أنا( ،) أو يمكنني اختيار مواءمتها مع فريقي ومديري وشركتي مراجعة G2 8. Leapsome (الأفضل للجمع بين تحديد الأهداف ورؤى الأداء)

via Leapsome ما الذي تحصل عليه عندما تجمع بين تحديد الأهداف وإدارة الأداء؟

منصة شاملة لتمكين الأفراد مثل ليبسوم . تعمل ميزة تحديد الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية إنشاء أهداف الشركة وأهداف التطوير. تضمن هذه الوظيفة أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للقياس ومتوافقة مع الأولويات التنظيمية، مما يعزز التحسين المستمر والمواءمة والمساءلة عبر الفرق.

بالإضافة إلى تحديد الأهداف، تمتد قدرات الذكاء الاصطناعي في Leapsome لتشمل مراجعات الأداء والتغذية الراجعة. تساعد مراجعات المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحويل الملاحظات إلى تعليقات غير متحيزة وقابلة للتنفيذ، مما يضمن أن تكون جميع المدخلات هادفة وبناءة.

أفضل ميزات Leapsome

دعم المديرين من خلال توفير رؤى وملخصات وأفضل الممارسات والتوصيات مع الإصدار التجريبي من AI Copilot

تبسيط عملية الإعداد مع القوالب المدمجة لتتبع OKR

تحليل ردود استبيانات الموظفين لاستخراج الموضوعات الرئيسية وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ

تلخيص جميع الملاحظات، بما في ذلك مراجعات المديرين، والتقييمات الذاتية، وتقييمات الأقران

القيود التي تواجهها

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتكيف بشكل كامل مع الميزات الشاملة للمنصة، مما يجعل التدريب والدعم ضروريين

خيارات التخصيص المحدودة، مما قد يؤثر على قدرة المنصة على التكيف مع الاحتياجات التنظيمية المحددة

تسعير بسيط

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70+ تقييم)

🔎 هل تعلم؟ على الرغم من توفر برامج OKR المتخصصة, 62% من المؤسسات لا تزال تعتمد على جداول البيانات في إدارة OKR.

9. Goalscape (الأفضل لتصور الأهداف والتسلسلات الهرمية)

via

_ / href/ _https://goalscape.com/ Goalscape /%href/ جولسكيب يستخدم تصميمًا شعاعيًا يتيح للمستخدمين تصور تخطيط الأهداف الأولويات والتقدم المحرز في عرض واحد شامل. يسهل الحصول على هذه المعلومات في لمحة سريعة تحديد الأولويات وتتبع الأهداف في واجهة سهلة الاستخدام. استخدم هذا لتحويل الأفكار المجردة إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً.

تساعد ميزة Goalbert AI.nstein، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمين في تقسيم الأهداف المعقدة إلى أهداف فرعية يمكن التحكم فيها.

يعمل هذا النهج على تبسيط عملية التخطيط ويضمن تركيز المستخدمين على أولوياتهم، مما يعزز من كفاءة تتبع التقدم المحرز.

أفضل ميزات Goalscape

التبديل بين الوضعين الداكن والفاتح وتحديد سمات الألوان التي تختارها

إدارة الجداول الزمنية والجداول الزمنية بفعالية باستخدام طريقة عرض Gantt

مشاركة خرائط الأهداف مع الفرق للعمل التعاوني

استخدم علامتي "الآن" و"التالي" لتصفية أهدافك حسب التاريخ والتقدم والمسؤولية والعلامة لإنشاء قوائم الأهداف

قيود خريطة الأهداف

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع للفرق الكبيرة

تكامل محدود مع تطبيقات الجهات الخارجية مقارنةً ببعض المنافسين

تسعير Goalscape

مجاني

محترف 9.90 دولار شهريًا

9.90 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Goalscape

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

10. هابيتيكا (الأفضل لتلعيب تحقيق الأهداف الشخصية)

via

_ / href/ _https://habitica.com/static/home هابيتيكا /%href/ هابيتيكا هو تطبيق مجاني لبناء العادات والإنتاجية يعمل على تحويل مهامك وأهدافك إلى لعبة تقمص أدوار (RPG) جذابة لتحسين التنمية الشخصية. يحفز Habitica المستخدمين على تطوير عادات إيجابية وزيادة الإنتاجية من خلال تحويل الأنشطة اليومية إلى مهام.

أثناء إكمال المهام، تكسب مكافآت ونقاط خبرة داخل اللعبة، مما يساعدك على رفع مستوى صورتك الرمزية وفتح ميزات جديدة. يجعل هذا النهج القائم على اللعب والاستراتيجيات المصممة خصيصاً من تحديد الأهداف أمراً ممتعاً ويشجع على التقدم المستمر.

أفضل ميزات هابيتيكا

قم بتخصيص صورتك الرمزية داخل اللعبة لتعكس أسلوبك وتفضيلاتك، مما يعزز المشاركة والتحفيز

مراقبة التقدم باستخدام لوحة تحكم جذابة وتفاعلية

كوِّن مجموعات مع أصدقائك للقيام بالمهام معًا، مما يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع والمساءلة

الوصول إلى مهامك وتقدمك بسلاسة عبر مختلف الأجهزة

قيود هابيتيكا

مناسب أكثر لتحقيق الأهداف الشخصية، وقد لا يكون مناسبًا للإعدادات المهنية

تحليلات وتقارير محدودة لتتبع التقدم التفصيلي

أسعار هابيتيكا

مجاناً

الاشتراك: 5 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات هابيتيكا

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: 90% من الموظفين يشعرون أن التلعيب يجعلهم أكثر إنتاجية. تزيد تجربة العمل القائمة على الألعاب من الإنتاجية بنسبة 50%، والمشاركة بنسبة 48%، والربحية بنسبة 700%!

11. Toodledo (الأفضل لتخصيص إدارة الأهداف والمهام)

via

_ / href/ _https://www.toodledo.com/products.php Toodledo /%href/ تودليدو هو أداة إنتاجية متعددة الاستخدامات مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء أهداف مفصلة ومرنة تتماشى مع متطلبات المشروع. وتضمن ميزات مثل فرز الأولويات وتتبع التقدم المحرز حفاظ المستخدمين على تركيزهم وتنظيمهم.

على الرغم من أنه لا يدمج الذكاء الاصطناعي حاليًا، إلا أن Toodledo يقدم منصة قوية تتيح للمستخدمين إنشاء المهام وتحديد الأولويات وتحديد المواعيد النهائية، مما يتيح إدارة الأهداف بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن ميزة تتبع الأهداف في Toodledo الأفراد والفرق من تحديد ومراقبة التقدم المحرز نحو أهدافهم، مما يعزز المساءلة والتركيز.

أفضل ميزات Toodledo

مراقبة العادات اليومية باستخدام مخططات التقدم المرئية لتشجيع الاتساق والتحسين الذاتي

تنظيم سير العمل باستخدام المجلدات والعلامات والفلاتر

إنشاء قائمة مخصصة للمهام ذات الأولوية القصوى، مما يضمن حصول العناصر المهمة على اهتمام فوري

تعيين مهام متكررة وتذكيرات لتعزيز الاتساق

قيود تودليدو

قد تبدو الواجهة قديمة، خاصةً بالمقارنة مع الأدوات الأخرى

يفتقر إلى رؤى أو توصيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أسعار تودليدو

مجاني

قياسي : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا بالإضافة : 7.99 دولار شهرياً

: 7.99 دولار شهرياً شركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Toodledo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Toodledo؟

أكثر من مجرد مهام، فهو يتضمن ميزات GTD لتتبع قائمة التدقيق وتتبع العادات وتحديد الأهداف والمراقبة، وهو سهل الاستخدام على أجهزة متعددة، ويتكامل مع التقويم الخاص بي. وفي المرات القليلة التي احتجت فيها إلى الدعم، كانوا متجاوبين. إنه مدير المهام اليومي الخاص بي وهو الوحيد الذي التزمت به على مر السنين - وقد جربت العديد من البرامج مراجعة G2 الأهداف الذكية أصبحت أكثر ذكاءً مع ClickUp

تحديد الأهداف الفعالة هو الخطوة الأولى للنجاح. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل ذلك أسهل وأكثر تأثيرًا. من تبسيط عملية إنشاء الأهداف إلى تكييف الاستراتيجيات بناءً على التقدم المحرز، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي لديها الكثير لتقدمه لاستراتيجية نجاحك.

على الرغم من أننا ناقشنا العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، إلا أن ClickUp تتميز حقًا بتقديمها أكثر من مجرد الأساسيات. إن الجمع بين ClickUp Brain و ClickUp Goals يجعل من السهل إنشاء خارطة طريق تؤدي إلى نتائج مثمرة. وسواء كنت تسعى إلى تحقيق إنجازات شخصية أو إدارة مشاريع معقدة في العمل، فإن ClickUp متعدد الاستخدامات بما يكفي لمساعدتك على القيام بالأمرين معاً - في منصة واحدة. اشترك في ClickUp اليوم وحوّل أحلامك إلى حقيقة، إنجازاً تلو الآخر. 🏆