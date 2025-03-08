أفضل 15 تطبيقاً للرسائل الفورية في 2025

تخيل أن ترسل رسالة سريعة، فقط لتتساءل من يقرأها بالفعل - صديقك أو زميلك في العمل ... أو أحد القراصنة العشوائيين في النصف الآخر من العالم؟

تتصدر خروقات البيانات عناوين الأخبار، والتهديدات الإلكترونية كامنة في كل مكان. اليوم، أصبحت المراسلة الفورية أكثر من مجرد العثور على المنصة المناسبة للدردشة - بل هي أيضًا تتعلق بالحفاظ على رسائلك الفورية مؤمنة وملكك حقًا.

ولست وحدك من يقلق بشأن الأمان - فالشركات في حالة تأهب قصوى أيضاً.

تقريباً 90% من المستهلكين يفضلون إرسال الرسائل النصية عند التفاعل مع العلامات التجارية، مما يعني أن الشركات لا يمكنها تحمل أي خطأ عندما يتعلق الأمر بالخصوصية. لا تؤدي هفوة واحدة إلى تعريض البيانات للخطر فحسب، بل يمكن أن تزعزع الثقة وتدمر السمعة وتحول العملاء المخلصين إلى عملاء سابقين.

ولكن كم عدد تطبيقات المراسلة الفورية "الآمنة" المزعومة هذه التي تلتزم بالحديث بالفعل؟ يستكشف هذا المنشور أفضل 15 تطبيق مراسلة فورية تأخذ الخصوصية على محمل الجد، وتحمي بياناتك، وتتناسب تمامًا مع حياتك الشخصية أو المهنية.

📮ClickUp Insight: وفقًا لأبحاثنا، حوالي 43% من العاملين يرسلون 0-10 رسائل يومياً. بينما يشير هذا إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات المهمة في مكان آخر (مثل البريد الإلكتروني).

لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات والتبديل بين السياقات غير الضروري، فأنت بحاجة إلى تطبيق كل شيء للعمل، مثل ClickUp، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

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فيما يلي قائمة بأفضل 15 تطبيقاً للتراسل الفوري:

كليك أب: أفضل أداة تعاون الكل في واحد واتساب: الأفضل للتواصل الشخصي وفريق العمل الصغير جوجل شات جوجل: الأفضل لمستخدمي نظام جوجل البيئي بروسيكس: الأفضل للتعاون الجماعي الآمن بين أعضاء الفريق RingCentral: الأفضل للاتصالات الموحدة عبر المنصات ميكروسوفت تيمز: الأفضل لمستخدمي Microsoft 365 سلاك: الأفضل للتواصل الجماعي القابل للتخصيص تروب ماسنجر: الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم Rocket.Chat: أفضل أداة تواصل مفتوحة المصدر WeChat: الأفضل للتواصل العالمي Flock: الأفضل للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى البساطة ديسكورد: الأفضل للتواصل المجتمعي والتعاون غير الرسمي Mattermost: الأفضل للمرونة مفتوحة المصدر مكان العمل: الأفضل للتعاون الاجتماعي في العمل رايفر: الأفضل للتواصل المتمحور حول المهام

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات المراسلة الفورية؟

إن اختيار تطبيق المراسلة الفورية المناسب لا يتعلق فقط بالوصول إلى الميزات المبهرجة، بل يتعلق بالعثور على منصة تلبي احتياجاتك من حيث الأمان والوظائف وسهولة الاستخدام.

إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك:

التشفير من النهاية إلى النهاية: تأكد من أن تطبيق المراسلة الفورية يستخدم بروتوكولات تشفير قوية، مما يعني أن المستلم المقصود فقط هو من يستطيع قراءة رسائلك - وليس حتى مزود التطبيق

تأكد من أن تطبيق المراسلة الفورية يستخدم بروتوكولات تشفير قوية، مما يعني أن المستلم المقصود فقط هو من يستطيع قراءة رسائلك - وليس حتى مزود التطبيق ضوابط الخصوصية: ابحث عن ميزات مثل اختفاء الرسائل، والنسخ الاحتياطية الآمنة، والقدرة على الحد من جمع البيانات. تمنحك هذه الأدوات التحكم في كيفية استخدام معلوماتك وتخزينها

ابحث عن ميزات مثل اختفاء الرسائل، والنسخ الاحتياطية الآمنة، والقدرة على الحد من جمع البيانات. تمنحك هذه الأدوات التحكم في كيفية استخدام معلوماتك وتخزينها دعم متعدد الأجهزة: سواء للعمل أو للاستخدام الشخصي، فإن المزامنة السلسة عبر الأجهزة أمر ضروري لتحقيق المرونة دون المساس بالأمان

سواء للعمل أو للاستخدام الشخصي، فإن المزامنة السلسة عبر الأجهزة أمر ضروري لتحقيق المرونة دون المساس بالأمان ميزات المجموعة: إذا كنت تتعاون مع فرق العمل أو تتواصل مع الأصدقاء، فإن تطبيقات المراسلة الفورية التي توفر محادثات جماعية آمنة ومشاركة الملفات وعناصر تحكم إدارية ضرورية

إذا كنت تتعاون مع فرق العمل أو تتواصل مع الأصدقاء، فإن تطبيقات المراسلة الفورية التي توفر محادثات جماعية آمنة ومشاركة الملفات وعناصر تحكم إدارية ضرورية واجهة سهلة الاستخدام: ليس بالضرورة أن يعني الأمان التعقيد. اختر تطبيقات المراسلة الفورية التي توازن بين الميزات المتقدمة والتصميم البديهي لاستخدام خالٍ من المتاعب

ليس بالضرورة أن يعني الأمان التعقيد. اختر تطبيقات المراسلة الفورية التي توازن بين الميزات المتقدمة والتصميم البديهي لاستخدام خالٍ من المتاعب السمعة والشفافية: ابحث عن تطبيقات المراسلة الشائعة التي تتمتع بسجل حافل في مجال الخصوصية والشركات المنفتحة بشأن سياسات البيانات الخاصة بها

💡 نصيحة احترافية: عند تقييم تطبيقات المراسلة الفورية، لا تغفل عن التكامل مع تطبيقات الإنتاجية وسهولة الاستخدام، فهذه التطبيقات يمكن أن تعزز كفاءة التواصل الشخصي والمهني بشكل كبير.

أفضل 15 تطبيق مراسلة فورية ## أفضل 15 تطبيق مراسلة فورية

فيما يلي أفضل 15 تطبيقاً للمراسلة الفورية في القائمة المختصرة لتضعها في الاعتبار:

1. ClickUp (الأفضل للتعاون الشامل)

هل فكرت يوماً في فوضى التنقل بين أدوات متعددة للتواصل وإدارة المشاريع ومشاركة الملفات؟

يمكن أن يؤدي الاحتكاك بين التبديل بين التطبيقات وعلامات التبويب إلى تعطيل التدفق، مما يجعل من الصعب على الفرق البقاء على نفس الصفحة. ناهيك عن ضياع الوقت بسبب التشتت.

📮ClickUp Insight: تقريبًا 60% من العاملين يستجيبون للرسائل الفورية في غضون 10 دقائق. وعلى الرغم من أن هذه الردود السريعة غالبًا ما تُعادل الكفاءة، إلا أنها تعطل التركيز وتعيق العمل العميق.

قم بتركيز المشاريع والمهام وسلاسل رسائل الدردشة في كليك أب لتبسيط تفاعلاتك وتقليل التبديل بين السياقات. احصل على المعلومات التي تحتاجها دون التضحية بالتركيز!

جرّب ClickUp مجانًا!

هنا حيث انقر فوق يتميز بنهجه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع وظائف العمل المتعددة والرسائل الفورية تحت سقف واحد.

ClickUp الدردشة

يكمن جوهر ميزات التعاون في تطبيق ClickUp في دردشة ClickUp . إنها ميزة مراسلة فورية موحدة حيث تتم الرسائل وتحديثات المهام ومناقشات المشاريع بسلاسة.

إنها حقاً تتجاوز مجرد تبادل الرسائل النصية. فباستخدام ClickUp Chat، يمكنك ربط الرسائل مباشرةً بمهام أو مشاريع أو مستندات محددة، مما يضمن أن كل محادثة على منصة المراسلة الفورية متصلة بالسياق.

تواصل بشكل مباشر وفوري مع أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat

يسمح لك ClickUp Chat بتعيين تعليقات لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم دون الحاجة إلى ردود فورية. يتيح التحويل إلى الأداة إمكانية إجراء محادثات صوتية ومحادثات مراسلة صوتية ومرئية أكثر دقة وجاذبية.

مقاطع ClickUp ClickUp

سجّل مقاطع فيديو سريعة وشاركها لتوفير السياق أو تقديم تحديثات أو طرح أفكار جديدة باستخدام ClickUp Clips

هل تفضل التواصل غير المتزامن مع فريقك؟ مقاطع ClickUp يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها، مما يبسّط التفسيرات المعقدة ويوفر الوقت مقارنةً بسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو الرسائل النصية الثقيلة.

قالب المراسلة الفورية ClickUp

لتنظيم تواصلك بشكل أكبر، يمكنك استخدام قالب قالب ClickUp للرسائل الفورية لمساعدة الفرق في الحفاظ على الاتساق والوضوح في رسائلهم.

يمكّنك هذا القالب من صياغة الرسائل وتخزينها بطريقة منظمة، وتحديد أولويات المحادثات، والرد بسرعة على الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تحديد الأخطاء المطبعية ويضمن الدقة النحوية، مما يحسّن جودة الاتصالات الداخلية والخارجية.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة المشاريع مع بناء سير عمل تعاوني شفاف وتعاوني يقرّب بين الفرق.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء وتعيين وتحديد الأولويات مهام ClickUp بكل سهولة. قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام فرعية يمكن إدارتها، وحدد تواريخ الاستحقاق لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح

اختر من بين أكثر من 15 انقر فوق طرق العرض ، بما في ذلك القائمة، واللوحة، والتقويم، وجانت، والخرائط الذهنية

مراقبة المدة التي تستغرقها المهام من خلال انقر فوق تتبع الوقت الاستغناء عن الحاجة إلى أدوات خارجية وتحسين ميزانية المشروع

دمج ClickUp مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك Google Drive وSlack وZoom وMicrosoft Teams، لدمج جميع أدواتك في نظام أساسي واحد مبسط

إنشاء أدوات مخصصة لوحات معلومات ClickUp لتجميع بيانات المشروع وتصور التقدم المحرز ومراقبة أداء الفريق باستخدام المخططات والرسوم البيانية والأدوات

استخدم أدوات إعداد التقارير الخاصة ب ClickUp للحصول على رؤى حول إنتاجية الفريق ومعدلات إنجاز المهام وتقدم المشروع لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود ClickUp

تحتوي الأداة على منحنى تعليمي حاد وربما تكون مخيفة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا تؤدي إلى ثقب أسود حيث كانت العناصر تُترك دون مراجعة أو مراقبة. ونتيجةً لذلك، لم تكن تتم مراجعة المهام في الوقت المحدد، ولم يكن أحد يعرف كيف يسير التطوير الإبداعي. والآن، يمكن للجميع في الفريق أن يرى بوضوح متى يحين موعد استحقاق عناصر العمل والدردشة والتعاون في المهام.

سامانثا دينجيت، مديرة مشروع مدير مشروع في شركة ديجز

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2. واتساب (الأفضل للتواصل الشخصي وفريق العمل الصغير)

عبر واتساب عندما يتعلق الأمر بالبساطة والمراسلة في الوقت الحقيقي, واتساب لا يزال تطبيق واتساب هو الخيار المفضل للاتصالات الشخصية والمهنية على حد سواء. فوظيفة الدردشة الجماعية تجعله مثاليًا للمناقشات الجماعية، كما أن القدرة على مشاركة الصور والمستندات ومقاطع الفيديو داخل الدردشات تجعل كل شيء في مكان واحد.

إحدى أقوى نقاط قوة واتساب هي التشفير التام بين الطرفين، والذي يضمن الحفاظ على خصوصية جميع الرسائل والمكالمات وأمانها.

أفضل ميزات واتساب

إرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات بسرعة

إجراء مكالمات في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية للمناقشات غير الرسمية أو تسجيل الوصول السريع

استخدام التطبيق عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

فصل حسابات العمل عن الحسابات الخاصة مع حساب واتساب للأعمال

قيود واتساب #### قيود واتساب

لا يوفر أدوات مدمجة لتتبع المهام أو إدارة المشاريع أو التعاون

يشارك رقم هاتفك كشكل أساسي من أشكال التواصل، وهي ميزة قد لا تكون الأنسب للاتصالات المهنية

تسعير واتساب

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات واتساب

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن واتساب

_يحتوي على جميع الميزات المطلوبة مثل واتساب العادي مما يسهل الاتصال والدردشة مع العملاء للدردشة المتعلقة بالعمل إلى جانب ميزات التشفير والاختفاء لأغراض الأمان مستخدم واتساب للأعمال 🧠 حقيقة ممتعة: اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى واتساب أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها!

3. دردشة جوجل (الأفضل لمستخدمي نظام جوجل البيئي)

عبر محادثة جوجل إذا كان فريقك مضمنًا بالفعل في نظام Google Workspace البيئي, محادثة جوجل هو امتداد طبيعي. فهو يسمح بالانتقال بسهولة بين الدردشات ومكالمات الفيديو مع Google Meet، مما يحافظ على اتصال الفرق دون تبديل المنصات.

ومن خلال المحادثات المترابطة، تضمن دردشة Google الحفاظ على تنظيم المناقشات، كما أن القدرة على إنشاء غرف مخصصة للفرق أو المشاريع تساعد في إدارة الاتصالات بكفاءة.

أفضل ميزات Google Chat

العمل في مستندات وجداول بيانات وجداول بيانات Google وDrive بسهولة تامة

الانتقال من الاتصالات النصية إلى مكالمات الفيديو دون تبديل الأنظمة الأساسية

مشاركة الملفات والمستندات من Google Drive في الدردشات

قيود دردشة Google

مقارنةً ببعض بدائل دردشة جوجل مثل ClickUp، تقدم دردشة Google Chat خيارات تخصيص أقل

يفتقر إلى ميزات التعاون المتقدمة الموجودة في الأدوات المصممة خصيصًا لإدارة المشاريع

أسعار دردشة جوجل

مبتدئ الأعمال : 6 دولارات/مستخدم شهرياً

: 6 دولارات/مستخدم شهرياً الأعمال القياسية : 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركة بلس : 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات محادثة Google Chat

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. بروسيكس (الأفضل للتعاون الجماعي الآمن)

عبر بروسيكسبروسيكس يوفر شبكات فريق خاص، مما يضمن بقاء جميع الاتصالات آمنة. فهو يزيل مخاطر الوصول الخارجي، مما يجعله خياراً ممتازاً لقطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والمؤسسات الحكومية.

بالإضافة إلى الأمان، يأتي Brosix مزودًا بميزات مثل مشاركة الشاشة، ومكالمات الصوت والفيديو، ونظام نقل الملفات مع التشفير، مما يضمن سلامة البيانات طوال عملية الاتصال.

بروسيكس أفضل الميزات

التعاون بصرياً في الوقت الفعلي لجلسات العصف الذهني

إنشاء غرف لفرق أو مشاريع محددة لإجراء مناقشات منظمة

استفد من التوافق مع الأجهزة المحمولة عبر منصات متعددة (ويندوز، ويب، iOS، أندرويد، ماك، لينكس)

قيود Brosix

يفتقر بروسيكس إلى أدوات إنشاء المهام أو تتبعها أو تعيينها

خيارات تكامل أقل مع أدوات الإنتاجية الأخرى

تسعير بروسيكس

بدء التشغيل : مجاناً

: مجاناً الشركات : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، شهريًا

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، شهريًا قسط: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، شهريًا

بروسيكس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Brosix

_ما يعجبني في Brosix هو حقيقة أن الواجهة بسيطة ونظيفة. لا يوجد منحنى تعليمي. أيضًا، على مر السنين، رأيت إدخال ميزات رائعة مثل التصفح المشترك مع أعضاء الفريق الآخرين وإرسال لقطات شاشة فورية للآخرين مستخدم بروسيكس 5. RingCentral (الأفضل للاتصال الموحد عبر المنصات)

عبر رينج سنترال التطلع إلى التكامل بشكل أفضل آداب الدردشة في العمل ? رينج سنترال هو حل اتصالات موحد يتضمن المراسلة والمكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو والتعاون الجماعي.

من خلال الرسائل الفورية للفرق، يمكنك إنشاء سلاسل رسائل مخصصة للأقسام أو المشاريع أو المواضيع، مما يحافظ على تنظيم المحادثات بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح RingCentral Video مشاركة الملفات بسلاسة ويتكامل مباشرةً مع أدوات مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وSlack.

أفضل ميزات RingCentral

تمكين ميزات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت المتقدمة، بما في ذلك إعادة توجيه المكالمات، وتسجيل المكالمات، وتحويل البريد الصوتي إلى نص، والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، لتحسين خدمة العملاء و تواصل الفريق إضافة مستخدمين وأرقام هواتف وميزات مع نمو أعمالك دون الحاجة إلى بنية تحتية أو أجهزة معقدة

يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من الميزات عبر تطبيق RingCentral للأجهزة المحمولة، مما يسمح للفرق بالبقاء على اتصال وإنتاجية من أي مكان

قيود RingCentral

يمكن أن تبدو ميزات RingCentral الشاملة مربكة للشركات الصغيرة

أكثر تكلفة من الأدوات التي تركز فقط على المراسلة الفورية في العمل تسعير #### تسعير RingCentral

النواة : 30 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين

: 30 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين متقدم : 35 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين

: 35 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين متقدم: 45 دولاراً شهرياً ل 1-5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات RingCentral

G2 : 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. Microsoft Teams (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365)

عبر فرق مايكروسوفت إذا كانت مؤسستك تستخدم Microsoft 365 بالفعل، باستخدام مايكروسوفت تيمز لا غنى عنه في سير عملك. يتكامل Teams مع أدوات النظام البيئي لمايكروسوفت، مثل Word وExcel وPowerPoint وOneDrive، مما يجعله مركزاً للرسائل الفورية والتعاون.

تعمل وظيفة الدردشة المستمرة على تنظيم المحادثات الجارية، بينما تساعد الردود المترابطة في الحفاظ على تركيز المناقشات وسهولة متابعتها. وتتميز Microsoft Teams أيضاً بقدرات مؤتمرات الفيديو، حيث تتيح ما يصل إلى 1000 مشارك في اجتماع واحد.

تتضمن منصة المراسلة الفورية إنشاء قنوات لمناقشات الفريق والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لإدارة المهام وتتبع المشروع.

أفضل ميزات Microsoft Teams

استخدام المراسلة الفردية أو الدردشة الجماعية للتواصل الفوري

مشاركة الملفات والروابط والرموز التعبيرية للحفاظ على ديناميكية المحادثات وجاذبيتها

حفظ الاجتماعات من خلال التسجيل والنسخ السحابي التلقائي

إضافة علامات تبويب للتطبيقات أو الملفات أو الأدوات المستخدمة بشكل متكرر داخل القنوات

قيود Microsoft Teams

أقل فعالية إذا كنت لا تستخدم Microsoft 365 بالفعل

يمكن أن تبدو الواجهة مزدحمة للفرق الأصغر أو حالات الاستخدام الأبسط

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات/مستخدم شهرياً

4 دولارات/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات/مستخدم شهرياً

6 دولارات/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

12.50 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Teams

_ لقد جعل هذا الأمر عملنا أسهل وقلل من الجهد اليدوي من خلال إنشاء ملخص الاجتماع تلقائياً بعد الاجتماع. وفي السابق، كان يتعين على المنظمين والمقدمين بدء التسجيلات وإيقافها يدوياً؛ أما الآن فقد أصبحت هذه العملية تتم تلقائياً مستخدم Microsoft Teams 👀 هل تعلم؟ يقدم Microsoft Teams الترجمة في الوقت الحقيقي في الاجتماعات، مما يجعلها أداة جيدة للفرق العالمية.

7. سلاك (الأفضل لتواصل الفريق القابل للتخصيص)

عبر سلاك تطبيق مراسلة فورية شهير, سلاك يتفوق في الاتصالات الجماعية. يمكنك إنشاء قنوات لكل مشروع، أو قسم، أو موضوع للمناقشة، مما يضمن بقاء المحادثات مركزة ومنظمة.

تمنع رسائله المترابطة المناقشات من الخروج عن السيطرة، مما يسهل تتبع التحديثات والرد عليها دون تشويش الدردشة الرئيسية.

يتصل Slack بسلاسة مع أكثر من 2,000 تطبيق خارجي، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع مثل Trello و Asana و Jira. يمكنك حتى أتمتة المهام المتكررة باستخدام أداة إنشاء سير العمل المدمجة في Slack، مما يوفر وقتاً ثميناً.

أفضل ميزات سلاك

تثبيت الرسائل أو الملفات الرئيسية في القنوات حتى يتمكن أعضاء الفريق من الوصول بسرعة إلى المعلومات الأساسية دون البحث في سلاسل الرسائل

تحميل المستندات والصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى المحادثات

التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية المخصصة أو إنشاء استطلاعات رأي باستخدام ردود الرموز التعبيرية

قيود سلاك

الميزات المتقدمة مثل السجل غير المحدود تأتي بتكلفة أعلى

يمكن أن تعاني الفرق التي لديها العديد من القنوات من إرهاق الإشعارات

تسعير سلاك

خطة مجانية

إيجابي : 7.25 دولار/مستخدم شهرياً

: 7.25 دولار/مستخدم شهرياً الأعمال + : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Slack

_ لقد استخدمت سابقًا منصات أخرى مثل Microsoft Teams، ولكن تجربة المستخدم على Slack أفضل بكثير وبديهية بالنسبة للموظفين مستخدم سلاك 💡 نصيحة احترافية: استفد من سلاك دليل التطبيق لدمج أدوات مثل Trello أو Zoom أو Google Drive.

8. Troop Messenger (الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر رسول القواترسول القوات يركّز على ميزات المراسلة الأساسية مثل المحادثات الجماعية، المراسلة الفردية، المكالمات الصوتية/مكالمات الفيديو.

وإحدى أدواته البارزة كمنصة للمراسلة الفورية هي التدمير الذاتي. تضمن ميزة التدمير الذاتي الآمنة للدردشة الآمنة هذه اختفاء المعلومات الحساسة بعد وقت محدد - وهي إضافة ممتازة للقطاعات التي تتطلب السرية.

على عكس المنافسين، يتضمن برنامج Troop Messenger إمكانات مشاركة الشاشة والتحكم في سطح المكتب عن بُعد، مما يجعله أداة مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو العمل التعاوني.

Troop Messenger أفضل الميزات

معرفة من قرأ رسائلك في المحادثات الجماعية

التبديل بسهولة بين المحادثات الخاصة والمناقشات الجماعية

إرسال المستندات والصور والمزيد واستلامها بكل سهولة

إضافة متعاونين خارجيين، مثل العملاء أو البائعين، باستخدام ميزة تسجيل دخول الضيف

قيود برنامج Troop Messenger

تكامل أقل مع تطبيقات الجهات الخارجية مقارنةً بأدوات مثل Slack أو ClickUp

على الرغم من بساطة التصميم، إلا أنه يبدو قديمًا مقارنةً بالأدوات المنافسة الحديثة

تسعير برنامج Troop Messenger

القسط : 2.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 2.50 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسة : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً الأفضل: 9 دولارات/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

9. Rocket.Chat (الأفضل للتواصل مفتوح المصدر)

عبر Rocket.Chat مع Rocket.Chat يمكن لشركتك استضافة خوادمها لضمان الملكية الكاملة للبيانات. إذا كنت تنتمي إلى صناعة تتطلب متطلبات صارمة للامتثال للبيانات، فإن الأمر يستحق البحث.

إذا كنت مؤسسة تبحث عن منصة اتصال مفتوحة المصدر عالية المرونة ومفتوحة المصدر، Rocket.Chat يمكن أن يساعدك في التحكم الكامل في رسائلك.

إحدى أقوى نقاط بيع Rocket.Chat هي قابليتها للتوسعة. كمنصة مفتوحة المصدر، فهي تسمح للمطورين بتخصيص الأداة من خلال عمليات التكامل والإضافات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

الميزات الرئيسية لبرنامج Rocket.Chat

ميزات اتصال مدمجة لتواصل سلس

إنشاء ميزات ومهام سير عمل مخصصة مباشرةً في المنصة

استخدم المراسلة في الوقت الفعلي مع ميزات مثل الترابط وردود الفعل والإشارات للحفاظ على تنظيم المحادثات وتفاعلها

قيود Rocket.Chat

قد يكون الإعداد والصيانة معقدين بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

تسعير #### Rocket.Chat

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً محترف : 4.60 دولار/مستخدم شهرياً

: 4.60 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

Rocket.Chat التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

👀هل كنت تعلم؟ Rocket.Chat ليس فقط مفتوح المصدر - إنه مستضاف ذاتيًا مما يمنح الشركات تحكماً كاملاً في بياناتها.

10. وي تشات (الأفضل للتواصل العالمي)

عبر وي شات بالنسبة للشركات التي تعمل ولو بشكل جزئي من الصين، فإن امتلاك منصة المراسلة المناسبة أمر بالغ الأهمية، ولا شيء يهيمن على هذا المجال مثل وي تشات .

باعتباره تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً على نطاق واسع في البلاد، فهو تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً في البلاد، وهو تطبيق قوي للاتصالات العالمية واتصالات الأعمال. بالإضافة إلى المراسلة الفورية، يقدم WeChat أدوات شخصية ومهنية، بما في ذلك مشاركة الملفات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وإمكانات قوية على الهاتف المحمول.

وتتيح ميزة "اللحظات" للمستخدمين مشاركة التحديثات، مثلها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها خياراً فريداً لتعزيز التواصل والتفاعل بين أعضاء الفريق. إنها مثالية لسد الفجوة بين الفجوة بين التواصل غير الرسمي والمهني في تطبيق واحد.

Caveat: ميزات تطبيق WeWeChat خارج الصين محدودة إلى حد ما، وقد تجد المؤسسات أن واجهته أقل ملاءمة للتعاون الجماعي على نطاق واسع من أدوات مثل Slack أو Microsoft Teams.

أفضل ميزات WeChat

إجراء مكالمات عالية الجودة للتواصل الفردي أو الجماعي

إرسال المستندات والصور ومقاطع الفيديو بسهولة مباشرةً من خلال الدردشة

الوصول إلى ميزات الأعمال مثل إدارة المهام وتتبع الموظفين مع تكامل WeCom

قيود WeChat

يخضع لقوانين البيانات المحلية الصارمة، والتي قد لا تتوافق مع معايير الخصوصية العالمية

تسعير WeChat

مجاني : ميزات المراسلة والمكالمات الأساسية

: ميزات المراسلة والمكالمات الأساسية WeCom: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WeChat

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

11. القطيع (الأفضل للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى البساطة)

عبر القطيع البساطة ميزة لا تحظى بالتقدير الكافي في المراسلة الفورية، ولكن القطيع يملأ هذه الفجوة. إنه تطبيق مراسلة ميسور التكلفة ومباشر مصمم للفرق الصغيرة.

مع ميزات مثل الدردشات الجماعية وقوائم المهام المشتركة واستطلاعات الرأي، يحافظ Flock على تنظيم الفرق دون إثقالها بوظائف غير ضرورية. على عكس الأدوات الأكثر تعقيداً مثل Microsoft Teams، يضمن تصميم Flock خفيف الوزن سرعة التهيئة والاعتماد.

أفضل ميزات Flock

تتبع مهام الفريق مباشرةً داخل التطبيق باستخدام قوائم المهام المشتركة

حافظ على التنظيم مع التذكيرات والملاحظات المضمنة

إجراء اجتماعات افتراضية مع أعضاء الفريق

قيود القطيع

ليست مثالية للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

تفتقر أدوات مؤتمرات الفيديو إلى خيارات التعاون المتقدمة

تسعير #### تسعير Flock

المبتدئين: مجاناً

مجاناً محترف 4.50 دولار لكل مستخدم شهرياً

4.50 دولار لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات قطيع

G2 : 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Flock

_ يعجبني أن فلوك يمنح مكتبنا القدرة على التواصل سواء كنا في المكتب أو أثناء التنقل. لا يعجبني أنه لا يمكنك الرجوع إلى الوراء كثيراً في السجلات عندما تحتاج إلى البحث عن مواضيع محددة مستخدم Flock 12. Discord (الأفضل للمجتمع والتعاون غير الرسمي)

عبر خلاف مصمم في البداية للاعبين, خلاف أصبح مجتمعًا يحركه المجتمع أداة تواصل تكتسب شعبية في الأوساط المهنية.

تسمح بنيتها القائمة على الخادم للفرق بإنشاء مساحات مخصصة لمختلف المشاريع أو الأقسام أو الاهتمامات، مما يجعلها مثالية للشركات ذات الثقافات الإبداعية وغير الرسمية.

تدعم Discord القنوات الصوتية للمحادثات السريعة التي يمكن إجراؤها دون الحاجة إلى مكالمات مجدولة. تتفوق المنصة في التواصل في الوقت الفعلي، مع الحد الأدنى من التأخير في الدردشة الصوتية أو المرئية. يوفر ديسكورد إمكانيات مشاركة الشاشة والبث المباشر للفرق البعيدة أو المختلطة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للعروض التقديمية أو أنشطة بناء الفريق.

الميزات الرئيسية لـ #### ديسكورد

عرض الأفكار أو استكشاف المشكلات وإصلاحها أثناء مكالمات الفيديو

مشاركة التحديثات أو العروض التوضيحية المباشرة مع فريقك

إدارة الوصول والمسؤوليات داخل الخادم الخاص بك

قيود ديسكورد

يفتقر إلى أدوات مثل تتبع المهام وإعداد التقارير التفصيلية

اتصالات أصلية قليلة بتطبيقات إنتاجية الأعمال

تسعير #### تسعير ديسكورد

خطة مجانية

نيترو 9.99 دولار شهريًا

Discord التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

13. ماترموست (الأفضل للمرونة مفتوحة المصدر)

عبر ماترموستماترموست هو بديل مفتوح المصدر لمنصات مثل واتساب و Slack الذي يلبي احتياجات المؤسسات التي تحتاج إلى التحكم في بيئة التواصل الخاصة بها.

صُمم ماترموست لمجالات مثل الرعاية الصحية والمالية والحكومة، وهو مصمم لقطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والحكومة، ويمنح ماترموست الأولوية للخصوصية والامتثال من خلال تقديم عمليات نشر ذاتية الاستضافة.

تُعد ميزات الدردشة الجماعية، بما في ذلك الرسائل المترابطة والقنوات، بديهية وعملية للتواصل اليومي.

الميزات الرئيسية لـ Mattermost

تيسير التعاون بين فرق التطوير من خلال تكامل GitHub/GitLab، ومشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية، وتحديثات DevOps داخل القناة

استخدم أدوات التعاون في الحوادث في Mattermost لإدارة الأحداث المهمة، مما يضمن حلولاً سريعة وتواصلاً واضحاً أثناء الأزمات

نشر كتب التشغيل المضمنة لأتمتة المهام المتكررة، وتوحيد مهام سير العمل، وتعزيز كفاءة الفريق في إدارة الحوادث أو العمليات المتكررة

قيود Mattermost

يتطلب خبرة في تكنولوجيا المعلومات لتكوين التطبيق وصيانته

تسعير #### ماترموست

مجاني

احترافي : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ماترموست

G2 : 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

14. مكان العمل (الأفضل للتعاون الاجتماعي في العمل)

عبر مكان العمل بواسطة ميتا تحتاج الفرق التي تزدهر على المشاركة والاتصال إلى أكثر من مجرد أداة مراسلة أساسية - فهي تحتاج إلى منصة تبدو طبيعية في الاستخدام. وهنا يأتي دور مكان العمل بواسطة ميتا الذي يُضفي لمسة من التواصل الاجتماعي على التواصل في مكان العمل.

من خلال ميزات مثل الفيديو المباشر والمجموعات، يخلق Workplace تجربة مألوفة لوسائل التواصل الاجتماعي في بيئة مهنية. إنه ممتاز لبث الإعلانات على مستوى الشركة أو تعزيز المناقشات غير الرسمية.

يدعم Workplace أيضاً التكامل مع أدوات مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace، مما يسمح للفرق بالتعاون بسلاسة.

تنبيه: يتوقف Workplace by Meta عن العمل وينتقل إلى وضع القراءة فقط حتى عام 2026. فيما يلي أفضل بدائل فيسبوك لمكان العمل يمكنك الاطلاع عليها

أفضل ميزات مكان العمل

استخدم دردشة Workplace للمحادثات الفردية أو الجماعية، مع إمكانات مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية المدمجة للتعاون السلس

تتبع مقاييس المشاركة والتواصل من خلال Workplace Insights لتحديد الاتجاهات وتحسين الاستراتيجيات الداخلية

استخدم موجز الأخبار لنشر التحديثات ومشاركة المقالات وإبقاء الجميع على اطلاع على أحداث الشركة الأساسية

قيود مكان العمل

يفتقر إلى أدوات لتتبع المهام أو إدارة المواعيد النهائية

قد يجد بعض المستخدمين أن الاتصال ب Meta تطفلياً

قد لا تكون واجهة المستخدم الشبيهة ب Facebook Messenger مريحة لمعظم المستخدمين

تسعير مكان العمل

الخطة الأساسية : 4$/مستخدم شهرياً

: 4$/مستخدم شهرياً خطة المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات الخاصة بمكان العمل

G2 : 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

15. رايفر (الأفضل للتواصل الذي يركز على المهام)

عبر رايفررايفر يجمع المراسلة الفورية مع إدارة المهام وسير العمل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للفرق التي ترغب في جعل التواصل وتتبع المشروع مركزيًا.

تتكامل لوحات المهام ومحادثات الفريق بعمق، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام وتعيينها مباشرةً من المحادثات.

تبدو واجهة Ryver مشابهة لـ Trello، مع لوحات على غرار كانبان لتتبع المهام المرئية. ما يجعل Ryver فريدًا من نوعه هو تركيزه على الأتمتة. فهو يمكّن المستخدمين من إعداد مهام سير العمل التي تقلل من الجهد اليدوي.

أفضل ميزات رايفر #### أفضل ميزات رايفر

إنشاء قنوات مفتوحة أو خاصة أو قنوات الضيوف للحفاظ على تركيز المحادثات وملاءمتها لموضوعات أو فرق محددة

استخدم المنتديات لاستضافة المناقشات المنظمة، مما يتيح للفرق مشاركة الأفكار والتعاون دون ازدحام الدردشات

الاستفادة من وظيفة البحث المتقدم في رايفر لتحديد موقع الرسائل أو المهام أو الملفات بسرعة عبر مساحة العمل الخاصة بك

استفد من عدم وجود حد أقصى لعدد المستخدمين، حتى في خطط التواصل قيود رايفر

توافق محدود مع الأدوات الخارجية

الأنسب لإدارة المهام الأبسط

تسعير رايفر #### تسعير رايفر

المبتدئ : 69 دولارًا شهريًا

: 69 دولارًا شهريًا غير محدود : 129 دولارًا شهريًا

: 129 دولارًا شهريًا باقة متوسطة : 4 دولارات/مستخدم

: 4 دولارات/مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات رايفر

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (40+ تقييم)

## المراسلة الفورية أصبحت سهلة مع ClickUp Chat

عندما يتعلق الأمر بالمراسلة الفورية تطبيقات المراسلة ، لا يوجد نقص في الخيارات التي تناسب جميع الاحتياجات، بدءًا من المحادثات الشخصية السريعة إلى التعاون الاحترافي بين أعضاء الفريق.

بينما تتفوق تطبيقات مثل WhatsApp و Slack في مجالاتها المتخصصة, يحتل ClickUp Chat الصدارة كحل شامل للفرق. فهو لا يربط المحادثات فحسب، بل يربطها مباشرةً بالمهام والمشاريع وسير العمل، مما يضمن عدم ضياع أي شيء في الترجمة.

تتجاوز ميزات ClickUp، مثل ربط الرسائل بالمهام، وتخصيصات التعليقات، والأدوات المدمجة مثل المقاطع وقوالب الرسائل الفورية، مجرد التواصل البسيط لتعزيز الإنتاجية والتعاون.

على عكس العديد من التطبيقات التي تتطلب التبديل المستمر أو تفتقر إلى التكامل، يجمع ClickUp بسلاسة بين المراسلة وإدارة المشاريع، مما يوفر الوقت ويحافظ على توافق الفرق. إذا كنت جادًا في الجمع بين التواصل من الدرجة الأولى وإدارة سير العمل بكفاءة، فإن ClickUp ليس مجرد تطبيق - إنه المحور النهائي لإنجاز العمل. اشترك في ClickUp اليوم لتبدأ!