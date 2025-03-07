أفضل 10 مواقع لمراجعة البرمجيات للحصول على رؤى استراتيجية

دعني أسألك سؤالاً - كيف يقرر عملاؤك المحتملون ما إذا كان برنامج عملك يلبي احتياجاتهم؟ إذا كانت إجابتك لا تتضمن "التحقق من المراجعات"، فربما تترك المال على الطاولة.

قد يبدو اختيار البرنامج المناسب مثل التسوق لشراء سيارة جديدة - أطنان من الخيارات، وميزات لامعة قد تكون مفيدة أو غير مفيدة، وخطر أن ينتهي بك الأمر مع شيء يبدو رائعاً ولكنك قد تتعطل عندما تكون في أمس الحاجة إليه. هذا هو المكان الذي تكون فيه مواقع مراجعة البرامج مفيدة حقاً.

فبدلاً من الاعتماد على المراجعات التسويقية يمكنك الحصول على مستخدمين حقيقيين يشاركون تجاربهم ومراجعات مفصلة عن الميزات والأسعار وما يعمل بالفعل على أرض الواقع.

❗️ 90% من الأشخاص يقولون أن التقييمات الإيجابية تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم

لزيادة المبيعات و نجاح العملاء لأعمال SaaS الخاصة بك ، وهذا يعني أن إدراجك وتصنيفك على أفضل مواقع مراجعة البرامج ليس أمرًا اختياريًا. إنه الفرق بين أن تكون الحل الذي يختاره المشترون وبين أن يتم تمريرهم في الماضي.

سيساعدك منشور المدونة هذا على اختيار أفضل موقع لمراجعة البرامج بحكمة حتى لا يبدو إدراج البرامج وكأنه مقامرة.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 10 مواقع لمراجعة البرامج للاختيار من بينها:

G2: الأفضل للحصول على رؤى شاملة للمستخدمين ورؤية المؤسسة Capterra: الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن مقارنات بين البرامج نصيحة البرامج: الأفضل لتوصيات البرامج المخصصة GetApp: الأفضل لتصفية ومقارنة خيارات البرامج Gartner Peer Insights: الأفضل لمشتري البرامج على مستوى المؤسسات TrustRadius: الأفضل لمراجعات البرامج المتعمقة والشفافة PeerSpot، المحطة المركزية لتكنولوجيا المعلومات سابقاً: الأفضل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات وصناع القرار Trustpilot: الأفضل لبناء الثقة من خلال المراجعات التي ينشئها المستخدمون SoftwareReviews: الأفضل للرؤى المستندة إلى البيانات ونتائج البصمة العاطفية مراجعات مراجعات مراجعات: الأفضل للشركات التي تستهدف السوق الناطقة بالألمانية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مواقع مراجعة البرامج؟

يعد اختيار منصة المراجعة الصحيحة كبائع برمجيات خطوة استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على كيفية النظر إلى منتجك في السوق. يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ولاء العملاء .

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تبحث عنها لفصل مواقع المراجعات الرائعة عن البقية.

مراجعات المستخدمين التي تم التحقق منها: يرغب المشترون في الحصول على تعليقات من أشخاص استخدموا البرنامج بالفعل. قد تحتوي بعض المواقع على مراجعات متوهجة أكثر من اللازم أو سلبية بشكل مريب، لذا ابحث عن المنصات التي تتحقق من صحة المراجعين

يرغب المشترون في الحصول على تعليقات من أشخاص استخدموا البرنامج بالفعل. قد تحتوي بعض المواقع على مراجعات متوهجة أكثر من اللازم أو سلبية بشكل مريب، لذا ابحث عن المنصات التي تتحقق من صحة المراجعين رؤى مفصلة: ابحث عن المنصات التي يقوم فيها المراجعون تقديم ملاحظات شاملة -ما الذي نجح وما لم ينجح وما لم ينجح وكيف يتناسب برنامجك مع أعمالهم

ابحث عن المنصات التي يقوم فيها المراجعون تقديم ملاحظات شاملة -ما الذي نجح وما لم ينجح وما لم ينجح وكيف يتناسب برنامجك مع أعمالهم أدوات التصفية والمقارنة: غالبًا ما يقارن المشترون بين الميزات والأسعار والوظائف الأخرى. ولمساعدة العملاء على تقييم برامجك، اختر منصة توفر شبكات مقارنة قوية وخيارات تصفية قوية

غالبًا ما يقارن المشترون بين الميزات والأسعار والوظائف الأخرى. ولمساعدة العملاء على تقييم برامجك، اختر منصة توفر شبكات مقارنة قوية وخيارات تصفية قوية أبحاث السوق القوية: أفضل مواقع المراجعات سيكون لها حضور كبير في فئة برامجك

أفضل مواقع المراجعات سيكون لها حضور كبير في فئة برامجك دعم البائعين: تقدم بعض المنصات أكثر من مجرد مراجعات من إنشاء المستخدمين؛ فهي توفر أدوات مثل لوحات التحليلات أو إنشاء العملاء المحتملين أو فرص الإعلانات - وهي موارد يمكن أن تعزز من ظهور منتجك

🧠 حقيقة ممتعة: حول 61% من المستهلكين يتحققون من موقعين إلى ثلاثة مواقع للمراجعات قبل الالتزام بالشراء - لأنه من منا لا يحب الحصول على رأي ثانٍ (أو ثالث) قبل اتخاذ القرار؟

أفضل 10 مواقع لمراجعة البرامج

بعد ساعات لا تحصى من البحث، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل 10 مواقع لمراجعة البرامج لتوجيه خطوتك التالية. ها هي

1. G2 (الأفضل للحصول على رؤى شاملة للمستخدمين ورؤية المؤسسة)

عبر G2G2 تبرز كمنصة موثوقة تقدم تعليقات موثوقة من المستخدمين عند تقييم حلول البرمجيات.

ومن خلال مجموعة واسعة من المراجعات عبر فئات متعددة، توفر المنصة منظورًا حقيقيًا لمنتجات البرمجيات. واجهة G2 التفاعلية وأدوات التصفية القوية تجعل العثور على المعلومات ذات الصلة سريعًا وسهلاً، مما يجعلها المفضلة لدى البائعين والمشترين.

تقدم المنصة مراجعات غير متحيزة مع رؤى صادقة ومفصلة، مما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة. أقدّر سهولة الاستخدام التي تعزز التجربة، مما يساعد العملاء المحتملين على الوصول إلى آراء محددة دون عناء.

عروض G2:

المراجعات: 2 مليون تقييم

2 مليون تقييم الفئات: 1,100+

1,100+ الزوار شهريًا: 9 ملايين زائر+

G2 أفضل الميزات

عزز مصداقية برنامجك من خلال المراجعات التي تم التحقق منها و ملاحظات حول الأدوات من مستخدمين حقيقيين

تصور تصنيفات المنتج باستخدام شبكة G2، التي تعرض الرضا والتواجد في السوق لسهولة المقارنة

التنقل بين أكثر من 1,000 فئة من فئات البرامج لمساعدة المشترين على تقييم منتجك إلى جانب المنافسين

استخدم تحليلات البائعين لتتبع الاتجاهات وتوليد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق

قيود G2

قد يكون التميز صعباً في ظل وجود آلاف المنتجات في بعض الفئات، خاصةً بالنسبة للقادمين الجدد

ميزات متقدمة مثل التحليلات والإعلانات تتطلب اشتراكاً باهظ الثمن، وهو ما قد يمثل تحدياً للشركات الناشئة

تسعير G2

التسعير المخصص

G2 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن G2

أقدّر تركيز G2 على سهولة التنفيذ والتحديثات المنتظمة على دعم العملاء والميزات الرئيسية. تعتبر مقارنات الميزات وتفاصيل التكامل ذات قيمة خاصة، مما يجعل من السهل اختيار الأدوات التي تعمل بشكل جيد مع الأنظمة الحالية. بشكل عام، G2 هو الخيار الأفضل للحصول على توصيات سريعة وجديرة بالثقة للبرامج. كما أن تواتر المراجعات الجديدة مثير للإعجاب، وتساعد التحديثات المنتظمة في الحفاظ على صلة المنصة بالموضوع الشيء الوحيد الذي أجده صعباً بعض الشيء في G2.com هو أنه على الرغم من وجود العديد من المراجعات التي يمكن أن تشعر أحياناً بأنك تواجه صعوبة في غربلتها جميعاً، خاصة عند البحث عن رؤى حول حالات استخدام محددة مستخدم G2 ➡️ اقرأ أيضًا: أفضل قوالب نماذج مايكروسوفت لجمع البيانات 👀 هل تعلم؟ جوائز G2 لأفضل البرمجيات من G2 هي جوائز الأوسكار في عالم التكنولوجيا - وهي جوائز مشهورة وموثوق بها لتوجيه قرارات الشراء الرئيسية في مختلف الصناعات!

2. Capterra (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن مقارنات البرامج)

عبر كابيرا عند الإبحار في هذا العالم الساحق من خيارات البرامج، غالبًا ما ألجأ إلى كابيترا كدليل موثوق

مع أكثر من 2 مليون تقييم تم التحقق منه وواجهة سهلة الاستخدام، فهو يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة. يقدّر المستخدمون خيارات التصفية المتقدمة، مما يتيح لهم فرز البرامج حسب السعر والميزات ونوع النشر وغير ذلك

بالنسبة للبائعين، يوفر Capterra منصة لعرض منتجاتك على جمهور واسع يبحث عن حلول.

تقدم Capterra:

المراجعات: أكثر من 2 مليون مراجعة

أكثر من 2 مليون مراجعة الفئات: أكثر من 8

أكثر من 8 عدد الزوار شهريًا: 5.1 مليون زائر

أفضل ميزات #### Capterra

قارن بين ما يصل إلى أربع أدوات جنباً إلى جنب لتسليط الضوء على الميزات الرئيسية والأسعار والتقييمات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

استفد من المشرفين على المراجعات الذين يضمنون المصداقية ويحللون جودة النص لاكتشاف الانتحال والمراجعات المزيفة

توليد عملاء محتملين من خلال القوائم الدعائية وخيارات الإعلانات

الوصول إلى أدلة إرشادية ومقالات متعمقة لتثقيف المشترين وتبسيط عملية اختيار البرامج

قيود Capterra

على الرغم من الجهود المبذولة لضمان المصداقية، هناك دائمًا خطر التزييف و المراجعات السلبية مما قد يؤثر على سمعة منتجك

على الرغم من أن القائمة الأساسية مجانية، إلا أن الميزات المميزة مثل الرؤية المحسّنة والتحليلات التفصيلية تتطلب اشتراكًا

تسعير #### Capterra

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Capterra

G2 : 3.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Capterra

Capterra هي واحدة من أفضل منصات مراجعة البرامج، لأن جميع المراجعات يتم التحقق منها من قبل مستخدمين فعليين استخدموا البرنامج بالفعل. لدى Capterra أفضل خدمة دعم عملاء بعض المعلومات مثل الأسعار والميزات ليست صحيحة دائمًا على كابيتيرا، ومن الجيد أن تكون على دراية قبل شراء أي برنامج

A مستخدم Capterra ➡️ اقرأ أيضًا: كيفية حل التحديات الشائعة في خدمة العملاء

3. نصائح برمجية (الأفضل لتوصيات البرامج المخصصة)

عبر نصيحة برمجية مساعدة الشركات في العثور على البرامج المناسبة منذ عام 2005, نصائح برمجية تتميز بتقديم توصيات مخصصة. وعلى عكس مواقع المراجعات الأخرى التي تكتفي بسرد الخيارات، فإن موقع Software Advice يجمعك بمستشارين متخصصين يوصونك بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة.

كما أن لمستها الشخصية تبسّط عملية اتخاذ القرار لدى المستخدمين، خاصةً مع المراجعات التي تم التحقق منها ومقارنات الميزات الرئيسية للبرامج جنباً إلى جنب.

تقدم نصائح البرمجيات:

المراجعات: أكثر من 2 مليون مراجعة

أكثر من 2 مليون مراجعة الفئات: أكثر من 900

أكثر من 900 عدد الزوار شهرياً: 2.5 مليون زائر

برامج المشورة أفضل الميزات

جدولة استشارات فردية مع مستشاري البرمجيات للعثور على أفضل الحلول لاحتياجات أعمالك

الاستفادة من أدلة ومقالات الشراء الخاصة بالصناعة لربط البائعين بالجمهور المستهدف

مقارنة حلول برمجيات متعددة جنبًا إلى جنب، بما في ذلك الميزات والأسعار وملاحظات المستخدمين

قيود استشارات البرمجيات

مجموعة مراجعات أصغر وتركيز أقل على برامج المؤسسات مقارنةً بالمنافسين

يلبي احتياجات السوق الأمريكية في المقام الأول، مما يحد من الانتشار العالمي

تسعير نصائح البرمجيات

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المشورة البرمجية

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

4. GetApp (الأفضل لتصفية ومقارنة خيارات البرامج)

عبر الحصول على تطبيقالحصول على تطبيق هو موقع مراجعات آخر معروف يساعدك على الظهور في سوق تتزايد فيه المنافسة. وهو مملوك لشركة Gartner، ويوفر منصة لمشتري البرمجيات للبحث والمقارنة وقراءة مراجعات المستخدمين على مجموعة متنوعة من حلول البرمجيات.

ما يميز GetApp هو تركيزه على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فهو يقدم تجربة مصممة خصيصاً لمساعدتك في العثور على البرامج التي تناسب ميزانيتك وحجم فريقك وأهدافك.

يقدم GetApp:

المراجعات: أكثر من 2 مليون مراجعة

أكثر من 2 مليون مراجعة الفئات: أكثر من 850

أكثر من 850 الزائرون شهريًا: 1.8 مليون زائر

GetApp أفضل الميزات

تصفية حسب الاحتياجات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام لتضييق نطاق الخيارات حسب التصنيفات والميزات والأسعار ومتطلبات الصناعة

اقرأ مراجعات شاملة مع رؤى حول سهولة الاستخدام والتسعير والدعم والقيمة الإجمالية لتسهيل التقييم

استخدم أدوات إنشاء العملاء المحتملين لتتبع أداء المنتج وتحسين استراتيجيات التسويق باستخدام تحليلات قابلة للتنفيذ

قيود GetApp

التخصيص الأساسي لملف تعريف البائعين قد يحد من تمييز المنتج

قاعدة مستخدمين أصغر مقارنة بمواقع المراجعات الأكبر مثل G2 أو Capterra

تسعير GetApp

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات GetApp

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

5. Gartner Peer Insights (الأفضل لمشتري البرامج على مستوى المؤسسات)

عبر رؤى جارتنر للأقران صُممت هذه المنصة للحلول على مستوى المؤسسات، وتتميز هذه المنصة بمراجعات من متخصصين وصناع قرار معتمدين في مجال تكنولوجيا المعلومات. تتكامل Gartner Peer Insights مع نظام Gartner البيئي وتقدم رؤى قيمة ومدى وصولها إلى السوق، وهي مفيدة لكل من المشترين الذين يسعون إلى الوضوح والبائعين الذين يهدفون إلى المشاركة.

تقدم Gartner Peer Insights:

المراجعات: أكثر من 595,000 مراجعة

أكثر من 595,000 مراجعة الفئات: 495+

495+ المنتجات المدرجة: أكثر من 20,000+ منتج

Gartner Peer Insights أفضل الميزات

استهداف المشترين من المؤسسات من خلال مراجعات مفصلة تركز على احتياجات الشركات المتوسطة إلى الكبيرة

ضمان عملية تحقق صارمة للتأكد من أن جميع الملاحظات من مستخدمين حقيقيين

الاستفادة من بيانات المراجعات لفهم التركيبة السكانية للمستخدمين وتفضيلاتهم ورضاهم

التوسّع عالميًا من خلال شبكة جارتنر الواسعة للوصول إلى الجمهور الدولي

قيود جارتنر لرؤى الأقران

قد يواجه البائعون الذين لديهم منتجات صغيرة الحجم أو متخصصة صعوبة في الإدراج في القائمة

يمكن أن تؤدي عمليات المراجعة التفصيلية والمستهلكة للوقت إلى قلة عدد الطلبات المقدمة

تسعير Gartner Peer Insights من جارتنر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Gartner Peer Insights من جارتنر

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

6. TrustRadius (الأفضل لمراجعات البرامج المتعمقة والشفافة)

عبر ترستراديوس إذا كان مشترو برامجك يبحثون عن المضمون أكثر من الزخرفة، فمن المحتمل أنهم يقرأون TrustRadius المراجعات. تركز المنصة على مراجعات مفصّلة وشفافة تفحص إيجابيات الحلول البرمجية وسلبياتها وأدائها في العالم الحقيقي. ليست مراجعات المنصة مجرد آراء سريعة بل قصص شاملة حول كيفية تقديم المنتج للقيمة (أو عدم تقديمها) في سيناريوهات العمل الحقيقية.

تقدم منصةTrustRadius:

المراجعات: أكثر من 490,000 مراجعة

أكثر من 490,000 مراجعة الفئات: أكثر من 550

أكثر من 550 الزائرون شهرياً: 1 مليون زائر فأكثر

ترست راديوس أفضل الميزات

الوصول إلى المراجعات التي تم التحقق منها للحصول على رؤى حقيقية من مستخدمين حقيقيين

استخدم بوابة البائعين المخصصة ل إدارة المراجعات وتحليل ملاحظات العملاء مقارنة البرامج جنبًا إلى جنب لتقييم الميزات والأسعار وتقييمات المستخدمين



قيود TrustRadius

قد يؤدي صغر قاعدة المستخدمين والجمهور المتخصص إلى عدد أقل من المراجعات لمنتجات معينة

يمكن أن يؤدي التركيز على المراجعات الشاملة إلى عدد أقل من المراجعات بسبب العملية التي تستغرق وقتاً طويلاً

تسعير TrustRadius

ابتداءً من 30,000 دولار/سنة لكل منتج

تقييمات ومراجعات TrustRadius

G2 : 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن TrustRadius

_TrustRadius هي منصة موثوقة وجديرة بالثقة حيث يمكنك العثور على تقييمات حقيقية ومفصلة من المستخدمين والاستشاريين والمسؤولين وما إلى ذلك. وهي تساعد في اتخاذ القرار أثناء وضع القائمة المختصرة أو اتخاذ قرار بشأن أي شريك تختار العمل معه. في حالات قليلة جدًا صادفت بعض المراجعات غير الأصلية التي يبدو أنها تم قصها ولصقها من بعض منصات المراجعة الأخرى. يجب أن تعمل TrustRadius على إصلاحها

A مستخدم TrustRadius

7. PeerSpot، المحطة المركزية لتكنولوجيا المعلومات سابقًا (الأفضل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات وصناع القرار)

عبر بيرسبوتPeerSpot التي كانت تُعرف سابقًا باسم محطة تكنولوجيا المعلومات المركزية، هي المنصة التي يقصدها مشترو برامج المؤسسات للحصول على المعلومات من الأشخاص الذين استخدموا الأدوات بالفعل.

وهي تركز على تكنولوجيا المؤسسات، وتقدم مراجعات متعمقة وتجارب واقعية من محترفين معتمدين يعرفون ما يفعلونه، مثل مديري تكنولوجيا المعلومات وقادة التكنولوجيا ومسؤولي الأنظمة.

يقدم موقع PeerSpot:

مراجعات: لم يتم الكشف عنها

لم يتم الكشف عنها الفئات: أكثر من 700

أكثر من 700 الزوار السنويون: أكثر من 3.5 مليون زائر

أفضل الميزات #### PeerSpot

التحقق من مراجعات المستخدمين من خلال عملية مصادقة ثلاثية، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn ومراقبة المجتمع

استخدام مقابلات العملاء وتقارير PeerPaper لاكتساب رؤى منسقة و إجراء أبحاث السوق التفاعل مع المشترين والمراجعين مباشرةً لجمع التعليقات وبناء علاقات أقوى



قيود PeerSpot

يركز على تكنولوجيا المؤسسات، مما يحد من تعرض البائعين من غير المؤسسات

تتطلب الميزات والتحليلات المتقدمة اشتراكاً مدفوعاً، الأمر الذي قد يكون مكلفاً للبائعين الصغار

تسعير PeerSpot

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات PeerSpot

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

➡️ اقرأ أيضًا: كيف تصبح موجهًا نحو العملاء 📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ.

سواء بإرسال ملاحظات المتابعة أو استخدام جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. حل إدارة المهام الخاص بـ ClickUp يضمن التحويل السلس للمحادثات إلى مهام - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقًا.

8. Trustpilot (الأفضل لبناء الثقة من خلال المراجعات التي ينشئها المستخدمون)

عبر ترستبايلوت تربط هذه المنصة المعترف بها عالمياً بين الشركات والعملاء من خلال تقييمات صادقة من المستخدمين. بينما Trustpilot ليست حصرية للبرمجيات، بل هي أداة قيّمة لبناء الثقة والمصداقية في أي مجال - من خدمة العملاء للتكنولوجيا

أكثر ما يحبه المستخدمون هو سهولة الوصول إليه وأصالته. المراجعات مفصّلة وتأتي من مستخدمين تم التحقق منهم، مما يضمن رؤى حقيقية حول أداء المنتج. يمكن للمشترين التصفية حسب المجال أو التقييمات أو الكلمات الرئيسية، مما يسهل العثور على التعليقات ذات الصلة.

عروضTrustpilot:

التقييمات: أكثر من 167 مليون تقييم

أكثر من 167 مليون تقييم الفئات: أكثر من 20 فئة من المستوى الأعلى، وأكثر من 150 فئة من المستوى الثاني، وآلاف الفئات من المستوى الثالث

أكثر من 20 فئة من المستوى الأعلى، وأكثر من 150 فئة من المستوى الثاني، وآلاف الفئات من المستوى الثالث المنتجات المدرجة: أكثر من 790,000 موقع إلكتروني

أفضل ميزات موقع Trustpilot

دمج أدوات Trustpilot على موقعك الإلكتروني لعرض المراجعات الإيجابية وتعزيز المصداقية

استخدم ميزة أصول التسويق في Trustpilot لدمج المراجعات في حملات البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة

وسِّع نطاق وصولك من خلال الاستفادة من التواجد الواسع ل Trustpilot في المجال

قيود Trustpilot

تركيز Trustpilot الواسع على الصناعة قد يحد من الرؤية المستهدفة مقارنة بمنصات مثل G2 أو Capterra

على الرغم من التحقق من المراجعة، فإن المنصة المفتوحة قد تسمح بتعليقات أقل تفصيلاً لا تلتقط ميزات برنامجك بالكامل

تسعير Trustpilot

زائد: ابتداءً من 259 دولاراً شهرياً

ابتداءً من 259 دولاراً شهرياً القسط: بدءاً من 629 دولاراً شهرياً

بدءاً من 629 دولاراً شهرياً متقدم: بدءًا من 1,059 دولارًا شهريًا

بدءًا من 1,059 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موقع Trustpilot

G2: 3.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

3.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Trustpilot

يعجبني كيف يمكنك تتبع توزيع النجوم والوصول إلى مجموعة واسعة من التحليلات على صفحة Trustpilot الخاصة بك والتي تمكننا من تحديد المحسنات الرئيسية لتجنب المراجعات السلبية. لا تعجبني وظيفة التنبؤ بدرجة الثقة. فهي غير قادرة على إعطائك تاريخاً محدداً، كما أنك غير قادر على التنبؤ بما تحتاج إلى القيام به لرفع درجاتك

A مستخدم Trustpilot

9. SoftwareReviews (الأفضل للرؤى المستندة إلى البيانات ونتائج البصمة العاطفية)

عبر مراجعات البرامج أحد أقسام مجموعة أبحاث تكنولوجيا المعلومات, SoftwareReviews هو موقع بارز لمراجعات البرمجيات مع نهج قائم على البيانات لتقييم البرمجيات.

فهو يوفر تعليقات مفصلة تم التحقق منها ومقاييس فريدة من نوعها تخبر المستخدمين عن شعورهم تجاه المنتج. إن SoftwareReview لا يتعلق فقط بالتقييمات - بل يتعلق بفهم الصورة الكاملة، من الميزات والدعم إلى الرضا العاطفي.

يقدم برنامج SoftwareReviews:

المراجعات: آلاف المراجعات

آلاف المراجعات الفئات: أكثر من 200

أكثر من 200 عدد الزوار شهرياً: أكثر من 30,000 زائر

أفضل ميزات #### SoftwareReviews

الوصول إلى تقارير رباعية البيانات المفصلة للحصول على رؤى حول رضا المستخدمين وقدرات البائعين

قياس مشاعر العملاء من خلال درجات البصمة العاطفية، التي تكشف عن استجابات المستخدمين العاطفية تجاه البائعين

استكشف البائعين بعمق مع بطاقات تقييم المنتجات، التي تقدم أكثر من 100 نقطة بيانات عن كل حل

مقارنة حلول برمجية متعددة جنباً إلى جنب

قيود SoftwareReviews

يركز على تقنية المؤسسات، مما يحد من تعرض البائعين في مجالات أخرى

التركيز على المراجعات التفصيلية قد يؤدي إلى تقديم عدد أقل من الطلبات مقارنة بالمنصات الأبسط

SoftwareReviews التسعير

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات البرامج #### تقييمات ومراجعات البرامج

G2: لا توجد مراجعات متوفرة

لا توجد مراجعات متوفرة Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

10. مراجعات OMR (الأفضل للشركات التي تستهدف السوق الناطقة بالألمانية)

عبر مراجعات OMRمراجعات OMR هي جزء من OMR، وهي شركة وسائط رقمية أوروبية. ينتمي جمهورها المستهدف إلى منطقة DACH (ألمانيا والنمسا وسويسرا).

تتيح المنصة لبائعي البرمجيات التواصل مع جمهور متخصص ومتفاعل للغاية يبحث بنشاط عن حلول تحقق نتائج. إذا كنت تستهدف السوق الناطقة بالألمانية وترغب في بناء المصداقية والظهور، فإن OMR Reviews هي المنصة التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

عروض مراجعات OMR Reviews:

المراجعات: أكثر من 34,000 مراجعة

أكثر من 34,000 مراجعة الفئات: أكثر من 140

أكثر من 140 الزوار شهرياً: أكثر من 300,000 زائر

مراجعات OMR أفضل الميزات

إدراج المنتجات إلى جانب المنافسين للوصول إلى جمهور مستهدف عبر أكثر من 7500 أداة في 200 فئة

الاستفادة من المراجعات باللغة الألمانية لاستهداف سوق DACH بفعالية

التكامل مع المدونات والبودكاست لمزيد من الظهور والمشاركة

قيود مراجعات OMR

التركيز على منطقة DACH يحد من ظهور البائعين الذين يبحثون عن جمهور دولي أوسع

قد يمثل المحتوى باللغة الألمانية تحديًا للبائعين أو المسوقين غير الناطقين بالألمانية

أسعار مراجعات OMR Reviews

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مراجعات OMR

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن OMR Reviews

_ صفحات المنتجات منظمة بشكل جيد للغاية وسهلة الاستخدام، كما أنها ليست باهتة المظهر. ولكن النقطة الرئيسية بشكل صحيح هي أنه يمكنني العثور على المنتجات التي تركز على سوق DACH مقارنة بمواقع المقارنة الكبيرة الأخرى

An مستخدم مراجعات OMR

دمج ClickUp للحصول على رؤى مراجعة البرامج

قد تكون إدارة التعليقات عبر مواقع المراجعات المتعددة والبقاء منظمًا أمرًا شاقًا. ولكن ClickUp قد قام بتغطيتك. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يقوم بالضبط بما يعدك به - الاحتفاظ بجميع مهام عملك في علامة تبويب واحدة.

من تتبع ملاحظات العملاء إلى إنشاء رؤى قابلة للتنفيذ لفريقك بأكمله، يمكن لـ ClickUp التعامل مع عملك. كما أنه طريقة رائعة للاطلاع على جميع خياراتك في مكان واحد بدلاً من إجراء بحث على Google وفرز العديد من مقالات مراجعة البرامج.

دمج بيانات المراجعة الخاصة بك مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards هي ميزة حيوية يمكن أن تكون بمثابة محور مركزي. هذه هي صفحتك المرجعية لجمع وتصور البيانات من مواقع البرامج مثل G2 وTrustpilot وGetApp.

من خلال تضمين الروابط أو استخدام أدوات التكامل، يمكنك عرض مقاييس في الوقت الفعلي، مثل عدد المراجعات ومتوسط التقييمات وتحليل المشاعر، كل ذلك في مكان واحد.

ميزة أخرى رائعة لإدارة رؤى مراجعات البرامج هي أتمتة ClickUp .

تتبع المراجعات باستخدام أتمتة ClickUp

عندما يتم نشر مراجعة جديدة، قم بإعداد الأتمتة لإنشاء المهام وتعيينها إلى عضو الفريق المناسب.

على سبيل المثال، إذا كانت المراجعة إيجابية، فقد تتضمن المهمة مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو إبرازها في حملة تسويقية. أما إذا كانت الملاحظات نقدية، فإن الأتمتة تنشئ مهمة لصياغة رد مدروس ووضع علامة على التحسينات المحتملة.

وهذا يضمن عدم التغاضي عن أي مراجعة ويحافظ على سرعة ومهنية استجابتنا.

اجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. اسأل ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp لمساعدتك في إنشاء قواعد الأتمتة

دمج ClickUp في استراتيجية المراجعة الخاصة بك

يمكن أن تصبح إدارة وجودك على مواقع المراجعات أمرًا سهلاً من خلال دمج ClickUp في استراتيجية المراجعة الخاصة بك.

تنظيم سير عمل المراجعة باستخدام مجلدات ClickUp

نوصي بإنشاء مجلد مشروع مخصص في ClickUp لإدارة بيانات موقع المراجعة والحفاظ على تنظيم كل شيء. ويمكن أن يكون هذا المجلد متداخلاً داخل مساحة مراجعة منتجك المخصصة، مما يضمن وجود جميع البيانات ذات الصلة في موقع مركزي واحد.

إدارة المراجعة الرئيسية من خلال مجلدات المشروع في ClickUp

إن وجود جميع المهام ولوحات المعلومات والمستندات المتعلقة بمواقع المراجعة في مجلد واحد يجعل تتبع التقدم المحرز وإدارة المسؤوليات أمرًا سهلاً.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء أقسام منفصلة لمنصات مثل Capterra وTrustRadius وPeerSpot، ولكل منها قائمة مهام ومقاييس أداء خاصة بها.

تحويل المراجعات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

بمجرد إعداد المجلد، يمكنك استخدام أدوات إدارة المهام لتفويض المسؤوليات. استخدم انقر فوق المهام للرد على المراجعات وتحليل الملاحظات واستخلاص الرؤى للتقارير الفصلية والمزيد.

يتم تحديد أولوية كل مهمة، وتعيين موعد نهائي لها، وتمييزها بموقع المراجعة ذي الصلة. إنه نظام بسيط يبقي الجميع مسؤولاً.

<_Clickup يقلل من الحاجة إلى وجود برامج متعددة لإدارة المشروع من خلال توفير ميزات مثل التعليقات وإرسال الإشعارات تلقائيًا عند وضع علامات على المستخدمين. علاوةً على ذلك، يتكامل مع أدوات مثل Miro وGDrive مما يلغي الحاجة إلى تكرار المهام/المحتوى في تلك الأنظمة سيد بابلا ، منسق برنامج الرفاه، كلية دارتموث - مركز عافية الطلاب

تعاون بشكل أكثر ذكاءً مع أدوات التوثيق في ClickUp

يعد تعاون الفريق أمرًا ضروريًا لإدارة المراجعة، و مستندات ClickUp مثالي

تعاون مع فريقك بأكمله لتبادل الأفكار وإدارة المراجعات على مستندات ClickUp Docs

يمكنك استخدام مستندات المستندات لـ العصف الذهني للردود على المراجعات الصعبة، وصياغة استراتيجيات لتحسين التقييمات وتجميع الأفكار في خطط قابلة للتنفيذ. وبما أن جميع أعضاء فريقك يمكنهم المساهمة في الوقت الفعلي، ستعمل بكفاءة أكبر.

_ClickUp هو أداة رائعة لتنظيم المهام والأولويات، وتعاون الفريق، وإدارة البيانات. كما أن مرونة المساحات والقوائم تجعله قابلاً للتكيف مع أي مجال تقريبًا ديريك كليمنتس ، مدير التسويق، بنكجلوستر

💡 نصيحة احترافية: إذا حددت اتجاهًا في المراجعات حول ميزة معينة، يمكنك استخدام ClickUp Docs لاقتراح التحديثات وجمع المدخلات ووضع اللمسات الأخيرة على نهجك - كل ذلك في مكان واحد.

إتقان استراتيجية موقع المراجعة الخاص بك مع ClickUp

بعد استكشاف هذه المواقع العشرة المذهلة لمراجعات البرمجيات، هناك شيء واحد واضح تماماً: يمكن للمراجعات أن تشكل كيفية النظر إلى منتجك واختياره.

لقد رأيت عن كثب كيف يمكن لاستراتيجية المراجعات المصممة بشكل جيد أن تحول المشترين المحتملين إلى عملاء مخلصين. سواء كانت المراجعات المفصلة على G2 أو الانتشار العالمي لموقع Trustpilot، فإن كل منصة تقدم طريقة فريدة لتضخيم نقاط قوة برنامجك.

يمكن أن تبدو إدارة المراجعات عبر منصات متعددة مثل التلاعب، لكن ClickUp يمكن أن تقوم بكل المهام الشاقة نيابةً عنك. فالمهام التي تبدو فوضوية وتستغرق وقتاً طويلاً - مثل تتبع المراجعات أو التنسيق مع فريقي - تصبح منظمة وسهلة مع ClickUp. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم وابدأ في إدارة مراجعاتك بالدقة والسهولة التي يستحقها برنامجك.