أفضل 10 برامج لإدارة علاقات الموردين لعام 2025

تفشل مخازن سلسلة التوريد الاحتياطية حول 31% من الشركات مما يؤدي إلى خسائر مالية تتجاوز 15%. إذن، كيف يعالج قادة الصناعة هذا الأمر؟

أدخل برنامج إدارة العلاقات مع الموردين - وهو أداة حيوية للشراكات الاستراتيجية وعلاقات أكثر سلاسة مع الموردين.

إدارة الموردين العالميين؟ ـ ضمان الامتثال؟ ـ تدير برمجيات إدارة علاقات الموردين (SRM) جميع هذه الأنشطة المهمة من خلال ميزات متخصصة مثل تأهيل الموردين وتتبع الأداء وإدارة المخاطر وبوابات الموردين.

في هذه المقالة، سوف نغطي أفضل 10 حلول لإدارة علاقات الموردين (SRM)، وميزاتها البارزة، وكيف تعيد تعريف الإدارة الحديثة للموردين.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص سريع لأفضل أدوات إدارة علاقات الموردين وما هي أفضل ما فيها:

كليك أب : الأفضل لتتبع علاقات الموردين والأتمتة SAP Ariba: الأفضل للمشتريات الشاملة والتعاون مع الموردين كوبا: الأفضل لرؤية الإنفاق وإدارة المخاطر Oracle SCM Cloud: الأفضل لحلول سلسلة التوريد المتكاملة GEP SMART: الأفضل للتعاون مع الموردين والرؤى في الوقت الفعلي إيفالوا: الأفضل لتتبع الأداء الشامل للموردين جاجاير: الأفضل في إدارة بيانات الموردين المتقدمة والتوريد العالمي Tradeshift: الأفضل لمشاركة الموردين وحلول الدفع المتكاملة Basware: الأفضل لتحليل الإنفاق وإدارة العقود Anvyl: الأفضل للرؤية الشاملة وبيانات الموردين المركزية

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات الموردين؟

فيما يلي الميزات التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار برنامج إدارة علاقات الموردين:

تصنيف الموردين: تصنيف الموردين بناءً على القيمة الاستراتيجية لتركيز الموارد على علاقات الموردين ذات الأولوية القصوى

تصنيف الموردين بناءً على القيمة الاستراتيجية لتركيز الموارد على علاقات الموردين ذات الأولوية القصوى تأهيل الموردين: تبسيط عملية التأهيل من خلال مكتبة بيانات مركزية للموردين لسهولة الوصول إلى العقود وسجلات الامتثال ومقاييس الأداء

تبسيط عملية التأهيل من خلال مكتبة بيانات مركزية للموردين لسهولة الوصول إلى العقود وسجلات الامتثال ومقاييس الأداء إدارة المخاطر: تحديد المخاطر ومعالجتها مثل انتهاكات البيانات والقضايا الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالجودة

تحديد المخاطر ومعالجتها مثل انتهاكات البيانات والقضايا الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالجودة إدارة الأداء: تتبع أداء الموردين وتقييمه مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الجودة ومواعيد التسليم والتكلفة والامتثال

تتبع أداء الموردين وتقييمه مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الجودة ومواعيد التسليم والتكلفة والامتثال تدفقات العمل الآلية: أتمتة فعالة لعمليات مثل تأهيل الموردين وتجديد العقود ومراجعات الأداء

أتمتة فعالة لعمليات مثل تأهيل الموردين وتجديد العقود ومراجعات الأداء التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات: تكامل سلس مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات و برنامج إدارة المشتريات للحفاظ على سلاسة تدفق البيانات والعمليات

تكامل سلس مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات و برنامج إدارة المشتريات للحفاظ على سلاسة تدفق البيانات والعمليات لوحة تحكم سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام تقدم رؤى شاملة حول أداء الموردين والامتثال وتقييمات المخاطر

واجهة سهلة الاستخدام تقدم رؤى شاملة حول أداء الموردين والامتثال وتقييمات المخاطر ملاحظات في الوقت الحقيقي: جمع مدخلات أصحاب المصلحة على الفور لتعزيز التعاون واتخاذ القرار

جمع مدخلات أصحاب المصلحة على الفور لتعزيز التعاون واتخاذ القرار تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد التقارير: مراقبة المقاييس الرئيسية لضمان الإدارة الفعالة للموردين واتخاذ القرارات المبنية على البيانات

مراقبة المقاييس الرئيسية لضمان الإدارة الفعالة للموردين واتخاذ القرارات المبنية على البيانات أدوات التعاون: تسهيل الاتصال الآمن والعمل الجماعي بين فرق المشتريات والموردين

🔮 رؤى أساسية: عند تقييم برنامج إدارة علاقات الموردين والمشتريات SRM، زوّد البائعين بقائمة واضحة بمتطلباتك واطلب عرضاً توضيحياً لكيفية معالجة الحل الذي يقدمونه لسيناريوهات العالم الحقيقي. يضمن ذلك أن الأداة تلبي احتياجاتك الخاصة وأن تكون أكثر من مجرد عرض ترويجي!

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات الموردين ## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات الموردين

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجعل برنامج إدارة علاقات الموردين فعالاً، يكمن التحدي في اختيار البرنامج المناسب لمؤسستك.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون البرنامج المناسب سهل الاستخدام لفرقك وأن يتكامل بسهولة مع سير عملك في حدود ميزانيتك. دعنا نتفحص أفضل 10 برامج لإدارة علاقات الموردين!

1. ClickUp (الأفضل لتتبع علاقات الموردين والأتمتة)

جيد عمليات إدارة البائعين ابدأ بطرح الأسئلة الصعبة

من الذي يقدم أي منتج أو خدمة؟

ما هو سعر كل منتج أو خدمة؟

هل يتم الوفاء بجميع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)؟

هل هناك أي فواتير معلقة كامنة في الظل؟

تضع الإجابة على هذه الأسئلة الأساس لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبع المقاييس وقياس التقدم المحرز. ولكن لنكن صادقين - إن الحفاظ على هذه المعلومات من الاختفاء في هاوية رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة أو المجلدات المنسية أو جداول البيانات العشوائية هي معركة شاقة.

مفتاح هذه البساطة هو انقر فوق .

إليك ما تحصل عليه مع ClickUp: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على مركزية جميع بيانات الموردين وتتبع مقاييس الأداء وأتمتة سير العمل.

ضمان سير عمل أكثر سلاسة وإدارة الموردين مع تذكيرات المهام والجداول الزمنية من ClickUp

يساعد ذلك على ضمان عدم تشتت عقودك وجداول التسليم وحتى مقارنات طلبات تقديم العروض عبر أدوات متعددة. وبدلاً من ذلك، فهي على بُعد نقرة واحدة فقط في أداة قابلة للتخصيص بالكامل ClickUp Dashboards .

احصل على جميع البيانات المهمة في مكان واحد مع لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

🍪 مكافأة: تصبح لوحات المعلومات المرئية هذه أدوات إعداد التقارير المثالية لإيصال نقاطك بشكل يسهل هضمه ويسر الناظرين.

يمكنك أن تشعر بتأثير ClickUp عندما لا يفوتك أي موعد نهائي مع أتمتة ClickUp . فيما يلي ما يمكنك أتمتته لتحويل إدارة الموردين:

تعيين مهمة للفريق القانوني بمجرد استلام جميع مستندات الموردين

تذكير المستخدمين تلقائيًا بالمهام المتأخرة

نقل البائعين المدرجين في القائمة المختصرة إلى قائمة مخصصة عندما تتغير حالتهم

تطبيق قوائم التحقق من الامتثال عند دخول البائعين مرحلة التقييم

هذه الأتمتة تعني وقتاً أقل في إدارة فريقك ووقتاً أطول في بناء علاقات قوية مع الموردين.

بالحديث عن توفير الوقت, تتبع الوقت في ClickUp تمنحك ميزة تتبع الوقت صورة واضحة عن كفاءة البائعين وفريق العمل. وفي الوقت نفسه، تساعدك تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص على تحليل المقاييس مثل أوقات التسليم والالتزام باتفاقية مستوى الخدمة. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك الحصول على رؤى مرئية في لمحة سريعة.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى تحليل أعمق؟ يمكنك الاستفادة من أكثر من 1,000 تكامل مع ClickUp ( بما في ذلك Tableau ) يعني أنه يمكنك ربط النقاط وتحديد الاتجاهات لتحسين عمليات الموردين لديك.

تشتهر إدارة علاقات الموردين بالتعاون غير المتزامن. ومع ذلك، فإن استخدام ClickUp Chat وحسابات الضيوف، يمكنك الحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي مع الموردين وتقديم التحديثات وحل المشكلات بشكل أسرع من أي وقت مضى.

ثم هناك مستندات ClickUp -مساحة حديثة وسهلة الاستخدام لإنشاء ومشاركة إجراءات التشغيل الموحدة أو عقود البائعين أو ملاحظات الاجتماعات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مزامنة عناصر العمل في ClickUp Docs على الفور مع مهام ClickUp . تخيل أن تقوم بصياغة إجراءات التشغيل الموحدة لإعداد البائعين ووضع علامة على الخطوات الرئيسية كمهام - يقوم ClickUp تلقائيًا بتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ على لوحة المشروع.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: تصور جميع بيانات الموردين ومؤشرات الأداء الرئيسية في مكان واحد

تصور جميع بيانات الموردين ومؤشرات الأداء الرئيسية في مكان واحد إدارة المهام: تقسيم المشاريع إلى خطوات قابلة للتنفيذ مع مهام ومواعيد نهائية واضحة

تقسيم المشاريع إلى خطوات قابلة للتنفيذ مع مهام ومواعيد نهائية واضحة أتمتة سير العمل: أتمتة العمليات المتكررة مثل عمليات التحقق من الامتثال أو تأهيل الموردين

أتمتة العمليات المتكررة مثل عمليات التحقق من الامتثال أو تأهيل الموردين أدوات التعاون: استخدم مستندات ClickUp Docs والدردشة والتحرير في الوقت الفعلي لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

استخدم مستندات ClickUp Docs والدردشة والتحرير في الوقت الفعلي لإبقاء الجميع على نفس الصفحة تتبع الوقت: مراقبة الوقت المستغرق في المهام لتحسين الموارد وإدارة أداء الموردين بفعالية

مراقبة الوقت المستغرق في المهام لتحسين الموارد وإدارة أداء الموردين بفعالية إمكانيات التكامل: الاتصال بسلاسة مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وجوجل سويت وزيندسك

الاتصال بسلاسة مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وجوجل سويت وزيندسك ميزات إعداد التقارير: إنشاء تقارير الأداء والامتثال لتقييم علاقات الموردين

قيود ClickUp

قد تستغرق الميزات الشاملة وقتاً طويلاً لإتقانها، خاصةً للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشروع مع جميع الميزات اللازمة لتطوير المنتج بالكامل في مكان واحد. يساعد دعم العملاء الأفضل في فئته على حل جميع المشكلات في الوقت المحدد. مراجع G2 2. SAP Ariba (الأفضل لإدارة دورة حياة الموردين على مستوى المؤسسة)

عبر SAP Ariba SAP Ariba هي منصة إدارة علاقات الموردين القائمة على الحوسبة السحابية التي تعزز إدارة المشتريات والموردين.

تساعد الميزات المتقدمة مثل المزادات الإلكترونية والتوريد الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تبسيط عملية اختيار الموردين في الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أدوات تخزين العقود وإدارتها الوصول السريع إلى الاتفاقيات وتحسين الامتثال.

أفضل ميزات SAP Ariba

تحسين رؤية الموردين والتعاون معهم

تقليل تكاليف المشتريات من خلال التوريد الاستراتيجي وتحسين العمليات

تعزيز الامتثال مع أدوات إدارة المخاطر المدمجة

إمكانية الوصول القابلة للتطوير والقائمة على السحابة للشركات من جميع الأحجام

قيود SAP Ariba

يمكن أن يكون مربكًا للمؤسسات الكبيرة ذات احتياجات المشتريات المعقدة، مما يتطلب تدريبًا كبيرًا للمستخدمين

قد لا يدعم بشكل كامل تدفقات العمل المصممة خصيصًا دون تكوين أو تطوير إضافي

تسعير SAP Ariba

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SAP Ariba

G2 : 4.1/5 (590+ تقييم)

: 4.1/5 (590+ تقييم) Capterra: 3.6/5 (أكثر من 50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن SAP Ariba؟

تقدم SAP Ariba حلولاً كاملة للمشتريات، بدءًا من التوريد وإدارة الموردين إلى الفواتير والدفع، مما يجعل عمليات الشراء سلسة. مراجع G2 3. Coupa (الأفضل لرؤية الإنفاق وإدارة المخاطر)

عبر كوبا تساعد Coupa في ملفات تعريف الموردين التفصيلية من خلال تخزين مقاييس الأداء وتفاصيل الاتصال وبيانات الامتثال في مكان واحد.

وبفضل أدوات التحقق الآلي من الامتثال، وتسجيل المخاطر، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، تضمن Coupa استيفاء الموردين لمعايير الأداء مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

توفر Coupa أيضًا ميزات إدارة العقود لسهولة التخزين والتجديد، إلى جانب تحليل الإنفاق في الوقت الفعلي لبناء علاقات قوية واستراتيجية مع الموردين! 📊

أفضل ميزات كوبا،

يستخدم بوابة مخصصة للتحديثات والاستفسارات ومشاركة المستندات بسلاسة للتواصل في الوقت الفعلي

يكتسب رؤى في الوقت الفعلي لأنماط الإنفاق لتحسين التكاليف عبر شبكة الموردين

يحدد مخاطر الموردين ويخفف من حدتها من خلال عمليات التحقق الآلي من الامتثال وتسجيل المخاطر

قيود Coupa

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد، مما يتطلب تدريبًا كبيرًا

بعض القيود على طلبات واجهة برمجة التطبيقات في الثانية قد تؤثر على تكامل البيانات في الوقت الفعلي

تسعير Coupa

مسجل : مجانًا

: مجانًا مؤكد : 549 دولارًا سنويًا لكل مستخدم

: 549 دولارًا سنويًا لكل مستخدم الدعم المميز : 499 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

: 499 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم متقدم: 4,800 دولار في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Coupa #### تقييمات ومراجعات Coupa

G2 : 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Coupa؟

يعجبني حقًا استخدام قسم التحليلات في Coupa. لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتعرف عليه، ولكن هناك وفرة من الفئات والفلاتر وما إلى ذلك للاختيار من بينها .. مراجع G2 4. سحابة إدارة سلسلة التوريد (SCM) من Oracle (الأفضل لتكامل سلسلة التوريد الشاملة)

في سحابة Oracle SCM Cloud Oracle SCM Cloud هو برنامج لإدارة علاقات الموردين مصمم لتحسين علاقات الموردين وعمليات الشراء.

يعمل على تبسيط عملية التوريد الإلكتروني من خلال مساعدة الشركات على مقارنة عروض الأسعار، والتفاوض على الأسعار، وتقييم الموردين بناءً على عوامل رئيسية مثل السعر والجودة وأوقات التسليم.

يتتبع برنامج Oracle SCM Cloud أيضًا مؤشرات الأداء الرئيسية مثل التسليم في الوقت المحدد والامتثال للتكلفة لتحديد الموردين الأفضل أداءً ومعالجة ثغرات الأداء.

اقرأ أيضًا: كيفية بناء نظام إدارة البائعين الناجح

أفضل ميزات سحابة Oracle SCM السحابية

تبسيط عملية التوريد الإلكتروني باستخدام أدوات لمقارنة عروض الأسعار، والتفاوض على الأسعار، وتقييم الموردين بناءً على السعر والجودة ومواعيد التسليم

راقب المقاييس الرئيسية مثل التسليم في الوقت المحدد والامتثال للتكلفة لتحديد أصحاب الأداء العالي ومعالجة الثغرات

أتمتة عمليات تجديد العقود والتحقق من الامتثال مع الحفاظ على مركزية جميع الاتفاقيات

رؤى في الوقت الفعلي لأنماط الإنفاق للكشف عن فرص توفير التكاليف وتحسين استراتيجيات المشتريات

الاتصال بسهولة مع وحدات Oracle Cloud الأخرى، مثل البيانات المالية وإدارة المخزون، للحصول على رؤية موحدة لسلسلة التوريد

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من التلاعب ببيانات الموردين عبر جداول البيانات؟ اطلع على دليلنا إلى أفضل 10 أنظمة برمجيات لإدارة الموردين .

قيود سحابة Oracle SCM السحابية

قد تتطلب حلولاً بديلة لفئات الموردين المتخصصة للغاية

تسعير سحابة Oracle SCM السحابية

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة Oracle SCM السحابية

G2 : 4.0/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Oracle SCM Cloud؟

يمكنك التكيف بسرعة وفقًا لتغيرات الطلب. يساعد ذلك في تقليل تخزين السلع والأصناف في المخزون، وبالتالي تحسين كفاءة التصنيع. مراجع G2 5. GEP SMART (الأفضل لرؤى الموردين المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

في GEP SMART من خلال التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يكشف GEP SMART عن فرص توفير التكاليف وأنماط الإنفاق للشركات، مع توفير أدوات لاكتشاف المخاطر والتخفيف من حدتها قبل أن تعطل العمليات.

كما يوفر GEP SMART أيضًا منصة اتصالات آمنة ومتكاملة تسهل تحسين عمليات الشراء . يتم تخزين جميع معلومات الموردين في نظام مركزي واحد لسهولة الوصول إليها واتخاذ القرار دون التنقل عبر علامات تبويب متعددة.

GEP SMART أفضل الميزات

التعرف على الموردين وفحصهم من خلال عملية تسجيل مبسطة

مراقبة امتثال الموردين والجودة ومواعيد التسليم لضمان استيفائهم لمعاييرك

تبسيط إنشاء العقود وتتبعها وتنفيذها، كل ذلك في مكان واحد

الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن فرص توفير التكاليف وأنماط الإنفاق

تسهيل التواصل في الوقت الفعلي مع الموردين من خلال منصة آمنة ومتكاملة

الكشف عن المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها قبل أن تعطل العمليات

الحفاظ على جميع معلومات الموردين في نظام مركزي لسهولة الوصول إليها واتخاذ القرارات

قيود GEP SMART

قد يتطلب جهدًا إضافيًا للاتصال بالأنظمة غير التابعة لنظام GEP، خاصة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة

تسعير GEP SMART

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات GEP SMART

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra مراجعات غير كافية

اقرأ أيضًا: تعرّف على يوم في حياة مدير المشتريات

6. إيفالوا (الأفضل لإدارة دورة حياة الموردين الشاملة)

عبر إيفالوا يوفر برنامج Ivalua برنامج مشتريات قائم على السحابة مصمم لإدارة جميع النفقات والموردين من خلال منصة موحدة وموحدة من المصدر إلى الدفع.

وبفضل ميزات مثل تحليل الإنفاق، والتعاون في الوقت الفعلي، والتحليلات المتقدمة، يساعد برنامج Ivalua المؤسسات على تحسين استراتيجيات المشتريات، وتقليل التكاليف، وتعزيز العلاقات مع الموردين لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

💡 نصيحة احترافية: استفد من عرض الموردين الشامل من إيفالوا للوصول إلى مقاييس الأداء ووثائق الامتثال على الفور - وهو أمر مثالي لاتخاذ قرارات مستنيرة دون البحث في أنظمة متعددة.

أفضل ميزات Ivalua

يوفر عرضًا شاملًا للموردين، بما في ذلك مقاييس الأداء وملفات تعريف المخاطر ووثائق الامتثال، كل ذلك في منصة مركزية واحدة

تبسِّط عملية التأهيل من خلال تدفقات العمل لجمع البيانات والتحقق منها والموافقة عليها

يخفف من المخاطر باستخدام التسجيل الآلي والاستبيانات والتقييمات في الوقت الفعلي

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموردين مثل أوقات التسليم والجودة من خلال لوحات المعلومات وبطاقات الأداء

يحسِّن التواصل باستخدام ميزات المراسلة ومشاركة المستندات وإدارة المهام

يربط بين وظائف التوريد بسلاسة من أجل اختيار الموردين والتفاوض بشأن العقود بكفاءة

قيود Ivalua

يمكن أن يعمل ببطء في بعض الأحيان ويواجه أخطاءً عشوائية، مما يجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أمرًا صعبًا

أسعار إيفالوا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Ivalua

G2 : 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ivalua؟

إن تطبيق Ivalua الخاص بنا هو أداة أستخدمها يوميًا ويستخدمها حاليًا معظم المستخدمين داخل الشركة في العمليات اليومية. كما أنني أقدر أيضًا أنه يمكننا الحصول على دعم مباشر من فريق الصيانة حتى نتمكن من الإبلاغ عن أي أخطاء. مراجع G2 اقرأ أيضًا: 9 خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجية المشتريات بنجاح 7. جاجاير (الأفضل لشبكات الموردين العالمية وإدارة المخاطر)

عبر جاغاير يعمل برنامج Jagger لإدارة علاقات الموردين على تبسيط إدارة الموردين من خلال مركزية علاقات الموردين والاستفادة من شبكة الموردين العالمية لاتخاذ قرارات أفضل في مجال المشتريات.

تعمل عمليات سير العمل المؤتمتة على تبسيط عملية تأهيل الموردين وتتبع المقاييس الرئيسية، مثل الجودة ووقت التسليم والتكلفة، لضمان المساءلة.

تُجري Jagger أيضًا تقييمات تلقائية للمخاطر لمعالجة الاضطرابات المحتملة بشكل استباقي وتحلل أنماط الإنفاق للكشف عن فرص توفير التكاليف.

أفضل ميزات جاجير

تبسّط عملية جلب موردين جدد إلى النظام من خلال تدفقات العمل الآلية

يتتبع المقاييس الرئيسية مثل الجودة ووقت التسليم والتكلفة لمحاسبة الموردين

يسهّل التواصل السلس ومشاركة المستندات بين المشترين والموردين

تحديد فرص توفير التكاليف من خلال تحليل أنماط الإنفاق عبر فئات الموردين

إجراء تقييمات تلقائية لمخاطر الموردين للتخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد بشكل استباقي

يوفر رؤى حول أداء الموردين واستراتيجيات الشراء مع إمكانية رؤية البيانات في الوقت الفعلي

توفير إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموردين، مما يعزز خيارات التوريد

قيود Jaggager

قد تتطلب وظائف النظام المتقدمة تدريبًا كبيرًا للمستخدمين الجدد

قد يؤثر عدم دقة بيانات الموردين على دقة التحليل واتخاذ القرارات

تسعير Jaggager

المؤسسة: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جاجاير

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.1/5 (20+ تقييمات)

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8. Tradeshift (الأفضل للتعاون مع الموردين العالميين والمدفوعات المتكاملة)

عبر تريديشيفت Tradeshift عبارة عن منصة لإدارة علاقات الموردين تعمل على تبسيط أنشطة المشتريات وجعلها مركزية.

يدمج Tradeshift جميع التفاعلات مع الموردين في واجهة واحدة، بدءاً من تأهيل الموردين الجدد إلى إدارة تتبع الأداء ومشاركة المستندات. توفر المنصة أيضاً إمكانية المراسلة في الوقت الفعلي وإدارة المهام ومعالجة المدفوعات.

بالإضافة إلى ذلك، يربط سوقها العالمي للأعمال بين الشركات والشركات بفرص الموردين الجدد.

أفضل ميزات Tradeshift

إدارة جميع تفاعلات الموردين، بما في ذلك التواصل وتتبع الأداء ومشاركة المستندات من واجهة واحدة

إضافة موردين جدد بسرعة باستخدام تدفقات العمل الآلية والتحقق من صحة البيانات

استخدام لوحات معلومات الأداء لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للموردين واتخاذ قرارات مستنيرة

تبسيط التواصل من خلال المراسلة في الوقت الحقيقي وإدارة المهام ومشاركة المستندات

قم بمعالجة المدفوعات مباشرةً من خلال المنصة لتبسيط دورات الشراء إلى الدفع

تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها من خلال التقييمات والمراقبة المستمرة

قيود Tradeshift

يمكن أن تكون إدارة المستندات والتنقل بينها أمرًا صعبًا في بعض الأحيان

تسعير منصة Tradeshift

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Tradeshift

G2 : 3.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

💡 حقيقة ممتعة: خلال العامين الماضيين, 88% من قادة المشتريات وضعوا التعاون مع الموردين على رأس أولوياتهم؛ فلا عجب أن أدوات إدارة علاقات الموردين هي حاجة الساعة!

9. Basware (الأفضل لرؤية الإنفاق وإدارة الموردين العالمية)

عبر باسوير تقدم Basware حلاً شاملاً لإدارة علاقات الموردين (SRM) يتفوق في إدارة العقود وتتبع أداء الموردين وتحليل الإنفاق.

تساعد Basware في بناء علاقات أقوى مع الموردين إلى جانب تحسين استراتيجيات الشراء في جميع مراحل سلسلة التوريد، وذلك بفضل ميزات التحليلات المتقدمة والرؤى في الوقت الفعلي وسهولة التكامل مع تخطيط موارد المؤسسات.

أفضل ميزات برنامج Basware

الحصول على رؤى مفصّلة حول أنماط الإنفاق عبر الموردين من خلال التقارير والتحليلات المتقدمة

إنشاء عقود الموردين وتتبعها وإدارتها مع ضمان الامتثال للشروط والأحكام

مراقبة أوقات التسليم ومعايير الجودة والتسعير لاتخاذ قرارات أفضل بشأن اختيار الموردين

استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ باتجاهات الإنفاق المستقبلية وتحديد فرص توفير التكاليف

تبسيط طلبات الشراء والموافقات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت

تعامل مع المعاملات متعددة العملات وتواصل مع الموردين في جميع أنحاء العالم من أجل مشتريات عالمية سلسة

اقرأ أيضًا: مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات: دليل لتتبع مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات

قيود البرامج الأساسية

يمكن أن يتأخر عند أداء وظائف متعددة في وقت واحد

تسعير برنامج Basware

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات باسوير #### تقييمات ومراجعات باسوير

G2 : 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

*🧠 هل تعلم: 85% من الشركات تكافح من أجل تحقيق أهداف الاستدامة في المشتريات لأن العثور على موردين يتبعون ممارسات مستدامة ليس سهلاً كما يبدو! إليك تنبيه سريع لإمكانية تحديات المشتريات حتى تتمكن من معالجتها بسهولة.

10. أنفيل (الأفضل لبيانات سلسلة التوريد المركزية وتتبع المعالم)

عبر أنفيل تساعد Anvyl في سد الفجوة بين فرق سلسلة التوريد والموردين والأنظمة باستخدام أدوات مثل التحليلات التنبؤية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

كما أنه يوفر أيضاً رؤية شاملة وبيانات مركزية للموردين وتتبعاً آلياً للمراحل الرئيسية للشركات، مما يجعله مثالياً لتحسين علاقات الموردين وإدارتها.

أنفيل أفضل الميزات

يدمج جميع بيانات سلسلة التوريد من مختلف الأنظمة في مصدر واحد للحقيقة من أجل اتخاذ قرارات أفضل

يراقب مراحل الإنتاج الرئيسية مثل قبول طلب الشراء وبدء الإنتاج والجداول الزمنية للتسليم

يسهل التفاعل السلس بين فرق العمل والموردين من خلال المراسلة ومشاركة الملفات والتحديثات داخل المنصة

الاستفادة من بطاقات الأداء لتقييم أداء الموردين وتحديد مجالات التحسين

يستخدم رؤى قائمة على البيانات للتنبؤ بالمشكلات المحتملة، وتحسين مستويات المخزون، وإدارة المخاطر بشكل استباقي

قيود أنفيل

محدودية التحليلات المتقدمة لتقييم أداء الموردين بشكل متعمق

قيود على التعامل مع مهام إدارة العقود المعقدة

تسعير Anvyl

بداية : 500 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 1500 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 1500 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Anvyl للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anvyl

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Anvyl؟

الشيء المفضل لدي في Anvyl هو قدرتها على السماح لأطراف متعددة بالتواصل والتعاون بشأن الطلبات ومشاركة التفاصيل والوثائق المهمة وما إلى ذلك. مراجع G2 أدوات إضافية مفيدة

فيما يلي قائمة مُعدَّة خصيصًا من الأدوات الإضافية التي لم تصل إلى قائمة أفضل 13 أداة لدينا ولكنها تدعم إدارة علاقات الموردين بشكل فعال:

Graphite Connect : تعزز عملية تأهيل الموردين والتعاون معهم من خلال تبسيط سير العمل وتعزيز الشفافية وتقوية العلاقات

: تعزز عملية تأهيل الموردين والتعاون معهم من خلال تبسيط سير العمل وتعزيز الشفافية وتقوية العلاقات Kodiak Hub : يركز على الاستدامة مع أدوات لتحليلات المخاطر وتتبع الأداء وممارسات التوريد التي تتماشى مع الأهداف الصديقة للبيئة

: يركز على الاستدامة مع أدوات لتحليلات المخاطر وتتبع الأداء وممارسات التوريد التي تتماشى مع الأهداف الصديقة للبيئة AdaptOne: يقدم تدفقات عمل قابلة للتخصيص ورؤى في الوقت الفعلي حول الامتثال وأداء الموردين، بما يلبي احتياجات الشركات ذات الاحتياجات الخاصة

الإدارة الذكية للموردين تبدأ مع ClickUp

واجهت خدمة التوصيل المملوكة لشركة Shipt المملوكة للهدف أوجه قصور في الأدوات المبعثرة والمواعيد النهائية الفائتة، مما جعل من الصعب توسيع نطاق العمليات.

ومع ذلك، مع وجود ClickUp على رأس العمل، قام الفريق بتركيز جميع عملياتهم بشكل مركزي، مما عزز الكفاءة والتعاون عبر سلسلة التوريد الخاصة بهم.

قبل ClickUp، كان تتبُّع مشاريعنا مبعثرًا عبر منصات مختلفة. أما ClickUp فقد جعل عملياتنا مركزية، مما وفر لنا وقتًا لا يُقدّر بثمن وقلل من سوء التواصل بشكل كبير. كيلي سمانك , مدير منصة بيانات Shipt وهو أمر منطقي - تقدم منصة ShiptUp لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتركيز بيانات الموردين، ورؤية دورة الحياة من البداية إلى النهاية، وأدوات مثل قوالب طلبات تقديم العروض وسير العمل الآلي لعمليات أكثر سلاسة.

ناهيك عن أن ميزات التعاون مثل الدردشة والمستندات ووصول الضيوف تضمن التواصل السلس عبر مؤسستك وشبكة الموردين بأكملها. _هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى إدارة علاقات الموردين؟ اشترك في ClickUp اليوم !