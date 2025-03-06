أفضل 11 برنامج لتسجيل الاجتماعات لعام 2025

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف - نجلس في اجتماع، ونومئ برؤوسنا برؤوسنا، ولكننا نتساءل سرًا عما إذا كان هناك أي شيء مثمر يحدث. تُطرح الأفكار، وتُتخذ القرارات، ونغادر الاجتماع بأسئلة أكثر من الإجابات في معظم الأحيان.

وهنا يأتي دور برنامج تسجيل الاجتماعات للإنقاذ! تلتقط هذه الأدوات الأنيقة كل كلمة، حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة مرة أخرى. لا مزيد من خربشة الملاحظات بشكل محموم أو الضغط على ما قيل.

سواءً كانت جلسة عصف ذهني أو تحديثاً مهماً، يتيح لك برنامج تسجيل الاجتماعات المناسب الاستمرار في المشاركة أثناء التعامل مع التوثيق.

هل أنت جاهز لجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية وأقل "انتظر، هل يمكنك التكرار مرة أخرى؟ فيما يلي أفضل 11 برنامجاً لتسجيل الاجتماعات التي ستبقيك على المسار الصحيح وخالية من التوتر.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

✅ ClickUp: أفضل تطبيق للاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ClickUp: أفضل تطبيق للاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي ✅ ✅ ميكروسوفت تيمز: أفضل منصة متكاملة لتسجيل الاجتماعات

أفضل منصة متكاملة لتسجيل الاجتماعات ✅ Fireflies.ai : أفضل نظام أساسي لنسخ الاجتماعات وأتمتة عناصر العمل

: أفضل نظام أساسي لنسخ الاجتماعات وأتمتة عناصر العمل ✅ Otter.ai : أفضل منصة لتدوين ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي

: أفضل منصة لتدوين ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي Zoom: أفضل منصة تسجيل فيديو وصوت عالي الدقة للاجتماعات

Zoom: أفضل منصة تسجيل فيديو وصوت عالي الدقة للاجتماعات ✅ Google Meet : أفضل منصة لتسجيل الاجتماعات ضمن نظام Google البيئي

: أفضل منصة لتسجيل الاجتماعات ضمن نظام Google البيئي ✅ كريسب : أفضل نظام أساسي لتسجيل الاجتماعات مع إلغاء الضوضاء ووضوح الصوت

: أفضل نظام أساسي لتسجيل الاجتماعات مع إلغاء الضوضاء ووضوح الصوت ✅ Riverside.fm : أفضل نظام أساسي لتسجيل الاجتماعات والمقابلات عن بُعد بجودة الاستوديو

: أفضل نظام أساسي لتسجيل الاجتماعات والمقابلات عن بُعد بجودة الاستوديو ✅ سكايب : أفضل منصة تسجيل اجتماعات للفرق الصغيرة

: أفضل منصة تسجيل اجتماعات للفرق الصغيرة ✅ ويبكس : أفضل منصة آمنة وعالية الجودة لتسجيل الاجتماعات

: أفضل منصة آمنة وعالية الجودة لتسجيل الاجتماعات ✅ GoTo Meeting: أفضل منصة احترافية لتسجيل الاجتماعات مع ميزات المشاركة

جرّب ClickUp مجانًا

ما هو مسجل الاجتماعات؟

يقوم مسجل الاجتماع بتسجيل المحتوى الصوتي والمرئي حتى تتمكن من إعادة النظر فيه لاحقاً. وهذا يشمل كلا النوعين- الاجتماعات الافتراضية والاجتماعات المباشرة

بصرف النظر عن هذا، يمكن لهذه الأدوات إنشاء نصوص، وترجمة المناقشات إلى اللغة التي تختارها، والتكامل مع البرامج الأخرى في سير عملك.

لاستخدام برنامج تسجيل الاجتماعات، تحتاج إلى تشغيل الأداة قبل الانضمام إلى الاجتماع (شخصيًا أو افتراضيًا)، وهذا كل شيء. منذ ذلك الحين، سيقوم البرنامج بتدوين كل ثانية من الاجتماع - مثل أي أداة تسجيل فيديو. 📽️

لماذا تحتاج إلى مسجل اجتماعات؟

إذا كنت مترددًا بشأن الحصول على مسجل اجتماعات لمؤسستك، ألقِ نظرة على فوائده:

يلتقط التفاصيل الرئيسية: يسجل الجوانب الرئيسية للاجتماع بحيث يمكنك إعادة تشغيله إذا لم تحضره أو كلما لزم الأمر

يسجل الجوانب الرئيسية للاجتماع بحيث يمكنك إعادة تشغيله إذا لم تحضره أو كلما لزم الأمر يُنشئ ملخصات: يُنشئ نصوصًا مكتوبة تلخص المحادثة وتساعدك على إنشاء محضر الاجتماع يعزز التركيز: يعمل على أتمتة عملية تدوين الملاحظات بالكامل، مما يسمح للحاضرين بالتركيز على المحادثة

يُنشئ نصوصًا مكتوبة تلخص المحادثة وتساعدك على إنشاء محضر الاجتماع

🔍 هل تعلم؟ في الولايات المتحدة وحدها، حوالي 11 مليون اجتماع يُعقد يومياً. وهذا يصل إلى أكثر من مليار اجتماع في السنة! 🤯

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مسجل الاجتماعات؟

يجب أن يقوم مسجل الاجتماعات المتين بالوظيفتين معاً - توثيق الاجتماع وتدوينه. ولكن بصرف النظر عن ذلك، إليك بعض الوظائف الأخرى التي يجب أن تبحث عنها:

سهولة الاستخدام: ابحث عن مسجل اجتماعات سهل الاستخدام ويتميز بواجهة نظيفة. بالنسبة للمبتدئين، يجب أن يكون التصميم بحيث يمكنك الانضمام وبدء التسجيل وإيقافه دون عناء

ابحث عن مسجل اجتماعات سهل الاستخدام ويتميز بواجهة نظيفة. بالنسبة للمبتدئين، يجب أن يكون التصميم بحيث يمكنك الانضمام وبدء التسجيل وإيقافه دون عناء جودة التسجيل: اختر أداة قادرة على تسجيل الاجتماعات بجودة عالية. تأكد من أن محتوى الصوت والفيديو على حد سواء من الدرجة الأولى

اختر أداة قادرة على تسجيل الاجتماعات بجودة عالية. تأكد من أن محتوى الصوت والفيديو على حد سواء من الدرجة الأولى دقة النسخ: احصل على أداة مزودة بمدون ملاحظات مدمج وتحقق من دقتها. هذا يضمن أن تكون الملاحظات التي تم إنشاؤها ملاحظات الاجتماع خالية من الأخطاء

احصل على أداة مزودة بمدون ملاحظات مدمج وتحقق من دقتها. هذا يضمن أن تكون الملاحظات التي تم إنشاؤها ملاحظات الاجتماع خالية من الأخطاء ميزات التحرير: اختر أداة تتيح لك قص التسجيلات والتعليق عليها. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على تمييز اللحظات الرئيسية، وتعديل الأجزاء الحشو وما إلى ذلك.

اختر أداة تتيح لك قص التسجيلات والتعليق عليها. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على تمييز اللحظات الرئيسية، وتعديل الأجزاء الحشو وما إلى ذلك. إمكانية التخزين: ابحث عن أداة تحفظ الاجتماعات المسجلة عبر الإنترنت لسهولة الوصول إليها. نقاط إضافية إذا كانت توفر أيضًا خيارات مشاركة متعددة

ابحث عن أداة تحفظ الاجتماعات المسجلة عبر الإنترنت لسهولة الوصول إليها. نقاط إضافية إذا كانت توفر أيضًا خيارات مشاركة متعددة تكامل الطرف الثالث: اختر أداة تدعم التكامل مع منصات الطرف الثالث مثل Dropbox و Slack وتقويم Google، وما إلى ذلك، لضمان الحد الأدنى من تعطيل سير العمل

➡️ اقرأ المزيد: كيفية عقد اجتماعات منتجة وتحسين كفاءة فريق العمل

## أفضل 11 مسجلاً للاجتماعات

لا تفوت أي كلمة مرة أخرى - إليك 11 من أفضل برامج تسجيل الاجتماعات التي يمكنك استخدامها لتسجيل الاجتماعات:

1. ClickUp (أفضل تطبيق للاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

تطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يتألق كمنصة شاملة للاجتماعات والتعاون. فهي مزوّدة بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مثالية لتسجيل الاجتماعات عبر الإنترنت ومشاركتها - بدون متاعب، بل نتائج فقط. مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp يحول الاجتماعات من مناقشات مطولة إلى جلسات مثمرة تركز على العمل. يلتقط الذكاء الاصطناعي تلقائيًا المعلومات الرئيسية - مثل القرارات والرؤى وعناصر العمل - مما يؤدي إلى إنشاء ملخصات واضحة وموجزة تتكامل بسلاسة مع المشاريع الحالية. وهذا يضمن مساهمة كل اجتماع بفعالية في تحسين سير العمل وكفاءة الفريق.

إليك بعض الفوائد:

حفظ السجلات بشكل مركزي: يتم تخزين جميع مواد الاجتماعات، مثل النصوص والتسجيلات الصوتية والملخصات، بشكل آمن في مستند خاص واحد لسهولة الرجوع إليها واسترجاعها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل وضع العلامات الذكية على تحسين التنظيم ويجعل المعلومات أكثر قابلية للبحث

يتم تخزين جميع مواد الاجتماعات، مثل النصوص والتسجيلات الصوتية والملخصات، بشكل آمن في مستند خاص واحد لسهولة الرجوع إليها واسترجاعها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل وضع العلامات الذكية على تحسين التنظيم ويجعل المعلومات أكثر قابلية للبحث إدارة آلية لعناصر العمل: يتم تحويل عناصر العمل بسرعة إلى مهام محددة وقابلة للتتبع في ClickUp، مما يضمن المساءلة وتعزيز المتابعة في الوقت المناسب

يتم تحويل عناصر العمل بسرعة إلى مهام محددة وقابلة للتتبع في ClickUp، مما يضمن المساءلة وتعزيز المتابعة في الوقت المناسب تحسين التواصل: يتم نشر الملخصات وعناصر الإجراءات تلقائيًا على قنوات الدردشة المحددة، مما يسهل التواصل السريع ويبقي الجميع على اطلاع على المستجدات

يتم نشر الملخصات وعناصر الإجراءات تلقائيًا على قنوات الدردشة المحددة، مما يسهل التواصل السريع ويبقي الجميع على اطلاع على المستجدات تكامل سلس للتقويم: بفضل التكامل السلس للتقويم، يمكنك الحصول على عرض شامل لملاحظات الاجتماعات، مما يتيح لك تحديد أولويات الاجتماعات المهمة وإنشاء تقارير تلقائية

بفضل التكامل السلس للتقويم، يمكنك الحصول على عرض شامل لملاحظات الاجتماعات، مما يتيح لك تحديد أولويات الاجتماعات المهمة وإنشاء تقارير تلقائية الوصول السريع إلى المعلومات: توفر التدوينات التلقائية سجلاً قابلاً للبحث بشكل كامل لكل اجتماع، مما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات الحيوية وتعزيز توافق الفريق بشكل أفضل.

باستخدام أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك تعزيز فعالية الاجتماعات بشكل كبير، وتحسين إدارة المشاريع، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق بشكل عام. اجتماعات ClickUp هو الحل النهائي الشامل لجميع متطلبات الاجتماعات الافتراضية. سواء كنت ترغب في تدوين الملاحظات أو توثيق حالات الاجتماع.

يمكنك أيضًا تحرير عناصر الإجراءات والتعليق عليها وتعيينها مباشرةً من التعليقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قوائم تدقيق للمهام مثل محترفي الإنتاجية واستخدام أمر الشرطة المائلة للحصول على نتائج فورية. إنه مثل مساعدك الرقمي - فقط أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز ClickUp بميزة تسجيل الاجتماعات الافتراضية ومشاركتها.

وهو بديل قوي لأدوات مثل Loom وZoom وغيرها, كليك أب كليب يتيح لك تسجيل الاجتماعات عبر الإنترنت. قم بتشغيله لتسجيل شاشتك ومشاركتها مع زملائك في الفريق.

➡️ اقرأ المزيد: كيف تسجل تسجيلات شاشة المقطع؟

إنشاء نصوص الاجتماعات وتلخيصها بمطالبة واحدة فقط باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain -نظام الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة- ينشئ ملاحظات ونصوص الاجتماعات في لمح البصر. وهو نظام قوي ومدرَّب جيداً، كما أنه يلخص النص، ويستخرج منه عناصر الإجراءات ويُسندها إلى الشخص المسؤول عن تنفيذ المهمة.

أفضل ميزات #### ClickUp

الاستفادة من عرض تقويم ClickUp لجدولة الاجتماعات بسلاسة

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء جداول أعمال ومحاضر الاجتماعات ومشاركتها في الوقت الفعلي

تنفيذ انقر فوق الدردشة للتعاون في مناقشات الاجتماع والقرارات

دمج انقر فوق المهام لتعيين المتابعة والمساءلة مباشرةً من ملاحظات الاجتماع

استخدام لوحات معلومات ClickUp لتصور التقدم المحرز في بنود عمل الاجتماع

قيود النقر على لوحة المعلومات

قد يواجه المستخدمون الجدد بعض المنحنى التعليمي

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

A مستخدم Capterra يحبون مدى تنظيم ClickUp. كما أنهم يجدونه قابلاً للتخصيص والتعاون:

ClickUp يبقي مهام فريقنا منظمة للغاية. يمكنك تصنيف أنواع المهام وحالتها وإيقاع كل مهمة. كما أنه يحتوي على ميزة تتبع الوقت لكل مهمة، وهي ميزة إضافية كبيرة. رائع لتعاون الفريق وإدارة جميع المهام.

2. Microsoft Teams (أفضل نظام أساسي متكامل لتسجيل الاجتماعات)

عبر فرق مايكروسوفت Microsoft Teams ليس برنامجاً تقليدياً لتسجيل الاجتماعات، بل هو أداة دردشة جماعية تساعد الفرق البعيدة على التعاون بشكل أكثر فعالية. وتشمل ميزاته الأساسية عرض PPT في الوقت الفعلي، ومناقشة السبورة البيضاء، وإنشاء التعليقات.

ومع ذلك، يوفر MS Teams أيضاً إمكانيات تسجيل الاجتماعات الأساسية. بالنسبة للمبتدئين، تتيح لك تسجيل الاجتماعات الافتراضية باستخدام الملاحظات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتلتقط هذه التسجيلات أنشطة الصوت والفيديو ومشاركة الشاشة حتى لا يفوتك أي قرار أو لحظة رئيسية.

أفضل ميزات ميكروسوفت تيمز

التعاون على المستندات أثناء الاجتماعات للعمل الجماعي الفوري

تخصيص إعدادات الاجتماعات لتناسب حالات الاستخدام المختلفة

ضمان حماية البيانات على مستوى المؤسسة مع أدوات آمنة ومتوافقة

التكامل بسلاسة مع Microsoft 365

قيود مايكروسوفت Teams

قد تواجه صعوبة في دقة النسخ

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تخزين التسجيل خطة مدفوعة

تسعير مايكروسوفت تيمز

مجاناً

مايكروسوفت 365 شخصي: 6.99 دولار شهريًا

6.99 دولار شهريًا مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر ميكروسوفت مايكروسوفت تيمز أساسي: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 أساسي للأعمال: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم

12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,680 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,680 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,760 تقييم)

A مستخدم G2 يعتقد أن أحد أفضل جوانب MS Teams هو سهولة استخدامه وملاءمته للمنصة:

_أنا أحب مايكروسوفت تيمز لأنه سهل الاستخدام وودود. إنه برنامج جيد للتحدث والدردشة مع الكثير من الأشخاص معًا على منصة واحدة خاصةً إذا كنت في فريق أو مشروع

➡️ قراءة المزيد: كيف تسجل نفسك بالفيديو وأنت تقدم عرض باوربوينت؟

3. Fireflies.ai (أفضل منصة لنسخ الاجتماعات وأتمتة عناصر العمل)

via Fireflies.ai Fireflies.ai عبارة عن برنامج إدارة الاجتماعات . يساعد في كل شيء - من تسجيل الاجتماعات إلى تدوينها وتلخيصها.

باستخدام Fireflies.ai، يمكنك تسجيل اجتماعات Zoom أو Google Meet، والحصول على النصوص، وحفظ المحتوى، وتسجيل الملاحظات في CRM. حتى أنه يستخرج عناصر الإجراءات تلقائياً - لذا لا مزيد من المهام اليدوية! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل التسجيلات ومشاركتها.

أفضل ميزات #### Fireflies.ai

أتمتة النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على ملاحظات دقيقة للاجتماعات

مراجعة ملخصات الاجتماعات من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام

تحديد اللحظات الرئيسية من الاجتماعات باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي

البحث في تسجيلات الاجتماعات باستخدام التصفية المتقدمة

قيود الذكاء الاصطناعي

لا يوجد دعم للنسخ في الوقت الفعلي لجميع اللغات

قد تتأثر جودة التسجيل في البيئات الصاخبة

تسعير Fireflies.ai

مجاناً

المحترفين: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: 39 دولارًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai

G2: 4.8/5 (580+ تقييم)

4.8/5 (580+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (10 مراجعات)

➡️ قراءة المزيد: أفضل 10 حلول برمجية للنسخ البرمجي

4. Otter.ai (أفضل منصة لتدوين ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي)

via Otter.ai إذا كنت تبحث عن أداة اجتماعات توثق كل كلمة تُنطق في الميكروفون، فجرّب Otter.ai. يعمل مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي هذا كمدون ملاحظات، حيث يقوم بتسجيل كل التفاصيل المهمة وإنتاج ملاحظات دقيقة ملاحظات الذكاء الاصطناعي والملخصات

بالإضافة إلى ذلك، فإن Otter مؤتمت بالكامل. فهو ينضم تلقائيًا إلى كل اجتماع عبر الإنترنت ويسجل المحادثات حتى تتوقف عن التسجيل يدويًا. وعلاوة على ذلك، فإنه يقوم بالتعليق على اللحظات الرئيسية وتعيين عناصر الإجراءات ومشاركتها مع زملائك في الفريق لتسريع سير عملك.

أفضل ميزات Otter.ai

نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي مع تحديد هوية المتحدث

المزامنة عبر الأجهزة للوصول إلى محتوى الاجتماع من أي مكان

البحث في محتوى الاجتماع باستخدام الطوابع الزمنية والكلمات الرئيسية المميزة

تحسين وضوح الصوت لتحسين دقة النسخ في الأماكن الصاخبة

قيود Otter.ai

لا يوفر ميزات تحرير متقدمة

تقدم الخطة المجانية دقائق نسخ محدودة

أسعار Otter.ai

الأساسية: مجانية للأبد

مجانية للأبد المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: 10 بدائل أوتر للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تدوين ملاحظات الاجتماع 💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل اجتماعاتك أكثر فعالية؟ اتبع قاعدة البيتزا المزدوجة! تقترح هذه الطريقة التي اشتهرت على يد جيف بيزوس، أن يكون الاجتماع صغيرًا بما يكفي لإطعام جميع الحاضرين بوجب تناول اثنين من البيتزا. 🍕

5. زووم (أفضل منصة تسجيل فيديو وصوت عالي الدقة للاجتماعات)

via تكبير تقدم Zoom مجموعة كاملة من حلول مكان العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تشتهر بأداة الاجتماعات عبر الإنترنت.

فهي تتيح لك إنشاء جداول أعمال الاجتماعات وملخصات الاجتماعات في الوقت الفعلي، وما إلى ذلك. تزعم المنصة أنه يمكن للمستخدمين إنشاء نصوص للاجتماعات الشخصية أيضاً.

وإحدى ميزاتها البارزة هي رفيق الذكاء الاصطناعي الذي يُنشئ ملخصات للاجتماعات، والخطوات التالية، والاستفسارات، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات التكبير

تسجيل اجتماعات الفيديو والصوت عالي الدقة مع التخزين السحابي

استضافة اجتماعات افتراضية مع ميزات تفاعلية مثل استطلاعات الرأي والدردشة

وضع تعليقات توضيحية واستخدام السبورات البيضاء أثناء الاجتماعات للتعاون

قيود التكبير

دقة نسخ محدودة للغات غير الإنجليزية

ميزات متقدمة مثل تخزين التسجيل مقفلة خلف الخطط المدفوعة

تسعير التكبير

للأفراد والشركات

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 13.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال 18.32 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التكبير

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,990+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,990+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,110 تقييم)

بدأت معظم الفرق البعيدة في استخدام Zoom أثناء جائحة كوفيد-19 ولم تنظر إلى الوراء أبدًا-هذا مراجعة Capterra يوضح السبب

أداة رائعة للاتصال عبر الإنترنت، خاصة عند العمل عن بُعد.

6. Google Meet (أفضل منصة تسجيل اجتماعات ضمن نظام Google البيئي)

عبر لقاء جوجل Google Meet هو الخيار المفضل لمكالمات الفيديو، حيث يمكنك التقاط الصوت والفيديو ونشاط الشاشة كالمحترفين. بالإضافة إلى ذلك، مع Gemini، يمكنك تدوين الملاحظات والحصول على النصوص.

هل تحتاج إلى تعزيز العمل الجماعي؟ يمكنك حفظ التسجيلات على Google Drive أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليقات سهلة وتعاون سلس.

أفضل ميزات Google Meet

التعاون في الوقت الفعلي مع مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google

عرض التعليقات المباشرة و النسخ التلقائي أثناء الاجتماعات

المزامنة مع تقويم Google لجدولة الاجتماعات بسلاسة

ضمان اجتماعات آمنة ومشفرة مع حماية على مستوى المؤسسات

قيود اجتماع Google Meet

دقة النسخ المحدودة

عدم إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت إلى تسجيلات الاجتماعات

أسعار اجتماع Google Meet

الشركات المبتدئة: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية : 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2: 4.6/5 (2,690+ تقييم)

4.6/5 (2,690+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,850 تقييم)

A مستخدم G2 يفضل Google Meet لتفاعليته ويقول:

يعد Google Meet حلاً رائعًا للاجتماعات. فهو يتمتع بتأثيرات خلفية أفضل من معظم مساحات الاجتماعات الأخرى، وتساعد أدواته التفاعلية، مثل استطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة، على تعزيز المشاركة. ويعمل بسلاسة مع Google Workspace، ويمكنك إعداد Google Meet مباشرةً من التقويم الخاص بك.

💡 نصيحة احترافية: لا يقدم Google Meet سوى عدد قليل من ميزات تسجيل الاجتماعات، مع وجود قيود أيضًا. على سبيل المثال، يمكن فقط لمستخدمي سطح المكتب الذين لديهم خطة مدفوعة تسجيل الاجتماعات على Google Meet. لذلك، ابحث عن بدائل Google Meet التي تتناسب مع السياق الأكبر لتواصل فريقك ومشاركة المعرفة.

7. Krisp (أفضل نظام أساسي لتسجيل الاجتماعات لإلغاء الضوضاء ووضوح الصوت)

via كريسب Krisp هو متجر شامل لجميع احتياجات اجتماعاتك. تعمل خاصية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي على إزالة الضوضاء في الخلفية من الصوت، مما يحافظ على نقاء الصوت، بينما تساعد خاصية التعريب بالذكاء الاصطناعي عند الدردشة مع العملاء الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يُنشئ نسخًا وملاحظات وملخصات - تمامًا مثل أي مسجل كلاسيكي، ولكن أكثر تقدمًا.

أفضل ميزات #### كريسب أفضل الميزات

مسارات صوتية منفصلة لكل متحدث أثناء الاجتماعات الجماعية

تحسين جودة الصوت من خلال تعديلات في الوقت الحقيقي لتواصل أكثر سلاسة

تحسين الوضوح من خلال تصفية أصوات الخلفية في البيئات الصاخبة

قيود كريب

تقدم الباقة المجانية ميزات محدودة لإلغاء الضوضاء

قد تواجه انخفاض جودة الصوت في البيئات الصاخبة للغاية على الرغم من إلغاء الضوضاء

أسعار كرايسب

مجاناً

المحترف: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر الشركات: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات تقييمات ومراجعات كريسِب

G2: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.8/5

➡️ قراءة المزيد: كيفية تحسين إعداد مؤتمرات الفيديو الخاصة بك

8. Riverside.fm (أفضل منصة تسجيل اجتماعات ومقابلات عن بُعد بجودة الاستوديو)

via Riverside.fm إذا كنت ترغب في تحسين جودة مؤتمرات الفيديو الخاصة بك، فإن Riverside.fm هو الحل المناسب لك. هذه الأداة سهلة الاستخدام وبديهية وتركز بشكل أساسي على إنتاج تسجيلات اجتماعات بجودة الاستوديو.

يحافظ Riverside.fm على بساطة تسجيل الاجتماعات وتدوينها. ولكن بخلاف ذلك، فهي تتيح لك تحرير ملخص الاجتماع الذي تم إنشاؤه، وترميز المعلومات المهمة بالألوان، وإزالة الضوضاء في الخلفية، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك بث الاجتماع مباشرة على لينكد إن وفيسبوك. يمكنك أيضًا تنزيله ومشاركته لاحقًا بمجرد الانتهاء منه.

أفضل ميزات Riverside.fm

تحرير وإنتاج تسجيلات مصقولة باستخدام أدوات التحرير في الوقت الفعلي

تقديم جودة فيديو من فئة الاستوديو تصل إلى دقة 4K

التكامل بسلاسة مع أدوات البث الصوتي ومنصات البث

نسخ التسجيلات احتياطيًا تلقائيًا في السحابة لتخزين آمن

قيود Riverside.fm

لا يوفر دعمًا مدمجًا للنسخ أو التعليق

يتطلب خططًا مميزة للوصول إلى ميزات التحرير المتقدمة

أسعار ريفرسايد.fm

مجاناً

القياسية: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر المحترف: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Riverside.fm.fm

G2: 4.8/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.3/5

9. Skype (أفضل منصة تسجيل اجتماعات للفرق الصغيرة)

via سكايب ربما تكون قد سمعت عن Skype، وهو منصة مكالمات فيديو للفرق عبر مناطق زمنية مختلفة. ولكن هل تعلم أنه يوفر أيضًا ميزات تسجيل الاجتماعات؟

نعم - يتيح لك سكايب تسجيل كل مكالمة فيديو تجريها على المنصة. إذا كانت مكالمة بث، سيقوم سكايب بتسجيلها تلقائياً دون الحاجة إلى إذن يدوي.

وقبل بدء التسجيل، يتم إخطار جميع الحاضرين، وتكون اللقطات متاحة للتنزيل لمدة 30 يوماً.

أفضل ميزات سكايب

التقاط كل من الفيديو والصوت أثناء المكالمات للحصول على محتوى اجتماع شامل

مشاركة الاجتماعات المسجلة على الفور مع فريقك

تمكين مدة تسجيل غير محدودة للمكالمات الجماعية

تسهيل الاتصال الدولي للاجتماعات العابرة للحدود

قيود سكايب

يفتقر إلى إمكانات متقدمة للنسخ أو تدوين الملاحظات

يمكن أن تتدهور جودة الصوت أثناء الاجتماعات الكبيرة

تسعير سكايب

اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية: 3.59 دولار شهريًا

3.59 دولار شهريًا اشتراك أمريكا الشمالية: 8.39 دولار/شهرًا

تقييمات ومراجعات سكاي بي

G2: 4.3/5 (أكثر من 23,440 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 23,440 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

A مستخدم Capterra على وجه التحديد بمدى فعالية سكايب ويقول

_Skype ملائم وقوي في عام 2024. إنه يتطور مع احتياجات العمل ولديه سمعة جيدة في جميع أنحاء العالم. استقراره هو سبب استخدامي له

10. Webex (أفضل منصة تسجيل اجتماعات آمنة وعالية الجودة)

via ويبكس على الرغم من أن Webex معروف بمجموعة غنية من ميزات تسجيل الاجتماعات، إلا أن أفضل ما يميزه هو الأتمتة والجودة العالية.

فهو يسجل جميع الاجتماعات بجودة احترافية عالية الدقة. بالإضافة إلى ذلك

يستخدم Webex ذكاءً اصطناعيًا قويًا لدعم النسخ في الوقت الفعلي، والتعليق، وإزالة الضوضاء، وتحسين الصوت، وغير ذلك الكثير أثناء محادثاتك.

أفضل ميزات Webex

استضافة غرف اجتماعات افتراضية بإعدادات قابلة للتخصيص

تمكين الدردشة في الوقت الحقيقي ومشاركة الملفات أثناء الاجتماعات

ضمان التشفير من طرف إلى طرف لتسجيلات اجتماعات آمنة

التكامل بسلاسة مع أدوات Cisco لإدارة المؤسسة

قيود ويبكس

قد يكون النسخ غير دقيق بالنسبة لللكنات الثقيلة

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار الويبكس

Webex مجانًا

Webex Meet: 14.50 دولارًا في الشهر لكل مستخدم

14.50 دولارًا في الشهر لكل مستخدم Webex Suite: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الويبكس

G2: 4.3/5 (19,940+ تقييم)

4.3/5 (19,940+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7400 تقييم)

11. GoTo Meeting (أفضل منصة احترافية لتسجيل الاجتماعات مع ميزات المشاركة)

via الذهاب إلى الاجتماع GoTo Meeting هو برنامج لعقد الاجتماعات التعاونية. يمكنك استضافة اجتماعات آمنة عبر الإنترنت مع فريقك عبر مختلف البلدان باستخدامه.

أما بالنسبة لوظائف تسجيل الاجتماعات، فهي أساسية جدًا. يتيح لك GoTo Meetings تسجيل الاجتماعات بنصوص دقيقة يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ المحتوى المسجل في السحابة ومشاركته عبر قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني و Slack وما إلى ذلك.

أفضل ميزات GoTo Meeting

استضافة الاجتماعات باستخدام قوالب وإعدادات قابلة للتخصيص

إدارة التسجيلات مع سهولة الوصول وأدوات التنظيم

مشاركة الملفات والشاشات في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات من أجل تعاون أفضل

التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء لتبسيط سير العمل بعد الاجتماعات

قيود الاجتماع الذهاب إلى الاجتماع

سعة تخزين محدودة للتسجيلات

يفتقر إلى إمكانات استخراج الملاحظات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تسعير الذهاب إلى الاجتماع

المحترفين: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم المؤسسات: أسعار مخصصة

الذهاب إلى تقييمات ومراجعات الاجتماع

G2: 4.2/5 (أكثر من 13,350 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 13,350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,640 تقييم)

A مستخدم Capterra يحب GoTo Meeting لجودة تسجيله وبروتوكولات الخصوصية الصارمة وسهولة إعداده:

يبدو الفيديو والصوت لائقين إلى حد ما. يعد تركيز المنصة على خصوصية المستخدم ميزة جذابة بشكل خاص. يتوقف نجاح أي حل لمشكلة المستخدم على مدى سرعة تنفيذه. جميع الاجتماعات آمنة وسليمة.

✨ تنويهات خاصة

ScreenApp : يحول تسجيل الشاشة وتدوين الاجتماعات

: يحول تسجيل الشاشة وتدوين الاجتماعات Evernote : يقوم بتخزين وتنظيم النصوص التفصيلية ونقاط العمل

: يقوم بتخزين وتنظيم النصوص التفصيلية ونقاط العمل Zoho Meeting: يستضيف الاجتماعات ويسجلها باستخدام أدوات تعاون مدمجة

## ضع يديك على أفضل مساعد اجتماعات بالذكاء الاصطناعي - استخدم ClickUp!

توفر هذه الأدوات الـ 11 أساسًا متينًا للتعاون الفعال، بدءًا من التدوين وتدوين الملاحظات إلى استخراج عناصر العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يعزز برنامج تسجيل الاجتماعات من تعاون الفريق ويعزز الإنتاجية من خلال ضمان عدم تفويت أي تفاصيل رئيسية أو بند عمل. على الرغم من أنه قد يبدو اختيارياً، إلا أنه ضروري للتواصل السلس. ClickUp يسرق العرض بمنصته المتكاملة. فهو يمزج بسلاسة بين تسجيلات الاجتماعات، وإدارة المهام، وتتبع المشاريع، وتواصل الفريق في مساحة عمل واحدة فعالة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أسرع- اشترك في ClickUp اليوم!