أفضل 17 أداة لإدارة خط أنابيب المبيعات في عام 2025

ينجح أفضل مندوبي المبيعات من خلال فهم مشاعر العملاء وتقديم شيء لا يمكنهم مقاومته. وهم يفعلون ذلك من خلال بناء علاقات قوية ومعرفة ما يريده العميل حقًا.

والآن، تخيل القيام بهذا المستوى الدقيق من البحث لكامل خط أنابيب المبيعات الخاص بك. هل يبدو ذلك مستحيلاً؟ وهنا يأتي دور برنامج إدارة خطوط الأنابيب.

تعمل هذه الأدوات القوية على تمكين فرق المبيعات من تتبع الصفقات، والتنبؤ بالإيرادات، وأتمتة المهام، واكتساب رؤى قيمة حول أداء المبيعات.

تحكم في جهود المبيعات الخاصة بك

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل 17 أداة لإدارة خط أنابيب المبيعات قمنا بتنسيقها بعد البحث والاختبار.

⏰ ملخص 60 ثانية

ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات والعلاقات مع العملاء

الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات والعلاقات مع العملاء Pipedrive: الأفضل لتصور خطوط أنابيب المبيعات

الأفضل لتصور خطوط أنابيب المبيعات Keap: الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق المتكاملة

الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق المتكاملة Freshsales: الأفضل لإدارة علاقات المبيعات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لإدارة علاقات المبيعات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي Salesforce CRM: الأفضل للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

الأفضل للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة HubSpot: الأفضل لمواءمة المبيعات والتسويق الداخليين

الأفضل لمواءمة المبيعات والتسويق الداخليين Insightly: الأفضل لإدارة المشاريع وتكامل CRM

الأفضل لإدارة المشاريع وتكامل CRM ActiveCampaign: الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة المبيعات

الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة المبيعات EngageBay: الأفضل للمبيعات والتسويق الشامل بأسعار معقولة

الأفضل للمبيعات والتسويق الشامل بأسعار معقولة Copper CRM: الأفضل للتكامل مع Google Workspace

الأفضل للتكامل مع Google Workspace Salesmate: الأفضل لمساعدة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لمساعدة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كبسولة: الأفضل لإدارة علاقات العملاء البسيطة وسهلة الاستخدام

الأفضل لإدارة علاقات العملاء البسيطة وسهلة الاستخدام Close: الأفضل للاتصال بالمبيعات وتتبع المكالمات

الأفضل للاتصال بالمبيعات وتتبع المكالمات Zapier: الأفضل لأتمتة سير العمل بين التطبيقات

الأفضل لأتمتة سير العمل بين التطبيقات Zendesk Sell: الأفضل لدعم العملاء وتكامل المبيعات

الأفضل لدعم العملاء وتكامل المبيعات Streak: الأفضل لتكامل Gmail و Google Workspace

الأفضل لتكامل Gmail و Google Workspace Salesflare: الأفضل لتتبع المبيعات بشكل آلي وبسيط

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات؟

يمكن أن يؤدي اختيار البرنامج المناسب لإدارة خط أنابيب المبيعات إلى نجاح استراتيجية المبيعات الخاصة بك أو فشلها. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، فإن معرفة الميزات التي ستدعم احتياجات فريقك الفريدة وعملية المبيعات بشكل أفضل أمر ضروري.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

خيارات التخصيص: تأكد من أن أداة خط أنابيب المبيعات قابلة للتخصيص حسب متطلباتك. يجب أن تسمح لك بتخصيص مراحل خط أنابيب المبيعات وسير العمل و مقاييس خط أنابيب المبيعات لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك

تأكد من أن أداة خط أنابيب المبيعات قابلة للتخصيص حسب متطلباتك. يجب أن تسمح لك بتخصيص مراحل خط أنابيب المبيعات وسير العمل و مقاييس خط أنابيب المبيعات لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك سهولة الاستخدام: إعطاء الأولوية للمنصات ذات الواجهة البديهية والحد الأدنى من منحنى التعلم حتى يتمكن مندوبو المبيعات لديك من الانطلاق في العمل

إعطاء الأولوية للمنصات ذات الواجهة البديهية والحد الأدنى من منحنى التعلم حتى يتمكن مندوبو المبيعات لديك من الانطلاق في العمل ميزات الأتمتة: أدوات أتمتة المبيعات توفر الوقت وتحسن الكفاءة من خلال التعامل مع المهام المتكررة مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل العملاء المحتملين، وإدخال البيانات، وأنشطة المبيعات الأخرى

أدوات أتمتة المبيعات توفر الوقت وتحسن الكفاءة من خلال التعامل مع المهام المتكررة مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل العملاء المحتملين، وإدخال البيانات، وأنشطة المبيعات الأخرى إمكانيات التكامل: تأكد من تكامل الأداة بسلاسة مع أدواتك الحالية سير عمل إدارة علاقات العملاء . يتضمن ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة التسويق ومنصات التواصل

تأكد من تكامل الأداة بسلاسة مع أدواتك الحالية سير عمل إدارة علاقات العملاء . يتضمن ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة التسويق ومنصات التواصل الإبلاغ والتحليلات: اختر أداة ذات معلومات قوية عن المبيعات لتتبع المقاييس الرئيسية، وتحديد الاختناقات، والتنبؤ بالإيرادات، وتقييم أداء فريق المبيعات لديك

اختر أداة ذات معلومات قوية عن المبيعات لتتبع المقاييس الرئيسية، وتحديد الاختناقات، والتنبؤ بالإيرادات، وتقييم أداء فريق المبيعات لديك دعم العملاء: ابحث عن أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات مع مراجعات قوية وميزات دعم للمساعدة في حل المشكلات والإجابة على الأسئلة بسرعة

➡️ اقرأ المزيد: استكشاف يوم في حياة مدير المبيعات: الواجبات والتحديات والموارد اللازمة للنجاح

## أفضل 17 أداة لإدارة خط أنابيب المبيعات

إن إدارة خط أنابيب المبيعات بكفاءة هي المفتاح لإتمام المزيد من الصفقات. يمكن أن تساعدك الأدوات المناسبة على تتبع التقدم المحرز، واكتشاف الاختناقات، والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 17 أداة لإدارة مسارات المبيعات لتحسين مسار المبيعات الخاص بك و تحسين إنتاجية المبيعات .

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشروعات المبيعات والعلاقات مع العملاء) كليك أب عبارة عن منصة قوية لإدارة المشاريع والإنتاجية ويمكن أن تغير قواعد اللعبة لإدارة دورة المبيعات بأكملها.

فهي تجعل أنشطة المبيعات مركزية، وتتيح لك إدارة العملاء المحتملين وإنشاء مهام سير العمل واكتساب الرؤى والتنبؤ بالإيرادات - كل ذلك في أداة واحدة.

جلب كل شيء من تتبع العملاء المحتملين إلى إعداد العملاء والتعاون في الصفقات في مكان واحد مع ClickUp مبيعات ClickUp يخلصك من متاعب إدارة مشاريع المبيعات الخاصة بك. فهو يساعدك على تصور خط أنابيبك وتتبع نشاط حسابك في الوقت الفعلي، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل تدفقات العمل القابلة للتخصيص، يمكنك التعامل مع كل شيء بدءًا من العملاء المحتملين إلى المبيعات المغلقة، كل ذلك أثناء رعاية علاقات قوية مع العملاء.

إدارة مسار وعمليات وفرق المبيعات بالكامل باستخدام منصة ClickUp Sales

تخيل أنك تتلاعب بالعديد من الصفقات وتفاعلات العملاء في وقت واحد - إنه أمر فوضوي، أليس كذلك؟ هذا هو المكان الذي ClickUp CRM يأتي في، مما يجعل إدارة مشاريع المبيعات والعلاقات الخاصة بك سهلة!

يتيح لفريق المبيعات لديك التعامل مع حسابات متعددة وتتبع الصفقات عن كثب، وإدارة جميع تفاعلات العملاء وبيانات المبيعات في أداة واحدة. فهي تُبقي كل شيء على المسار الصحيح، بدءًا من رعاية العملاء المحتملين إلى إغلاق الصفقات، وتقوية العلاقات وتعزيز الإنتاجية في كل خطوة.

ما يجعل ClickUp فعّالاً للغاية هو مكتبته الواسعة من القوالب المناسبة لكل نشاط في مسار المبيعات. على سبيل المثال، فإن قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp يوفر إطار عمل جاهز للاستخدام لإدارة وتحسين كل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات.

يعمل هذا القالب على تبسيط عمليات المبيعات، مما يضمن تركيز فرق المبيعات لديك على ما هو أكثر أهمية - إبرام الصفقات وبناء علاقات دائمة مع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك نموذج خطة مبيعات ClickUp للمبيعات لإنشاء خطة مدفوعة بالنتائج مع أهداف SMART واستراتيجيات أسرع ومعلومات منظمة في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

خيار آخر هو قالب ClickUp CRM, الذي يساعد في إدارة دورة العميل بأكملها. فهو يمكّنك من تعظيم العلاقات مع العملاء من خلال تتبع العملاء المحتملين، وتنظيم جهات الاتصال في قاعدة بيانات واحدة، وتحديد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات.

أفضل ميزات #### ClickUp

تخصيص مهام سير عمل CRM ولوحات المعلومات لتكون مصممة خصيصًا وفقًا لعملية المبيعات الفريدة الخاصة بك

تعيين المهام، وإدارة التبعيات، وتتبع التقدم المحرز في أنشطة المبيعات بسهولة باستخدام مهام ClickUp لإدارة أداء مبيعاتك بالكامل

احصل على رؤى قيمة حول أداء المبيعات باستخدام محفظة ClickUp مع تفاصيل تفصيلية دقيقة حول كل عميل وصفقة في خط مبيعاتك

ادمج ClickUp مع تطبيقات ومنصات أخرى مثل برنامج CRM، أو برنامج خط الأنابيب، أو أدوات مؤتمرات الفيديو الرائدة مثل Google Meet وSlack لتحسين إنتاجية المبيعات

أتمتة المهام المتكررة مثل الإدخال اليدوي للبيانات وتسلسل البريد الإلكتروني باستخدام أتمتة ClickUp لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة

قيود النقر فوق

قد يكون لخيارات التخصيص المتقدمة والميزات المتعددة منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

يمكن أن تكون تجربة تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما يلي بارني بريتوريوس مسؤول النطاق في شركة جاسبر للاستشارات عن ClickUp:

أعتقد أنه مفيد في أي موقف يحتاج إلى فرز البيانات ومراقبتها، من مندوبي المبيعات إلى فرق الإدارة أعتقد أن الجميع يمكن أن يجدوا فائدة في استخدام ClickUp. بارني بريتوريوس ، مدير المجال في شركة جاسبر للاستشارات

💡 نصيحة احترافية: هل تريد التحكم في عملية البيع الخاصة بك؟ جرّب قالب تعقّب المبيعات الخاص ب ClickUp .

مراقبة الأداء الفردي وأداء الفريق في الوقت الفعلي

اتخذ خيارات قائمة على البيانات لتحسين خط أنابيبك

اكتساب رؤى حول المجالات التي تكون فيها جهود المبيعات أكثر فعالية

2. بايبيدرايف (الأفضل لتصور خطوط أنابيب المبيعات)

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Pipedrive_

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء سهلة الاستخدام تساعد فرق المبيعات على إدارة خطوط الأنابيب دون عناء.

هل تريد إغلاق المزيد من الصفقات؟ من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء خط أنابيب مرئي بسرعة، وتتبع التقدم المحرز، ونقل الصفقات خلال كل مرحلة، والبدء في إغلاق الصفقات.

بالإضافة إلى جاذبيته المرئية، فهو يتضمن ميزات مثل إدارة جهات الاتصال، وتكامل البريد الإلكتروني، والتنبؤ بالمبيعات لدعم دورة المبيعات بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن Pipedrive يحتوي على تطبيق جوال، يمكنك الوصول إليه أثناء التنقل لفريق المبيعات لديك.

أفضل ميزات Pipedrive

تصوّر خط مبيعاتك من خلال واجهة سحب وإفلات واضحة وسهلة الاستخدام

تحديد أولويات الصفقات من خلال التركيز على أفضل الفرص، مدعومًا بتوقعات مبيعات دقيقة وإدارة خط سير المبيعات

أتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وتسلسل البريد الإلكتروني لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية

قيود Pipedrive

رغم أن الواجهة جذابة بصريًا، إلا أنها تفتقر إلى التخصيص، مما يحد من استخدامها لمسارات المبيعات المعقدة

أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط في خطط المحترفين أو باقات Power أو Enterprise ذات المستوى الأعلى

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي : 24 دولارًا شهريًا

: 24 دولارًا شهريًا متقدم : 49 دولارًا في الشهر

: 49 دولارًا في الشهر احترافي : 69 دولارًا/شهريًا

: 69 دولارًا/شهريًا قوي : 79 دولاراً في الشهر

: 79 دولاراً في الشهر مؤسسة: 129 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

أفضل برنامج CRM استخدمته على الإطلاق، أوصي به دائمًا"معظم برامج إدارة علاقات العملاء يتم توجيهها وإنشاؤها بواسطة أشخاص تقنيين وفهمهم للمبيعات. ما أحبه في Pipedrive هو أنه من الواضح أنه تم إنشاؤه من قبل موظفي المبيعات وتم إنشاؤه من قبل التقنيين لتلبية احتياجاتهم.

💡 نصيحة إضافية: اختر برنامجًا لإدارة خط أنابيب المبيعات يمكنه مساعدتك في تتبع تقارير المبيعات لتحقيق الأداء الأمثل.

3. Keap (الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق الشامل)

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_/مرجع/ _https://keap.com/ Keap /%href/

Keap (المعروف سابقًا باسم Infusionsoft) هو قوة المبيعات والتسويق في حزمة واحدة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه الشركات الصغيرة ورواد الأعمال - التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، وأتمتة المبيعات، ومنشئو الصفحات المقصودة - لا توجد أمتعة إضافية، فقط نتائج!

الميزة البارزة هي التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح لك إنشاء حملات مخصصة مباشرة من المنصة. يتكامل Keap بسلاسة مع أدوات مثل Zapier و QuickBooks و Mailchimp - وهو مثالي للشركات التي ترغب في مواءمة التسويق والمبيعات على منصة واحدة.

أفضل ميزات Keap

أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومسارات المبيعات وتسلسلات المتابعة بسهولة

إدارة جهات الاتصال وتتبع التفاعلات وتقسيم جمهورك بناءً على سلوكهم ومشاركتهم

أنشئ صفحات مقصودة ونماذج مخصصة لالتقاط العملاء المحتملين وتنمية قائمة بريدك الإلكتروني

جدولة المواعيد وإدارة تقويمك بسلاسة داخل المنصة

قيود كيب

على الرغم من أن ميزاته شاملة، إلا أن بعض المستخدمين قد يجدون أن الواجهة مشوشة إلى حد ما ويصعب التنقل فيها

قد يصبح السعر مكلفًا نسبيًا للفرق الكبيرة مع زيادة عدد جهات الاتصال والمستخدمين

تسعير كيب

299 دولارًا شهريًا (حتى 2 مستخدمين، 1500 جهة اتصال)

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كيب

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تطوير استراتيجية المبيعات والتسويق (+ أمثلة)

4. فريش سيلز (الأفضل لإدارة علاقات العملاء في المبيعات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر

_ / href/ _https://www.freshworks.com/fr/crm/sales/ Freshsales /%href/

Freshsales، من Freshworks، هو بمثابة مساعد المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بك، مما يجعل إدارة العملاء المحتملين ومشاركة العملاء وتتبع الصفقات أمرًا سهلاً. إنه يبسط خط أنابيبك حتى تتمكن من التركيز على الهدف الحقيقي: إتمام الصفقات!

يساعد فريدي الذكاء الاصطناعي، مساعد فريش سيلز للذكاء الاصطناعي، مندوبي المبيعات على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد الاتجاهات وتحديد أولويات المهام لتحقيق كفاءة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، مع أدوات الهاتف والبريد الإلكتروني وأدوات الدردشة المدمجة، تمنحك Freshsales رؤية كاملة لخط أنابيب المبيعات الخاص بك.

أفضل ميزات Freshsales

استخدم الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات إغلاق الصفقات وتحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية

أتمتة المهام المتكررة مثل تسلسل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد وإدخال البيانات باستخدام ميزات أتمتة المبيعات

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لأنشطة المبيعات والتقدم المحرز في المبيعات من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود المبيعات الجديدة

ميزات الذكاء الاصطناعي قوية، ولكن دقتها تعتمد على جودة وكمية البيانات المتاحة

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة، مثل التقارير المخصصة وعمليات التكامل المعقدة، منحنى تعليمي أكثر حدة

تسعير Freshsales

النمو : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات المبيعات الطازجة

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

يقدم FreshSales قيمة ممتازة مقابل سعره، مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة أو الشركات التي تريد إدارة علاقات عملاء فعالة دون أن تكلفها الكثير. إنها أداة بديهية للغاية مع ميزات (مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني) تجعل من السهل إدارة الأعمال.

💡 نصيحة احترافية: هل أنت مهتم بأتمتة المهام المتكررة في المبيعات؟ اطلع على دليلنا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات لتحسين إدارة خط أنابيب المبيعات

5. Salesforce CRM (الأفضل للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة)

via

_/مرجع/ _https://www.salesforce.com/in/sales/ Salesforce /%href/

Salesforce هي أداة إدارة علاقات العملاء الرائدة في العالم في مجال المبيعات، حيث تقدم ميزات قوية للشركات من جميع الأحجام. ومع ذلك، فهي تتألق حقًا للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة التي ترغب في أتمتة عمليات المبيعات والعمليات .

كما أن خيارات التخصيص والتكامل القوية التي توفرها تجعلها مثالية لمندوبي المبيعات الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة علاقات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات في منصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن منصة Salesforce القائمة على السحابة إمكانية الوصول إلى البيانات من أي جهاز، مما يجعلها مثالية لفرق المبيعات العالمية.

أفضل ميزات Salesforce CRM

تخصيص المنصة لتناسب احتياجات عملك الفريدة من خلال مجموعة واسعة من التكوينات والتكاملات

احصل على رؤية شاملة لعملائك من خلال مجموعة كبيرة من نقاط البيانات والرؤى

أتمتة عمليات المبيعات والحملات التسويقية وتفاعلات خدمة العملاء

استخدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي Einstein AI للتنبؤ بسلوك العملاء وتحسين نتائج المبيعات

قيود إدارة علاقات العملاء الخاصة بقوة المبيعات

قد تتطلب وفرة الميزات تدريبًا متخصصًا للاستفادة منها بشكل كامل

قد يكون تعقيد النظام الأساسي مبالغاً فيه بالنسبة للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نظام CRM بسيط

تسعير إدارة علاقات العملاء الخاصة ب "سيلز فورس"

المؤسسة: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود : 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الخاصة بفريق المبيعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

6. HubSpot (الأفضل لمواءمة المبيعات والتسويق الداخلي)

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Hubspot CRM_

Hubspot هو برنامج آخر رائع لإدارة التسويق من البداية إلى النهاية و إدارة مشاريع المبيعات . تشتمل هذه الأداة المستخدمة على نطاق واسع على إدارة علاقات العملاء المجانية المعروفة بواجهة سهلة الاستخدام وميزات التسويق الداخلي القوية.

يساعد HubSpot فرق المبيعات على البقاء على رأس العملاء المحتملين، وأتمتة المهام، والحفاظ على سير مسار المبيعات بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل تحليلاته القوية، يمكن لمندوبي المبيعات الحصول على رؤى واضحة حول خط سيرهم وأدائهم.

أفضل ميزات HubSpot

مواءمة جهود المبيعات والتسويق مع منصة موحدة وبيانات مشتركة

تفاعل مع العملاء المحتملين من خلال حملات البريد الإلكتروني المخصصة وسير العمل الآلي والدردشة المباشرة

استخدام عدد لا يحصى من قوالب خط أنابيب المبيعات لمساعدتك على تحسين وأتمتة إدارة خط أنابيب المبيعات لديك

إغلاق الصفقات بشكل أكثر فعالية باستخدام أدوات المبيعات مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وإعداد التقارير

قيود HubSpot

يفتقر نظام إدارة علاقات العملاء المجاني إلى أتمتة سير العمل، لذلك يتطلب كل تفاعل مع العميل إدخال البيانات يدويًا

معظم الميزات الرئيسية تركز على التسويق الداخلي، وهو ما قد لا يناسب المؤسسات التي تتبع استراتيجية مبيعات مختلفة

تسعير HubSpot

للأفراد والفرق الصغيرة:

أدوات مجانية

مركز المبيعات المبتدئ: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد منصة العملاء المبتدئين : 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد

: 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد مركز المبيعات الاحترافي: 100 دولار/شهرًا لكل مقعد

للشركات والمؤسسات:

مركز المبيعات الاحترافي : 100 دولار شهريًا لكل مقعد

: 100 دولار شهريًا لكل مقعد مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

أداة رائعة لإدارة العملاء المحتملين وخطوط الأنابيب. نحن قادرون على الحصول على رؤية واضحة جدًا لخط أنابيب العملاء بالكامل، ويساعد بسهولة في إدارة ارتباطات العملاء بمساعدة رسائل البريد الإلكتروني والتسلسلات الآلية.

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لخطة المبيعات في Word و Excel و ClickUp

7. Insightly (الأفضل لإدارة المشاريع وتكامل CRM)

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_/ href/ _https://www.insightly.com/ فيما يلي /%href/_

إنسايتلي هو نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات يتجاوز إدارة جهات الاتصال التقليدية. فهو يدمج بسلاسة بين المبيعات وإدارة المشاريع، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين فرق المبيعات والتسويق والتقنية وفرق المشاريع.

إنه مناسب للميزانية وسهل الاستخدام للغاية، ولهذا السبب تختاره العديد من الشركات المتنامية لتعزيز مبيعاتها دون أي متاعب.

أفضل الميزات

دمج وظائف إدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات ووظائف إدارة المشاريع ضمن منصة واحدة

تتبُّع الصفقات وإدارة المشاريع والتعاون مع مندوبي المبيعات بسلاسة

احصل على رؤية شاملة لتفاعلات العملاء وتقدم المشاريع

القيود المفروضة

على الرغم من أنه يوفر ميزات إدارة المشاريع، إلا أنها ليست فعالة مثل أدوات مثل ClickUp أو Asana أو Jira

يمكن أن تكون أداة إدارة خط أنابيب المبيعات الشاملة مكلفة للفرق الصغيرة

تسعير غير مناسب

بالإضافة: 99 دولارًا شهريًا (مقابل 2,000 احتمال)

99 دولارًا شهريًا (مقابل 2,000 احتمال) احترافي 499 دولارًا شهريًا (لـ 2,000 عميل محتمل)

499 دولارًا شهريًا (لـ 2,000 عميل محتمل) المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا (ل 2,000 عميل محتمل)

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 600 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: تقارير إدارة علاقات العملاء: كيفية إنشاء تقارير CRM لفريق المبيعات الخاص بك

8. ActiveCampaign (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة المبيعات)

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ActiveCampaign_

هل تبحث عن أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات لتعزيز الأتمتة والمواءمة بشكل أفضل مع التسويق؟ جرّب ActiveCampaign، الذي يدمج وظائف أتمتة التسويق ووظائف إدارة علاقات العملاء.

الجزء الأفضل؟ تتيح لك ميزات إدارة حملاتها إرسال رسائل تلقائية مخصصة إلى جهات الاتصال الخاصة بك - مما يوفر لك الوقت مع الحفاظ على الطابع الشخصي. وبالتالي، يمكنك إدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك لتوليد العملاء المحتملين وتتبع الصفقات والمزيد.

أفضل ميزات ActiveCampaign

إنشاء حملات تسويقية متطورة عبر البريد الإلكتروني مع إمكانات متقدمة للتجزئة والأتمتة

أتمتة مهام سير عمل المبيعات، بما في ذلك تسجيل العملاء المحتملين ورعاية العملاء المحتملين وتسلسلات المتابعة

اكتساب رؤى عميقة حول سلوك العملاء من خلال تحليلات وتقارير مفصلة

قيود حملة ActiveCampaign

تعتمد الأسعار على أرقام جهات الاتصال، مما يجعلها مكلفة للمؤسسات التي لديها بيانات عملاء كبيرة

ميزات إدارة علاقات العملاء وظيفية ولكنها قد تفتقر إلى عمق برامج إدارة علاقات العملاء المخصصة

تسعير ActiveCampaign

بداية : 15 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال)

: 15 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال) بالإضافة : 49 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال)

: 49 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال) محترف : 79 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال)

: 79 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال) المؤسسة: 145 دولاراً شهرياً (لما يصل إلى 1000 جهة اتصال)

تقييمات ومراجعات حملة ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. EngageBay (الأفضل للمبيعات والتسويق الكل في واحد بأسعار معقولة)

via

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EngageBay هي منصة مبيعات وتسويق شاملة ومتكاملة بأسعار معقولة تقدم مجموعة واسعة من الأدوات بسعر تنافسي. وتشمل التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، وأتمتة المبيعات، ومنشئي مواقع الويب والصفحات المقصودة.

هذا النهج الكل في واحد مثالي لبرامج إدارة خطوط الأنابيب، أو برامج توليد العملاء المحتملين، أو حلول إدارة العملاء.

أفضل ميزات EngageBay

الجمع بين التسويق عبر البريد الإلكتروني، وبرنامج إدارة علاقات العملاء، وأتمتة المبيعات، ومنشئ مواقع الويب في منصة واحدة بأسعار معقولة

إدارة جهات الاتصال، وتتبع الصفقات، واكتساب رؤى حول سلوك العملاء من خلال ميزات متقدمة مثل تسجيل نقاط العملاء المحتملين

أنشئ صفحات مقصودة ونماذج مخصصة لالتقاط العملاء المحتملين وزيادة عدد العملاء المحتملين

قيود EngageBay

قد تفتقر المنصة إلى ميزات أدوات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق الأكثر رسوخًا

على الرغم من أن الميزات المتقدمة ميسورة التكلفة، إلا أنها لا تتوفر إلا في الخطط الأعلى، مما يجعلها باهظة الثمن

تسعير EngageBay

مجاني

أساسي : 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 79.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تعزيز أداء المبيعات؟ استخدم المحتوى المستهدف الذي يثقف العملاء حول عروضك الفريدة من نوعها، إليك دليل تفصيلي حول إنشاء محتوى تمكين المبيعات .

10. Copper CRM (الأفضل لتكامل Google Workspace)

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_ / href/ _https://www.copper.com/ Copper CRM /%href/

Copper CRM هو أداة بسيطة وبديهية لإدارة خط أنابيب المبيعات مصممة خصيصًا لمستخدمي Google Workspace. وهو يتزامن دون عناء مع Gmail وتقويم Google وتطبيقات Google الأخرى - مما يجعل إدارة العملاء المحتملين وتتبع الصفقات والعمل الجماعي دون عناء.

واجهة Copper البسيطة وسهلة الاستخدام تجعله مثاليًا لفرق المبيعات التي تحب الأسلوب البسيط. كما أنه يحتوي على ميزات مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وتتبع البريد الإلكتروني لإدارة خط أنابيب المبيعات بكفاءة.

أفضل ميزات Copper CRM النحاس CRM

تكامل بسلاسة مع Gmail وتقويم Google وتطبيقات Google Workspace الأخرى

إدارة الصفقات وخطوط أنابيب المبيعات المتعددة مع ميزات رئيسية لتسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني داخل بيئة Google المألوفة

تتبع أداء المبيعات من خلال التقارير القابلة للتخصيص، وتوقعات المبيعات، ولوحات المعلومات

قيود إدارة علاقات العملاء النحاسية

نظرًا لأنه مصمم في المقام الأول لمستخدمي Google Workspace، فقد يحد من جاذبيته للشركات على منصات أخرى

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب

تسعير النحاس CRM

مبتدئ : 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد أساسي : 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد احترافي : 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الأعمال: 134$/شهرًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات النحاس CRM

G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

11. Salesmate (الأفضل للمساعدة في المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

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Salesmate_

يُعد Salesmate من بين أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويد فرق المبيعات برؤى ومساعدة قيّمة. فهي تتنبأ بنتائج الصفقات، وتقترح الخطوات التالية، بل وتقترح مسودات رسائل بريد إلكتروني مخصصة.

تدعم هذه الميزات المؤتمتة مندوبي المبيعات في كل خطوة، مما يساعد الفرق على تبسيط سير العمل والتركيز على بناء العلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات Salesmate المبيعات

استخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مديري المبيعات على التنبؤ بنتائج الصفقات والتوصية بأفضل الخطوات التالية لإتمام المزيد من الصفقات

أتمتة مهام سير عمل المبيعات، بما في ذلك تسلسلات البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

احصل على رؤية واضحة في الوقت الفعلي لأنشطة المبيعات والتقدم المحرز في المبيعات من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود قيد المبيعات

قد لا تتناسب المنصة مع الشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة وخطوط أنابيب المبيعات المخصصة المتعددة

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة الترقية إلى خطة أعلى سعرًا

تسعير #### تسعير Salesmate

الأساسية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإحترافية 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Salesmate

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

A مستخدم G2 يقول

إن منصة Salesmate مفتوحة ومرنة، وتضم جميع واجهات برمجة التطبيقات الضرورية وتكامل Zapier. لا أستطيع الثناء على هذا المنتج بما فيه الكفاية! كما أن الاستعداد لتدريب المستخدمين يعد إضافة كبيرة. بشكل عام، لقد تجاوز Salesmate توقعاتي، وأنا أوصي به بشدة لأي شخص يحتاج إلى حل قوي لإدارة علاقات العملاء.

12. كبسولة (الأفضل لإدارة علاقات العملاء البسيطة وسهلة الاستخدام)

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_/مرجع/ _https://capsulecrm.com/ Capsule /%href/

Capsule هو برنامج خفيف الوزن وفعال في نفس الوقت مصمم للشركات الصغيرة التي تهدف إلى تبسيط عملية المبيعات الخاصة بها.

كما أن واجهته البديهية وتصميمه البسيط يجعلانه سهل التعلم والاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم خبرة تقنية محدودة. وعلاوة على ذلك، فإن ميزات Capsule الأساسية، مثل إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وإعداد التقارير الأساسية، تجعلها مناسبة للشركات التي لديها خطوط مبيعات أبسط.

أفضل ميزات كبسولة

إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وتسجيل التفاعلات مع العملاء

إنشاء خطوط مبيعات بسيطة وتتبع الصفقات أثناء انتقالها خلال عملية المبيعات

التعاون مع أعضاء الفريق من خلال مشاركة جهات الاتصال ومشاركة الملاحظات على الصفقات

قيود الكبسولة

قابلية توسع محدودة للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

ميزات إعداد التقارير الأساسية ليست مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى تتبع المقاييس الرئيسية أو الحصول على رؤى كاملة للمبيعات

تسعير الكبسولة

البداية : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 54 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 54 دولاراً شهرياً لكل مستخدم أقصى حد: 72 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الكبسولة

G2: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

إنه سهل الاستخدام للغاية، نحن نحبه تمامًا. استغرق الأمر بضع دقائق لإعداده، وأنا أستخدمه يوميًا وأحب ميزات المشروع / خط الأنابيب. أوصي بشدة بالمنتج للشركات الناشئة أو الشركات المتوسعة. المستوى الممكن من التخصيص، ووظيفة البحث، والتذكيرات وما إلى ذلك - كل ذلك بسيط للغاية.

13. إغلاق (الأفضل لطالب المبيعات وتتبع المكالمات)

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_ / href/ _https://www.close.com/ Close /%href/

يعد Close من بين أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات الشائعة المصممة خصيصًا لفرق المبيعات التي تعتمد بشكل كبير على المكالمات الهاتفية. فهي توفر أداة قوية للاتصال بالمبيعات وتتبع المكالمات وميزات التسجيل الصوتي، مما يجعلها حلاً مثالياً لفرق المبيعات الخارجية.

الجزء الأفضل؟ أنه يتكامل مع أدوات المبيعات الأخرى ويوفر رؤى حول أداء الفريق، مما يساعد مندوبي المبيعات على إدارة خط المبيعات بشكل أكثر فعالية.

إغلاق أفضل الميزات

إجراء المكالمات واستقبالها مباشرةً داخل CRM باستخدام برنامج الاتصال المدمج

تتبع سجل المكالمات، وتسجيل المكالمات للرجوع إليها في المستقبل، وتحليل أداء المكالمات

أتمتة الاتصال الصادر باستخدام ميزات برنامج الاتصال القوي

إغلاق القيود

نقطة سعر أعلى مقارنةً بأدوات إدارة خط أنابيب المبيعات الأخرى ذات الميزات المماثلة

قد لا تكون المنصة مثالية للشركات التي تعتمد بشكل كبير على البريد الإلكتروني أو التسويق الداخلي

أسعار قريبة

السعر الأساسي 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

بدء التشغيل : 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد احترافي : 109 دولارات شهرياً لكل مقعد

: 109 دولارات شهرياً لكل مقعد المؤسسات : 149 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 149 دولارًا شهريًا لكل مقعد مخصص: أسعار مخصصة (لأكثر من 10 مندوبي مبيعات)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

14. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل بين التطبيقات)

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Zapier_

Zapier ليس إدارة علاقات العملاء النموذجية، ولكنه رائع لأتمتة سير العمل ودمج التطبيقات. هل تريد الاتصال ب Gmail أو Slack أو ClickUp؟ لقد وفر لك Zapier كل ما تحتاجه! فهو يلغي المهام اليدوية لتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك.

تتميز المنصة بمكتبتها الواسعة من عمليات تكامل التطبيقات (أكثر من 5000 تطبيق). سواء كنت ترغب في تسجيل رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في CRM (جداول Zapier) أو مزامنة المهام عبر أدوات إدارة المشاريع، فإن Zapier لديه جميع الحلول.

أفضل ميزات Zapier

ربط CRM الخاص بك بمئات التطبيقات الأخرى، بما في ذلك منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأدوات إدارة المشاريع، ومنصات التواصل الاجتماعي

أتمتة المهام المتعددة في خط أنابيب المبيعات لديك، مثل إنشاء جهات الاتصال وتحديث الصفقات وإرسال الإشعارات

تحسين تدفق البيانات بين التطبيقات المختلفة، والتخلص من الإدخال اليدوي للبيانات وتقليل الأخطاء

قيود Zapier

على الرغم من قوته، إلا أن Zapier يمكن أن يكون له منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير المعتادين على مفاهيم الأتمتة

إنه ليس برنامجًا لإدارة خطوط الأنابيب، وبالتالي فهو ليس مثاليًا للمؤسسات التي لديها عملية مبيعات مباشرة

تسعير Zapier

مجاني

احترافي : بدءًا من 29.99 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 29.99 دولارًا شهريًا فريق : ابتداءً من 103.50 دولار/شهرياً

: ابتداءً من 103.50 دولار/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (1,300+ تقييم)

4.5/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

يتحسن Zapier باستمرار ويضيف المزيد من الميزات. مقارنةً بـ Make و Afterpieces و Microsoft Flow، عادةً ما يكون Zapier أسهل في الإعداد ولديه المزيد من عمليات التكامل. إنها واحدة من أفضل خدمات الأتمتة المتاحة.

15. Zendesk Sell (الأفضل لدعم العملاء وتكامل المبيعات)

عبر

[ بيع Zendesk](https://www.zendesk.com/in/sell/)

Zendesk Sell هو مركز مبيعات قوي يساعد فرق العمل على تعزيز الإنتاجية وإدارة العملاء المحتملين والحفاظ على وضوح عملياتهم. ومن خلال تتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط الإنتاج والتحليلات في الوقت الفعلي، فإن الأمر كله يتعلق بالعمل بذكاء وليس بجهد أكبر!

يقترن برنامج خط أنابيب المبيعات هذا بشكل مثالي مع أدوات خدمة العملاء في Zendesk، مما يمنحك حلاً واحداً سلساً للمبيعات والدعم. إنه مثالي للفرق التي ترغب في الجمع بين المبيعات والخدمة معاً.

أفضل ميزات بيع Zendesk Sell

التكامل بسلاسة مع منصة دعم العملاء في Zendesk للحصول على عرض موحد للعملاء

إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وتسجيل تفاعلات العملاء داخل منصة واحدة

أتمتة مهام المبيعات، مثل إدخال البيانات وتسلسل البريد الإلكتروني

قيود بيع Zendesk

قد لا تكون المنصة مثالية للشركات التي لا تستخدم أدوات دعم العملاء في Zendesk

إن تكامل Zendesk قوي، ولكن الميزات الأساسية قد لا تكون قوية مثل تلك الخاصة بأداة مخصصة للمبيعات

أسعار Zendesk Sell

فريق البيع : 19 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 19 دولارًا شهريًا لكل وكيل نمو البيع : 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل بيع المحترفين: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk

G2: 4.2/5 (أكثر من 480 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 480 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قبل تنفيذ أداة إدارة خطوط الأنابيب، قم بتخطيط رحلة العميل لتحديد الميزات الرئيسية التي تحتاجها لإدارة الصفقات والمراحل المتعددة. سيساعدك ذلك على تضييق نطاق خياراتك.

16. Streak (الأفضل لتكامل Gmail وGoogle Workspace)

via Streak Streak هو نظام CRM خفيف الوزن مدمج مباشرة في Gmail. وهو مثالي لفرق المبيعات التي تعتمد بشكل أساسي على التواصل عبر البريد الإلكتروني. يسمح برنامج CRM للمستخدمين بتتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط الأنابيب وأتمتة سير عمل البريد الإلكتروني دون مغادرة البريد الوارد.

تكامل Gmail وGoogle Workspace يجعله مثاليًا للفرق الصغيرة ورواد الأعمال المنفردين الراغبين في أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وتحسين خط أنابيب المبيعات.

استعرض أفضل الميزات

إدارة جهات الاتصال وتتبُّع الصفقات وتسجيل التفاعلات مباشرةً داخل صندوق الوارد في Gmail

تتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات للحصول على رؤى حول تفاعل العملاء

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال مشاركة خطوط الأنابيب والوصول إلى معلومات الاتصال المشتركة

تجاوز القيود

قابلية توسع محدودة للفرق أو الشركات الكبيرة

نظرًا لأنه مبني داخل Gmail، فإن وظائف Streak محدودة بسبب قيود واجهة Gmail

تسعيرة ستريك

الإيجابي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإيجابي : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 159 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)

A مستخدم G2 يقول

أداة CRM ممتازة للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. أنا أحب إنشاء خط أنابيب لمبيعاتي، ومن السهل إنشاء مقتطفات لملء قوالب البريد الإلكتروني مسبقًا لأنواع مختلفة من العملاء المحتملين والعملاء المحتملين في مراحل مختلفة. يوفر لي Streak حرفياً من ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأسبوع، كما أن تكامله مع Gmail يجعل استخدامه سهل للغاية. تعجبني أيضاً القدرة على تصدير خط الأنابيب الخاص بي حتى أتمكن من إجراء تحليلات على أدائي.

17. Salesflare (الأفضل لتتبع المبيعات البسيط والآلي)

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Salesflare_

آخر برنامج لإدارة خط أنابيب المبيعات في القائمة هو Salesflare. إنه أداة بسيطة ومؤتمتة تتعقب الأنشطة وتساعدك على إتمام المزيد من الصفقات - بالإضافة إلى أنه يسحب تفاعلات العملاء من البريد الإلكتروني والهاتف والتقويم للحصول على عرض شامل.

ما الميزة الحقيقية؟ تساعدك ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحديد أولويات العملاء المحتملين، والتنبؤ بإغلاق الصفقات، والتوصية بأفضل الخطوات التالية.

أفضل ميزات Salesflare للمبيعات

تحديد أولويات العملاء المحتملين وتحديد الفرص عالية القيمة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء تقارير ولوحات معلومات تلقائية لتتبع أداء المبيعات

قيود Salesflare المبيعات

قد لا تكون ميزات الذكاء الاصطناعي دقيقة أو متقدمة مثل تلك الموجودة في نظام CRM من الدرجة الأولى

تسعير Salesflare

النمو : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesflare

G2: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

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تحكم في خط أنابيب المبيعات الخاص بك مع ClickUp

لقد قمنا بتغطية 17 أداة من أفضل أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات، ولكل منها مزاياها ومراوغاتها. من خلال النظر في احتياجاتك وميزانيتك، اختر الأداة التي تناسب احتياجاتك، وشاهد خط أنابيب المبيعات الخاص بك (ومبيعاتك) يرتفع!

ومع ذلك، لاحظ أن ClickUp عبارة عن منصة شاملة تجمع بين كل ما تحتاجه في برنامج خط أنابيب المبيعات مع ميزات إنتاجية إضافية. باستخدام برنامج CRM هذا، يمكنك أتمتة المهام، وإدارة العملاء المحتملين، وتعيين سير العمل، والحصول على كل ما تحتاجه في مساحة عمل واحدة أنيقة.

هل أنت مستعد لتحويل خط أنابيب المبيعات لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم وتحكم في جهود المبيعات الخاصة بك.