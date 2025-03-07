أفضل 10 بدائل يوتشات للذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية

هل تكافح من أجل الحفاظ على إنتاجيتك باستمرار؟ في لحظة ما، تكون مستعدًا لإنجاز مهامك اليومية، وفي لحظة أخرى تكون غارقًا في قائمة مهام ضخمة.

لحسن الحظ، يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي. فهي تعمل على أتمتة مهام سير عملك وتنظيمها وتبسيطها.

YouChat AI هو أحد مساعدين الذكاء الاصطناعي المشهورين للإنتاجية.

ولكن هل هو مناسب لاحتياجاتك؟ في حين أنه سهل الاستخدام ورائع للبحث، فهل هو خيار جيد لسير العمل المعقد؟

في منشور المدونة هذا، سنستكشف 10 من أفضل بدائل YouChat للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي لإدارة مهام سير العمل لديك.

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك أفضل بدائل يوتشات للذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها:

ClickUp : الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة للذكاء الاصطناعي ChatGPT: الأفضل للمساعدة في المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى Perplexity AI: الأفضل لاكتشاف المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي جوجل جيميني: الأفضل لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متعددة الوسائط Writesonic: الأفضل لإنشاء المحتوى والتسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي كلود AI: الأفضل للمحادثات المدركة للسياق والتحليل العميق ميكروسوفت كوبيلوت: الأفضل للبحث القائم على الذكاء الاصطناعي HuggingChat: الأفضل لروبوتات الدردشة الآلية القابلة للتخصيص تشاتسونيك: الأفضل للتسويق المتقدم بالذكاء الاصطناعي ريبليكا: الأفضل للصداقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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ما هو YouChat AI؟

عبر YouChat AI تم تطويره بواسطة شركة محرك بحث, You.com ، YouChat هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للبحث. ما يميز YouChat AI هو أنه يجمع بين قوى الذكاء الاصطناعي التوليدي والبحث التقليدي.

لذا، عندما يكون لديك استفسار، ستتلقى ردوداً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى جانب نتائج الويب المباشرة للحصول على سياق أفضل. حتى أن بعض هذه الإجابات يتم دمجها مع نتائج من قنوات مثل Reddit وTikTok وويكيبيديا لتزويدك بمصادر متعددة للحصول على أحدث المعلومات.

يعتمد YouChat على نموذج اللغة الكبير GPT-3.5 (LLM) وهو مصمم لتقديم تفاعلات ذكاء اصطناعي للمحادثة في واجهة سهلة الاستخدام.

يمكن للمنصة الإجابة عن الأسئلة، وإنشاء المحتوى، وتلخيص المقالات، وترجمة النصوص، وكتابة مقتطفات التعليمات البرمجية، وحتى تقديم معلومات عن الأحداث الجارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنصة YouChat تقديم إجابات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك النصوص والرموز والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو والصور والجداول والمخططات والصور.

🔎 هل تعلم؟ محركات البحث بالذكاء الاصطناعي يمكنها القيام بأكثر من مجرد جلب المعلومات. فهي تساعد أيضًا في مهام مثل تصدير البيانات إلى جداول بيانات جوجل أو إجراء تحليل البيانات، مما يجعلها أدوات متعددة الاستخدامات لتعزيز الإنتاجية.

لماذا يجب عليك استخدام بدائل YouChat؟

يمنحك YouChat إجابات شاملة على استفساراتك ويمكن أن يساعدك في المهام اليومية الأخرى مثل الترميز وكتابة رسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة توفر سير عمل قابل للتخصيص، أو تكاملات مع جهات خارجية، أو ميزات الأتمتة، فمن المفيد استكشاف خيارات أخرى.

اقرأ المزيد: روبوت المحادثة مقابل الذكاء الاصطناعي للمحادثة: ما الفرق بينهما؟

أفضل 10 بدائل يوتشات للذكاء الاصطناعي

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المدمجة بالذكاء الاصطناعي)

إذا كنت تشعر بالإحباط من قبل وأنت تتنقل بين التطبيقات وعلامات التبويب المختلفة لإنجاز عملك، فأنت لست وحدك.

👀 هل تعلم: يقوم الشخص العادي بالتبديل بين التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة تقريبًا 1200 مرة في اليوم ? عندما تضيف هذا العدد، فإن ذلك يمثل حوالي 9% من وقتهم السنوي في العمل!

وهنا يأتي دور تطبيق كل شيء للعمل مثل انقر فوق يجعل الحياة سهلة.

فهو يجمع مشاريعك ومعرفتك ومحادثاتك في منصة موحدة. ستحصل على تعاون أفضل بين أعضاء الفريق، ورؤية أفضل للمشاريع، وإدارة مهام مبسّطة، وسير عمل مخصص للمهام المتكررة - وكل ذلك معزز بالذكاء الاصطناعي المدمج. ClickUp لإدارة المشاريع يسمح لك بتخطيط وتنفيذ مشاريعك، بغض النظر عن مدى تعقيدها. حدد تفاصيل المشروع ونطاقه ورؤيته على مستندات ClickUp حتى تتمكن من مشاركتها مع فريقك.

مستندات ClickUp

تتبع التقدم المحرز في المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp , واختر من بين أكثر من 15+ طرق عرض ClickUp المخصصة لتصور سير عملك وفقًا لاحتياجاتك.

استخدم ClickUp Dashboards للحصول على رؤى حول تقدم المشروع وإنتاجية الفريق والمزيد

محسّنة بقدرات الذكاء الاصطناعي, انقر فوق الدردشة يحافظ على ترابط محادثاتك وعملك من خلال إعطائك ردودًا مقترحة وتلخيص سلاسل المحادثات وإنشاء المهام تلقائيًا من رسائلك. وترتبط كل محادثة في الدردشة بالمستندات والمهام ذات الصلة بحيث لا يضيع السياق أبداً.

تبسيط تعاون فريق العمل مع ClickUp Chat

ومع ذلك، فإن الصمغ الذي يجمع كل شيء معًا في ClickUp هو شبكتها العصبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي - دماغ ClickUp . يوفر رؤى ذكية لسير عملك حتى تكون أكثر إنتاجية في كل ما تقوم به.

أنشئ المحتوى - من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير الموجزة إلى منشورات المدونة والوثائق الفنية - أسرع 10 مرات باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن يرتدي ClickUp Brain قبعات متعددة حسب العمل الذي تريد إنجازه. فهو يعمل كمدير للمعرفة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بسحب المعلومات من مساحة عملك للإجابة على جميع أسئلتك المتعلقة بالعمل، وأداة كتابة بالذكاء الاصطناعي عندما تريد إنشاء المحتوى، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المقترحات، وغير ذلك.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey// 33% من العاملين في مجال المعرفة /%%href/_

_مراسلة 1 إلى 3 أشخاص يومياً للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

مع كليك أب برين مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي إلى جانبك، يصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

ابدأ باستخدام ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام Brain لأتمتة تحديثات المشروع وتغييرات الحالة وتعيينات المهام.

حدد المهام لتحديد أولوياتها وجدولتها بسهولة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp أفضل الميزات

حرر المعرفة المحصورة في أنظمة منعزلة ومكّن فرقك من الوصول إلى المعلومات المهمة بسهولة باستخدام البحث المتصل في ClickUp . ابحث عن كل شيء على الفور، سواء كان ذلك في مساحة عمل ClickUp أو في أي من تطبيقات العمل المدمجة المفضلة لديك

أنشئ سير عمل تلقائي لأي نوع من المهام باستخدام أتمتة ClickUp . تعيين اختصارات المشروع، وأتمتة الردود على البريد الإلكتروني، ونشر التعليقات، وغير ذلك الكثير. يمكنك حتى جلب عملك على التطبيقات الخارجية إلى سير عمل واحد باستخدام عمليات التكامل أو خطافات الويب المخصصة

قسِّم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر وأسندها إلى أعضاء الفريق المناسبين باستخدام مهام ClickUp . أضف تسميات مخصصة بحيث يكون كل عنصر من عناصر العمل مفصلاً ومحدداً بوضوح. يمكنك حتى ربط المهام ذات الصلة للمشاريع التي تتطلب خطوات متعددة حتى يفهم الجميع كيف تتناسب كل مهمة مع الصورة الأكبر

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي حاد بعض الشيء بسبب قائمة الميزات الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ كان الانتقال إلى ClickUp أهم شيء قام به فريقنا في عام 2022 . ومنذ إجراء هذا التغيير، وجدنا أن إنتاجيتنا وكفاءتنا وتعاون فريقنا ومعنوياتنا العامة قد تحسنت بشكل كبير

جين، مساعد إداري أقدم، جامعة ميشيغان

💡 نصيحة احترافية: تبسيط رسائل الأعمال باستخدام ClickUp Brain لصياغة ردود البريد الإلكتروني وإنشاء مهام متابعة من محادثاتك. يضمن ذلك بقاء التواصل واضحًا وفعالًا وموجهًا نحو العمل.

2. ChatGPT (الأفضل للمساعدة في المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى)

عبر ChatGPT تم تصميم ChatGPT من قِبل OpenAI، وهو روبوت دردشة آلي مولّد للذكاء الاصطناعي يوفر إجابات شبيهة بالإنسان كلما طرح المستخدمون سؤالاً. وهو يعتمد على تقنية GPT-4o، التي تستخدم التعلُّم تحت الإشراف إلى جانب التغذية الراجعة البشرية لصياغة ردود أفضل بمرور الوقت.

بينما يمكن استخدام الأداة في مهام مثل إنشاء المحتوى، والمساعدة في البحث، والعصف الذهني، وحتى الحصول على توصيات مخصصة لاحتياجات محددة، فإن المفتاح هو تحسين مطالباتك قدر الإمكان. فكلما كانت مطالباتك أفضل، زادت المعلومات السياقية والمحدثة التي ستحصل عليها.

ChatGPT أفضل الميزات

اطرح أي سؤال واحصل على إجابات مع إمكانيات فهم اللغة الطبيعية في ChatGPT. حتى أنه يلتقط الفروق الدقيقة مثل السخرية، والتورية، والمراجع الثقافية، مما يتيح لروبوت الدردشة الآلي تخصيص إجاباته حسب سياق السؤال

احصل على إجابات لاستفساراتك بأكثر من 50 لغة

تحليل البيانات المعقدة من خلال ChatGPT مع قائمة بالنقاط الرئيسية، وتفسير البيانات، والملخصات التي توفر رؤى أساسية

قيود ChatGPT

كثرة توقف الدردشة وبطء الاستجابة، حتى على الباقات المدفوعة

دعم العملاء لا يستجيب كثيراً، وقد يستغرق الأمر أياماً لحل مشكلة ما

أسعار ChatGPT

مجاني للأبد

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا محترف : 200 دولار في الشهر

: 200 دولار في الشهر فريق : 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80+ تقييم)

قراءة المزيد: Meta AI مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

3. بيربليسيتي الذكاء الاصطناعي (الأفضل لاكتشاف المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي على غرار ChatGPT، فإن Perplexity AI هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُستخدم لاسترجاع المعلومات في الوقت الحقيقي ويستخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم أسئلتك والرد عليها.

فهو يسحب المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر ليمنحك محتوى موجزاً وسياقياً شبيهاً بالمحتوى البشري.

يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية من خلال استخدامه في البحث الأكاديمي، ومقارنات المنتجات، والترميز، وحتى العصف الذهني للأفكار.

Perplexity AI أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

احصل على ردود محدثة ودقيقة (في الغالب) على جميع استفساراتك. يزحف إلى مواقع الويب والمنتديات والمقالات الإخبارية وحتى وسائل التواصل الاجتماعي ليقدم لك أحدث المعلومات

تحقَّق من مصداقية أي معلومات تحصل عليها من Perplexity من خلال الاطلاع على المصادر المرتبطة في الردود. تسرد المنصة جميع المصادر التي استخدمتها لسحب المعلومات، مما يضمن الشفافية والموثوقية

الانخراط في محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية، وطرح أسئلة المتابعة، والتعمق في مواضيع محددة. يتذكر السياق من المحادثات السابقة وهو مفيد بشكل خاص لدراسة الموضوعات متعددة الأوجه

قيود الذكاء الاصطناعي الحيرة

يتوقف في بعض الأحيان أو يعطي نفس الإجابة دون تبصّر

التذكر السياقي محدود وغير مفيد للمحادثات الطويلة

تسعير الحيرة #### تسعير الحيرة

مجاني للأبد

احترافي 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص

الحيرة التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Perplexity؟

يعجبني أنه يستخدم مصادر متعددة ويستشهد بها. يوفر نتائج رائعة عند محاولة إجراء بحث أو تعلم أو إنشاء محتوى. سهل الاستخدام للغاية. مراجعة G2 4. جوجل جيميني (الأفضل لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متعددة الوسائط)

عبر الجوزاء كان Gemini يُعرف سابقًا باسم Bard، وهو من بنات أفكار Google وبديل جيد لـ ChatGPT. وهو مدمج في محرك بحث Google، بحيث يتم تعزيز استفساراتك برؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يعمل على تبسيط تجربة البحث ويضمن حصولك على اقتراحات ذات صلة وسياقية في كل مرة.

يتميز Google Gemini أيضاً بقدراته متعددة الوسائط، مما يعني أنه يمكنه معالجة المدخلات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك النص والصورة والصوت والفيديو.

أفضل ميزات Gemini

إطلاق الجوزاء على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS واطلب منه تحليل الصور من محيطك. هذا مفيد للغاية للحصول على معلومات فورية حول النباتات والمنتجات وحتى المعالم المحيطة بك

تنفيذ مهام الترميز، وترجمة التعليمات البرمجية بين اللغات المختلفة، وملء الأجزاء المفقودة، وتصحيح الأخطاء، وحتى إنشاء حلول ترميز متعددة لنفس المشكلة

توصيل Gemini بأدوات Google Workspace مثل Google Docs أو Gmail، وسيقوم بقراءة رسائلك الإلكترونية بصوتٍ عالٍ، والمساعدة في كتابة المحتوى، وتنقيح النص، والعصف الذهني للأفكار

قيود Gemini

ليس استثنائيًا في الترميز المكثف، على عكس ChatGPT

واجهة برمجة تطبيقات Gemini لها قيود صارمة للغاية، مما يحد من فائدتها للشركات والمطورين

تسعير Gemini

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الجوزاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

قراءة المزيد: Google Gemini (Bard) مقابل ChatGPT - ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

5. Writesonic (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتسويق)

عبر يكتبونك يُستخدم برنامج Writesonic من قبل مسوقي المحتوى وكتّاب المدونات ومؤلفي النصوص للمساعدة في عملية إنشاء المحتوى. وهو يستخدم التحليل العميق للويب، والبحث المكثف عن المنافسين، والربط الداخلي الاستراتيجي لتوفير مجموعة واسعة من المحتوى الحديث والموثوق. ويشمل ذلك المقالات والمدونات وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية ونسخة الموقع الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها.

تستند أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي إلى نموذج GPT-3.5 وGPT-4 LLM، بالإضافة إلى نموذج خاص (GPT-4 32K).

أفضل ميزات #### Writesonic

إنشاء منشورات مدونة جذابة ومحسّنة لتحسين محركات البحث، ومحتوى طويل، ومقالات صحيحة من حيث الوقائع، وأتمتة عملية إنشاء المحتوى الخاص بك

إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواقع الويب الخاصة بك لأي حالة استخدام تقريبًا - دعم العملاء، ومساعدة الموظفين، والتجارة التحادثية، والمزيد

احصل على دفق مستمر من أفكار المحتوى المثبتة وذات الصلة استناداً إلى أحدث الاتجاهات لإنشاء منشورات جذابة على LinkedIn باستخدام Socialsonic

قيود Writesonic

قد يكون من الصعب فهم نظام التسعير والميزات ذات الصلة

الاقتراحات التي يشاركها Writesonic ليست فريدة من نوعها لمواضيع معينة وقد تحتاج إلى تحرير إضافي

تسعير Writesonic

مجاني

فرد 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا قياسي : 99 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

: 99 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (2,000+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تدريب كتابيسونيك أداة التواصل بالذكاء الاصطناعي على أفضل أجزاء المحتوى الخاصة بك حتى تتعرف على صوت علامتك التجارية لإنشاء مقالات مخصصة للغاية.

6. Claude AI (الأفضل للمحادثات المدركة للسياق والتحليل العميق)

عبر كلود AI تم تطوير كلود للذكاء الاصطناعي بواسطة الذكاء الاصطناعي الأنثروبولوجي بديل ChatGPT .

إنه تطبيق الذكاء الاصطناعي يعتمد على نموذج لغوي كبير يحمل نفس الاسم، وهو مُدرَّب على المشاركة في محادثات نصية شبيهة بالمحادثات البشرية. يمكن استخدام كلود أيضًا في مهام أخرى مثل التحرير، وكتابة الرموز، والتلخيص، وغير ذلك.

تأتي أداة الذكاء الاصطناعي هذه في ثلاثة نماذج مختلفة - هايكو وسونيت وأوبوس، اعتمادًا على مدى تعقيد المهام وكفاءة التنفيذ.

كلود كلود للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

أداء المهام المعقدة والمعرفية التي تتجاوز مجرد التعرف على الأنماط أو النصوص باستخدام Claude AI

تحليل أي نوع من الصور الثابتة، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية، باستخدام تحليل الصور ونسخها في Claude AI

ترجمة النص إلى أي لغة من اختيارك. يمكنك أيضًا إنشاء محتوى بلغات مختلفة أو ببساطة ممارسة التمارين النحوية عند تعلم لغة جديدة

قيود كلود AI

عند استكشاف الأخطاء البرمجية وإصلاحها، يمكن أن تتعطل الأداة في حلقة، خاصةً إذا كنت تتعامل مع عدد كبير من مهام البرمجة

تسعير كلود للذكاء الاصطناعي

مجاني

محترف 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا فريق : 30 دولارًا شهريًا للفرد الواحد

: 30 دولارًا شهريًا للفرد الواحد مؤسسة: تسعير مخصص

كلود كلود تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude AI؟

كلود AI ممتاز للمساعدة في البرمجة، خاصةً مع تفسيراته الواضحة والمنظمة. فهو لا يقدم حلولاً فحسب، بل يشرح أيضاً المنطق، مما يساعدني على فهم التعليمات البرمجية المعقدة والتعلم أثناء تقدمي. مراجعة G2 💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يعمل كلود AI أيضًا كـ كاتب محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك توليد أفكار إبداعية أو اقتراح زوايا مختلفة لموضوعات المدونة إذا كنت تعاني من أي وقت مضى من مشكلة في الكتابة.

7. مايكروسوفت كوبيلوت (الأفضل للبحث القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر مايكروسوفت كوبيلوت Bing AI (مدمج مع محرك البحث Bing)، الذي أعيدت تسميته باسم Microsoft Copilot في عام 2023، هو مساعد ذكاء اصطناعي يُستخدم لاسترجاع المعلومات في الوقت الفعلي للاستعلامات الأساسية أو المعقدة. يحتوي على واجهة تشبه الدردشة وسهلة الاستخدام، مما يسمح لك بالبحث عن معلومات محددة باستخدام مطالبات مصممة بشكل جيد.

بالإضافة إلى توليد النصوص، يمكن لـ Copilot إنشاء صور بناءً على المطالبات التي تقدمها. باستخدام Copilot، يمكنك أيضًا الحصول على المشورة أو التعليقات على المحتوى الخاص بك، وتلخيص النص، والبقاء على اطلاع على آخر الأحداث.

أفضل ميزات برنامج Copilot من Microsoft Copilot

قم بتحميل الصور إلى Microsoft Copilot بدلاً من كتابة أوصاف مطولة. سيستخدم Copilot الصورة كسياق ويجيب عن أي أسئلة متعلقة بها

إكمال مهام مثل صياغة المستندات أو تحليل البيانات بمساعدة Copilot البديهية

شارك في محادثات متعددة الأدوار مع Copilot Voice. اختر من بين أصوات مختلفة واحصل على ردود ذات صلة بالسياق في الوقت المناسب

قيود Microsoft Copilot

يجد المستخدمون أنه غالباً ما يتعين عليهم إعادة صياغة الاستعلام للحصول على إجابات ذات صلة

الميزات المتقدمة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الخطط المدفوعة، مما يجعلها مكلفة للشركات أو الفرق الأصغر حجماً

تسعير Microsoft Copilot

مجاني للأبد

كوبيلوت برو : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم كوبيلوت لمايكروسوفت 365: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت Copilot

G2 : 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

🔎 هل تعلم؟ يمكن لكوبيلوت أن يعمل كـ أداة الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء لمساعدة الوكلاء على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً حتى يتمكنوا من التركيز على حل الحالات المعقدة وتقديم قيمة للعملاء.

8. HuggingChat (الأفضل لروبوتات الدردشة الآلية القابلة للتخصيص)

عبر عناق الدردشة يعد HuggingChat بديلاً جيداً ل YouChat إذا كنت تريد أداة توفر تجربة روبوت دردشة قابلة للتخصيص. إنه مفيد بشكل خاص للمطورين حيث يمكنهم تعديل الأداة ونشرها وفقًا لمتطلباتهم.

يمكن حتى دمج روبوت الدردشة الآلي مع روبوتات الدردشة الآلية الأخرى إذا كنت ترغب في تحسينه لأداء مهام محددة ومتخصصة.

أفضل ميزات #### HuggingChat

برمجة أكوادك بأي لغة تفضلها - بايثون أو جافا أو كوتلين. كما يمكن استخدامه من قبل مطورين من مستويات مهارة مختلفة

قم بتخصيص HuggingChat لتشكيل كيفية تدفق المحادثات وإشراك المستخدمين لديك. طوِّر روبوتات دردشة آلية تتماشى مع شخصية علامتك التجارية وأنشئ تجارب تفاعلية تثير اهتمام المستخدمين

أدخل عناوين URL الخاصة بالموقع الإلكتروني إلى HuggingChat لتلخيص وتوفير نقاط رئيسية حول صفحة الويب

قيود HuggingChat

أفاد العديد من المستخدمين أن HuggingChat غالباً ما يعطي ردوداً مشوشة على الأسئلة

لا يدعم إدخال الصور أو الصوت

تسعير تطبيق HuggingChat

مجاناً

تقييمات ومراجعات عناق الدردشة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra مراجعات غير كافية

9. تشاتسونيك (الأفضل للتسويق المتقدم بالذكاء الاصطناعي)

عبر شاتسونيك تم تصميم Chatsonic، الذي طورته شركة Writesonic، للتسويق القائم على الذكاء الاصطناعي. وهو يجمع بين قوة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل Claude وGemini وChatGPT لمساعدتك في البحث عن مجموعة واسعة من الأصول التسويقية وصياغتها ونشرها. وهذا يشمل صفحات الويب، والعروض التقديمية، والمدونات، والرسوم البيانية.

يتكامل وكيل الذكاء الاصطناعي المتطور أيضاً مع منصات مثل Ahrefs وGoogle Search Console وWordPress لتبسيط مهام سير العمل التسويقي.

أفضل ميزات شاتسونيك

قم بتحميل مستندات PDF إلى تطبيق الويب Chatsonic وطرح أسئلة حولها. استخرج معلومات قيّمة في ثوانٍ أو احصل على ملخصات لفهم أسهل

أدخل الأوصاف النصية للمرئيات التي تريدها، وسيقوم Chatsonic بإنشاء صورة قريبة من الدقة

أدخل عناوين URL لمقاطع فيديو يوتيوب واحصل على ملخصات موجزة لتحديد موقع المعلومات التي تريدها بسرعة

قيود شاتسونيك

واجهة Chatsonic معقدة للغاية وقد يكون من الصعب التنقل فيها

يمكن أن تصبح الإجابات متكررة للغاية، وستحتاج إلى تحسين مطالباتك باستمرار للحصول على إجابات أفضل

تسعير شاتسونيك

مجاني

فرد : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا قياسي : 99 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

: 99 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شاتسونيك

G2 : 4.0/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chatsomic؟

يوفر لي تشاتسونيك وقتًا كبيرًا في كتابة رسائل البريد الإلكتروني لعملائنا. كما أنه يعزز جودة الكتابة بشكل عام من خلال اكتشاف الأخطاء النحوية واقتراح التحسينات. مراجعة G2 10. ريبليكا (الأفضل للصداقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر ريبليكا ريبليكا هو بمثابة رفيقك الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التحدث إلى Replika عن يومك، والدخول في محادثات مدروسة، وتدوين يومياتك، وغير ذلك الكثير. فهو يساعد المستخدمين على إجراء تفاعلات هادفة من خلال محاكاة الحوارات الشبيهة بالبشر مع التعاطف بحيث يشعرون بأنهم مفهومون.

يجمع مساعد الذكاء الاصطناعي بين نموذج التعلم الآلي للشبكة العصبية ومحتوى الحوار المكتوب لتحليل استفسارات المستخدم والرد عليها. كما يتم تدريبه على مجموعة بيانات كبيرة لتوليد ردود فريدة من نوعها.

ريبليكا أفضل الميزات

التنقل بين المشاعر مثل التوتر والقلق والوحدة من خلال التحدث مع Replika

تشكيل شخصية Replika وفقًا لتفضيلاتك الفريدة لإنشاء صديق افتراضي

الانخراط في مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مع Replika للحصول على تجربة غامرة أكثر من مجرد رسائل نصية

قيود Replika

دعم العملاء لا يستجيب بشكل كبير، وأبلغ العديد من المستخدمين عن تجربة صعبة في التعامل معهم

ريبليكا غير مجهز للاحتفاظ بالكثير من المعلومات، لذلك يجب أن تكون المدخلات قصيرة وموجزة

تسعير Replika

مجاني

ريبليكا برو: 19.99 دولارًا شهريًا

ريبليكا التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

⚠️ تذكير ودي: تذكير ودي: يمكن أن تكون أدوات صداقة الذكاء الاصطناعي ممتعة، ولكن لا تفرط في مشاركة المعلومات الشخصية أو الاعتماد عليها للحصول على الدعم العاطفي. تحقق دائمًا من الحقائق، وكن على دراية بالتحيزات، وحافظ على قوة الروابط البشرية!

اعمل بذكاء أكثر. تحرّك بشكل أسرع. انضم إلى أفضل 1% من أفضل 1% مع ClickUp AI

لا توجد منصة واحدة تناسب الجميع تعمل كبديل لـ YouChat. في النهاية، ستكون أداتك المثالية هي الأداة التي تتناسب بسلاسة مع سير عملك.

ولكن إذا كنت تبحث عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي القوية وميزات إدارة المهام في منصة واحدة لإدارة أعباء العمل لديك، فهناك إجابة واحدة فقط - ClickUp!

من إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إنشاء المحتوى الإبداعي وسير العمل المتصل والتعاون السلس - يقوم ClickUp بكل ذلك. كما أن الواجهة الممتعة والبديهية هي مجرد إضافة إلى كل ذلك. اشترك في ClickUp اليوم ودع ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين سير عملك اليومي!