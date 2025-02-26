بير مقابل أوبسيديان: أيهما أفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة؟

سواء كنت تقوم بتدوين الأفكار العابرة أو توضيح سير العمل، فإن التطبيق المناسب لتدوين الملاحظات يُحدث فرقاً كبيراً أثناء تدوين المعلومات الأساسية في لحظتها.

أدخل تطبيق Bear و Obsidian - وهما متنافسان قويان في برامج تدوين الملاحظات. يجذب Bear المستخدمين بتصميمه البسيط وسهولة استخدامه. من ناحية أخرى، يقدم Obsidian بنية وتخصيصات لا مثيل لها. وعلى الرغم من أنهما يخدمان هدفًا مشتركًا، إلا أنهما ليسا متشابهين.

نحن نجري مقارنة مفصلة بين Bear و Obsidian لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح. تابع القراءة بينما نقارن بين الاثنين (ونقدم لك بديلًا قويًا لكليهما!).

قم بإثبات عمليات تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة في المستقبل الآن!

## ما هو الدب؟

via الدب Bear هو تطبيق لتدوين الملاحظات مصمم بشكل جمالي وخالٍ من الفوضى. يتيح للمستخدمين التقاط أفكارهم وتنظيمها وتنقيحها بسلاسة.

يوفر تطبيق Bear واجهة نظيفة وأدوات تحرير قوية، وهو مثالي لأولئك الذين يقدرون البساطة والبساطة في تدوين أفكارهم استراتيجية تدوين الملاحظات .

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني للأفكار، أو تدوين أفكارك، أو إدارة المهام، يتكيف Bear مع عملياتك الإبداعية. وهذا يجعله المفضل لدى الكتاب والطلاب والمحترفين على حد سواء!

🧠 حقيقة ممتعة: تم إطلاق Bear من قبل شركة Shiny Frog - وهي شركة أسسها ثلاثة مصممين ومطورين (وأصدقاء) في بارما، إيطاليا!

ميزات الدب

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لتطبيق Bear:

دعم تخفيض السعر

via الدب يوفر Bear دعمًا قويًا لتخفيض الأسعار، مما يسمح للمستخدمين بتنسيق النص دون عناء باستخدام بناء الجملة. يمكنك كتابة النص ثم جعله غامقًا أو تمييزه بألوان مختلفة لتحسين سهولة القراءة.

هذا يجعل تدوين الملاحظات فعالًا وجذابًا بصريًا دون الاعتماد على أدوات إضافية.

التبويب والتنظيم

هل تريد مشاركة ملاحظاتك مع الآخرين؟ يجعل نظام الوسم البسيط في Bear تخزين الملاحظات وتنظيمها واسترجاعها على Bear أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، تعزز العلامات المتداخلة قدرة التطبيق على تنظيم المحتوى بفعالية.

الربط بين الملاحظات المتداخلة

لا يجب أن تكون معلوماتك معزولة. يمكّنك Bear من ربط الملاحظات، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة مبسطة ومترابطة لتنظيم أفكارك وخواطرك. توفر المنصة خيارات لروابط الويكي أو الأسماء المستعارة للإشارة إلى ملاحظات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الارتباط بأقسام محددة داخل هذه الملاحظات أو استخدام عناوين الملاحظات للربط.

المواضيع والتخصيصات

via الدب يتيح لك Bear تعديل شكل ومظهر تطبيقك من خلال سماته الغنية. وهي تلبي أذواقك المتنوعة، مما يسمح لك بتخصيص مساحة العمل للحصول على تجربة ذات علامة تجارية وممتعة بصريًا.

مع الحساب المجاني، تحصل على ثلاثة قوالب قياسية: الجرافيت الأحمر، والتباين العالي، والجرافيت الداكن. استخدم قوالب مثل Olive Dunk وD.Boring أو العديد من القوالب الأخرى لعرض ملاحظاتك باستخدام حساب Bear Pro.

دعم الوسائط الغنية

مع Bear، ليس من الضروري أن يكون المحتوى نصيًا. يمكنك إضافة الصور ومقتطفات التعليمات البرمجية وحتى مرفقات الملفات إلى الملاحظات، مما يجعله مثاليًا لحالات الاستخدام المتنوعة واستراتيجيات تدوين الملاحظات.

تسعير بير

مجانًا

بير برو 2.99 دولار شهريًا

➡️ اقرأ المزيد*➡️ أفضل 10 بدائل لتطبيق Bear App لتدوين الملاحظات

ما هو Obsidian؟

via أوبسيديان حجر السج هو نظام إدارة المعرفة الذي يحول الملاحظات إلى شبكة مترابطة من الأفكار. مثل Bear، فهو يتميز بمرونة Markdown ويوفر هيكلية وتخصيصًا للمعلومات التي يحتوي عليها.

أكثر من المحتوى نفسه، يركز Obsidian في المقام الأول على ربط الملاحظات. سواء كنت طالبًا أو باحثًا تتطلع إلى تحسين إنتاجيتك, قوالب Obsidian تتيح لك إنشاء قواعد معرفية سهلة تتماشى مع احتياجاتك.

🧠 حقيقة ممتعة: بصرف النظر عن إنشاء Obsidian، قام المؤسسان شيدا لي وإيريكا شو أيضًا بتطوير Dynalist!

ميزات أوبسيديان

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Obsidian:

الربط ثنائي الاتجاه

يتميز Obsidian بميزة الربط ثنائي الاتجاه التي تتيح للمستخدمين إنشاء شبكة من الملاحظات المترابطة لتخطيط الأفكار وإدارة المعرفة المتقدمة.

عرض الرسم البياني

via أوبسيديان تقدم طريقة عرض الرسم البياني في Obsidian تصويرًا مرئيًا لجميع الملاحظات المتصلة. يساعد ذلك المستخدمين على التنقل بشكل حدسي في شبكة المعرفة أثناء اكتشاف العلاقات بين الملاحظات الأخرى.

أوبسيديان للنشر

via أوبسيديان للنشر يتيح لك موقع Obsidian Publish إحياء المحتوى المترابط الخاص بك. والشيء الرائع هو أنه يمكنك التعاون مع الآخرين في ملاحظاتك مع الحفاظ على موقع النشر الخاص بك سليماً.

النشر سريع؛ يمكنك أن تجعل صفحتك مباشرةً ببضع نقرات فقط، سواءً على سطح المكتب أو على جهازك المحمول.

الإضافات المجتمعية

تسمح إضافات مجتمع Obsidian بتخصيص واسع النطاق. تتراوح هذه الإضافات من أدوات التنسيق المتقدمة إلى التكامل مع أنظمة وتطبيقات الإنتاجية الأخرى. مع وجود أكثر من 2000 مكون إضافي، يمكن أن يكون المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية وجاذبية للقراء.

التحرير المستند إلى تخفيض السعر

بشكل أساسي، تستند الملاحظات في Obsidian على علامات التخفيض. يضمن هذا التصميم البساطة والتوافق والشفافية لإدارة الملاحظات وتصديرها. استفد من طرق العرض المختلفة للمحرر وتعديلها لتخصيص كيفية تحرير ملاحظاتك ومعاينتها.

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد الاستخدام التجاري: 50 دولار/مستخدم في السنة

50 دولار/مستخدم في السنة المزامنة (إضافة): 4 دولارات/مستخدم شهريًا

4 دولارات/مستخدم شهريًا النشر (وظيفة إضافية): 8 دولارات/مستخدم شهريًا

8 دولارات/مستخدم شهريًا محفز (تجريبي): 25 دولارًا أمريكيًا (تدفع مرة واحدة)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 13 بديلًا لـ Obsidian

## بير مقابل أوبسيديان: مقارنة الميزات

مما سبق، يتضح مما سبق أن كل من Bear و Obsidian يقدمان مجموعة من الميزات، مما يجعلهما ممتازين في المعرفة و برنامج إدارة المستندات . والآن دعنا نقارن أداء البرنامجين مع بعضهما البعض بناءً على معايير مختلفة:

المدخلات

يتعلق الإدخال بالتنسيقات والطرق المختلفة لإضافة التفاصيل إلى ملاحظاتك.

via الدب يقبل Bear إدخال النص، والإدخال باللمس، وإدخال القلم (لجهاز iPad)، والميكروفون، وواردات الوسائط الغنية.

وهذا يجعله مثاليًا لأولئك الذين يدوّنون الملاحظات باستخدام النصوص والصور والرسومات والكتابة اليدوية والملاحظات الصوتية. ومع ذلك، فإن الكتابة اليدوية تعتبر رسمًا تخطيطيًا، حيث لا يتعرف عليها بير.

يدعم Obsidian في الأصل تدوين الملاحظات النصية. ومع ذلك، يمكنك تضمين الصور عن طريق إدراج روابط قابلة للنقر لملفات الصور المخزنة محليًا أو عبر الإنترنت.

🏆 الفائز: بير هو الفائز هنا لأنه يدعم أصلاً تنسيقات الإدخال المختلفة (نص، رسم، صورة، إلخ).

🔍 هل تعلم؟ وجدت الدراسات أن أولئك الذين يدوّنون الملاحظات بخط اليد يؤدون 3.5% نقاط أفضل من نظرائهم الذين يستخدمون الكمبيوتر المحمول.

المنظمة

تنظيم ملاحظاتك هو مفتاح الحفاظ على الإنتاجية المثلى. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج إلى نظام منظم يجعل الوصول إلى المعلومات المهمة سهلاً.

يستخدم Bear نظام وضع العلامات البسيط والفعال الذي يسمح للمستخدمين بتنظيم ملاحظات متعددة باستخدام علامات التجزئة والعلامات المتداخلة.

وهذا يجعل من السهل تصنيف الملاحظات والتنقل بينها دون عناء. يمكنك أيضًا استخدام ميزة العلامات المضمنة مباشرةً داخل Bear Notes لتصنيف سريع.

via أوبسيديان يحسن Obsidian التنظيم من خلال أنظمة الخزائن والمجلدات الخاصة به. كل خزانة هي مساحة عمل قائمة بذاتها، وهي مثالية لتقسيم المشاريع والمجالات المعرفية المختلفة.

كما أن قدرته على الربط الخلفي والربط ثنائي الاتجاه يخلق شبكة ديناميكية من الأفكار، مما يجعله مثاليًا لبناء قاعدة معرفية معقدة ومترابطة.

🏆 الفائز: فازت Obsidian بالتاج لتعدد الاستخدامات التي يوفرها Obsidian Vault، مقترنةً بقدرتها على الربط الشبكي، مما يسمح بالتنظيم المتقدم.

التنسيق

يسمح النظام الفعال للتنسيق للمستخدمين بإنشاء ملاحظات توازن بين الوظائف والجاذبية البصرية. هذا التوازن يجعل من السهل فهم الملاحظات وإلقاء نظرة سريعة عليها.

via الدب يقدم Bear دعمًا متقدمًا ل Markdown. فهو يصمم النص بالعناوين، والقوائم، ومربعات الاختيار، والتنسيق المضمن دون عناء. يتبع Obsidian نهجًا مشابهًا قائمًا على Markdown ولكنه يوسع هذه الوظيفة من خلال الإضافات والاختصارات.

وهذا يمنح تخصيصًا أكبر في التنسيق. سواء كنت تستخدم Bear أو Obsidian، فإن قوالب تدوين الملاحظات تتيح لك تنسيق المحتوى بشكل متسق مع توفير الوقت والجهد عند إنشاء ملاحظات متشابهة أو متكررة.

🏆 الفائز: ارسم. يقدم كل من Bear و Obsidian دعمًا ممتازًا لـ Markdown، حيث يقدم Bear البساطة بينما يقدم Obsidian المرونة - لذا فالخيار لك.

🔍 هل تعلم؟ الخطوط التي تستخدمها لتدوين الملاحظات تؤثر بشكل مباشر على سهولة قراءتها. كقاعدة عامة، اختر أي خطوط بلا خط (مثل Arial أو Calibri) بحجم خط 11 أو 12 نقطة لسهولة القراءة إلى أقصى حد.

الاتصال

يعد الاتصال أحد الاعتبارات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تستخدم أجهزة متعددة للوصول إلى ملاحظاتك أو تتعاون مع فرق العمل عن بُعد.

تطبيق Bear هو التطبيق المثالي لتدوين الملاحظات لأجهزة Mac و iOS، حيث يقوم بمزامنة الملاحظات تلقائيًا من خلال iCloud. فكّر في الآيفون والآيباد وحتى ساعة أبل! وهذا يجعله مثاليًا لنظام Apple البيئي. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الجودة قيدًا على المستخدمين الذين لديهم متطلبات متعددة المنصات.

يوفر Obsidian تخزينًا محليًا ومزامنة اختيارية كإضافة مدفوعة. تتيح لك هذه الميزة العمل دون اتصال بالإنترنت، والوصول إلى ملاحظاتك عبر أجهزة متعددة، والحفاظ على التحكم في بياناتك.

يتوفر تطبيق Obsidian للجوال على نظامي Android و iOS. والأهم من ذلك أنه يحتفظ بالكثير من الوظائف التي يوفرها إصدار الويب، بما في ذلك المكونات الإضافية وعرض الرسم البياني.

🏆 الفائز: يتفوق Obsidian بوظائفه غير المتصلة بالإنترنت وتوافقه عبر أجهزة متعددة.

التنقل المرئي

يوفر التنقل المرئي نظرة عامة على الأفكار الأساسية الموثقة داخل الملاحظات والعلاقات بينها. هذه الميزة ذات قيمة خاصة لإدارة المعرفة.

يركز Bear، بواجهته النظيفة والبسيطة، على التنقل الخطي. وهذا يعني أنه يفتقر إلى الخرائط المرئية أو الرسوم البيانية التي توضح علاقات الملاحظات. يتفوق Obsidian في هذا القسم من خلال عرض الرسم البياني التفاعلي.

فهي تتيح للمستخدمين تصور الملاحظات كشبكة متصلة، مما يجعلها مثالية للعصف الذهني والبحث وتنظيم الأفكار المعقدة.

🏆 الفائز: Obsidian لعرضه البياني الذي يقدم طريقة بديهية لاستكشاف الملاحظات أو الأفكار المترابطة.

خيارات التصدير

تتحكم خيارات التصدير بتنسيقات مختلفة في قدرتك على مشاركة المعلومات أو النسخ الاحتياطي لبياناتك.

يتيح لك Bear تصدير الملاحظات بتنسيقات مختلفة، مثل TXT و TextBundle و RTF و Markdown. وظيفة التصدير مباشرة، مما يجعل تحويل ملاحظاتك إلى تنسيق قابل للمشاركة أسهل.

يوفر Bear PRO ميزة التصدير بتنسيقات JPG و HTML و PDF و DOCX و ePUB. في المقابل، يدعم Obsidian التصدير بتنسيقات Markdown والنص العادي فقط.

🏆 الفائز: Obsidian لعرض الرسم البياني، الذي يوفر طريقة بديهية لاستكشاف الملاحظات أو الأفكار المترابطة.

التخصيص

تسمح التخصيصات للمستخدمين بتعديل تطبيق تدوين الملاحظات وفقًا لسير عملهم أو تفضيلاتهم الشخصية.

يحتوي Bear على مجموعة من السمات وخيارات الخط لتخصيص ملاحظاتك ومحتوياتها بصريًا.

من ناحية أخرى، يقدم Obsidian خيارات تخصيص شاملة من خلال الإضافات والسمات والنصوص البرمجية التي طورها المجتمع. هذه تسمح لك بتخصيص التطبيق، من ملاحظات لاصقة على الإنترنت للرسوم البيانية التفاعلية حسب احتياجاتك

🏆 الفائز: Obsidian لإمكانيات التخصيص العالية التي تدعمها منظومة ملحقات واسعة النطاق.

الأمان

تحتوي كل ملاحظة في جوهرها على بيانات يجب حمايتها. يعد ضمان خصوصية وأمان ملاحظاتك أكثر أهمية عند التعامل مع معلومات حساسة أو سرية.

يقوم بير بتشفير الملاحظات الفردية، مما يسمح للمستخدمين بقفل ملاحظات محددة بكلمة مرور أو مصادقة بيومترية. توفر هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان للمعلومات الحساسة.

على الرغم من أن Obsidian لا يحتوي على تشفير مدمج، إلا أنه يخزن جميع ملاحظاتك محليًا. يمنحك هذا تحكمًا أكبر في بياناتك ويعزز الأمان والخصوصية، حيث لا يتم تخزين الملاحظات على خوادم خارجية.

🏆 الفائز: ارسم. Bear يوفر تشفيرًا على مستوى الملاحظات، بينما يضمن التخزين المحلي لـ Obsidian خصوصية البيانات. يعتمد الاختيار على متطلباتك الأمنية.

التعاون

التعاون ضروري إذا كنت بحاجة إلى مشاركة الملاحظات والعمل عليها كفريق.

نظرًا لأن Bear مصمم بشكل أساسي للاستخدام الفردي، فإنه يفتقر إلى التعاون في الوقت الفعلي. يمكنك فقط مشاركة الملاحظات من خلال وظيفة النسخ واللصق أو التصدير.

via أوبسيديان يسمح Obsidian بالتعاون من خلال الخزائن المشتركة (المجلدات) التي تتكامل مع أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git. يدعم هذا الحل البديل سير العمل التعاوني.

🏆 الفائز: Obsidian، حيث يمكنك تسهيل التعاون من خلال المجلدات المشتركة والحلول البديلة مثل التكامل أو المكونات الإضافية مع أنظمة التحكم في الإصدار.

➡️ اقرأ المزيد: 15 أفضل تطبيقات وأدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

## الدب ضد الأوبسيديان على موقع Reddit

عند المقارنة بين تطبيق بير وأوبسيديان، لدى مستخدمي ريديت الكثير ليقولوه.

غالبًا ما يثني مستخدمو Bear على تصميمه البديهي وسهولة استخدامه، مما يجعله مثاليًا للكتاب والطلاب الذين يتطلعون إلى تدوين الأفكار بسرعة. إليك ما يلي يجب أن يقول مستخدم واحد عن تطبيق الدب

_أنا أستخدم تطبيق Bear لأنه خفيف الوزن وبسيط مع زخرفة محدودة للغاية. لقد طورت نظام علامات جيد يسمح لي بالحفاظ على كل شيء منظمًا ويسهل العثور عليه. مع إضافة الجداول في تطبيق Bear 2.0، فهو كل ما أحتاجه شخصيًا لكل من وظيفتي وحياتي الشخصية. الأمر ببساطة يعود إلى حقيقة أنه يقدم كل ما أحتاجه ولا شيء إضافي

ومع ذلك, مستخدم آخر يشارك في بهذه المدخلات

الدب ليس جيدًا ل: الملاحظات التي تحتاج إلى المشاركة (من الواضح) أي شيء قد تحتاج إلى البحث عنه على جهاز الآيفون الخاص بك (لا يمكنك البحث داخل ملاحظة على نظام iOS) قص الروابط على الويب أو حفظ الروابط (أفضل حفظ روابط المقالات وما شابه ذلك في Apple Notes)

بالنسبة لـ Obsidian يمدحه مستخدمو ريديت بالصفات التالية:

نص بسيط، ومعيار الترميز، وملفات .md قابلة للتخصيص؛ يمكنني تشكيلها حسب احتياجاتي وتفضيلاتي وأذواقي، حتى دون معرفة كيفية كتابة الأكواد متعدد الاستخدامات؛ يمكنني الكتابة في فقرات قياسية ومخططات حسب الحاجة، من الملاحظات الذرية إلى الملفات الطويلة مجتمع كبير وودود وداعم مستخدم آخر يردد نفس الشعور ويضيف ما يلي إلى هذه القائمة:

بالمثل، الملكية: ملفات النص العادي على قرصي الصلب. التوافر عبر الأنظمة الأساسية قابلية التوسعة - ليس عاملاً في الأصل، ولكن هذا يجعل من Obsidian متعة في الاستخدام.

هذا لا يعني أن المستخدمين ليس لديهم أي شكاوى بشأنه. إليك الميزات في أعلى القائمة

_ لقد لعبت به قليلاً ولاحظت: بصفتي غير مبرمج، فإن الكثير من الوظائف لن تكون متاحة لي. يجب أن أكون أكثر حذرًا مع المكونات الإضافية نظرًا لعدم وجود حماية من التعليمات البرمجية الخبيثة - التنسيق له منحنى تعليمي (تخفيض السعر ثم أي شيء آخر يمكنك القيام به) ولا يبدو جميلًا - خاصة تلك القائمة القبيحة للمجلدات والملاحظات - الربط والربط الخلفي رائع

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Bear vs Obsidian

مع اشتداد المنافسة بين برنامجي Bear و Obsidian، نقدم لك أداة تتفوق على كلتا الأداتين!

نعم، نحن نتحدث عن استخدام ClickUp لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات. انقر فوق يجمع بين البساطة وتعدد الاستخدامات والميزات المتطورة لجعل تدوين الملاحظات أمرًا ممتعًا.

وسواء كنت فردًا أو فريقًا موزعًا، فإن ClickUp يتكيف مع متطلباتك وينشئ منصة موحدة لجميع معارفك وسير العمل المرتبط بها. دعنا نلقي نظرة على كيفية تولي ClickUp زمام المبادرة.

كنت أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي

ألينا ماراكوتا، تسويق الفعاليات، فيدا هيلث

### ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp هو أداة قوية لتحويل مناقشات الاجتماعات إلى نتائج قابلة للتنفيذ، مما يضمن تعزيز الاجتماعات للإنتاجية بدلاً من إعاقتها.

فهو يلتقط تلقائياً الرؤى والقرارات وعناصر العمل الرئيسية ويسهّل سير العمل من خلال توفير ملخصات واضحة وقابلة للتنفيذ تربط المناقشات بالمشاريع الجارية.

يقوم برنامج AI Notetaker بالتقاط عناصر الإجراءات، وتعيينها للأشخاص المناسبين، ويضمن عدم إغفال أي شيء. تشمل مزايا برنامج AI Notetaker ما يلي:

التوثيق المتكامل: حفظ النصوص والملفات الصوتية والملخصات في مستند خاص، مع إمكانية وضع علامات على ملاحظات الاجتماع ذات الصلة لسهولة الرجوع إليها

حفظ النصوص والملفات الصوتية والملخصات في مستند خاص، مع إمكانية وضع علامات على ملاحظات الاجتماع ذات الصلة لسهولة الرجوع إليها إنشاء المهام آلياً : تحويل عناصر الإجراءات من الاجتماعات على الفور إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع والتخصيص، مما يضمن المساءلة والمتابعة

: تحويل عناصر الإجراءات من الاجتماعات على الفور إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع والتخصيص، مما يضمن المساءلة والمتابعة تكامل الدردشة: استخدم خاصية ClickUp AI لنشر الملخصات وعناصر الإجراءات تلقائيًا مباشرةً في قنوات الدردشة الخاصة بك من أجل تواصل سلس

استخدم خاصية ClickUp AI لنشر الملخصات وعناصر الإجراءات تلقائيًا مباشرةً في قنوات الدردشة الخاصة بك من أجل تواصل سلس مزامنة التقويم والمكالمات: ربط التقويم الخاص بك مع ملاحظات المكالمات للحصول على تجربة موحدة، وتحديد أولويات الاجتماعات الأساسية وأتمتة التقارير عن الاجتماعات الأخرى

ربط التقويم الخاص بك مع ملاحظات المكالمات للحصول على تجربة موحدة، وتحديد أولويات الاجتماعات الأساسية وأتمتة التقارير عن الاجتماعات الأخرى التدوينات القابلة للبحث: استفد من التدوينات التلقائية التي تتيح سهولة البحث في أي اجتماع داخل ClickUp، مما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات وإنشاء المهام ومواءمة الفريق

مستندات ClickUp's One Up #2: مستندات ClickUp

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لسير العمل بسلاسة عبر مستندات ClickUp Docs مستندات ClickUp هو وجهة شاملة لإنشاء المعلومات التفصيلية والتعاون فيها وإدارتها. وهو مثالي لإنشاء محاور المعرفة وصياغة التقارير المطولة وتنظيم تفاصيل المشروع وتوثيق قوائم المراجعة التفاعلية وغير ذلك الكثير.

مستندات ClickUp Docs قابلة للمشاركة دون عناء. يمكنك مشاركة الروابط مع أصحاب المصلحة لجعلهم على نفس الصفحة (حرفياً!). وتوفر إمكانية التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لفريقك بالعمل على نفس المستند مع الحفاظ على سجل الإصدارات.

تتم مزامنة المستند عبر جميع المحطات في الوقت الفعلي لإنشاء نقطة حقيقة واحدة. لتنظيم المحتوى الخاص بك، يمكنك تضمين الوسائط، وربط المهام، وإضافة العلامات، وتداخل الصفحات.

### ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

إنشاء ملخصات للملاحظات الطويلة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

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ClickUp Brain يهدف إلى تقليل عبء العمل الخاص بك عن طريق السماح لك بمعالجة المعلومات بسرعة، والعثور على الملاحظات، واكتساب الأفكار.

ClickUp Brain هو مساعد بديهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يرتقي بالإنتاجية إلى مستوى جديد. يمكنك استخدامه لإنشاء المستندات، وتلخيص الملاحظات، وتوليد الأفكار، وتنظيم مساحة عملك بأقل جهد ممكن. يمكنك إنشاء كل شيء، بدءًا من عنوان ملاحظتك إلى مخططها ومحتوياتها!

### أداة النقر فوق واحد لأعلى رقم 4: التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp التسلسل الهرمي لـ ClickUp أداة قوية لتنظيم الملاحظات والمهام والمشاريع بشكل حدسي ومنظم.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك تنظيم ملاحظة جديدة ضمن مجلدات وقوائم ومهام فرعية متداخلة لرؤية جميع بياناتك بوضوح وبشكل هرمي. اربط العناصر ذات الصلة عبر الملاحظات والمهام والمستندات الأخرى لإدارة المعرفة والعلاقات بسلاسة.

التنقل بسهولة بين طرق عرض المهام والمستندات عالية المستوى والمهام التفصيلية حسب احتياجاتك. هذا يجعل تنظيم المعلومات واسترجاعها أسهل، مما يضمن عدم ضياع أي شيء.

### ####ClickUp's One Up #5: ClickUp Connected Search

البحث من خلال جميع ملاحظاتك على ClickUp باستخدام البحث المتصل

كليك أب بحث متصل يساعدك في العثور على ما تحتاج إليه - على الفور. يستخدم الذكاء الاصطناعي المتصل تقنية للتكامل عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك بالكامل لمساعدتك في تحديد موقع ما تحتاج إليه.

يركز البحث المتصل على المعلومات، سواء كانت مستندات أو ملاحظات أو تعليقات ومهام. يحدد بذكاء الأنماط والعلاقات داخل بياناتك لإنشاء نتائج سياقية استجابةً لاستعلامات البحث الخاصة بك.

إذا لم تكن هذه النتائج المفيدة كافية، يتعلم "البحث المتصل" بشكل متكرر لتحسين نتائج البحث باستمرار، مما يوفر لك المزيد من الوقت والجهد!

البحث المتصل #6: قوالب البحث المتصل

قوالب ClickUp هي طريقة رائعة لبدء رحلة تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة. يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة من قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل. قالب الملاحظات اليومية من ClickUp خيار رائع هنا. فهو مصمم لتدوين الملاحظات السريعة ويتيح لك التعاون مع زملائك في الفريق، بحيث تلتزم بالمواعيد النهائية بناءً على الحاجة الملحة وتبقى على رأس العمل!

يحتوي ClickUp على العديد من خيارات القوالب الأخرى التي تتماشى مع حالة استخدامك، مما يجعله الأداة المناسبة لأي متغير!

## نظم ملاحظاتك وقاعدة معارفك باستخدام ClickUp

بخصوص كليك أب مقابل أوبسيديان مقابل الدب، يعتمد الاختيار في المقام الأول على استراتيجية تدوين الملاحظات وتفضيلات سير العمل.

يعتبر Bear مثاليًا لأولئك الذين يعطون الأولوية للبساطة والأناقة في تدوين الملاحظات السريعة على أجهزة Apple. يتميز Obsidian بقدراته المتقدمة في إدارة المعرفة، والربط القوي القائم على تخفيض السعر وسير العمل القابل للتخصيص.

ويتفوق ClickUp على كليهما من خلال الجمع بين بساطة Bear وعمق وإمكانيات Obsidian. وبفضل أدوات مثل AI Notetaker وDocs وDocs وPrain وغيرها، ستحصل على تنوع لا مثيل له في تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون. وهذا يعني أنه يمكنك التفكير والتخطيط والإدارة والتنفيذ - كل ذلك في مكان واحد.

هل لديك فضول لمعرفة كيف يساعدك ClickUp على تدوين ملاحظاتك في المستقبل؟ اشترك الآن وجربها بنفسك!