كيفية تتبع التغييرات في العروض التقديمية من Google بسهولة

يقع التعاون في صميم المشاريع الناجحة، وقد أصبحت العروض التقديمية من Google Slides أداةً أساسية للفرق التي تعمل معًا على العروض التقديمية.

ومع ذلك، عندما يقوم عدة أشخاص بتحرير الشرائح في وقت واحد، يمكن أن تصبح الأمور مربكة بسرعة. من غيّر هذا العنوان؟ ما الذي حدث لهذا المخطط؟ أسئلة كهذه تنشأ عندما تبدأ التعديلات بالتراكم، وقد يبدو تتبع من قام بماذا وكأنه محاولة حل لغز بقطع مفقودة.

يتتبع Google Slides تلقائيًا التغييرات، مما يسمح للفرق بالعمل معًا في الوقت الفعلي. فبدلاً من لعب دور المحقق، يمكنك أن ترى بسرعة من قام بالتعديلات ومتى، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة.

في هذا الدليل التفصيلي، سنرشدك في هذا الدليل خطوة بخطوة إلى طرق مختلفة لتتبع التغييرات في العروض التقديمية من Google حتى لا تتركك التخمين مرة أخرى.

استخدم محفوظات الإصدار في ClickUp لتتبع التغييرات بسهولة

## ⏰ ملخص 60 ثانية

استخدم محفوظات الإصدار في العروض التقديمية من Google لتتبع التغييرات واستعادة الإصدارات السابقة

يمكن للمتعاونين إضافة تعليقات للتعليقات والاقتراحات

إعداد إشعارات البريد الإلكتروني وتخصيصها لتنبيهك بالتعليقات الجديدة

تنطوي العروض التقديمية من Google Slides على قيود في تتبع التغيير، بما في ذلك تعارضات التعاون، وعدم وجود سجل إصدارات مفصّل، وعدم وجود تعليقات مضمنة، وعدم وجود مقارنة على مستوى الكائن أو مقارنة جنبًا إلى جنب، مما يقلل من كفاءة العروض التقديمية المعقدة

فكّر في استخدام أدوات متخصصة مثل انقر فوق للتحكم في الإصدار المتقدم والتعاون في الوقت الفعلي، مما يوفر طريقة فعالة لإدارة العروض التقديمية مع تتبع سلس في منصة مركزية واحدة

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كيفية تتبع التغييرات في العروض التقديمية من Google؟

إن مراقبة التعديلات في العروض التقديمية في Google Slides أمر بسيط ومباشر مثل تتبع التغييرات في مستندات جوجل أو مايكروسوفت وورد. دعنا نلقي نظرة على بعض التقنيات الفعالة التي يمكنك استخدامها لمراجعة كيفية تطور عرضك التقديمي بمرور الوقت.

🕗 تاريخ الإصدار

مثل مستندات جوجل، من السهل تتبع التعديلات في العرض التقديمي في العروض التقديمية من Google Slides باستخدام محفوظات الإصدار، وهي واحدة من أبسط الطرق وأكثرها استخدامًا.

إليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: افتح العرض التقديمي

افتح متصفح كروم، وانقر على أيقونة تطبيقات جوجل، واختر الشرائح للوصول إلى مكتبة العروض التقديمية

انقر لفتح العرض التقديمي الذي تريد تتبع التغييرات فيه

الخطوة 2: الوصول إلى سجل الإصدارات

انقر على ملف > محفوظات الإصدار > الاطلاع على محفوظات الإصدار من القائمة المنسدلة. أو بدلاً من ذلك، اضغط Ctrl + Alt + Shift + H معًا لعرض محفوظات الإصدارات

الخطوة 3: مراجعة التغييرات حسب الطابع الزمني

اعرض اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن من شاشتك، والتي تعرض إصدارات مختلفة من العرض التقديمي مع الطوابع الزمنية وأسماء المساهمين. انقر فوق طابع زمني أو إصدار معين لعرض التغييرات التي تم إجراؤها في تلك النقطة

الخطوة 4: استعادة الإصدار الذي تريده

انقر على الزر استعادة هذا الإصدار في أعلى يسار الشاشة للعودة إلى إصدار معين

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تتبع التغييرات في Word؟ 🔍هل تعلم؟ من خلال تمكين وضع عدم الاتصال بالإنترنت، يمكنك العمل على شرائحك حتى عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت. بمجرد عودتك للاتصال بالإنترنت، ستتم مزامنة جميع تغييراتك تلقائيًا!

📮📮ClickUp Insight: _يجب على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل

وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، والاتفاق على الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية - فالمتابعة المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثغرات في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. منصة مركزية مثل ClickUp ، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يعالج هذا الأمر من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

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### 💬 تعليقات

طريقة أخرى بسيطة لكنها مؤثرة لتتبع التغييرات هي من خلال التعليقات. يعمل هذا النهج بشكل جيد بشكل خاص عندما يشارك العديد من أعضاء الفريق الملاحظات ويتركون ملاحظات قابلة للتنفيذ مباشرة على العرض التقديمي. إنها طريقة بسيطة لضمان التواصل السلس وإبقاء الجميع على نفس الصفحة طوال عملية التحرير.

إليك كيفية استخدام هذه الطريقة لتتبع التغييرات:

الخطوة 1: افتح العرض التقديمي وحدد موقع أيقونة إظهار جميع التعليقات في شريط القائمة في الأعلى.

الخطوة 2: عرض سلسلة التعليقات الكاملة مع جميع التعليقات والاقتراحات التي قدمها أعضاء فريقك.

الخطوة 3: حل التعليقات بعد إكمال عناصر الإجراءات. هذا يضمن وضع علامة على التعليقات التي تم حلها على أنها مكتملة ونقلها إلى أسفل، مع إبقاء التعليقات التي لم يتم حلها في الأعلى للحصول على عرض واضح ومركّز لما لا يزال يحتاج إلى اهتمام.

اختراق سريع: تتبع التغييرات مع علامات التعليقات والردود

استخدم الرمز @ للإشارة إلى أعضاء الفريق في التعليقات وإخطارهم بالتغييرات. انقر على النقاط الثلاث بجوار التعليق للرد أو طرح الأسئلة أو مشاركة الملاحظات. يساعدك هذا على البقاء على اطلاع على التعديلات وتتبع المراجعات بسهولة أكبر.

➡️ مكافأة: الاختراقات في مستندات Google لتحسين التعاون في المستندات

🔔 الإشعارات

طريقة أخرى فعالة لتتبع التغييرات هي من خلال الإشعارات. ترسل العروض التقديمية من Google تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عندما يضيف أحد أعضاء الفريق تعليقًا على عرضك التقديمي.

💡 نصيحة احترافية: لمراقبة التغييرات بشكل أكثر فعالية، امنح حقوق التحرير لأعضاء الفريق الموثوق بهم فقط. هذا يضمن لك الاحتفاظ بالسيطرة على التعديلات ويقلل من مخاطر التغييرات غير المرغوب فيها.

🍭 مكافأة: قوالب شرائح جوجل المجانية للعروض التقديمية المؤثرة

محدودية تتبع التغييرات في العروض التقديمية من جوجل

على الرغم من أن العروض التقديمية من Google Slides تقدم مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة لمراقبة التغييرات، إلا أن آليات التتبع الخاصة بها ليست دائمًا قوية أو شفافة كما قد يتوقع بعض المستخدمين.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على قيود تتبع التغييرات في العروض التقديمية من جوجل.

تعارضات التعاون: على الرغم من أن العروض التقديمية من Google Slides تسهل التعاون في الوقت الفعلي يمكن أن يؤدي إلى فقدان العمل ومشاكل في التنسيق والارتباك عندما يحاول عدة مستخدمين تحرير نفس الشريحة في نفس الوقت. بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على أدوات تتبع متقدمة، مثل تمييز التغييرات أو مقارنة الإصدارات.

الحل:

🧩 _ ضع في اعتبارك استخدام أداة مصممة خصيصًا لإدارة المشاريع الجماعية، حيث يمكن تتبع التغييرات في الوقت الفعلي مع التحكم الواضح في الإصدارات

مشاكل الأداء: قد تؤدي العروض التقديمية الكبيرة التي تحتوي على الكثير من التعديلات والاقتراحات والتغييرات إلى بطء الأداء أو التأخر، خاصة على الأجهزة والأنظمة ذات طاقة المعالجة الأقل.

الحل:

🧩 _ ابحث عن أدوات مصممة خصيصًا لإدارة الملفات الكبيرة والمراجعات المعقدة بكفاءة أكبر، مما يضمن تعاونًا أكثر سلاسة في الوقت الفعلي

لا يوجد سجل إصدارات مفصّل للشرائح: لا تقدم العروض التقديمية من Google Slides سجل إصدارات مفصّل لكل شريحة على حدة. يمكنك عرض السجل العام للعرض التقديمي ولكن لا يمكنك رؤية ما تم تغييره بالضبط في كل شريحة.

الحل:

🧩 _ اختر أداة أكثر قوة مع سجل إصدارات مفصل ومفصل لسهولة تتبع كل تغيير، سواء كان تحديثًا للشريحة أو الكائن أو النص

إذا كانت قيود التتبع في العروض التقديمية من Google تعيق سير عملك، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف أدوات العرض التقديمي مصممة لـ التعاون المتقدم و التحكم في الإصدار.

لدينا ما يناسبك تماماً: ⬇️

اكتشف ClickUp: طريقة أفضل لتتبع التغييرات في العروض التقديمية ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تعمل على تبسيط تعاون الفريق وإدارة المشاريع ومشاركة المستندات. وهي توفر طريقة فعالة لإنشاء العروض التقديمية وإدارتها من خلال التعاون في الوقت الفعلي وميزات قوية لتتبع الإصدارات.

على سبيل المثال قالب العرض التقديمي ClickUp عبارة عن إطار عمل جاهز للاستخدام يمكنك استخدامه لإضفاء التنظيم والوضوح على أي عرض تقديمي.

أثناء عملك في كل مرحلة من مراحل العرض التقديمي - العصف الذهني، وتنظيم الأفكار، والتصميم، وجمع الملاحظات - يساعدك هذا القالب في الحفاظ على الاتساق وتبسيط المراجعات.

قالب العرض التقديمي من ClickUp: كيفية تتبع التغييرات في شرائح جوجل

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تطوير هيكل واضح من البداية إلى النهاية، وتعديل المحتوى وتنظيمه بسهولة أثناء تقدمك

ضمان اتساق التنسيق عبر العروض التقديمية المختلفة مع تتبع جميع التغييرات

العصف الذهني للأفكار مع زملائك في الفريق - محاذاة على النقطة الرئيسية والأفكار الرئيسية والمواضيع الفرعية - دون عناء

صمم جميع الشرائح من خلال اختيار وتضمين العناصر المرئية ذات الصلة - الملاحظات اللاصقة والموصلات والأشكال والصور والخط ولوحة الألوان - بسهولة

قم بإنشاء العرض التقديمي عن طريق إضافة الرسوم المتحركة والانتقالات المناسبة، وتتبعها وضبطها بثقة لضمان تدفق العرض التقديمي بأكمله بترتيب منطقي

مستندات ClickUp أداة قوية أخرى لتبسيط سير عمل العرض التقديمي الخاص بك، تساعد في إنشاء وتنظيم وتنقيح المحتوى الذي سيصبح في النهاية جزءًا من مجموعة الشرائح الخاصة بك.

إليك كيف يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في إدارة العروض التقديمية بشكل أفضل:

التعاون بفعالية مع فريقك لصياغة المحتوى وتعديله وتنقيحه في ClickUp Docs قبل نقله إلى الشرائح، مما يضمن تتبع جميع التغييرات في الوقت الفعلي

تتبع ومراجعة التغييرات التي تم إجراؤها على المحتوى الخاص بك، مما يسهل تنقيح الرسائل والنقاط الرئيسية لشرائحك

تخزين الخطوط العريضة والملاحظات والمسودات في مساحة مركزية، بحيث يمكنك تنظيم المحتوى وتحديثه دون فقدان أي تفاصيل مهمة

تحويل المهام إلى عناصر قابلة للتنفيذ، وتعيين أعضاء الفريق لعناصر شرائح محددة، وضمان تسليم العرض التقديمي النهائي في الوقت المناسب

شارك المستندات وتعاون بشأنها على الفور باستخدام ClickUp Docs

معزز الإنتاجية: استخدم ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج لتسريع سير عمل العرض التقديمي. ما عليك سوى تقديم مطالبات أو مدخلات بلغة طبيعية لإنشاء محتوى خاص بالشرائح مباشرةً داخل مستندك.

سواء كنت بحاجة إلى نقاط رئيسية لكل شريحة أو شرح مفصل أو ملخص، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في إنشاء محتوى خاص بالشرائح وتنقيحه دون عناء، مما يوفر لك الوقت ويضمن الاتساق عبر عرضك التقديمي.

كيفية تتبع التغييرات في ClickUp Docs

يقدم مستندات ClickUp Docs أيضًا التحكم في إصدار المستند لمساعدتك في تتبع التقدم المحرز واستعادة الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر.

الخطوة 1: في مستند ClickUp Doc الخاص بك، انقر على أيقونة علامة الحذف وحدد محفوظات الصفحات من القائمة المنسدلة.

الخطوة 2: عرض تاريخ المراجعة - التاريخ والوقت واسم الشخص والوصف.

الخطوة 3: قم بتوسيع أحد الإصدارات لعرض التغييرات المظللة بلون مختلف. راجع التغييرات المهمة لمعرفة من قام بماذا وكيف تطور المستند من وقت إنشائه إلى الإصدار الحالي.

الخطوة 4: قم بإرجاع التغييرات أو استعادة أي إصدار بالنقر على أيقونة الساعة

تنظيم الأفكار وتصور عروضك التقديمية باستخدام ClickUp Whiteboards

بمجرد حصولك على الإصدار النهائي لمحتوى العرض التقديمي الخاص بك، فإن التحدي التالي هو تصميم عرض تقديمي مقنع بصريًا و عرض تقديمي جذاب . اللوحات البيضاء ClickUp هي أداة مثالية لتصور أفكار العروض التقديمية ومفاهيمها وهياكلها والتعاون بشأنها. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لموضوعات التصميم أو تنظيم تدفق العرض التقديمي الخاص بك، توفر لك لوحات ClickUp Whiteboards مساحة ديناميكية وتفاعلية لجميع الأفكار الكبيرة.

إليك كيف تساعدك:

استخدم السبورات البيضاء لرسم خريطة مرئية لأفكار العرض التقديمي وهيكله ونقاطه الرئيسية قبل الانتقال إلى إنشاء الشرائح. يساعد ذلك على ضمان الوضوح والمواءمة منذ البداية

التعاون في الوقت الفعلي من خلال المساهمة في اللوحة البيضاء في نفس الوقت، وتقديم الملاحظات، وإجراء التعديلات، واقتراح التغييرات على الفور - مثالي للتحرير التعاوني وتحسين محتوى العرض التقديمي

تنظيم تدفق الشرائح، وإضافة الرسوم البيانية، وإنشاء خرائط ذهنية لتمثيل الأفكار بصرياً، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتنظيم المحتوى المعقد أو عرض مفاهيم جديدة

ترجمة تخطيط اللوحة البيضاء النهائي إلى شرائح دون عناء، مع الحفاظ على تنظيم المحتوى الخاص بك وضمان عدم تفويت أي نقاط رئيسية في هذه العملية

حوّل المفاهيم والأفكار إلى واقع ملموس بشكل أسرع من أي وقت مضى باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards

🍭 مكافأة: قوالب مجانية للعروض التقديمية لإنشاء عروض تقديمية مقنعة

تتبع التغييرات دون عناء وتعاون بشكل أفضل مع ClickUp

تقدم العروض التقديمية من Google Slides ميزات مفيدة مثل سجل الإصدارات والتعليقات والإشعارات، مما يسمح للفرق بالتعاون وتتبع التعديلات.

ومع ذلك، يمكن أن تصبح إدارة التغييرات في العروض التقديمية من Google Slides معقدة بسبب القيود مثل تحديات التعاون في الوقت الحقيقي، ومشاكل الأداء، وعدم وجود تتبع مفصل لتغييرات الشرائح الفردية.

تعمل ClickUp على تبسيط سير عمل العروض التقديمية وجعلها أكثر كفاءة. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء وتنظيم وتنقيح محتوى مجموعة الشرائح بسلاسة. تعمل لوحات ClickUp Whiteboards على تبسيط العملية بشكل أكبر من خلال السماح للفرق بتصور وتتبع التقدم المحرز على لوحة افتراضية.

وعلاوة على ذلك، فإن قالب ClickUp للعروض التقديمية هو إطار عمل جاهز للاستخدام يجمع الفريق معًا، ويقلل من الحاجة إلى إجراء تعديلات ذهابًا وإيابًا، ويضمن تقديم عروض تقديمية سلسة ومتماسكة. اشترك في ClickUp مجانًا وقم بتبسيط عملية العرض التقديمي من البداية إلى النهاية!