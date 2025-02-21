TidyCal مقابل. التقويم: ما هو برنامج جدولة الاجتماعات الأفضل؟

_"هل أنت متفرغ يوم الجمعة؟"

_"هل يعمل يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة؟

_"الخامسة مساءً؟

"ربما ظهراً؟"

هل تبدو مكالمات جدولة اجتماعاتك ورسائلك الإلكترونية هكذا؟ قد يبدو تنسيق المكالمات لفريقك وعملائك، خاصةً عبر مناطق زمنية متعددة، أشبه بمحاولة الهروب من متاهة معصوب العينين.

بالتأكيد، هناك تقويم Google. ولكن يجب عليك تبادل التبادلات أو ربط التقويمات للعثور على وقت مناسب لجميع المعنيين. يمكن أن يكون البحث عن هذه الملاءمة مصدر إزعاج كبير لإدارة عملك فعليًا.

أنت بحاجة إلى أكثر ذكاءً التقويمات عبر الإنترنت في خدمتك. وعادة ما يتلخص الأمر في هذا: TidyCal مقابل Calendly. كلاهما يعدك بتبسيط الجدولة الخاصة بك، ولكن أيهما يقدم حقًا قيمة أفضل لاحتياجاتك؟

دعنا نكتشف ذلك. ملاحظة ... إذا لم تكن أي من الأدوات مناسبة، فلدينا أيضًا مكافأة ثالثة لجعل إدارة التقويم أكثر بساطة: انقر فوق !

ما هو TidyCal؟

TidyCal هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة AppSumo لتبسيط عملية حجز المواعيد للأفراد والشركات الصغيرة. يهدف إلى تقديم بديل مناسب للميزانية ل Calendly.

في عام 2021، ظهر TidyCal على الساحة بشيء جعل آذان رواد الأعمال تطرب: الوصول مدى الحياة الذي بدا جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها. (تنبيه: لم يكن كذلك)

في حين أن معظم أدوات الجدولة تحاول أن تكون كل شيء للجميع، اتخذ TidyCal نهجاً مختلفاً. فقد تخلص التطبيق من الزخرفة وركز على القدرة على تحمل التكاليف والبساطة للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية.

تتعامل الأداة مع كل شيء بدءاً من الاستشارات الفردية إلى اجتماعات الفريق، وتقدم ميزات الجدولة الأساسية دون أن ترهق المستخدمين.

ميزات ### TidyCal

أثناء استكشاف مختلف تطبيقات المخطط اليومي في السوق، ستجد أن نهج TidyCal في الجدولة يجمع بين البساطة والوظائف الذكية. تعمل كل ميزة على حل تحديات الجدولة في العالم الحقيقي دون إرباك المستخدمين.

إليك نظرة مفصلة على ما يجعل TidyCal متميزًا:

1. تكامل التقويم الذكي

عبر تيدي كال هل تتذكر عندما يتم حجزك مرتين بسبب عدم مزامنة التقويمات الخاصة بك؟ يقضي TidyCal على هذا السيناريو الكابوسي من خلال المزامنة في الوقت الفعلي عبر تقويم Google و Outlook والتقويمات الرئيسية الأخرى.

تقوم المنصة تلقائيًا بتحديث التوافر عبر جميع أدوات جدولة التقويم المتصلة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، إذا كنت استشارياً تدير اجتماعات العملاء والمواعيد الشخصية على حد سواء، فإن TidyCal يحظر تلقائياً الأوقات عبر جميع التقويمات الخاصة بك عندما يحجز شخص ما جلسة.

2. صفحات حجز قابلة للتخصيص

عبر تيدي كال غالبًا ما تكون صفحة الحجز الخاصة بك هي نقطة الاتصال الأولى للعملاء مع عملية عملك. يحول TidyCal هذا التفاعل إلى تجربة سلسة من خلال ما يلي:

أوقات مخصصة للفواصل الزمنية بين الاجتماعات لمساعدتك في الاستعداد أو التعامل مع التجاوزات

نوافذ توافر مرنة تتكيف مع أسلوب عملك

أنواع حجوزات متعددة لخدمات مختلفة (مثالية للمدربين الذين يقدمون مكالمات استكشافية مدتها 30 دقيقة وجلسات تعمق لمدة 60 دقيقة)

عناصر ذات علامة تجارية تحافظ على هويتك المهنية

3. إدارة الاجتماعات الجماعية

عبر تيديكال هل جربت تنسيق اجتماع مع خمسة أشخاص عبر ثلاث مناطق زمنية؟ إنها فوضى في معظم الأوقات. يعالج TidyCal هذا الأمر بأناقة.

لا تكتفي ميزة جدولة المجموعات في المنصة بالعثور على الأوقات المتاحة فحسب، بل تقترح بذكاء الفترات الزمنية التي تعمل عبر مناطق زمنية مختلفة، وتضع في الحسبان ساعات العمل لكل مشارك، بل وتضع في الحسبان الالتزامات المتكررة.

وهذا أمر ذو قيمة خاصة للفرق العالمية التي تدير العروض التقديمية للعملاء أو المزامنة الأسبوعية للفريق.

4. إشعارات الأحداث الآلية

عبر تيدي كال بمجرد إعداد سير عملك، يتولى TidyCal المهام الشاقة. يرسل رسائل تأكيد فورية عبر البريد الإلكتروني مع مرفقات التقويم حتى يتمكن الحاضرون من حفظ الحدث بسهولة.

ويمكنك تخصيص تسلسلات التذكير، مثل التنبيه قبل 24 ساعة أو ساعة واحدة من الاجتماع، مما يضمن عدم نسيان أحد الحضور. يتم أيضاً إرسال رسائل متابعة مع ملخصات الاجتماع تلقائياً، مما يبقي المشاركين على اطلاع دائم.

بالإضافة إلى ذلك، يدير TidyCal إشعارات إعادة الجدولة لضمان بقاء تقويم الجميع دقيقاً وحديثاً.

أسعار TidyCal

خطة مجانية

المستوى 1 (قياسي): 39 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

39 دولارًا (دفعة لمرة واحدة) المستوى 2 (فريق/وكالة): 79 دولارًا (تدفع لمرة واحدة)

ما هو Calendly؟

يعمل Calendly على تبسيط جدولة الاجتماعات من خلال واجهته سهلة الاستخدام والتكامل مع تقويمات Google وApple وOutlook.

على مر السنين، تطورت Calendly من أداة جدولة أساسية إلى منصة شاملة لأتمتة الجدولة.

وبفضل عمليات التكامل القوية في Calendly يمكنك ربطه بأكثر من 100 أداة عمل شائعة. وقد ساعده ذلك على اكتساب قوة جذب كبيرة، لا سيما بين الشركات والفرق المتنامية.

يتكامل Calendly بعمق مع أدوات إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق، ومنصات المبيعات، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى إمكانات جدولة لتحسين عملية حجز المواعيد.

🧠 حقيقة ممتعة: Calendly هو أحد أفضل الخيارات للجدولة، حيث يحتل موقعًا قويًا في 21.45% من حصة السوق .

ميزات التقويم

كواحدة من الشركات الرائدة برنامج جدولة المهام حلول Calendly، يقدم Calendly ميزات تجعله الخيار الأفضل لتوسيع نطاق الفرق:

1. أتمتة سير العمل المتقدمة

عبر كاليندلي يتجاوز Calendly الجدولة ويساعد على أتمتة سير عملك بالكامل. إذا كنت تستخدم Calendly لنشاطك التجاري عندما يحجز شخص ما عرضًا توضيحيًا، فإليك ما يحدث تلقائيًا:

يتم تعيين مندوب المبيعات الأنسب لك بناءً على المنطقة والخبرة

يتم تحديث CRM الخاص بك بمعلومات العملاء المحتملين

يتلقى أعضاء الفريق إشعارات فورية على Slack

يبدأ تسلسل البريد الإلكتروني المخصص في إشراك العميل المحتمل

كل هذا يحدث دون أي جهد يدوي. يقوم Calendly بتحويل الجدولة الخاصة بك وتبسيط مهام ما قبل الاجتماع وبعده إلى عملية فعالة ومؤتمتة.

2. ذكاء جدولة فريق العمل

عبر كاليندلي Calendly هو المفضل لإنشاء تقويم فعال نظام تقويم إدارة المشاريع . ويرجع الفضل في ذلك إلى ميزات مثل التوزيع الدائري لأعباء العمل المتوازنة والجدولة الجماعية لتحديد أفضل وقت للمشاركين المتعددين.

يوفر Calendly أيضًا توجيهًا ذكيًا للفريق مع مراعاة المناطق الزمنية أو المهارات أو أعباء العمل. وتتألق هذه الأدوات في إعدادات المبيعات ودعم العملاء، حيث تكون أوقات الاستجابة السريعة والتخصيص الفعال للموارد أمراً أساسياً.

🧠 حقيقة ممتعة: مصطلح "راند روبان" مشتق من المصطلح الفرنسي "روند روبان" الذي يعود للقرن السابع عشر - في إشارة إلى طريقة توقيع العرائض بشكل دائري لإخفاء هوية الموقع الأول ومنع الانتقام.

3. ضوابط على مستوى المؤسسات

عبر كاليندلي يوفّر Calendly تحكماً شاملاً في بيئة الجدولة للمؤسسات التي تتطلب أماناً وإشرافاً قويين.

وهو يتضمن ميزات أمان متقدمة مثل تسجيل الدخول الأحادي SAML، والتحليلات التفصيلية، وأدوات إعداد التقارير لتحسين أنماط الاجتماعات. يسمح Calendly أيضًا بخيارات العلامات التجارية المخصصة أو خيارات التسمية البيضاء، بحيث يمكنك حقًا جعل صفحة الجدولة الخاصة بك خاصة بك.

بصفتك مسؤولاً، يمكنك بسهولة إدارة فريق كبير باستخدام عناصر تحكم مركزية وميزات الامتثال لمجال عملك المنظم.

تسعير ### Calendly

خطة مجانية

الخطة القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الفرق: 20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: 15 ألف دولار في السنة

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل التقويم والمنافسين

TidyCal مقابل. Calendly: مقارنة الميزات

الآن، دعنا نتعمق في مقارنة مفصلة بين Calendly مقابل TidyCal لنرى أين تتفوق كل أداة وأين قد تقصر. سنبدأ الأمور بجدول شامل يوضح ميزاتهما الرئيسية:

ميزات TidyCal Calendly تكامل التقويم تقويم Google، Outlook، iCal تقويم Google، Outlook، iCal، Exchange أنواع الاجتماعات فردي، جماعي، جماعي، جماعي (أساسي) فردي، جماعي، جماعي، جماعي (متقدم)، جماعي التخصيص العلامة التجارية الأساسية، أنواع الاجتماعات العلامة التجارية المتقدمة، سير العمل المخصص، استطلاعات الرأي للاجتماعات ميزات الفريق جدولة الفريق الأساسية توجيه متقدم، جولة في كل مرة، تحليلات عمليات التكامل أساسية (أكثر من 10 عمليات تكامل) واسعة النطاق (أكثر من 100 عملية تكامل) الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات محدود وصول كامل لواجهة برمجة التطبيقات الأمان أمان قياسي أمان على مستوى المؤسسات نموذج التسعير الدفع لمرة واحدة على أساس الاشتراك

لقد حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على كل جانب من الجوانب الرئيسية - ومعرفة أيهما يتفوق على الآخر:

1. واجهة المستخدم والتجربة

تدرك كلتا المنصتين أن إدارة جدولك الزمني لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج لك، ولكنهما تتعاملان مع الأمر بشكل مختلف قليلاً.

تبقي TidyCal الأمور بسيطة، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية. تقلل واجهته النظيفة من الفوضى الذهنية، مما يتيح لك إعداد سير عمل الجدولة في دقائق بدلاً من ساعات. يركز على الأساسيات وله تخطيط منطقي يرشدك بشكل طبيعي خلال العملية.

من ناحية أخرى، يرتقي Calendly بالأمور إلى مستوى أعلى من خلال لوحة تحكم أكثر تطوراً مصممة للفرق والمؤسسات الكبيرة. من المؤكد أن منحنى التعلم أكثر حدة بعض الشيء، ولكن الأمر يستحق العناء لخيارات التخصيص وميزات سير العمل المتقدمة.

تقوم الواجهة بعمل رائع في إدارة أعضاء الفريق المتعددين، والتوجيه المعقد، والتكاملات - دون الشعور بالإرهاق.

🏆 الفائز: إنه تعادل. يجب أن يكون نهج TidyCal الخالي من الهراء هو اختيارك إذا كنت صاحب مشروع منفرد. أما إذا كنت تبحث عن إعداد أكثر تعقيداً وتقدماً، فيجب أن يكون Calendly هو خيارك المفضل

2. المرونة والتحكم في الجدولة

توفر كلتا المنصتين ضوابط جدولة قوية ولكن مع اختلافات واضحة.

يوفر TidyCal ميزات جدولة بسيطة ومباشرة، تغطي الأساسيات مثل إدارة الوقت المؤقت وقواعد التوافر الأساسية.

وهو مثالي للمهنيين الذين لديهم جداول زمنية يمكن التنبؤ بها، مما يسمح بمدد الاجتماعات القياسية وأوقات الاستراحة دون تعقيدات غير ضرورية.

يرتقي Calendly بمحرك القواعد المتقدم الخاص به، حيث يوفر أوقات تخزين مؤقتة ديناميكية بناءً على أنواع الاجتماعات أو أدوار المشاركين. تدعم أنماط التوافر المخصصة الخاصة به الاحتياجات الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الساعات الموسمية والجداول الزمنية الدورية والاجتماعات المدفوعة والحد الأقصى المخصص للاجتماعات في اليوم.

هذا المستوى من التخصيص يجعل Calendly مفيدًا بشكل خاص للشركات التي لديها العديد من أعضاء الفريق واحتياجات جدولة مختلفة عبر الأقسام أو المناطق الزمنية.

*🏆 الفائز: Calendly لوظائف الجدولة المتقدمة

اقرأ أيضًا: كيفية تحديد أولويات المهام في العمل

3. إدارة الفريق

مع نمو عملك، يصبح تنسيق عملية جدولة الفريق أكثر أهمية. تقدم كلتا المنصتين ميزات الفريق ولكن مع وجود اختلافات رئيسية.

يوفر TidyCal ميزات الفريق الأساسية التي تعمل بشكل جيد للمجموعات الصغيرة. فهو يوفر إنشاء حدث جماعي لجدولة الفريق وإدارة الأذونات بشكل بسيط، مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة ذات الاحتياجات الأساسية للجدولة.

ومع ذلك، يقدم Calendly أدوات أكثر قوة لإدارة الفريق. يقوم توجيه الفريق المتقدم بتعيين الاجتماعات تلقائيًا بناءً على معايير مثل الخبرة أو التوافر أو المنطقة الزمنية.

ويضمن نظام المداورة توزيعاً عادلاً للاجتماعات، بينما تسمح عناصر التحكم في الوصول المتطورة بأذونات هرمية. توفر تحليلات الفريق رؤى قيمة حول أنماط الاجتماعات واستخدام الأعضاء، مما يساعد على تحسين العمليات الأكبر حجماً.

*🏆 الفائز: Calendly لخاصية التوزيع العادل، مما يجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة

4. قدرات التكامل

يجب أن تندمج أداة الجدولة الخاصة بك بسلاسة مع أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت في عالم الأعمال المتصل اليوم. إليك كيفية المقارنة بين TidyCal وCalendly في هذا الجانب:

يقدم TidyCal عمليات تكامل أساسية للتقويم، مع التركيز على احتياجات العمل الأساسية. فهو يتصل بسهولة مع خدمات التقويم الرئيسية ومنصات مؤتمرات الفيديو الأساسية. على الرغم من أن خيارات التكامل الخاصة به محدودة أكثر من Calendly، إلا أنها تلبي الاحتياجات الأكثر شيوعًا للشركات الصغيرة والمهنيين المستقلين.

من ناحية أخرى، يتميز Calendly بنظام تكامل واسع النطاق، حيث يرتبط بأكثر من 100 أداة عمل. وهو يوفر وصولاً متقدمًا إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لعمليات التكامل المخصصة ودعم خطاف الويب لسير العمل الآلي.

تسمح عمليات تكامل CRM العميقة الخاصة به بتتبع العملاء المحتملين بشكل تفصيلي وتخطيط رحلة العميل، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تعتمد على أدوات برمجية متعددة وتحتاج إلى تدفق البيانات تلقائيًا.

*🏆 الفائز: تقويم Calendly، وذلك لنهجها متعدد الأوجه في تصميم العمليات التجارية وسير العمل

5. القيمة مقابل المال

يقدم TidyCal نموذج الدفع لمرة واحدة، مما يتيح للمستخدمين الوصول مدى الحياة إلى جميع الميزات دون تكاليف متكررة. يوفر هذا النهج قيمة استثنائية للشركات ذات الميزانية المحدودة وأصحاب الأعمال الفردية الذين يحتاجون إلى أدوات جدولة موثوقة دون التزام مالي مستمر. يمكنك أيضًا الاستفادة من مجموعة ميزات شاملة، مما يلغي الحاجة إلى ترقيات مستقبلية.

تلبي Calendly، من خلال التسعير القائم على الاشتراك ومستويات الميزات، احتياجات المؤسسات المتنامية ذات الاحتياجات المتطورة. على الرغم من أن التسعير الشهري لكل مقعد قد يبدو أعلى في البداية، إلا أن ميزات المنصة الأكثر تقدماً وعمليات التكامل الشاملة يمكن أن توفر عائد استثمار كبير للفرق الكبيرة.

يسمح الهيكل المتدرج للمؤسسات بالتوسع بناءً على الاحتياجات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف مع توسع الفرق.

🏆 الفائز: إنه تعادل. بالنسبة لأصحاب المشاريع المنفردة أو الفرق الصغيرة (حتى 10 أشخاص)، فإن خطة TidyCal المجانية هي الأفضل. بالنسبة للخطط المدفوعة، تغطي TidyCal 90٪ من احتياجاتك بنسبة 20٪ من التكلفة. بالنسبة للفرق التي تضم أكثر من 10 أشخاص أو الجدولة المتقدمة، فإن ميزات Calendly الإضافية تستحق الاستثمار.

🧠 حقيقة ممتعة: يعود أول استخدام معروف للتقويم إلى السومريين، الذين أنشأوا أول تقويم قمري حوالي عام 2000 قبل الميلاد. وفي حين أننا قطعنا شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، إلا أن الحياة لا تزال تدور حول إدارة جداولنا الزمنية بشكل جيد!

TidyCal مقابل. كاليندلي على رديت

لقد بحثنا في Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون في العالم الحقيقي عن هذه تطبيقات التقويم .

شارك أحد مستخدمي ريديتور في r/podcasting تجربته مع إمكانيات مزامنة التقويم في TidyCal:

أنا أستخدم تيديسكال. وفقط بنفسي. ومع ذلك فإن tidycal (وأنا متأكد من أن العديد من هذه الخيارات الأخرى) تسمح لك بمزامنة التقويمات مع تقويم جوجل وما إلى ذلك من الناحية النظرية، إذا شارك مضيفك المشارك تقويمه معك، وطلبت من tidycal أن ينظر إلى تقويمك وتقويمهم الذي شاركوه معك، فسيعمل ذلك erichathhorn هذا يسلط الضوء على نهج TidyCal المباشر في التعامل مع التقويمات المتعددة - وهي ميزة مهمة يبحث عنها العديد من المستخدمين في تطبيقات الجدولة للتنسيق مع أعضاء الفريق أو العملاء عبر منصات تقويم مختلفة.

من ناحية أخرى، قدم أحد مستخدمي موقع Redditor على r/smallbusiness شهادة مقنعة لـ Calendly:

مستشار امتياز هنا! يعتبر Calendly ضرورة مطلقة لعملي. لقد حجزت مئات المواعيد ولدي معدل عرض مرتفع للغاية مع التذكيرات التلقائية من الإصدار المدفوع يمكنك أيضًا حظر الأوقات وربطها بتقويم جوجل الخاص بك وسيقوم بتحديث التوافر أثناء إدخال الأشياء يدويًا في تقويمك. لا أقوم بالحجز المزدوج أبداً. من السهل جدًا تشجيع أي شخص على حجز مكالمة من خلال مشاركة الرابط الخاص بك النسخة المجانية رائعة. النسخة المدفوعة مذهلة! فرانفيو يبدو أن مجتمع Reddit لمستخدمي تطبيق الجدولة يتوافق على بعض النقاط الرئيسية:

يجذب TidyCal المستخدمين الذين يبحثون عن البساطة والقيمة

يهيمن تطبيق Calendly على الإعدادات المهنية والمؤسسية

كلتا الأداتين تمنع بشكل فعال الحجوزات المزدوجة

التكامل مع أنظمة التقويم الحالية أمر بالغ الأهمية

تعزز هذه المنظورات الواقعية ما رأيناه في مقارنتنا للميزات ولكنها تضيف سياقاً قيماً حول كيفية أداء هذه الأدوات في الاستخدام اليومي.

👀 هل تعلم؟ حثت شركة مايكروسوفت موظفيها على تحديد الاجتماعات بـ 30 دقيقة، مما أدى إلى 94% رضا المشاركين المعدلات

Meet ClickUp-أفضل بديل لـ TidyCal مقابل. كاليندلي

بينما يتفوق TidyCal و Calendly في الميزات الأساسية, ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل، يُحدث ثورة في إدارة وقتك من خلال تقديم حل متكامل لمساحة العمل. إليك سبب كون ClickUp الأداة الوحيدة التي تحتاجها.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض هي أربع مرات أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة في حين أن الفرق عالية الأداء تحافظ على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على تسع منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟

كتطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة وحتى التقويمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

جرّب ClickUp مجانًا

لقد تمكنت من التعاون مع أعضاء آخرين من فريقي باستخدام وظيفة التقويم لإظهار التشكيلة والتخطيط لحدث كبير. تمكنا جميعًا من سحب وإسقاط الأحداث على التقويم بناءً على احتياجات فريق القيادة. إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق من عضو في الفريق إلى آخر. هيث هايدن ، منسق التطوير المهني، كلية المجتمع في تاكوما

ClickUp's ClickUp's One-Up #1: الارتقاء بإدارة التقويم الخاص بك

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد برنامج جدولة, عرض تقويم ClickUp بمثابة مركز التخطيط المركزي الخاص بك. على عكس Calendly أو TidyCal، اللذان يركزان بشكل أساسي على جدولة الاجتماعات، يجمع ClickUp بين ميزات إدارة المهام والتقويم، مما يمنحك عرضًا كاملاً لكل ما تعمل عليه في مكان واحد.

يمكنك جدولة الاجتماعات وتتبع المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية والمشروعات الجارية دون التبديل بين تطبيقات متعددة.

عرض تقويم ClickUp

يتيح لك ClickUp أيضًا تخصيص تقويمك وتعيين الأولويات والتكامل مع الأدوات الأخرى التي قد تستخدمها بالفعل. إنه مثالي لأي شخص يبحث عن مستوى أعمق من التنظيم يتجاوز الجدولة البسيطة.

يمكنك أيضًا التبديل بسهولة بين طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية، واستخدام الفلاتر للعثور على المهام، وجدولة السحب والإفلات. يوفر ClickUp إدارة الموارد، مما يتيح لك مراقبة عبء عمل الفريق وقدراته مباشرةً من التقويم.

قالب مخطط التقويم الخاص بـ ClickUp

ابدأ بقالب موجود مسبقاً لترى قوة عرض التقويم في ClickUp أثناء العمل. نوصي باستخدام قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner للارتقاء باجتماعات التخطيط لفريقك. إليك ما يقدمه:

تتبّع المهام اليومية والأسبوعية والشهرية بكل سهولة

ابقَ على اطلاع دائم بالمواعيد النهائية والمراحل المهمة

تنظيم المشاريع في أجزاء يمكن إدارتها

مراقبة الموارد وأعباء عمل الفريق بكفاءة

اضبط جدولك الزمني حسب الحاجة بمرونة

احصل على رؤية واضحة لسير العمل والتقدم المحرز بشكل عام

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية للمخطط اليومي في Word و Excel و ClickUp

ClickUp's ClickUp's One-Up #2: إدارة أفضل للاجتماعات اجتماعات ClickUp تسهيل إدارة الاجتماعات بميزات مصممة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

يمكنك بسهولة جدولة الاجتماعات وتتبعها وإدارتها إلى جانب مهامك مباشرة، مما يجعل من السهل الحفاظ على التنظيم. سواء كنت تقوم بإعداد جداول الأعمال، أو تعيين عناصر العمل، أو مشاركة ملاحظات الاجتماعات، يمكنك العثور على كل ذلك في مكان واحد. إليك كل ما يمكنك القيام به مع ClickUp:

ملاحظات الاجتماع التفصيلية: قم بإنشاء ملاحظات اجتماع شاملة باستخدام أدوات ClickUp الغنية لتدوين الملاحظات وتحريرها، مما يتيح التوثيق المنظم للمناقشات والقرارات

👀 هل تعلم: مع مدون ملاحظات الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp يمكنك تسجيل المحادثات وتدوينها تلقائيًا على منصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet دون كتابة كلمة واحدة يدويًا.

كما أنه يوفر ملخصات واضحة بعد الاجتماعات، مع تسليط الضوء على النقاط الرئيسية وعناصر العمل لسهولة الرجوع إليها. الجزء الأفضل؟ ترتبط ملاحظات اجتماعك بسلاسة بالمهام والمستندات والمحادثات ذات الصلة داخل ClickUp.

إدارة جداول الأعمال: قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات وإدارتها بشكل أسرع لضمان تغطية فعالة لجميع مواضيع المناقشة باستخدام ClickUp Brain -مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp

دع ClickUp Brain يكتب جدول أعمال اجتماعك تلقائيًا بناءً على التفاصيل الرئيسية

تتبع عناصر الإجراءات: تحويل عناصر الاجتماع مباشرةً إلى مهام قابلة للتخصيص، مما يعزز المساءلة والمتابعة

تحويل عناصر الاجتماع مباشرةً إلى مهام قابلة للتخصيص، مما يعزز المساءلة والمتابعة تعيين التعليقات: تفويض المهام التي تتطلب إجراءات مباشرة إلى زملائك في الفريق من داخل التعليقات

💡 نصيحة احترافية: حدد أولويات الاجتماعات وحددها في مهام ClickUp بناءً على مدى أهميتها أو نوعها (على سبيل المثال، "اجتماع الفريق"، "مكالمة مع العميل"، إلخ) حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على ما هو أكثر أهمية.

ClickUp's ClickUp's One-Up #### 3: إدارة الوقت المتقدمة إدارة الوقت في ClickUp أدوات تأخذ مسارًا متقدمًا نحو الإنتاجية. فمن خلال ميزة تتبع الوقت المدمجة بها، يمكنك بسهولة تتبع وقتك في كل مهمة، مما يضمن لك البقاء على رأس مشاريعك.

تتبع الوقت دون عناء عبر جميع أجهزتك باستخدام ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد تقديرات للوقت ومقارنتها بأوقات الإنجاز الفعلية، مما يساعدك على تحسين دقة المهام المستقبلية. تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مشاريع قابلة للإدارة انقر فوق المهام والمهام الفرعية تتيح لك إنجاز المزيد - مع ضغط أقل. أضف التذكيرات وتواريخ الاستحقاق، وستكون جاهزاً للبقاء متقدماً على المواعيد النهائية.

📮 انقر فوق البصيرة: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات مخصصة لإدارة الوقت. ولكن، لا توفر معظم أدوات إدارة سير العمل حتى الآن ميزات قوية مدمجة لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. ClickUp's يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحويل هذا التخمين إلى قرارات قائمة على البيانات. بل ويمكنه أيضًا اقتراح نوافذ تركيز مثالية للمهام. أنشئ نظامًا مخصصًا لإدارة الوقت يقلل من عوامل التشتيت ويتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

جرّب ClickUp مجاناً

على عكس أدوات الجدولة المستقلة، يعمل ClickUp على توحيد سير عملك بالكامل معًا:

استخدم طريقة عرض عبء العمل لمنع مشاكل الجدولة داخل الفريق

جرّب طريقة عرض جانت لإظهار كيفية تناسب الاجتماعات مع الجدول الزمني لمشروعك

اعتمد على الحقول المخصصة لتتبع الأماكن والتكاليف والتفاصيل المهمة الأخرى

ولكن انتظر، ماذا لو كنت تستخدم Calendly بالفعل؟ لا مشكلة! يتكامل ClickUp بسلاسة مع إعداد Calendly الحالي لديك حتى لا تضطر إلى تجاهل سير عملك الموجود مسبقًا أثناء التبديل إلى المنصة!

تبسيط عملية الجدولة وإدارة الاجتماعات باستخدام تكامل ClickUp مع Calendly

بمجرد الاتصال، تتم مزامنة الاجتماعات التي تم حجزها من خلال Calendly تلقائيًا مع ClickUp، مع تعيين جميع التفاصيل ذات الصلة بمهامك ومشاريعك.

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة الوقت (التقويمات والجداول الزمنية)

## اختر ClickUp للحصول على حل الجدولة المثالي

بينما يركز كل من TidyCal و Calendly على جدولة الاجتماعات فقط، يوفر ClickUp نظامًا محسنًا لحجز التقويم عبر الإنترنت يربط الاجتماعات باستراتيجية عملك الأوسع نطاقًا.

ويصبح كل اجتماع جزءًا لا يتجزأ من الجدول الزمني لمشروعك، مع إمكانات كاملة للسياق والمتابعة.

وسواء كنت تدير فريقاً صغيراً أو مؤسسة كبيرة، فإن ميزات ClickUp القوية تضمن تلبية احتياجاتك في الجدولة مع الحفاظ على اتصال كل شيء في منصة مركزية واحدة. اشترك في ClickUp الآن وتخلص من الجهد المبذول في جدولة الاجتماعات - حتى وأنت تعمل الاجتماعات بشكل أفضل!