كيفية تحسين تبني مستخدم إدارة علاقات العملاء وتعزيز مشاركة الفريق

إن اكتساب العميل - جعل عميل جديد يشتري منتجًا ما - هو خطوة واحدة فقط في المبيعات. فعمليات المبيعات الجيدة تبني علاقات مع العملاء، مما يجعلهم يعودون ليس فقط لشراء المزيد من المنتجات ولكن أيضًا لإحالة المزيد من الأشخاص على المدى الطويل.

وفي سوق البرمجيات كخدمة (SaaS)، فإن هذه "الإيرادات المتكررة" هي أساس نموذج العمل نفسه. فكلما عملت على هذه العلاقة، كلما زادت مدة بقاء العميل معك، وكلما زادت مدة بقاء العميل معك، وكلما جنيت فوائدها.

🌎 تحقق من الحقائق: من المتوقع أن يلامس سوق إدارة علاقات العملاء (CRM) 262 مليار دولار بحلول عام 2032 .

ومع ذلك، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات في مجال إدارة علاقات العملاء هو اعتماد المستخدم.

في منشور المدونة هذا، سنتحدث عن كيفية تحسين اعتماد مستخدم إدارة علاقات العملاء بشكل كبير من خلال اختيار الأداة المناسبة، وإعدادها بشكل جيد، وتدريب فرقك على الاستفادة منها. وكمكافأة إضافية، سنقدم لك بعض النماذج الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل لإدارة علاقات العملاء والتي ستثير اهتمام حتى أكثر مندوبي المبيعات عنادًا.

توفير التدريب العملي باستخدام بيئات وضع الحماية ### توفير التدريب العملي باستخدام بيئات وضع الحماية

فهم شيء ما في المحاضرة شيء. أما استخدام الأداة التي يتم تدريسها فعليًا فهو شيء آخر تمامًا. لذا، استكمل تدريبك بجلسات عملية.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي في بيئة رمل. لمساعدة الفرق على التغلب على الخوف من القيام بشيء خاطئ وتعطل النظام بالكامل، قم بتمكينهم من استخدام بيئة رمل خالية من المخاطر لاختبار سير العمل وممارسة إدخال البيانات وتجربة الميزات قبل استخدامها في العمليات المباشرة.

تخصيص تجربة إدارة علاقات العملاء

لا يستخدم الجميع إدارة علاقات العملاء بنفس الطريقة. قد يكون المسوق أكثر تركيزًا على قاعدة البيانات وتنزيلات المحتوى. قد يرغب مندوب المبيعات في رؤية جميع عمليات المتابعة القادمة في التقويم.

يمكنك تحسين اعتماد CRM بشكل كبير من خلال تمكين المستخدمين من تخصيص برامجهم. A برنامج CRM قابل للتخصيص يحسن من سهولة الاستخدام، مما يعطي كل فرد سببًا محددًا لمواصلة العودة.

ClickUp CRM قابل للتخصيص بالكامل. لا، في الواقع. استخدم عرض تقويم ClickUp للاطلاع على المواعيد النهائية القادمة (يمكنك أيضًا إعداد حقول تواريخ مخصصة للمتابعة وتسجيلات الوصول والتجديدات وحتى أعياد الميلاد!)

أضف حقولًا مخصصة، مثل الخصم المتوقع، وصانع القرار، والمؤثر في القرار، ونوع الصناعة، وما إلى ذلك لتتبع المعلومات التي تحتاجها. أضف إلى ذلك حالات مخصصة، مثل "تم الترحيل إلى العام المقبل" أو "استخدام منافس X" إلى مستوى التفصيل الذي تريده.

قم بإعداد لوحات معلومات ClickUp لتصور مقاييسك. جهات الاتصال التي تم إجراؤها، والصفقات التي تم إبرامها، والتجديدات القادمة، ومتوسط الوقت اللازم لإغلاق الصفقات، ومعدلات التحويل - أيًا كان المقياس الذي تريده، أضف أداة وتتبعها في الوقت الفعلي.

تعيين وتتبع الرؤى المهمة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

دعم المستخدمين في سير العمل ### دعم المستخدمين في سير العمل

أحد العوائق الرئيسية لاعتماد إدارة علاقات العملاء هو التعطيل. فالبرنامج الجديد يعرقل البرامج الحالية عمليات إدارة علاقات العملاء التي اعتادت عليها الفرق، مما يخلق جهدًا إضافيًا. أفضل طريقة للتخلص من هذا العائق هو إثبات أن إدارة علاقات العملاء الجديدة تقلل بالفعل من الجهد والوقت. أتمتة ClickUp مصممة للقيام بذلك بالضبط. مع انقر فوق ، يمكنك تعيين تذكيرات تلقائية وتبعيات المهام ومحفزات سير العمل لضمان بقاء الموظفين على رأس المهام المتعلقة بإدارة علاقات العملاء دون بذل جهد إضافي.

التسويق يصنف عميلاً محتملاً على أنه MQL؟ إخطار المبيعات

هل يقوم العميل المحتمل بتنزيل كتاب إلكتروني من أسفل المسار؟ قم بتعيينه كعميل محتمل ساخن

إلغاء اشتراك عميل محتمل من قائمة؟ تحديث مستويات اهتمامهم

اكتمل العرض التوضيحي؟ تحديث الحالة المخصصة

أتمتة أي شيء في سير عملك بالطريقة التي تريدها بالضبط باستخدام ClickUp

هل لديك بعض المعلومات خارج ClickUp؟ لا تقلق. يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة، مثل Google Drive و Outlook و Figma و Zoom و Zendesk و Twilio و SaveMyLeads و Jotform والمزيد!

📖 قراءة المكافأة: تحقق من أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء .

رصد معدلات الاعتماد للحصول على فرص تدريب إضافية

لنفترض أنك قمت بإلحاق الجميع بالمنتج، وبدأوا في استخدام المنتج؛ لكن عملك لم ينتهِ بعد. يمكن أن يساعد تتبع مشاركة المستخدم وتحديد المجالات التي يعاني فيها الموظفون في مساعدة المؤسسات على توفير تدريب موجه.

على فترات منتظمة، تحقق مما إذا كان جميع المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي اخترته. استخدم لوحة معلومات ClickUp Dashboard لتتبع ما إذا كان الجميع قد قام بتحديث معلومات العملاء المهمة. حدد من يتخلف عن أداء أي نوع من المهام وصمم التدريب وفقًا لذلك.

ضع أهدافًا واضحة ومؤشرات أداء رئيسية لاستخدام إدارة علاقات العملاء

على الرغم من أنك ترغب في أن يستخدم الجميع جميع الميزات على الفور، فمن الأفضل عدم إرهاق الفريق. قسّم خطة اعتماد إدارة علاقات العملاء إلى مراحل وحدد الأهداف المناسبة.

على سبيل المثال، في المرحلة الأولى قد يكون هدفك في المرحلة الأولى هو التأكد من قيام الفرق بتحديث جميع الحقول الإلزامية. في المرحلة الثانية، قد تطلب منهم تحميل نصوص المكالمات. في المرحلة الثالثة، قد ترغب في دمج أداة البريد الإلكتروني لأتمتة الإشعارات والتذكيرات.

استخدم أهداف النقر لتتبع مقاييس اعتماد CRM واتخاذ الإجراءات اللازمة. يمكنك أيضاً أن تجعل أهدافك قابلة للقياس الكمي، مثل

تأكد من أن 90% من فرق المبيعات وخدمة العملاء يسجلون الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء يوميًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

تحسين نسبة تحويل العملاء المحتملين من 20% إلى 30% من خلال تحسين متابعة إدارة علاقات العملاء ورعاية العملاء المحتملين تلقائيًا في غضون ستة أشهر

📖 قراءة المكافأة: مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس

الحفاظ على جودة بيانات إدارة علاقات العملاء

يقولون: "من يدخل القمامة يخرج القمامة". ما هو مهم أيضًا هو أنه إذا كانت البيانات التي تدخل في إدارة علاقات العملاء الخاصة بك ذات جودة رديئة، فإن الاعتماد والاستخدام سينخفض تلقائيًا. عندما لا تكون البيانات موثوقة، لن يرغب أحد في استخدامها.

تجنب تسرب البيانات السيئة إلى نظامك من خلال تمكين الأتمتة. قم بإعداد عمليات التحقق من صحة حقول مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول للتأكد من دقتها قدر الإمكان. إذا كنت بحاجة إلى نفس البيانات في أماكن متعددة، فقم بأتمتة الإدخالات اللاحقة.

إذا كنت تنقل البيانات من أداة أخرى، استخدم الأتمتة والتكاملات لضمان نقل جميع المعلومات بدقة. لاسترداد البيانات الهامة في أي وقت، استخدم ClickUp Connected Search .

ابحث عن أي شيء تحتاجه باستخدام ClickUp Connected Search

📖 قراءة إضافية: تعلم كيفية إنشاء قاعدة بيانات CRM .

تقديم حوافز لزيادة المشاركة

يمكن أن يكون التشجيع على تبني إدارة علاقات العملاء أكثر فعالية عندما يشعر الموظفون بالمكافأة على استخدام النظام بفعالية. يؤدي التلعيب وبرامج التقدير والمكافآت القائمة على الأداء إلى زيادة المشاركة.

استخدم لوحات معلومات ClickUp Dashboards لإعداد لوحة متصدرين لمن يستخدمون نظام إدارة علاقات العملاء أكثر من غيرهم

إنشاء مجلدات مشتركة للأهداف التي يمكن للفريق تحقيقها معًا

تحديد أعضاء الفريق الذين يستخدمون إدارة علاقات العملاء بفعالية ومكافأتهم

تأمين التأييد التنفيذي وتأييد القيادة

على الرغم من مدى فائدته، فإن الدفعة الأولى لاعتماد إدارة علاقات العملاء يجب أن تأتي من الأعلى. إذا لم يكن نائب رئيس المبيعات مهتمًا بإدارة علاقات العملاء أو استخدامها، فلن يهتم فريق المبيعات أيضًا. لذا، قم بتأمين موافقة المسؤولين التنفيذيين مقدماً.

الإعلانات : شجّع قادة التسويق والمبيعات ونجاح العملاء على النشر عن تطبيق إدارة علاقات العملاء الجديدة

: شجّع قادة التسويق والمبيعات ونجاح العملاء على النشر عن تطبيق إدارة علاقات العملاء الجديدة القيادة بالقدوة : اجعل نواب الرئيس وقادة فريق النمو يستخدمون نظام إدارة علاقات العملاء شخصيًا من خلال إجراء التحديثات وإعداد لوحات المعلومات وما إلى ذلك.

: اجعل نواب الرئيس وقادة فريق النمو يستخدمون نظام إدارة علاقات العملاء شخصيًا من خلال إجراء التحديثات وإعداد لوحات المعلومات وما إلى ذلك. الاستخدام: إحضار التقارير ونقاط البيانات ولقطات الشاشة وما إلى ذلك من نظام إدارة علاقات العملاء إلى المراجعات أو الاجتماعات العامة لإظهار أنهم يستخدمون الأداة الجديدة

جمع التعليقات من مستخدمي إدارة علاقات العملاء

أخيرًا وليس آخرًا، تحدث إلى المستخدمين واجمع ملاحظاتهم.

ملاحظات المستخدمين ضرورية لتحسين تنفيذ إدارة علاقات العملاء ومعالجة التحديات في وقت مبكر إعداد نماذج ClickUp لإنشاء أسئلة مخصصة وجمع تعليقات منظمة من الموظفين حول تجربتهم مع إدارة علاقات العملاء. استخدم هذه الملاحظات لتحسين كيفية استخدامك للبرنامج.

التغذية الراجعة الكمية والنوعية باستخدام نماذج ClickUp

أثناء قيامك بكل ما سبق، هناك شيء واحد يجب أن تتذكره: لا يزال برنامج إدارة علاقات العملاء الجديد الخاص بك يمثل تغييرًا كبيرًا لفرقك.

## دور إدارة التغيير في تبني إدارة علاقات العملاء

سواء كنت تنتقل من أحد حلول إدارة علاقات العملاء إلى حل آخر أو تقوم بتنفيذ أول أداة لك، تذكر أن فرقك لديها بالفعل عملية. قد يدون البعض جميع التفاصيل في دفتر ملاحظات، وقد يدون البعض الآخر الأمور على هواتفهم أو جداول البيانات. حتى قبل إدارة علاقات العملاء الجديدة الخاصة بك، كانت هناك طريقة يدير بها الأشخاص عملهم.

لذلك، فإن إدارة علاقات العملاء الجديدة واللامعة هي تغيير كبير. إن تحسين اعتماد إدارة علاقات العملاء يعني فهم أنها عملية إدارة تغيير. ضع في اعتبارك الخطوات التالية أثناء تنفيذ هذا التغيير.

فهم الحاجة إلى التغيير وبناء حالة قوية لسبب أهميته إشراك جميع أصحاب المصلحة، ليس فقط القادة ولكن أيضًا المستخدمين النهائيين طرح التغييرات ببطء مراقبة التبني وجمع الملاحظات تحسين التنفيذ وترسيخ التغيير

نموذج خطة إدارة التغيير من ClickUp

لمساعدة الموظفين على الانتقال بسلاسة، وتقليل المقاومة وتعزيز المشاركة، قم بإنشاء خطة قوية لإدارة التغيير. جرّب نموذج قالب خطة إدارة التغيير ClickUp . يمنحك هذا النموذج الملائم للمبتدئين كل ما تحتاجه لتخطيط وتنفيذ استراتيجية إدارة التغيير بطريقة مبسطة.

## اجعل إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مبهجة لاعتمادها مع ClickUp

أدوات إدارة علاقات العملاء هي أكثر من مجرد قاعدة بيانات. فهي برامج قوية تعمل على تبسيط العمليات وتعزيز عملية اتخاذ القرار وتحسين العلاقات مع العملاء. ومع ذلك، إذا لم يتم اعتمادها بشكل كامل وواسع النطاق داخل المؤسسة، فقد تصبح أداة رطبة.

تم تصميم ClickUp لمنع ذلك بالضبط. ClickUp CRM هو طريقة عملية المنحى لتصور خط سير العمل وإدارة العلاقات والتعاون مع أصحاب المصلحة وأتمتة سير العمل.

من التقاط العملاء المحتملين باستخدام النماذج إلى حساب حجم الصفقة بناءً على المدخلات المخصصة، يوفر ClickUp كل ما يحتاجه فريق النمو لديك بطريقة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص للمبتدئين. استخدم ClickUp كإدارة علاقات العملاء. جرب ClickUp اليوم مجانًا!