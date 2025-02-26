العروض التقديمية من Google مقابل PowerPoint: مقارنة تفصيلية

تم إعداد المسرح لمواجهة ملحمية. فمن جهة يوجد برنامج Microsoft PowerPoint، الذي يضم أكثر من 500 مليون مستخدم، ومن جهة أخرى يوجد برنامج Google Slides، الذي يدعم أكثر من ستة ملايين شركة.

هذان البرنامجان ذوا الوزن الثقيل هما بطلا عالم العروض التقديمية. ولكن أيهما يبرز حقًا؟

بعد سنوات من استخدام كلتا الأداتين لإنشاء طوابق العرض التقديمي و العروض التقديمية للعميل لقد اكتشفنا بعض الرؤى التي تفتح أعيننا، ونحن متحمسون لمشاركتها معكم!

سواء كنت مديراً تنفيذياً أو مؤسساً أو مستشاراً أو شخصاً يهدف إلى تقديم عرضك التقديمي التالي، فنحن نساعدك في ذلك. دعنا نبدأ!

ما هو Google Slides؟

Google Slides هو برنامج مجاني للعروض التقديمية يستند إلى الويب ومُضمَّن في Google Workspace. وباعتباره أداة مدعومة سحابيًا، فهو يتيح لعدة مستخدمين إنشاء عروض تقديمية وتحريرها في الوقت الفعلي - دون تثبيت البرنامج.

وبما أن العروض التقديمية من Google Slides مدمجة بالكامل مع Google Drive، فإن المشاركة والتعاون مع الآخرين أمر سهل. علاوةً على ذلك، فإن واجهته سهلة الاستخدام تجعله بديلاً رائعًا لبرامج العروض التقديمية التقليدية.

يمكنك حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور مباشرةً في العروض التقديمية من Google Slides. يأتي Duet AI لـ Google Workspace مزوّدًا بميزة "ساعدني في التصور".

🧠 حقيقة ممتعة: في حين أن معظمنا يعرفه باسم Google Slides، إلا أنه كان يُسمى عروض جوجل التقديمية عندما تم إصداره لأول مرة في عام 2006 كجزء من مستندات Google. ولم تقم الشركة بتغيير علامتها التجارية إلى Google Slides لتتماشى مع بقية أدوات Google Drive إلا في وقت لاحق. _(قرار صائب لأن "عروض جوجل التقديمية" كانت كلمة "عروض جوجل" مزعجة بعض الشيء!)

ميزات العروض التقديمية من Google

يتفوق Google Slides في مجموعة من الميزات التي تساعد في تقديم عروض تقديمية مذهلة. وفيما يلي تفصيل لها:

الميزة رقم 1: الشريحة الرئيسية

عبر مستندات جوجل عند العمل في فريق، من السهل أن يكون للشرائح ألوان أو خطوط أو سمات غير متطابقة. تعمل ميزة الشريحة الرئيسية في العروض التقديمية من Google على حل هذه المشكلة.

يمكنك إنشاء نمط واحد متسق ينطبق على العرض التقديمي بأكمله. أضف الشعارات أو الصور أو العلامات المائية لتظهر على كل شريحة دون إدراجها بشكل فردي.

عبر مستندات جوجل 🧠 حقيقة ممتعة: بعض مصممي غرف الهروب استخدام شرائح جوجل لتصميم ألعاب الألغاز والألغاز حيث يقومون بإعداد شرائح تفاعلية يجب على المشاركين حلها من خلال التنقل عبر الشرائح أو الإجابة على الأسئلة للمضي قدمًا في اللعبة. لذا، بمعنى ما، فإن العروض التقديمية من Google هي برنامج "ألعاب" لعشاق الألغاز.

الميزة رقم 2: مكتبة الخطوط المخصصة

عبر خطوط جوجل هل تشعر بالملل من الخطوط الافتراضية؟ تمنحك العروض التقديمية من Google أكثر من 800 خط من مكتبة خطوط جوجل . يتيح لك هذا التنوع إضافة لمسة فريدة إلى عروضك التقديمية.

لاستكشاف هذه الخيارات، انقر على الخطوط المنسدلة في شريط الأدوات وحدد المزيد من الخطوط في أعلى القائمة. ستظهر نافذة جديدة تعرض جميع الخطوط المتاحة.

الميزة رقم 3: أسئلة وأجوبة الجمهور

عبر مستندات جوجل غالبًا ما يعاني مقدمو العروض التقديمية من صعوبة في إشراك الجمهور، خاصة في الإعدادات الافتراضية. تعمل ميزة أسئلة وأجوبة الجمهور في العروض التقديمية من Google Slides على حل هذه المشكلة من خلال السماح للحاضرين بإرسال الأسئلة عبر رابط مشترك - إما بشكل مجهول أو عبر البريد الإلكتروني. يمكن للمقدمين بعد ذلك مراجعة الأسئلة خلال فترات الاستراحة وإعداد إجابات مدروسة قبل الرد عليها.

الميزة رقم 4: مزامنة الشرائح عبر طوابق متعددة

عبر مستندات جوجل قد يكون تحديث الشريحة نفسها يدويًا عبر عروض تقديمية متعددة أمرًا محبطًا. باستخدام العروض التقديمية من Google، يمكنك مزامنة الشرائح عبر مجموعات مختلفة من العروض التقديمية، مما يضمن انعكاس التغييرات في كل مكان تلقائيًا.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لتقارير الأعمال ومجموعات تدريب الفريق وقوالب الشركات التي تحتاج إلى تحديثات منتظمة.

الميزة رقم 5: النشر على الويب

عبر مستندات جوجل يحتوي Google Slides على ميزة نشر بسيطة لمشاركة العروض التقديمية عبر الإنترنت. وهي مثالية لمشاركة مجموعتك مع شخص ليس لديه حساب على Google أو للعروض التقديمية التي يتم تشغيلها ذاتيًا.

ما عليك سوى استخدام النشر إلى الويب لمشاركة عرضك التقديمي في نفس الوقت مع رابط. يمكن للآخرين بعد ذلك مشاهدته من البداية إلى النهاية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مجانًا قوالب قوالب سمة العروض التقديمية من جوجل لإضافة الأناقة والاحترافية إلى عروضك التقديمية الخاصة بشركتك. ستجعل هذه القوالب من السهل توصيل أفكارك وإبهار جمهورك.

تسعير العروض التقديمية من جوجل

يمكن استخدام العروض التقديمية من Google مجانًا باستخدام حساب Google. يمكنك الوصول إلى جميع الميزات الأساسية، بما في ذلك مساحة تخزين تصل إلى 15 ميغابايت في Google Drive.

بالنسبة للشركات والمؤسسات، يتم تضمين العروض التقديمية من Google Slides في خطط Google Workspace، والتي تقدم خطط تسعير مختلفة بناءً على احتياجات الشركة وحجمها.

وفيما يلي تفصيل لخيارات التسعير:

مجانًا

مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو Microsoft PowerPoint؟

مايكروسوفت باوربوينت هو برنامج قوي أداة عرض تقديمي . وهي جزء من مجموعة مايكروسوفت أوفيس وتتيح للمستخدمين إنشاء شرائح مع النصوص والصور والفيديو والملفات الصوتية.

أصبح PowerPoint، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 1987 لنظام Apple Macintosh وفي عام 1990 لنظام Windows، أحد أكثر أدوات العروض التقديمية شيوعًا على مستوى العالم. يوفر العديد من ميزات الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو واستطلاعات الرأي والرسوم المتحركة والرسوم البيانية والصوت.

المدمج في قوالب مخطط PowerPoint الانسيابي تسمح لك بتصميم عروض تقديمية ملفتة للنظر بسرعة، وهي مثالية ل جلسة عصف ذهني أو اجتماع. يوفر PowerPoint أيضًا خيارات التخصيص، مما يتيح لك تعديل كل قالب ليناسب احتياجاتك.

تجعل واجهته البديهية من PowerPoint البرنامج المفضل لدى الطلاب والشركات والمحترفين المبدعين.

*👀 هل تعلم؟ يأتي PowerPoint مع ميزة مدرب مقدم العرض التي تساعدك على التدرب على عرضك التقديمي. فهو يستمع إلى خطابك ويقدم لك ملاحظات حول السرعة والنبرة وكلمات الحشو (الـ "um" أو "uhs"). كما يقدم لك الذكاء الاصطناعي نصائح حول جعل إلقائك أكثر جاذبية، مما يساعدك على تحسين مهاراتك في التحدث أمام الجمهور بمرور الوقت.

ميزات Microsoft PowerPoint

يقدم Microsoft PowerPoint مجموعة من الميزات لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية جذابة. إليك أفضلها:

الميزة رقم 1: تخطيطات الشرائح

عبر مايكروسوفت تُعد تخطيطات الشرائح في Microsoft PowerPoint حاسمة في تشكيل الشكل والمظهر العام لعروض PowerPoint التقديمية. تحدد هذه القوالب المصممة مسبقًا هيكل كل شريحة، مما يضمن تنظيم المحتوى الخاص بك وجعله جذابًا بصريًا.

يعتمد التصميم الذي تختاره على المحتوى الذي تريد تقديمه. توفر العديد من الشركات قوالب مصممة مسبقًا للموظفين لضمان توحيد العملية .

الميزة رقم 2: العناصر النائبة

عبر مايكروسوفت في PowerPoint، العنصر النائب هو حاوية لعناصر مختلفة في الشريحة. تحتوي هذه الحاويات على حدود منقطة وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين مربعات النص. ومع ذلك، فهي تدعم أكثر من مجرد نص - حيث يمكنها أيضًا احتواء الصور ومقاطع الفيديو والجداول وحتى الفن الذكي.

تساعد العناصر النائبة في وضع المحتوى بشكل متسق عبر الشرائح. تأتي منسقة مسبقًا للحفاظ على الاتساق في كل من التخطيط والتصميم.

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الميزة رقم 3: انتقالات الشرائح

عبر مايكروسوفت انتقالات الشرائح هي ميزة رئيسية أخرى في PowerPoint. تضيف هذه التأثيرات حركة ديناميكية سلسة وديناميكية أثناء انتقالك من شريحة إلى أخرى، مما يعزز تدفق العرض التقديمي. يمكنك تطبيق الانتقالات على شرائح فردية أو جميع الشرائح في وقت واحد لتحقيق الاتساق.

👀 هل كنت تعلم؟ يمكن للانتقال في PowerPoint من خلال خاصية Morph أن يخلق تدفقًا رائعًا دون الحاجة إلى رسوم متحركة يدوية معقدة. يفتقد العديد من المستخدمين هذه الميزة لأنها متاحة فقط في PowerPoint 2019 ومع Office 365 يمكن أن يؤدي استخدام الروابط (أو الارتباطات التشعبية) في عرضك التقديمي في PowerPoint إلى تحسين التفاعل والتنقل بشكل كبير. يمكنك الارتباط بمواقع ويب خارجية للحصول على موارد إضافية، أو الاتصال بشرائح معينة داخل نفس العرض التقديمي لإجراء انتقالات سلسة، أو إعادة التوجيه إلى عروض PowerPoint التقديمية الأخرى لتنظيم المحتوى دون ازدحام ملف واحد.

الميزة رقم 5: الرسوم المتحركة

عبر مايكروسوفت تعتبر الانتقالات والرسوم المتحركة ميزات أساسية في PowerPoint. تتحكم هذه الخيارات في كيفية ظهور النص وكيفية انتقال الشرائح من شريحة إلى أخرى. باستخدام تأثير الرسوم المتحركة، يمكنك تطبيق رسوم متحركة على محتوى معين. يوفر خيار الرسوم المتحركة المخصصة خيارات مثل المدخل والتأكيد والخروج ومسار الحركة.

انتقالات الشرائح تطبيق تأثيرات الرسوم المتحركة على الشرائح بأكملها، مما يخلق حركة سلسة مع تقدم عرض الشرائح. توفر Microsoft آلاف القوالب المجانية ذات التصميمات الاحترافية. كما تتوفر قوالب أخرى عبر الإنترنت بأسعار ونوعيات مختلفة.

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تسعير Microsoft PowerPoint

تبلغ تكلفة الإصدار المستقل من PowerPoint 179.99$$. يمكنك شراؤه مباشرةً من صفحة منتج PowerPoint .

للحصول على تجربة شاملة مع Microsoft 365، يجب عليك التفكير في خطط الاشتراك التي تتضمن PowerPoint وتطبيقات Office الأخرى مثل Word وExcel.

إليك بعض الخيارات:

للمنزل:

مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99$/شهرًا لكل 6 مستخدمين

للشركات:

مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard : 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

العروض التقديمية من Google مقابل PowerPoint: مقارنة الميزات

دعونا نقارن بين العروض التقديمية من Google Slides وMicrosoft PowerPoint عبر عوامل مختلفة لتحديد أيهما يأتي في المقدمة أو إذا كان كل منهما يلبي احتياجات جمهور مختلف.

ميزات شرائح جوجل مايكروسوفت باوربوينت خدمات الاستضافة مستندة إلى السحابة بالكامل ويمكن الوصول إليها من أي جهاز مزود بمتصفح مستندة إلى سطح المكتب مع ميزات سحابية محدودة ميزات التعاون التعاون في الوقت الحقيقي مع تحديثات فورية مرئية لجميع المستخدمين التأليف المشترك غير متقن ويعتمد على أجهزة المستخدم أدوات التخصيص والتصميم أدوات تصميم بسيطة وواضحة مع رسوم متحركة وصور أساسية خيارات تصميم متقدمة، انتقالات معقدة، تأثيرات تحويل، ورسوم متحركة مخصصة الحفظ التلقائي تسمح العروض التقديمية من Google بالحفظ التلقائي باستخدام الحفظ التلقائي الحفظ التلقائي متاح ولكن فقط مع OneDrive أو SharePoint الوصول دون اتصال الوصول دون اتصال متاح عبر Google Chrome الوصول الكامل دون اتصال مع جميع الميزات عبر إصدار سطح المكتب خيارات التكامل يتكامل بشكل جيد مع تطبيقات Google Workspace مثل المستندات وجداول البيانات وDrive تكامل قوي مع أدوات Microsoft 365 (Word وExcel وOutlook)

لنلقِ نظرة تفصيلية على كل ميزة!

الميزة رقم 1: خدمات الاستضافة

تم تصميم PowerPoint كتطبيق لسطح المكتب، مع إضافة ميزات السحابة لاحقًا. لا يزال معظم المستخدمين يقومون بتثبيته على أجهزتهم، ولكن كل ترخيص يغطي خمسة فقط. على الرغم من وجود إصدار الويب، إلا أنه يفتقر إلى أدوات التصميم المتقدمة وتكامل مخططات Excel.

يعمل تطبيق Google Slides المصمم للسحابة بسلاسة عبر الأجهزة والمتصفحات. وهو يوفر إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت (عبر متصفح كروم) وتجربة مستخدم متسقة دون تكاليف إضافية. التحديثات تلقائية، مما يزيل متاعب إدارة تكنولوجيا المعلومات ويضمن توافق الملفات.

🏆 الفائز: العروض التقديمية من Google لإمكانية الوصول إلى السحابة والتحديثات التلقائية.

الميزة رقم 2: التعاون

يمكن أن تكون أدوات التعاون في PowerPoint معقدة، حيث تعتمد على عوامل مثل الأجهزة وإعدادات التنظيم وتخزين الملفات. قد لا تتم مزامنة التعديلات والتعليقات دائمًا في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، تجعل العروض التقديمية من Google Slides العمل الجماعي سهلًا. يمكنك المشاركة عبر البريد الإلكتروني أو الرابط، ويرى الجميع التغييرات على الفور، بغض النظر عن الجهاز أو المتصفح. يمكنك حتى التعاون بسلاسة على الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، والعمل من أي مكان.

🏆 الفائز: تطبيق Google Slides من Google بفضل تحريره السلس في الوقت الحقيقي، ورؤيته الفورية للتغييرات والوصول السهل عبر الأجهزة.

الميزة رقم 3: أدوات التخصيص والتصميم

يتفوق PowerPoint في تخصيص التصميم، حيث يقدم أدوات متقدمة للرسوم المتحركة والانتقالات والتنسيق التفصيلي. يمكن للمستخدمين ضبط كل عنصر من عناصر الشرائح - بدءًا من الخطوط إلى تحديد موضع الكائنات، وتطبيق تأثيرات معقدة مثل انتقالات التحويل.

يقدم Google Slides تجربة تصميم نظيفة وسهلة الاستخدام لمعظم العروض التقديمية الأساسية. لا يزال بإمكانك إضافة الصور والنصوص والرسوم المتحركة البسيطة، ولكن تنوع وعمق التخصيص ليسا بنفس القوة التي في PowerPoint.

🏆 الفائز: مايكروسوفت باوربوينت للرسوم المتحركة المتقدمة، والانتقالات، والتنسيق التفصيلي.

الميزة رقم 4: الحفظ التلقائي

تعمل خاصية الحفظ التلقائي في PowerPoint فقط عند تسجيل الدخول إلى OneDrive أو SharePoint ولا يتم تمكينها افتراضيًا. تتطلب عمليات الحفظ المحلي نسخًا احتياطيًا يدويًا، ويعتمد محفوظات الإصدار على إصدار PowerPoint الخاص بالمستخدم وإعدادات المؤسسة.

ومع ذلك، تقوم العروض التقديمية من Google Slides بحفظ جميع التغييرات تلقائيًا على Google Drive، مما يضمن الوصول السلس من أي جهاز. يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إعداد محركات أقراص مشتركة للوصول المنظم. سجل الإصدار تلقائي، مما يسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات واستعادة الإصدارات السابقة دون عناء.

🏆 الفائز: العروض التقديمية من Google للوصول السهل عبر الأجهزة وسجل الإصدارات المفصّل دون أي إعداد يدوي.

الميزة رقم 5: الوصول دون اتصال بالإنترنت

يسمح إصدار PowerPoint لسطح المكتب بالوصول دون اتصال بالإنترنت. بمجرد التثبيت، يمكنك العمل على عروضك التقديمية بدون اتصال بالإنترنت. سيظل بإمكانك الوصول إلى جميع ميزاتك، بما في ذلك أدوات التصميم والرسوم المتحركة والانتقالات.

العروض التقديمية من Google Slides مستندة إلى السحابة ولكنها توفر إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت إذا قمت بتمكينها من خلال Google Chrome. بمجرد الإعداد، يمكنك الوصول إلى عروضك التقديمية وتحريرها دون اتصال بالإنترنت. الجانب السلبي هو أن الميزات غير المتصلة بالإنترنت ليست كاملة الميزات مثل إصدار PowerPoint لسطح المكتب، وستحتاج إلى التخطيط من خلال تمكين وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

🏆الفائز: Microsoft PowerPoint، لنسخة سطح المكتب التي تعمل بكامل طاقتها دون اتصال بالإنترنت.

الميزة رقم 6: خيارات التكامل

يتكامل PowerPoint بسلاسة مع أدوات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook. إنه رائع للمستخدمين الذين يحتاجون إلى العمل عبر تطبيقات متعددة داخل نظام Microsoft البيئي. يمكنك بسهولة استيراد مخططات Excel، والارتباط بمستندات Word، وتضمين محتوى من برامج Microsoft الأخرى.

تتكامل العروض التقديمية من Google Slides دون عناء مع أدوات Google Workspace الأخرى مثل مستندات Google وجداول البيانات وDrive. من السهل إدراج بيانات من جداول بيانات Google، أو الارتباط بمستندات Google، أو الوصول إلى الملفات المشتركة في Google Drive. ومع ذلك، فإن تكامل PowerPoint مع منتجات Microsoft الأخرى قد يكون أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يعتمدون على أدوات غير Google.

🏆الفائز: إنه تعادل. يتفوق PowerPoint من Microsoft PowerPoint في التكامل مع Microsoft 365، بينما يعد Google Slides هو الخيار الأفضل في Google Workspace - يعتمد اختيارك على النظام البيئي الذي تعتمد عليه أكثر.

العروض التقديمية من Google مقابل PowerPoint على موقع Reddit

ذهبنا إلى موقع Reddit لنرى أين يستقر الناس على هذه الأدوات. عندما تبحث عن PowerPoint مقابل Google Slides على موقع Reddit، يتفق العديد من المستخدمين على أن العروض التقديمية من Google Slides لديها مجموعة أكثر فائدة من الميزات المتقدمة: يقول أحد المستخدمين -

_ لقد استخدمت PowerPoint منذ ملايين السنين. عندما كنت أستخدمه يوميًا، أحببت جميع مزاياه، وحسّنت مهاراتي، وتمكنت من القيام ببعض الأشياء التي اعتقدت أنها مثمرة ورائعة. عندما توقفت عن العمل في قسم يتطلب مني استخدامه يوميًا، وجدت أن العروض التقديمية من Google Slides كانت أكثر ملاءمة لي. أحببت سهولة استخدامه على الإنترنت وسهولة التعاون مع الآخرين. أعلم أن PowerPoint متصل بالإنترنت الآن ويمكنك التعاون معه، لكنني استمتعت حقًا باستخدام العروض التقديمية من Google أكثر من غيرها، لكن هناك ميزات أفتقدها وأحيانًا لا أدرك ذلك حتى أحتاج إليها. هناك توازن، فأنا أستخدم الاثنين معًا، ولكنني أستخدم العروض التقديمية من جوجل في معظم الأوقات

يسلّط هذا المستخدم الضوء على ميزات التعاون في العروض التقديمية من Google Slides ومدى سهولة العمل ضمن فريق، ولكنه يقرّ أيضًا بأن PowerPoint يقدم ميزات متقدمة يفتقدها أحيانًا.

من ناحية أخرى، المستخدمون الذين يفضلون مايكروسوفت باوربوينت غالبًا ما يذكرون ثباته :

في بيئة الشركات، يعتبر التزام مايكروسوفت بالاستقرار ميزة رابحة. وهذا هو سبب وجود PowerPoint دائمًا تقريبًا في المؤسسات الكبيرة والتقليدية. إنه معيار

تجذب موثوقية PowerPoint وحضوره الراسخ في بيئات العمل بقوة المستخدمين في البيئات التقليدية الأكبر حجماً في الشركات.

تعرف على ClickUp-أفضل بديل للعرض التقديمي من Google Slides مقابل Microsoft PowerPoint

تعاون مع فريقك في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط مباشرةً باللوحات البيضاء داخل المستند

في عالم اليوم، العمل معطل. أنت بحاجة إلى أداة تصميم للرسومات، وأداة عرض تقديمي، وأداة لإدارة المشاريع، وأداة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي فقط لإنشاء عرض عمل. مع ClickUp، تجتمع كل الميزات في أداة واحدة.

وإذا كنت تستخدم العروض التقديمية من Google Slides أو PowerPoint، فقد ترغب في الاطلاع على انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل، يمكن أن يقدمه لك. إنه تطبيق قوي برنامج إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي يجعل التنظيم والتعاون وإنشاء العروض التقديمية الاحترافية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

إليك كيفية تميز ClickUp:

ميزة ClickUp One Up #1: مكتبة قوالب ثرية

تقدم ClickUp مكتبة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء الخاصة بك من الصفر .

تنظيم أقسام العروض التقديمية بسهولة باستخدام قالب ClickUp

الوضوح والتنظيم ضروريان في العروض التقديمية. باستخدام قالب قالب العرض التقديمي ClickUp ، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتصميم عروض تقديمية مؤثرة وجذابة لفريقك!

يساعدك هذا القالب على تبسيط عملية العرض التقديمي من خلال توفير هيكل واضح من البداية إلى النهاية. يسمح لك بجمع التعليقات من فريقك قبل وضع اللمسات الأخيرة على المحتوى ويحافظ على تنظيم جميع المهام ذات الصلة في مساحة مركزية واحدة.

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ClickUp's ClickUp's One Up #2: التعاون في الوقت الحقيقي مع ClickUp Docs

يعمل ClickUp على تبسيط مشاركة المعرفة والتحديثات من خلال التسلسل الهرمي المنظم وأدوات التوثيق الديناميكية.

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، واترك تعليقات، وقم بتعيين المهام للأعضاء مباشرةً داخل مستند ClickUp Doc الخاص بك

مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء مواقع الويكي والعروض التقديمية وقواعد المعرفة وقوائم المراجعة والملاحظات المذهلة. يمكنك تخصيصها بسهولة باستخدام أدوات التصميم والتنسيق البديهية مثل اللافتات والجداول وتحرير النص المنسق.

يمكنك إنشاء بنية مرئية واضحة مع صفحات متداخلة، وإضافة روابط خلفية لربط الأفكار، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ. في مستند ClickUp، ستتمكن دائمًا من إنجاز المزيد من المهام.

_منذ اعتماد ClickUp، انتقلت فرقنا ببطء بعيدًا عن مستندات Google للتوثيق، وفي الواقع، تحسنت الوثائق بشكل ملحوظ

ميتش ستيفنز، مدير البرنامج التقني في Shipt

ClickUp's ClickUp's One Up #3: السبورات البيضاء لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني

تعاون مع فريقك في ClickUp Whiteboards لربط الأفكار بصريًا وربط العناصر وإنشاء خرائط طريق أو سير عمل ClickUp Whiteboards مثالية للعصف الذهني وتنظيم الأفكار. يمكنك إنشاء تصورات معقدة وسير عمل ورسوم بيانية واستخدام ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. تتيح لك اللوحات البيضاء أيضًا التعاون في الوقت الفعلي، ومعرفة من يساهم في اللوحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على تعليقات من العملاء وأصحاب المصلحة سهل مثل إرسال رابط.

إليك كيفية استخدام اللوحات البيضاء بفعالية:

هل تحتاج إلى تبادل الأفكار؟ استخدم الخرائط الذهنية ميزة على السبورة. إنها طريقة سهلة لتنظيم أفكارك ومشاركتها مع فريقك بتنسيق تفاعلي.

💡 نصيحة احترافية: جديدة على رسم الخرائط الذهنية ? لا تقلق؛ ClickUp قد غطيت كل شيء. اختر من بين مجموعة متنوعة من قوالب الخرائط الذهنية وابدأ على الفور.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain للكتابة والعروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعزيز الإنتاجية باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على العمل بكفاءة أكبر. إنه أداتك المفضلة للتغلب على عوائق الكتابة، وتعزيز جلسات العصف الذهني، وتبسيط سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك.

هذا أداة عرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بثلاثة مكونات رئيسية:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي : احصل على إجابات فورية وسياقية من مهامك ومستنداتك وفريقك داخل ClickUp. لا مزيد من البحث في ملفات لا نهاية لها - اعثر على المعلومات التي تحتاجها بسرعة

: احصل على إجابات فورية وسياقية من مهامك ومستنداتك وفريقك داخل ClickUp. لا مزيد من البحث في ملفات لا نهاية لها - اعثر على المعلومات التي تحتاجها بسرعة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي : قم بأتمتة مهام إدارة المشروع الروتينية، بما في ذلك تحديثات التقدم، وعمليات المتابعة وعناصر الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة

: قم بأتمتة مهام إدارة المشروع الروتينية، بما في ذلك تحديثات التقدم، وعمليات المتابعة وعناصر الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل: إنشاء المحتوى، وصياغة الردود، وإنشاء قوالب لمختلف المهام والمشاريع. وتساعدك ميزات مثل التدقيق الإملائي والردود السريعة وأدوات إنشاء العروض التقديمية على إنتاج محتوى وعروض تقديمية احترافية بسهولة

📮📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

مع كليك أب برين مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي بجانبك، يصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

دع كليك أب يجعل العروض التقديمية أكثر قوة

يتميز Google Slides بميزات التعاون وإمكانية الوصول إلى السحابة. وباعتبارها أداة قائمة على الويب، فهي مثالية للعمل الجماعي في الوقت الفعلي وهي مجانية مع حساب Google.

في المقابل، يقدم PowerPoint مجموعة غنية من خيارات التصميم المتقدمة ويستخدم عادةً لإنشاء العروض التقديمية دون اتصال بالإنترنت. وهو مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى رسوم متحركة معقدة وتحكم كامل في التصميم.

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يضمن ClickUp بقاء فريقك بأكمله متناسقًا طوال الوقت - بدءًا من العصف الذهني وحتى التسليم النهائي للعرض التقديمي. سواء كنت تعد عرضًا تقديميًا، أو تدير مشاريع متعددة، أو تنظم سير العمل المعقد، فإن ClickUp يركز كل شيء في مكان واحد، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن للشركات من جميع الأحجام. جرّب ClickUp واكتشف كيف يمكنه تعزيز إنتاجيتك!