أفضل 10 برامج اتصالات التجزئة في 2025

تخيل هذا: إنه صباح يوم سبت مزدحم في متجر التجزئة الخاص بك. فريقك يركض في كل مكان، ويحاول إدارة استفسارات العملاء، وإعادة تخزين الأرفف، والتعامل مع الطلبات - كل ذلك مع مراقبة الساعة لتغير المناوبات.

الآن، يكتشف أحد موظفي المبيعات لديك مشكلة في نظام المخزون. وبدلاً من البحث عن مدير أو الاتصال به، يرسل رسالة سريعة من خلال برنامج اتصالات البيع بالتجزئة الخاص بك. يتم حل المشكلة في غضون دقائق، ويمكن لفريقك أن يستمر في المضي قدماً دون أن يفوته أي شيء.

يمكن لمنصة اتصالات التجزئة المناسبة أن تحقق هذه الكفاءة في عملياتك. ولكن مع وجود العديد من الأدوات المتاحة للمساعدة في أهداف تواصل الفريق ، قد يبدو اختيار الهدف المناسب أمرًا مربكًا.

تقوم هذه المدونة بتفصيل أفضل 10 برامج اتصالات للبيع بالتجزئة، مع تسليط الضوء على ميزاتها البارزة، وحالات الاستخدام الخاصة بالتجزئة، والقيود حتى تتمكن من العثور على الأنسب لعملك.

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص سريع مدته 60 ثانية لأفضل 10 أدوات لبرامج اتصالات البيع بالتجزئة المتاحة اليوم لتحسين تعاون الفريق وزيادة سلاسة العمليات:

كليك أب (الأفضل لإدارة مشاريع البيع بالتجزئة والتعاون) Zipline (الأفضل لتواصل فريق البيع بالتجزئة وتنفيذ المهام) BookKeeper (الأفضل لمحاسبة التجزئة والإدارة المالية) YOOBIC (الأفضل لمشاركة موظفي الخطوط الأمامية وإدارة مهام البيع بالتجزئة) بلينك (الأفضل للتواصل في الوقت الفعلي في بيئة البيع بالتجزئة الرشيقة) Staffbase (الأفضل للاتصالات الداخلية في متاجر التجزئة الكبيرة) Zinc (الأفضل للتواصل مع الخبراء المتخصصين في عمليات البيع بالتجزئة) Slack (الأفضل لتواصل فريق البيع بالتجزئة مع عمليات التكامل الكبيرة) Opterus (الأفضل لإدارة مهام البيع بالتجزئة الشاملة والتواصل) سيلبرو (الأفضل لتدريب موظفي التجزئة وإشراكهم)

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج اتصالات البيع بالتجزئة؟

في مجال البيع بالتجزئة، يمكن أن يؤدي التواصل إلى نجاح تجربة العميل أو فشلها. فكّر في الأمر. يتوقع عملاؤك خدمة سريعة ودقيقة ومخصصة سواء كانوا يتسوقون عبر الإنترنت أو يتصلون بدعم العملاء أو يدخلون من أبواب متجرك. كل سوء تواصل، سواء كان منتجًا غير متوفر في المخزون، أو عرضًا ترويجيًا لم يتم تطبيقه، أو تأخيرًا في الرد على استفسار، يخلق احتكاكًا.

لكن التواصل الفعال لا يحدث بالصدفة. فهو يتطلب الأدوات المناسبة لضمان تدفق المعلومات بسلاسة بين الفرق والأقسام والعملاء. ولكن ما الذي يجعل أداة التواصل بالضبط الخيار الصحيح للبيع بالتجزئة؟

دعنا نفصل الميزات الرئيسية:

أدوات التواصل مع الموظفين : اختر البرنامج الذي يدعم الاتصال ثنائي الاتجاه، مما يتيح التحديثات في الوقت الفعلي، وتعيين المهام، ومشاركة الملاحظات لموظفي التجزئة

: اختر البرنامج الذي يدعم الاتصال ثنائي الاتجاه، مما يتيح التحديثات في الوقت الفعلي، وتعيين المهام، ومشاركة الملاحظات لموظفي التجزئة إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : تأكد من أن النظام الأساسي متوافق مع الهاتف المحمول، مما يسمح للموظفين بالبقاء على اتصال أثناء التنقل، خاصة في بيئات البيع بالتجزئة الديناميكية

: تأكد من أن النظام الأساسي متوافق مع الهاتف المحمول، مما يسمح للموظفين بالبقاء على اتصال أثناء التنقل، خاصة في بيئات البيع بالتجزئة الديناميكية التكامل مع أنظمة البيع بالتجزئة : ابحث عن الحلول التي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مثل نقاط البيع وإدارة المخزون وإدارة علاقات العملاء، من أجل عمليات سلسة

: ابحث عن الحلول التي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مثل نقاط البيع وإدارة المخزون وإدارة علاقات العملاء، من أجل عمليات سلسة البث والرسائل المستهدفة : اختر البرامج التي تسمح بالإعلانات على مستوى المتجر والرسائل المخصصة لنشر المعلومات بكفاءة

: اختر البرامج التي تسمح بالإعلانات على مستوى المتجر والرسائل المخصصة لنشر المعلومات بكفاءة ميزات المشاركة : يمكن لأدوات مثل التعاون الاجتماعي والأحداث الافتراضية والتلعيب أن ترفع معنويات الفريق وتعزز المشاركة

: يمكن لأدوات مثل التعاون الاجتماعي والأحداث الافتراضية والتلعيب أن ترفع معنويات الفريق وتعزز المشاركة الأمان والامتثال : إعطاء الأولوية للمنصات ذات ميزات أمان البيانات القوية لحماية معلومات العملاء والمعلومات التشغيلية

: إعطاء الأولوية للمنصات ذات ميزات أمان البيانات القوية لحماية معلومات العملاء والمعلومات التشغيلية التحليلات والرؤى: تعد أدوات إعداد التقارير الشاملة التي تتعقب فعالية التواصل والأداء التشغيلي ضرورية لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

💡 نصيحة احترافية: اختر أداة تواصل شاملة تنمو مع عملك. ابدأ بالميزات الأساسية مثل المراسلة في الوقت الفعلي وإدارة المهام، ولكن تأكد من أنها توفر خيارات قابلة للتطوير مثل عمليات التكامل والتحليلات المتقدمة لدعم توسعك المستقبلي في مجال البيع بالتجزئة.

أفضل 10 برامج اتصالات للبيع بالتجزئة

سواء كنت تدير فرقاً داخل المتجر، أو تنسق مع مواقع متعددة، أو تعمل على مواءمة العمليات اليومية مع أهداف الشركة، فإن امتلاك أداة من الجيل التالي أمر ضروري لسير العمل بسلاسة وتجارب أفضل للعملاء.

دعنا نستكشف أفضل 10 برامج اتصالات للبيع بالتجزئة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع البيع بالتجزئة والتعاون) كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق وتواصل الفريق في منصة واحدة قوية. يمكنك استخدامه لتيسير عملية افتتاح المتاجر، وتنسيق استراتيجيات الترويج، وضمان التواصل السلس بين فريق العمل في مواقع متعددة.

ClickUp Chat

يستخدم مديرو المتاجر انقر فوق الدردشة للتحقق الفوري مع فرقهم أثناء اللحظات المهمة (مثل تجديد المتجر أو إطلاق منتج ما)، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم على آخر المستجدات وحل المشكلات على الفور.

تحدث مع فريقك، واحتفظ بالمرفقات في متناول يدك، وقم بتعيين المهام من ClickUp Chat

يستخدمه موظفو المبيعات للتحقق مع قسم إدارة المخزون من حالة المخزون بسرعة، مما يمنح العملاء إجابات سريعة ويحسِّن التجربة داخل المتجر.

جرب ClickUp Chat مجانًا

مقاطع ClickUp ClickUp كليك أب كليب يجعل التدريب والتواصل سهلاً. يمكن للمديرين تسجيل دروس تعليمية حول كل شيء بدءاً من أنظمة نقاط البيع إلى إدارة المخزون، مما يتيح للموظفين التعلم بالسرعة التي تناسبهم.

عندما يكون هناك تخطيط جديد للمتجر أو تحديثات جديدة في التسويق، يمكن للفرق مشاركة المرئيات والحصول على التعليقات بشكل أسرع باستخدام هذا أداة التعاون المرئي لضمان اتساق العلامة التجارية في جميع المجالات.

سجل وشارك مدخلاتك بشكل مرئي وفعال باستخدام ClickUp Clips

كشف تعاون ClickUp ClickUp

للبقاء متزامناً، يمكن لفريقك استخدام كشف تعاون ClickUp . يظهر عندما يقوم شخص آخر بتحرير المهام أو عرضها، مما يعزز عدم التطفل التواصل التعاوني -مثالي للفرق التي تعمل على الحملات التسويقية.

تعرف على الأشخاص الذين يتعاونون معك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Collaboration Detection

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 42% من المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل الجماعي. ولكن ذلك يأتي بتكلفة. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلا إلى زملاء محددين في الفريق، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة.

لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp الذي يحول رسائلك الإلكترونية إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

جرّب ClickUp الآن

طرق عرض ClickUp طرق عرض النقر فوق المشاهدات نظرة عامة لطيفة على كل قسم. تصبح إدارة المهام أمرًا سهلاً بفضل الخيارات القابلة للتخصيص، والتي تساعد تجار التجزئة والمديرين على تحديد الأولويات والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

تعد طريقة عرض القائمة مثالية لتتبع المخزون والمهام اليومية، بينما تنظم طريقة عرض التقويم أحداث المتجر والعروض الترويجية باستخدام تقويم مشترك .

أضف مهامك عبر طرق عرض قائمة متعددة باستخدام طرق عرض ClickUp Views

ClickUp ClickUp تعيين التعليقات

الـ انقر فوق تعيين التعليقات تضمن الميزة توصيل التوجيهات المهمة (على سبيل المثال، إعادة تخزين عناصر محددة أو تحديث العروض الترويجية) وتتبعها ضمن المهمة.

يمكنك مراقبة التقدم المحرز وتأكيد الإكمال من خلال تعيين التعليقات، مما يقلل من احتمالية سوء التواصل في مكان العمل .

ClickUp أفضل الميزات

قم بإدارة جميع مستندات البيع بالتجزئة المهمة مثل خطط التجديد أو إجراءات التشغيل الموحدة أو تفاصيل المنتج باستخدام مستندات ClickUp إنشاء وتعيين المهام بحالات مصممة خصيصًا لتعكس المراحل المحددة لمشاريع البيع بالتجزئة، مما يعزز شفافية سير العمل وكفاءته

التكامل مع أنظمة البيع بالتجزئة الحالية، مثل إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المخزون، لتوفير رؤية تشغيلية موحدة

قم بتخطيط تخطيطات المتجر أو التعاون في الأفكار التسويقية بشكل مرئي، مما يسهل توجيه الاستراتيجيات وإنجاز الأمور بشكل أسرع باستخدام ClickUp Whiteboards قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن الميزات الواسعة النطاق مربكة، مما يتطلب وقتًا للتكيف ودمج المنصة بالكامل في سير العمل الحالي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم) جينيفر وايت مديرة الأسلحة النارية، شركة Bridgeport Equipment & Tool، تشارك تجربتها في استخدام ClickUp.

نحن نتعامل مع مشاريع متعددة في قسمنا، وأستطيع فصل العمل بحيث يتم احتساب كل مهمة على حدة في المساحة الخاصة بها. أنا أدير فريقًا مكونًا من 4 أفراد، ويساعدني ClickUp في تفويض العمل ويمكنني معرفة من يعمل على أي مهمة مما يتيح لي توزيع العمل بالتساوي. ويساعد إدخال تواريخ الاستحقاق لكل مهمة على إبقائنا على المسار الصحيح

جينيفر وايت، مديرة الأسلحة النارية، شركة بريدجبورت للمعدات والأدوات

🧠 حقيقة ممتعة: العديد من أول متاجر الأمهات والبوب كانت متاجر عامة أو متاجر أدوية تبيع كل شيء من البقالة والأقمشة إلى الألعاب والأدوات.

2. زيبلاين (الأفضل لتواصل فريق البيع بالتجزئة وتنفيذ المهام)

عبر زيبلاين صُمم Zipline خصيصًا لفرق البيع بالتجزئة، مما يسهل على المقر الرئيسي وموظفي الخطوط الأمامية البقاء على نفس الصفحة. إنه خيار جيد للمتاجر التي ترغب في تبسيط إدارة المهام والتواصل الداخلي والعمليات اليومية.

سواء أكان إطلاق عروض ترويجية جديدة أو البقاء على رأس الحملات الموسمية، فإن Zipline يُبقي موظفي البيع بالتجزئة على اتصال وإطلاع وجاهزية لتقديم تجارب متميزة للعملاء.

أفضل ميزات Zipline

تعيين المهام وتتبعها مع تحديد مواعيد نهائية مصممة خصيصاً لسيناريوهات خاصة بالبيع بالتجزئة، مثل الحملات الموسمية أو إعادة تعيين المخزون، باستخدام إدارة المهام

الجمع بين الرسائل والإعلانات والتحديثات في مكان واحد، مما يقلل من سوء التواصل، مع التواصل المركزي

تمكين شركاء المتجر من الوصول إلى المهام والتحديثات أثناء التنقل باستخدام الوصول عبر الهاتف المحمول

احصل على تقارير وتحليلات حول إكمال المهام ومشاركة الاتصالات للحصول على رؤى تشغيلية

قيود Zipline

يذكر المستخدمون وجود منحنى تعليمي لأعضاء الفريق الجدد غير المعتادين على الأنظمة الموجهة للمهام

يمكن أن يكون إعداد التقارير مملاً، خاصةً تقارير التقييم

قد تواجه مشكلات فنية من حين لآخر، والتي يقوم فريق الدعم بحلها على الفور

تسعير Zipline

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Zipline

G2 : 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ أول منتج تم مسح الرمز الشريطي الخاص به كان عبوة من علكة ريجليز في عام 1974 .

3. BookKeeper (الأفضل لمحاسبة التجزئة والإدارة المالية)

عبر محفظة الكتب هل شعرت يومًا أن إدارة الشؤون المالية أكثر تعقيدًا من إدارة متجر التجزئة الخاص بك؟ يعمل BookKeeper على تبسيط الإدارة المالية من خلال تقديم أدوات سهلة الاستخدام لتتبع المبيعات وإدارة المخزون ومراقبة النفقات.

صُمم البرنامج خصيصًا لشركات البيع بالتجزئة، فهو يزيل التخمين من عملية مسك الدفاتر، ويساعدك على إدارة حساباتك مع ضمان استيفاء معايير إعداد التقارير المالية.

BookKeeper أفضل الميزات

تسجيل المعاملات اليومية، ومراقبة اتجاهات الإيرادات، وإنشاء تقارير المبيعات تلقائياً لتحسين عمليات البيع بالتجزئة باستخدام تتبع مبيعات التجزئة

مزامنة المخزون مع بيانات المبيعات لمنع نفاد المخزون أو الإفراط في التخزين، مما يضمن قدرة الزملاء على البيع بثقة بمساعدة إدارة المخزون في الوقت الفعلي

أتمتة حسابات الضرائب، وإنشاء تقارير ضريبية والبقاء متوافقاً مع لوائح الضرائب المحلية باستخدام أدوات الامتثال الضريبي

تبسيط الفواتير وتتبُّع المدفوعات باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام وتذكيرات الدفع التلقائية للعملاء والموردين باستخدام إدارة العملاء والموردين

قيود برنامج BookKeeper

لا يتكامل مع منصات اتصالات البيع بالتجزئة أو منصات إدارة المهام الأخرى

لا يقدم الميزات المتقدمة مثل ترميز المدفوعات بالألوان، والمزامنة الفورية متعددة الأجهزة، والدعم متعدد العملات اللازم لمؤسسات البيع بالتجزئة الكبيرة ذات الاحتياجات المحاسبية الواسعة

تسعير #### BookKeeper

الفضي : 8 دولارات شهرياً لكل جهاز

: 8 دولارات شهرياً لكل جهاز ذهبي : 12 دولارًا شهريًا لكل جهاز

: 12 دولارًا شهريًا لكل جهاز الماسي: 12 دولاراً شهرياً لكل جهاز

BookKeeper التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة)

: 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

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4. YOOBIC (الأفضل لمشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية وإدارة مهام البيع بالتجزئة)

عبر يوبيك تم تصميم YOOBIC مع وضع فرق الخطوط الأمامية في الاعتبار، وهو عبارة عن منصة تعتمد على الهاتف المحمول أولاً وتضمن أن يكون التواصل وإدارة المهام والتدريب في متناول يدك دائماً. وسواء كنت تطرح مبادرة جديدة أو تحافظ على سير العمليات اليومية على المسار الصحيح، يمكنك من خلال هذا البرنامج إبقاء فريقك متزامناً.

من خلال التحليلات في الوقت الفعلي، يمكنك الحصول على رؤية واضحة للتقدم المحرز ومشاركة الموظفين، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتعزيز الكفاءة في مجال المبيعات.

يوبيك أفضل الميزات

تمكين تخطيط المهام وتخصيصها وتتبعها بكفاءة لمواجهة تحديات التنفيذ التشغيلي بدقة

إنشاء فرص تعلُّم مصغرة لموظفي البيع بالتجزئة، وتعزيز المعرفة بالمنتجات ومهارات خدمة العملاء من خلال وحدات تدريبية يسهل الوصول إليها على الهاتف المحمول

تسهيل التواصل ثنائي الاتجاه بين شركاء المتجر والإدارة

قيود YOOBIC

يقتصر تكامل YOOBIC على عدد أقل من أنظمة البيع بالتجزئة الخارجية

هناك فترة تكيف أولية أو منحنى تعليمي عند اعتماد النظام الأساسي، لا سيما في التنقل بين مجموعة ميزاته الشاملة

تسعير YOOBIC

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات YOOBIC

G2 : 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ أول برنامج ولاء حديث في عام 1793 عندما قام تاجر في سودبوري بولاية نيو هامبشاير بمنح الزبائن رموزًا نحاسية مقابل مشترياتهم المستقبلية. وقد أدى ذلك إلى تكرار الزيارات وأصبح أساس برامج الولاء اليوم!

5. بلينك (الأفضل للتواصل في الوقت الحقيقي في بيئة البيع بالتجزئة الرشيقة)

عبر وميض تخيل أداة تجعل التواصل في مجال البيع بالتجزئة بسيطاً مثل الدردشة السريعة. هذا هو بلينك. صُممت هذه الأداة لبيئات البيع بالتجزئة سريعة الوتيرة، فهي تربط بين الشركاء والمديرين من خلال التحديثات والرسائل في الوقت الفعلي.

يساعد تطبيق بلينك سهل الاستخدام على الهاتف المحمول فرق العمل على تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى دون تفويت أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكتبة الموارد المركزية الخاصة به تحافظ على المواد التدريبية وأدلة المنتجات والمستندات المهمة في متناول يد فريقك.

بلينك أفضل الميزات

حافظ على توجيه الزملاء والمديرين من خلال التواصل الفوري باستخدام الرسائل في الوقت الفعلي للحصول على تحديثات سريعة وحل المهام

شارك الإعلانات الهامة والعروض الترويجية والرؤى الخاصة بالتجزئة عبر مواقع المتاجر باستخدام موجز الأخبار

تعيين المهام بمواعيد نهائية واضحة، مما يضمن التنفيذ الفعال لعمليات المتجر باستخدام تعيين المهام ومراقبتها

استخدام الاستطلاعات وآليات التغذية الراجعة كأدوات لتعليقات الموظفين لفهم تحديات الفريق وتحسين مشاركة القوى العاملة

قيود بلينك

يتكامل بشكل جيد داخل نظامه البيئي ولكنه يفتقر إلى دعم تطبيقات الطرف الثالث الشاملة لبعض الأنظمة الخاصة بالتجزئة

يتطلب منحنى تعليمي للموظفين غير المعتادين على المنصات الرقمية

تسعير #### بلينك

للشركات : 4.5 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 4.5 دولار لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

بلينك التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

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6. ستاف بيس (الأفضل للاتصالات الداخلية في متاجر التجزئة الكبيرة)

عبر قاعدة الموظفين التواصل الفعال هو العمود الفقري للنجاح في مؤسسات البيع بالتجزئة الكبيرة، وتتصدى قاعدة الموظفين Staffbase للتحدي. تقدم Staffbase تحديثات وموارد مخصصة للجميع، سواء كانوا في طابق المبيعات أو يديرون العمليات الإقليمية.

إنها مثالية لشركات البيع بالتجزئة التي تتطلع إلى توحيد القوى العاملة لديها، وتحسين التعاون، وزيادة الإنتاجية عبر فرق متعددة الوظائف .

أفضل ميزات قاعدة الموظفين

توفير تطبيق مخصص للموظفين وشبكة داخلية مخصصة لمشاركة الأخبار والتحديثات الاجتماعية والموارد الرئيسية

إنشاء حملات تواصل مخصصة لتقديم المعلومات ذات الصلة لفرق أو متاجر أو مناطق محددة

مشاركة التعليقات من خلال استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي، مما يساعد مديري التجزئة على فهم التحديات وتحسين الكفاءة التشغيلية

استخدم أدوات إدارة المحتوى الثرية مثل التقويم التحريري والتحليلات لتخطيط وقياس فعالية الاتصالات الداخلية عبر شبكة البيع بالتجزئة

قيود قاعدة الموظفين

منحنى التعلم حاد بالنسبة لبعض المستخدمين

التكامل مع بعض أنظمة البيع بالتجزئة المتخصصة يمثل تحديًا ويمكن أن يؤثر على استمرارية سير العمل

تسعير قاعدة الموظفين

SMB : التسعير المخصص

: التسعير المخصص الشركة : التسعير المخصص

: التسعير المخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قاعدة الموظفين

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. زنك (الأفضل للتواصل مع الخبراء المتخصصين في عمليات البيع بالتجزئة)

عبر الزنك عندما تكون عمليات البيع بالتجزئة مشغولة، يكون الوصول السريع إلى الخبرة أمرًا بالغ الأهمية، وتتيح منصة Zinc، وهي جزء من ServiceMax، تحقيق ذلك. تتيح هذه المنصة إمكانية التواصل في الوقت الفعلي بين فرق البيع بالتجزئة وفرق المكاتب الخلفية، مما يوفر حلولاً سريعة عند ظهور المشاكل خلال ساعات الذروة.

ومن خلال المراسلة والصوت والفيديو ومشاركة المحتوى في مكان واحد، تضمن Zinc التواصل السلس وتعزز خدمة العملاء.

أفضل ميزات Zinc

احصل على الرسائل النصية والصوتية والفيديو ومشاركة المحتوى على منصة واحدة

تمكين نشر الإعلانات الهامة أو الرسائل العاجلة إلى جميع القوى العاملة في مجال البيع بالتجزئة، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع على العروض الترويجية أو التغييرات في السياسة أو التحديثات الهامة

التكامل مع مجموعة أدوات ServiceMax، مما يوفر منصة موحدة لإدارة تنفيذ الخدمة والتواصل داخل عمليات البيع بالتجزئة

التأكد من أن جميع الاتصالات آمنة ومتوافقة مع معايير الصناعة مثل تشفير FIPS 140 وTLS لحماية معلومات الأعمال الحساسة وبيانات العملاء

قيود Zinc

قد تواجه فترة تعديل أولية عند اعتماد المنصة,

تقتصر عمليات تكامل تطبيقات الطرف الثالث على خدمة Salesforce الميدانية و TrueContext و Aquant و Baxter Planning

تسعير #### Zinc

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الزنك

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. Slack (الأفضل لتواصل فريق البيع بالتجزئة مع عمليات التكامل الكبيرة)

عبر سلاك Slack هي منصة تواصل شائعة على نطاق واسع ومعروفة بميزات التعاون الجماعي. وهي توفر المراسلة الفورية وتتكامل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات. يمكنك إنشاء قنوات لفرق أو مواضيع مختلفة، وإرسال رسائل مباشرة، واستخدام سلاسل الرسائل لتنظيم المحادثات.

كما يتيح أيضاً إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مما يجعل التواصل مع الفرق أو المواقع البعيدة أمراً سهلاً. ومع ذلك، على الرغم من أن Slack يتفوق في التواصل العام وإدارة المشاريع، إلا أنه ليس مصمم خصيصاً لفرق البيع بالتجزئة.

أفضل ميزات تطبيق Slack

إنشاء قنوات مخصصة للتواصل المنظم مع الفرق أو المتاجر أو المشاريع، مما يضمن إجراء مناقشات مركزة واسترجاع المعلومات بسهولة

مشاركة المستندات والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بمعرفة المنتجات والعروض الترويجية ومواد التدريب من خلال مشاركة الملفات المدمجة

الوصول إلى المحادثات والملفات السابقة من خلال الأرشيفات القابلة للبحث بسهولة

قيود سلاك

يقيد الإصدار المجاني الوصول إلى آخر 90 يوماً من سجل الرسائل والملفات

يمكن أن تصبح الخطة المدفوعة باهظة الثمن بالنسبة لمؤسسات البيع بالتجزئة الكبيرة

تسعير سلاك

مجاني

إيجابي 6.67 دولار لكل مستخدم/شهر

6.67 دولار لكل مستخدم/شهر بالإضافة : 12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهر مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 ألف تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 ألف تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22 ألف تقييم)

9. Opterus (الأفضل لإدارة مهام البيع بالتجزئة الشاملة والتواصل)

عبر أوبتيروس إذا كنت تدير سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة، فإن Opterus تقدم لك OPSCENTER، وهو نظام متعدد الوحدات أداة تعاون سحابية مصممة لتبسيط عمليات البيع بالتجزئة. يتيح لك نهجها المعياري تكييف المنصة حسب احتياجاتك الخاصة، سواء كانت إدارة المهام، أو التواصل مع الفريق، أو تتبع أداء المتجر.

تعمل ميزة إدارة المهام على تسهيل تعيين الأعمال المتعلقة بالتجزئة وتتبعها وإدارتها في جميع المتاجر، مما يضمن سلاسة العمليات وتحقيق الأهداف بفعالية.

أوبتيروس أفضل الميزات

تسهيل الاتصالات الداخلية السلسة بين مكاتب الشركة وموظفي البيع بالتجزئة باستخدام وحدات الاتصالات

تقديم تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid، مما يسمح لمديري التجزئة والموظفين بالوصول إلى المنصة أثناء التنقل

الحصول على أدوات لتحميل واعتماد عروض الترويج المرئي، مما يضمن الاتساق والالتزام بمعايير العلامة التجارية في جميع مواقع البيع بالتجزئة

استخدام المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التأهيل والعمليات من خلال تقديم إجابات سريعة على استفسارات الموظفين

قيود Opterus

تتطلب وقتًا للتكيف بشكل كامل مع الميزات الشاملة للمنصة

لديها تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

تسعير Opterus

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Opterus

G2 : 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

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10. سيلبرو (الأفضل لتدريب موظفي التجزئة وإشراكهم)

عبر سيل برو هل تريد تحويل موظفي التجزئة لديك إلى خبراء في العلامات التجارية؟ تحقق SellPro ذلك من خلال التدريب المتوافق مع الأجهزة المحمولة الذي يتسم بالتفاعل والفعالية. من خلال دروس صغيرة الحجم، والتلعيب والتواصل في الوقت الفعلي، يبقى موظفو المتجر على اطلاع وتحفيز لتقديم تجارب متميزة للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل التحليلات القوية، يمكن للمديرين تتبع تقدم التدريب والمشاركة بسهولة، مما يجعل من السهل ضبطه بدقة استراتيجيات التواصل وزيادة المبيعات

SellPro أفضل الميزات

تقديم وحدات تدريب صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة لتحسين الاحتفاظ بالمعرفة وتطبيقها

دمج عناصر تشبه الألعاب والحوافز لتحفيز الموظفين، وزيادة المشاركة والمشاركة في البرامج التدريبية

استخدام الإعلانات والمحادثات واستطلاعات الرأي والمنتديات لتسهيل التواصل الفوري بين الإدارة وشركاء المتجر

تنظيم فعاليات افتراضية وداخل المتجر، مثل العروض الترويجية والدورات التدريبية

قيود SellPro

هناك منحنى تعليمي في اعتماد المنصة، نظراً لمجموعة ميزاتها الشاملة

تقتصر عمليات تكامل تطبيقات الجهات الخارجية على Stripe و HubSpot و ADP و Zendesk و Disqus

تسعير #### تسعير SellPro

تجربة مجانية، بعد ذلك 500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات SellPro

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أفضل برامج اتصالات البيع بالتجزئة

يمكن أن يؤدي العثور على أداة الاتصال المناسبة لفريق البيع بالتجزئة لديك إلى إحداث فرق كبير في مدى سلاسة سير الأمور ومدى سعادة عملائك.

ومن بين جميع الخيارات المتاحة، فإن ClickUp هو الأفضل. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه: إدارة المشاريع, إدارة الفريق والمحادثات في الوقت الفعلي، والتكاملات مع أنظمة البيع بالتجزئة الخاصة بك.

فلماذا لا تجربها؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف يمكن أن يجعل الحياة أسهل بكثير لفريقك!