أفضل 11 أداة لتدوين الملاحظات آليًا في عام 2025

تُبقيك الملاحظات منظماً، ولكن تدوين الملاحظات اليدوي بطيء ومتعب. مع 52% من الموظفين الشعور بالإرهاق، التفاصيل المفقودة أمر لا مفر منه.

الحل؟ أدوات تدوين الملاحظات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

فهي تتعامل مع الأمور المملة حتى تتمكن من التركيز على الأمور المهمة. تقدم أدوات مثل ClickUp ميزات قوية لتدوين الملاحظات، وتجمع بين إدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي لسير عمل سلس.

إليك أفضل الأدوات للبدء. 🚀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

هل تبحث عن عرض سريع لأفضل أدوات تدوين الملاحظات الآلية؟ تفضل:

انقر فوق : الأفضل لتدوين الملاحظات والتلخيص والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل لتدوين الملاحظات والتلخيص والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي Krisp : الأفضل لإلغاء الضوضاء أثناء الاجتماعات

: الأفضل لإلغاء الضوضاء أثناء الاجتماعات Granola : الأفضل لملاحظات الاجتماعات المدركة للسياق على نظام ماك

: الأفضل لملاحظات الاجتماعات المدركة للسياق على نظام ماك Fireflies.ai : الأفضل للمحادثات الصوتية مع النسخ وملخصات الذكاء الاصطناعي

: الأفضل للمحادثات الصوتية مع النسخ وملخصات الذكاء الاصطناعي Otter.ai : الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات

: الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات tl;dv : الأفضل للدعم متعدد اللغات والتحليل التفصيلي للاجتماعات

: الأفضل للدعم متعدد اللغات والتحليل التفصيلي للاجتماعات Notion AI : الأفضل للإنتاجية والتلخيص ضمن مساحة عمل موحدة

: الأفضل للإنتاجية والتلخيص ضمن مساحة عمل موحدة Mem AI : الأفضل للتنظيم السهل مع الربط الديناميكي

: الأفضل للتنظيم السهل مع الربط الديناميكي Evernote : الأفضل لإدارة المهام إلى جانب الملاحظات

: الأفضل لإدارة المهام إلى جانب الملاحظات أفوما : الأفضل لذكاء الاجتماعات القائم على المبيعات

: الأفضل لذكاء الاجتماعات القائم على المبيعات Reflect: الأفضل لإنشاء "دماغ ثانٍ" متصل

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ما هو التدوين الآلي للملاحظات؟

تستخدم الملاحظات الآلية للاجتماعات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء محاضر مفصلة ومنظمة أثناء المكالمات أو الاجتماعات الافتراضية.

لا داعي للقلق بشأن تدوين كل كلمة؛ فهذه الأدوات تقوم بالعمل، مما يتيح لك التركيز على المناقشة. وسواء كانت مناقشة جماعية أو اجتماع مبيعات سريع الوتيرة، فإن الأدوات الآلية تلتقط كل نقطة رئيسية بدقة.

ما هي فوائد التدوين الآلي للملاحظات؟

هل ما زلت مترددًا؟ إليك ما يقدمه التدوين الآلي للملاحظات:

التركيز بشكل كامل على الاجتماع والمساهمة بفاعلية في المناقشات

قل وداعاً لتدوين الملاحظات يدوياً وتدوين الملاحظات بعد الاجتماع

استمتع بسجلات دقيقة وموثوقة لكل محادثة - لا لحظات "أعتقد أنهم قالوا هذا"

احصل على مخطط تفصيلي جيد التنظيم وقائم على الموضوعات وجاهز للمشاركة مع فريقك

🌟 🌟 حقيقة ممتعة: تميل القرارات التي يتم اتخاذها بمدخلات من مجموعة أوسع من الموظفين إلى أن تكون أكثر شمولاً واستنارة. وعندما تتخذ فرق العمل المتنوعة قرارات تنفيذية، فإنها يحققون نتائج أفضل بنسبة 60% . تُعد الملاحظات الآلية للاجتماعات ضرورية لضمان مشاركة الجميع بفاعلية في المناقشات بدلاً من التعلق بتدوين الأشياء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تدوين الملاحظات الآلية؟

إن العثور على أداة تدوين الملاحظات المؤتمتة المناسبة يعتمد على حل المشاكل الحقيقية - وليس خلق مشاكل جديدة. يجب أن توفر الوقت وتبسط سير عملك وتساعدك على التركيز على ما يهمك. إليك ما يجب مراعاته:

الدقة : يجب أن تلتقط الأداة كل كلمة بشكل موثوق، بما في ذلك المصطلحات التقنية والمصطلحات

: يجب أن تلتقط الأداة كل كلمة بشكل موثوق، بما في ذلك المصطلحات التقنية والمصطلحات التلخيص : توليد ملخصات واضحة وموجزة للنقاط والقرارات الرئيسية تلقائيًا

: توليد ملخصات واضحة وموجزة للنقاط والقرارات الرئيسية تلقائيًا التدوين في الوقت الفعلي : الوصول إلى الملاحظات على الفور أثناء الاجتماع لإجراء تعديلات أو مراجعات سريعة

: الوصول إلى الملاحظات على الفور أثناء الاجتماع لإجراء تعديلات أو مراجعات سريعة التكامل مع الأدوات الأخرى : المزامنة بسلاسة مع التقويم وتطبيقات إدارة المشاريع ومنصات التواصل

: المزامنة بسلاسة مع التقويم وتطبيقات إدارة المشاريع ومنصات التواصل ميزات التعاون : السماح لفريقك بتحرير الملاحظات والتعليق عليها ومشاركتها بسهولة

: السماح لفريقك بتحرير الملاحظات والتعليق عليها ومشاركتها بسهولة أمان البيانات : حماية المعلومات الحساسة بإجراءات أمنية من الدرجة الأولى

: حماية المعلومات الحساسة بإجراءات أمنية من الدرجة الأولى تتبع عناصر العمل : تمييز المهام القابلة للتنفيذ حتى لا يفوتك أي شيء

: تمييز المهام القابلة للتنفيذ حتى لا يفوتك أي شيء ميزات قابلة للتخصيص : تكييف الأداة مع احتياجاتك بخيارات مثل وضع العلامات أو التمييز

: تكييف الأداة مع احتياجاتك بخيارات مثل وضع العلامات أو التمييز دعم الصوت والفيديو : النسخ من التسجيلات أو اجتماعات الفيديو دون عوائق

: النسخ من التسجيلات أو اجتماعات الفيديو دون عوائق واجهة مستخدم: واجهة مستخدم: اختر أداة بديهية وسهلة الاستخدام، حتى في يوم مشغول

## أفضل 10 أدوات لتدوين الملاحظات آليًا

إذا كنت قد سئمت من إضاعة الوقت في تدوين الملاحظات يدوياً، فهذه ملخصات الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ستغير اللعبة. بدءاً من النسخ في الوقت الفعلي إلى التكامل السلس للمهام، فهي تساعدك على البقاء منظماً والتركيز على ما هو أكثر أهمية - دون أن تفوتك أي تفاصيل.

إليك تقرير عن أفضل 10 أدوات لتدوين الملاحظات الآلي:

1. ClickUp (أفضل أداة لتدوين الملاحظات والتلخيص والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ليس سراً - غالباً ما تعيش مشاريعنا ومعارفنا وتواصلنا في أدوات مبعثرة. ينفق الموظف العادي ما يصل إلى 9% من عامهم التبديل بين التطبيقات

هذا هو سبب تعطل العمل، ونقوم بإصلاحه من خلال انقر فوق -في هذه الحالة، باستخدام أدوات تدوين الملاحظات الخاصة به.

ClickUp AI لتدوين الملاحظات: التقط كل التفاصيل، دون عناء

إن انقر فوق مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ينضم إلى اجتماعاتك الافتراضية ويسجّل المحادثات ويُنشئ تلقائياً ملاحظات اجتماعات مفصّلة ومنظمة. كما أنه يسلط الضوء على النقاط الرئيسية ويتتبع القرارات ويحدد عناصر الإجراءات، مما يوفر عليك تدوين الملاحظات يدوياً مع الحفاظ على توافق فريقك.

الميزات الرئيسية لبرنامج ClickUp AI لتدوين الملاحظات:

تدوين وملخصات الاجتماعات تلقائياً

اكتشاف عناصر الإجراءات وتتبعها في الوقت الفعلي

التكامل السلس مع مهام ومستندات ClickUp للمتابعة

💡 نصيحة احترافية: يقوم مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بمزامنة الملاحظات مع مستندات ومهام النقر على المستندات والمهام، بحيث يمكنك تحويل النقاط البارزة في الاجتماع على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ.

ClickUp Brain: دماغك الثاني للعمل المنظم

دماغ النقر فوق الدماغ هو عقلك الثاني الذي يساعدك على تنظيم ملاحظات الاجتماعات، والأفكار، والمهام في رؤى ذات مغزى. كما يسمح لك بتلخيص المناقشات المطولة، وتنسيق المستندات، وتتبع عمليات المتابعة - كل ذلك دون تحريك إصبعك.

ملخص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا على تبسيط عملية تدوين الملاحظات من خلال تلخيص المناقشات المطولة، وتنسيق المستندات، وتحديد عناصر المتابعة أو الإجراءات.

📌 📌مثال: إذا كان اجتماعك يولد سلسلة من 200 تعليق (كلنا مررنا بهذا الموقف)، فإن ClickUp Brain يكثف الضوضاء

ClickUp Docs وNotepad: تنظيم وتدوين الملاحظات بكل سهولة

يستخدم ClickUp أدوات مثل مستندات ClickUp لمساعدة المستخدمين على إنشاء ملاحظات مفصّلة للاجتماعات، والعصف الذهني للأفكار، وتنسيق المستندات بخيارات نصية غنية مثل النقاط والعناوين والوسائط المتعددة.

تعاون مباشرة مع فريقك باستخدام مستندات ClickUp Docs

ما الميزة الإضافية؟ ربط ثنائي الاتجاه بين مستندات ClickUp Docs و مهام ClickUp . وهذا يعني أن جميع مهامك ومستنداتك متصلة ببعضها البعض لتحقيق أقصى قدر من السياق.

إذا كنت تواجه صعوبة في تسجيل الأفكار أو المهام أو التذكيرات طوال يومك، فاستخدم ClickUp Notepad .

قم بالوصول إلى ClickUp Notepad على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول واجعل تدوين الملاحظات فعالاً

وإليك السحر: يمكنك تحويل ملاحظاتك على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ مع المواعيد النهائية والمكلفين بها. على سبيل المثال، إذا قمت بتدوين "متابعة مع أليكس بشأن عرض المبيعات"، يمكنك تحويلها إلى مهمة مباشرةً من المفكرة.

قالب محضر اجتماع ClickUp

هذا القالب مثالي أيضًا إذا كنت حريصًا على إنشاء ملاحظات منظمة وتتبع النقاط الرئيسية.

_ لدي اجتماعات كل أسبوعين مع مشرفي ونستخدم ClickUp لإنشاء جدول أعمالنا. أشعر بأنني في قمة نشاطي لأن جميع طلباتي الخاصة بالفعاليات والعروض التقديمية موجودة هنا، بالإضافة إلى مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه

ميشيل تيرنر، المدير المساعد (المجتمعات المهنية)، جامعة ميامي

💡 نصيحة احترافية: يقدم ClickUp الكثير من القوالب المعدة مسبقًا والتي تجعل من السهل البدء في تدوين الملاحظات. قالب ملاحظات الاجتماع الخاص بـ ClickUp سيعطيك الاتجاه الصحيح إذا كنت تتطلع إلى البدء.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لإدارة المشروع: سواء كنت تفضل القوائم أو اللوحات أو التقويمات، فإن ClickUp يقدم طرق عرض قابلة للتخصيص لتناسب سير عملك

سواء كنت تفضل القوائم أو اللوحات أو التقويمات، فإن ClickUp يقدم طرق عرض قابلة للتخصيص لتناسب سير عملك مجموعة من أدوات العمل والتعاون: تتضمن أدوات مثل اللوحات البيضاء الرقمية، ومستندات ClickUp، والدردشة المدمجة، والخرائط الذهنية للحفاظ على كل شيء في مكان واحد

تتضمن أدوات مثل اللوحات البيضاء الرقمية، ومستندات ClickUp، والدردشة المدمجة، والخرائط الذهنية للحفاظ على كل شيء في مكان واحد مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي احصل على مطالبات مخصصة وأكثر من 100 أداة لتبسيط إنشاء المحتوى والعصف الذهني

احصل على مطالبات مخصصة وأكثر من 100 أداة لتبسيط إنشاء المحتوى والعصف الذهني نظام تنظيم الملاحظات ووضع العلامات: حافظ على تنظيم ملاحظاتك باستخدام صفحات وعلامات متداخلة لسهولة التصفح

حافظ على تنظيم ملاحظاتك باستخدام صفحات وعلامات متداخلة لسهولة التصفح التوثيق وتدوين الملاحظات: من ملاحظات الاجتماعات إلى قواعد المعرفة، قم بإدارة جميع وثائقك في منصة واحدة

من ملاحظات الاجتماعات إلى قواعد المعرفة، قم بإدارة جميع وثائقك في منصة واحدة خيارات التنسيق والتصميم: قم بتخصيص ملاحظاتك باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط الخطوط والإبرازات واللافتات والمزيد

قم بتخصيص ملاحظاتك باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط الخطوط والإبرازات واللافتات والمزيد خيارات التضمين: أضف الإشارات المرجعية والجداول وعناصر الوسائط المتعددة لإنشاء مستندات متعددة الاستخدامات

أضف الإشارات المرجعية والجداول وعناصر الوسائط المتعددة لإنشاء مستندات متعددة الاستخدامات مشاركة الملاحظات بأمان مع أي شخص: التحكم في إعدادات الخصوصية ومشاركة المستندات عبر الروابط العامة أو الخاصة دون عناء

التحكم في إعدادات الخصوصية ومشاركة المستندات عبر الروابط العامة أو الخاصة دون عناء مكتبة من القوالب المخصصة لكل فريق: الوصول إلى أكثر من 1,000 قالب لبدء المشاريع والحفاظ على اتساقها

قيود ClickUp

قد تستغرق وفرة الميزات بعض الوقت للمستخدمين الجدد لإتقانها

لا يمكن الوصول إلى جميع طرق العرض والميزات بالكامل على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

✨ ✨ مراجعة المستخدم: يحب المستخدمون استخدام ClickUp لإدارة المهام والبقاء منظمين مع الاستمتاع بدعم عملاء استثنائي وموثوقية يومية.

أحب أن بإمكاني البحث في المهام والملاحظات القديمة للحصول على المزيد من التفاصيل التي لم أكن لأتذكرها من رأسي، كما أنه يتيح لي الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد دون الحاجة إلى تتبع الأوراق في كل مكان أو القلق من عدم القدرة على قراءة ما كتبته.

ليندسي و.

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات

2. Krisp (أفضل مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء)

via كريسب كم مرة يربكك التشويش في الخلفية والحمل الزائد للمعلومات أثناء الاجتماع عبر الإنترنت؟ Krisp هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسهيل تفاعلاتك الافتراضية.

فهو يتفوق في إلغاء الضوضاء والنسخ وملاحظات الاجتماعات الآلية، مما يجعله أداة قيمة للأفراد والفرق.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Krisp بسلاسة مع معظم منصات الاجتماعات، مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، مما يضمن التوافق دون الحاجة إلى مكونات إضافية.

🧠 هل تعلم: يتم عقد أكثر من 11 مليون اجتماع يوميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يصل إلى 55 مليون اجتماع كل أسبوع وتتجاوز 1 مليار سنويًا!

Krisp أفضل الميزات

يزيل ضوضاء الخلفية والأصوات والأصداء للحصول على اجتماعات ومكالمات أكثر وضوحًا

يُنشئ نسخًا دقيقة لتحسين إمكانية الوصول والتوثيق

يلخص المناقشات في رؤى قابلة للتنفيذ والنتائج الرئيسية

يضبط خاصية التعرّف على الكلام حسب اللهجات لضمان دقة أفضل في النسخ

يعمل مع منصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet دون الحاجة إلى مكونات إضافية

قيود Krisp

تقيد الخطة المجانية ملخصات الذكاء الاصطناعي اليومية ووقت إلغاء الضوضاء

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات عرضية مع عمليات التكامل الخاصة بالتطبيقات

تسعير #### Krisp

مجاني

محترف 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

Krisp تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

✨ مراجعة المستخدم: أعرب أحد مستخدمي G2 عن إعجابه بـ Krisp لقدرته على إنشاء محاضر اجتماعات مفصلة من خلال إنشاء نصوص دقيقة تلقائيًا للمراجعة والتوزيع.

بصفتي مدير مشروع، لطالما عانيت في كتابة محاضر اجتماعات مفصلة... لكن KRISP غيّر كل شيء! (حرفيًا) أنا الآن أعود إلى ممارسة كتابة محاضر الاجتماعات في مشاريعي.

إيفان ف.

اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة المستندات للحصول على التنظيم

3. جرانولا (أفضل مفكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات القابلة للتخصيص والمدركة للسياق)

via جرانولا هل ستذهب إلى اجتماعات متتالية وتحتاج إلى ملاحظات اجتماعات مصقولة وقابلة للتنفيذ؟ يمكن أن يساعدك جرانولا.

صُمِّم Granola لتبسيط عملية تدوين الملاحظات، وهو يعمل بسلاسة مع منصات مثل Zoom وGoogle Meet وTeams وSlack، حيث يلتقط صوت الاجتماع مباشرةً من جهاز Mac دون الحاجة إلى برامج روبوت متطفلة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم دردشة الذكاء الاصطناعي في Granola لاستخراج النقاط الرئيسية بسرعة من ملاحظاتك، مثل "ما الذي تمت مناقشته حول أولويات الربع القادم؟

أفضل ميزات جرانولا

يجمع بين الذكاء الاصطناعي ومدخلات المستخدم للحصول على ملخصات اجتماعات مصقولة ودقيقة

إنشاء تنسيقات ملاحظات مخصصة للاجتماعات المتكررة أو سير عمل الفريق من خلال قوالب قابلة للتخصيص

التقاط صوت الاجتماع مباشرةً من جهاز Mac الخاص بك بدون روبوتات عبر النسخ في الوقت الفعلي

يتيح للمستخدمين استرداد معلومات محددة من الملاحظات بعد الاجتماع من خلال مساعد مخصص للأسئلة والأجوبة بالذكاء الاصطناعي

مشاركة الملاحظات والقوالب بسهولة عبر مؤسستك

قيود #### قيود جرانولا

يحتاج مستخدمو ويندوز إلى الانضمام إلى قائمة الانتظار لأن النظام الأساسي حاليًا مخصص لنظام Mac فقط

يمكن أن ترتفع التكاليف بالنسبة للفرق الكبيرة

جرانولابريسينغ

مجاني

فرد : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

اقرأ أيضًا: أفضل قوالب تدوين الملاحظات المجانية في محرر مستندات Google و Word و ClickUp

4. Fireflies.ai (الأفضل للمحادثات الصوتية مع النسخ وملخصات الذكاء الاصطناعي)

via Fireflies.ai Fireflies.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إدارة المحادثات الصوتية أثناء الاجتماعات الافتراضية.

وهي في الأساس تقوم تلقائياً بنسخ المحادثات وتلخيصها وتحليلها على منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. وبفضل ميزات مثل ذكاء المحادثة والتكامل مع أدوات مثل Slack وAsana وSalesforce، تعمل Fireflies على تبسيط تدوين الملاحظات وسير العمل بعد الاجتماعات.

كما يقدم Fireflies.ai أيضاً مساعد الذكاء الاصطناعي "AskFred"، الذي يسهل البحث عن اللحظات الرئيسية للاجتماعات أو إنشاء عمليات متابعة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم Fireflies.ai لتصفية نصوص الاجتماعات وتحديد عناصر الإجراءات أو الأسئلة في ثوانٍ - وهو مثالي للبقاء على رأس المهام دون إعادة مشاهدة التسجيلات بأكملها.

أفضل ميزات Fireflies.ai.ai

يحول المحادثات إلى ملخصات قابلة للتنفيذ بدقة عالية

يتتبع وقت حديث المتحدثين والمشاعر والمواضيع الرئيسية لتعزيز تعاون الفريق ويقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعمل مع أدوات مثل Salesforce وSlack وZapier لسير العمل بشكل انسيابي

تمكين عمليات البحث والمتابعة السريعة من نصوص الاجتماعات باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي AskFred

يدعم الاجتماعات على Zoom وTeams وGoogle Meet وغيرها

قيود Fireflies.ai

يقتصر على 800 دقيقة من التخزين وعدد أقل من ملخصات الذكاء الاصطناعي

قد ينخفض الأداء مع ضعف الاتصال بالشبكة

تسعير #### Fireflies.ai.ai

مجاني

محترف : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

تقييمات ومراجعات العملاء #### Fireflies.ai تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.8/5 (580+ تقييمات)

: 4.8/5 (580+ تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

✨ مراجعة المستخدم: وجد أحد المراجعين أن Fireflies.ai رفيق مفيد للاجتماعات، حيث يقدم للمديرين التنفيذيين دقة نسخ دقيقة وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى قابلة للتنفيذ.

إن Fireflies.ai يشبه وجود مساعد فائق الذكاء لا يتعب أبدًا وهو دائمًا على رأس الأمور. لقد حوّل تجربتي في الاجتماعات من شر لا بد منه إلى قوة إنتاجية.

جورج ف.

5. Otter.ai (أفضل مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للنسخ والملخصات في الوقت الفعلي)

via Otter.ai بفضل ميزات مثل النسخ التلقائي، وتحديد عناصر الإجراءات، والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكّن Otter الفرق والأفراد من التركيز على المناقشات بدلاً من التوثيق.

وهو يناسب الشركات والمعلمين ومنشئي المحتوى لأنه يمكن أن يتكامل مع منصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet.

🍪 مكافأة: يتيح Otter AI Chat للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، أو استخراج القرارات الرئيسية، أو تلخيص الاجتماعات في ثوانٍ. تضمن ميزة النسخ في الوقت الفعلي عدم تفويت أي شيء أثناء المحادثة، كما أن وظيفة النص الصوتي المرتبط تجعل المراجعة والتحرير أسهل من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Otter.ai

تسجيل الاجتماعات وتدوين الاجتماعات تلقائيًا مع ملخصات للنقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات

تقديم إجابات فورية ومتابعات ورؤى قابلة للتنفيذ من نصوص الاجتماعات

يعمل مع أدوات مثل Slack وSalesforce وGoogle Meet لتحسين الإنتاجية

يتوفر النسخ باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

يضع علامات على المتحدثين تلقائيًا لتنظيم النصوص بشكل أفضل

💡 نصيحة احترافية: هل تعبت من تدوين الملاحظات من الفيديو؟ تعلم كيفية القيام بذلك مثل المحترفين .

قيود #### Otter.ai

غالبًا ما تتطلب النصوص تنظيفًا يدويًا لسهولة القراءة بشكل صحيح

الحد الأقصى لدقائق النسخ ومدة المحادثة

تسعير Otter.ai

أساسي : مجاناً

: مجاناً محترف : 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

Otter.ai تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.4/5 (290+ تقييم)

: 4.4/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (85+ تقييم)

اقرأ أيضًا: كيفية تدوين ملاحظات الاجتماعات: دليل كامل

6. 6. tl;dv (مساعد اجتماعات فعال يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع دعم متعدد اللغات)

via tl;dv هل سبق لك أن انتهيت من اجتماع لتكتشف أنك لا تستطيع تذكر نصف ما تمت مناقشته؟ لقد مررنا جميعاً بهذا الموقف.

بالنسبة للمهنيين المشغولين، وخاصةً أولئك الذين يعملون في المبيعات أو الأدوار القيادية، يمكن أن تتحول المتابعة الفوضوية للاجتماعات والأفكار الضائعة إلى فرص ضائعة وعدم كفاءة.

يقوم tl;dv، مساعد الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بنسخ الاجتماعات تلقائياً وإنشاء ملخصات موجزة والتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Salesforce وJira وSlack.

وبفضل ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يضمن لك tl;dv عدم إغفال أي تفاصيل في اجتماعاتك.

💡 نصيحة احترافية: بغض النظر عن دورك، استكشف طرق تدوين الملاحظات المختلفة المخصصة لحالات الاستخدام المختلفة وارفع من إنتاجيتك - تحقق من الدليل الكامل لأساليب تدوين الملاحظات الشائعة هنا !

tl;dv أفضل الميزات

تسجيل الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا مع ملخصات يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من 30 لغة

تخصيص تدوين الملاحظات باستخدام قوالب معدة مسبقًا أو قوالب مخصصة مصممة خصيصًا لمختلف أنواع الاجتماعات

يتتبع مقاييس المتحدثين وكلمات الحشو وديناميكيات المحادثة لتحسين أداء الفريق

يعمل مع أكثر من 6,000 أداة، مما يتيح أتمتة سير العمل بسلاسة عبر إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ومنصات التعاونينظم ملاحظاتكأيون AI تخيل هذا: أنت مدفون تحت بحر من ملاحظات الاجتماعات والمسودات نصف المكتملة وعناصر العمل المبعثرة عبر منصات متعددة. وهنا يتدخل الذكاء الاصطناعي من شركة Notion AI لتحويل سير عملك.

تم دمج برنامج Notion AI مباشرةً في مساحة عمل Notion، وهو مساعدك الشخصي لأتمتة المهام العادية مثل تلخيص ملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى وتحليل ملفات PDF.

حتى أنه يسد الفجوة بين المعرفة المبعثرة والرؤى القابلة للتنفيذ، مما يساعدك على إدارة عملك بسهولة.

أفضل ميزات برنامج Notion AI

مسودات منشورات المدونة وتوصيفات الوظائف ورسائل البريد الإلكتروني بناءً على مطالبات الذكاء الاصطناعي

تكثيف صفحات كاملة أو أقسام مختارة بسرعة في نقاط رئيسية أو عناصر عمل رئيسية

يسحب المعلومات من الأدوات المدمجة مثل Slack وGoogle Drive

ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة للفرق العالمية

يعمل بشكل أصلي داخل مساحة عمل Notion لتحقيق إنتاجية موحدة

قيود الذكاء الاصطناعي من Notion

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لإتقان ميزاته وتكاملاته

يتطلب اشتراكًا إضافيًا بالإضافة إلى خطة Notion الرئيسية

قد تفتقر الملخصات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إلى العمق أو الخصوصية

تسعير Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا/المستخدم

تقييمات العملاء ومراجعات العملاء #### Notion AI

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,930 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5,930 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,430+ تقييمات)

✨ مراجعة المستخدم: أعرب أحد مستخدمي Notion AI عن تقديره لكيفية تبسيط الأداة لإعادة كتابة المحتوى وتلخيصه مع توفير ردود موثوقة للأسئلة والأجوبة من الملاحظات الشخصية.

أستخدمها لإعادة كتابة وتلخيص المقالات أو في الواقع أي مادة أقرأها بكل سهولة. كما أنني كلما احتجت إلى بعض الإجابات أفضّل أداة notion AI qand A لأنها توفر إجابات من ملاحظاتي ويمكنني الاعتماد عليها.

ساي ك.

8. ميم إيه آي (أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتنظيم الملاحظات دون عناء)

via ميم AI تم تصميم Mem للمهنيين والطلاب والمبدعين المشغولين، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل تدوين الملاحظات واسترجاعها أمراً بديهياً.

فبدلاً من هياكل المجلدات الجامدة، تقدم ميم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل البحث الذكي والملاحظات ذات الصلة، مما يضمن أن كل معلومة في متناول يدك عند الحاجة.

ولكن ما يميز ميم هو قدرتها على العمل بمثابة "عقلك الثاني" فمن خلال الربط الديناميكي بين الملاحظات، وتقديم اقتراحات مدركة للسياق، وتقديم أدوات تنظيم متقدمة، يضمن لك تطبيق Mem قضاء وقت أقل في البحث ووقت أطول في الإنشاء.

على سبيل المثال، يمكن لبرنامج Mem Chat، المدعوم من GPT-4، سحب الأفكار من قاعدة بياناتك، أو تلخيص ملاحظات الاجتماعات، أو حتى المساعدة في صياغة المحتوى.

أفضل ميزات ميم للذكاء الاصطناعي

العثور بسرعة على أي ملاحظة باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية والفلاتر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

يربط الملاحظات تلقائيًا بمحتوى مشابه، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة معرفية ديناميكية

تبسط تنظيم الملاحظات دون الاعتماد على هياكل المجلدات المعقدة من خلال "المجموعات" المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يحافظ على تحديث ملاحظاتك عبر تطبيقات الويب وiOS للوصول السلس من خلال المزامنة في الوقت الفعلي

تحميل عدد غير محدود من الملفات بدون قيود على الحجم وسعة تخزين تصل إلى 100 جيجابايت

قيود الذكاء الاصطناعي للذاكرة

قد تستغرق الميزات المتقدمة بعض الوقت لإتقانها بالكامل

تتطلب العديد من الوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي اتصالاً ثابتًا بالإنترنت

تسعير ميم للذكاء الاصطناعي

فرد : 14.99 دولارًا شهريًا/المستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا/المستخدم الفرق: أسعار مخصصة

ميم ميم AI تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

اقرأ أيضًا: لقد اختبرنا أفضل برامج محاضر الاجتماعات والملاحظات

9. Evernote (أفضل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والملاحظات)

via إيفرنوت يتيح Evernote للمستخدمين تدوين الملاحظات عبر الأجهزة ومسح المستندات ضوئيًا والبحث عن النصوص داخل الصور أو ملفات PDF.

ومع ذلك، مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل البحث بالذكاء الاصطناعي والتحرير بالذكاء الاصطناعي، يتحول Evernote من تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات إلى مساعد إنتاجي قوي.

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في Evernote على تبسيط سير العمل من خلال تلخيص الملاحظات وترتيب المحتوى وتوليد أفكار جديدة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أداة قصّ الويب من Evernote لحفظ المقالات والمقتطفات مباشرةً في دفاتر ملاحظاتك لإجراء بحث وعصف ذهني دون عناء.

أفضل ميزات Evernote

العثور بسرعة على المعلومات المدفونة باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

رقمنة الملاحظات المكتوبة بخط اليد والإيصالات والمزيد باستخدام الماسح الضوئي المدمج

استمر في العمل على ملاحظاتك حتى بدون اتصال بالإنترنت

إضافة تذكيرات وتعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق مباشرةً داخل ملاحظاتك

يمكنك الوصول إلى الملاحظات بسلاسة عبر عدد غير محدود من الأجهزة على الباقات المدفوعة

قيود Evernote

تنحصر الوظائف الرئيسية مثل الوصول دون اتصال بالإنترنت والبحث المتقدم في الباقات الأعلى مستوى

الباقات المميزة أعلى سعراً مقارنةً بالمنافسين

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا/المستخدم

تقييمات ومراجعات عملاء Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,010 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 2,010 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,260+ تقييم)

✨ مراجعة المستخدم: يفضل مستخدم G2 استخدام Evernote نظرًا لاستخدامه دفاتر الملاحظات والعلامات لاسترداد المعلومات ذات الصلة.

من السهل إبقاء الجميع على نفس الصفحة ومواكبة إدارة المشاريع والاجتماعات والأنشطة اليومية مع Evernote.

آغا ك.

10. أفوما (الأفضل لذكاء الاجتماعات القائم على المبيعات)

via أفوما ترتقي Avoma بمبيعاتك وتواصلاتك من خلال ميزات تتجاوز الأساسيات - المتابعة الآلية وتسجيل المكالمات وتحليل مخاطر الصفقات.

تشمل ميزاته الأخرى النسخ في الوقت الفعلي، والملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذكاء الإيرادات، والتي تساعد فرق المبيعات والمتخصصين الذين يتعاملون مع العملاء والمديرين على تحسين إنتاجيتهم واتخاذ القرارات.

💡 نصيحة احترافية: تعمل أدوات الجدولة الذكية من Avoma على التخلص من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة من خلال أتمتة حجوزات الاجتماعات بخيارات توجيه متقدمة.

أفضل مزايا Avoma

تدوين الاجتماعات وتسجيلها وتلخيصها تلقائيًا مع رؤى قابلة للتنفيذ

مزامنة الملاحظات وعناصر الإجراءات وملخصات الاجتماعات مباشرةً في Salesforce وHubSpot وغيرهما من أدوات إدارة علاقات العملاء

يوفر تنبيهات بمخاطر الصفقات، وتحليلات الربح والخسارة، وأدوات التنبؤ لفرق المبيعات مع معلومات عن الإيرادات

قوالب جدول الأعمال المشتركة، وتحرير الملاحظات التعاونية، ورؤى المتحدثين في الوقت الفعلي باستخدام أدوات التعاون

تتبع مصطلحات محددة في الاجتماعات لتحديد الاتجاهات وتخصيص المتابعة من خلال تتبع الكلمات الرئيسية

قيود أفوما

يمكن أن تكون مجموعة ميزاته الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد

تتطلب الميزات المتقدمة مثل ذكاء الإيرادات خططاً مكلفة

تسعير #### Avoma

مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي : 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا/المستخدم

: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا/المستخدم ذكاء المحادثة : 59 دولارًا شهريًا/المستخدم

: 59 دولارًا شهريًا/المستخدم ذكاء الإيرادات: 79 دولاراً شهرياً/المستخدم

تقييمات ومراجعات عملاء Avoma

G2 : 4.6/5 (1,320+ تقييم)

: 4.6/5 (1,320+ تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

✨ مراجعة المستخدم: وجد أحد المراجعين أن Avoma مفيد لميزة ملاحظات المكالمات الثاقبة وميزة بطاقة التقييم، والتي كانت مفيدة في تحسين جودة مكالماتهم وإرضاء العملاء.

الجزء الأكثر فائدة في Avoma بالنسبة لي هو الملاحظات بعد مكالماتي. مثل مقدار حديثي مقابل مقدار حديث العميل أثناء المكالمات. أميل إلى الإفراط في التحدث في بعض المكالمات، لذا فقد أتاح لي ذلك أن أراجعها وأرى كم أميل إلى ذلك.

شانون هـ.

اقرأ أيضًا: كيفية المشاركة والتعاون في الملاحظات

11. انعكاس (الأفضل لإنشاء "عقل ثانٍ" متصل)

via انعكاس يعكس انعكاس يعكس حقًا العقل البشري.

فهو يطبق تدوين الملاحظات على نظام شبكي يحاكي قدرة الدماغ على ربط الأفكار.

سواءً كنت محترفاً في إدارة المشاريع، أو طالباً ينظم الأبحاث، أو شخصاً يحب تدوين الملاحظات، فإن Reflect يوفر لك منصة سهلة الاستخدام لالتقاط المعلومات وربطها واسترجاعها دون عناء.

Reflect أفضل الميزات

إنشاء ملاحظات مترابطة تعمل مثل "دماغ ثانٍ" ديناميكي مع روابط خلفية وعلامات

الجمع بين التأملات وقوائم المهام لتحسين التركيز وتتبع المهام

تحسين الكتابة ونسخ الصوت وتلخيص المحتوى باستخدام GPT-4 والهمس

تصوَّر كيف تتصل أفكارك وملاحظاتك للحصول على رؤى أعمق باستخدام طريقة عرض الرسم البياني المخصص

حافظ على تحديث الملاحظات وإمكانية الوصول إليها عبر جميع الأجهزة في الوقت الفعلي

حماية أفكارك بميزات أمان قوية

قيود الانعكاس

لا يوجد تطبيق أندرويد أصلي، مما يحد من قابلية الاستخدام على الأجهزة المحمولة لغير مستخدمي iOS

قد تتطلب الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني وقتًا لفهمها واستخدامها بالكامل

يفتقر إلى المكونات الإضافية والتخصيص المتقدم الموجود في أدوات أخرى مثل Obsidian

تعكس الأسعار

خطة واحدة: 10 دولارات شهرياً

تعكس تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ استراتيجيات تدوين الملاحظات التعاونية

كليك أب يأخذ الدقائق، وأنت تأخذ الأضواء

"دوّن أفكار اللحظة. فهي غالباً ما تكون الأكثر قيمة." - فرانسيس بيكون

✨ ✨ الترجمة: لا تدع الأفكار العظيمة تفلت منك - التقطها الآن.

يمنحك ClickUp إمكانية الوصول إلى منصة فعالة لتدوين الملاحظات في جميع الأوقات.

يمكنك القيام بذلك في أي وقت وفي أي مكان، مع ميزات مثل ClickUp Docs للتعاون السلس و ClickUp Brain للحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

خذها من تايلر غوثري، مدير عمليات الإيرادات في Home Care Pulse: "إن مستندات المستندات جيدة جدًا لدرجة أنني لا أريد استخدام Word مرة أخرى لتلخيص العمليات أو تدوين الملاحظات." هل أنت مستعد لترقية لعبة تدوين الملاحظات؟ اشترك في ClickUp اليوم