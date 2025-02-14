إذن، شرائح جوجل الخاصة بك العرض التقديمي جاهز -تبدو كل شريحة مصقولة، والمحتوى مناسب، والعناصر المرئية ملفتة للنظر. ولكن هناك شيء مفقود.

بينما تتدرب على الإلقاء، يبدو الإلقاء مسطحاً.

غالبًا ما يؤدي السرد المباشر إلى توقفات محرجة، وعدم تطابق التوقيت، وضغط التقديم في الوقت الفعلي. كما يمكن أن تؤدي الضوضاء في الخلفية أو الأفكار الضائعة إلى عرقلة رسالتك بسرعة.

الحل؟ التسجيل الصوتي المسجل مسبقاً. إنه جذاب، ويتيح لك ضبط كل التفاصيل، ويتجنب الصوت الرديء أو التشويش، ويساعد على تقديم أداء مصقول يتناسب مع شرائحك. بالإضافة إلى أنه يضيف لمسة شخصية واحترافية لا يمكن أن يضاهيها النص الثابت.

تابع القراءة لمعرفة كيفية إضافة الصوت على شرائح جوجل و إشراك جمهورك من البداية إلى النهاية! كمكافأة، سنقدم لك أيضًا ClickUp لتحسين سير عمل العرض التقديمي الخاص بك.

كيفية إضافة تعليق صوتي إلى شرائح جوجل؟

النصوص والعروض المرئية رائعة، لكنها لا تحقق الكثير في بناء المشاركة. في الواقع، تقدم العروض التقديمية من Google مجموعة رائعة من قوالب مجانية لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية مصقولة. لكن التعليق الصوتي يضيف لمسة إنسانية ويشرح أفكارك بشكل أكثر حميمية. فهو يضيف شخصية، ويجعل الأفكار المعقدة أسهل في المتابعة، ويمنح عرضك التقديمي ميزة احترافية.

تساعد إضافة التعليق الصوتي إلى Google Slide:

🎙️ توضيح المفاهيم المعقدة من خلال التفسيرات اللفظية

⏳ توفير الوقت بتجنب السرد المباشر المتكرر

🔊 تحسين إمكانية الوصول للمشاهدين الذين يفضلون التوجيه الصوتي

💡 نصيحة احترافية: عند تصميم عرض صوتي احترافي عبر الشرائح، ركز على ثلاثة أساسيات: تصميم واضح للشرائح، محتوى محكم، جودة صوت من الدرجة الأولى. يمكنك أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية لتبادل الأفكار أو إنشاء مخطط تفصيلي للعرض التقديمي. فهي توفر الوقت وتساعدك على تنقيح المحتوى الخاص بك قبل إضافة صوت على العروض التقديمية من Google Slides.

اعتمادًا على أسلوبك واحتياجاتك، يمكنك تسجيل السرد الصوتي مسبقًا أو دمجه مع الفيديو. دعنا نقسمها إلى طريقتين بسيطتين!

الطريقة 1: إضافة ملف صوتي مسجل مسبقًا

قم بتسجيل صوتك بشكل منفصل وأضفه إلى مجموعة الشرائح الموجودة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة 1: قم بإعداد البرنامج النصي الخاص بك

قبل الضغط على زر التسجيل، خذ بعض الوقت للتخطيط لما ستقوله.

اكتب نصًا موجزًا أو مخططًا تفصيليًا للحفاظ على تركيزك وتغطية جميع النقاط الرئيسية

تجنب المصطلحات. استخدم لغة بسيطة ومباشرة لجعل رسالتك في متناول الجميع

أضف قصة شخصية أو حكاية ذات صلة للتواصل مع جمهورك

الخطوة 2: قم بتسجيل صوتك

تتطلب العروض التقديمية من Google Slides ملفات صوتية منفصلة لكل شريحة، لذا خطط لتسجيلاتك وفقًا لذلك.

استخدم تطبيقات تسجيل الشاشة، أو برامج تحرير الصوت (مثل Audacity أو GarageBand)، أو حتى مسجل الصوت في هاتفك

لا تهدف إلى الكمال على الفور! قم ببعض التسجيلات التجريبية لضبط نبرة صوتك ووتيرة إيقاعك ووضوحك قبل التسجيل النهائي

💡 نصيحة احترافية: سجّل في مكان هادئ لتقليل الضوضاء والمقاطعات في الخلفية.

الخطوة 3: احفظ تسجيلك

بعد التسجيل، توقف لحظة لتنظيم ملفاتك. قم بتسمية كل ملف بناءً على الشريحة التي يتوافق معها، مثل مقدمة الشريحة 1 أو الشريحة 3 النقاط الرئيسية. ستوفر لك هذه الخطوة البسيطة الكثير من الوقت عند إدراج الصوت في عرضك التقديمي.

احفظ الملفات بصيغة تدعمها العروض التقديمية من Google، مثل MP3 أو WAV. إذا كانت أداتك لا تدعم هذه الصيغ، فاستخدم محول ملفات مجاني عبر الإنترنت لتحويلها.

الخطوة 4: ارفع الملف إلى Google Drive

افتح Google Drive وانقر على الزر جديد في الزاوية العلوية اليسرى

في الزاوية العلوية اليسرى اختر تحميل ملف لتحميل ملفات صوتية فردية، أو اختر تحميل مجلد إذا كنت قد جمعت كل ملفاتك في مجلد واحد

لتحميل ملفات صوتية فردية، أو اختر إذا كنت قد جمعت كل ملفاتك في مجلد واحد بمجرد التحميل، سيتم تخزين الملفات في Drive الخاص بك وجاهزة للاستخدام في العروض التقديمية من Google

💡 نصيحة احترافية: ما عليك سوى سحب وإسقاط ملفك (ملفاتك) الصوتية مباشرةً في Google Drive. سيقوم Google تلقائيًا بتحميلها وحفظها في الموقع الذي اخترته.

الخطوة 5: إدراج الملفات الصوتية في شريحتك

افتح عرض Google التقديمي وانتقل إلى الشريحة التي تريد التعليق الصوتي فيها

انقر على إدراج في القائمة العلوية، ثم اختر صوت

عبر

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ستظهر قائمة بالملفات الصوتية من Google Drive الخاص بك. اختر الملف الصحيح للشريحة وانقر إدراج

الخطوة 6: تخصيص إعدادات التشغيل

يظهر رمز مكبر الصوت على الشريحة، إلى جانب مشغل صغير لمعاينة الصوت. يمكنك تحريك الأيقونة لضمان عدم تشتيت الانتباه عن المحتوى.

بعد إدراج الصوت، يمكنك ضبط إعدادات التشغيل لتناسب العرض التقديمي الخاص بك:

مزامنة الصوت: تأكد من أن الصوت يتطابق مع انتقالات الشرائح من خلال ضبط أوقات البدء والتوقف بشكل مناسب

تأكد من أن الصوت يتطابق مع انتقالات الشرائح من خلال ضبط أوقات البدء والتوقف بشكل مناسب خيارات التشغيل: اختر ما إذا كان الصوت يتم تشغيله تلقائيًا عند ظهور الشريحة أو يتطلب نقرة لبدء التشغيل

اختر ما إذا كان الصوت يتم تشغيله تلقائيًا عند ظهور الشريحة أو يتطلب نقرة لبدء التشغيل تعديل مستوى الصوت: اضبط مستوى الصوت لضمان وضوحه دون أن يطغى على بقية العرض التقديمي

اضبط مستوى الصوت لضمان وضوحه دون أن يطغى على بقية العرض التقديمي تمكين التكرار (اختياري): هذا مفيد للموسيقى في الخلفية أو تكرار الصوت

هذا مفيد للموسيقى في الخلفية أو تكرار الصوت إخفاء أيقونة مكبر الصوت: إذا كنت تريد مظهرًا أنظف أثناء العرض التقديمي، يمكنك إخفاء أيقونة مكبر الصوت عن طريق تحديد خيار "إخفاء الأيقونة عند التقديم" في الإعدادات

💡 نصيحة احترافية: استخدم معاينة التشغيل لاختبار إعداداتك وإجراء التعديلات النهائية قبل التقديم.

الطريقة 2: تسجيل الشاشة مع الصوت

هل تتطلع إلى تحويل شرائحك إلى عرض فيديو سلس؟ تُعد هذه الطريقة مثالية لإنشاء ملف فيديو مصقول يجمع بين المرئيات المذهلة والسرد الصوتي المقنع، والذي يمكن مشاركته مع جمهور أكبر أو تحميله عبر الإنترنت.

الخطوة 1: سجل عرضك التقديمي

استخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو طرف ثالث أداة تسجيل الشاشة لبدء تسجيل عرض الشرائح أثناء السرد. ابدأ عرضك التقديمي في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على تسجيل. أثناء تنقلك عبر الشرائح، اشرح نقاطك بوضوح، مع الحفاظ على وتيرة ثابتة.

الخطوة 2: إضافة مقاطع فيديو إلى الشرائح

أدرج كل فيديو مسجل في الشريحة المقابلة في عرضك التقديمي.

تأكد من أن مقاطع الفيديو عالية الجودة ومتزامنة بشكل صحيح مع محتوى الشرائح للحصول على مظهر احترافي

استخدم إعدادات التشغيل للتحكم في كيفية ووقت ظهور مقاطع الفيديو أثناء العرض التقديمي

إذا كنت تفضل إضافة مقاطع فيديو فردية إلى شرائح محددة، فقم بتقسيم التسجيل إلى مقاطع أصغر لكل قسم من العرض التقديمي

📖 اقرأ المزيد: كيف تسجل نفسك بالفيديو وأنت تقدم عرض باور بوينت

قيود إضافة التعليق الصوتي إلى شرائح جوجل

لا تسير الأمور دائمًا بسلاسة عندما يتعلق الأمر بمزامنة صوتك مع الشرائح. إذا كان لديك تعليق صوتي طويل أو مقاطع صوتية متعددة، فستحتاج إلى ضبط التوقيت يدويًا، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت والصبر الإضافي.

وهذا واحد فقط من التحديات. هناك بعض القيود الأخرى التي يجب مراعاتها حتى تتمكن من تخطيط عملية التسجيل الصوتي بشكل أفضل.

لا يوجد تسجيل صوتي مباشر

تخيل أنك تقوم بإعداد عرض تقديمي على الويب. تقوم بتسجيل الصوت الخاص بك باستخدام أداة خارجية ولكنك تدرك بعد ذلك أنك بحاجة إلى إعادة تسجيل مقطع صغير. نظرًا لأن العروض التقديمية من Google Slides لا تحتوي على وظيفة مدمجة للتحرير، سيتعين عليك استخدام أداة تسجيل خارجية، وإجراء التغيير، وإعادة تحميل الملف.

حد حجم الملف

العروض التقديمية من Google يحد من الملفات الصوتية إلى 100 ميغابايت. يمكن أن يتجاوز الصوت عالي الجودة أو السرد الطويل هذا الحد بسهولة. سيتعين عليك ضغط الصوت، وقد يؤثر الضغط الزائد على جودة الصوت.

لنفترض أنك تريد إنشاء وحدات تدريبية غنية بالمعلومات مع أكثر من 20 شريحة وتعليق صوتي مفصل. إذا كانت كل شريحة تحتوي على شرح طويل، فقد يؤدي ضغط الصوت إلى جعله يبدو مكتومًا أو مشوشًا.

خيارات تحرير الصوت المحدودة

بمجرد تحميل الصوت الخاص بك إلى العروض التقديمية من Google، لا يمكنك تحريره إلا في أضيق الحدود. لا تتيح العروض التقديمية من Google سوى التنسيق الأساسي للصوت، مثل التشغيل التلقائي أو مستوى الصوت. إذا كنت بحاجة إلى تشذيب الصوت أو ضبطه أو إجراء أي تغييرات أخرى عليه، فسيتعين عليك استخدام أداة منفصلة قبل تحميل الملف.

التسميات التوضيحية ليست دائمًا في مكانها الصحيح

تقدم لك العروض التقديمية من Google Slides تعليقات على صوتك، لكنها قد لا تكون دائمًا دقيقة تمامًا. يمكن أن تؤثر عوامل مثل لهجتك ونبرة صوتك ووضوحك على مدى تطابق التعليقات مع ما تقوله. إذا كنت تقدم عرضًا لفريق دولي، فقد تسيء التعليقات التوضيحية تفسير كلماتك مما يؤدي إلى الارتباك. وهذه مشكلة خاصة بالنسبة للمصطلحات التقنية أو الخاصة بالصناعة.

لا يوجد تسجيل شاشة مدمج

لا توفر العروض التقديمية من Google ميزة تسجيل صوتك وشرائحك معًا في الوقت الفعلي. بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى استخدام مسجل شاشة تابع لجهة خارجية لالتقاط عرضك التقديمي ثم تحميل الفيديو إلى العروض التقديمية من Google Slides بشكل منفصل. هذا ممكن التنفيذ ولكنه أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام التعليق الصوتي باستخدام ClickUp

دعنا نكون صادقين - قد يكون بدء عرض تقديمي من الصفر، خاصةً إذا كان العرض التقديمي يحتوي على تعليق صوتي، مهمة شاقة.

يمكن أن يبدو تحويل أفكارك إلى عرض تقديمي مصقول ومتماسك أمرًا مرهقًا، ولكن مع استخدام أدوات العرض التقديمي الصحيحة يصبح الأمر أبسط بكثير.

هنا حيث انقر فوق يأتي تطبيق كل شيء للعمل. فهو يجمع مهامك وأفكارك ومستنداتك وحتى محادثاتك معًا في منصة واحدة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فبدلاً من التحديق في شريحة فارغة، يمكنك البدء في العصف الذهني باستخدام ClickUp Whiteboards، وتحويل الأفكار المبعثرة إلى قصة منظمة. استخدم مستندات ClickUp Docs لـ صياغة نصك إلى جانب شرائحك، مع الحفاظ على كل شيء منظم في مساحة عمل واحدة.

هل تحتاج إلى التعاون؟ قم بتعيين المهام، وترك التعليقات، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي - حتى لا يفوتك أي شيء. وإذا كان عرضك التقديمي يحتوي على تعليق صوتي، يمكن لأدوات التسجيل المدمجة في ClickUp مساعدتك.

دعنا نلقي نظرة على كيفية كتابة العرض التقديمي وتسجيله والتعاون مع فريقك في العرض التقديمي باستخدام ClickUp.

1. اكتب السيناريو الخاص بك في ClickUp Docs

يبدأ كل عرض تقديمي رائع بقصة مقنعة.

تخيل أنك تعد عرضًا ترويجيًا لمنتج جديد.

باستخدام مستندات ClickUp يسمح لك بسهولة صياغة نص عرضك الإعلاني والتعاون مع فرق التسويق والمبيعات. يمكنك حتى ربط مهامك بالمستندات وتعيين عناصر الإجراءات مثل "البحث عن إحصائيات داعمة للشريحة 4" أو "تبسيط هذا المصطلح التقني للشريحة 2" إلى زملائك في الفريق المعني.

يمكن للجميع المشاركة وترك التعليقات وإجراء التغييرات في الوقت الفعلي، حتى لا يبقى أحد في الظلام بشأن ما يحدث.

ضع علامة على فريقك مع التعليقات وعيّن لهم عناصر العمل في ClickUp Docs

هل تحتاج إلى بعض المساعدة في تشكيل أفكارك؟ استخدم ClickUp Brain لـ إنشاء المحتوى، أو صقل لهجتك، أو حتى إعادة صياغة مقاطع من نصك لتبدو أكثر جاذبية.

ClickUp Brain

📌مكافأة:📌شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد حول كيف يمكن ل ClickUp Brain أن يعزز سير عملك ويساعدك على توليد الأفكار دون عناء!

2. خطط لصورك المرئية

بمجرد أن يتم صقل النص الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي ربط الأفكار بالمرئيات. يمكنك ربط مستنداتك مع ClickUp Whiteboards لرسم أفكار الشرائح الخاصة بك وإقرانها مع السرد الخاص بك.

لنفترض أنك تريد إنشاء عرض تقديمي لخارطة طريق المشروع لأصحاب المصلحة. استخدم لوحة بيضاء لرسم خريطة لكل شريحة مع مرئيات واضحة مثل الجداول الزمنية وسير العمل والمعالم الرئيسية.

ارسم أفكارك باستخدام الملاحظات اللاصقة، واربطها بالموصلات، وأنشئ صورًا مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقم بتنظيم الشرائح بصريًا من أجل الوضوح. دع فريقك يشارك باقتراحاتهم. على سبيل المثال، يمكن للتسويق تحسين الرسائل، بينما تضيف المبيعات حلولاً لنقاط ألم العميل.

تصور وشكل كيف ستجتمع شرائحك معًا باستخدام ClickUp Whiteboards

_كليك أب هو دائمًا خيار جيد جدًا عندما يتعين مشاركة المعلومات بين عدة أشخاص في نفس الوقت، وعندما تكون هناك فرق مختلفة تعمل على نفس الموضوع من وجهات نظر مختلفة

جوليانو بيريسيني، كبير المسؤولين التقنيين في شركة Casagrande

هل تفضل المزيد من التنظيم؟ انقر فوق قوالب السبورة البيضاء طريقة رائعة للبدء. فهي تأتي مع تخطيطات معدة مسبقًا لأنواع مختلفة من العروض التقديمية أو العروض التقديمية أو خرائط الطريق أو مجموعات التدريب. قم بتعديلها لتناسب احتياجاتك، بحيث لا تحتاج إلى إضاعة الوقت في إعداد كل شيء من الصفر.

إذا كانت لديك فكرة محددة تريد ربطها بمهمة معينة، يمكنك تضمين بطاقات مباشرة من مستندات ClickUp Docs أو المهام مباشرةً على السبورة البيضاء.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. حل إدارة المهام الخاص بـ ClickUp يضمن التحويل السلس للمحادثات إلى مهام - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقاً.

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📖 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء فيديوهات رسوم متحركة للسبورة البيضاء

3. تنظيم الشرائح الخاصة بك

لنفترض أنك تقوم بإعداد مجموعة تدريب للموظفين الجدد. يجب عليك ترتيب شرائحك بالترتيب الصحيح لتقليل الارتباك.

يصبح تنظيم الشرائح الخاصة بك أمرًا سهلاً للغاية مع قالب العرض التقديمي ClickUp .

قالب العرض التقديمي ClickUp

استخدم هذا القالب لـ

تعيين موضوعات للشرائح: تقسيم العرض التقديمي إلى شرائح مثل "نظرة عامة على الشركة" و"نظرة عامة على الأدوات" و"سياسات الامتثال

تقسيم العرض التقديمي إلى شرائح مثل "نظرة عامة على الشركة" و"نظرة عامة على الأدوات" و"سياسات الامتثال ترتيب الشرائح بشكل مرئي: أعد ترتيب الشرائح عن طريق سحبها وإسقاطها للحصول على تدفق أفضل ببضع نقرات فقط

أعد ترتيب الشرائح عن طريق سحبها وإسقاطها للحصول على تدفق أفضل ببضع نقرات فقط تتبع التقدم المحرز: مع الحالات المخصصة مثل "قيد التقدم" و"جاهز للمراجعة" و"معتمد"، ستعرف دائمًا في أي مرحلة من مراحل العرض التقديمي

مع الحالات المخصصة مثل "قيد التقدم" و"جاهز للمراجعة" و"معتمد"، ستعرف دائمًا في أي مرحلة من مراحل العرض التقديمي تعاون في الوقت الفعلي: قم بتعيين أعضاء الفريق لوضع اللمسات الأخيرة على المرئيات أو إضافة تعليقات صوتية أو جمع الملاحظات على شرائح معينة. يمكنك إضافة ملاحظات لكل شريحة لتذكر النقاط الرئيسية واستخدام الحالات المخصصة لتتبع التقدم المحرز. تتيح لك ميزة التعليقات جمع الملاحظات في نفس المساحة.

🧠 هل تعلم؟ تؤدي إضافة مقاطع الفيديو إلى العروض التقديمية إلى زيادة متوسط وقت القراءة بنسبة 37% .

4. تعزيز المشاركة مع مقاطع ClickUp

على الرغم من أن ClickUp لا يقوم بتسجيل المقاطع الصوتية مباشرة، إلا أنه يتيح لك تسجيل المقاطع الصوتية وإرسالها ونسخها، والتي يتم تخزينها في مساحة العمل الخاصة بك إلى أجل غير مسمى ما لم يتم حذفها يدويًا.

لتسجيل المقاطع الصوتية في تعليقات المهام، انتقل إلى المهمة التي تريد ترك ملاحظة صوتية فيها، وانقر على أيقونة الميكروفون في قسم التعليقات لبدء التسجيل. في تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى علامة التبويب "النشاط" في الزاوية العلوية اليمنى من المهمة، ثم انقر فوق "انشر تحديثًا"، ثم انقر فوق أيقونة الميكروفون في محرر التعليقات لبدء التسجيل.

وبمجرد تسجيل رسالة صوتية وإرسالها، يوفر ClickUp أيضًا خيارًا لإظهار نسخة من رسالتك الصوتية.

📖 اقرأ المزيد: أفضل حلول برمجيات النسخ

الحصول على تفريغ تلقائي لجميع مقاطعك في ClickUp

يمكنك أيضًا تسجيل نفسك مباشرةً وأنت تقدم عرضًا تقديميًا مع التعليق الصوتي باستخدام كليك أب كليب . تتيح لك المقاطع تصوير شاشتك في الوقت الفعلي، مع أو بدون كاميرا الويب والصوت. تقوم ClickUp Clips بنسخ تسجيلات الشاشة الخاصة بك، بحيث يمكن لزملائك في الفريق البحث بسهولة عن أجزاء محددة من عرضك التقديمي ومراجعتها.

💡 نصيحة احترافية: طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام المقاطع لتحسين عرضك التقديمي؟ لنفترض أنك تقوم بإنشاء عرض توضيحي لمنتج أو فيديو تعليمي . سجّل لقطة شاشة تشرح كيفية عمل كل ميزة. شاركه مع فريقك للحصول على تعليقاتهم، واسمح لهم بالتعليق مباشرةً على طوابع زمنية محددة. يضمن ذلك تطابق التعليق الصوتي النهائي مع نصك بشكل مثالي.

اجعل عروضك التقديمية بارزة باستخدام ClickUp

ليس من الضروري أن يكون تسجيل التعليقات الصوتية عالية الجودة للعروض التقديمية من Google معقدًا أو مكلفًا. أنت جاهز! ابدأ بالأساسيات. ابحث عن العملية التي تناسبك بشكل أفضل، واجمع الأدوات المناسبة، وكن مرتاحاً مع كل خطوة.

إذا كنت ترغب في إتقان كل شيء في عرضك التقديمي - كتابة العرض التقديمي والشرائح والتعليقات الصوتية والتسليم - جرب ClickUp. من المستندات واللوحات البيضاء التي تتيح لك إنشاء أفضل عرض تقديمي إلى المقاطع لتسجيل الشاشة والتسجيل الصوتي بسلاسة، يمكنك القيام بكل شيء باستخدام ClickUp. تخلص من متاعب سير العمل المبعثر.

اشترك في ClickUp وشاهد كيف يزيد من إنتاجيتك أضعافًا مضاعفة!