كيفية استخدام Gemini في جداول بيانات Google لتحسين إدارة البيانات

جداول بيانات Google مناسبة لتنظيم البيانات، ولكنها قد تبطئك عندما تكون عالقًا في استكشاف أخطاء الصيغ أو تحليل الأرقام يدويًا.

يساعدك Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في إجراء الحسابات والرؤى والأتمتة والاقتراحات الذكية حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة كيفية استخدام Gemini في جداول بيانات Google لتبسيط معالجة البيانات وتوفير الوقت. 💁

سنقدم أيضًا بديلًا مفيدًا، وهو ClicmUp Brain!

استخدم ClckUp Brain لإدارة البيانات المحسّنة

## ⏰ ملخص 60 ثانية

يعمل Gemini في جداول بيانات Google على تبسيط إدارة البيانات وأتمتة الصيغ وتحسين التحليل.

إليك كيفية استخدامه: تفعيل الجوزاء: قم بتمكينه في جداول بيانات جوجل ومنح الأذونات إنشاء جداول: إنشاء جداول منظمة تلقائيًا بناءً على المطالبات إنشاء الصيغ: طلب صيغ مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمليات الحسابية تحليل البيانات: احصل على رؤى وملخصات وتحليل الاتجاهات الاستيراد من تطبيقات Google: سحب البيانات من مستندات Google وDrive والتقويم إنشاء مخططات بيانية: اطلب التصورات الموصى بها الحفظ والتنقيح: تخزين المخرجات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وإجراء التعديلات

يواجه Gemini صعوبة في تحليل البيانات المعقدة، ويتباطأ مع مجموعات البيانات الكبيرة، ويوفر إمكانيات محدودة في الرسوم البيانية، ولديه حد أقصى شهري صارم يبلغ 500 تفاعل

ClickUp طريقة أكثر ذكاءً لإدارة البيانات باستخدام:

ClickUp Brain: أتمتة رؤى البيانات وتحليل الاتجاهات عرض الجدول: تنظيم البيانات مثل جدول البيانات مع أعمدة مرنة تعاون سلس: ربط البيانات بالمهام والمستندات والمناقشات



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## كيفية استخدام الجوزاء في جداول بيانات جوجل

اتبع هذه الخطوات التفصيلية لفتح إمكانات Gemini الكاملة وتبسيط إدارة البيانات وتحليلها في جداول بيانات Google Sheets. 🎯

الخطوة رقم 1: تفعيل Gemini

افتح جداول بيانات Google وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google. حدد موقع أيقونة الجوزاء على الشريط. امنح Gemini الأذونات اللازمة للعمل مع جداول البيانات الخاصة بك.

حدد موقع أيقونة الجوزاء على الشريط

🧠 حقيقة ممتعة: إلى جانب وظائفه القياسية، تتيح لك جداول بيانات Google إنشاء صيغ جداول بيانات جوجل باستخدام برنامج Google Apps Script. يتيح لك ذلك أتمتة المهام وإنشاء عمليات حسابية متخصصة تناسب احتياجاتك.

الخطوة رقم 2: إنشاء جداول

في الشريط الجانبي لـ Gemini، اكتب الأوامر أو اختر من المطالبات المقترحة. لإنشاء جدول، انقر فوق إنشاء جدول أو اكتب طلبًا، مثل إنشاء جدول للمصروفات الشهرية.

استبدل نص العنصر النائب بالبيانات أو المدخلات المحددة الخاصة بك، وسيقوم Gemini تلقائيًا بإنشاء في جداول بيانات جوجل مباشرة.

يمكنك أيضًا إضافة بيانات إلى جدول البيانات واستخدام الخيار تحويل إلى جدول في أسفل الشاشة.

انقر فوق الزر تحويل إلى جدول لتحويل بياناتك إلى جداول

إنشاء جدول من بياناتك باستخدام Google Gemini

🔍 هل تعلم؟ يوفر Google Gemini إمكانية الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين دمج إمكانياته القوية في تطبيقاتهم. يتيح ذلك للشركات والمطورين إنشاء أتمتة جداول بيانات Google Sheets والحلول القائمة على قوة معالجة اللغة وتوليد الصور في Gemini.

الخطوة رقم 3: توليد الصيغ وتحليل البيانات

استخدم الشريط الجانبي لـ Gemini لطلب صيغ محددة عن طريق كتابة أوامر اللغة الطبيعية. على سبيل المثال، على سبيل المثال، '_أنشئ معادلة لحساب إجمالي الإيرادات من العمود A.' أداة الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل ستنشئ الصيغة وتشرح مكوناتها، مما يسهل فهمها واستخدامها.

اكتب أسئلة مثل، "ما هو متوسط الإيرادات للربع الرابع؟" أو "تسليط الضوء على الاتجاهات في مجموعة البيانات هذه" سيقوم Gemini بمعالجة المعلومات وتقديم رؤى واضحة وملخصات واتجاهات البيانات لتحليلك.

اطلب من الجوزاء تحليل بياناتك

🧠 حقيقة ممتعة: Google Gemini هو نتاج تعاون بين Google وDeepMind، أحد مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم. يشتهر DeepMind بتطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، مثل AlphaGo.

مراجعة تحليل بيانات الجوزاء

💡 نصيحة احترافية: نصيحة رائعة اختراق جداول بيانات جوجل هو تطبيق التنسيق الشرطي على الخلايا. يمكنك تغيير ألوان الخلايا بناءً على قيمها؛ حدد الخلايا وانتقل إلى تنسيق > التنسيق الشرطي. قم بتعيين المعايير الخاصة بك، على سبيل المثال، "أكبر من 10"، واختر نمط تنسيق لإبراز اتجاهات البيانات المهمة بصريًا.

الخطوة رقم 4: استيراد البيانات من تطبيقات Google

استخدم الأوامر لسحب البيانات من تطبيقات Google Workspace الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب "استيراد هذا الجدول من مستندات Google" استخدم الرمز '@' للإشارة بسرعة واستيراد الملفات الموجودة في Google Drive إلى جدول بياناتك. يمكنك أيضًا إنشاء جدول بناءً على البيانات الموجودة في مساحة عملك.

اطلب من Gemini استيراد البيانات من أدوات أخرى في مساحة عمل Google

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم جداول بيانات Google في وضع عدم الاتصال عن طريق تمكين وضع عدم الاتصال في Google Drive. يعد هذا منقذًا إذا كنت بحاجة إلى العمل على جدول بيانات أثناء السفر أو في أماكن لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت.

الخطوة رقم 5: إنشاء المخططات (محدودة)

اطلب من Gemini توصيات للمخططات عن طريق كتابة طلبات مثل: "اقترح أفضل مخطط لتصور هذه البيانات"

على الرغم من أن إنشاء المخططات قد يكون محدودًا، إلا أنه سيرشدك إلى أنواع التصور والأساليب الأكثر ملاءمة لمجموعات البيانات الخاصة بك.

اطلب من Gemini اقتراح أفضل نوع مخطط لتصور بياناتك

📖 اقرأ أيضًا: كيفية أتمتة Excel لتبسيط سير العمل والمهام الخاصة بك

الخطوة رقم 6: حفظ العمل وتنقيحه

احفظ المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة Gemini- بانتظام، مثل الجداول والصيغ، مباشرةً في جدول البيانات الخاص بك لضمان عدم فقدان أي بيانات أثناء التحديث. قم بمراجعة المخرجات وتنقيحها لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة.

راقب الإعلانات والتحديثات من Google للبقاء على اطلاع على الميزات والتحسينات الجديدة لـ Gemini.

⚙️ مكافأة: الوصول إلى ورقة الغش في جداول بيانات جوجل لتحليل الأرقام كالمحترفين.

## قيود استخدام الجوزاء في جداول بيانات جوجل

يجب أن تفهم قيود Gemini لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الأداة وإيجاد حلول بديلة عند الضرورة.

دعنا نستكشف العيوب الرئيسية لاستخدام الجوزاء في جداول بيانات جوجل. 👇

صعوبات تحليل البيانات الأساسية: لا تفي بتحليلات البيانات المعقدة عند استخدام جداول بيانات جوجل كقاعدة بيانات . بدلاً من توليد رؤى مباشرة، فإنه يقترح في المقام الأول الصيغ، وهو ما قد يكون محبطًا إذا كنت بحاجة إلى قدرات تحليلية أعمق

لا تفي بتحليلات البيانات المعقدة عند استخدام جداول بيانات جوجل كقاعدة بيانات . بدلاً من توليد رؤى مباشرة، فإنه يقترح في المقام الأول الصيغ، وهو ما قد يكون محبطًا إذا كنت بحاجة إلى قدرات تحليلية أعمق أداء بطيء مع مجموعات البيانات الكبيرة: لاحظ المستخدمون تأخيرًا في الأداء، وفي بعض الحالات، يفشل Gemini في معالجة البيانات بشكل صحيح، مما يتسبب في تعطيل المهام المستندة إلى البيانات

لاحظ المستخدمون تأخيرًا في الأداء، وفي بعض الحالات، يفشل Gemini في معالجة البيانات بشكل صحيح، مما يتسبب في تعطيل المهام المستندة إلى البيانات إمكانيات التصور المحدودة: قد تجد صعوبة في إنشاء مخططات أو رسوم بيانية ذات مغزى، وهي ضرورية للتواصل الفعال للبيانات واتخاذ القرارات

قد تجد صعوبة في إنشاء مخططات أو رسوم بيانية ذات مغزى، وهي ضرورية للتواصل الفعال للبيانات واتخاذ القرارات حدود استخدام صارمة: لدى Gemini في جداول بيانات Google Sheets حد أقصى للاستخدام الشهري يبلغ 500 تفاعل، والذي تتم إعادة تعيينه كل شهر

🔍 هل تعلم؟ يمكنك فتح ملفات Microsoft Excel وتحريرها مباشرةً في جداول بيانات Google، مما يجعل الانتقال بين النظامين الأساسيين أمرًا سهلاً. تدعم جداول بيانات Google مجموعة متنوعة من وظائف Excel أيضًا.

استخدام الذكاء الاصطناعي وجداول بيانات Google مع ClickUp انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل، وهو عبارة عن منصة للإنتاجية وإدارة المشاريع تساعد الفرق والأفراد على إدارة مهامهم ومشاريعهم وسير العمل. بدءاً من تتبع المشاريع والتعاون مع فريق العمل إلى تبسيط قائمة مهامك الشخصية، فهو يوفر مجموعة من الأدوات للحفاظ على كل شيء في مكان واحد.

ClickUp Brain

بفضل شبكته العصبية المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain توفر لك المنصة حلاً أكثر ذكاءً لتبسيط المشاريع المعقدة وتوليد الأفكار وتحسين عملية اتخاذ القرار في جميع المجالات.

تتجاوز وظائفها إدارة البيانات والمهام. يمكن ل ClickUp Brain إنشاء محتوى مثل منشورات المدونة وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية مع تقديم اقتراحات لتحسين القواعد النحوية والنبرة والبنية. كما يحلل أيضاً الاتجاهات واستراتيجيات المنافسين وتفضيلات العملاء لمساعدتك في إنشاء محتوى أكثر استهدافاً وتأثيراً.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على تبسيط مهام سير العمل من خلال الأتمتة الذكية، ويساعدك على اكتشاف الرؤى القابلة للتنفيذ، ويجعل التعاون أسهل من خلال التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لأهدافك.

عرض الجدول #### ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا عرض جدول ClickUp لتنظيم بياناتك مثل جدول البيانات ولكن بمرونة أكبر.

فهو يتيح لك تنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز وإدارة البيانات في مكان واحد. يمكنك تخصيص الأعمدة لعرض التفاصيل الرئيسية مثل حالة المهمة وتواريخ الاستحقاق والمكلفين بالمهام والأولويات والمزيد.

جرّب ClickUp Table View للحصول على واجهة تشبه جدول البيانات

هل تحتاج إلى طريقة سريعة لتصفية المهام؟ هذه ليست مشكلة. قم بتطبيق عوامل التصفية للتركيز على ما هو أكثر أهمية. والأفضل من ذلك، يمكن لفريقك تحديث المهام وإدارتها معًا من خلال التعاون في الوقت الفعلي دون تفويت أي شيء.

دعنا نتعرف على كيفية استخدام ClickUp Brain في طريقة عرض الجدول. ⚒️

الخطوة رقم 1: تنظيم بياناتك

انتقل إلى صفحة الصفحة الرئيسية في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. انقر على عرض لرؤية أيقونة عرض الجدول وحددها. سيؤدي ذلك إلى تحويل بياناتك إلى تنسيق يشبه جدول البيانات.

حدد طريقة عرض الجدول

نظّم بياناتك بتنسيق يشبه جدول البيانات

الخطوة رقم 2: افتح ClickUp Brain

انقر على اسأل الذكاء الاصطناعي في الزاوية العلوية اليمنى.

يؤدي هذا إلى فتح ميزات Brain، مما يتيح لك إنشاء رؤى وأتمتة المهام وتبسيط تنظيم البيانات داخل طريقة عرض الجدول.

انقر فوق الخيار اسأل الذكاء الاصطناعي في الزاوية العلوية اليمنى من مساحة العمل الخاصة بك

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لاستطلاع أجرته شركة ماكينزي, أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع في كل منطقة تقريبًا أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي.

الخطوة رقم 3: تلخيص البيانات وتحليلها

_هل تريد لمحة سريعة عن تقدم المشروع؟

اطلب من ClickUp Brain تلخيص حالات المهام، أو تسليط الضوء على العناصر المتأخرة، أو تقسيم توزيع عبء العمل. تساعدك هذه الميزة على اتخاذ قرارات مستنيرة دون غربلة البيانات يدوياً.

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا إنشاء جداول بيانات منظمة استنادًا إلى مهامك، مما يساعدك على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة أكبر.

بمجرد أن تجمع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك مشاركتها مباشرةً من خلال طريقة عرض الجدول.

اسأل Brain لإعطائك رؤى حول مساحة العمل الخاصة بك

🔍 هل تعلم؟ سيصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي سوقًا بقيمة 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 42% على مدى السنوات العشر القادمة. من المتوقع أن يولد الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي 280 مليار دولار إضافية من إيرادات البرمجيات الجديدة، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات في العقد القادم.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل إضافات وملحقات جداول بيانات جوجل لتعزيز الإنتاجية

## اقلب الجداول باستخدام ClickUp

يعد استخدام Gemini في جداول بيانات Google طريقة رائعة لتبسيط مهام البيانات، أو تلخيص المعلومات، أو إنشاء الصيغ، أو فهم مجموعات البيانات الكبيرة.

ولكن لا يجب أن تتوقف الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عند هذا الحد. بينما يساعد Gemini في التحليل فقط، فإن إدارة البيانات عبر العديد من المشاريع والفرق وسير العمل تتطلب حلاً شاملاً مثل ClickUp.

يوفر تطبيق كل شيء للعمل أتمتة قوية وعروضًا قابلة للتخصيص، بما في ذلك ClickUp Table View، ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الأولية إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

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