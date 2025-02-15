احصل على اللياقة البدنية، كن منظماً: قوالب سجل التمارين الرياضية المجانية لعشاق اللياقة البدنية

🔍 هل كنت تعلم؟ 1.8 مليار بالغ أو 31% من سكان العالم البالغين، لا يستوفون مستويات النشاط البدني الموصى بها.

في عصر نحاول فيه باستمرار تخصيص وقت لجوانب مختلفة من الحياة - العمل والأسرة والمهارات وغيرها - غالبًا ما تحتل الصحة واللياقة البدنية مقعدًا ثانويًا. هذا الإهمال هو اتجاه مثير للقلق.

يعد سجل التمارين الرياضية طريقة رائعة للبدء في تحديد أولويات لياقتك البدنية اليومية. فبدلاً من الاعتماد على الملاحظات العشوائية أو جداول البيانات، تساعدك قوالب سجل التمارين الرياضية هذه على تسجيل المعلومات الصحيحة لمساعدتك في الوصول إلى أهداف لياقتك البدنية.

سواء كنت تبني عضلاتك أو تفقد وزنك أو تتدرب لسباق ماراثون، فإن تتبع التمارين الرياضية بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية لفهم ما الذي ينجح وما لا ينجح.

دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل نماذج سجلات التمارين لمساعدتك على البدء في تحقيق أهداف لياقتك البدنية. 🏋️

ما هي قوالب سجل التمرين؟

قوالب سجل التمرين أو سجل التمرين هي نهج منظم لتتبع نشاطك البدني. وتتضمن هذه القوالب عادةً أقسامًا محددة مسبقًا لتسجيل التفاصيل مثل نوع التمرين ومدته وشدته وتكراراته ومجموعاته.

يسمح لك هذا النهج المنظم بتتبع تمارينك الرياضية وإنشاء خطة الرعاية الذاتية لاحتياجاتك

اعتماداً على أهدافك ونوع نشاط اللياقة البدنية الخاص بك، تتضمن هذه القوالب حقولاً مثل:

التاريخ: تاريخ تمرينك الرياضي

تاريخ تمرينك الرياضي نوع التمرين: تمارين الكارديو، تمارين القوة، اليوغا، إلخ.

تمارين الكارديو، تمارين القوة، اليوغا، إلخ. المدة: مدة التمرين الذي قمت به

مدة التمرين الذي قمت به الشدة: مدى صعوبة التمرين (على سبيل المثال، خفيف، متوسط، مرتفع)

مدى صعوبة التمرين (على سبيل المثال، خفيف، متوسط، مرتفع) التمارين التي أديتها: قائمة بالتمارين التي قمت بها

قائمة بالتمارين التي قمت بها عدد المجموعات والتكرارات: عدد المجموعات والتكرارات لكل تمرين

عدد المجموعات والتكرارات لكل تمرين الوزن/المقاومة: الوزن أو المقاومة المستخدمة لكل تمرين

الوزن أو المقاومة المستخدمة لكل تمرين فترات الراحة: مدة الراحة بين المجموعات

مدة الراحة بين المجموعات المسافة/السعرات الحرارية المحروقة: المسافة المقطوعة أو السعرات الحرارية المحروقة إن أمكن

المسافة المقطوعة أو السعرات الحرارية المحروقة إن أمكن الملاحظات: أي ملاحظات، مثل ما شعرت به أو التحديات التي واجهتها في خطط لأسبوعك وكثافة التمرين وفقًا لذلك

وبالتالي، فإن قوالب سجل التمارين الرياضية هي بمثابة خارطة طريق لرحلتك في مجال اللياقة البدنية، مما يساعدك على الوصول إلى أهدافك وتصور التقدم المحرز مع مرور الوقت.

💡 نصيحة للمحترفين: قوالب خطة الرعاية الذاتية هي مخططك الأساسي لصحتك العقلية والعاطفية والجسدية. فهي تساعدك على اكتشاف التوتر، ووضع أهداف واقعية، وتتبع التقدم المحرز، كل ذلك مع تشجيع الانضباط الذاتي. قم بتخصيصها لإنشاء استراتيجيات لتحقيق التوازن، وشاهد صحتك الداخلية والخارجية تزدهر.

ما الذي يجعل قالب سجل التمارين الرياضية جيداً؟

يعمل قالب سجل التمارين الرياضية بشكل مشابه لقالب قالب تعقب العادات الذي يمنحك تنسيقًا منظمًا لتسجيل النشاط البدني وتعيين التذكيرات وتصور التقدم المحرز. نظرًا لأن كلاً من المبتدئين وخبراء اللياقة البدنية يستخدمون هذه القوالب، فيجب أن تكون مثالية:

سهل الاستخدام: يجب أن يكون القالب بديهيًا ومباشرًا للتنقل، مما يسمح لك بتسجيل بيانات التمرين بسرعة وسهولة

يجب أن يكون القالب بديهيًا ومباشرًا للتنقل، مما يسمح لك بتسجيل بيانات التمرين بسرعة وسهولة قابلة للتخصيص: يجب أن تكون قابلة للتكيف مع أهدافك وتفضيلاتك الخاصة باللياقة البدنية. يجب أن تكون قادرًا على تعديل الحقول والتنسيق بما يتناسب مع احتياجاتك

يجب أن تكون قابلة للتكيف مع أهدافك وتفضيلاتك الخاصة باللياقة البدنية. يجب أن تكون قادرًا على تعديل الحقول والتنسيق بما يتناسب مع احتياجاتك جذاب بصريًا: يمكن أن يعزز القالب المصمم جيدًا من تحفيزك ويجعل تتبع تقدمك أكثر متعة

يمكن أن يعزز القالب المصمم جيدًا من تحفيزك ويجعل تتبع تقدمك أكثر متعة سهل الحمل: يجب أن يكون القالب قابلاً للوصول إليه من أي جهاز. يجب أن يتيح لك تتبع التمارين أثناء التنقل أو أن يوفر لك صيغة قابلة للطباعة

يجب أن يكون القالب قابلاً للوصول إليه من أي جهاز. يجب أن يتيح لك تتبع التمارين أثناء التنقل أو أن يوفر لك صيغة قابلة للطباعة التكاملات: من الناحية المثالية، يجب أن يتزامن القالب مع تطبيقات تتبع الأهداف أو متتبعات اللياقة البدنية للحصول على بيانات أفضل وتتبع التقدم المحرز

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات تعقب العادات

## 10 قوالب سجل التمارين

على الرغم من أن تتبع لياقتك البدنية مع ضمان التوازن بين العمل والحياة غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا، ويمكن لقوالب سجل التمرين تحسينه.

إليك قائمة منسقة لأفضل قوالب سجلات التمارين الرياضية التي يمكنك تخصيصها بسهولة لتناسب تفضيلاتك وأنشطة اللياقة البدنية الفريدة.

1. قالب سجل التمارين الرياضية

قوالب سجل التمرين: قالب سجل التمارين الرياضية ClickUp

ال قالب سجل تمرين ClickUp يتيح لك تسجيل التمارين والمجموعات والتكرارات والتفاصيل الإضافية مثل الأوزان أو المدة بتنسيق منظم. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتخصيص بالكامل ليناسب أهداف لياقتك البدنية - سواء كنت ترفع الأثقال أو تركض أو تتمرن لتمديد حدودك.

لماذا ستحبه

تسجيل التمارين المختلفة مع المجموعات والتكرارات والأوزان

وضع أهداف محددة للياقة البدنية لتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت

تصور التحسينات مع الرسوم البيانية والملخصات

إضافة تأملات أو تعديلات شخصية للمستقبل

تبسيط عملية التسجيل بفضل تصميمه السهل التنقل فيه

مثالي ل: عشاق اللياقة البدنية الذين يبحثون عن سجل رقمي لتتبع التدريبات والأهداف

💡 نصيحة إضافية: هل تتطلع إلى تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك؟ سواء كان الأمر يتعلق بالتخلص من الوزن الزائد أو بناء العضلات، لا تنسى أن النظام الغذائي والتغذية هما المفتاح! احصل على قوالب تخطيط الوجبات لتعزيز مكاسبك وإبقائك على المسار الصحيح.

2. انقر فوق 75 قالب تحدي العافية الشاق

قالب تحدي العافية الصعب ClickUp 75 نموذج تحدي العافية الصعب

قد يكون من الصعب الالتزام بأهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، حتى عندما تعد نفسك بـ "أسبوع واحد فقط" تخيل أن تفعل ذلك لمدة 75 يومًا متتاليًا - تخيل القيام بذلك لمدة 75 يومًا على التوالي - تحدث عن تحدي اللياقة البدنية! إن قالب تحدي اللياقة البدنية لمدة 75 يومًا متواصلة هو الأداة المثالية لإرشادك خلال برنامج 75 Hard بأكمله.

يساعدك هذا القالب على البقاء على المسار الصحيح من خلال تنظيم المهام اليومية مثل شرب الماء والقراءة والتدريبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين مهام وتذكيرات متكررة لضمان عدم تفويت أي يوم.

لماذا ستحبه

تتبع المهام اليومية المطلوبة للتحدي

وضع أهداف محددة للياقة البدنية والصحة لمراقبة التقدم المحرز

قم بتقييم تقدمك في نهاية كل أسبوع لتبقى مسؤولاً عن تقدمك

تتبع تقدمك من خلال حالات مثل " لقد فعلتها " و" في تقدم " و" يجب القيام به

" و" " و" الوصول إلى طرق عرض متعددة (ملخص التحدي، مخطط جانت، جدول) لتصور رحلتك بفعالية

استخدم العلامات والمهام الفرعية المتداخلة والتسميات ذات الأولوية لتحسين التخطيط

مثالي ل: أي شخص يتصدى لتحدي ال 75 تحديًا صعبًا ويسعى إلى تنظيم نفسه للبقاء على المسار الصحيح

3. قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp

قوالب سجل التمرين: قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp

ال قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp يساعدك على الحفاظ على تركيزك، وتقسيم المهام، وتحديد أولويات يومك من أجل اللياقة البدنية والنمو الشخصي.

يمكنك بسهولة إضافة مواعيد نهائية وتذكيرات ومهام فرعية لضمان عدم تفويت أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزاته القابلة للتخصيص بتخصيص القالب وفقًا لأهداف حركتك وعاداتك اليومية. لذا، تحمّل مسؤولية جدولك الزمني وتأكد من أن نشاطك اليومي يتوافق مع خططك ذات الصورة الكبيرة.

لماذا ستحبه

تتبع حالة المهمة بخيارات مثل مكتمل ، تحت التنفيذ ، تحت التنفيذ ، تحت التنفيذ

، ، ، استخدم أوصافًا مثل تعقيد المهمة ، القسم ، نوع المهمة ، تقدم المهمة ، تقدم الهدف لتنظيم أفضل

، ، ، ، لتنظيم أفضل يمكنك الوصول إلى طرق عرض مختلفة، بما في ذلك خطوات العمل ، دليل البدء، والأهداف ، و الخط الزمني لإدارة شاملة للمشروع

، ، و لإدارة شاملة للمشروع مراقبة الوقت المستغرق في المهام لتحسين الكفاءة

تحديد تبعيات المهام لضمان إكمال الأنشطة ذات الصلة في الوقت المناسب

مثالي ل: الأفراد الذين يتطلعون إلى تخطيط يومهم بشكل منهجي وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية أو الأهداف الشخصية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات المخطط اليومي

4. قالب المخطط اليومي ClickUp Daily Planner

قالب مخطط النقر فوق المخطط اليومي

القالب قالب المخطط اليومي ClickUp مثالي لأي شخص يتطلع إلى الحفاظ على التنظيم وزيادة الإنتاجية. يتيح لك هذا القالب التخطيط ليومك بالكامل كالمحترفين، بدءًا من تحديد أولويات المهام المهمة إلى أهداف الحركة إلى جدولة فترات الراحة.

يمكنك بسهولة تتبع مهامك والتحقق من أيام التمرين المكتملة، مما يمنحك شعوراً بالإنجاز أثناء تقدمك. هذا القالب هو متجرك الشامل للصحة والإنتاجية والعافية وكل شيء بينهما - مما يضمن لك إنجاز يومك بذكاء.

لماذا ستحبه

خصص فترات زمنية محددة للحركة والوجبات لإدارة جدولك الزمني بكفاءة

نظّم يومك حسب مستويات الأولوية لضمان معالجة الأنشطة الأكثر أهمية أولاً

تضمين ملاحظات أو تذكيرات شخصية لتتبع المعلومات المهمة على مدار اليوم

تبسيط التخطيط اليومي وتحسين سهولة الاستخدام بفضل تصميمه البديهي

مثالي ل: الأشخاص الذين يريدون تنظيم المهام اليومية وأهداف اللياقة البدنية في أداة واحدة

5. انقر فوق قالب خطة التنمية الشخصية

قوالب سجل التمرين: قالب خطة التطوير الشخصي ClickUp خطة التنمية الشخصية

ال قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp هو مفتاحك للنجاح والنمو على المدى الطويل.

يتيح لك هذا القالب تحديد أهداف اللياقة البدنية وتتبع التقدم المحرز وتحقيق تلك الأهداف. من فقدان الوزن إلى اكتساب العضلات، انظر كيف تقربك تمارينك وتكراراتك من خط النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكيف مع الحياة المهنية أو الصحية أو الرفاهية، مع أدوات لتحديد أولويات المهام والتذكيرات وتدوين الملاحظات، مما يوفر لك نهجاً كاملاً لتحسين الذات.

لماذا ستحبه

تحديد أهداف محددة للتطوير الشخصي مع جداول زمنية واضحة

تقسيم كل هدف صحي كبير إلى مهام يمكن التحكم فيها مع تواريخ استحقاق محددة

مراقبة التقدم المحرز من خلال المؤشرات المرئية ونسب الإنجاز

تعديل القالب ليناسب الاحتياجات والتفضيلات الفردية

مثالي ل: الأفراد الذين يتطلعون إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ من أجل النمو الشخصي وتتبع تقدمهم باستمرار

💡 نصيحة ودية: التمارين الرياضية ليست للجسم فقط؛ بل يمكن أن تجعل ذاكرتك قوية وتجنب تعفن الدماغ والتي كانت كلمة العام 2024 من أكسفورد. لذا، تحقق من بعض تمارين المرونة العصبية لتقوية دماغك وإعادة توصيل أسلاكه.

6. قالب تعقب العادات الشخصية بالنقر فوق نموذج تعقب العادات الشخصية

قالب كليك أب قالب متتبع العادات الشخصية

هل أنت مستعد لبناء عادات دائمة مع قوالب سجل التمرين؟ إن قالب كليك أب قالب متتبع العادات الشخصية يساعدك على تتبع كل شيء من اللياقة البدنية إلى الصحة النفسية. حدد أهدافك وحافظ على ثباتها وحافظ على تحفيزك. بالإضافة إلى ذلك، تتبع كل ممثل وحافظ على تلك المكاسب!

يسمح لك هذا القالب أيضًا بتعيين تذكيرات لكل عادة، وتصور تقدمك وتعديلها للبقاء على المسار الصحيح نحو أهدافك.

لماذا ستحبه

سجّل عاداتك وأنشطتك اليومية لمراقبة الاتساق

استخدم المخططات والرسوم البيانية لتصور رحلة بناء عاداتك

ضع أهدافًا محددة لكل عادة للحفاظ على تحفيز نفسك

قم بتضمين مساحة للتأملات الشخصية حول النجاحات والتحديات التي واجهتها

عدّل القالب ليتناسب مع عاداتك وتفضيلاتك الفريدة

مثالي ل: أي شخص يرغب في تتبع عادات جديدة وتنميتها من أجل تحقيق الاتساق والنجاح على المدى الطويل

7. انقر فوق قالب الإنتاجية الشخصية

قوالب سجل التمرين: قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp Personal Productivity Template

سواء كنت تقوم بمهامك اليومية أو تتولى مشاريع كبيرة، فإن قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp يساعدك على البقاء على قائمة مهامك والتركيز على أهدافك الشخصية. فهو يتيح لك تحديد المهام والمواعيد النهائية والأولويات مع تتبع إنتاجيتك على مدار اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزات ClickUp القابلة للتخصيص دمجها في سير عملك، وإعداد المهام المتكررة، وإضافة الملاحظات، وتتبع التقدم المحرز باستخدام الأدوات المرئية.

لماذا ستحبه

تنظيم المهام حسب الحاجة الملحة والأهمية للتركيز على ما هو أكثر أهمية

تتبع تقدم المهام باستخدام حالات قابلة للتخصيص مثل مكتملة ، تقدمت المهمة ، تحت التنفيذ ، لم تبدأ

، ، ، تصور التقدم المحرز مع النسب المئوية للإنجاز وتحديثات الحالة

تضمين الملاحظات الشخصية أو التذكيرات المتعلقة بكل مهمة من أجل سياق أفضل

مثالي ل: الأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز إنتاجيتهم والبقاء على المسار الصحيح في مهامهم اليومية

8. قالب قائمة المهام اليومية لـ ClickUp

قالب قائمة المهام اليومية لـ ClickUp

ال قالب قائمة المهام اليومية ClickUp مصمم لتبسيط مهامك اليومية في عرض واحد بسيط. يساعدك على تنظيم قائمة مهامك وترتيب أولوياتها وتتبع قائمة مهامك بكفاءة. سواء كنت تتعامل مع المشاريع المتعلقة بالعمل أو التدريبات، فإن هذا القالب يجعل من السهل تحديد الأهداف، وإنشاء المواعيد النهائية، وضمان عدم نسيان أي شيء.

أفضل جزء في هذا القالب هو أنه يمتزج بسلاسة مع تصميم ClickUp البديهي. فهو يسمح لك بترميز المهام بالألوان، وإضافة تواريخ الاستحقاق، وتعيين التذكيرات حتى تظل على رأس كل شيء.

لماذا ستحبه

تحديد المهام على أنها مكتملة باستخدام نظام خانة اختيار بسيط

تعيين مستويات أولوية للمهام للتركيز على ما هو أكثر أهمية

تحديد مواعيد نهائية لكل مهمة لضمان إنجازها في الوقت المناسب

تضمين تفاصيل إضافية أو تذكيرات لكل مهمة

إضافة مساحة لتسليط الضوء على الإنجازات في نهاية اليوم

مثالي ل: الأفراد الذين يبحثون عن أداة بسيطة لكنها قوية لإدارة المهام اليومية والتدريبات دون عناء

9. قالب سجل التمرين من فيرتكس42

عبر فيرتكس42 قالب قالب سجل التمارين هو أداة بسيطة وفعالة لتتبع تقدم لياقتك البدنية. يوفر هذا القالب المستند إلى برنامج Excel أقسامًا قابلة للتخصيص لتسجيل التمارين والمجموعات والتكرارات والأوزان ومدة التمرين.

سواء كنت مبتدئًا أو تمارس التمارين الرياضية يوميًا، فإن قالب التمرين القابل للطباعة هذا يوفر مرونة كافية لتناسب مختلف التمارين الروتينية.

لماذا ستحبه

تتبع المجموعات والتكرارات ووزن الجسم لكل تمرين

عرض جدول التمرين الأسبوعي في لمحة سريعة

سجّل الحد الأقصى للتمرين (1RM) للرجوع إليه أثناء التمارين الرياضية

تتبع مدة التمارين الهوائية ومسافتها وشدتها

مثالي ل: أي شخص يبحث عن أداة بسيطة قائمة على برنامج Excel لتتبع التمارين والأوزان والتكرارات والمجموعات العضلية

تنزيل هذا القالب

10. قالب سجل تمرين Excel من TEMPLATE.NET

via Template.net نختتم القائمة مع قالب سجل التمارين الرياضية من Template.net. وهو يقدم نهجًا منظمًا لتسجيل التمارين في شكل جدول بيانات. يسمح هذا القالب للمستخدمين بإدخال تفاصيل التمرين الأساسية، مثل أنواع التمارين، والمجموعات، والتكرارات، والوزن، والمدة، في تخطيط واحد سهل التنقل.

هل تبحث عن البساطة؟ تصميمه النظيف يجعل تتبع التدريبات الخاصة بك أمرًا سهلاً - وهو مثالي لأولئك الذين يرغبون في مراقبة الأداء دون فوضى.

لماذا ستحبه

سجل التمارين التي تؤديها كل يوم

راقب التحسينات مع مرور الوقت مع تمثيل مرئي للبيانات

ضبط الحقول بناءً على تفضيلات التمرين الشخصية

اطبع السجل لراحتك أثناء جلسات الصالة الرياضية

مثالي ل: مستخدمي مايكروسوفت إكسل الذين يبحثون عن قالب سجل تمارين قابل للتخصيص وجذاب بصريًا

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات التطوير الشخصي

## اشحن لياقتك البدنية مع ClickUp 💪

تتبع التدريبات الخاصة بك هو أكثر من مجرد تسجيل التكرارات والمجموعات. إنه يتعلق باكتساب رؤى قيمة حول أدائك، وتحديد مجالات التحسين، والبقاء متحمسًا في رحلة لياقتك البدنية.

يمكن أن تساعدك قوالب سجلات التمارين الرياضية على تتبع الأرقام وتحفيز نفسك على الاستمرار في طريقك. ولكن ما هي القوة الحقيقية لهذه القوالب؟

يمكنها أن تقدم لك تذكيرات في الوقت المناسب، وتساعدك على التخطيط لأسبوعك، والضغط على التمارين الرياضية - سواء كانت الروتين الصباحي أو بين الاجتماعات

بالنسبة لهذه القرارات الدقيقة، فإن ClickUp هو تطبيق ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل والإنتاجية واللياقة البدنية.

من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص، وتتبع التقدم، والمزامنة مع جدولك الزمني، يحول ClickUp سجلات التمارين الرياضية من "ميه" إلى "التحكم في المهمة"

لذا, اشترك في ClickUp مجانًا وحقق أهداف لياقتك البدنية اليوم!