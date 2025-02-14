كيفية الرسم على عروض Google التقديمية لتحسين العروض التقديمية

كم مرة وجدت نفسك في كثير من الأحيان مشتت الذهن أثناء عرض تقديمي، فقط لتدرك أنك فوّت أهم النقاط؟ إنها تجربة شائعة.

مع متوسط مدى الانتباه الذي يبلغ من 10 إلى 15 دقيقة ، يمكن أن يفوت جمهورك بسهولة الأفكار الرئيسية مع الشرائح المثقلة بالنصوص.

ولكن لا يجب أن يكون هذا هو الحال. تقدم العروض التقديمية من Google أدوات العرض التقديمي للرسم بحرية على الشرائح الخاصة بك. يمكنك إبراز الأفكار الرئيسية، أو رسم رسومات معقدة لتوضيح المفاهيم، أو إضافة تعليقات توضيحية تضمن عدم تفويت جمهورك للنقاط المهمة.

اقرأ منشور المدونة هذا لتتعلم كيفية الرسم على شرائح جوجل!

رسم المفاهيم وتحويل الأفكار إلى عروض تقديمية منظمة باستخدام ClickUp

## ⏰ ملخص 60 ثانية

يوفر Google Slides أدوات رسم متنوعة، بما في ذلك Scribble للرسومات السريعة ورسومات Google لإنشاء مرئيات مصقولة مثل المخططات والرسوم البيانية

وهو يدعم أدوات الطرف الثالث مثل Annotate لترميز العروض التقديمية في الوقت الحقيقي على لوح الرسم

توفر قوالب الخرائط الذهنية في العروض التقديمية من Google طريقة ممتازة لتنظيم الأفكار وتوصيلها بصريًا

تفتقر الأداة إلى التعاون في الوقت الفعلي للرسم، كما أن التصميمات المرئية المتقدمة، مثل التدرجات أو الرسومات ذات النمط المتجه، محدودة

تتيح اللوحات البيضاء من ClickUp التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالرسم وإضافة ملاحظات لاصقة والمساهمة بالأفكار في مساحة واحدة منظمة يمكن دمجها بسهولة مع العروض التقديمية من Google Slides

مع تكامل ClickUp مع العروض التقديمية من Google Slides، يمكنك مزامنة المهام والتحديثات مباشرةً في شرائحك، مما يضمن بقاء عرضك التقديمي محدَّثاً دون الحاجة إلى تعديلات يدوية

ارسم وارسم وأضف الصور بحرية باستخدام ClickUp

فهم أدوات رسم العروض التقديمية من Google

توفر العروض التقديمية من Google مجموعة من أدوات الرسم لجعل عروضك التقديمية أكثر جاذبية. يمكنك إضافة تعليقات توضيحية بسرعة، أو إنشاء مرئيات مفصّلة، أو حتى ترميز الشرائح على الفور أثناء جلسة مباشرة.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على أدوات الرسم الرئيسية التي يمكنك استخدامها في العروض التقديمية من Google Slides لرفع مستوى عروضك التقديمية.

1. خربشة: الرسم السريع والحر

تُعد أداة Scribble مثالية لإضافة عناصر سريعة وحرة إلى شرائحك. إنها مفيدة بشكل خاص عندما تحتاج إلى إجراء تعديل مرئي سريع، أو لفت الانتباه إلى مناطق معينة، أو ببساطة إضافة لمسات شخصية إلى عرضك التقديمي.

🌟 لماذا هي مفيدة:

السرعة والمرونة: ارسم شيئًا ما بسرعة أو أكد على نقطة ما دون الحاجة إلى الانتقال إلى أداة تصميم أكثر تعقيدًا

ارسم شيئًا ما بسرعة أو أكد على نقطة ما دون الحاجة إلى الانتقال إلى أداة تصميم أكثر تعقيدًا التخصيص في الوقت الحقيقي: اضبط لون الخط وسماكته لمطابقة مرئياتك مع التصميم العام للشريحة

اضبط لون الخط وسماكته لمطابقة مرئياتك مع التصميم العام للشريحة الأفضل للمرئيات الأساسية: أضف أشكالاً بسيطة أو أسهمًا أو رسومات خربشة للفت الانتباه إلى النقاط ذات الصلة

2. رسومات جوجل: إنشاء مرئيات منظمة ومفصلة

هل تريد إضافة مرئيات إلى شرائحك تتجاوز التعليقات التوضيحية الأساسية؟ تُعد Google Drawings أداة ممتازة لإنشاء رسومات مصقولة واحترافية تتناسب تمامًا مع عروضك التقديمية. من المخططات المخصصة إلى الرسومات التفصيلية مخططات سير العمل ، يمكنك تصميم مرئيات تنقل الأفكار المعقدة بوضوح وفعالية.

🌟 لماذا هو مفيد:

الدقة والتحكم: احصل على تحكم كامل في حجم كل عنصر وموضعه ومحاذاته

احصل على تحكم كامل في حجم كل عنصر وموضعه ومحاذاته مثالي للتصاميم المعقدة: إنشاء مخططات عملية أو مخططات انسيابية أو حتى أيقونات مخصصة بسهولة

إنشاء مخططات عملية أو مخططات انسيابية أو حتى أيقونات مخصصة بسهولة تكامل سلس: إدراج مرئيات في العروض التقديمية من Google، مما يضمن بقاء رسوماتك متوافقة مع المحتوى

3. أدوات الطرف الثالث: تفاعلية وميزات محسّنة

هل تحتاج إلى التعليق التوضيحي أو التظليل أو الرسم مباشرةً على الشرائح أثناء العرض التقديمي المباشر؟ أدوات الطرف الثالث، مثل امتداد Chrome للتعليق التوضيحي Chrome، تسهّل التفاعل مع الشرائح في الوقت الفعلي. تعمل هذه الأدوات على تحسين العروض التقديمية الديناميكية من خلال مساعدتك في الحفاظ على تفاعل جمهورك وتركيزه على النقاط الرئيسية.

🌟 لماذا هي مفيدة:

إمكانية نقل التعليقات التوضيحية: احفظ رسوماتك لاستخدامها لاحقًا، وهو أمر مفيد عندما تحتاج إلى سجل للمناقشة

احفظ رسوماتك لاستخدامها لاحقًا، وهو أمر مفيد عندما تحتاج إلى سجل للمناقشة التعليقات التفاعلية: قم بتعليق الشرائح لالتقاط اقتراحات الجمهور بشكل مرئي مباشرة على الشريحة أثناء جلسة عصف ذهني العلامات المباشرة: قم بتمييز اتجاهات البيانات على الرسوم البيانية أو ضع خطاً تحت العبارات الرئيسية في الوقت الفعلي لمساعدة جمهورك على التركيز

قم بتعليق الشرائح لالتقاط اقتراحات الجمهور بشكل مرئي مباشرة على الشريحة أثناء جلسة عصف ذهني

🧠 هل تعلم؟ أكثر من 800 مليون شخص يستخدمون العروض التقديمية من Google كل شهر! بفضل تطبيق Google Slides على الأجهزة المحمولة المتوفر على نظامي Android وiOS، بالإضافة إلى إصدارات الويب وسطح المكتب، يمكنك إنشاء عروض تقديمية وتحريرها في أي وقت وفي أي مكان.

كيف ترسم على العروض التقديمية من Google؟

هل تريد أن تضفي لمسة شخصية على عرضك التقديمي على شرائح جوجل؟ سواء كان رسمًا سريعًا أو رسمًا مصقولًا أو تعليقًا توضيحيًا ديناميكيًا، إليك ثلاث طرق ممتعة وسهلة للإبداع على شرائحك!

الطريقة 1: استخدم أداة Scribble

تتيح لك أداة Scribble في العروض التقديمية من Google Slides إمكانية الرسم اليدوي الحر، ويمكنك البدء في استخدامها في لمح البصر.

الخطوة 1: افتح شريحتك

شغّل عرضك التقديمي في العروض التقديمية من Google

اختر الشريحة التي تريد الرسم فيها

الخطوة 2: ابحث عن أداة Scribble

انقر على إدراج في القائمة العلوية

عبر_

_ / href/ _https://www.simpleslides.co شرائح بسيطة /%href/

مرر فوق خط، ثم اختر خربشة من القائمة المنسدلة

الخطوة 3: ابدأ الرسم!

سيتحول المؤشر الخاص بك إلى علامة زائد

انقر مع الاستمرار واسحب فأرتك للرسم على شرائح جوجل

حرر الماوس عند الانتهاء، وسيظهر الرسم الخاص بك

الخطوة 4: تخصيص الرسم باستخدام أدوات التحرير

قم بتغيير اللون: انقر فوق أيقونة لون الخط في شريط الأدوات واختر اللون المفضل لديك

انقر فوق أيقونة لون الخط في شريط الأدوات واختر اللون المفضل لديك ضبط السُمك: استخدم خيار وزن الخط لجعل خطوطك أكثر سمكًا أو أقل سمكًا

استخدم خيار وزن الخط لجعل خطوطك أكثر سمكًا أو أقل سمكًا جرب أنماطًا مختلفة: أضف تأثيرات متقطعة أو منقطة للتنويع

💡 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من Scribble:

اضغط مع الاستمرار على Shift أثناء الرسم لإنشاء خطوط مستقيمة لتسطير النص أو لفصل المقاطع

أثناء الرسم لإنشاء خطوط مستقيمة لتسطير النص أو لفصل المقاطع استخدم زر الإلغاء إذا ارتكبت خطأ، حتى لا تضطر إلى إعادة تشغيل الرسم

الطريقة 2: رسومات جوجل

للحصول على تصميمات أكثر تعقيدًا وصقلًا، فإن Google Drawings هي أداتك المفضلة. فهي تمنحك حرية إنشاء مرئيات ذات مظهر احترافي بسهولة!

الخطوة 1: افتح رسومات Google

في Google Drive، انقر على جديد > المزيد. حدد رسومات جوجل

الخطوة 2: إنشاء التصميم الخاص بك

ارسم خطوطًا و استخدم أدوات الرسم من Google مثل الأشكال ومربعات النصوص والألوان لصياغة تحفتك الفنية

الخطوة 3: احفظه وأدرجه

عند الانتهاء، انتقل إلى ملف > مشاركة. انقر على النشر على الويب للحصول على رابط

في العروض التقديمية من Google، انقر على إدراج > صورة، والصق الرابط، وأضف الرسومات إلى شريحتك

💡 نصائح لاستخدام رسومات جوجل:

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرسم المدرج لتعديله فورًا كلما احتجت إلى تحديثات

استخدم لوحة الألوان للتأكد من أن الرسم الخاص بك يكمل التصميم العام للشريحة

الطريقة 3: ملحق التعليقات التوضيحية

لإضافة عناصر تفاعلية وديناميكية إلى عرضك التقديمي، جرّب ملحق Chrome للتعليق التوضيحي. فهو يمكّنك من رسم الشرائح وتمييزها والتعليق عليها في وضع عرض الشرائح أو أثناء العروض التقديمية المباشرة لإشراك جمهورك.

الخطوة 1: تثبيت إضافة Annotate

قم بتحميلالامتداد من متجر جوجل كروم الإلكتروني

via

/مرجع/ https://www.simpleslides.co شرائح بسيطة /%href/

الخطوة 2: تشغيل التعليقات التوضيحية

افتح عرض Google Slides

انقر على أيقونة تعليق في كروم وحدد تشغيل التعليقات التوضيحية لتفعيل شريط الأدوات

الخطوة 3: ابدأ الرسم والتمييز

استخدم أداة القلم أو قلم التظليل أو مربع النص للرسم أو التعليق التوضيحي مباشرة على الشرائح

تخصيص الألوان أو ضبط سماكة الخط أو المسح حسب الحاجة

الخطوة 4: احفظ عملك

احفظ التعليقات التوضيحية على موقع Annotate.net لمراجعتها لاحقًا

📌مكافأة: هل تبحث عن تنظيم أفكارك بشكل أوضح؟ جرّب استخدام قوالب الخريطة الذهنية في شرائح جوجل الخرائط الذهنية تعكس كيف تربط عقولنا بين الأفكار بشكل طبيعي، مما يسهل رؤية العلاقات بين المفاهيم. يمكنك إما إنشاء خريطتك الذهنية الخاصة بك باستخدام الأشكال والخطوط في شرائح Google أو العثور على قوالب مجانية على الإنترنت للبدء على الفور!

📖 اقرأ المزيد: كيفية الرسم في مستند Microsoft Word 📮📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض 4 مرات أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة s، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟

كتطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

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قيود استخدام العروض التقديمية من Google للرسم

العروض التقديمية من جوجل أداة رائعة لإنشاء العروض التقديمية. فهي سهلة الاستخدام وتعاونية وتعمل بسلاسة مع تطبيقات جوجل الأخرى. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتصميم المرئي وخاصية الرسم، فهي ليست مناسبة للجميع.

ميزات التصميم المحدودة، ونقص التخصيص، والواجهة غير المتقنة إلى حد ما تجعل من الصعب إنتاج عروض تقديمية احترافية مصقولة. تبدو خيارات التصميم والانتقالات أساسية للغاية، واستخدامه كمصمم يبدو محدوداً بشكل خاص. مراجعة رديت

على الرغم من أنه يقوم بالأساسيات بشكل صحيح، إلا أن بعض المستخدمين قد يجدونه محدوداً لتلبية الاحتياجات الأكثر تقدماً أو تفصيلاً. إليك بعض التحديات الشائعة التي قد تواجهها أثناء الرسم على العروض التقديمية من Google:

### ❗التعاون في الوقت الحقيقي لا يكفي للرسم

التعاون هو أحد نقاط قوة العروض التقديمية من Google Slides، لكن الرسم قصة مختلفة. إذا كنت تعمل مع فريق، فلا يمكنك الرسم على نفس الشريحة في الوقت الفعلي. وهذا يجعل الأمر صعباً بالنسبة لمهام مثل العصف الذهني للمخططات أو إنشاء مرئيات معاً أثناء الجلسات المباشرة.

❗يفتقر إلى خيارات التصميم المرئي المتقدمة

لا يدعم Google Slides إضافة مرئيات مفصلة مثل الرسومات ذات الطبقات أو التصميمات المتدرجة أو الدقة في نمط المتجهات. إنه رائع للرسومات البسيطة، لكن إضافة تصاميم أكثر تعقيدًا قد يتطلب الانتقال إلى أداة مخصصة.

❗لا توجد أدوات مدمجة للتعليقات التوضيحية المباشرة

هل تريد تمييز نقطة أو رسم شيء ما أثناء عرض تقديمي مباشر؟ لسوء الحظ، لا تحتوي العروض التقديمية على ميزات تعليقات توضيحية مدمجة. ستحتاج إلى الاعتماد على أدوات طرف ثالث، مما يضيف خطوة إضافية.

❗ غير ملائم لإدخال القلم أو اللمس

يمكن أن يكون الرسم باستخدام قلم أو على جهاز يعمل باللمس صعبًا بعض الشيء. لم يتم تحسين الأدوات للإدخال الدقيق، لذا فإن إنشاء مرئيات سلسة أو مفصلة قد يبدو محبطًا.

على الرغم من أن هذه القيود لا تقلل من روعة العروض التقديمية من Google بشكل عام، إلا أنها قد تجعل الرسم أو إنشاء مرئيات مفصلة أكثر صعوبة. إذا كانت هذه الميزات مهمة بالنسبة لك، فقد تحتاج إلى استكشاف أدوات أخرى لسد الثغرات.

تكامل ClickUp لتحسين التعليقات التوضيحية للعروض التقديمية

يمكن أن تجعل العروض التقديمية من Google بالتأكيد أفكارك تبدو جيدة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتعاون الديناميكي وتحويل المفاهيم إلى أفعال، فإن الأمر يشبه إلى حد ما الرسم بيد واحدة مقيدة خلف ظهرك.

لحسن الحظ، تتدخل ClickUp لإنقاذ الموقف. انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل، حيث يقدم كل ما تحتاجه لتبسيط عملياتك وإضفاء الحيوية على أفكارك - بسلاسة وكفاءة. فهو يجمع بين المهام والتعاون والتنظيم في مكان واحد. دمج ClickUp مع العروض التقديمية من Google يمكن أن يرتقي بالعروض التقديمية والعمل الجماعي إلى المستوى التالي. إنه مثل الحصول على أفضل ما في العالمين. إليك كيف يمكن لهذا الاتصال تحسين عروضك التقديمية وسير عمل الفريق.

1. تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك

هل تتذكر كم كان الأمر سهلاً عندما كان الجميع يجتمعون حول سبورة بيضاء في نفس الغرفة، ويساهمون بالأفكار وينجزون الأمور؟ حسنًا, كليك أب السبورة البيضاء هي المكافئ الرقمي إلى حد كبير - ولكن أكثر مرونة!

تصوير أفكارك الإبداعية باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards لجعلها أكثر تفاعلية قم بتشغيل سبورة ClickUp Whiteboard ودعوة فريقك للتعاون، كل ذلك في مساحة واحدة منظمة. يمكنك الرسم بحرية وإضافة الأشكال والملاحظات اللاصقة والمزيد، كل ذلك مع الحفاظ على سهولة متابعة كل شيء.

بمجرد الانتهاء من كل عمليات العصف الذهني والتخطيط والتنظيم في ClickUp، حان الوقت لتحويل هذه الأفكار إلى عناصر عمل ملموسة.

عند إضافة ملاحظات أو أشكال أو مخططات إلى السبورة البيضاء، يمكنك تحويلها على الفور إلى مهام. وبهذه الطريقة، بمجرد أن يصبح فريقك جاهزًا لاتخاذ إجراءات، لن تضطر إلى العودة وإنشاء المهام يدويًا. فهي موجودة بالفعل، مدمجة في سير عمل ClickUp الخاص بك.

_قم بتحويل أفكارك مباشرة إلى إجراءات في ثوانٍ قليلة في ClickUp Whiteboards

وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإن ClickUp Whiteboards تقدم خيارات تضمين مذهلة. يمكنك إحضار بطاقات مباشرة من ClickUp Docs، والمهام، وحتى العروض التقديمية من Google لدمج كل ما تحتاجه مباشرةً في السبورة البيضاء.

ميزة السبورة البيضاء؟ مهووس. غالبًا ما تُستخدم هذه الأداة أثناء اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو توضيح المزيد من التفاصيل حول مبادرات معينة.

بريتني كيرتنر، مدير البرامج في جامعة يوتا فالي

تعرّف على كيفية تصور الأفكار باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards!

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للوحة المعلومات لتحسين سير عملك

2. التكامل مع العروض التقديمية من Google دون عناء

يمكنك نقل المهام والأفكار من ClickUp إلى العروض التقديمية من Google Slides بسلاسة تامة. فمع التكامل بين ClickUp وGoogle Slides، يمكن مزامنة كل ما عملت عليه في ClickUp - سواء كان مهمة أو ملاحظة أو تحديثًا للمشروع، مباشرةً في عرضك التقديمي.

شاهد تصورات حية ومزامنة لملفات Google Drive في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام تكامل ClickUp

لن تضطر الآن إلى التدافع لتحديث الشرائح يدويًا في كل مرة يطرأ فيها تغيير. لقد تم الاعتناء بكل شيء، وستظل شرائحك محدثة تلقائيًا.

3. أنشئ عرضك التقديمي المثالي في ClickUp Docs

هل أنت مستعد للانتقال بإعداد عرضك التقديمي إلى المستوى التالي؟ مع تنظيم جميع مهامك وملاحظاتك وأفكارك بشكل مرتب في ClickUp، يمكنك بسهولة إضافة التفاصيل إلى عرضك التقديمي وجعله أكثر تأثيراً.

بدلاً من الاحتفاظ بالصور أو المخططات أو المحتويات الأخرى مبعثرة في تطبيقات مختلفة، ما عليك سوى سحب وإسقاط كل ما تحتاجه مباشرةً في مستندات ClickUp .

هل تريد عرض مخطط قمع التسويق؟ أسقطه في المستند. هل تحتاج إلى جدول لمقارنة مقاييس الأداء؟ قم بإضافته. يمكنك أيضًا تضمين مقاطع فيديو YouTube وملفات PDF وتصميمات Figma مباشرةً في مستنداتك، مما يؤدي إلى إنشاء عرض تقديمي أكثر ثراءً وديناميكية.

تضمين المحتوى في ClickUp Docs ببساطة عن طريق لصق رابط

وهنا تكمن المشكلة: بمجرد تجهيز المحتوى الخاص بك، من السهل سحبه مباشرةً إلى عرضك التقديمي في العروض التقديمية من Google Slides.

يمكنك مشاركة مستند ClickUp Doc مع فريقك، ويمكنهم المشاركة وإجراء التعديلات وإضافة الأفكار وحتى إنشاء تحديثات مرئية، كل ذلك في الوقت الفعلي.

هل تحتاج إلى بعض المساعدة لإنشاء عرض تقديمي؟ يمكنك استخدام ClickUp Brain لإنشاء مخطط عرض تقديمي.

إنشاء الخطوط العريضة للعروض التقديمية والرؤى باستخدام ClickUp Brain

4. تصور الأفكار للعرض التقديمي

لست متأكداً من أين تبدأ أو كيف تنظم أفكارك للعرض التقديمي؟ انقر فوق الخرائط الذهنية توفر مساحة تعاونية للعصف الذهني وتخطيط عرضك التقديمي بشكل إبداعي. ابدأ بموضوعك الرئيسي، ثم توسع في المواضيع الفرعية أو المهام أو المفاهيم لبناء تدفق منظم بشكل جيد. قم بإعادة ترتيب الأفكار أو ربطها أثناء تنقيح خطتك، مما يضمن لك عرضًا تقديميًا متماسكًا يسهل متابعته وتخطيطه بصريًا.

فرع خريطتك الذهنية بموضوعات فرعية وتفاصيل باستخدام ClickUp Mind Maps

💡 نصيحة احترافية: نقل المفاهيم أو مشاركة الملاحظات بسرعة باستخدام انقر فوق المقاطع . تُعد تسجيلات الشاشة القصيرة هذه مثالية لتوجيه أعضاء الفريق خلال تخطيطات الشرائح أو شرح اقتراحات التصميم. فهي توفر الوضوح دون الحاجة إلى رسائل طويلة أو اجتماعات إضافية، مما يوفر وقت فريقك وجهده.

5. استخدام قوالب السبورة البيضاء

يمكنك البدء بلوحة رسم فارغة (إذا كنت تشعر بالإبداع الفائق) أو استخدام أحد القوالب المعدة مسبقًا قوالب السبورة البيضاء . ثق بنا، القوالب تغير قواعد اللعبة. فهي توفر بنية واضحة لما يمكن أن يكون مساحة فارغة مخيفة.

اختر قالب مناسب من قوالب ClickUp Whiteboard من المكتبة للبدء

لا يهم إذا كنت تريد العمل على رسم تخطيطي أو إطار عمل أو مخطط. فهذه القوالب مصممة خصيصًا لحالات استخدام محددة مثل تطوير المنتجات، وتخطيط المشاريع، والعصف الذهني. ولا تقلق، يمكنك دائمًا تخصيصها لتناسب احتياجاتك الفريدة.

اجعل عرضك التقديمي أكثر تأثيرًا مع ClickUp

وهذه خاتمة حول كيفية الرسم على شرائح جوجل! يضيف الرسم على عروض Google التقديمية لمسة إبداعية إلى عروضك التقديمية، مما يجعلها أكثر جاذبية وجاذبية بصريًا. يمكنك الرسم يدويًا أو إنشاء أشكال أو حتى إضافة تصميمات مخصصة تساعدك على إبراز أفكارك وجذب الانتباه.

يمكنك أن تخطو خطوة إلى الأمام باستخدام ClickUp. يمكنك دمج مهامك ومخططاتك ورسوماتك البيانية ومخططاتك بسلاسة في العروض التقديمية من Google للحفاظ على كل شيء منظّمًا ومحدّثًا.

هل أنت مستعد لتعزيز عروضك التقديمية؟ يعمل ClickUp على تبسيط كل شيء، بدءًا من إدارة المهام إلى التعاون في الوقت الفعلي. اشترك في ClickUp اليوم لتجعل كل شريحة لك مهمة!