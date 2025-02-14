كيف تنشئ شبكة إنترانت حديثة لمؤسستك

منذ بعض الوقت، أكثر من 500 موظف من قسم الحوسبة السحابية في أمازون على عريضة لحث الشركة على إعادة النظر في تفويضها للعمل عن بُعد لمدة خمسة أيام في المكتب. كانت رسالتهم عالية وواضحة: العمل عن بُعد والعمل الهجين أصبحا الآن أسلوب حياة.

في عالم أصبحت فيه الاجتماعات الفعلية أكثر ندرة، يظل التواصل القوي هو العمود الفقري لكل مؤسسة ناجحة. ولهذا السبب تولي الشركات الآن المزيد من الاهتمام لحلول الإنترانت الحديثة للمساعدة في سد فجوات التواصل في مكان العمل الرقمي.

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فكّر في الإنترانت كمنصة تعاونية واجتماعية تضفي طابعاً شخصياً على التواصل، وتحفّز مشاركة الموظفين، وتدعم استراتيجيات تجربة الموظفين. هل هذه ميزة إضافية؟ يمكن الوصول إليها على أي جهاز متصل بالإنترنت - لا داعي للتنقل بين المكاتب.

هل تشعر بالفضول؟ دعنا نتعمق أكثر في السبب الذي يجعل أنظمة الإنترانت الحديثة تلفت الأنظار.

⏰ ملخص 60 ثانية

الإنترانت الحديثة هي عبارة عن منصة تفاعلية سهلة الاستخدام تعمل على مركزية التواصل وتحديثات المشاريع وأدلة الموظفين، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز

تشمل الميزات الأساسية للإنترانت الحديثة ما يلي:

اتصال مركزي : مشاركة أخبار الشركة والتحديثات والإعلانات أدوات التعاون : تمكين التعاون في الوقت الحقيقي للمشروع عبر المواقع لوحات معلومات قابلة للتخصيص : توفير طرق عرض خاصة بالأدوار للحصول على المعلومات ذات الصلة مستودع قابل للبحث : تخزين وثائق الشركة وسياساتها ومواردها والوصول إليها

يفيد المؤسسات في شكل اتصالات محسّنة تكسر الصوامع وتبقي الجميع على اطلاع

يحمي المعلومات الحساسة من خلال جدران الحماية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول. كما أنها ترفع من معنويات الموظفين من خلال تسليط الضوء على الإنجازات وتوفر وصولاً سهلاً إلى مواد وسياسات التدريب

توفر الشبكات الداخلية الحديثة، على عكس لوحات الإعلانات الإلكترونية الثابتة في الماضي، التعاون في الوقت الفعلي، والبحث القائم على الذكاء الاصطناعي، وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة، ولوحات المعلومات المخصصة

لتنفيذ الشبكات الداخلية الحديثة، تحتاج إلى:

تقييم الاحتياجات التنظيمية وإشراك الموظفين في التخطيط طرح الميزات على مراحل وإعطاء الأولوية لتجربة المستخدم إدارة المحتوى بفعالية وتعزيز المشاركة منذ البداية تأمين الشبكة الداخلية باستخدام أذونات قائمة على الأدوار

تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp يوفر منصة شاملة لإدارة المهام والمستندات تتكامل مع شبكتك الداخلية لتوفير مصدر واحد للحقيقة

تعمل لوحات معلومات ClickUp القوية القابلة للتخصيص والأدوات التعاونية مثل الدردشة واللوحات البيضاء على تعزيز الإنتاجية والمشاركة

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ما هي الإنترانت الحديثة؟

تسعى العديد من الشركات إلى توفير منصة تواصل شاملة لفرق العمل لديها، سواء كانت أخبار الشركة أو تحديثات المشاريع أو أدلة الموظفين. تقدم الإنترانت الحديثة ذلك بالضبط.

على عكس برامج الإنترانت القديمة الثابتة، فإن برامج الإنترانت الحديثة تفاعلية وسهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها على أي جهاز. والأهم من ذلك أنها تتكامل بسلاسة مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل منصات إدارة المشاريع وتطبيقات التواصل وأنظمة تخزين المستندات.

هذا يعني أنه يمكن للموظفين العثور على المعلومات بشكل أسرع، والتعاون بشكل أكثر كفاءة، والبقاء على تواصل، سواء كانوا في المكتب أو يعملون عن بُعد.

ماذا أيضاً؟ إليك ما تحصل عليه مع الشبكات الداخلية الحديثة:

منصة اتصال مركزية لمشاركة أخبار الشركة وتحديثاتها وإعلاناتها

أداة تعاون للفرق للعمل على المشاريع معًا في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع

لوحات معلومات قابلة للتخصيص للأدوار الفردية، مما يضمن للموظفين رؤية ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم

مستودع يمكن البحث فيه عن مستندات الشركة وسياساتها ومواردها

فوائد الإنترانت الحديثة

كما يمكنك أن تتخيل، تشمل الفوائد الأساسية تحسين التواصل والتعاون. كيف يحقق ذلك؟ باستخدام منصة واحدة لتحديثات الشركة وأدواتها ومواردها. فيما يلي بعض الفوائد الإضافية لاستخدام حلول الإنترانت الحديثة:

تحسين التواصل : يكسر الصوامع، ويضمن بقاء الجميع على اطلاع ومواءمة

: يكسر الصوامع، ويضمن بقاء الجميع على اطلاع ومواءمة أمن أفضل : يستخدم شبكة خاصة خاصة بالمؤسسة محمية بجدران الحماية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول، مما يضمن بقاء المعلومات الحساسة متاحة فقط للموظفين المصرح لهم

: يستخدم شبكة خاصة خاصة بالمؤسسة محمية بجدران الحماية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول، مما يضمن بقاء المعلومات الحساسة متاحة فقط للموظفين المصرح لهم تقدير الموظفين : إبراز الإنجازات ورفع الروح المعنوية

: إبراز الإنجازات ورفع الروح المعنوية إعداد مبسط : يوفر وصولاً سهلاً إلى المواد التدريبية وسياسات الشركة

: يوفر وصولاً سهلاً إلى المواد التدريبية وسياسات الشركة تجربة شخصية : تقديم محتوى وموارد خاصة بالدور الوظيفي

: تقديم محتوى وموارد خاصة بالدور الوظيفي تقليل عبء المعلومات الزائد : مركزية المعلومات لسهولة الوصول إليها

: مركزية المعلومات لسهولة الوصول إليها الشفافية: تبقي الموظفين على اطلاع دائم بأهداف الشركة: إبقاء الموظفين على اطلاع دائم بأهداف الشركة وتقدمها

💡 نصيحة احترافية: هل تتطلع إلى اختبار بعض حلول الإنترانت لفرقك؟ اطلع على دليلنا على أفضل برامج الإنترانت لربط الفرق بشكل آمن .

الاختلافات بين الإنترانت التقليدية والإنترانت الحديثة

قبل انتشار منصات مثل WhatsApp أو Teams أو Slack، اعتمدت الشركات على مواقع الويب الداخلية الرديئة للتواصل. كانت هذه الصفحات الثابتة - التي يطلق عليها لوحات الإعلانات الإلكترونية (EBBs) - ثورية، حيث كانت توفر طريقة لمشاركة المستندات والوصول إلى الموارد الداخلية دون مغادرة مكتبك.

ولكن لنكن واقعيين: لنكن واقعيين: لن تلبي هذه الصفحات الإلكترونية EBBs احتياجات مكان العمل اليوم. ولهذا السبب أحدثت الشبكة الداخلية الحديثة العديد من التغييرات في المؤسسات.

🧠 هل تعلم: وفقًا لـ Deloitte 73% من الموظفين من الموظفين الذين يعملون بشكل تعاوني يحققون أداءً أفضل، ويشعر 60% منهم أن العمل الجماعي يحفز الابتكار - العمل الجماعي يحقق الحلم!

لتوضيح الأمر، إليك جدول يقارن بين الإنترانت التقليدية والإنترانت الحديثة:

العصر الخصائص القيود الحل الحديث مثال من واقع الحياة الإنترانت القديمة (التسعينيات) صفحات ويب ثابتة لمشاركة المستندات والموارد الداخلية تقتصر على مشاركة المستندات؛ وتفتقر إلى التفاعل أو التخصيص محاور مركزية مع أدوات تفاعلية للتعاون في الوقت الحقيقي، والبحث القائم على الذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات المخصصة شركة تصنيع تشارك جداول المناوبات عبر لوحة الإعلانات على الشبكة الداخلية استبدلتها بشبكة إنترانت حديثة لتمكين مراسلة الفريق ومشاركة الموارد الجيل الثاني (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) القدرات الموسعة مع الويكي والمدونات ووضع علامات على المحتوى لا تزال تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات للحصول على التحديثات؛ وتفتقر إلى إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة منصات سهلة الاستخدام ومحسّنة عبر الأجهزة المحمولة تسمح للموظفين بإنشاء المحتوى ومشاركته والوصول إليه بشكل مستقل سلسلة عالمية للبيع بالتجزئة تمت ترقيتها إلى أدوات متوافقة مع الأجهزة المحمولة، مما يتيح لمديري المتاجر تحميل تقارير المبيعات أثناء التنقل شبكات إنترانت 2.0 الويب 2.0 (2010) شبكات إنترانت اجتماعية مع ملفات تعريف المستخدمين والتعليقات والمشاركة المجتمعية كانت الميزات الاجتماعية معزولة؛ حيث أدت المنصات المجزأة إلى الانعزال منصات موحدة تدمج أدوات التواصل والتعاون ومشاركة المعرفة شركة تقنية ناشئة تتبنى شبكة إنترانت تدمج سلاك، وجوجل ورك سبيس، وتتبع المشاريع لسير العمل بسلاسة شبكات إنترانت حديثة (2020+) منصات شاملة لتجربة الموظف الرقمية (DEX) مع الذكاء الاصطناعي والبحث المؤسسي والأتمتة لا يوجد (مصممة للتكيف والتوسع مع احتياجات مكان العمل المتطورة) أدوات مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة والمشاركة الاجتماعية وميزات تعزيز الإنتاجية شركة تستخدم الشبكة الداخلية عن بُعد أولاً باستخدام شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإلحاق الموظفين وإدارة المهام وتعزيز المشاركة بفعالية

الميزات الرئيسية للشبكة الداخلية الحديثة

ما الذي يجعل الشبكة الداخلية للموظفين لا غنى عنها للتواصل بين الموظفين؟ دعنا نحلل ذلك:

1. الكفاءة المدعومة بالسحابة

أولاً، معظم أنظمة الإنترانت الحديثة تعتمد الآن على السحابة. وهذا يعني مزايا مثل النسخ الاحتياطية التلقائية، وإدارة المحتوى في الوقت الفعلي، والتحرر من قيود الموقع.

وبما أن 83% من القوى العاملة العالمية يقول إن العمل المختلط مثالي، وتتوافق الشبكة الداخلية التي تعمل على السحابة بشكل مثالي مع هذه الحاجة المتزايدة للمرونة.

2. أدوات العمل المتكاملة

يجب أن تتكامل شبكتك الداخلية بسلاسة مع أدوات مثل Slack وMicrosoft 365 وGoogle Workspace وZendesk. دمج هذه الأدوات في نظام أساسي واحد يعني قضاء وقت أقل في التبديل بين علامات التبويب ووقت أطول في إنجاز المهام.

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3. أمان من الدرجة الأولى

لا أحد يحب تسرب البيانات، لكنها أصبحت أكثر شيوعًا من المعتاد. تستخدم الإنترانت الآمنة أذونات قائمة على الأدوار لضمان وصول معلومات الشركة الحساسة فقط لمن يحتاجون إليها، مما يبعد أعين المتطفلين (والمخترقين).

🧠 هل تعلم: تستغرق المؤسسات في المتوسط 204 أيام لتحديد اختراق البيانات و73 يومًا آخر لاحتوائه. ارتفعت تكلفة إخطارات الاختراق وحدها إلى 370 ألف دولار في عام 2023.

4. إدارة المحتوى سهلة الاستخدام

لا يتطلب تحديث صفحات الإنترانت عادةً الكثير من الخلفية التقنية. يمكّن نظام إدارة المحتوى الحديث (CMS) الموظفين من إنشاء المحتوى وتحديثه ومشاركته بشكل مستقل، مع تكامل سلس لأدوات مثل Google Drive.

5. التقدير والمكافآت

امنح التقدير عند استحقاقه. ففي النهاية، الموظفون الذين يحصلون على تقدير منتظم 20 مرة أكثر احتمالاً أكثر من أولئك الذين لا يسمعون كلمة "شكرًا لك"

تشجع شبكات الإنترانت الحديثة على تقدير الأقران، مما يجعل من السهل الاحتفال بالإنجازات من خلال الصيحات أو التعليقات أو الإعلانات على مستوى الشركة.

6. دليل الموظف الذكي

لا مزيد من لحظات "من المسؤول عن هذا؟ يتيح لك دليل الموظفين الذي يمكن البحث فيه العثور على الزملاء حسب الاسم أو القسم أو المسمى الوظيفي، مما يجعل التعاون أمراً سهلاً للغاية.

7. إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول أولاً

مع استمرار العمل المختلط، تضمن الشبكات الداخلية الملائمة للأجهزة المحمولة أو التطبيقات المخصصة للموظفين البقاء على اتصال من أي جهاز محمول وفي أي مكان.

8. مصممة للعمل الجماعي

تتعاون الفرق اليوم باستخدام أدوات التعاون مثل Google Workspace وMicrosoft Teams. تتكامل شبكات الإنترانت الحديثة بسلاسة مع هذه الأدوات، حيث تقدم أدوات إدارة المشاريع، والمراسلة في الوقت الفعلي، ومساحات العمل المشتركة للحفاظ على سير العمل الجماعي بسلاسة.

دور الإنترانت الحديثة في إشراك الموظفين

لقد ناقشنا من قبل كيف توفر الشبكة الداخلية الحديثة للموظفين برنامج التواصل الداخلي لجعلها مركزية لتحسين العمل الجماعي، مما يجعلها متاحة في أي مكان وفي أي وقت.

ومع ذلك، لفهم الطريقة التي يحوّل بها هذا البرنامج التحديات الشائعة في مكان العمل إلى فرص لمشاركة الموظفين، دعنا نختبره في بعض السيناريوهات الشائعة.

❤ السيناريو 1: العاملون عن بُعد يشعرون بالانفصال

غالباً ما يفتقد الموظفون عن بُعد التفاعلات العفوية في المكتب ويشعرون بالعزلة.

✅ كيف تساعد الإنترانت الحديثة: تعمل الشبكة الداخلية الحديثة على سد الفجوة من خلال توفير مكان عمل رقمي مركزي حيث يمكن للعاملين عن بُعد الوصول إلى تحديثات الشركة والتعاون في المشاريع والتواصل الاجتماعي من خلال المجتمعات الافتراضية وأدوات الدردشة. تضمن ميزات مثل الوصول عبر الهاتف المحمول عدم شعور أي شخص بالإهمال، بغض النظر عن مكان عمله.

### 📍السيناريو 2: الحمل الزائد من المعلومات

يعاني الموظفون في العثور على المعلومات ذات الصلة المدفونة في رسائل البريد الإلكتروني والمستندات التي لا نهاية لها.

✅ كيف تساعد الإنترانت الحديثة: من خلال ميزات مثل أنظمة إدارة المحتوى وأدوات البحث المتقدمة، تعمل الشبكات الداخلية الحديثة على تنظيم المعلومات وترتيب أولوياتها. تضمن لوحات المعلومات المخصصة للموظفين رؤية الموظفين للتحديثات والموارد التي تهمهم، مما يقلل من الضوضاء.

### السيناريو 3: انخفاض تقدير الموظفين ومعنوياتهم

يشعر الموظفون بالتقليل من قيمة إنجازاتهم عندما لا يلاحظها أحد، مما يؤدي إلى عدم المشاركة.

✅ كيف تساعد الإنترانت الحديثة: تشجع أدوات تقدير الموظفين، مثل لوحات التقدير وميزات الصراخ على التقدير العام. وتعزز لحظات التقدير هذه الشعور بالانتماء والتحفيز.

### 「## السيناريو 4: صعوبة إدارة مشاريع الفريق

تواجه الفرق صعوبة في التعاون بفعالية، خاصة عبر المواقع والمناطق الزمنية.

✅ كيف تساعد الإنترانت الحديثة: أدوات التعاون المدمجة في الشبكات الداخلية الحديثة تسهل إدارة المشاريع. من مساحات العمل المشتركة إلى المراسلة في الوقت الفعلي، يمكن للموظفين تبادل الأفكار وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في منصة واحدة - مما يعزز الإنتاجية والعمل الجماعي.

### 📍السيناريو: الإعداد غير الفعال للموظفين الجدد

يشعر الموظفون الجدد بالضياع دون فهم واضح للعمليات والسياسات وديناميكيات الفريق.

✅ كيف تساعد الإنترانت الحديثة: تعمل الشبكات الداخلية الحديثة على تبسيط عملية التهيئة من خلال تقديم محاور محتوى مصممة خصيصًا مع موارد التدريب وسياسات الشركة ومقدمات الفريق. وهذا يضمن أن يشعر الموظفون الجدد بالترحيب والتجهيز لبدء العمل.

💡 نصيحة احترافية: استخدم منصة مركزية لإنشاء السياسات والإرشادات وتخصيصها وتوزيعها بكفاءة عبر مؤسستك. للبدء، اطلع على قائمة أفضل برامج كتيبات الموظفين .

📍السيناريو 6: الإدارات المنعزلة تعيق التعاون

تعمل الإدارات في عزلة، مما يؤدي إلى سوء التواصل وعدم الكفاءة.

✅ كيف تساعد الإنترانت الحديثة: تعزز الشبكة الداخلية الحديثة التعاون بين الإدارات من خلال مساحات مشتركة لمشاركة المعرفة وتحديثات المشاريع والتواصل. يمكن للموظفين العثور بسهولة على زملائهم عبر الفرق باستخدام دليل الموظفين، مما يكسر الصوامع ويعزز ثقافة موحدة.

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تنفيذ شبكة الإنترانت الحديثة في المؤسسات

الانتقال إلى شبكة إنترانت حديثة ليس بالأمر الهين. فغالبًا ما تعاني المؤسسات من الموظفين المنفصلين عن العمل والموظفين غير الفعالين أدوات التواصل في مكان العمل .

ولكن من المدهش كيف يمكن لأداة فعالة أن تحل بقية مشاكلك. على الأقل انقر فوق يفعل. مقدمة سريعة- ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والدردشة والمعرفة على منصة واحدة. مكافأة: كل هذا يأتي مع الذكاء الاصطناعي للعمل الأكثر تماسكًا في العالم.

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتنفيذ شبكة إنترانت تلبي احتياجاتك وتتماشى مع فريقك.

الخطوة 1: افهم ما تحتاجه مؤسستك حقًا

قبل أن تغوص في سوق منصات الإنترانت اللامعة، توقف قليلاً وفكر فيما ينقصك. على سبيل المثال

هل ثغرات التواصل تبطئ المشاريع؟

هل يشعر العاملون عن بُعد بالانفصال؟

هل يغرق الموظفون في معلومات غير ذات صلة؟

سيساعدك إجراء تقييم للاحتياجات في الكشف عن نقاط الضعف هذه وتحديد الميزات التي يجب أن تكون متوفرة في شبكتك الداخلية.

على سبيل المثال، هل يحتاج فريقك إلى أنظمة إدارة المحتوى لتنظيم الموارد؟ أو أدوات التعاون من أجل عمل جماعي أكثر سلاسة؟ إن معرفة ما هو معطل يجعل العثور على الأداة التي تصلحه أسهل.

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك توثيق هذه الاحتياجات من خلال تقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، قم بتعيين مهام البحث لفرق محددة، وتحديد أولويات الميزات مع الحقول المخصصة، وتتبع التقدم المحرز في ما هو ضروري.

تقسيم عناصر العمل إلى مهام أصغر وتعيين الأدوار على الفور لفريقك باستخدام مهام ClickUp Tasks

الخطوة 2: أشرك موظفيك في المحادثة

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها المؤسسات هو استبعاد الموظفين من عملية التخطيط. فشبكتك الداخلية ليست فقط لفريق الموارد البشرية أو فريق تكنولوجيا المعلومات، بل هي للجميع.

لقد تقدمت بالفعل خطوة إلى الأمام في إشراك الموظفين من خلال إشراك الموظفين في مختلف الأقسام في تقييم الحلول المحتملة.

استخدم الاستبيانات أو المناقشات المفتوحة لجمع المدخلات حول الأدوات والميزات التي من شأنها أن تجعل عملهم أسهل. مع ClickUp Whiteboards يمكنك رسم خريطة مرئية لملاحظات الموظفين، مما يضمن تسجيل كل فكرة والنظر فيها.

استخدم لوحات ClickUp Whiteboards لتخصيص مساحة محددة لالتقاط ملاحظات موظفيك واتخاذ إجراءات بشأنها

الخطوة 3: قم بنشرها على مراحل

قد يبدو طرح جميع الميزات على موظفيك في اليوم الأول فعالاً، ولكنه وصفة للإرهاق.

يتيح الطرح التدريجي للفرق أن تشعر بالراحة مع الإنترانت خطوة بخطوة.

ابدأ بالميزات الأساسية مثل أدوات التواصل أو مشاركة المستندات، ثم أدخل الوظائف المتقدمة تدريجياً مثل التعاون في الوقت الفعلي الأجنحة أو التحليلات.

مهام ClickUp و لوحات معلومات ClickUp اجعل هذه العملية سلسة. قم بإنشاء مهام لكل مرحلة من مراحل الطرح، وقم بتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

تتبع المهام والتقدم المحرز والمشاركة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يمكنك أيضًا استخدام لوحات المعلومات لمراقبة معدلات التبني وجمع ملاحظات الموظفين، وضبط التجربة أثناء تقدمك.

ألن يكون من الرائع أن تجمع بين أدوات مثل انقر فوق الحقول المخصصة والحالات المخصصة لإضافة سمات محددة إلى المهام؟ قالب التواصل مع الموظفين في ClickUp يتيح هذه الميزة إلى جانب تخطيط منظم للتواصل الشفاف. الجزء الأفضل؟ أنه مهيأ مسبقًا ويساعدك على البدء على الفور!

الخطوة 4: إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم

يتوقف نجاح شبكتك الداخلية على سهولة استخدامها. إذا لم يتمكن الموظفون من التنقل في المنصة أو العثور على المعلومات بسرعة، فلن يستخدموها.

وكقاعدة عامة، ركز على التصميم البديهي والتوافق مع الأجهزة المحمولة ولوحات المعلومات المخصصة. ضع في اعتبارك المستخدمين - العاملين عن بعد أو الفرق الميدانية أو موظفي المكتب - وتأكد من أن المنصة تلبي احتياجاتهم.

ومرة أخرى، تتفوق ClickUp هنا من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

يمكن للموظفين تخصيص طرق العرض الخاصة بهم لعرض ما هو أكثر صلة، من تقدم المشروع إلى تحديثات الفريق. وهي مصممة لتكون مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يقلل من الضوضاء ويزيد من الوضوح.

قم بتخصيص موجزات الإنترانت الخاصة بك لتناسب احتياجات أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Dashboards

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الخطوة 5: إدارة المحتوى الخاص بك بفعالية

تذكّر: الشبكة الداخلية بدون محتوى جيد التنظيم وملائم هو مجرد أداة أخرى سيتجنبها الموظفون.

يجب أن يكون من السهل العثور على المحتوى وتحديثه بانتظام وتخصيصه للمستخدمين. وهذا يشمل كل شيء من سياسات الشركة إلى مواد التدريب وموارد الفريق.

يمكن للتحليلات أيضًا أن تلعب دورًا كبيرًا في فهم ما الذي ينجح - هل يتفاعل الموظفون مع المحتوى؟

📌 📌مثال : ماذا لو تمكن العديد من أعضاء الفريق من تحرير مستند سياسة أو تنقيح مقترح مشروع في وقت واحد، مع ترك التعليقات والاقتراحات مباشرة في المستند؟ سيؤدي ذلك إلى تسريع التعاون بشكل كبير وتعزيز الرؤية. انقر فوق المستندات يجعل ذلك ممكنًا.

تحسين مستندات شركتك باستخدام ClickUp Docs إلى جانب ميزة الذكاء الاصطناعي

يضمن دمج هذه المستندات في مركز معرفي مركزي وصول الموظفين إلى ما يحتاجون إليه في ثوانٍ وليس ساعات:

استخدم المجلدات لتجميع المستندات ذات الصلة حسب القسم أو المشروع

إضافة علامات للتصفية السريعة، مثل "تحديث السياسة" أو "التأهيل"

ربط الموارد ذات الصلة لتوفير سياق كامل، مثل ربط موجز المشروع بقوائم المهام ذات الصلة

مشاركة المستندات عبر الفرق باستخدام رابط فقط

تعيين المهام مباشرةً داخل المستند لعناصر العمل

استخدام التعليقات والإشارات للحصول على تعليقات فورية

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الخطوة 6: تعزيز المشاركة منذ البداية

حتى أكثر الإنترانت تطوراً ستفشل إذا لم يتم إشراك الموظفين. لبناء الحماسة، اعرض كيف ستجعل المنصة حياتهم أسهل.

الأدوات التعاونية مثل انقر فوق الدردشة و@mentions و انقر فوق تعيين التعليقات تساعد على تعزيز التواصل والمساءلة في الوقت الفعلي، مما يضمن عدم شعور أي شخص بأنه خارج الحلقة.

احصل على تعليقاتك في الوقت الفعلي لإدارة الوقت بشكل أفضل وتقليل الأخطاء باستخدام ClickUp Assign Comments

الخطوة 7: تأمين الإنترانت الخاص بك

الأمان = العمود الفقري لنظام إنترانت حديث.

يعني تأمين الإنترانت الخاص بك أن تظل بياناتك الحساسة محمية، وأن تظل منصتك موثوقة لسنوات.

بدءاً من حماية أسرار الشركة إلى التحكم في مستويات الوصول، تعمل الإنترانت الآمنة على بناء الثقة في جميع أنحاء المؤسسة.

💡 نصيحة احترافية: يعمل ClickUp على تحسين التجربة من خلال الأذونات المستندة إلى الأدوار، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في من يمكنه عرض المهام والمستندات ولوحات المعلومات والمزيد أو تحريرها أو مشاركتها. هذا يحافظ على المحتوى الصحيح في الأيدي الصحيحة.

تحديد من يمكنه الوصول إلى الإنترانت باستخدام ميزات التحكم في الأذونات في ClickUp

## التغلب على التحديات في تبني الإنترانت الحديثة

لا تكتمل أي رحلة بدون تحديات. على الأقل إدراكك لها يساعدك على التخطيط بشكل أفضل.

دعونا نستعرض بعض التحديات الشائعة في تكامل الإنترانت الحديثة وكيفية التغلب عليها.

التحدي رقم 1: الافتقار إلى التخصيص

مقاس واحد لا يناسب الجميع، خاصة في مكان العمل. لا يريد الموظفون البحث في محتوى غير ذي صلة للعثور على ما يحتاجون إليه. وبدون محتوى مخصص مخصص للأدوار أو الفرق أو المواقع، فإن شبكتك الداخلية تخاطر بأن تصبح أداة أخرى غير مستخدمة.

✅ الحل✅ الحل:

يجب أن توفر الشبكات الداخلية الحديثة التخصيص القائم على الأدوار. وهذا يعني ضمان اطلاع الموظفين على المحتوى ذي الصلة بأدوارهم وأنشطتهم ومواقعهم.

وتحافظ ميزات مثل لوحات المعلومات المخصصة أو الإشعارات المستهدفة على تفاعلية الشبكة الداخلية وقابليتها للاستخدام للجميع.

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التحدي رقم 2: وظيفة البحث غير الفعالة

تقريبًا ثلثا الموظفين (64%) يعترفون بأنهم يكافحون من أجل إيجاد الوقت والطاقة لإكمال مهامهم، وهم أكثر عرضة بمقدار 3.5 مرات أكثر من غيرهم للصعوبة في الابتكار والتفكير الاستراتيجي.

هل نريد أن نجعل حياتهم أكثر صعوبة مع ضعف أدوات البحث؟ لن تلبي محركات البحث التقليدية القائمة على كلمات مفتاحية بسيطة احتياجات موظفيك.

✅ الحل✅ الحل:

تحتاج شبكات الإنترانت الحديثة إلى إمكانات بحث ذكية تقدم نتائج تستند إلى التفضيلات والمرشحات وبيانات المستخدم.

جعل البحث أسهل والعثور على ما تبحث عنه في الحال باستخدام البحث المتصل من ClickUp البحث المتصل في ClickUp يساعدك في العثور على أي شيء في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام الكلمات المفتاحية الأساسية أو الفلاتر المتقدمة أو الجداول الزمنية. والأفضل من ذلك أنها تحوّل بيانات الصور والفيديو إلى محتوى قابل للبحث، بحيث لا يمر أي ملف دون أن يلاحظه أحد.

التحدي رقم 3: عدم إمكانية اكتشاف المعلومات

هل الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والمستندات النصية والمزيد من محتوى المؤسسة منظم؟ حسنًا، لا.

تكافح الشبكات الداخلية التقليدية للتنقيب عن هذه البيانات، مما يؤدي إلى إمكانات غير مستغلة وضعف في اتخاذ القرارات.

✅ الحل✅ الحل:

أدوات التنقيب عن المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي أفضل ما يمكن أن يحدث للشبكات الداخلية الحديثة.

تستوعب هذه الأدوات البيانات من التطبيقات الداخلية والخارجية وتثريها بالبيانات الوصفية وتقدم نتائج مخصصة من خلال محركات البحث المؤسسية المعرفية. وهذا يعني أنه يمكن للموظفين الوصول بسلاسة حتى إلى البيانات غير المهيكلة عند الحاجة.

إليك إرشادات مفيدة حول بناء وإدارة قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي الخاصة بك!

💡 نصيحة للمحترفين: انقر فوق الدماغ هو مدير المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بك، حيث يربط بسلاسة بين المهام والمستندات والمحادثات في مساحة عمل ClickUp Workspace الخاصة بك لإظهار المعلومات الصحيحة على الفور. لا مزيد من البحث في الفوضى، ما عليك سوى أن تسأل بلغة إنجليزية بسيطة، وسيوفر لك ClickUp Brain إجابات دقيقة، مما يسهل سير العمل ويحافظ على توافق الفرق.

احصل على إجابات دقيقة للأسئلة المتعلقة بمساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

التحدي رقم 4: بث الرسائل المستهدفة

غالبًا ما تقتصر الشبكات الداخلية التقليدية على رسائل واحدة تناسب الجميع. تصبح هذه مشكلة كبيرة عند إدارة الفرق البعيدة أو المختلطة التي تتطلب تحديثات مصممة خصيصًا بناءً على أدوارهم أو لغاتهم أو مواقعهم.

✅ الحل✅ الحل:

تتيح الشبكات الداخلية الحديثة إمكانية التواصل المستهدف، مما يسمح لك بإرسال رسائل مخصصة إلى مجموعات محددة.

على سبيل المثال، يمكن للمديرين بث تحديثات السياسة إلى فرق القيادة مع الاحتفاظ بأخبار التعيين الموجهة إلى الموظفين الجدد. وهذا يضمن تلقي الأشخاص المناسبين للرسائل دون إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أي شخص آخر.

التحدي رقم 5: الشبكة الداخلية معزولة عن الأدوات الرقمية الأخرى

تعد الشبكة الداخلية المنفصلة وصفة للإحباط. يجب ألا يتنقل الموظفون بين التطبيقات للعثور على المعلومات أو إكمال المهام. تخلق الشبكات الداخلية التقليدية، التي غالبًا ما تكون ثابتة ومعزولة، أوجه قصور وتعيق الإنتاجية.

✅ الحل✅ الحل:

تعمل شبكات الإنترانت الحديثة كمساحات عمل رقمية موحدة تدمج أدوات التواصل والتعاون وإدارة المحتوى.

*📮ClickUp Insight: يجب على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي ومواءمة الأولويات والمضي قدماً بالمشاريع.

إن المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك. لا مزيد من التنقل بين التطبيقات!

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الابتكار في الإنترانت يبدأ مع ClickUp

كان الانتقال إلى ClickUp أهم شيء قام به فريقنا. فمنذ إجراء هذا التغيير، تحسنت إنتاجيتنا وكفاءتنا وتعاون فريقنا ومعنوياتنا بشكل عام بشكل ملحوظ.

جين، مساعد إداري أول في جامعة ميشيغان

إذا كنت تنشئ شبكة إنترانت لمؤسستك، فاختر منصة مثل ClickUp التي تنمو معك.

يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه في مساحة عمل واحدة سلسة وقابلة للتطوير، بدءاً من إدارة المهام والمستندات إلى لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والأذونات القائمة على الأدوار.

تضمن أدواته التعاونية مثل الدردشة واللوحات البيضاء والمستندات بقاء فريقك متصلاً ومتفاعلاً ومنتجاً - بغض النظر عن مكان عمله. اشترك في ClickUp اليوم وأنشئ مكان العمل الرقمي الذي يستحقه فريقك!