كيفية الرسم على سبورة التكبير/التصغير

قد تكون مشاركة الأفكار في بيئة بعيدة أمراً صعباً. في بعض الأحيان، يستغرق الأمر 10 دقائق من الشرح الشفهي المفصل، وثلاث مشاركات على الشاشة، وعبارة محبطة "دعني أرسل لك بريدًا إلكترونيًا بدلاً من ذلك"

ولكن هناك حل!

تعمل ميزة السبورة البيضاء في Zoom على تغيير هذه الديناميكية تمامًا. فهي مدمجة مباشرة في اجتماعك الافتراضي، وتمنحك الحرية البصرية التي تحتاجها.

يبدد منشور المدونة هذا الالتباس المحيط بلوحات زووم البيضاء. من الرسومات الأساسية إلى المتقدمة مخططات سير العمل تعرّف على كيفية تنشيط جلسات العصف الذهني التالية عن بُعد.

إذا كنت تريد تخطي مطاردة "الشاشة المشتركة" مقابل "مشاركة السبورة" في Zoom، فلدينا أداة إضافية لمساعدتك. تابع القراءة!

زووم للتحدث. ClickUp للتنفيذ. ابدأ التعاون بشكل أكثر ذكاءً اليوم!

⏰ ملخص 60 ثانية

قم بتشغيل Zoom، وابدأ/انضم إلى الاجتماع، وابحث عن "السبورة البيضاء" في عناصر التحكم في الاجتماع

استخدم أدوات التعليقات التوضيحية (رسم، نص، إلخ) للرسم على السبورة البيضاء

استخدم Zoom Whiteboard لرسم الخرائط الذهنية وتدفق العمليات والجداول الزمنية والمخططات

ضع في اعتبارك انقر فوق للحصول على مساحة عمل أكثر قوة وشاملة للتعاون المرئي

استخدم اللوحات البيضاء في ClickUp للرسم التخطيطي المعقد، متجاوزًا إمكانيات Zoom، واستفد من الخرائط الذهنية لتنظيم الأفكار وربطها بالمشاريع

مشاركة لوحات ClickUp البيضاء على Zoom للتعاون في الوقت الفعلي وإنشاء مقاطع ClickUp لمشاركة المعلومات والتحديثات بشكل غير متزامن

جرّب ClickUp مجانًا!

كيفية الرسم في تكبير السبورة البيضاء

يختصر التواصل المرئي الارتباك عند المشاركة في الاجتماعات. يمكن لقادة الفرق استخدامها لتخطيط سير المشروع في الوقت الفعلي، ويمكن للمعلمين حل المعادلات خطوة بخطوة، ويمكن للفرق البعيدة طرح الأفكار حول الإنجاز الكبير القادم. كما أن ألواح Zoom Whiteboards تجعل كل ذلك أسهل.

لست بحاجة إلى أن تكون فناناً أو خبيراً تقنياً لاستخدام Zoom بفعالية. من المخططات الانسيابية البسيطة إلى إنشاء مخططات سير العمل ، تجعل اجتماعات Zoom كل تعاون افتراضي أكثر وضوحًا وسرعة وتأثيرًا.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتتمكن من الوصول إلى لوحة تكبير Zoom واستخدامها:

الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق زووم الخاص بك

حدد موقع تطبيق Zoom على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانقر نقرًا مزدوجًا لفتحه. تأكد من استخدامك لأحدث إصدار من التطبيق للحصول على أفضل أداء وظيفي.

الخطوة 2: ابدأ اجتماع Zoom أو انضم إليه

هناك طريقتان لبدء جلسة Zoom:

إنشاء اجتماع جديد: انقر على اجتماع جديد لبدء اجتماع على الفور الانضمام إلى اجتماع حالي: إذا كان لديك معرّف أو رابط اجتماع، انقر فوق انضمام وأدخل المعلومات المطلوبة للاتصال بغرفة زووم

عبر تكبير

الخطوة 3: تحديد موقع عناصر التحكم في الاجتماع

بمجرد دخول الاجتماع، ابحث في الجزء السفلي من الشاشة عن عناصر التحكم في الاجتماع. يتضمن شريط الأدوات هذا عادةً خيارات مثل كتم الصوت/إلغاء الكتم، وبدء/إيقاف الفيديو، ومشاركة الشاشة، والمزيد

الخطوة 4: ابحث عن خيار اللوحات البيضاء

سترى خيار اللوحات البيضاء في عناصر التحكم في الاجتماع. انقر فوق هذا الخيار للمتابعة.

إذا لم تعثر على خيار السبورة البيضاء، فانقر على النقاط الثلاث المسماة المزيد (...). سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة بميزات إضافية

الخطوة 5: اختر أو أنشئ لوحة بيضاء

لبدء إنشاء سبورة بيضاء، يمكنك:

1. اختيار لوحة بيضاء موجودة

إذا كنت قد أنشأت لوحات بيضاء سابقاً، فستكون مدرجة هنا. إليك ما ستراه:

جميع ألواح المعلومات (كل ما يمكنك الوصول إليه)

الأخيرة (أحدث أعمالك)

اللوحات البيضاء الخاصة بي (تلك التي قمت بإنشائها)

مشترك معي (الأشياء التعاونية)

المميزة بنجمة (المفضلة لديك)

المهملات (تلك التي قمت بحذفها)

المشاريع (المجموعات المنظمة)

2. إنشاء لوحة بيضاء جديدة

إذا كنت تريد البدء من جديد، فأنشئ سبورة جديدة. انقر عليها، وسيتم فتح لوحة بيضاء فارغة

👀 هل تعلم؟ يمكنك استخدام Zoom Whiteboard في غرف الاستراحة. فهي تتيح لكل مجموعة فرعية مساحة تعاونية خاصة بها، مما يجعلها مثالية لأنشطة المجموعات الصغيرة أو المناقشات أثناء الاجتماعات الكبيرة.

الخطوة 6: استخدام السبورة البيضاء

بمجرد فتح السبورة البيضاء، لاحظ أدوات التعليق على الجانب الأيسر من الشاشة. يتضمن شريط الأدوات هذا أدوات متنوعة للرسم وإضافة نص وغير ذلك الكثير

الخطوة 7: الرسم على السبورة البيضاء

أصبح تصور الأفكار أسهل باستخدام أدوات الرسم على السبورة البيضاء. سواء كنت ترسم مفهوماً أو تحدد خطة أو تضيف تعليقات توضيحية فإن هذه الأدوات تساعدك على بث الحياة في أفكارك.

إليك كيفية القيام بذلك:

حدد أداة الرسم

انقر على أيقونات مثل Draw أو Pento لبدء الرسم

اختر الألوان من خلال النقر على دائرة الألوان بجوار الأداة التي اخترتها

اضبط سُمك الخط باستخدام الخيارات المتاحة بجوار منتقي الألوان

ابدأ الرسم

اضغط مع الاستمرار على زر الفأرة لأسفل على سطح السبورة البيضاء

اسحب الماوس أثناء الضغط باستمرار لإنشاء رسوماتك

حرر زر الماوس عندما تريد التوقف عن الرسم

🧠 حقيقة ممتعة: أثناء الاجتماعات، يمكنك لعب ألعاب مثل تيك تاك تو أو الجلاد مباشرة على السبورة البيضاء Zoom Whiteboard. إنها طريقة مبتكرة لكسر الجليد أو إضافة المرح إلى جلسة العصف الذهني.

الخطوة 8: التعاون مع المشاركين

إذا كنت تريد أن يقوم المشاركون الآخرون في الاجتماع بالرسم أو التعليق التوضيحي على السبورة البيضاء، فتأكد من تمكين أذونات التعليق التوضيحي. يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات الاجتماع في نفس القائمة التي وصلت منها إلى السبورة البيضاء.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكنك إضافة وجه مبتسم أو إبهام لأعلى أو حتى بوبر حفلة إلى السبورة البيضاء. إنها طريقة رائعة لإضافة بعض السمات الشخصية والذوق البصري إلى اجتماعاتك!

الخطوة 9: احفظ عملك وقم بتصديره

يتم حفظ العمل الذي تقوم به تلقائيًا على السحابة. يمكنك الوصول إلى السبورة البيضاء في أي وقت من مساحة عمل Zoom.

إذا لزم الأمر، يمكنك بسهولة تصدير محتوى السبورة البيضاء الخاص بك بتنسيق PDF وPNG وCSV.

قسم المكافآت

يمكنك فتح المزيد من الإجراءات من لوحة معلومات لوحة المعلومات. ما عليك سوى النقر على تلك النقاط الثلاث (---) بجوار أي لوحة معلومات وسترى هذه الخيارات:

نسخ الرابط (مشاركة لوح المعلومات الخاص بك على الفور مع الآخرين)

قفل (منع التغييرات غير المرغوب فيها)

إعادة تسمية (الحفاظ على تنظيم الأشياء)

تكرار (استنساخ عملك)

فتح في علامة تبويب جديدة (التبديل إلى إصدار الويب)

عرض النشاط (تتبع التغييرات)

نقل إلى المشروع (حافظ على تنظيم عملك)

نقل إلى المهملات (تنظيف)

باتباع هذه الخطوات التفصيلية، يمكنك استخدام ميزة السبورة البيضاء في Zoom بفعالية أثناء اجتماعاتك للتعاون وجلسات العصف الذهني.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز عمله. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، والاتفاق على الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع.

إن المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثغرات في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. منصة مركزية مثل كليك أب مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يعالج هذا الأمر من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

جرّب ClickUp مجاناً

اقرأ أيضًا: 10 أمثلة على مخطط تخطيطي لأي نوع من المشاريع

تطبيقات العالم الحقيقي للوحات التكبير / التصغير

دعنا نستكشف بعض الأمثلة الملهمة لكيفية استخدام الناس للوحات زووم البيضاء. يمكن أن تساعد هذه التقنيات في تحويل السبورة البيضاء الافتراضية إلى أداة عصف ذهني قوية .

رسم الخرائط الذهنية

يعد رسم الخرائط الذهنية مفيدًا بشكل خاص للفرق الإبداعية ومحترفي التسويق ومطوري المنتجات الذين يجب عليهم تنظيم أفكارهم بصريًا.

عبر تكبير فيما يلي بعض النصائح لإنشاء خرائط ذهنية فعالة:

ابدأ بفكرة مركزية

استخدم ألواناً مختلفة للفروع المختلفة

استخدم التعرّف الذكي للوصلات الواضحة

تدفقات العملية

يعد إنشاء تدفقات العمليات أمرًا ضروريًا لمديري المشاريع وفرق العمليات ومحللي الأعمال الذين يحتاجون إلى توضيح خطوات سير العمل.

عبر تكبير إليك كيفية البدء في تخطيط العملية الخاصة بك:

استخدم الأشكال للخطوات

إضافة أسهم للاتجاهات

تضمين مربعات نصية للتفسيرات

الجداول الزمنية للمشروع

تُبقي الجداول الزمنية للمشروع المهنيين مثل مخططي الأحداث ومطوري البرامج على المسار الصحيح. يمكنهم تصور التقدم المحرز والمواعيد النهائية.

عبر تكبير جرّب هذه النصائح:

ارسم خطوطاً أفقية للفترات

استخدم المقاطع الرأسية للفرق المختلفة

أضف علامات للأحداث الهامة

مخططات التدريس

مخططات التدريس ضرورية للمعلمين والمدربين. فهي تجعل الأفكار المعقدة بسيطة ولا تنسى.

عبر تكبير إليك كيفية صياغتها:

استخدام ألوان متعددة للوضوح

دمج خطوات مرقمة

احفظ المخططات المهمة للرجوع إليها مستقبلاً

💡 نصيحة احترافية: نظّم ألواح المعلومات في مستودع مصنف للرجوع إليها في المستقبل.

حدود استخدام السبورة البيضاء للتكبير للرسم

في حين أن Zoom متعدد الاستخدامات منصة اجتماعات افتراضية يساعدك فهم قيودها على التخطيط لتعاونك الافتراضي بشكل أكثر فعالية. فيما يلي القيود الرئيسية لمنصة Zoom:

لا يمكن الوثوق دائماً بميزة التعرّف الذكي: قد تكون خاصية التعرّف الذكي في Zoom مفرطة في بعض الأحيان، حيث تقوم بتنعيم الخطوط وتحويل الرسومات الحرة إلى أشكال تلقائيًا قد يؤدي التصحيح التلقائي إلى الإضرار بالدقة: يمكن أن يجعل هذا الأمر الرسومات الدقيقة أقل دقة، حيث يقوم بضبط خطوطك لتناسب الأشكال المحددة مسبقًا المستندات متعددة الصفحات غير مدعومة: لا تدعم السبورة في Zoom المستندات متعددة الصفحات الحقيقية، مما يحد من قدرتك على تقديم معلومات معقدة عبر صفحات متعددة يزداد وقت المزامنة مع التعقيد: كلما زادت رسوماتك تعقيدًا، زاد وقت المزامنة لا يمكن استيراد القوالب أو تصديرها: القوالب مقفلة في نظام Zoom، مما يعني أنه لا يمكنك استيراد قوالبك المفضلة أو تصدير قوالب مخصصة لاستخدامها في أدوات أخرى الحد الأقصى للحجم: يمكن أن تصل الرسومات المعقدة التي تحتوي على الكثير من العناصر إلى الحد الأقصى لحجم Zoom، ولن تعرف ذلك حتى تبدأ السبورة البيضاء بالتأخر حد التخزين: يتمتع مستخدمو Whiteboard Plus بسعة تخزينية تبلغ 1 جيجابايت لكل لوحة، بينما يقتصر جميع المستخدمين الآخرين على 200 ميجابايت لكل لوحة بيضاء متطلبات الحساب تستثني بعض المشاركين: لا يمكن مشاركة السبورات البيضاء إلا مع المشاركين الذين لديهم حساب Zoom، مما قد يستبعد الضيوف أو العملاء الذين لا يستخدمون Zoom بانتظام لا يمكنك استخدام اللوحات البيضاء الجديدة والكلاسيكية في نفس الوقت: لا يمكنك استخدام لوح زووم الأبيض الجديد واللوح الأبيض الكلاسيكي في نفس الاجتماع في نفس الوقت، مما قد يربك المستخدمين الذين ينتقلون بين الإصدارات.

الاستكشاف بدائل التكبير قد يكون من المفيد للفرق التي تتطلب المزيد من القوة أدوات برمجيات الرسم البياني خاصة لاحتياجات الرسم التخطيطي المعقدة أو الجلسات الأكثر تعاونية.

استخدام ClickUp للرسم أثناء الاجتماعات

بينما تعد Zoom Whiteboard أداة مفيدة للرسم التخطيطي السريع والعصف الذهني, انقر فوق حلاً أكثر قوة.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فهو يوفر مساحة عمل شاملة ومتصلة لتصور الأفكار وإنشاء المخططات وتحويل الخطط إلى أفعال.

إليك كيف يبرز ClickUp باعتباره برنامج مشاركة الشاشة :

مساحة إبداعية غير محدودة لجميع محتوياتك المرئية

تعاون في الوقت الحقيقي يبدو طبيعياً وسريع الاستجابة

مشاركة العمل والوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت

تكامل مباشر مع المهام والمشاريع

قوالب قابلة للتخصيص لأي سيناريو

تحويل فوري من أفكار إلى عناصر قابلة للتنفيذ

ملاحظات ودورات تكرار سلسة

تتبع التقدم المرئي عبر الفرق

تمنح مجموعة أدوات ClickUp المرئية فريقك القدرة على وضع الأفكار والتنظيم والتنفيذ في مكان واحد.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards مصممة للرسم والعصف الذهني. على عكس السبورة البيضاء من Zoom، تقدم ClickUp لوحة بيضاء كاملة الميزات تتيح لك تصميم مخططات ومخططات انسيابية على مستوى احترافي.

قم بتصور أفكارك الإبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards لجعلها أكثر تفاعلية

باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards، يمكنك:

سحب وإسقاط العناصر : ابدأ في بناء مخططك على الفور عن طريق سحب وإسقاط الأشكال والموصلات ومربعات النص في مكانها. إنه سريع وسهل وبديهي حتى تتمكن من التركيز على أفكارك وليس على الأداة

: ابدأ في بناء مخططك على الفور عن طريق سحب وإسقاط الأشكال والموصلات ومربعات النص في مكانها. إنه سريع وسهل وبديهي حتى تتمكن من التركيز على أفكارك وليس على الأداة تخصيص الأشكال والموصلات : قم بتخصيص سير عملك باستخدام الأشكال القابلة للتخصيص والموصلات الذكية التي يتم ضبطها تلقائيًا أثناء تحريك العناصر. حافظ على نظافة مخططاتك ومظهرها الاحترافي

: قم بتخصيص سير عملك باستخدام الأشكال القابلة للتخصيص والموصلات الذكية التي يتم ضبطها تلقائيًا أثناء تحريك العناصر. حافظ على نظافة مخططاتك ومظهرها الاحترافي تعامل مع المخططات المعقدة : لا تقلق بشأن مشكلات الأداء - يمكن للوحات البيانية بالنقر فوق السبورات البيضاء التعامل مع المخططات الكبيرة والمعقدة دون تأخير أو تأخير. أضف عناصر متعددة وأعد ترتيبها دون أي تباطؤ

: لا تقلق بشأن مشكلات الأداء - يمكن للوحات البيانية بالنقر فوق السبورات البيضاء التعامل مع المخططات الكبيرة والمعقدة دون تأخير أو تأخير. أضف عناصر متعددة وأعد ترتيبها دون أي تباطؤ نظم الأفكار بمرونة: أنشئ مخططات انسيابية أو خرائط ذهنية أو أي بنية مرئية. تمنحك ClickUp Whiteboards مرونة كاملة لربط الأفكار بطريقة منظمة، مع تحكم كامل في التخطيط والتصميم

هل تتوق لتجربة ClickUp في اجتماع العصف الذهني القادم؟ ابدأ بهذه قوالب السبورة البيضاء المجانية مصممة لمختلف حالات الاستخدام.

➡️ اقرأ أيضًا: دليل المبتدئين للوحات النقر فوق اللوحات البيضاء مع أمثلة لحالات الاستخدام

جرب مولد صور الذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards لإضفاء المزيد من الوضوح على أفكارك!

انقر فوق الخرائط الذهنية

عندما تحتاج أفكارك المرئية إلى هيكل, انقر فوق الخرائط الذهنية يحول مناقشات الاجتماعات إلى خطط عمل منظمة.

استخدم الخرائط الذهنية ClickUp لإعطاء هيكلية لأفكارك

تتيح لك خرائط ClickUp الذهنية:

التنظيم المرئي: إنشاء تسلسلات هرمية واضحة مع فروع رئيسية للمفاهيم الرئيسية وفروع فرعية للتفاصيل التفصيلية

إنشاء تسلسلات هرمية واضحة مع فروع رئيسية للمفاهيم الرئيسية وفروع فرعية للتفاصيل التفصيلية التحرير الديناميكي: إضافة الفروع وإعادة ترتيبها وتعديلها في الوقت الحقيقي مع تطور الأفكار أثناء المناقشات

إضافة الفروع وإعادة ترتيبها وتعديلها في الوقت الحقيقي مع تطور الأفكار أثناء المناقشات ميزات تعاونية: تمكين أعضاء الفريق من التعليق، وتولي ملكية الأقسام، وتتبع التقدم المحرز مباشرةً داخل الخريطة الذهنية

تمكين أعضاء الفريق من التعليق، وتولي ملكية الأقسام، وتتبع التقدم المحرز مباشرةً داخل الخريطة الذهنية تكامل سير العمل: تحويل الفروع إلى مهام قابلة للتنفيذ، والربط بالجداول الزمنية للمشروع، ومشاركة الخطط المرئية عبر الفرق

➡️ اقرأ أيضًا: الدليل النهائي لإدارة المشاريع المرئية

انقر فوق الاجتماعات

لا يتوقف ClickUp على الأدوات المرئية فقط. اجتماعات ClickUp توفر ميزة إدارة الاجتماعات طرقًا فعالة لإدارة اجتماعاتك، خاصةً جلسات العصف الذهني الصعبة.

جداول أعمال الاجتماعات وتعيين المهام : قم بإعداد جداول أعمال منظمة وتعيين المهام أثناء الاجتماعات. يضمن لك ذلك البقاء على المسار الصحيح، ويتم ربط جميع القرارات الرئيسية من السبورة أو الخريطة الذهنية مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ

: قم بإعداد جداول أعمال منظمة وتعيين المهام أثناء الاجتماعات. يضمن لك ذلك البقاء على المسار الصحيح، ويتم ربط جميع القرارات الرئيسية من السبورة أو الخريطة الذهنية مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ مدون الملاحظات: لا يمكنك حضور الجلسة؟ أرسل ClickUp AI Notetaker بدلاً منك. سيتم تجميع ملاحظات الاجتماع وعناصر العمل والنقاط الرئيسية من أجلك!

حوّل صورك المرئية إلى تواصل ديناميكي

يرتقي ClickUp بتعاونك المرئي إلى مستوى أعلى مع هاتين الميزتين الجديدتين:

شارك لوح المعلومات الخاص بك على Zoom: حقق أقصى استفادة من تكامل خاصية التكبير/التصغير في ClickUp من خلال مشاركة السبورة البيضاء الخاصة بك على شاشات Zoom لإظهار المخططات أو المخططات الانسيابية أو الخرائط الذهنية لفريقك في الوقت الفعلي

سجّل المقاطع على ClickUp لمشاركة غير متزامنة وإبقاء فريقك على اطلاع

أنشئ مقاطع ClickUp: سجّل جلسات السبورة باستخدام كليك أب كليب ومشاركتها بشكل غير متزامن لتجنب الاجتماعات غير الضرورية

إليك ما قام به عميلنا بريتني كيرتنر مدير البرنامج في جامعة يوتا فالي عن استخدام السبورات البيضاء.

أخيراً، ميزة السبورة البيضاء؟ مهووس. غالبًا ما كانت هذه الأداة تُستخدم خلال اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو توضيح بعض المبادرات.

بريتني كيرتنر، مدير برنامج في جامعة يوتا فالي

➡️ اقرأ أيضًا: أمثلة على الخريطة الذهنية المذهلة

لا تدع أفضل أفكارك تضيع في الترجمة

بينما يساعدك Zoom Whiteboard على تصور الأفكار، فإن ClickUp يحول كل رسم تخطيطي إلى تدفقات عمل قابلة للتنفيذ يمكن لفريقك تنفيذها على الفور.

سواء أكنت ترسم استراتيجية الربع القادم، أو تتصفح تصميمًا جديدًا، أو تفصّل مفاهيم معقدة، تصبح رسوماتك جزءًا من منظومة أكبر حيث تتدفق المفاهيم المرئية بسلاسة إلى مهام وجداول زمنية وتقدم قابل للتتبع. اشترك في ClickUp للتعاون ومشاهدة فريقك وهو يمضي قدمًا.