كيفية تتبع التغييرات في برنامج Excel لإدارة البيانات بدقة

حان موعد تقديم التقرير الربع سنوي، ويبدو كل شيء مثاليًا. لكن الأرقام لا تتطابق. في مكان ما، بطريقة ما، تم تغيير البيانات. يمتلئ صندوق الوارد الخاص بك بالأسئلة حول آخر تحديث للملف. _من الذي غيّر ماذا؟ ومتى؟ لماذا؟

بالنسبة للمحترفين الذين يعملون مع Microsoft Excel، يعد هذا تحديًا متكررًا.

لحسن الحظ، يقدم Excel ميزات لتسهيل تتبع التغييرات. في منشور المدونة هذا، سنستكشف كيفية تتبع التغييرات في Excel للحفاظ على التحكم في بياناتك أثناء التعاون بسهولة.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

قد تكون إدارة التعديلات في Excel صعبة مع وجود عدة مستخدمين. يساعد استخدام ميزات التعليقات التوضيحية والتتبع في الحفاظ على تكامل البيانات. يمكنك القيام بذلك بثلاث طرق في Excel

الطريقة رقم 1: استخدام ميزة تتبع التغييرات قم بالوصول إلى علامة التبويب "مراجعة" وقم بتمكين ميزة تعقب التغييرات قم بتكوين الإعدادات الخاصة بوقت ومن وأين يجب تتبع التغييرات يتم تمييز الخلايا المعدلة بحد أزرق ومثلث أزرق احفظ قبل التتبع لضمان الحصول على نسخة نظيفة

الطريقة رقم 2: إدراج التغييرات على ورقة جديدة تمكين "سرد التغييرات على ورقة جديدة" للحصول على ملخص للتغييرات يتم تتبع تعديلات الخلايا فقط، وليس تغييرات التنسيق

الطريقة #3: مراقبة آخر خلية تم تغييرها استخدم صيغًا مثل =CELL("العنوان") لتتبع آخر خلية تم تعديلها مراقبة نقاط البيانات الهامة باستخدام ميزة نافذة المراقبة

هناك العديد من القيود على تتبع التغييرات في Excel، بما في ذلك التنسيق الشرطي المحدود وعدم التوافق مع المصنفات التي تحتوي على وحدات ماكرو VBA أو جداول Excel

لا يتتبع سجل إصدارات Excel تحديثات التنسيق أو التغييرات الهيكلية. يمكن للمستخدمين التلاعب بالسجلات، مما يقلل من الموثوقية

ميزات تتبع التغييرات في Excel أساسية، لكن أداة مثل انقر فوق توفر تتبعًا متقدمًا وتحديثات في الوقت الفعلي ورؤية كاملة لإدارة البيانات بفعالية

يوفر ClickUp Docs التعاون في الوقت الفعلي والتحكم في إصدار المستندات. لتتبع التغييرات، ما عليك سوى الوصول إلى القائمة، وعرض سجل الصفحات، واستعادة الإصدارات إذا لزم الأمر

توفر طريقة عرض النشاط في ClickUp سجلًا في الوقت الفعلي لتغييرات المستندات وأنشطة الفريق

تقدم طريقة عرض الجدول في ClickUp عرض جدول بيانات أكثر قوة من Excel حيث يمكنك حتى استخدام واجهة السحب والإفلات لإدارة المهام والتبعيات مشاركة التحديثات مع روابط متاحة للجمهور وتصدير البيانات كجداول بيانات

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🔍 هل كنت تعلم؟ قدم تكامل Excel مع OneDrive إمكانية عرض واستعادة إصدارات جداول البيانات السابقة.

## كيفية تتبع التغييرات في Excel

قد يكون تتبع التعديلات أمرًا صعبًا عندما يعمل أكثر من مستخدم على ملف Excel واحد. ومع ذلك، باستخدام التعليقات التوضيحية يمكنك ضمان بقاء بياناتك منتظمة.

دعنا نفصل طرق تتبع التغييرات في Excel. ⚒️

الطريقة رقم 1: استخدام ميزة تتبع التغييرات

تُعد ميزة تتبع التغييرات المدمجة أداة قوية لمراقبة التعديلات في Excel. اتبع هذه الخطوات لاستخدامها:

الخطوة رقم 1: الوصول إلى علامة التبويب مراجعة

افتح ملف Excel الذي تريد تتبع التغييرات فيه. انقر على علامة التبويب مراجعة الموجودة على الشريط.

الوصول إلى علامة التبويب مراجعة على الشريط

الخطوة رقم 2: تمكين تتبع التغييرات

حدد الخيار إظهار التغييرات في المجموعة التغييرات. ستلاحظ وجود نافذة منبثقة على جانب الورقة.

انقر فوق إظهار التغييرات

🤝 تذكير ودي: احفظ مستند Excel دائمًا قبل تمكين تتبع التغييرات لضمان حصولك على نسخة نظيفة للعودة إليها إذا لزم الأمر. اختصار Excel هو Ctrl + S (ويندوز) أو Command + S (ماك).

الخطوة رقم 3: تكوين الإعدادات

انقر على رؤية التغييرات الجديدة لملاحظة التغييرات التي يجريها أعضاء فريقك.

استخدم عوامل التصفية متى، ومن، وأين لتحديد التغييرات التي يجب تتبعها، على سبيل المثال، جميع التعديلات، أو التغييرات التي أجراها مستخدمون محددون، أو التغييرات ضمن نطاقات معينة، أو التبعيات في Excel .

تتبع التغييرات التي يجريها أعضاء فريقك

🤝 تذكير ودي: يؤدي تنشيط تتبع التغييرات إلى تحويل المصنف الخاص بك إلى مصنف مشترك، مما قد يحد من بعض الوظائف مثل الفرز والتصفية.

الطريقة رقم 2: إدراج التغييرات على ورقة جديدة

يمكن أن يؤدي إنشاء ملخص للتغييرات في ورقة جديدة للمشاريع ذات التعديلات العديدة إلى تبسيط المراجعة والإدارة. توفر هذه الطريقة نظرة عامة واضحة على جميع التعديلات في مكان واحد، مما يجعلها مثالية لعمليات التعاون واسعة النطاق.

إليك كيفية القيام بذلك. 👇

الخطوة رقم 1: افتح مربع الحوار تمييز التغييرات

انتقل إلى علامة التبويب مراجعة. هنا، أعلى الشريط، ستلاحظ أيقونة تتبع التغييرات. اضغط على سهم القائمة المنسدلة للحصول على مربع الحوار تسليط الضوء على التغييرات.

افتح مربع الحوار تمييز التغييرات

🔍 هل كنت تعلم؟ تخطت مايكروسوفت اسم Excel 6.0 بالكامل. بعد إصدار Excel 5.0 في عام 1993، كان الإصدار التالي هو Excel 95، وذلك لمواءمته مع Windows 95 لإنشاء نهج موحد للعلامة التجارية.

الخطوة رقم 2: اختر خيار القائمة وأنشئ ورقة ملخص

حدد الخيار المسمى سرد التغييرات على ورقة جديدة في مربع الحوار. انقر فوق OK، وسيقوم Excel تلقائيًا بإنشاء ورقة عمل جديدة تسرد جميع التغييرات المتعقبة بتنسيق جدولي.

تخصيص مربع الحوار "تمييز التغييرات

انقر فوق موافق للحصول على ورقة منفصلة بالتغييرات

🔍 هل تعلم؟ كان Excel تم إطلاقه لأول مرة عام 1985 لجهاز Apple Macintosh. لم يكن متاحًا لنظام التشغيل ويندوز حتى عام 1987، مما يجعله أحد منتجات مايكروسوفت القليلة التي تم تطويرها في البداية لمنصة منافس.

الطريقة #3: مراقبة آخر خلية تم تغييرها

لتتبع الخلية التي تم تعديلها مؤخرًا في المصنف الخاص بك، استخدم صيغ Excel وميزة نافذة المراقبة. هذه الطريقة مفيدة لمراقبة نقاط البيانات الهامة وضمان عدم إغفال التغييرات غير المتوقعة.

اتبع هذه الخطوات. 📝

الخطوة رقم 1: أدخل صيغ التتبع

في خلية فارغة، أدخل الصيغ التالية:

\= CELL("العنوان") لعرض موقع آخر خلية تم تغييرها

لعرض موقع آخر خلية تم تغييرها \= CELL("المحتويات") لعرض قيمة آخر خلية تم تعديلها

أضف الصيغة

🔍 هل تعلم؟ جحيم إكسل ' يصف فوضى إدارة جداول البيانات المعقدة للغاية أو سيئة التنظيم، خاصةً في البيئات التعاونية.

اضغط على Enter؛ ستحصل على عنوان الخلية للخلية التي تم تغييرها

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع (+ النماذج)

الخطوة رقم 2: تمكين نافذة المشاهدة

انتقل إلى علامة التبويب الصيغ في الشريط. ثم، انقر على نافذة المراقبة لفتح أداة المراقبة.

انتقل إلى نافذة المشاهدة في علامة التبويب الصيغ

🧠 حقيقة ممتعة: يستخدم بعض الفنانين برنامج Excel لإنشاء عمل فني رقمي، حيث يقومون بصياغة صور تشبه البكسل باستخدام شبكة الخلايا الخاصة بهم. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تاتسو هوريوتشي فنان ياباني يرسم مناظر طبيعية معقدة باستخدام برنامج إكسل.

الخطوة رقم 3: إضافة خلايا الصيغة

حدد الخلايا التي تحتوي على صيغ التتبع وانقر فوق إضافة مشاهدة... لإبقائها مراقبة، حتى عند التبديل بين الأوراق.

حدد إضافة ساعة

ستحصل على الإجابة في نافذة المشاهدة

💡 نصيحة احترافية: فترة الاحتفاظ الافتراضية لسجل التغييرات هي 30 يومًا. اضبط ذلك حسب الحاجة من خلال إعدادات Excel.

## قيود تتبع التغييرات في Excel

بينما تعزز ميزات تتبع التغييرات التعاون و إدارة المشروع في Excel ، قد تواجهك بعض العوائق التي تعمل بمثابة حواجز على الطريق.

سنستكشف هنا بعض المعوقات الرئيسية لتتبع التغييرات في Excel. 👀

متطلبات المصنف المشترك: عند تمكين تتبع التغييرات، يتحول المصنف إلى ملف مشترك، مما قد يؤدي إلى تعطيل ميزات مثل التنسيق الشرطي والتحقق من صحة البيانات

عند تمكين تتبع التغييرات، يتحول المصنف إلى ملف مشترك، مما قد يؤدي إلى تعطيل ميزات مثل التنسيق الشرطي والتحقق من صحة البيانات عدم التوافق مع الميزات المتقدمة: المصنفات التي تحتوي على وحدات ماكرو VBA أو جداول Excel غير متوافقة مع تتبع التغييرات، مما يجعلها غير مناسبة لجداول البيانات المعقدة أو العمليات الآلية

المصنفات التي تحتوي على وحدات ماكرو VBA أو جداول Excel غير متوافقة مع تتبع التغييرات، مما يجعلها غير مناسبة لجداول البيانات المعقدة أو العمليات الآلية التتبع الانتقائي: لا يتتبع التحديثات على التنسيق أو الصفوف أو الأعمدة المخفية أو الصيغ المعاد حسابها. كما لا تسجل الميزة أيضًا التغييرات الهيكلية مثل إضافة أو حذف الأوراق أو تعديل صيغ الصفيف

لا يتتبع التحديثات على التنسيق أو الصفوف أو الأعمدة المخفية أو الصيغ المعاد حسابها. كما لا تسجل الميزة أيضًا التغييرات الهيكلية مثل إضافة أو حذف الأوراق أو تعديل صيغ الصفيف سجل تدقيق محدود: لا يُنشئ Excel نتائج خالية من التلاعب. يمكن للمستخدمين تغيير اسم المستخدم أو إضافة تاريخ ووقت معين للتلاعب بالسجل، مما يقلل من موثوقيته لأغراض التدقيق

لا يُنشئ Excel نتائج خالية من التلاعب. يمكن للمستخدمين تغيير اسم المستخدم أو إضافة تاريخ ووقت معين للتلاعب بالسجل، مما يقلل من موثوقيته لأغراض التدقيق مراجع الصيغ: يمكن أن تتسبب التغييرات في الخلايا المشار إليها بواسطة الصيغ في حدوث ارتباك، حيث قد لا يأخذ نظام التتبع في الحسبان كيفية انتقال هذه التغييرات عبر المصنف

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع التغييرات في مايكروسوفت وورد 🧠 حقيقة ممتعة: في الإصدارات الأولى من Excel، كان بإمكان شخص واحد فقط تحرير ملف في كل مرة. أصبح التحرير التعاوني في الوقت الفعلي ممكنًا مع Excel Online في عام 2013.

## تتبع التغييرات باستخدام النقر فوق

عندما يتعلق الأمر بتتبع التغييرات والتعاون الفعال, انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل، يوفر تطبيقًا سلسًا وبديهيًا بديل Excel .

تتيح لك ميزات المنصة المصممة مع وضع فرق العمل في الاعتبار، مراقبة التعديلات وتتبع التقدم المحرز والاحتفاظ بسجل شامل للتغييرات - كل ذلك في الوقت الفعلي.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع ستة أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع ستة أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي ومواءمة الأولويات والمضي قدماً بالمشاريع.

إن المعاناة حقيقية - فالمتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. منصة مركزية مثل ClickUp يعالج ذلك من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

مستندات ClickUp هي عبارة عن منصة مرنة لإدارة المستندات قائمة على السحابة مدمجة في مساحة عمل ClickUp. وهي تدعم أنواعًا مختلفة من الوسائط مثل النصوص والصور والعناوين وتتكيف مع العديد من الاحتياجات المختلفة، بدءًا من إنشاء الويكي إلى إدارة وثائق المشروع.

تعاون مع فريقك بسلاسة في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

فهو يسهل التحرير في الوقت الفعلي، مما يتيح للفرق العمل في نفس المستند في نفس الوقت، بينما يتيح التعليق المدمج للمستخدمين الآخرين تقديم تعليقاتهم مباشرة في المستند.

يوفر ClickUp Docs أيضًا التحكم في إصدار المستند وسجلاً مفصلاً لكل تعديل، مع طوابع زمنية، يوضح من أجرى التغييرات وما تم تعديله ومتى حدث ذلك. تعزز هذه الميزة المساءلة وتوفر طريقة سهلة للعودة إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة.

إليك دليل سريع لكل ما يمكنك القيام به في ClickUp Docs:

والآن، لنستعرض خطوات تتبع التغييرات في المستندات. 💻

### الخطوة رقم 1: الوصول إلى القائمة

انتقل إلى المستند الذي تريد مراجعته. سترى قائمة علامة الحذف (...) في الزاوية العلوية اليمنى.

انتقل إلى علامات الحذف

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما تحتوي المستندات الرقمية على بيانات وصفية مخفية، مثل أسماء المؤلفين والطوابع الزمنية والتغييرات، حتى بعد حفظها أو إرسالها. وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى جدل عام عندما تم الكشف عن تعديلات حساسة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع التغييرات في مستندات Google لتعاون الفريق بشكل سلس

### الخطوة رقم 2: عرض محفوظات الصفحة

من خيارات القائمة المنسدلة، حدد سجل الصفحات. تصفح الإصدارات المدرجة للاطلاع على سجل مفصل للتغييرات.

حدد محفوظات الصفحة من القائمة المنسدلة

الخطوة رقم 3: الاستعادة إذا لزم الأمر

إذا كنت تريد العودة، حدد إصدارًا وانقر على استعادة لجعله المستند النشط.

انقر فوق "استعادة هذا الإصدار" للحصول على الإصدار السابق

🔍 هل تعلم؟ فكرة "تتبع التغييرات" ليست جديدة. الكتبة القدماء كانوا يضعون شروحًا أو تصحيحات على المخطوطات باستخدام حبر أو هوامش مختلفة. وقد أرسى هذا التتبع اليدوي الأساس للأدوات الرقمية الحالية.

الخطوة رقم 4: الوصول إلى عرض النشاط (اختياري)

بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض النشاط في ClickUp سجلًا في الوقت الفعلي لكل ما يحدث داخل مستنداتك، بدءًا من التعديلات والتعليقات إلى تحديثات الأذونات وغيرها. إنها الأداة المثالية ل التعاون الافتراضي ومراقبة تقدم الفريق وحل التعديلات المتداخلة والبقاء على اطلاع على التغييرات.

لإضافة طريقة عرض النشاط إلى مساحة العمل الخاصة بك، انقر فوق +طريقة العرض في انقر فوق طرق العرض لفتح نموذج طرق العرض. من هناك، اختر نشاط كنوع طريقة العرض. بمجرد إنشاء طريقة العرض، قم بتسميتها وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك باستخدام القائمة تخصيص على اليمين.

انقر فوق طريقة عرض النشاط لتتبع التغييرات

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ أول شكل من أشكال التحكم في الإصدار الرقمي في السبعينيات. سمح SCCS (نظام التحكم في شفرة المصدر) للمطورين بتتبع التغييرات في التعليمات البرمجية، ممهدًا الطريق للأدوات الحديثة مثل Git والمنصات التعاونية.

نصيحة إضافية: استخدم نقر فوق عرض الجدول

نظّم بياناتك بوضوح باستخدام طريقة عرض الجدول ClickUp Table View

ارسم العلاقات بين المهام والمستندات والتبعيات باستخدام انقر فوق عرض الجدول واجهة السحب والإفلات السهلة. يمكنك تنسيق جداولك بالطريقة التي تريدها، وإدارة العمل باستخدام خيارات التصفية والتجميع القوية، وإخفاء الأعمدة وتثبيتها لسهولة الفرز. فكر في الأمر وكأنه بديل أكثر قوة لبرنامج Excel - مع طريقة أبسط بكثير لتتبع التغييرات وإدارة التحكم في الإصدار.

تتيح لك طريقة عرض الجدول التعاون في الوقت الحقيقي ومشاركة التحديثات مع روابط المشروع المتاحة للجمهور. ولمزيد من الراحة، يمكنك تصدير معلومات طريقة عرض الجدول كجداول بيانات، مما يسهل مشاركة البيانات أو تخزينها في مكان آخر.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل الأدوات الرقمية، كان المحامون يتتبعون التغييرات في المستندات القانونية باستخدام ورق الكربون. كانت النسخ المتعددة تضمن ظهور التغييرات على كل طبقة، وإن كان ذلك بشكل فوضوي ويدوي.

# ## انتقل إلى "المسار الصحيح" لإدارة البيانات بنجاح مع ClickUp

يمكن لميزات تتبع التغييرات في Excel أن تلبي الاحتياجات الأساسية ولكنها لا تكفي دائمًا لتدفقات العمل المعقدة أو التعاون السلس.

إذا كنت قد سئمتَ من التنقل بين القيود وتريد أداة تجعل تتبع التغييرات بسيطًا وفعالًا، فإن ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، سيوفر لك ما تحتاجه. فميزاته المتقدمة، وتتبعه القوي، وتحديثاته في الوقت الفعلي، ووضوحه الكامل، تقضي على التخمين في إدارة سير عملك.

لماذا تلتزم بـ "جيد بما فيه الكفاية" بينما يمكنك الحصول على كل شيء؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅