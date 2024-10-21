أكثر من 30 أداة مبيعات بسيطة للشركات الصغيرة

ما رأيك في الأعمال التجارية الصغيرة؟

الأم والبوب.

متجر في الزاوية.

صخب جانبي.

بغض النظر عن أفكارك حول هذا الأمر، في الواقع، الشركات الصغيرة في الواقع كبيرة جداً. اعتمادًا على من تسأل، يمكن أن يصل عدد موظفي الشركات الصغيرة إلى 1000 موظف. هذه عملية كبيرة.

في دور المبيعات في شركة صغيرة، يمكن أن يكون الأمر صعباً للغاية. أنت في مواجهة منافسيك (وأحيانًا حتى زملائك في العمل!) وتريد أن تكون يوسين بولت.

ولكن كما سيخبرك أستاذ الاقتصاد، فإن الوقت المستغرق لا يساوي العائد على الاستثمار. علينا ليس فقط العمل بشكل أسرع وأصعب ولكن أكثر ذكاءً أيضًا.

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1) CRM بالنسبة للمبتدئين، CRM هو مدير علاقات العملاء. إنه برنامج يقوم بتخزين جميع أسماء جهات الاتصال الخاصة بك، والمعلومات ذات الصلة (كل شيء من عناوين البريد الإلكتروني إلى مواقع الشركة على الويب إلى الملفات الشخصية على موقع LinkedIn). ولكن هذا ليس مجرد رولوديكس جديد.

فهو يخزن أيضًا النشاط والتفاعلات التي تجريها مع كل عميل محتمل أو عميل، مثل آخر بريد إلكتروني أو تاريخ مكالمة هاتفية. وهو يربط جهة الاتصال بالشركة أو الشركات الأخرى التي قد يكون هذا الشخص قد ارتبط بها (الناس يقفزون من الوظائف، كما تعلم!). أفضل برامج إدارة علاقات العملاء يسجل أيضًا جهات الاتصال الخاصة بك، ويعرض لك أهم العملاء المحتملين وحالات الصفقات والمزيد لتنظيم مسار المبيعات.

إذا كان هذا يبدو مخيفًا، فلا تقلق - ليس عليك القيام بكل ذلك مرة واحدة. الكثير من الشركات تقفز إلى الشركات الكبيرة مثل Salesforce دون الحاجة إلى ذلك.

في الواقع، قد يكون من الأفضل البدء بـ CRM بسيط ثم توسع مع نموك. على سبيل المثال، ClickUp هو أداة إنتاجية التي يمكن أن تكون أيضًا مجهزة كجهاز CRM مع الحقول المخصصة الميزة.

يمكنك إضافة معلومات جهة الاتصال، وسرد الخطوات التالية لجهة الاتصال/المتوقع، وتضمين أي مرفقات. يمكنك أيضًا إنشاء قالب لأي سجل جهة اتصال جديد بحيث يكون لديك دائمًا التفاصيل الصحيحة لكل شخص جديد تضيفه.

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أدوات مبيعات إدارة علاقات العملاء الموصى بها:

كليك أب : أداة مرنة يمكنك تخصيصها حسب الحاجة

IOVOX : يعمل كإدارة علاقات العملاء لمكالماتك الهاتفية. يحظى بشعبية كبيرة مع العقارات السماسرة

Close.io

Pipedrive

إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجاً

اختصار : CRM الأتمتة CRM شائع لدى فرق المبيعات للتسويق عبر البريد الإلكتروني B2B.

2) إدارة المشاريع

ما هو المكان السهل للتواصل مع بقية أعضاء فريقك حول كيفية تقدم الصفقات أو حول كيفية تأثير الميزات أو المنتجات أو خطوط الخدمات الجديدة على العملاء الحاليين؟ تقوم معظم الشركات بتفريغ هذه التحديثات في Powerpoint، وترسلها بالبريد الإلكتروني إلى الجميع ثم تنساها على الفور بعد ثلاثة أيام.

وبعد مرور شهور، يحدث تأخير كبير حيث تقوم نائبة رئيس المبيعات بالبحث في صندوق البريد الوارد الخاص بها عن تفاصيل تلك الميزات. كيف يمكن تجنب ذلك؟ الإجابة: باستخدام إدارة المشروع أداة سهلة الاستخدام، لكنها قوية بما فيه الكفاية لمؤسستك بأكملها لتستفيد منها. يحتوي ClickUp على الميزات التي تحتاجها للحصول على تفاصيل المهام، والتعليق، والمرفقات، والتكاملات وغيرها.

يمكن لفريق المبيعات لديك ترك التعليقات، وكذلك عرض المشاريع والمهام في الوقت الفعلي. أو... قد يكون ذلك فظيعاً. يمكن أن يكون وجود خط فاصل بين المبيعات/التطوير المؤسسي والمنتج مفيدًا مع وجود تسلسل قيادي واضح.

تتعامل ClickUp مع ذلك أيضًا، مع وجود مساحات وفرق فردية لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل أعضاء معينين.

أدوات مبيعات إدارة المشاريع الموصى بها:

كليك أب : واجهة بسيطة مع الكثير من الميزات المجانية

إكستنسيو : منصة تعاون حيث يمكن للفرق إنشاء محتوى أعمال مذهل في وقت قصير

أسانا

تريلو

الإثنين

المكافأة: أدوات تتبع الوقت للشركات الصغيرة !

3) توقيع المستندات

في أي عمل بعقود أو اتفاقيات فإنك سترسل الكثير من المستندات ذهابًا وإيابًا. ولا تخبرني أنك ما زلت تقوم بالمسح الضوئي والفاكس. هذا يجب أن يتغير، والأهم من ذلك كله لأنك لا تريد أن تشرح كيفية عمل جهاز الفاكس لمتدربك الجديد. الأمر لا يستحق الوقت الذي تقضيه.

بمجرد إتمام الصفقة، لا تريد أن تتعامل مع ذلك أيضاً. أنت بحاجة إلى سرعة, مؤتمتة طريقة للحصول على الأوراق في متناول اليد والمال في البنك.

توقيع المستندات الموصى بها:

4) إدارة الوثائق والمعرفة

لسهولة الوصول إلى العقود والكتيبات والأدلة وتحديثات المنتجات، ستحتاج إلى نظام إدارة المستندات لمساعدة فريقك في العثور على المواد المطلوبة. تتضمن العديد من أفضل الأدوات مرفقات مع سجل الإصدارات والملاحظات لمساعدتك في تسجيل أي تغييرات أو تحديثات تم إجراؤها.

باستخدام هذا المزيج الصحيح من أدوات التسويق بالتجزئة يمكن أن ترتقي باستراتيجية عملك إلى مستويات جديدة تمامًا. سوف تساعدك على مواءمة مبيعاتك و فرق التسويق من أجل تحقيق أهداف أعلى للإيرادات وتتبع الأداء والإحصائيات بسهولة.

من المفيد أيضًا أن تتكامل هذه الأدوات مع أداة إدارة مشروعك، بحيث يمكن أن تتحرك عملية التحديث بشكل أسرع. إذا كنت تستخدم دروب بوكس أو جوجل درايف ، كلاهما دمج مع ClickUp.

إدارة الوثائق والمعارف الموصى بها

المفهوم : قم بإنشاء جداول وإجراء تحديثات ومركزية الوثائق الخاصة بك

قم بإنشاء جداول وإجراء تحديثات ومركزية الوثائق الخاصة بك دروب بوكس

جوجل درايف

إيفرنوت

سليت

إيرتابل

5) برنامج جدولة الاجتماعات

إن جدولة العرض التوضيحي أو الاجتماع التالي لا يقل أهمية عن إجراء الاتصال. لأنه ما الفائدة إذا لم تجد وقتًا للتحدث أبدًا؟ إن إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا هو أمر سخيف في حين أن هناك الكثير من الأدوات الرائعة التي تقدم التقويم الدعوات وتفاصيل الاجتماع

ستؤدي إضافة برنامج جدولة الاجتماعات كأحد أدوات المبيعات الخاصة بك إلى تبسيط حياتك وجلب المزيد من العروض التوضيحية على طول الطريق. بمجرد جدولة اجتماعك، استخدم ClickUp Meetings لتدوين الملاحظات وإعداد بنود العمل.

أدوات جدولة الاجتماعات الموصى بها

كاليندلي : واجهة بسيطة للبدء ( يدمج مع ClickUp!)

كلارا

6) أتمتة البريد الإلكتروني وإدارته

بالنسبة للمبيعات، لا يكفي أن تبقى على اطلاع على البريد الإلكتروني - بل عليك زيادة تأثيره إلى أقصى حد. ستساعدك الكثير من برامج البريد الإلكتروني على تخصيص تحياتك وإعلامك عند فتح رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا جدولة رسائل البريد الإلكتروني لتخرج في وقت معين للوصول إلى عملائك المحتملين وفقًا لجدولهم - وليس جدولك أنت.

تحتوي العديد من الأدوات أيضًا على إمكانات صندوق الوارد الجماعي بحيث يمكنك التعليق والتحدث عن رسالة بريد إلكتروني مع أعضاء الفريق الآخرين قبل الرد عليها. يمكن للعديد من هذه البرامج أيضًا أن تجعل الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتتبعها أكثر بساطة.

موصى به أدوات إدارة البريد الإلكتروني للمبيعات

انقر فوق : إرسال/استقبال رسائل البريد الإلكتروني، وجدولة المهام، وإعداد الأتمتة، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بالمهام، والمزيد.

الواجهة : تبسيط التواصل بين جميع أعضاء الفريق من خلال رسائل البريد الإلكتروني ورسائل المنتج والمزيد

صندوق الوارد الصحيح : ضع بريدك الإلكتروني على الطيار التلقائي مع تسلسل البريد الإلكتروني وقوالب البريد الإلكتروني وتتبع البريد الإلكتروني.

EmailAnalytics : تتبع ومراقبة متوسط وقت الاستجابة للبريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة والمزيد.

هبسبوت

مايلز شيك

Outreach.io

بابلي

7) توليد العملاء المحتملين والتوعية

كان من سمات مندوب المبيعات الفعال في السابق أن يتصل بعميل محتمل دون وجود علاقة مسبقة معه وإتمام الصفقة. كان الاتصال البارد مضيعة للوقت باستثناء قلة مختارة. ولكن تم استبدال الاتصال البارد بشيء آخر: الاتصال الدافئ . التسويق بالمحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الوسائل التي تذيب الجليد عن العملاء المحتملين قبل أن ترفع سماعة الهاتف (نأمل ذلك)

استخدم هذه الأدوات لمساعدتك في إنشاء اتصال أفضل، بما في ذلك العثور على رسائل البريد الإلكتروني وإجراء هذا الاتصال الفوري. ولكن كيف تعرف من أين تبدأ؟ شراء تلك القائمة من قاعدة بيانات ضخمة؟ ربما لا. أنت بحاجة إلى أدوات مثل Sales Navigator و LeadFuze للمساعدة في إنشاء قوائم مخصصة من المرجح أن تتطابق مع أهداف المبيعات و أهداف العمل .

الأدوات الموصى بها لتوليد العملاء المحتملين والتوعية

8) مؤتمرات الفيديو

لدي صديق يعمل في مجال المبيعات يسافر عبر البلاد، ويتوقف لرؤية مجموعة متنوعة من العملاء على طول الطريق. فهو في فيلادلفيا في أسبوع، وفي رالي في الأسبوع التالي، ثم يذهب إلى سياتل. هذا أمر رائع إذا كانت شركتك تملك المال الكافي للقيام بذلك.

لا يعمل جميعنا في شركات تنفق الآلاف كل أسبوع على فريق المبيعات المتعرج إلى كل عميل محتمل. لكن الأداة الكبيرة التالية في ترسانتك هي منصة مؤتمرات فيديو عالية الجودة لإجراء هذا الاتصال الشخصي. يجب أن تكون موثوقة وجديرة بالثقة، والأهم من ذلك - ألا تكون مزعجة.

وننسى عمليات تسجيل الدخول المتعددة، فمن يحب ذلك؟ هناك بعض الأدوات التي تعمل بشكل أفضل للأفراد الاجتماعات بينما قد يكون البعض الآخر مناسبًا بشكل أفضل لعقد المؤتمرات الجماعية.

Appear.in: يمكن لأي شخص الذهاب إلى الموقع، والعثور على شخصه وتسجيل الدخول. أو إرسال دعوات. اجتماعات سهلة للغاية تعتمد على المتصفح بدون تنزيلات إضافية أو رموز دبوس.

تكبير

رينج سنترال

سكايب

الخلاصة: تسريع مبيعاتك

هدفك: المزيد من القدرة والقدرة على التواصل، لأن مندوب المبيعات النموذجي ينفق فقط 36% من وقتهم بالمبيعات الفعلية. وهذا ليس جيداً. على الرغم من أن المبيعات قد تبدو في بعض الأحيان وكأنها معركة يداً بيد، إلا أنه من المفترض أن تعمل أدوات المبيعات الإنتاجية لصالحك ولصالح مندوبي المبيعات لديك. ماذا لو كان هناك ذكاء اصطناعي للمساعدة في مستقبل العمل ?

إنها تجعل الخطوات الصغيرة اليومية والضرورية للمبيعات تتم بأقل قدر من الاحتكاك حتى يركز فريقك على العوائد ذات القيمة الأعلى.

عندما تكون مستعدًا لتوفير يوم في الأسبوع، وتبدأ في تحقيق عوائد أعلى، اشترك في ClickUp خطة مجانية للأبد !

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