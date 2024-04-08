كودا مقابل نوتيون: أيهما أفضل لفريقك؟

عندما بدأ البحث عن مساحات عمل فعالة، كانت هناك المستندات وجداول البيانات. وكانت هاتان أداتان مختلفتان إلى أن بدأت إدارة المشاريع و تطبيقات قائمة المهام أصبحت ضرورة يومية.

مع توفر العديد من الخيارات بسهولة، ازداد الجدل بين Coda و Notion.

توفر كل من Coda وNotion حلولاً فريدة لسير العمل تجمع بين البيانات المنظمة والمستندات الطويلة، ولكن من المهم معرفة الاختلافات الرئيسية بين الأداتين!

نوتيون مقابل كودا: الضجة حول التعاون الرقمي

تُعد Notion و Coda رائدتان في مجال التوثيق الرقمي وحلول إدارة المعرفة. هاتان تطبيقات تدوين الملاحظات تتيح لك أداء المهام التقليدية، سواء تنظيم المعلومات أو ببساطة تحرير المستندات وإنشاءها.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل كلاهما كقوائم مهام متقدمة، وهو أمر مثالي إذا كنت تبحث عن استراتيجيات تدوين الملاحظات . أو يمكنك استخدام تطبيقات الويب هذه لتوسيع نطاق العمليات وسير العمل الأكثر تعقيدًا، وتسليط الضوء عليها أكثر كتطبيقات لإدارة المشاريع.

تعمل الأدوات من خلال مزج الكتابة والملاحظات وجداول البيانات في مركز مركزي يسهل الوصول إليه للأفراد والفرق. يتمتع كل من Coda و Notion بمزايا وميزات خاصة بهما لتمييزهما عن بعضهما البعض.

ما هو كودا؟

كودا هي أداة لإدارة المشاريع تم إطلاقها في عام 2019. على الرغم من أنها كانت موجودة منذ بضع سنوات، إلا أن إنشائها كان استجابةً لحقيقة أن جداول البيانات والمستندات كانت تستخدم نظائر مادية لسحب البيانات. وقد حان الوقت لإعادة تصور كيفية ربط البيانات بين جداول البيانات والمستندات.

تسمح المنصة المرنة بإنشاء مستندات Coda بمعلومات من مصادر مختلفة وبتنسيقات مختلفة في مستند واحد، وكلها مخصصة لمهام أو مشاريع محددة.

عبر كودا

ميزات كودا

يجعل Coda التنقل بين المستندات أمرًا سهلاً للغاية. وهو مفيد في الأوقات التي أصبح فيها العمل عن بُعد حقيقة واقعة بالنسبة للعديد من الشركات، ويوفر ما يلي:

ملحقات حزمة

يسمح لك بإضافة أزرار الإعجاب من داخل صفحاتك. باستخدام المكون الإضافي لـ Coda، حزم، يمكنك ربط مستنداتك بتطبيقات الطرف الثالث مثل Github وFigma وShopify وGmail في مساحة العمل الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العمل مع البيانات في الوقت الفعلي حيث يمكنك دفع التحديثات أو سحب البيانات المباشرة تلقائيًا من الأدوات الموجودة على المنصة إلى المستند الذي تعالجه.

عبر كودا

عند إدارة الجداول الزمنية للمهام، ترتبط المكونات الإضافية بـ Slack والبريد الإلكتروني لإرسال تنبيهات وتذكيرات لك، مما يمنحك مشاهدات دورية يومية أو أسبوعية. يتعامل معرض المستندات مع جميع الاهتمامات الناشئة عن المستندات المنشورة، والتي يمكنك نسخها أو تخزينها للرجوع إليها في المستقبل أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين على كودا.

مكتبة القوالب

أثناء استكشافك لخياراتك، يتيح لك البرنامج اختيار قالب كودا من معرض القوالب الخاص به لاستخدامه على المنصة بناءً على احتياجاتك وأهدافك. يكيف البرنامج وظائفه مع مختلف المجالات بدءًا من المهام المهنية مثل الموارد البشرية والتسويق إلى المهام الشخصية مثل إدارة المهام المنزلية لتعزيز الإنتاجية.

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عبر كودا

توافر المنصة

يعمل على مختلف الأجهزة التي تعمل بنظام iOS و Android ومنصات الويب. تسمح لك كل هذه الخيارات بتخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجات شركتك أو احتياجاتك الشخصية أثناء تطوير منصتك من الصفحة الفارغة التي بدأتها. علاوة على ذلك، ومع هذه التحديثات المباشرة، يمكنك اتخاذ قرارات بشأن المشكلات لأن Coda هو الدعم الذي يحتاجه فريقك للعصف الذهني واتخاذ القرارات.

اللبنات الأساسية

تسمح كودا بتحرير البيانات في الجداول والمعلومات على المستندات لإثارة محادثة بين المعلومات وأعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تتم مزامنة جميع التحديثات تلقائيًا، وهو ما تحتاجه لـ تتبع المشروع واحتياجات الإدارة.

عبر كودا

إذا اخترت كودا، ستبدأ بصفحة مستندات ترفع عليها المستندات والجداول التي ستستخدمها. تمزج هذه الصفحة بين النصوص والجداول في مساحة عمل تسهل إدارة المشروع بسلاسة. يمكنك تطبيق الصيغ على أي من مستنداتك إلى جانب جداول البيانات واسترجاع البيانات من أي قسم من المستندات.

كودا التسعير

يأتي Coda بعدة حدود في خطته المجانية. ولديه خطط تسعير مختلفة، بما في ذلك الخيارات الاحترافية والمؤسسية وخيارات الفريق.

إيجابيات كودا

تستوعب العديد من عمليات التكامل

يمكنك تخزين مستندات كودا الخاصة بك بطريقة منظمة

يسمح بإنشاء صفحات فرعية تسهل تتبع جميع المهام والمستندات

يسهل التعاون

سلبيات كودا

فترة التهيئة هي منحنى تعليمي طويل

يمكن أن يتداخل مع تنسيق المستند

تحتاج الواجهة إلى تحديث

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ما هو المفهوم؟ Notion هي أداة لتدوين الملاحظات مع أداة تعاونية

أدوات إدارة المشاريع و إدارة المهام الذي يضم أكثر من 20 مليون مستخدم.

وظيفة قاعدة البيانات من المفهوم ضروريًا لإطلاقها في عام 2016 بعد أن أدركت أن الورق وخزائن الملفات كانت نهجًا قديمًا لإدارة سير العمل.

عبر Notion

ميزات Notion

في حين أن هناك الكثير من بدائل المفهوم مثل إيفرنوت ، كانت هذه الأداة بمثابة ترقية كبيرة لأولئك الذين ينتقلون من العمليات اليدوية إلى الرقمية إدارة سير العمل الحلول. إليك ما تقدمه Notion:

مساحات عمل متعددة

ستبقي Notion فرقك في مناطق زمنية متعددة على نفس الصفحة أو على نفس السرعة. يتطور الجانب التعاوني في Notion في مساحة العمل التي تنشئها. هنا يمكنك إنشاء فريق من خلال دعوة المتعاونين إلى مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك إنشاء مساحات عمل متعددة لأهداف مختلفة، والتبديل بين مساحات العمل هذه، وحذف تلك التي لم تعد بحاجة إليها. تمكّنك مساحات العمل هذه من فصل أنواع مختلفة من المحتوى. في هذه المساحات التعاونية، تتضمن خياراتك القدرة على دعوة مشاركين آخرين كضيوف حتى يتمكنوا من عرض بعض الصفحات في مساحة العمل الخاصة بك أو تحريرها أو التعليق عليها أو مشاركتها.

توافق الأجهزة

يمكنك نسخ وظائف البرنامج على الأجهزة اللوحية أو الهواتف. ويعزز النسخ المتماثل الإنتاجية حيث يمكنك العمل على الصفحات على المنصة من أي مكان على الأجهزة المدعومة بحيث يمكن لأعضاء الفريق العمل افتراضياً مع بعضهم البعض.

عبر Notion

تعمل هذه المزامنة على تعزيز العمل عن بُعد لأنها توفر معلومات في الوقت الفعلي لأعضاء فريقك، وتقدم إشعارات وتحديثات حول المشاريع المختلفة حتى يعملوا في المواعيد النهائية.

الفرق الرئيسي بين Notion و Coda هو أن Notion يحتوي على تطبيق سطح مكتب. لذلك، من الأسهل التنقل بين مساحات العمل مع Coda مقارنةً بـ Notion. (على العكس، تتفوق Coda إذا كنت بحاجة إلى تطبيق ينتقل بين صانع المستندات والمساحات)

من الممكن نقل المحتوى عبر حسابات Notion في حال كان لديك عدة حسابات. لن يزعجك الانتقال عبر الإنترنت لمهامك بعد الآن لأن واجهة Notion تسمح لك بتضمين المحتوى عبر الإنترنت افتراضيًا داخل صفحات Notion وإدارة عمليات التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات Notion.

أدوات السحب والإفلات

يقول البعض إن بنية Notion تعيد إلى الأذهان مفهوم الليغو. فهو مصنوع من كتل نصية وقواعد بيانات وصور وأي معلومات أخرى تتفاعل مع بعضها البعض. ستجد هذه الكتل على المنصة في الجداول، وقوائم المهام، والصور، والنصوص، والتضمينات، والعناوين، وقوائم التبديل.

باستخدام مقبض المكوِّنات في Notion، يمكنك نقل المكوِّنات التي أنشأتها عن طريق سحبها وإفلاتها إلى الموقع الذي تريده. استخدم المقبض لإعادة تشكيل أو إعادة ترتيب أو إعادة ترتيب المعلومات أو أفكارك الملتقطة في المكوِّن أو إعادة ترتيبها.

حتى مع كل هذه الوظائف، لا يزال لدى Notion المزيد لتقدمه، كما هو واضح في لوحاته على غرار كانبان. توجه هذه اللوحات حركة المهام خلال المراحل المختلفة التي تؤدي إلى إكمالها.

عبر Notion

سهولة التصفح

يحتوي Notion على شريط جانبي للتنقل بسهولة في المنصة. تتيح لك وظيفة البحث السريع في البرنامج التنقل عبر معلوماتك للعثور على ما يحتاجه فريقك.

يظل الجانب التعاوني واسع النطاق مع قدرته على مساعدتك في إنشاء صفحات عامة من أي صفحة على المنصة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء موقع إلكتروني قابل للتصفح بالكامل على المنصة مع روابط إذا كنت بحاجة إلى موقع إلكتروني! يمتد تنوع Notion لدعم النشر مثل المدونات والصفحات المقصودة والمحافظ.

كتل الأكواد البرمجية في Notion هي خيارات تنسيق يمكن للمستخدم من خلالها إنشاء أكواد برمجية. يستخدم بعض المطورين جافا سكريبت لإنشاء الأكواد، ولدى Notion هذه الإمكانية. الأكواد قابلة للمشاركة مع مطورين آخرين وتساعد في إنشاء مجموعة مقتطفات برمجية.

التخزين والأمان

كما هو الحال مع أي برنامج مخصص لمعالجة المستندات، فإن المخاوف بشأن حدود التخزين مشروعة. لا يخيب برنامج Notion الآمال لأنه يوفر سعة تخزين غير محدودة في جميع خططه، ولكن هناك أيضاً حدوداً لتحميل الملفات.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Notion أذونات خاصة لتوجيه مشاركة المعلومات لحماية المستندات.

عبر Notion

تسعير المفهوم

لدى Notion خطة مجانية إلى الأبد، والتي تتضمن صفحات وكتل غير محدودة للاستخدام الشخصي. يمكنك أيضًا المشاركة مع خمسة ضيوف كحد أقصى ومزامنة المستندات عبر مختلف الأجهزة.

وترتقي الباقة المجانية للاستخدام الشخصي عن الباقة المجانية للاستخدام الشخصي إلى الباقة الاحترافية الشخصية التي تأتي بسعر 4 دولارات شهريًا. يتضمن ذلك ثلاث ميزات مضافة وضيوف غير محدودين مع سجل إصدارات يستمر لمدة 30 يومًا.

يعمل Notion للفرق بسعر 8 دولارات شهريًا ويوفر مساحة عمل تعاونية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وأذونات متقدمة مع عدد غير محدود من المستخدمين.

إيجابيات Notion

من السهل تشغيله بتعليمات وإجراءات بسيطة

يتمتع بخصائص تعاونية واسعة النطاق مما يجعله مناسبًا لمشاركة المستندات

خطة مجانية تيسيرية وأكثر فائدة مقابل المال

يحتوي على مجموعة من القوالب لاستضافة الفرق من مختلف الصناعات

سلبيات برنامج Notion

يقوم بتسجيل خروجك فجأة، في بعض الأحيان

أخطاء مزعجة

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كودا ضد نوتيون على ريديت

لجأنا إلى موقع Reddit لنرى أين وصل الناس في مناظرة Coda مقابل Notion. عندما تبحث كودا مقابل نوتيون على موقع ريديت يبدو أن العديد من المستخدمين يتفقون على أن Notion أكثر قابلية للتخصيص وأفضل لكتابة الملاحظات الطويلة:

"كودا ليس مصممًا بشكل جيد لكتابة أجزاء أطول في قاعدة البيانات، أعلم أنه يسمح بالملاحظات/النصوص لكنه أكثر تعقيدًا ويتطلب جهدًا أكبر. كما لا توجد أيقونات قابلة للتخصيص. سأبقى مع Notion."

أخرى ريديت لاحظ المستخدمون أنه على الرغم من ميزات Notion المخصصة، إلا أن هناك إيجابيات كبيرة لاستخدام Coda أيضًا:

"كودا أقوى بكثير ولديه سقف أكبر. لديك تكاملات أصلية مع منصات مختلفة ويمكنك حتى إنشاء (حزم) خاصة بك. يحتوي على أتمتة ومخططات بيانية وصيغ في أي مكان في المستند والمزيد."

ClickUp: البديل الفائز لـ Coda مقابل Notion 2022

إذا لم تكن مقتنعًا تمامًا بأن كودا أو نوتيون يحققان التوازن الصحيح بين إدارة المستندات وإدارة المشاريع، فأنت لست وحدك! ومع ذلك، هناك فئة مهمة تقصر فيها هذه الأدوات: الإنتاجية الشخصية وإنتاجية الفريق.

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بجانب ClickUp Docs، تقدم المنصة ميزات مجانية أخرى متاحة لك الآن:

تطبيق جوال سهل الاستخدام

لا تخيب ClickUp الآمال في توفير إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى منصتها من أجهزة مختلفة! تمتد وظيفة المتصفح إلى الهواتف المحمولة، مما يجعلها ملائمة لتتبع تقدم المهام وتلقي التحديثات الأساسية بتمريرة من الشاشة وأثناء التنقل.

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص

هل تحتاج إلى بوابة منخفضة الصيانة لتخطيط وتتبع OKR؟ جرّب عرض لوحة المعلومات.

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هل تحتاج إلى تصور ما هو موجود في قائمة الانتظار لفريق التصميم؟ افتح طريقة عرض اللوحة. طرق العرض في ClickUp جنبًا إلى جنب مع ميزات قوية مثل الحقول المخصصة تمنحك نظرة عامة عالية المستوى لمشاريع متعددة جنبًا إلى جنب أو واحدًا تلو الآخر مع فرز مرن.

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل

الصورة الكبيرة

من الصعب على Notion و كودا لمنح المستخدمين قابلية التوسع التي يوفرها ClickUp. إذا كان عليك اختيار أداة واحدة مجانية لإدارة المشاريع لتخصيص سير عملك في كل فصل من فصول الحياة، فاختر ClickUp.

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