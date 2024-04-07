تطبيق Notion مقابل OneNote: مقارنة بين تطبيق لتدوين الملاحظات

برنامج Notion مقابل برنامج OneNote: من هو ملك تدوين الملاحظات تطبيقات؟

قد يكون اختيار الأفضل بين الاثنين قراراً صعباً.

OneNote هو من شركة مشهورة عالميًا - مايكروسوفت - وهو موجود منذ سنوات. ومن ناحية أخرى، فإن تطبيق Notion هو تطبيق شائع على نطاق واسع برنامج معالجة النصوص .

سيساعدك فهم الاختلافات والإيجابيات والسلبيات بين هذه البرامج على تحديد الخيار الأفضل.

ترشدك هذه المقالة إلى مقارنة مفصلة بين Notion و OneNote لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير. سوف تكتشف أيضًا أفضل OneNote و بديل Notion عليك أن تجرب!

هل أنت مستعد للمواجهة؟ هيا بنا نبدأ!

ملاحظة واحدة مقابل. جدول لمحة عامة عن النوتة

فيما يلي مقارنة بين المتنافسين جنبًا إلى جنب:

جدول تفصيلي للميزات والأسعار بين Notion وOneNote

Notion OneNote النظام الأساسي iOS و Android و Windows و macOS iOS و Android و Windows و macOS حالة الاستخدام أداة تعاونية تتيح لك تدوين الملاحظات والتخطيط وتنظيم أفكارك أداة تعاونية لتدوين الملاحظات تتيح لك إجراء العمليات الحسابية وكتابة الملاحظات وتنظيم الأفكار ووضع الأفكار التسعير خطة مجانية مع [ القوالب قوالب تدوين الملاحظات لفئات مثل الإنتاجية الشخصية والوسائط والعمل المشتركون لديهم قوالب مضمنة /href/ https://clickup.com/blog/onenote-templates//OneNote قوالب/%href/]( المزامنة عبرجميعالأجهزة عبرجميعالأجهزة ) مثل قوائم المهام وخلفيات الصفحات المزخرفة عمليات التكامل يتكامل مع مئات التطبيقات المكتبية مثل Gmail وتقويم Google و Asana و Trello يتكامل مع الخدمات السحابية الشائعة مثل Evernote و Salesforce و DropBox و CloudHQ

نوتيون مقابل مايكروسوفت ون نوت

على الرغم من أن Notion وOneNote يمتلكان بعض الميزات المتطابقة، إلا أن كلتا الأداتين تختلفان في نواحٍ محددة. لذا، دعونا نتعمق في الأمر ونكتشف ما يفصل بين الاثنين.

1. تجربة المستخدم

أنت تريد أداة ذات واجهة بسيطة لإنشاء ملاحظاتك وتنظيمها ومشاركتها بسهولة. الواجهة المزدحمة تجعل من الصعب العثور على الميزات التي تبحث عنها واستخدامها.

باختصار، يجب أن تعمل الأداة المناسبة على تبسيط استراتيجيات تدوين الملاحظات بدلاً من تعقيدها. إليك ما يمكن توقعه من كلتا الأداتين.

تجربة المستخدم #### Notion

تتيح لك Notion إنشاء صفحات مكونة من "كتل"، والتي تعمل كأقسام. على عكس OneNote، يحتوي Notion على شريط جانبي يسهل العثور على كتلة معينة داخل الصفحة.

ميزة الشريط الجانبي في فكرة يحتوي هذا الشريط الجانبي المفيد على خاصية بحث للتنقل بين الملاحظات دون الحاجة إلى نقرات كثيرة أو الحاجة إلى الذهاب والإياب. العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات تعمل بالمثل.

ومع ذلك، يعاني تطبيق Notion من مشكلة رئيسية واحدة تؤثر على تجربة المستخدم، وهي قابلية التخصيص الواسعة.

تسمح لك قابلية التخصيص بتخصيص مستندات مشاريعك للحصول على أفضل النتائج، لكن هذا الانفتاح يمثل مشكلة لأنه يزيد من حدة منحنى التعلم للمستخدمين الجدد.

تجربة مستخدم OneNote #### تجربة مستخدم OneNote

يتميز OneNote بتصميم أنيق حيث يمكن الوصول إلى العناصر والملاحظات بسهولة. تتيح لك أداة تدوين الملاحظات هذه إنشاء ملاحظات بشكل فردي أو تجميعها في دفتر ملاحظات.

يمكنك تدوين ملاحظات مختلفة على صفحات مختلفة وتجميعها في دفتر ملاحظات واحد. هذه طريقة "قديمة" لتدوين الملاحظات، تم تحديثها لتناسب العالم الرقمي.

إنشاء دفاتر ملاحظات في أونينوت ومع ذلك، فإن OneNote للأجهزة المحمولة يفتقر إلى شريط جانبي يمكن الوصول إليه بسهولة عند البحث عن قسم معين في دفتر ملاحظات معين.

تحقق من

_مراجع/ https://clickup.com/blog/onenote-alternatives// بدائل_OneNote* *%/مرجع/_

للتطبيقات الأخرى التي تحتوي على ميزة الشريط الجانبي!

2. تدوين الملاحظات

تتيح لك كلتا الأداتين تدوين الملاحظات بطرق مختلفة. لكنك تريد الأداة التي تتيح لك القيام بذلك بأبسط الطرق وأسرعها وأكثرها ملاءمة.

إليك كيفية المقارنة بين Notion وOneNote من حيث تدوين الملاحظات.

ميزات تدوين الملاحظات Notion

ما يميز Notion هو أنه يسمح لك بإنشاء صفحات مكونة من كتل. تتضمن هذه الكتل الصوت والنصوص والرموز والجداول والفيديو والمعادلات الرياضية والرموز التعبيرية والمعارض والقوائم.

على عكس OneNote، يسمح لك Notion بإضافة أكبر عدد ممكن من الصفحات الفرعية داخل صفحة واحدة. ونتيجة لذلك، من السهل تحديد موقع الصفحة والتسلسل الهرمي لمحتواها.

فتح صفحات فرعية جديدة في فكرة إن أفضل ميزة لتدوين الملاحظات في Notion هي أنه يعمل كأداة للكتابة (مثل محرر مستندات جوجل ومايكروسوفت وورد).

وهذا يعني أنه يمكنك تنسيق المحتوى الخاص بك باستخدام العناوين، مما يجعل ملاحظاتك قابلة للفحص والقراءة بسهولة. يمكنك أيضًا استخدام القوائم النقطية والمرقمة. ومع ذلك، تدعم الأداة ثلاثة خطوط فقط.

على الرغم من أن Notion لا يدعم العديد من الخطوط مثل OneNote، إلا أنه يحتوي على الكثير من الرموز ويدعم ألوان نصية مختلفة حتى تتمكن من تخصيص ملاحظاتك وتنسيقها. هذه الميزات غير متوفرة في OneNote للأجهزة المحمولة.

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ميزات تدوين الملاحظات في OneNote

يتيح لك OneNote تدوين الملاحظات بتنسيقات مختلفة مثل النص والصورة والصوت. في OneNote لنظام التشغيل Windows، يمكنك تدوين الملاحظات بخط اليد أو الرسم أو إنشاء رسومات باستخدام الماوس داخل تطبيق تدوين الملاحظات. يمكنك أيضًا تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص. وهذا مفيد للغاية، خاصةً إذا كنت من النوع المبدع.

ملاحظات مكتوبة بخط اليد في ون نوت بعد تدوين الملاحظات، يمكنك حفظها كصفحات فردية أو دفاتر ملاحظات، بحيث تكون ملاحظاتك قابلة للبحث فيها على جميع الأجهزة. تتوفر أيضًا ملحقات متصفح OneNote لقص صفحات الويب بسهولة.

ماذا أيضاً؟ يمكن لـ OneNote إنشاء قوائم نقطية ومرقّمة وترتيب أولويات الملاحظات بناءً على الأهمية باستخدام علامات مثل "مهم" و"المهام" وهذا يسهّل الوصول إلى الملاحظات الأكثر أهمية.

على الرغم من أن أداة تدوين الملاحظات هذه تدعم العديد من الخطوط، إلا أنها تحد من مدى عمق المستخدمين عند إنشاء صفحات داخل الصفحات. وبعبارة أخرى، لا يمكنك إضافة عدة صفحات فرعية داخل الصفحة عند إنشاء الملاحظات، الأمر الذي كان من شأنه تبسيط إنشاء تسلسل هرمي للمحتوى سهل التتبع.

ولكن لا يزال يحتوي على ميزة رائعة - آلة حاسبة مدمجة. يمكنك إدخال عمليات حسابية بسيطة، وستعطيك الأداة تلقائيًا الإجابة الصحيحة. ويستفيد الطلاب أو الشركات من هذه الميزة الداخلية للبقاء مركزاً على الملاحظات.

ميزة الآلة الحاسبة في ون نوت

3. الخصوصية والأمان

كما هو الحال مع كل أداة رقمية، يجب عليك التأكد من استخدام أداة آمنة لتدوين الملاحظات تحمي بياناتك من اختراق البيانات.

وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تريد استخدامها لأغراض تجارية مثل إنشاء تدفقات المشاريع, صفحات ويكي العميل ومراكز موارد الفريق، إلخ.

فيما يلي شكل الخصوصية والأمان في كل أداة.

ميزات الأمان #### ميزات أمان Notion

على عكس OneNote، لا يمكنك حماية الملفات بكلمة مرور في Notion. ومع ذلك، لديك القدرة على التحكم في من يمكنه الوصول إلى الملفات في التطبيق.

يمكنك تعيين أذونات تفصل المحتوى الخاص عن الملاحظات العامة.

لذلك لا يزال بإمكانك مشاركة ما تريد أن يراه الآخرون دون القلق بشأن وصول الأشخاص إلى أغراضك الشخصية.

تعيين أذونات ل المفهوم الصفحات

ميزات أمان OneNote

صممت مايكروسوفت OneNote لتأمين ملاحظاتك من أعين المتطفلين. سواء كنت تستخدم التطبيق من أجل ملاحظات الاجتماع أو ملاحظات الفصل في المدرسة، أو المعلومات الشخصية، أو المذكرات الشخصية، يمكنك حماية أقسام معينة من الملاحظات بكلمة مرور للتحكم في الوصول إليها.

هذا أمر بالغ الأهمية إذا كنت تشارك المعلومات في التطبيق مع أشخاص آخرين. لا داعي للقلق بشأن وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى معلوماتك الشخصية في مساحة العمل المشتركة في OneNote.

ومع ذلك، لا يمكنك نسيان كلمة مرور تشفير ملاحظاتك. ولا يمكن حتى لدعم مايكروسوفت مساعدتك في استرداد كلمة المرور إذا نسيتها.

لا تنطبق ميزة حماية كلمة المرور هذه على ملفات الصوت والفيديو في OneNote. هذه الميزة موجودة أيضًا لـ OneNote على أجهزة الكمبيوتر المكتبية فقط.

حماية كلمة المرور في ون نوت

4. التكامل

تُعد أدوات تدوين الملاحظات التعاونية جديرة حقًا إذا كانت تتكامل مع أدوات أخرى أدوات الإنتاجية . تضمن لك القدرة على التكامل أن تندمج بشكل مثالي مع مهام سير العمل الحالية بحيث تقوم بكل شيء من منصة واحدة.

تكامل #### تكامل Notion

في حين أن Notion يتكامل مع أكثر من 200 تطبيق أساسي، إلا أنه يفقد العديد من النقاط في هذا المجال من خلال عدم تكامله مع تقويم Google. على الرغم من أنه يمكنك تضمين تقويم "للعرض فقط"، إلا أنه غالبًا ما يكون أكثر صعوبة مما يستحق بالنسبة لمعظم المستخدمين. لسوء الحظ، عليك الانتقال إلى تطبيق تقويم جوجل كلما أردت تعديل أو إضافة حدث.

المفهوم التكامل

إذا كنت مثل معظم الأشخاص، فإن إمكانية الوصول إلى التقويم والملاحظات من مكان واحد أمر ضروري للمهام اليومية. اطّلع على تكامل تقويم Google و ClickUp لتنظيم المشاريع الكبيرة في التقويم والبدء في إنجاز مهامك مع توفير الوقت الكافي!

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تكامل OneNote

يُعد OneNote أداة تكامل قوية ولديه المزيد من التطبيقات الأساسية المتاحة مثل تقويم Google. في الواقع، يتكامل OneNote مع أكثر من 850 تطبيقًا والكثير من التطبيقات الملائمة للوسائط أيضًا.

التمكين ون نوت عمليات التكامل

5. دعم العملاء

تعتبر ميزات وتكاليف تطبيق تدوين الملاحظات مهمة، ولكن دعم العملاء هو الأكثر أهمية، خاصةً إذا كنت تستخدمه لأغراض العمل. فأنت لا تريد أن تظل عالقاً في محاولة معرفة كيفية عمل البرنامج أو عندما تواجه مشكلات.

يقدم كل من OneNote و Notion خدمات دعم العملاء التالية لخطط متميزة محددة:

الدعم عبر الهاتف

دعم الممثل المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

الدردشة

البريد الإلكتروني/مكتب المساعدة

الأسئلة الشائعة/المنتدى

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/obsidian-vs-notion// المكافأة:_*مكافأة %/%href/_

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بينما يتمتع كلاهما بنفس ميزات دعم العملاء، إليك ما قاله المستخدمون عنهما:

شهادات دعم العملاء #### Notion دعم العملاء

مراجعة إيجابية

"تطبيق ممتاز مع خدمة عملاء ممتازة. شكراً لكريس وفيلي. لقد كانا ودودين ومتعاونين للغاية. تم حل سؤالي على الفور من خلال حل بديل لأن ما أردت القيام به لم يكن ممكنًا مع الميزات الحالية للتطبيق ...."_... Trustpilot مراجعة سلبية

"خدمة عملاء صادمة. لقد مرّ شهر وهم "يعاودون الاتصال بي." _ -Trustpilot

شهادات دعم عملاء OneNote #### شهادات دعم العملاء

مراجعة إيجابية

"OneNote هو أحد منتجات مايكروسوفت، وبالتالي فإن لديهم شبكة دعم عملاء رائعة. الأسئلة الشائعة لديهم مفيدة جدًا للإجابة عن أي أسئلة عامة قد تكون لديك، بالإضافة إلى قسم "المساعدة" المدمج الموجود في شريط الأدوات."- TrustRadius مراجعة سلبية

_"يحتوي OneNote على دعم جيد، ولكن لا يبدو أن هناك الكثير من المعلومات حول كيفية تحقيق نتائج معينة...."_TrustRadius

مكافأة: OneNote مقابل. قابلية الملاحظة !

6. توافر المنصة

يجب أن يسمح لك أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات بالوصول إلى ملاحظاتك أثناء التنقل، أليس كذلك؟

ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون التطبيق متاحًا على جميع أجهزتك. ولحسن الحظ، يتوفر تطبيق Notion وOneNote لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

توفر النظام الأساسي Notion

لا توفر تطبيقات Notion لسطح المكتب والأجهزة المحمولة ميزات متقدمة لتلبية إحدى نقاط التسويق الرئيسية - إدارة المهام. إدارة مشروع Notion الوظائف ليست متقدمة بما يكفي لتمكين التعاون السلس. فهي تفتقر إلى ميزات مثل تتبع الوقت، ومخططات جانت المدمجة و المراجع التي تتوقعها من أداة إدارة المهام.

فكرة تطبيق الهاتف المحمول

توفر نظام OneNote الأساسي

في حين أن OneNote متاح لجميع الأجهزة، إلا أن تطبيقه على نظام أندرويد يفتقر إلى ميزات قيّمة مثل تلك الموجودة أدناه:

العمليات الحسابية

أدوات الشكل والقلم الرصاص

الرموز

إذا كانت هذه الميزات مهمة بالنسبة لك، فقد لا يكون تطبيق OneNote على نظام أندرويد هو تطبيق تدوين الملاحظات الذي تبحث عنه.

ون نوت تطبيقات الجوال

7. التخزين والتسعير

في مساحة العمل الضيقة لتدوين الملاحظات، يعد التخزين أمرًا بالغ الأهمية.

في حالة OneNote و Notion، يكون للتخزين ثمن. فيما يلي مساحة التخزين التي تحصل عليها من كل تطبيق ومقدار ما ستدفعه.

تخزين وتسعير تطبيق Notion

يقدم Notion خطة مجانية وثلاث خطط متميزة:

خطة مجانية : مشاركة الملفات مع ما يصل إلى خمسة ضيوف بحد أقصى لحجم الملف 5 ميغابايت

: مشاركة الملفات مع ما يصل إلى خمسة ضيوف بحد أقصى لحجم الملف 5 ميغابايت الإيجابيات الشخصية : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم مع مشاركة وتحميل غير محدود للملفات

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم مع مشاركة وتحميل غير محدود للملفات الفريق : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم مع مشاركة غير محدودة وتحميل الملفات وأعضاء الفريق وأذونات المشاركة

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم مع مشاركة غير محدودة وتحميل الملفات وأعضاء الفريق وأذونات المشاركة المؤسسة: تسعير مخصص مع جميع الميزات والوصول إلى دعم مخصص

تخزين وتسعير OneNote

يقدم هذا التطبيق لتدوين الملاحظات جميع ميزاته مجاناً.

والسبب؟

يتم تخزين بيانات OneNote الخاصة بك في السحابة (OneDrive) من خلال حساب Microsoft الخاص بك. ومع ذلك، تبلغ سعة التخزين المجانية 5 جيجابايت. للحصول على مساحة تخزين إضافية، يجب عليك شراء إحدى خطط Microsoft 365 المميزة:

شخصية : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم عائلية : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الأساسية : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

8. ميزات الذكاء الاصطناعي

Onenote AI

كشفت مايكروسوفت النقاب عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Copilot والتي ستساعد المستخدمين على صياغة الملاحظات وتنسيقها بشكل أكثر فعالية في OneNote، مما يوفر الوقت ويحسن الإنتاجية. تستخدم الميزة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحديد واقتراح المعلومات ذات الصلة وخيارات التنسيق أثناء كتابة المستخدم. ويمكنه اكتشاف وتفسير المعنى في النص، بما في ذلك الموضوعات والنقاط الرئيسية، وتقديم اقتراحات للنقاط والتنسيق والتنظيم.

ميزة Copilot متاحة حاليًا للمعاينة في OneNote لنظام التشغيل Windows ومن المتوقع إطلاقها رسميًا في الأشهر القادمة.

نوتيون للذكاء الاصطناعي

قدمت Notion العديد من الميزات الجديدة التي تستخدم التعلم الآلي لتحسين تدوين الملاحظات. وتشمل هذه الميزات النقاط التلقائية وقوائم المهام، وأدوات التنظيم والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومقاييس الإنتاجية المخصصة.

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء ملاحظات بسرعة وكفاءة أكبر، مع الاستمرار في تخصيص التنسيق والتخطيط حسب رغبتهم. يمكن للميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل الملاحظات الحالية للمستخدم لاقتراح المحتوى ذي الصلة، بل وتلخيصها. يعتقد إيفان تشاو، المؤسس المشارك لشركة Notion، أن قدرات الذكاء الاصطناعي للنظام ستستمر في التحسن مع زيادة عدد المستخدمين الذين يقدمون الملاحظات والبيانات. كما تدرس الشركة أيضًا دمج ميزات إدارة مشروع الذكاء الاصطناعي مع خدماتها الأخرى، مثل تنظيم قواعد البيانات وإدارتها.

نوتيون مقابل ون نوت: الإيجابيات والسلبيات

كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة، فإن Notion وOneNote لهما إيجابيات وسلبيات. دعونا نلخص ونتعمق قليلاً في إيجابيات وسلبيات كل أداة.

إيجابيات Notion

سهولة تتبع ملاحظات الاجتماعات والأحداث مع أكبر عدد ممكن من الصفحات الفرعية في صفحة واحدة

الوصول إلى القوالب المعدة مسبقًا أو إنشاء قوالب خاصة بك لتبسيط عملية تدوين الملاحظات

يدعم Notion الرموز

الوصول إلى مجتمع كبير عبر الإنترنت لمعرفة كيفية الحصول على أفضل النتائج من التطبيق

سلبيات تطبيق Notions

معقد بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين الجدد بسبب التخصيص المكثف للغاية

يتطلب منحنى تعليمي كبير بسبب الخيارات المتعددة

إيجابيات OneNote

وضع علامات على الصفحات لتحديد أولويات الملاحظات من حيث الأهمية

يدعم تنسيقات متعددة لتدوين الملاحظات مثل الرسم وتحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص

واجهة مستخدم رائعة

جزء من نظام مايكروسوفت البيئي ويأتي مع خدمات مايكروسوفت الأخرى

سهولة حماية الملفات بكلمة مرور

سلبيات OneNote

محدودية الصفحات الفرعية في كل صفحة، مما يجعل إنشاء تسلسل هرمي سلس للمحتوى أمرًا صعبًا

لا توجد ميزة العناوين كما هو الحال في Notion

OneNote مقابل. Notion على Reddit

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يستقر الناس على OneNote مقابل Notion. Notion. عندما تبحث OneNote مقابل Notion على Reddit ، يتفق معظم المستخدمين على أن Notion وOneNote يخدمان حالات استخدام مختلفة:

"إنهما تطبيقان مختلفان تمامًا. يركز OneNote على أشياء مثل الالتقاط والتمثيل الحر، بينما يحتوي Notion على جميع أنواع الميزات التي تجعل من السهل تنظيم العمل."

من ينتصر في معركة Notion ضد OneNote؟

بصراحة، اختيار الفائز مباشرة هو قرار صعب مع وجود الكثير من أوجه التشابه بين الأداتين.

اختر OneNote إذا كان لديك بالفعل اشتراك في Office 365 للاستمتاع بالميزات المتميزة. كما أنه مناسب لك أيضًا إذا كان عملك يتضمن الكثير من حفظ الميزانية والحسابات البسيطة. فهو يأتي مزوداً بآلة حاسبة مدمجة تبسّط العمل وتبعدك عن الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

من ناحية أخرى، فإن Notion مناسب لمدوني الملاحظات الذين يفضلون ترتيب عملهم في عناوين. يقدم Notion مزايا أخرى مثل مجموعة من الأيقونات وألوان النصوص لتمييز النقاط الرئيسية في ملاحظاتك بسهولة.

كلتا الأداتين يمكن أن تؤدي وظيفتها. ولكن هل تجيبان على جميع أسئلتك في تطبيق واحد؟

ما هو أفضل بديل لـ Notion و OneNote؟

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افتح ملاحظة وقم بتوسيعها لملء الشاشة

عرض التغييرات في سجل الملاحظات واسترجاعها

اطبع ملاحظاتك بطريقة مرئية مبهجة

البحث عن كلمة أساسية في ملاحظاتك باستخدام البحث

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قم بتشغيل وضع التركيز حتى تتمكن من التركيز بشكل مفرط على كتلة نصية واحدة في كل مرة

حدد صورة غلاف مخصصة من المعرض، أو من سطح المكتب، أو من رابط، أو من مكتبة Unsplash

تعيين الردود المترابطة، بحيث لا تضيع عناصر العمل أبداً

إنشاء والوصول إلىمركز قوالب ClickUp من الشريط الجانبي الأيمن

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