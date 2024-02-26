أفضل 12 تكامل أمامي في عام 2025

تم إنشاء الواجهة كصندوق وارد مشترك للفرق للمساعدة في تعزيز التواصل مع العملاء وتقليل الإحباط وعدم الكفاءة الناجمين عن خدمة العملاء الأصليين الأدوات . الآن هناك الكثير من المستخدمين الذين يستفيدون من التطبيق ويستكشفون خيارات التكامل الأمامي المختلفة أيضًا.

مع تطبيق Front، تبقى الفرق مركزة على العميل وليس على العملية. فكر في الأمر كموظف استقبال عبر الإنترنت يقوم بكل الأعمال القانونية لفريقك الذي يتعامل مع العملاء بينما يركز على أفضل ما يفعلونه: تنمية علاقات قوية وخالدة!

على الجانب الآخر، لا تكفي ميزة التواصل داخل التطبيق لدفع فريقك إلى المستوى التالي من الإنتاجية. لحسن الحظ، يمكنك استخدام Front للتكامل للاتصال بتطبيق جهة خارجية لإدارة المشروع والتواصل وإدارة نجاح العملاء وغير ذلك الكثير.

وهذا يجعل التعاون أكثر سلاسة حيث لن تضطر إلى فتح عدد لا يحصى من علامات التبويب أو النوافذ لإدارة مهامك. دعنا نناقش عمليات التكامل الأمامية المختلفة ونسلط الضوء على أفضل 12 خيارًا، بما في ذلك ميزاتها الرئيسية وأسعارها.

هل أنت جاهز؟ لننطلق! ⚽️

ما هي عمليات التكامل الأمامية؟

عمليات التكامل الأمامية هي أدوات تدمجها في المنصة لتوسيع قدرات التواصل والتعاون مع العملاء. فهي تتيح لك الوصول إلى المزيد من الوظائف من واجهة واحدة. إليك الجزء الأفضل: تتكامل Front مع 67 تطبيقاً مختلفاً مجاناً!

يمكن أن يساعدك ربط Front بالتطبيقات الأخرى:

تعزيز تواصل الفريق حيث أن المعلومات موجودة في منصة مركزية متاحة للجميع

تعزيز سهولة الاستخدام حيث لن يضطر زملاؤك في الفريق إلى تلقي أي تدريب على البرامج بشكل منفصل

تقليل الأخطاء التي تحدث عند إدخال البيانات يدويًا في أنظمة متعددة متباينة

تسهيل التدفق السلس للمعلومات بين الأنظمة الأساسية المختلفة

دعونا نلقي نظرة على أفضل عمليات التكامل الأمامية التي يمكن أن تحسّن تواصل فريقك وتضمن وصولهم إلى أهداف الإنتاجية !

## 12 من أفضل عمليات التكامل الأمامية لعام 2022

1. كليك أب

الوصول إلى ClickUp على أي جهاز وفي أي مكان وفي أي وقت

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتيح لكل فريق إدارة المشاريع والتعاون بذكاء أكبر وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو كنت مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يمتد تخصيص ClickUp إلى أي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

إن التكامل الأمامي مع ClickUp أكثر من أي أداة اتصال قياسية. على سبيل المثال، يمكنك إضافة معلومات التذكرة إلى مهام ClickUp، وتعيين الأعضاء، وتعيين تواريخ الاستحقاق داخل Front.

يمكنك حتى عرض مهمتك المرتبطة في ClickUp، والاطلاع على جميع التفاصيل ذات الصلة، والتصرف بناءً عليها على الفور! ربط الواجهة مع ClickUp

🔑 الميزات الرئيسية لـ ClickUp

البريد الإلكتروني في ClickUp : من قال إن صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها يجب أن يكون مسعى شاقًا ومستهلكًا للوقت؟ إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على عمليات إرسال النماذج أو الحقول المخصصة أو أحداث المهام

من قال إن صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها يجب أن يكون مسعى شاقًا ومستهلكًا للوقت؟ إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على عمليات إرسال النماذج أو الحقول المخصصة أو أحداث المهام لوحات المعلومات : احصل على عرض 360 درجة لـ مساحة العمل وابقَ على اطلاع على تقدم مشروعك

احصل على عرض 360 درجة لـ مساحة العمل وابقَ على اطلاع على تقدم مشروعك القوالب : احتفظ بهيكل مشاريعك ومساحاتك وقوائم المراجعة والقوائم المفضلة لديك لاستخدامها لاحقًا

✅ إيجابيات النقر فوق

سجل الوقت من متصفح الويب أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول من خلال إضافة ClickUp Chrome المجانية لتتبع الوقت بسهولة

اختر من بين 100 تكامل أصلي بالإضافة إلى الآلاف المتاحة من خلال Zapier و Make لإدارة سير العمل بشكل كامل

استمتع بإدارة سلسة لمشروع البريد الإلكتروني (قريبًا)

💸 تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي) لوحات كانبان عدد غير محدود من المهام والأعضاء مستندات تعاونية دعم 24/7، والمزيد

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (5 دولارات/عضو شهرياً) كل شيء في الخطة المجانية للأبد إدارة الموارد تخزين غير محدود، ولوحات معلومات، وحقول مخصصة تقارير رشيقة، والمزيد

(الأفضل للفرق الصغيرة (5 دولارات/عضو شهرياً) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا) كل شيء في الباقة غير المحدودة تقارير مخصصة الأتمتة المتقدمة وتتبع الوقت وميزات لوحة المعلومات الجداول الزمنية والخرائط الذهنية والمزيد

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا) خطة الأعمال بلس (الأفضل للفرق المتعددة (19 دولارًا/عضو شهريًا) كل شيء في خطة الأعمال مهام فرعية في قوائم متعددة أذونات مخصصة سعة مخصصة في عبء العمل تدريب إداري مخصص، والمزيد

(الأفضل للفرق المتعددة (19 دولارًا/عضو شهريًا)

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💬 تقييمات عملاء ClickUp "نحن نحب الإصدار المجاني ونفكر بجدية في الترقية. نحن فريق صغير نسبيًا، ولكننا ننمو، ويبدو ClickUp حتى الآن رائعًا لمؤسستنا." -

كابيترا "يعجبني أن ClickUp يحل محل العديد من التطبيقات المختلفة التي كنت أستخدمها لإدارة أعمالي على الإنترنت! لقد قمتُ ببناء وحش فرانكشتاين من التطبيقات والتكاملات لجعل الأمور تتدفق، وقد ألغى ClickUp الكثير من التطبيقات ودمج عملي ومهامي ومستنداتي ونماذجها في مكان واحد لسهولة الوصول إليها. يعجبني أنني لم أعد مضطرة إلى فتح 100 علامة تبويب بعد الآن." - G2Crowd

2. تويليو

عبر تويليو Twilio هي منصة رائدة في مجال إشراك العملاء صُممت لبناء تجارب فريدة ومخصصة للعملاء.

تساعدك على تبسيط اتصالات العملاء من خلال سد الفجوة بين التطبيقات المستندة إلى الويب والهواتف. بهذه الطريقة، يمكنك بناء حملات تسويقية التي تتسم بالمرونة اللامتناهية والاستجابة الفورية.

ما يجعل Twilio فريداً من نوعه بشكل خاص هو أنه ليس مجرد برنامج مراسلة أو تطبيق اتصالات جماعي. بدلاً من ذلك، فهي تتضاعف كمنصة للمطورين تتيح حلول اتصالات مرنة للشركات من جميع الأشكال والأحجام.

🔑 ميزات Twilio الرئيسية

إرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبالها والرد عليها مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك

الاحتفاظ باتصالات العملاء في مكان واحد

إنشاء قناة Twilio للرسائل النصية القصيرة في Front

✅ إيجابيات تويليو

أطنان من ميزات المراسلة وواجهات برمجة التطبيقات تجعل Twilio متعدد الاستخدامات للفرق في مختلف المجالات

تتكامل مع عدد لا يحصى من الأدوات الأخرى، بما في ذلك ClickUp

❌ ❌ ️ سلبيات تويليو

أطنان من الميزات يمكن أن تجعل التجربة مرهقة

يفتقر إلى واجهة مستخدم للمشاريع لمرة واحدة

ميزات محدودة في الإصدار المجاني

💸 تسعير Twilio

لدى Twilio خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء Twilio

"Twilio هي واحدة من أكثر واجهات برمجة التطبيقات موثوقية للرسائل النصية القصيرة والرسائل في السوق، كما أن أسعارها تنافسية للغاية وتتيح لك إجراء التحقق من صحة الرموز من خلال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات ولاتساب لديها بالفعل واجهة برمجة تطبيقات كاملة." - G2Crowd "تفتح الميزات الجديدة إمكانيات للعديد من الأشياء في المستقبل. يبدو أن فليكس قد يكون جيدًا جدًا، وتبدو ميزة المدفوعات التي تم تقديمها اليوم واعدة. يعمل ربط SIP الآمن بشكل عام بشكل جيد جدًا ولم أواجه سوى بعض المشكلات البسيطة معه حتى الآن." - G2Crowd

3. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات باعتباره أحد برامج إدارة علاقات العملاء الرائدة في العالم، فإن حالات استخدام Salesforce كثيرة ومتنوعة. ولكن على وجه التحديد، تُعد Salesforce واحدة من أكثر عمليات التكامل المثالية مع الواجهة الأمامية لأنها تساعدك على زيادة وصولك التسويقي، وزيادة إيرادات المبيعات، وتقديم جميع خدماتك الأساسية بنجاح.

🔑 ميزات Salesforce الرئيسية

إضافة أو إزالة الأشخاص في Front لتحديد من يمكنه الاطلاع على سجلات CRM

إنشاء سجلات إدارة علاقات العملاء وعرضها وتحديثها مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك في Front

امنح فريقك رؤية كاملة لسجلاتك في Salesforce

✅ محترفو قوة المبيعات

قم بتنزيل لوحة معلومات كملف PNG

احصل على مستوى عالٍ من ذكاء الأعمال الذي يساعد على فتح المبيعات المعقدة

❌ ❌ ✅ سلبيات Salesforce

يبدو أن منحنى التعلم لا ينتهي أبداً

عليك أن تدفع مقابل الوظائف الإضافية لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج

الواجهة المزدحمة تجعل التصفح والمهام البسيطة معقدة بلا داعٍ

💸 تسعير Salesforce

اطلب عرض أسعار مخصص من Salesforce

💬 تقييمات عملاء Salesforce

"السلبيات التي وجدتها قليلة ومتباعدة. إذا اضطررت إلى اختيار واحدة فستكون التقويم وكيفية عمله. أود أن أرى بعض التعديلات هناك، ولكن بخلاف ذلك، لدي إيجابيات أكثر من السلبيات." - كابيترا "سيلز فورس" هي أداة كاملة. على الرغم من صعوبة فهمها بالنسبة لغير المسؤولين، إلا أنه إذا قمنا بعملنا بشكل صحيح فهي طريقة جيدة لإزالة الضغط عن التطوير فيما يتعلق بالأتمتة الجديدة وإدارة الأعمال" - G2Crowd تحقق من هذه بدائل قوة المبيعات !

5. سلاك

عبر سلاكSlack عبارة عن نظام مراسلة ومكان عمل متكامل "فكرة Slack رائعة، وتساعد فريقي على التواصل بسرعة وفعالية أكبر من شيء مثل Google Hangouts. ومع ذلك، مع تقديم Huddles، وعلى ما يبدو مع شراء Slack من قبل Salesforce، يبدو أن هناك الكثير من الأخطاء أكثر من الإصدارات السابقة من البرنامج." - كابيترا

6. صنع

عبر اصنعإنتيغرومات (الآن Make) هو نظام أساسي مرئي يتيح لك تصميم أي شيء وإنشاءه وأتمتة أي شيء - من المهام البسيطة إلى سير العمل المعقد - في دقائق.

وباستخدام Integromat، يمكنك نقل البيانات بسلاسة بين تطبيقاتك المفضلة ببضع نقرات فقط. يُعرَف هذا التطبيق باسم "غراء الإنترنت"، وهو أحد أكثر برامج التكامل الأمامية شيوعًا لأنه سريع، وبديهي بصريًا، ولا يتطلب أي خبرة في البرمجة للبدء.

قم بدمج هذه الأداة مع تطبيق Front الخاص بك لتحقيق كفاءة وإنتاجية أعلى.

🔑 جعل الميزات الرئيسية

تحسين تعاون الفريق وتواصله من خلال إنشاء محادثات Front من جداول بيانات Google Sheets

تسريع حل المشكلات من خلال إنشاء تذاكر Asana من محادثات Front

تنظيم بياناتك من خلال إنشاء سجلات Airtable من المحادثات الأمامية

#### ✅ جعل الإيجابيات

يوفر مرونة لا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بإنشاء عمليات تكامل معقدة وتحديثها

يضم مكتبة غنية ببعض من أفضل التطبيقات الإنتاجية المتوفرة

❌ ❌ ️ سلبيات ✅ Make

العديد من الأخطاء التي يصعب إصلاحها وقد تتطلب تدخلاً فنياً

منحنى تعليمي حاد نسبياً

❌ 💸 تسعير الصنع

اطلب عرض أسعار مخصص من Make

💬 تقييمات عملاء Make

"إدارة المصفوفات معقدة بعض الشيء، ولكن بمجرد حصولي على بعض المساعدة من مكتب المساعدة الخاص بهم، أصبح كل شيء على ما يرام. استغرقت الواجهة الرسومية بعض الوقت للتعود عليها، لكنها لا تزال أكثر فعالية من قائمة بسيطة من الأتمتة (السيناريوهات) التي تم إنشاؤها. كما ساعدتني المدونة والمصادر الأخرى عبر الإنترنت أيضًا في نقلني خلال لحظات "همم، كيف نفعل ذلك"." - كابيترا "أكثر ما يعجبني في integromat هو القائمة اللانهائية من عمليات التكامل المتاحة. وحتى عندما لا يكون التكامل موجودًا، فإن أدوات integromat الداخلية تملأ الفراغ بشكل جيد جدًا." - G2Crowd

7. CloudTalk

عبر CloudTalk CloudTalk هو برنامج هاتف سحابي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة و فرق المؤسسات الكبيرة . بالنسبة لعمليات التكامل الأمامية، تُعد هذه الإضافة رائعة لأنها تتيح لك إدارة المكالمات الواردة/الصادرة واستخراج سجل التفاعل من مصادر متباينة وتقديم دعم مخصص للعملاء - أينما كانوا في العالم.

وفوق كل ذلك، تمتلك هذه الأداة شبكة قوية وراسخة من شركاء الاتصالات من جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أن فريقك سيحظى بمكالمات دولية عالية الجودة مع ضمان زمن انتقال مضمون وأقل قدر من التشويش!

🔑 الميزات الرئيسية لـ CloudTalk

اتصل بعملائك وعملائك المحتملين دون مغادرة Front

مزامنة بيانات العملاء تلقائيًا بين النظامين الأساسيين

الاطلاع على معلومات المتصل قبل الرد على مكالمة في CloudTalk

✅ إيجابيات CloudTalk

سهولة تتبع إحصائيات المكالمات

نظام رائع للرسائل عند الانتظار

مراقبة سلسة لجودة المكالمات

❌ ❌ سلبيات ❌ CloudTalk

مشاكل التأخير بين الحين والآخر

💸 تسعير CloudTalk

تقدم CloudTalk خططًا مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء CloudTalk

"تشغيل سلس للغاية. صعب الفهم قليلاً في البداية. لكن بشكل عام سهل الاستخدام بشكل عام." - G2Crowd إن فكرة قدرة البرنامج على ربط الهواتف المحمولة التي يمكن الوصول إليها عن بُعد معًا رائعة، ولكنها ليست مكتملة تمامًا. تبدو واجهة الرد الصوتي التفاعلي الخاصة بهم رائعة على صفحة الويب، ولكنها غالبًا ما تصاب بأعطال، ويتم تحويل المكالمات إلى بريد صوتي فارغ بدون رسالة." - كابيترا

8. Nicereply

عبر رد لطيف يعلم الجميع أن يكلف 5 أضعاف تكلفة اكتساب عميل جديد من الاحتفاظ بعميل حالي. تضمن لك Nicereply عدم خسارة عميل بسبب سوء الخدمة في المقام الأول.

ما الذي يجعل هذه الأداة متميزة بين أدوات التكامل الأمامية الأخرى؟ استبيانات قابلة للتخصيص بالكامل بنقرة واحدة تتيح لك طرح الأسئلة المهمة بالنسبة لك.

ولكن بقدر ما تذهب قدرات Nicereply، هذا مجرد غيض من فيض. تمكّنك لوحة معلومات التحليلات من عرض وتقسيم متوسط درجات تقييمك حسب الفترة الزمنية أو الوكيل أو القسم أو نوع الاستطلاع. يمكنك إنشاء تقارير شاملة لعرض مجالات التحسين، وتحديد الأهداف، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وقياس نفسك مقارنةً بقادة الصناعة.

إذن ماذا يحدث عندما تلتقي أداة استطلاع ذكية مع تطبيق تواصل قوي؟ يدعم Nicereply التكامل مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Front. يمكن أن يؤدي دمج التطبيقين إلى تسهيل إدارة كلا الحسابين على نفس الحساب، بالإضافة إلى مزايا رئيسية أخرى لإدارة علاقات العملاء.

🔑 الميزات الرئيسية لـ Nicereply

دفع التقييمات والتعليقات مباشرة في المحادثات الأمامية ذات الصلة كملاحظة

حفظ تقييمات رضا العملاء في علامة المحادثة المخصصة

مزامنة جميع مستخدمي Front لديك مع Nicereply بنقرة واحدة

#### ✅ مزايا Nicereply

واجهة المستخدم بديهية وأساسية ومفيدة

دعم من الدرجة الأولى وفي الوقت المناسب

❌ ❌ ✅ سلبيات نيسيربلي

ملفات تعريف الارتباط المضمنة في الموقع مفرطة إلى حد ما، مما قد يعرض حسابك لمشاكل أمنية

💸 تسعير موقع Nicereply

تقدم Nicereply خططًا مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء Nicereply

"ما أعجبني حقًا في Nicereply هو أنه يوسع وظائف برنامج مكتب المساعدة الحالي الخاص بي ويصبح المستودع المركزي لكل ما يتعلق باستبيانات العملاء." - G2Crowd "تعجبني الخدمة كثيرًا، ومع ذلك، أشعر أنه يمكن تحسين واجهة المستخدم الخاصة بها إلى تصميم أكثر حداثة للحصول على تجربة أفضل." - كابيترا

9. إنستابوج

عبر إنستابوغ Instabug عبارة عن أداة للإبلاغ عن الملاحظات داخل التطبيق لتطبيقات الأجهزة المحمولة. بمجرد هزة بسيطة، يمكن لزملائك في الفريق والمستخدمين الإبلاغ عن الأخطاء أو إرسال ملاحظات داخل التطبيق على الفور.

يزودك Instabug أيضًا أنت وفريقك بمراسل أعطال موثوق به يلتقط تلقائيًا تقريرًا مفصلاً عن بيئة التشغيل، وخطوات إعادة إنتاج العطل، وسجلات طلبات الشبكة، وما إلى ذلك. الأمر أشبه بوجود مُصلح أخطاء آلي يعمل بلا كلل في الخلفية، حتى لا تضطر أنت إلى ذلك!

🔑 الميزات الرئيسية لـ Instabug

إرسال تقارير الأخطاء مباشرةً إلى لوحة التحكم الأمامية الخاصة بك، مع استكمال جميع التفاصيل السياقية التي يحتاجها فريقك.

فرز الأخطاء ومتابعتها مع المستخدمين دون التبديل بين الأدوات

إجراء محادثات غنية مع المستخدمين داخل التطبيق

✅ إيجابيات Instabug

الواجهة نفسها بسيطة وسهلة الاستخدام

دعم عملاء مذهل جاهز دائمًا للرد على المشكلات والشكاوى

❌ ❌ ✅ سلبيات إنستابج

لا يحتوي هذا التكامل الأمامي على نسخة ويب

يمكن أن يكون أقل سعراً

ليست منصة مناسبة لإدارة سير العمل مقارنة بالتطبيقات الأخرى في هذه القائمة

💸 تسعير Instabug

لدى Instabug خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء Instabug

"إنه ينجز المهمة - يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأخطاء، ويمكنك الرد عليها. التقارير جيدة، وعمليات التشغيل سهلة الإعداد بما فيه الكفاية." - G2Crowd "لقد استخدمنا Instabug كأداة للإبلاغ عن الأخطاء من اختبارات أتمتة اختبار واجهة المستخدم لدينا، وبدا أنها رائعة لذلك." - كابيترا

10. محادثات الشمس المشرقة

عبر محادثات الشمس المشرقة هل تبحث عن منصة لتعزيز دعم المحادثة في تطبيقاتك ومنتجاتك وعبر كل قناة؟ تتيح لك أداة Sunshine Conversations إنشاء تجربة مخصصة بالكامل في تطبيقات iOS وAndroid وتطبيقات الويب الخاصة بك مع حزم SDK القوية المدمجة.

وهذا ليس حتى أفضل جزء. تدعم Sunshine Conversations أيضًا المراسلة على WhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وتويتر وعدد كبير من تطبيقات التواصل الأخرى! عزز دعم المحادثة بشكل أكبر من خلال دمج محادثات Sunshine Conversations مع Front.

🔑 الميزات الرئيسية لمحادثات صن شاين

الرد على رسائل Smooch مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك

مزامنة محادثات Front مباشرةً مع Smooch

نقل جميع تفاعلات العملاء إلى مكان واحد

✅ مزامنة محادثات سمووتش مباشرةً مع سموتش

مراقبة صحة وحالة مصادرك الداخلية أو مخزون مبيعاتك بالكامل في لمحة سريعة وأثناء التنقل

سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

❌ ❌ ️ سلبيات محادثات الشمس المشرقة

يمكن أن يكون هناك بعض الأخطاء عند إجراء ترقيات على معلومات العملاء

لا يحتوي هذا التكامل الأمامي على خطة مجانية

💸 تسعير محادثات الشمس المشرقة

لدى Sunshine Conversations خطط مدفوعة تبدأ من 495 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء محادثات الشمس المشرقة

"يعجبني تماسك جميع المعلومات - يربط جميع بيانات العملاء للحصول على سياق كامل للعميل." - G2Crowd "إنه سريع وقوي ويمنحك الحرية في إنشاء أي تطبيق أو خدمة للعملاء، هذا أفضل ما يمكنني قوله عن هذا البرنامج، على الرغم من أنه قد يكون صعبًا بعض الشيء في بعض الأحيان." - G2Crowd

11. تكبير

عبر تكبير فيما يتعلق بالتكاملات الأمامية، ليس علينا القيام بالكثير من الإقناع في هذا المجال. Zoom عبارة عن منصة مؤتمرات فيديو تتيح لك استضافة وحضور اجتماعات افتراضية مع أصحاب حسابات Zoom الآخرين من جميع أنحاء العالم.

على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، عززت Zoom مكانتها في صدارة منصات الفيديو أدوات الاجتماعات وتستمر في تغيير طريقة عقد اجتماعات العمل، خاصة لأولئك الذين يعملون عن بُعد.

🔑 زووم الميزات الرئيسية

إضافة تكبير الاجتماع عند إنشاء أحداث التقويم في الواجهة

إنشاء اجتماعات Zoom تلقائيًا مع روابط جدولة الاجتماعات

بدء مكالمة من شريط التعليقات بنقرة واحدة

✅ إيجابيات التكبير / التصغير

إضافة ما يصل إلى 100 مشارك في الخطة المجانية والمزيد في الاشتراكات المدفوعة

إنشاء ما يصل إلى 50 غرفة جانبية لمناقشات منفصلة

إنشاء غرف انتظار، وتسجيل مقاطع فيديو، وحفظ الدردشة

❌ ❌ زووم سلبيات

تجربة مستخدم ضعيفة وواجهة مستخدم بدائية إلى حد ما

تطبيق الهاتف المحمول ليس بديهيًا مثل تطبيق الويب

💸 تسعير Zoom

يحتوي Zoom على خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 19.99 دولارًا لكل مضيف شهريًا

💬 تقييمات عملاء Zoom

"تعجبني فرضية ما يفعله Zoom. بالنسبة للجزء الأكبر، أثناء استخدامنا له، كان موثوقًا إلى حد ما." - G2Crowd "إنه جيد ومفيد، لكنه يحتاج إلى الكثير من التحسينات على ميزة الخلفية الافتراضية، بالإضافة إلى متطلبات سرعة الإنترنت." - كابيترا

12. جاينسايت

عبر Gainsight Gainsight هو واحد من أكثر برامج Gainsight شهرة في العالم أدوات نجاح العملاء والتكاملات الأمامية. تساعدك هذه الأداة الأعلى تقييمًا والمستندة إلى السحابة في تحقيق نتائج العملاء برمجيًا عبر جميع شرائح العملاء.

هل ترغب في تحديد العلامات التحذيرية للتخبط بأفضل طريقة تعرفها؟ افعل ذلك بنقرة واحدة بدلاً من خمس نقرات.

ماذا عن تحديد المرشحين الرائعين لطلبات المناصرة وتشغيل عملية تسويق عملاء على مستوى عالمي على نطاق واسع؟ هذه إحدى نقاط قوة Gainsight أيضاً.

🔑 ميزات Gainsight الرئيسية

تصور المعلومات السياقية حول المؤسسة والشخص الذي تقرأ رسالة منه في المقدمة

تطبيق العلامات وتشغيل التنبيهات عندما تأتي المحادثات من الحسابات التي تقل عن درجة صحية معينة

توجيه المحادثات أو تصعيدها تلقائيًا من صندوق الوارد مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك

#### ✅ مزايا Gainsight

تقديم رؤى عالية المستوى للعملاء بسرعة ودقة

إنشاء مهام للمستخدمين بناءً على أحداث العميل

❌ ❌ ✅ سلبيات Gainsight

لا يوفر هذا التكامل الأمامي نسخة تجريبية مجانية أو خطة مجانية

💸 تسعير Gainsight

اطلب عرض أسعار مخصص من Gainsight

💬 تقييمات عملاء Gainsight

"Gainsight متعدد الاستخدامات بطبيعته. هناك تكوينات لكل ما قد يحتاجه فريق خدمة العملاء تقريبًا." - G2Crowd "لطالما كانت Gainsight رائدة في مجال خدمات العملاء لفترة طويلة. عدد الاحتمالات والتكاملات لا حصر لها. الفريق واسع المعرفة ويقدمون الكثير من الموارد المجانية للأشخاص الذين يبدأون في نجاح العملاء." - كابيترا

ما هي عمليات التكامل الأمامية التي يجب أن تختارها؟ ابدأ مع ClickUp للبقاء على اطلاع على صندوق الوارد الخاص بك

يمكن لعمليات التكامل الأمامية أن تجعل أيام عملك أقل إحباطاً وبالتأكيد أكثر إنتاجية من خلال جمع جميع تطبيقاتك المفضلة تحت سقف واحد.

إذا كانت هناك خلاصة واحدة بارزة من هذه المدونة، فهي أن أفضل عمليات التكامل مع Front يمكن أن تعزز كفاءة زملائك في الفريق وتضعهم في مقدمة أهدافهم الإنتاجية طوال اليوم وكل يوم.

ومع ذلك، ليست كل هذه الأدوات متساوية. سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن بعض تكاملات Front أفضل حتماً من غيرها. أحد هذه التكاملات هو ClickUp.

وهي من أفضل أداة إدارة المشاريع تساعدك أداة ClickUp منذ سنوات على إنجاز عملك بسرعة ودقة. وبشكل أكثر تحديدًا، تتيح لك تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية أكثر قابلية للإدارة، وتعيين المهام، وتعيين التذكيرات، وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل أيضًا كأداة للدردشة والتعاون حتى لا تضطر أبدًا إلى البحث في مكان آخر.

هل يستحق هذا التطبيق مكانًا في حزمة الإنتاجية الخاصة بك؟ نحن بالتأكيد نعتقد ذلك!

ما الذي يعيقك؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واستعد لتجربة السحر الكامل لتطبيق Front الخاص بك!