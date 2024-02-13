أفضل 10 أدوات لإدارة البرامج &؛ برمجيات 2025

في يوم من الأيام، كان مديرو البرامج يجتمعون في غرفٍ مع أقلام وأوراق وألواح بيضاء وملاحظات لاصقة وإبريق قهوة ممتلئ. وكانوا يناقشون الأفكار لساعات، ويتداولون حول أدوات إدارة البرامج, التكتيكات، ومخرجات المشروع، ومؤشرات الأداء الرئيسية والجدولة، وما شابه ذلك.

في وقت لاحق، لم يكن الأمر جميلاً - لكنه أنجز المهمة. إدارة البرنامج تطورت بشكل كبير في العقد الماضي أو نحو ذلك. فهي ترتدي وجهًا مختلفًا. الآن، تخطط الفرق الآن لبرامج رائعة دون الاجتماع شخصيًا، أو قضاء ساعات في مكالمات Zoom، أو صياغة شجرة من الملاحظات اللاصقة التي لن تحظى بنظرة ثانية. (أنت تعرف ما نتحدث عنه)

لقد غيرت برامج إدارة البرامج كل شيء.

بفضل هذه الأدوات، أصبحت الفرق الآن قادرة على تنفيذ المشاريع بإتقان غير مسبوق. فهم قادرون على طلب سير العمل، وإتقان التسليمات، والالتزام بالميزانية، وتنفيذ المشاريع الفردية في الوقت المحدد، في كل مرة.

لكننا نستبق الأحداث هنا. أولاً، دعنا نتعرف على ما هي إدارة البرامج، وما الذي يجعل أدوات إدارة البرامج رائعة، ونسلط الضوء على أفضل الخيارات لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة.

ما هي أدوات إدارة البرامج؟

تتضمن إدارة البرامج استخدام أداة أو برنامج لتنظيم وتنفيذ والإشراف على برنامج ذي مشاريع متعددة ومترابطة. والهدف من ذلك هو أتمتة تنفيذ البرنامج وجعل المشاريع أكثر انسجاماً مع البرنامج الشامل المؤسسة وأهداف العمل .

دعنا نواجه الأمر - دعنا نواجه الأمر - تخطيط جميع المشاريع التابعة داخل البرنامج وتحديدها وتتبعها يدويًا (بحرف S كبير).

يزيل برنامج إدارة البرامج الاختناقات من العملية برمتها، مما يضمن بقاء مشاريعك ضمن الجدول الزمني والميزانية طوال فترة وجودها.

احصل على هذا، على الرغم من أن إدارة البرامج و إدارة المشاريع ليست واحدة ومتشابهة.

في حين أن إدارة البرنامج تستلزم توضيح الأهداف والغايات للبرنامج و كيف سيؤثر ذلك على العمل ، تتضمن إدارة المشروع إدارة عمليات مشروع فردي ضمن برنامج ما.

وبمجرد فهمك لهذه الحقيقة البسيطة، ستكون في طريقك لتحقيق أهدافك الربحية.

لماذا تستخدم أداة إدارة البرامج؟

إذا كنت تدير مشاريع متعددة في نفس الوقت وترغب في البقاء على رأس كل منها دون أي متاعب، فإن امتلاك برنامج لإدارة البرامج أمر لا يحتاج إلى تفكير.

فيما يلي بعض الفوائد الجديرة بالملاحظة لمثل هذه الأداة:

تخطيط وجدولة المشاريع دون عناء : لن يضيع أي مشروع من مشاريعك أبداً

: لن يضيع أي مشروع من مشاريعك أبداً تحسين تعاون الفريق : تزود الأداة فريقك بأساليب مجربة و سير العمل الآلي للتعاون في المشاريع من خلال مناقشة المهام والتبعيات والجداول الزمنية والأعمال المعلقة وما إلى ذلك.

: تزود الأداة فريقك بأساليب مجربة و سير العمل الآلي للتعاون في المشاريع من خلال مناقشة المهام والتبعيات والجداول الزمنية والأعمال المعلقة وما إلى ذلك. إدارة الميزانية في الوقت الفعلي : باستخدام أداة برمجية من هذا العيار يمكنك الحصول على الصورة المالية لكل مشروع عبر المقاييس المالية الرئيسية، والقدرة على تتبع الإنفاق المخطط له مقابل الإنفاق الفعلي وتحديد أين تكسب أو تحرق الأموال

: باستخدام أداة برمجية من هذا العيار يمكنك الحصول على الصورة المالية لكل مشروع عبر المقاييس المالية الرئيسية، والقدرة على تتبع الإنفاق المخطط له مقابل الإنفاق الفعلي وتحديد أين تكسب أو تحرق الأموال تعزيز الإنتاجية : عندما يكون بإمكانك تتبع كل مهمة أو مشروع على حدة من خلال منصة واحدة تقوم بكل شيء، يمكنك أنت وفريقك اتخاذ قرارات أكثر استنارةً وزيادة الإنتاجية. أدوات إدارة البرامج تفعل ذلك بالضبط

: عندما يكون بإمكانك تتبع كل مهمة أو مشروع على حدة من خلال منصة واحدة تقوم بكل شيء، يمكنك أنت وفريقك اتخاذ قرارات أكثر استنارةً وزيادة الإنتاجية. أدوات إدارة البرامج تفعل ذلك بالضبط عدد أقل من اجتماعات الفريق: الاجتماعات غير المجدولة ليست ممتعة أبدًا - أنت تعرف ذلك، ونحن نعرف ذلك، والجميع يعرف ذلك. برنامج إدارة المشاريع يساعد على التخلص من تلك الاجتماعات غير المبررة والمستهلكة للوقت والحفاظ على التواصل

دعنا نوضح هذه الحقيقة: ليست كل برامج إدارة البرامج متساوية. لحسن الحظ، يمكنك اختزال آلاف الحلول البرمجية المتوفرة في عدد قليل منها يستحق البحث عنه!

الآن بعد أن تعرفت على شيء أو اثنين عن عالم إدارة البرامج الجميل، دعنا ننتقل بسرعة ونلقي نظرة على أفضل أدوات إدارة البرامج المتوفرة.

أفضل 10 أدوات برمجية لإدارة البرامج

1. كليك أب

الوصول إلى ClickUp على أي جهاز وفي أي مكان وفي أي وقت ClickUp هو حل مجاني لإدارة المشاريع يتيح لكل فريق إدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو كنت مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يتسع تخصيص ClickUp لأي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

وهذا يعني

التعاون والتواصل بين فرق المشروع

إدارة سهلة وسريعة للمشروع

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

مقاييس وتتبع الأداء

تخصيص سير العمل

تتبع الوقت

كيف يمكن للمرء إدارة برنامج على ClickUp بالضبط؟ يسعدني أنك سألت!

لا تتردد في الاختيار بين عرض الجدول الزمني وعرض التقويم، وعرض مخطط جانت البياني. مخطط جانت البياني لـ ClickUp يتيح لك تصور مشاريعك من خلال فرز سريع وسريع أثناء التنقل، مما يساعدك على تخطيط سير عمل البرنامج بأكمله. بعد ذلك، يمكنك إنشاء طرق عرض متتالية لمعرفة المشاريع المهمة القادمة بسهولة.

إظهار المزيد من العناصر مثل المكلفين وتواريخ الاستحقاق والمزيد في الشريط الجانبي لعرض جانت

هل تريد تخطيط مشاريعك عبر جدول زمني كامل أو إنشاء خرائط طريق مرئية؟ جرّب عرض المخطط الزمني!

ولكن إذا كنت تفضل تنظيم هذه المشاريع على تقويم مرن يبقي الجميع على نفس الصفحة, عرض تقويم ClickUp لك!

هذا ليس كل شيء. إليك المزيد من الميزات التي تثبت مكانة ClickUp كبطل بلا منازع لأدوات إدارة البرامج:

الخرائط الذهنية : سواءً كان إنشاء خطة مشروع، أو تنظيم الأفكار، أو تصور هياكل المشروع، استخدم الخرائط الذهنية في ClickUp لتنظيم الأفكار على نطاق واسع

: سواءً كان إنشاء خطة مشروع، أو تنظيم الأفكار، أو تصور هياكل المشروع، استخدم الخرائط الذهنية في ClickUp لتنظيم الأفكار على نطاق واسع الأولويات : تنظيم العمل حسب الأهمية حتى يعرف فريقك المشاريع العاجلة والمشاريع التي لها جدول زمني مرن

: تنظيم العمل حسب الأهمية حتى يعرف فريقك المشاريع العاجلة والمشاريع التي لها جدول زمني مرن تتبع الوقت : خطط بشكل أكثر ذكاءً وتغلب على جدولك الزمني باستخدام رؤى تتبع الوقت عرض عبء العمل : التخطيط والقياس و مراقبة قدرة فريقك بناءً على الساعات والمهام والنقاط

: خطط بشكل أكثر ذكاءً وتغلب على جدولك الزمني باستخدام رؤى تتبع الوقت تبعيات المهام : رابط مشابه المشاريع والمهام معًا للانتقال بسهولة بين الأعمال المتشابهة

: رابط مشابه المشاريع والمهام معًا للانتقال بسهولة بين الأعمال المتشابهة تتبع الأهداف: تعيين معالم بارزة للدلالة على اكتمال مرحلة مهمة في البرنامج

💸 تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد : الأفضل للاستخدام الشخصي

: الأفضل للاستخدام الشخصي خطة غير محدودة : الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

: الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال: الأفضل للفرق متوسطة الحجم أو فرق متعددة (12 دولارًا/عضو شهريًا)

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💬 تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم)

2. مايكروسوفت شير بوينت

عبر مايكروسوفت شيربوينتمايكروسوفت شير بوينت باستخدام Oracle Primavera، يمكنك تخطيط البرامج الكبيرة والمشاريع الفردية وجدولتها والتحكم فيها أثناء التنقل. يتيح لك هذا الحل البرمجي تحديد المخاطر الخفية في جدول برنامجك قبل أن تصبح شوكة في جانب فريقك.

ومع ذلك، لا يمكنك تحديد أولويات المشاريع حسب الأهمية ، مما يعني أن فريقك لن يعرف أبدًا أي منها أكثر إلحاحًا وأيها يجب أن يكون على الطاولة الخلفية.

🔑 ميزات أوراكل بريمافيرا الرئيسية

تسمح لك المعايير الجاهزة بمقارنة المشروعات الحالية بالمشروعات التي تم تسليمها سابقًا

تتيح لك خدمة Oracle Intelligence Cloud Service اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واجهات أعضاء الفريق لجمع تحديثات الحالة

طرق عرض قابلة للتكيف

💸 تسعير Oracle Primavera

تبدأ خطة تسعير هذه الأداة البرمجية من 2,570 دولارًا سنويًا

💬 تقييمات عملاء Oracle Primavera

G2: 4.4/5 (360 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (151 تقييم)

4. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية أي شخص كان في مجال إدارة البرامج ربما يعرف Smartsheet. إنها أداة تستخدمها الفرق لإدارة أعباء العمل في المشاريع، وتعزيز التعاون، و تبسيط العمليات عبر برنامج كامل.

يعد Smartsheet أيضًا بجمع كل احتياجات إدارة برنامجك تحت سقف واحد، وهو ما يفعله. ومع ذلك، سيتطلب الأمر جهدًا إضافيًا للعثور على ما تحتاجه لأن واجهته صعبة التصفح.

🔑 الميزات الرئيسية لـ Smartsheet

تدفقات عمل ذكية لزيادة الإنتاجية عبر فرق العمل

أدوات التعاون للحفاظ على توافق فرق البرنامج

حلول شاملة لإدارة الموارد

💸 تسعير Smartsheet

يبدأ سعر أداة إدارة البرامج هذه من 14 دولارًا شهريًا يتم احتسابها سنويًا

💬 تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.4/5 (5,340 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (2,223 تقييم)

تحقق من الرائع بدائل ل Smartsheet .

5. وريك

عبر وريك هذا البرنامج لديه الكثير ليقدمه لفرق إدارة البرامج التي تتوق إلى الأتمتة، بدءًا من واجهته البديهية إلى سير العمل القابل للتخصيص إلى أدوات إعداد التقارير سهلة الاستخدام . وريك يوفر أيضًا مخططات جانت قوية لمساعدة الفرق على نقل المواعيد النهائية وإعادة ضبط الجداول الزمنية للبرنامج بسهولة.

ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون برنامجًا أفضل بكثير مع إمكانيات التكامل وتتبع الأهداف.

🔑 ميزات Wrike الرئيسية

أدوات تتبع الوقت لتمكين الفرق من تحقيق الاستفادة القصوى من كل دقيقة

يقدم لوحات كانبان المرنة لتصور جميع المشاريع أثناء التنقل

مخططات ورسوم بيانية مخصصة لسلاسة إدارة المحفظة يسمح للفرق بتقييم المخاطر بشكل مشترك سجلات RAID 💸 تسعير Wrike

يقدم Wrike خطة مجانية . تبدأ الخطط المدفوعة من 9.80 دولار/مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (2,343 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (1,697 تقييم)

تعرف على المزيد حول هذه بدائل Wrike .

6. LiquidPlanner

عبر LiquidPlanner تتمثل فكرة LiquidPlanner في أنه بينما يركز البرنامج على بناء جداول زمنية مرنة للبرامج، يمكن لفريقك إنجاز المزيد من الأعمال بثقة غير مسبوقة.

من خلال لوحة التحكم القوية الخاصة به، يجمع LiquidPlanner جميع أصحاب المصلحة لديك على نفس الصفحة. وبالتالي، لن تكون مشاريعك في عزلة بسبب عمليات التكامل العديدة التي يدعمها.

ومع ذلك، فإن واجهته، جنبًا إلى جنب مع الافتقار الصارخ إلى إدارة مشروع المؤسسة قدرات مضاعفة تجعل LiquidPlanner غير مجدٍ لمعظم فرق إدارة البرامج.

🔑 الميزات الرئيسية لـ LiquidPlanner

يوفر تسوية تلقائية للموارد للتخلص من الحمل الزائد وتحسين استخدام الموارد رؤى ذكية لدعم القرارات الرئيسية عبر دورة حياة البرنامج

التقدير الذكي للتخفيف الكامل للمخاطر

💸 تسعير LiquidPlanner

تقدم أداة إدارة البرنامج هذه نسخة مجانية بميزات محدودة. تبدأ الخطة المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (226 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (633 تقييم)

7. الإثنين

عبر الاثنين سُمِّيت هذه الأداة لإدارة البرامج على اسم أكثر أيام الأسبوع إرهاقاً، وهي أداة محبوبة بسبب وظائفها البديهية ومجموعة واسعة من عمليات التكامل الأساسية. مع يوم الاثنين، يمكنك إدارة جميع مشاريعك في مساحة عمل واحدة. والأفضل من ذلك أن الأداة تأتي مع العشرات من الأدوات المجانية قوالب إدارة البرامج لتتبع محفظة المشروع ومهام الفريق والمزيد.

ربما تعتقد أن هناك مشكلة في مكان ما - وأنت على حق!

هناك مشكلة في يوم الاثنين: تبعيات المهام المحدودة. فالطريقة الوحيدة لإعدادها هي التواريخ، مما يجعلها أقل من أن تكون فعالة للعديد من التطبيقات الواقعية.

سرعان ما تجد فرق إدارة البرامج التي تنجذب إلى واجهة المستخدم البديهية وأسعاره الجذابة نفسها في السوق تبحث عن المزيد.

🔑 الاثنين الميزات الرئيسية

يوفر إمكانات تتبع الوقت المدمجة لمراقبة الجدول الزمني الكامل للمشاريع حتى الدقيقة

القدرة على عرض البيانات كخريطة وجدول وتقويم وجدول زمني وكانبان والمزيد

عمليات تلقائية لا حصر لها لأتمتة الأعمال المتكررة في ثوانٍ

قوالب قابلة للتخصيص لإعداد البرنامج بسرعة وسهولة

💸 تسعير يوم الاثنين

تقدم أداة إدارة البرنامج هذه خطة مجانية للأبد لما يصل إلى مقعدين. تبدأ الباقة المدفوعة من 8 دولارات للمقعد الواحد شهرياً يتم دفعها سنوياً

💬 تقييمات عملاء يوم الاثنين

G2: 4.7/5 (3,219 تقييم)

Capterra: 4.6/7 (2,515 تقييمًا

هذه بدائل الاثنين تستحق المراجعة.

8. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس هذا البرنامج اسم كبير في مجال إدارة البرامج. على جانب واحد من مراجعاته عملاء راضون عن قوته الرئيسية، وهي إدارة الموارد وتتبع المشكلات.

يتخصص Celoxis في مساعدة الفرق على حل مشكلات إدارة المشاريع المعقدة بهندسة دقيقة وبساطة لا مثيل لها وواجهة مستخدم جميلة.

ومع ذلك، فإن أعظم نقاط قوة Celoxis هي أيضًا أكبر نقاط ضعفه. نظرًا لأن الفريق أعطى كل شيء لتتبع المشكلات، فإن البرنامج يقصر في جوانب إدارة البرامج الأخرى - مثل إدارة عبء العمل وتتبع الوقت، على سبيل المثال لا الحصر.

🔑 ميزات سيلوكسيس الرئيسية

يدعم الرؤية في الوقت الفعلي لإنفاق الميزانية والمستحقات والربحية عبر المشاريع الفردية

وظيفة تخطيط المشروع لبناء خطط تتكيف بسلاسة مع أهداف البرنامج المتغيرة

تتبع طلبات المشاريع لتجميع طلبات البرامج من مصادر مختلفة

توفير لوحات معلومات للمحفظة قابلة للتخصيص

💸 تسعير سيلوكسيس

يبدأ سعر أداة إدارة البرامج هذه من 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء سيلوكسيس

G2: 4.3/5 (63 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (245 تقييم)

9. بلانفيو كلاريزن

عبر بلانفيو كلاريزن التالي هو Planview Clarizen، وهي أداة تتيح لمديري البرامج زيادة فعالية المشروع والاستفادة من التعاون الهادف وزيادة التركيز على دورة حياة البرنامج بأكملها.

علاوةً على ذلك، يوفر عرضًا شاملًا لجميع موارد البرنامج وجداوله الزمنية ومهامه - مع سياق كامل ورؤى في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، فإن الواجهة تترك الكثير مما هو مرغوب فيه وستتطلب منحنى تعليمي قبل أن تفهمها أنت وفرقك بشكل كامل.

🔑 الميزات الرئيسية ل Planview Clarizen

وظائف قوية لإدارة محفظة المشاريع من أجل التخطيط الموجز والتنفيذ السريع للبرامج

لوحة تحكّم شاملة لتسليم المشاريع تضع فرقك في إيقاع مثالي

تدفقات عمل مؤتمتة بالكامل تتيح لك القيام بعملك بالطريقة التي تريدها

💸 تسعير Planview Clarizen

تبدأ أسعار أداة إدارة البرامج هذه من 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Planview Clarizen

G2: 4.1/5 (516 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (162 تقييم)

10. أسانا

عبر أساناأسانا يسمح لك بزيادة وضوح البرنامج مع تبسيط عمليات المتابعة والملاحظات.

ومع ذلك، سيجد فريقك صعوبة في الوقوع في حب أسانا - أو قد لا يقع في حبه على الإطلاق.

تفتقر الأداة إلى التكافؤ في الميزات لإدارة برنامج الكل في واحد الحقيقي! قوائم التحقق من المهام، والإشعارات الذكية، وتتبع الوقت الأصلي ليست سوى بعض الميزات التي تفتقر إليها Asana بشكل واضح.

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🔑 الميزات الرئيسية لأسانا

المخططات والرسوم البيانية والرؤى في الوقت الحقيقي التي تمكنك من اكتشاف المشاكل قبل أن تتسبب في الفوضى

لوحات تحكم كاملة وسهلة الاستخدام تتيح لك إدارة كل شيء من مكان واحد

ميزة الدعوة التي تتيح لك دعوة زملائك الموثوق بهم أثناء التنقل

حافظات قوية لملفات قوية من أجل تتبع المشاريع 💸 تسعير أسانا

لدى Asana نسخة مجانية متاحة للفرق التي تصل إلى 15 شخصًا. تبدأ الخطط المميزة من 10.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء أسانا

G2: 4.3/5 (7,923 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (10,245 تقييم)

تحقق من هذه *[ بدائل أسانا_](/مدونة؟p=23489)* .

ما الذي يجعل برنامج إدارة البرامج رائعًا؟

عند اختيار أداة ممتازة لإدارة البرامج، إليك ست ميزات يجب البحث عنها:

تتبع المشاريع: يجب أن يجمع البرنامج الذي تختاره بسلاسة بين المشاريع الجديدة والحالية على منصة واحدة ويضمن لك رؤية التقدم المحرز على مستوى الشركة تخطيط الموارد: الأداة التي تستحق وزنها ذهباً يجب أن تحتوي على عرض عبء العمل ومرئيات جميلة تسمح لك باكتشاف اختناقات الموارد ومراقبة عبء العمل على الجميع أثناء التنقل. لا يوجد حتى نقاش لوحات المعلومات: توفر لوحة المعلومات عرضًا مخصصًا عالي المستوى لكيفية أداء برنامجك، بحيث لا يوجد قفز من مشروع إلى آخر إعداد التقارير: يضمن لك إعداد تقارير محدثة وموثوقة اتخاذ القرارات الصحيحة في كل مرة. لا مزيد من التخمين. لا مزيد من التمنيات الجداول الزمنية: من دون هذه الميزة، لن تحصل على رؤية كاملة لأنشطة فريقك اليومية، ناهيك عن ساعات العمل الفعلية لإنهاء المشاريع الفردية. ستكون فوضى بعد فوضى بعد فوضى المحافظ: "لا ينبغي أن تحتوي أدوات إدارة البرامج على حافظات"، هذا ما لم يقله أحد على الإطلاق. تتضمن البرامج الجيدة المحافظ -ما تحصل عليه هو نظرة شاملة عن كيفية تقدم جميع مشاريعك، ويمكنك أيضًا البحث عن مزيد من التفاصيل لمعالجة المخاطر

ما هو برنامج إدارة البرامج الذي يحتل الصدارة؟

نحن نضع برنامج ClickUp في المركز رقم 1 لأنه البطل الخارق الحقيقي الوحيد لإدارة البرامج - البروفيسور X في هذا المجال، وهو _أفضل أدوات إدارة البرامج الموجودة.

وعلى الرغم من أن برامج البرامج الأخرى جيدة بشكل تنافسي، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى ClickUp عندما يتعلق الأمر ب إدارة عبء العمل , تتبع الهدف والتحقق من الأولويات والمزيد

كل هذه الميزات مهمة للغاية لإدارة البرامج. على سبيل المثال، من دون تنظيم المشاريع حسب الأهمية، لا يمكنك معرفة المشاريع التي تستحق الاهتمام على المدى القصير. سوف تقوم فقط برسم دوائر في الظلام - ودعنا نواجه الأمر، هذه ليست طريقة لإدارة برنامج.

إن أفضل وقت لاعتماد ClickUp كأداة لإدارة البرامج هو الأمس؛ وثاني أفضل وقت هو الآن.

ما الذي تنتظره؟ احصل على ClickUp مجانًا اليوم وافتح الباب أمام أفضل البرامج المتفوقة والأفضل من نوعها.