100 مصطلح أساسي لإدارة المنتجات من الألف إلى الياء

ما هو إدارة المنتجات ?

حتى قبل عشر سنوات، كان بإمكانك الحصول على مئات الإجابات المختلفة على هذا السؤال. وبطريقتهم الخاصة، لكانوا جميعاً على حق!

A مسؤوليات مدير المنتج إلى نوع من الأدوار التي تمزج بين مهارات تجربة المستخدم والمهارات التقنية والتجارية لمتابعة دورة حياة المنتج بالكامل، بدءًا من التصميم وحتى الإطلاق، وحتى التحديثات المستقبلية.

هل يبدو ذلك كثيراً؟ هذا لأنه كذلك. 😳

مع ذلك، إنه وقت رائع أن تكون مديراً للمنتجات لأنها في طلب مرتفع ، وفي مهنة متطورة، هناك دائمًا شيء جديد ومثير للتعلم.

وهنا يأتي دور مسرد مصطلحات إدارة المنتجات هذا. 🤓

سيختلف عدد المصطلحات القابلة للتطبيق في هذه القائمة من شخص لآخر ويعتمد على احتياجات منتجك وحجم شركتك وميزانيتك و الجدول الزمني للمشروع .

ولكن حتى لو كان عدد قليل فقط من هذه المصطلحات ذات صلة بك الآن، فإن المصطلحات المتبقية يمكن أن تساعدك على تحديد مجالات النمو، وتصور أين يتجه منتجك، وإطلاعك على الطرق التي يساعد بها مديرو المنتجات الشركات على تحقيق أهدافها.

مكافأة: اطلع على هذه المصطلحات قوالب إدارة المنتجات ! 📑 ⭐️

معايير القبول لـ #### A-E معايير القبول لـ Epic

### القبول المعايير

العميل مقبول، تعريف تم (DoD)

معايير القبول هي مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها البرمجيات لكي يتم قبولها من قبل العميل أو صاحب المصلحة. في نهاية المطاف، يحدد مالكو المنتج ما إذا كانت الميزة تؤدي ما يريده المستخدمون منها، أي ما إذا كانت تخدم الغرض من قصة المستخدم.

Agile

يشير هذا المصطلح إلى منهجية تطوير المنتج حيث تعمل الفرق على سلسلة من المهام في أطر زمنية قصيرة يمكن التحكم فيها تسمى سباقات السرعة. هناك 12 مبدأ رشيق التي تدور حول التغذية الراجعة المتكررة، ورضا العملاء، وزيادة سرعة تطوير البرمجيات، والمرونة.

هناك الكثير من الأمور التي تدخل في إنشاء فريق منتج رشيق والعديد من المصطلحات في هذه القائمة ستساعد في تجميعها معًا!

ألقِ نظرة فاحصة على كل من 12 مبدأ رشيق ._

تطوير المنتجات الرشيقة

تطوير البرمجيات الرشيقة، _ إدارة المشاريع الرشيقة Agile Software Management, Agile Project Management, Agile Project Management, Agile Method, Agile Method, Agile Approach, Agile Way

هذه تقنية لإدارة المشاريع تسمح للمطورين بإنشاء نموذج منتج عملي في غضون أسابيع قليلة.

تبدو مرهقة بعض الشيء، أليس كذلك؟ في الواقع، تحظى هذه الطريقة بشعبية كبيرة، ولكل فريق ذوقه الخاص عندما يتعلق الأمر بإطار عمل أجايل الفريد من نوعه!

إن فريق رشيق يقسمون مشروعهم إلى دورات تطوير أصغر تسمى التكرارات أو سباقات السرعة.

في نهاية كل سبرنت، يكون الفريق قادرًا على تقديم منتج يعمل مع الميزات الأساسية فقط الجاهزة لملاحظات واقتراحات المستخدمين. ويأخذ الفريق هذه الاقتراحات ويدرجها في سباقات السرعة التالية!

وتستمر هذه الدورة حتى تنشئ برنامجًا نهائيًا يسعد عملاءك. _فويلا! العديد من الأطر الأخرى تفرعت من منهجيات رشيقة مثل Scrum , كانبان وليان و XP.

ART: قطار الإصدار الرشيق

يتكون قطار الإصدار الرشيق من فرق تطوير برمجيات رشيقة متعددة تعمل على معالجة مشاريع كبيرة على نطاق المؤسسة. وهذا يتطلب الكثير من الأشخاص، حوالي 50-125 من أعضاء الفريق الذين يركزون على أجزاء مختلفة من المشروع.

مثل فرق Scrum، يعمل قطار الإصدار الرشيق على دفعات، ولكن على عكس فرق Scrum، تستمر هذه الدفعات لفترة أطول بكثير. 🤯

اختبار ألفا

اختبار ألفا هو أول اختبار شامل للمنتج للتأكد من أن المنتج يعمل بشكل صحيح ويقوم بما يفترض أن يقوم به. فكر في اختبار ألفا على أنه فرصتك الأولى لتقييم أداء ووظيفة إصدار منتجك.

B

التسجيل

A الأعمال المتراكمة هي قائمة بالميزات الجديدة والتحديثات وإصلاحات الأخطاء وما إلى ذلك التي يحتاجها المستخدم. يكون مالك المنتج مسؤولاً عن تحديد أولويات العناصر في قائمة المنتجات المتراكمة ويقرر العناصر التي يجب العمل عليها في بداية كل تكرار.

اختبار بيتا

في حين أن اختبار ألفا هو أول اختبار لوظائف منتجك، فإن اختبار بيتا هو الاختبار الأول لوظائف منتجك، أما اختبار بيتا فهو الاختبار الذي يقوم فيه المستخدمون الحقيقيون باختبار منتجك بحثًا عن الأخطاء أو العيوب المحتملة قبل إطلاقه. إذا كنت تقوم بالاختبار التجريبي، فأنت في المرحلة الأخيرة قبل إطلاق منتجك، لذا من الأفضل أن تتخلص من أي مشاكل محتملة بينما لا يزال منتجك في بيئة خاضعة للرقابة.

إذا كنت طفلاً مسرحياً أيضاً، فكر في الاختبار التجريبي على أنه البروفة الأخيرة قبل ليلة الافتتاح.

الأخطاء

_العيوب الأخطاء هي سلوك غير مقصود أو غير متوقع في البرمجيات ويمكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج بما في ذلك بعد إصداره! يمكن لمهندسي الاختبار أو المستخدمين أو مهندسي ضمان الجودة اكتشاف الأخطاء، وبينما يمكن إصلاح بعضها على الفور، قد يستغرق البعض الآخر بعض الوقت.

BI: ذكاء الأعمال

استراتيجيات لإدارة البيانات وتحليلها وتفسيرها لاتخاذ قرارات مستنيرة. تتضمن هذه البيانات عادةً مجموعة من المصادر مثل تقارير الصناعة وتعليقات العملاء وبيانات الاستخدام وأبحاث المنافسين.

رسم بياني تفصيلي

مخطط الإصدار المتهدم، مخطط سبرينت المتهدم مخطط هبوطي يساعد مديري المشاريع الرشيقة على تتبع مقدار العمل المتبقي في المشروع والوقت المتبقي لإكمال العمل من خلال قياس الوقت المتبقي في سباق السرعة بعدد المهام غير المنجزة.

نصيحة احترافية: أداة إدارة المشاريع الرشيقة مثل انقر فوق يمكن أن يوفر خط تقدم متوقع على مخططك البياني المُنخفض يسلط الضوء على كيفية تقدم المشروع إذا كان فريقك يعمل بنفس الوتيرة.

C

التخبط

## عميل متخبط

هذا هو عدد أو نسبة العملاء الذين يلغون اشتراكاتهم أو لا يستخدمون أو يختارون عدم التجديد مع منتجك. يمكن أن يضر هذا في نهاية المطاف بإيراداتك المتكررة، لذا من الأفضل البحث عن أصل المشكلة!

تحقق مع عملائك بشأن أي ملاحظات أو مشاكل قد يواجهونها - قد يكون من السهل إصلاحها!

تحليل المنافسين

تقييم نقاط القوة والضعف في المنتجات المماثلة من المنافسين المباشرين أو غير المباشرين. ضع هذا التحليل في الاعتبار عند تحديد أحكام القيمة الفريدة الخاصة بك!

_تحقق من هذه أدوات التحليل التنافسي !

مراجعة المفاهيم

هذه هي الفكرة الأولية لمنتج جديد وعملية مراجعة مديري المنتجات وأصحاب المصلحة لمفاهيم المنتجات المختلفة لتحديد أي بناء سيكون الأكثر نجاحًا.

التكامل المستمر

CI، التسليم المستمر

التكامل المستمر هو ممارسة رشيقة حيث يقوم المطورون بإضافة التعليمات البرمجية الخاصة بهم باستمرار إلى النظام الرئيسي. سيعمل أخصائيو التطوير بشكل مستقل على ميزة ما وبمجرد اكتمالها، يتم اختبارها بحثًا عن أي أخطاء. وبعد اجتيازها للاختبار الآلي، تتم إضافتها إلى البرنامج النهائي.

النشر المستمر

على غرار التكامل المستمر والتكامل المستمر، فإن النشر المستمر هو استراتيجية لتكثيف الوقت بين كتابة التعليمات البرمجية وإضافتها إلى البرنامج النهائي. وعلى غرار الاختبار الآلي والإصدارات الآلية، تساعد هذه الممارسة الرشيقة على ضمان معالجة العيوب والملاحظات في الوقت المناسب.

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معدل التحويل

هذه هي النسبة المئوية لزوار موقعك أو العملاء المحتملين أو النقرات الذين يصبحون بعد ذلك عملاء يدفعون مقابل خدمتك. فكر في هذا على أنه عدد العملاء الذين يشترون شيئًا ما مقسومًا على عدد إجمالي العملاء الذين يدخلون المتجر.

تجربة العملاء

CX

يشير هذا إلى كل تفاعل يقوم به العميل مع شركتك وكيف جعل هذا العميل يشعر تجاه شركتك بشكل عام. ويشمل ذلك أي لقاء مع المنتج، وعمليات نجاح العميل، والتسويق، والمبيعات، والإعلان.

آراء العملاء

هي أي معلومات يقدمها العميل حول تجربته مع منتجك أو استخدامه. من خلال مشاركة درجة رضاهم عن الخدمة أو المنتج، ستتمكن أنت وفريقك من إجراء تحسينات أو إصلاح الأخطاء حسب الحاجة. يمكن أن يساعد توفير استطلاع رأي أو استطلاع رأي أو مكان للعملاء لمشاركة ملاحظاتهم بشكل استباقي في الحفاظ على ميزة تنافسية لمنتجك!

الاحتفاظ بالعملاء

معدل الاحتفاظ بالعملاء، معدل الاحتفاظ بالعملاء، CRR

في حين أن معدل الاحتفاظ بالعملاء يشير إلى قياس العملاء الذين لا يجددون، فإن معدل الاحتفاظ بالعملاء هو قياس عدد العملاء الذين يجددون عقودهم أو اشتراكاتهم. أفضل طريقة للحفاظ على معدل صحي للاحتفاظ بالعملاء هي إنشاء علاقة موثوقة ومتفاعلة بين شركتك والعملاء للحفاظ على تفاعلهم ورضاهم!

نجاح العملاء

يحقق منتجك نجاحًا للعملاء بمجرد أن يتمكن العميل من حل المشكلة التي تم إنشاء منتجك لحلها. المراجعات الإيجابية، وملاحظات العملاء النشطة، وارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء هي مؤشرات جيدة على تحقيق نجاح العميل.

فريق متعدد الوظائف

A متعدد الوظائف يتكون الفريق من أعضاء ذوي مهارات ومواهب واهتمامات مختلفة لتقديم منتج جديد أو معالجة مشكلة معينة بسرعة.

D

DAU: المستخدمون النشطون يومياً

إن متابعة عدد المستخدمين النشطين يوميًا هي طريقة شائعة لقياس المشاركة لتحديد مدى الاحتفاظ بعملائك. يتم تحديد تعريف "المستخدم النشط" من خلال الوظيفة والاستخدام الذي يخدمه منتجك، وفي حين أن المشاركة العالية قد تبدو هدفًا، إلا أنها قد تكون أيضًا مؤشرًا على وجود اختناقات في سير عملك.

تشمل مقاييس المشاركة الشائعة الأخرى المستخدمين النشطين الأسبوعيين (WAU) والمستخدمين النشطين الشهريين (MAU).

إدارة الاعتمادية التبعيات تصف علاقة مهمة أو ميزة بأخرى وتحدد متى يمكن إكمالها. من الأهمية بمكان مراعاة التبعيات عند إنشاء خارطة طريق مشروعك ولمراقبة كفاءة فريق المنتج الخاص بك، لأنه إذا كانت المهمة (ب) تعتمد على المهمة (أ)، فلا يمكن أن تبدأ المهمة (ب) حتى تكتمل المهمة التي تعتمد عليها.

تصميم

عملية تصور وتعريف وإنشاء وتحسين المنتجات لحل مشكلة معينة أو تلبية احتياجات العميل.

المصممون

يقوم المصممون بتصميم شكل المنتج ومظهره ووظيفته. وهم مسؤولون عن التخطيط لكيفية تقديم المنتج وميزاته مع تحسين تجربة المستخدم وتقليل نقاط الاحتكاك في الاختلافات المستقبلية. عادةً ما يشارك العديد من المصممين في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج بما في ذلك:

مصممو المنتجات

مصممو تجربة المستخدم

مصممو تجربة العملاء

مصممو التفاعل

التفكير التصميمي

هذا هو الإنسان أولاً عملية التصميم التي تتطلب منك فهم مشاكل واحتياجات الجمهور الذي تصمم من أجله. والفكرة هي أنه من خلال التعاطف مع الأشخاص الذين يخدمهم منتجك، يمكنك توقع المشاكل بشكل أفضل وابتكار منتجك لأنك على دراية تامة بما يريده عميلك.

مفهوم التصميم

مفهوم التصميم الخاص بك هو وصف موجز للتصميم المخطط له لمنتجك - فكر في هذا على أنه عرض المصعد الخاص بمنتجك الذي يبرز القيمة في تصميم هذا المنتج. يجب أن يكون مفهوم التصميم الخاص بك:

نقل المشكلة التي سيحلها منتجك

تحديد جمهورك المستهدف

وصف _كيفية استخدام الناس للمنتج

تحقق من هذه أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المنتجات !

التطوير

عملية إنشاء منتج جديد، أو تنفيذ تكرار جديد، أو إضافة ميزات لتحسين تجربة العميل مع منتجك الحالي.

المطورون

بينما يصمم المصممون شكل المنتج ومظهره ووظيفته، فإن المطورين هم المسؤولون عن تحقيق هذه الخطط.

التحول الرقمي

_التبني الرقمي

ترقية العمليات التجارية التقليدية للاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة. ويُستخدم ذلك لجعل الأعمال التجارية أكثر كفاءة، وفي متناول المزيد من العملاء، وقابلة للتطوير. يمكن أن تستغرق هذه العملية سنوات لإكمالها وتتطلب استراتيجية مركزة للحفاظ على تجربة العملاء في الأعمال التجارية وتحسينها.

الاضطراب

_المنتج الجديد بشكل أساسي

تكنولوجيا أو منتجات أو تفكير مبتكرة تحفز صناعة أو سوقاً جديدة تنافس صناعة أو سوقاً قائمة.

تفكير متباين

العصف الذهني لطرق جديدة وفريدة ومبتكرة لحل مشكلة قائمة.

E

النظام البيئي

مجموعة من المنتجات المنفصلة التي تهدف إلى استخدامها معًا لتحقيق قيمة أكبر أو لحل مجموعة من المشاكل ذات الصلة.

ملحمة

_القصص الملحمية

قصة ملحمة هي فكرة أو ميزة يمكن تقسيمها إلى قصص مستخدمين أصغر، مثل تقسيم سنوات هاري بوتر المذهلة في هوجورتس إلى سبعة كتب رائعة.

عالمي عبر GIPHY في تطوير المنتج، يمكن أن تتكون ملحمة تسمى "تحسين واجهة المستخدم على الهاتف المحمول" من ثلاث قصص للمستخدمين: "إضافة عربة تسوق متنقلة" و"تحسين السرعة" و"الخط المتناسق".

يمكن بعد ذلك تقسيم كل قصة مستخدم إلى مهام يمكن التحكم فيها، ونظراً لحجمها، سيتم تسليمها على عدة سباقات سريعة.

## ميزة F-J إلى المهام التي يجب إنجازها

الميزة

ميزات منتجك هي الخصائص والقدرات التي تجعل منتجك يعمل ويتميز بين المنتجات الأخرى المماثلة في السوق.

تدقيق الميزات

تدقيق الميزات هو مراجعة لميزات منتجك (السمات والوظائف) لمعرفة عدد العملاء الذين يستخدمونها وعدد مرات استخدامها. غالبًا ما يتم تمثيل عمليات التدقيق هذه في رسم بياني أو مخطط ويمكن جمع المعلومات من الاستبيانات أو مقابلات العملاء أو بيانات الاستخدام عبر الإنترنت أو أدوات التحليلات.

نقاط الميزات

هذه طريقة أخرى لتصنيف الميزات استنادًا إلى مقاييس الأداء وحدها وبدون مدخلات من ملاحظات العملاء أو مراجعاتهم. يتم تحديد درجات الميزات من خلال نجاح الميزة في مجالات مثل المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء، والكفاءة، والوقت اللازم لتطويرها.

FDD: التطوير المدفوع بالميزات

يقوم هذا الإطار الرشيق بهيكلة عملية تطوير البرمجيات بالكامل حول إكمال الميزات. وهو يقسّم تطوير المنتج إلى أجزاء أصغر (ميزات) تهدف إلى تلبية احتياجات مختلفة تركز على العميل.

G

مخطط جانت

_الجدول الزمني للمشروع

مخطط شريطي أفقي يصور تسلسل المهام ضمن الجدول الزمني للمشروع ويمكن أن يوضح المهام التي تابعة على بعضها البعض. كل مهمة لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء حتى لا يتجاوز فريقك المواعيد النهائية.

تعرف على المزيد في دليل مخططات جانت الخاص بنا !

الهدف

بصمة الهدف، هدف التكرار

في إدارة المنتجات الأهداف يمكن أن تكون أكثر تحديدًا من مجرد إنهاء المنتج في الوقت المحدد أو تقديم منتج عالي الجودة يستخدمه الناس. عادةً ما يكون لكل سباق سريع هدف محدد، أو النتيجة المرجوة التي يريد فريق Scrum تحقيقها من تلك المهام.

ومن الشائع أن تكون هذه الأهداف نموذج عمل للبرنامج يمكن عرضه على أصحاب المصلحة.

تحتوي أدوات إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp على ميزات مدمجة يمكن أن تساعدك على تتبع أهدافك الخاصة بالسباق السريع في الوقت الفعلي!

GOOB: اخرج من المبنى ### GOOB: اخرج من المبنى

باختصار، يعني هذا الاختصار أن تقابل عميلك أينما كان. غالباً ما تختبر فرق المنتجات منتجاتها وتستخدمها في أماكن خاضعة للرقابة، لكن عملاءها لن يكونوا كذلك. من خلال الخروج من المبنى ستتعرف على عملائك في البيئة التي سيستخدمون فيها منتجك.

GTM: استراتيجية الذهاب إلى السوق هذه هي خطتك الاستراتيجية والتكتيكية للكيفية التي تنوي الشركة من خلالها

إدارة إصدار منتج ناجح . تتضمن هذه الخطة التسعير، واستراتيجيات المبيعات، وخريطة رحلة العميل، والتسويق، والميزانية، ودعم العملاء، والمزيد.

H

منتج الأجهزة

يشير مصطلح الأجهزة إلى الأدوات الملموسة والمعدات الميكانيكية المستخدمة في تطوير أو استخدام منتجك. ويمكن أن يشمل ذلك الأجزاء المادية للكمبيوتر والعناصر اللازمة لاستخدامه بما في ذلك لوحة المفاتيح أو الشاشة أو الفأرة.

I

إدارة الأفكار

هي عملية جمع الأفكار التي تهدف إلى تحسين منتجك وفرزها وتحليلها. قد تأتي الأفكار من ملاحظات العملاء، أو الشركاء، أو داخليًا وقد تكون ذات أولوية مختلفة.

التفكير الإبداعي

هي عملية إنشاء أفكار جديدة وبلورتها من خلال جلسات العصف الذهني أو القوائم أو رسم الخرائط الذهنية .

المنتج التزايدي

## ابتكار تزايدي

هذا نموذج تطوير حيث يعتمد كل تكرار على الإصدار السابق دون استبداله. وفي حين أن كل إصدار جديد هو نسخة محسّنة أكثر من الإصدار السابق، إلا أن المنتج السابق لا يزال يعمل.

بديهية

_تصميم بديهي

منتج بديهي يتناسب بسهولة مع الإطار الذهني وعادات العمل الحالية للعميل. فهو يبدو طبيعياً في الاستخدام وسريع الاستيعاب.

التكامل

عندما يستطيع التطبيق التكامل مع تطبيق آخر فهذا يعني أن البرنامجين يمكنهما المزامنة مع بيانات الآخر وسير العمل.

J

JTBD: الوظائف المنجزة

يشير هذا إلى الوظيفة أو المهمة التي يحاول العميل إكمالها من أجل فهم أفضل للمشاكل التي يواجهها ودوافعه للبحث عن حل.

ك-أو كايزن إلى درجة الفرص

كايزن

كايزن هو مفهوم البحث المستمر عن مجالات التحسين بناءً على خبرة أعضاء الفريق في استخدام المنتج.

كانبان

بدلاً من العمل في تكرارات ثابتة ومخطط لها كما هو الحال في Scrum، تقوم فرق Kanban العمل على المهام ذات الأولوية كلما وردت. إنه إطار عمل رشيق مرئي للغاية بهدف الحصول على تدفق مستمر للعمل دون أي اختناقات.

تضيف فرق العمل حدًا لعدد المهام التي يمكن العمل عليها في وقت واحد (يُعرف باسم حد WIP)، حتى لا يقوم الفريق بمهام متعددة ويبطئ الإنتاجية.

تعرف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إعداد _إدارة مشروع كانبان هنا

نموذج كانو

تحديد أولويات ميزات المنتج حسب مدى احتمالية إرضاء العميل. من خلال مقارنة احتمالية إرضاء العميل مقابل تكلفة تطويرها، يمكن لفريق المنتج الخاص بك تحديد ما إذا كان من الاستراتيجي إضافتها إلى خارطة الطريق.

مؤشرات الأداء الرئيسية: مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات الأداء الرئيسية هي المقاييس الكمية الأكثر تأثيرًا المستخدمة لتحديد مدى نجاح منتجك. يعتبر النجاح المالي والإيرادات ومقاييس العملاء وعدد المستخدمين الجدد من مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة، لكن المقاييس الأكثر أهمية التي يجب على شركتك أخذها بعين الاعتبار تعتمد على نوع المنتج الذي تملكه والغرض الفريد الذي يخدمه.

L

تطوير المنتج المرن

## تطوير البرمجيات اللينة

المبادئ والممارسات التي تعمل على تحسين عملية التطوير. مستوحاة من نهج التصنيع الخالي من الهدر قدمته شركة تويوتا في الخمسينيات.

تعرف على المزيد عن إدارة المشاريع .

عمليات المنتج

توجد أدوار عمليات المنتج لمساعدة الفرق متعددة الوظائف على العمل بكفاءة. قد يساعدون في مقابلات العملاء لإجراء الأبحاث، والإشراف على فحوصات ضمان الجودة, تبسيط عمليات التطوير أو العمل جنبًا إلى جنب مع فرق الدعم.

مالك المنتج

المالك

هؤلاء هم الأعضاء الرئيسيون في شركة Agile أو فريق سكروم. هم من يقررون الرؤية والميزات الخاصة بالبرنامج النهائي، ولكن لا يتم اختيار الميزات على هواهم!

فهم يفهمون بعناية احتياجات العميل ومتطلباته ويضيفون تلك العناصر إلى قائمة المنتجات المتراكمة ويتلقون الملاحظات من العملاء وينقلونها إلى فريق التطوير.

PRD: مستند متطلبات المنتج يفصل هذا المستند عملية التطوير بأكملها. وهي تتضمن إمكانيات المنتج وتصميمه ووصفه وتفاصيل تسليمه. سيوضح هذا المستند كل ما يجب أن يتوفر في المنتج قبل أن يتم إصداره أو اعتباره منتهيًا.

_جرب هذه قوالب_PRD !

خارطة طريق المنتج

خارطة طريق المنتج هي إطار عمل موجز لخطة مشروعك بالكامل. بدلاً من إغراقك في التفاصيل، تتيح لك خارطة الطريق عرض الجدول الزمني للمنتج, المعالم الحاسمة والأهداف

من خلال تسليط الضوء على المكونات الرئيسية لخطتك، يساعد رسم خرائط الطريق فريقك على البقاء على المسار الصحيح مع المهام القادمة.

مواصفات المنتج

تشبه هذه الوثيقة وثيقة مواصفات المنتج ولكنها أكثر إيجازاً ودقة. قد تحتوي على مخططات أو معلومات أساسية تتعلق بجمهور المنتج، ولكنها في الغالب تعمل على الإجابة عن سبب بناء المنتج أو الميزة وأهدافها وكيفية قياس نجاحها.

النموذج الأولي

في حين أن النموذج عبارة عن رسم أو تمثيل مادي لما سيبدو عليه المنتج، فإن النموذج الأولي هو نموذج أولي تم تطويره بما يكفي ليتمكن العملاء من اختبار وظائفه.

Q

ضمان الجودة

هي العملية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة منتجاتها وتحسينها في جميع مراحل تطوير المنتج. ضمان الجودة هو نهج استباقي لمساعدة الشركات على تقديم منتجات عالية الجودة مع تجربة مستخدم إيجابية.

R

خطة الإصدار

A خطة الإصدار تعرض جميع الميزات التي سيتم تضمينها في الإصدار التالي، إلى جانب تاريخ الإصدار المقدر وعادةً ما تمتد لفترة بضعة أشهر. فكّر في الأمر على أنه المقطع الدعائي لفيلم مشروع Agile.

استعادي

اجتماع استرجاعي، استرجاع سبرينت

A بأثر رجعي هو اجتماع سكروم حيث يقوم الفريق بتحليل أدائه في نهاية السباق.

يستخدم الفريق مقاييس ومخططات وتقارير أجايل لمعرفة أين يتفوقون وأين يحتاجون إلى التحسين.

بدلاً من تتبع مقاييس أجايل يدوياً, أدوات إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp تقدم رسوماً بيانية ومخططات دقيقة لمساعدة فريقك على العمل بأثر رجعي خلال فترة السباق.

S

سكروم

إدارة مشروع سكرم_ هنا _

طبعة

التكرارات

سباقات السرعة هي فترات العمل القصيرة التي تساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح أثناء تطوير المنتج. وعادةً ما تستمر لمدة 2-4 أسابيع تقريبًا وتتضمن العديد من المهام لمساعدتك في الوصول إلى نقطة التحقق الرئيسية التالية في الجدول الزمني لمشروعك. يمكنك إنشاء وإدارة مهامك الخاصة بسهولة سباقات السرعة في ClickUp!

بوابة المرحلة

عملية بوابة المرحلة_

هذه هي عملية تقسيم عملية تطوير منتجك إلى مراحل أو "مراحل" مختلفة، بما في ذلك تحديد النطاق، وحالة العمل، والتطوير، والاختبار، والإطلاق. من خلال مراجعة التقدم المحرز في هذه المراحل، يمكنك تحديد كيفية انتقال المنتج إلى المرحلة التالية.

أصحاب المصلحة

يشير هذا إلى أي شخص خارج الفريق مرتبط بالمشروع. قد يكون مستثمر أو مدير حساب أو فريق مبيعات أو عميل.

تعرف على المزيد عن أصحاب المصلحة هنا .

### نقاط القصة

A نقطة القصة هي وحدة مخصصة لقصة المستخدم للتعبير عن مقدار الوقت والطاقة المطلوبين لتلك المهمة. لذا فإن الرقم الأعلى يشير إلى مهمة أكثر صعوبة تتطلب وقتًا أطول. هذا أسلوب تقدير نسبي مما يعني أنه يتم تعيين الأرقام لكل مهمة بالمقارنة مع المهام الأخرى المشابهة.

تحليل SWOT تحليل SWOT هو طريقة تخطيط للنظر بشكل استراتيجي واستباقي في نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المحتملة لمنتجك. غالبًا ما تكون نقاط القوة والضعف في منتجك عوامل داخلية، بينما تتعلق الفرص والتهديدات بالعوامل الخارجية (أي السوق والمنافسين والاتجاهات المحتملة).

T

مدير المنتج التقني

يعمل مدير المنتج التقني بشكل وثيق مع الفرق الهندسية أكثر من فرق المبيعات أو فرق الأعمال ولديه خلفية تقنية للمساعدة في جوانب التطوير في المشروع.

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الموضوع

موضوع المنتج هو خطة عالية المستوى لمنتجك. يمكن تلخيص ذلك عادةً بهدف منتجك أو كإجابة على السؤال "ما المشكلة التي يحلها هذا المنتج؟

U-Z استخدام الحالة إلى درجة زيتا

حالة الاستخدام

هذا سيناريو بسيط ومحتمل جداً يشرح كيف سيستخدم العميل منتجك لحل مشكلة ما. على الرغم من أن هذه أمثلة افتراضية، إلا أنها شائعة بما فيه الكفاية بحيث يمكن تصديقها أو الارتباط بها، وتساعد في إثبات الحاجة والقيمة لأجزاء مختلفة من منتجك.

بحث المستخدم

عملية فهم احتياجات عميلك من خلال مراقبة كيفية أدائه للمهام، واستخدامه للمنتجات الأخرى، ومن خلال معرفة عمليات التفكير الخاصة به.

تجربة المستخدم: تجربة المستخدم

ملخص لتفاعلات عميلك مع المنتج. تجربة المستخدم تجربة المستخدم كيف يشعر الشخص أثناء استخدام منتجك، وموقفه من استخدامه، وسهولة استخدامه، والتحديات التي يواجهها.

شخصية المستخدم

شخصية المستخدم هي عميل خيالي يمثل المستخدم المثالي لمنتجك. وهي عبارة عن لمحة شاملة عن جمهورك المستهدف، بما في ذلك العمر، والمهنة، والمرحلة التي وصلوا إليها في حياتهم المهنية، وربما موقعهم الجغرافي، والمشاكل الشائعة التي يواجهونها.

_تحقق من هذه قوالب شخصية المستخدم !

### تدفقات المستخدم

هذه هي تمثيلات مرئية للمسار الذي سيسلكه المستخدم أثناء إكمال المهام على أحد التطبيقات. عادةً ما يتم عرضها في مخطط أو رسم تخطيطي، حيث يساعد تخطيط تدفق المستخدم الفرق على إنشاء واجهات أكثر سهولة وتحسين العملية التي سيتخذها العملاء لإكمال مجموعة من المهام.

قصة المستخدم

_أهداف المستخدم

هذا وصف موجز لميزة منتج معين أو وظيفة معينة قد يجدها العملاء مفيدة. يمكن أن تبدو قصص المستخدم النموذجية بهذا الشكل:

_بصفتي (اسم/نوع المستخدم)، أريد أن (أفعل شيئًا)، حتى أتمكن من (تحقيق هدف)

في الأساس، شرح غير رسمي للميزات التي يريدها شخص ما في النظام.

V

القيمة المقترحة

_ عرض القيمة الفريدة_

هذا هو اقتراح الذي ينقل الغرض من منتجك وفوائده وما يميزه عن المنتجات الأخرى في السوق. يُستخدم هذا لإجبار العملاء على اختيار منتجك دون غيره من المنتجات المماثلة، ويوضح ما الذي يجعل منتجك أكثر قيمة أو تنافسية.

صوت العميل

هذا هو المصطلح العام للتعليقات والبيانات النوعية أو الكمية التي تتعلق باحتياجات عميلك أو المشكلة التي يهدف منتجك إلى حلها.

W

الشلال

هذه طريقة تطوير خطية طويلة الأجل حيث تحدث كل مرحلة بالتتابع ويجب إكمال كل مرحلة قبل أن تبدأ المرحلة التالية. وهي عملية تدريجية تبدأ بجمع المستندات اللازمة ووضع المتطلبات ثم الانتقال إلى التصميم ثم الترميز والاختبار وما إلى ذلك، دون تداخل.

الإطار السلكي

يشبه إلى حد ما النموذج بالحجم الطبيعي أو النموذج الأولي، الإطار السلكي هو تمثيل أساسي لمنتجك - باستثناء أنه يوصل وظيفته فقط. غالبًا ما تكون هذه صفحة ويب ذات مظهر أساسي للغاية تهدف فقط إلى ترتيب الميزات وإظهار كيف سيستخدم المستخدمون منتجك بالفعل.

Y

YOY: سنة بعد سنة

عملية مقارنة بيانات سنة واحدة بنفس مجموعة البيانات من السنة السابقة.

Z

درجة زيتا

نموذج زيتا، معادلة Z-Score معادلة تسجيل النقاط التي تستخدمها الشركة لتحديد احتمالية إفلاسها.

المكافأة:

_/مرجع/ مدونة؟ p=44370_ أسئلة المقابلة الشخصية لمدير المنتج *%/%href/_

## الآن أعرف مصطلحات إدارة المنتجات الأساسية 🎶

حسنًا، لم يكن بالضبط من الألف إلى الياء، لكنه كان كل حرف ما عدا حرف X! قريب جدًا إذا قلنا ذلك بأنفسنا. 💅🏼

ربما تكون قد حفظت بالفعل هذا المسرد عن ظهر قلب، أو ربما كان هناك بعض المصطلحات الجديدة التي يجب أن تضعها في اعتبارك! في كلتا الحالتين، فكر في هذه القائمة على أنها نقطة انطلاق لإدارة المنتج - وليس خط النهاية. يمكنك أن ترى أين أنت وكيف يمكنك المضي قدماً في إدارة منتجاتك، ومن لا يحب أن زيادة 1% كل يوم ? 😉

إذا كنت مهتمًا ببدء مسيرة مهنية في مجال إدارة المنتجات، اطلع على دليل شهادات إدارة المنتجات !_

بالإضافة إلى ذلك انقر فوق يمكن أن يساعدك في تحويل هذه الأفكار إلى إجراءات للارتقاء باستراتيجيتك الحالية لإدارة المنتجات. وفر الوقت، وكن أكثر كفاءة في عملياتك، وتحدث مع فريقك في منصة واحدة! أراكم هناك يا أصدقائي. 🥳