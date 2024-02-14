أفضل 7 بدائل لبدائل LiquidPlanner &؛ المنافسون في عام 2025

سواء كان الأمر يتعلق بجدولة المهام، أو إدارة موارد المشروع، أو تتبع المواعيد النهائية، فإن إدارة المشروع ليست بالأمر الهيّن.

لحسن الحظ، تتوفر تطبيقات إدارة المشاريع مثل LiquidPlanner لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.

LiquidPlanner هو أداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع والتعاون تتيح لك التخطيط لأفضل سيناريوهات المشروع في أفضل الحالات وأسوأها لفريقك.

ومع ذلك، فهي ليست مثالية.

وربما هذا هو السبب في أنك تبحث عن أفضل بدائل LiquidPlanner المتاحة اليوم.

لا تقلق. ينتهي بحثك هنا!

في هذه المقالة، سنقوم بتسليط الضوء على أفضل سبعة بدائل لـ LiquidPlanner لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك.

هيا بنا!

لماذا تحتاج إلى بديل LiquidPlanner؟

LiquidPlanner هو تطبيق SaaS لإدارة المشاريع يقدم ميزات مثل الجدولة التلقائية للمهام، وتحديد أولويات المهام، وتقديرات تتبع الوقت، والمزيد.

لكن فرق المشروع تحتاج إلى أدوات قوية يمكن أن تتوسع معها.

وهذا شيء لم يخطط له LiquidPlanner. 🤷‍♂️

ماذا نعني؟

بالنسبة للمبتدئين، فإن تكامل LiquidPlanner محدود لأنه لا يتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack أو GitHub أو BitBucket. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق ليس سائلاً من حيث منحنى التعلم.

فيما يلي بعض الأسباب الأخرى التي تجعلك بحاجة إلى بديل LiquidPlanner:

1. خطة مجانية محدودة وخيارات تسعير باهظة الثمن

على الرغم من أن LiquidPlanner يقدم خطة مجانية، إلا أنه يحدك بثلاثة مشاريع وعشرة مستخدمين.

إذا قررت اختيار خطة مدفوعة، فإن أكثرها تكلفة تبدأ من 45 دولارًا للفرد شهريًا.

ولهذا السبب، لا يعد LiquidPlanPlanner حلاً مناسبًا لإدارة المشاريع لمعظم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

2. لا يمكنك إضافة مهام فرعية إلى مهامك

من السهل الإفراط في تعقيد المهام. ولكن مع وجود قوائم المراجعة والمهام الفرعية، يمكنك تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وتبسيط سير عملك.

ما المشكلة؟

لا يتيح لك LiquidPlanner إضافة مهام فرعية إلى مهامك.

بدون المهام الفرعية، سيُترك فريق مشروعك مع قائمة واسعة من المهام دون توجيه إرشادي!

نوعًا ما مثل فرقة موسيقية بدون توجيه. 😜 😜

3. غير مناسب لإدارة الأفكار

لا يقدم LiquidPlanner الخرائط الذهنية أو خرائط المفاهيم وهي أداة تتيح لك تصور وتخطيط وتنظيم أفكار ومفاهيم المشروع المهمة.

هذا يعني أنك إذا كنت غارقاً في أي وقت في الأفكار الرائعة، فلن تكون قادراً على تصورها من أجل العصف الذهني الفعال والتعاون الجماعي.

لماذا لا تستكشف بديل LiquidPlanner الذي يناسبك أنت وفريق مشروعك بشكل أفضل؟

## أفضل 7 بدائل لـ LiquidPlanner

فيما يلي أفضل سبعة بدائل لـ LiquidPlanner المتاحة اليوم:

1. انقر فوق

راقب التقدم المحرز، وقم بإدارة المهام، واعمل مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هو واحد من أكثر تطبيقات الأعلى تصنيفًا برامج الإنتاجية والتعاون وإدارة المشاريع تستخدمه الفرق المنتجة في المؤسسات الصغيرة والكبيرة.

باستخدام ClickUp، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها مباشرةً من مهام ClickUp وتبسيط إجراءات العمل من خلال دمج ClickUp مع تطبيقات مثل سلاك , نظرة مستقبلية والمزيد.

_بهذه الطريقة، يمكنك التوقف عن الغرق في التطبيقات والعوم مع تطبيق واحد!

انقر فوق الميزات الرئيسية

إليك نظرة سريعة على بعض الميزات المفيدة ميزات ClickUp :

المشاهدات :: عرض جميع مهامك ومشاريعك في عرض الجدول الزمني , عرض الصندوق , عرض القائمة والمزيد

لوحات المعلومات القابلة للتخصيص :: تتبع تقدم المشروع وأداء الفريق من خلال إضافة أدوات مخصصة إلى لوحة التحكم الخاصة بك

تتبع الوقت :: تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في مشاريعك في أي وقت من الأوقات (يقصد التورية). أو ببساطة اختر التكامل معفي الوقت المناسب,كلوكفايفي, تايم دوكتور والمزيد

الخرائط الذهنية : إنشاء خرائط ذهنية حرة الشكل خاصة بك أو قم بتخطيط مهمة موجودة

مخططات جانت :: تخطيط مشاريع متعددة وتتبع التقدم المحرز وإدارتها تبعيات المشروع إيجابيات #### ClickUp

إن التسلسل الهرمي تتيح لك البنية تنظيم عملك عن طريق تقسيم المشاريع إلى مساحات العمل , المساحات , المجلدات والمزيد

تخصيص مساحة العمل مع الحقول المخصصة , الحالات المخصصة و إعدادات الإعلام المخصصة تعيين مخصص الخصوصية و الإذن إعدادات لكل مشروع

تعيين مختلف أولويات المهام بناءً على مدى إلحاح المهمة

مزامنة مهام ClickUp الخاصة بك مع تقويم Google لتنسيق العمل في الوقت الفعلي باستخدام مزامنة التقويم ثنائي الاتجاه قيود ClickUp

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

اطّلع على خريطة طريق ClickUp لمعرفة كيف نعمل باستمرار على إصلاح العيوب الطفيفة.

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp أربعة أسعار معقولة الأسعار الخطط

خطة مجانية للأبد 100 ميغابايت تخزين مهام غير محدودة عدد غير محدود من المستخدمين مصادقة ثنائية

خطة غير محدودة (5 دولارات للعضو/شهر) قائمة ولوح وتقويم غير محدود المشاهدات تكامل وتخزين غير محدود غير محدود لوحات المعلومات الضيوف والأذونات

خطة العمل (9 دولارات للعضو/الشهر) طرق عرض الجدول الزمني والحقول المخصصة جميع أدوات لوحة التحكم التبعيات الخرائط الذهنية

Business Plus (19 دولاراً للعضو/الشهر) مشاركة الفريق مهام فرعية في قوائم متعددة إنشاء أدوار مخصصة أذونات مخصصة



تقييمات عملاء ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. أسانا

عبر أسانا أسانا هو برنامج للتعاون وإدارة المشاريع أداة تتيح لك تخطيط وإدارة وتنظيم مهامك ومشاريعك في مكان واحد.

المنصة مناسبة للأغراض الشخصية والمهنية إدارة المهام ويقدم حلولاً لزيادة إنتاجيتك وإدارة المواعيد النهائية لإدارة العمل بفعالية.

ومع ذلك، لا يقدم برنامج إدارة المشاريع هذا أي ميزات أصلية لتتبع الوقت.

فبدون تتبع الوقت، لن تعرف مقدار ما أنفقته على المشروع ولن يتمكن مديرو المشاريع من إنشاء تقديرات دقيقة للوقت للمشاريع المستقبلية.

الميزات الرئيسية لـ Asana

تعيين مواعيد نهائية للمهام للبقاء دائماً على رأس جدول مشروعك الزمني

إنشاء تبعيات المهام لربط المهام المهمة ببعضها البعض

تعيين المهام عبر التعليقات إلى زملائك أو زملائك في الفريق

استخدام لوحة تحكم المشروع القابلة للتخصيص لتتبع تقدم المشروع

ايجابيات أسانا

يتكامل مع Slack وGitHub وGitHub وGoogle Drive

أنشئ مساحات عمل وفقًا لمشاركة فريقك في المشروع أو القسم أو الوظيفة الوظيفية

عرض المهام وإدارتها باستخدام عرض القائمة والتقويم وعرض لوحة كانبان

إضافة تفاصيل إلى مهامك باستخدام المهام الفرعية

قيود أسانا

لا يمكن تعيين عدة أشخاص لنفس المهمة

لا تقدم الخطة المجانية عرضًا للجدول الزمني

يقتصر على تصدير الملفات بتنسيقات JSON و CSV

تسعير #### تسعير أسانا

لدى Asana ثلاث خطط تسعير:

الخطة الأساسية (مجانية) مهام غير محدودة مشاريع غير محدودة رسائل غير محدودة والمزيد

الخطة المميزة (13.49 دولارًا في الشهر) جدول زمني لوحات معلومات غير محدودة تقارير عبر مشاريع غير محدودة والمزيد

خطة الأعمال (30.49 دولارًا في الشهر) المحافظ الأهداف عبء العمل والمزيد



تقييمات عملاء Asana

G2 : 4.3/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

3. مشروع العمل الجماعي

عبر مشروع العمل الجماعي

فريق العمل الجماعي مشروع هو برنامج لإدارة المشاريع وإدارة الموارد.

يتيح لك هذا البديل من LiquidPlanner تعيين المهام، وإدارة مشاريع العمل الجماعي المتعددة، وتتبع التقدم المحرز.

ولكن في اللحظة التي تفقد فيها اتصالك بالإنترنت، ستضطر إلى توديع كل هذه الميزات لأن برنامج Teamwork لا يحتوي على وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك التعاون مع فريقك عبر برامج مثل Discord أو Timely أو Zoom.

قد يؤدي عدم قدرتك على إجراء مكالمة سريعة على Zoom أو الحصول على ردود في الوقت المناسب من زملائك في الفريق إلى الكثير من الخلاف بين فريق مشروعك. 😉

الميزات الرئيسية لمشروع العمل الجماعي

ميزة تتبع الوقت الأصلية للمساعدة في البقاء متقدماً على المواعيد النهائية

التعاون عبر الرسائل النصية أو الدردشة أو الملفات

تمنحك ميزات عبء العمل لمحة سريعة عما يقوم به زملاؤك في الفريق، وتتيح لك إدارة مواردك بفعالية

استخدم المراحل الرئيسية لتحديد أهدافك وتتبع التقدم المحرز

إيجابيات مشروع فريق العمل الجماعي

تصفية التقويم الخاص بك بناءً على المستخدمين المعينين أو أنواع الأحداث أو حتى المشاريع التي تعمل عليها

تواصل مع زملائك في الفريق في ثوانٍ عبر ميزة الدردشة

إنشاء مهام ومهام فرعية لإضافة هيكلية إلى عبء العمل الخاص بك

قيود مشروع فريق العمل الجماعي

لا يوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت

النسخ الاحتياطية متاحة فقط في خادم MySQL، وتحتاج إلى التعرف على تنسيقها للوصول إلى النسخة الاحتياطية

خطة مجانية محدودة تتيح لك إدارة مشروعين فقط

تسعير مشروع العمل الجماعي

يقدم Teamwork Project ثلاث خطط تسعير:

خطة مجانية للأبد إدارة المشاريع والمهام الأساسية المعالم الرئيسية الرسائل والمزيد

خطة التسليم (12.5 دولار/مستخدم/شهر) قوالب المشروع تتبع الوقت والفواتير عرض رشيق مع سير العمل والمزيد

خطة النمو (22.5 دولار/مستخدم/شهر) 50 قالب مشروع حقول مخصصة إدارة محفظة المشروع والمزيد



تقييمات عملاء مشروع العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

تحقق من هذه بدائل العمل الجماعي !

4. مشاريع زوهو

عبر زوهو بروجكتس

زوهو بروجكتس هو أحد أفضل منافسي LiquidPlanner اليوم لأنه أداة رائعة لإدارة المشاريع!

فواجهة التطبيق سهلة الاستخدام، وأسعاره الفعّالة، وتطبيقاته المناسبة للأجهزة المحمولة (لكل من iOS و Android) تجعله برنامجاً مناسباً لإدارة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

لسوء الحظ، يمكنك إدارة ما يصل إلى مشروعين فقط مع الباقة المجانية. 😬

ثم حان الوقت للترقية إلى خطة مدفوعة..

هل سيساعد هذا التطبيق فريقك على ترقية مهاراتهم في إدارة المشاريع؟

دعنا نرى:

الميزات الرئيسية لـ Zoho Projects

معرفة كيفية ارتباط المهام ببعضها البعض باستخدام تبعيات المهام

استخدام تذكيرات المهام حتى لا تفوتك المواعيد النهائية

تسجيل الوقت الذي يقضيه كل عضو في الفريق في مهامه

راقب تقدم المشروع من خلال لوحة معلومات المهام

إيجابيات زوهو بروجكتس

تتبع الجداول الزمنية وتصورها التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت أضف حالات مخصصة إلى مهامك لتسمية كيفية تقدمها

تحديد المشاريع بسهولة عن طريق إضافة علامات إليها

قيود مشاريع Zoho Projects

تقتصر الباقة المجانية على ثلاثة مستخدمين

يفتقر إلى التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Zoom أو Timely أو Discord

لا يوفر أدوات ذات أولوية لمساعدتك على تحديد أولويات عملك بشكل أفضل

تسعير Zoho Projects

يقدم Zoho Projects خطتي تسعير:

خطة مجانية ما يصل إلى مشروعين ما يصل إلى ثلاثة مستخدمين تتبع بسيط للمهام عارض مخطط جانت البياني

الخطة المميزة (5 دولارات/مستخدم/شهر) حتى 50 مستخدمًا مشاريع غير محدودة 20 قالب مشروع إرفاق ملفات تصل سعتها إلى 100 جيجابايت والمزيد



تقييمات عملاء Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. المتعقب المحوري

عبر Pivotal Tracker

Pivotal Tracker هو أحد أفضل بدائل LiquidPlanner مع العديد من ميزات إدارة العمل.

إنها منصة رائعة لـ تطوير البرمجيات الرشيقة ويوفر الكثير من عمليات التكامل مع تطبيقات مثل GitLab و Slack و Timely.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بكونه تطبيق تعقب، فإن له بعض العيوب. على سبيل المثال، لا يقدم التطبيق ميزات تتبع الوقت.

هل لا يزال بإمكان هذا التطبيق أن يلعب دورًا محوريًا في نجاح فريق مشروعك؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية لتطبيق Pivotal Tracker

تخصيص إشعاراتك لتلقي التنبيهات التي تريدها فقط وتصفيتها حسب المشاريع

تنظيم المهام والقصص عن طريق إضافة تسميات قابلة للبحث إليها

استخدم قوائم مراجعة المهام لتقسيم المهام إلى خطوات يمكن التحكم فيها

استخدم إشارات الفريق لإخطار وتعيين الإجراءات لفريق المشروع الخاص بك

إيجابيات متعقِّب Pivotal Tracker

يتيح الوقت المقدر لكل مهمة للمديرين تخطيط المهام وتعيينها بسهولة

تتبع تقدم المهمة باستخدام قوائم المراجعة

مناسب ل إدارة المشاريع الرشيقة قيود متعقّب Pivotal Tracker

تقتصر الباقة المجانية على خمسة مستخدمين

لا تقدم جانت تشا rt s لا يمكن تعيين مهام لمالكين محددين



تسعير Pivotal Tracker

يقدم Pivotal Tracker ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة مجانية ما يصل إلى خمسة متعاونين ميزات أساسية غير محدودة مقاعد غير محدودة للقراءة فقط حد 5 مشاريع

خطة بدء التشغيل (10 دولارات شهرياً) ما يصل إلى 10 متعاونين تسعير ثابت مشاريع غير محدودة والمزيد

الخطة القياسية (6.50 دولار/متعاون/شهرياً) عدد غير محدود من المستخدمين إدارة الأعمال المتراكمة دعم سكروم عرض رشيق مع سير العمل والمزيد



تقييمات عملاء برنامج Pivotal Tracker #### تقييمات العملاء

G2 : 4.1/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه بدائل المتعقب المحوري !

6. Basecamp

عبر Basecamp

إذا كنت بحاجة إلى أداة تعاون تساعد أعضاء فريقك عن بُعد في إدارة المشاريع عبر الإنترنت، فهذه الأداة مناسبة لك!

ومع ذلك، فإن Basecamp لديه سعر ثابت يبلغ 99 دولاراً شهرياً.

لذا، حتى لو كنت فريقًا صغيرًا أو شركة ناشئة، ستدفع 99 دولارًا شهريًا مقابل ميزات قد لا تستخدمها حتى!

هل أنت فريق صغير غير مقتنع ب Basecamp؟

إليك أفضل ست أدوات للشركات الناشئة يمكنك التفكير بدلاً من ذلك.

الميزات الرئيسية لـ #### Basecamp

استخدم قوائم المهام وخرائط طريق المشروع ولوحات كانبان لجدولة مهامك وتحديد أولوياتها

استفد من عمليات تسجيل الوصول التلقائية لإنشاء أسئلة متكررة لتتبع تقدم فريقك

استخدام تقويم الفريق لتتبع الأدوار المشتركة والمواعيد النهائية

قم بحماية خصوصية مشروعك من خلال تعيين الأذونات بناءً على المهام والفرق والمشاريع للمستخدمين الأفراد

إيجابيات باسيكامب

إنشاء قوائم مهام وتحديد مواعيد نهائية لإدارة سير عملك بشكل أفضل

التركيز على مهامك الشخصية فقط باستخدام قائمة "أشيائي"

طريقة عرض التقويم تسهِّل تتبع المواعيد النهائية

قيود باسيكامب

لا توجد ميزة تتبع الوقت الأصلية

لا توجد ميزات تحديد أولويات المهام

لا يوجد عرض مخطط جانت الأصلي ولا يمكنك إنشاء تبعيات بين المهام والمواعيد النهائية

تسعير باسكامب

يقدم Basecamp خطتي تسعير:

باسيكامب خطة شخصية ما يصل إلى ثلاثة مشاريع حتى 20 مستخدمًا 1 جيجابايت من مساحة التخزين

Basecamp خطة الأعمال (99 دولارًا شهريًا) 500 جيجابايت من مساحة التخزين مشاريع الفريق وصول متقدم للعميل قوالب المشروع والمزيد



تقييمات عملاء باسكامب #### تقييمات عملاء باسكامب

G2 : 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10000 تقييم)

7. مشروع مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت بروجكت

مايكروسوفت المشروع هو برنامج لإدارة المشاريع يتيح لك تخطيط مشاريعك وتحليلها.

ليس لديه خطة مجانية، لكن مايكروسوفت بروجكت يقدم نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا.

_حسناً، ماذا عن الخطط المدفوعة؟

لا تقدم أرخص باقاتهم المدفوعة حلاً لعميل سطح المكتب، مما يعني أنك لن تتمكن من الوصول إلى مشاريعك دون اتصال بالإنترنت. 😅

IFC عبر GIPHY

الميزات الرئيسية لـ Microsoft Project

استخدام تكامل Microsoft Teams لتعاون الفريق

ميزات تخطيط المشروع وجدولته

تقارير معدة مسبقاً لتتبع التقدم المحرز

المشاركة في تأليف المهام والمشاريع مع زملائك في الفريق

محترفي Microsoft Project

تخطيط وإدارة المشاريع المعقدة باستخدام تبعيات المهام

تتبع جميع مواردك ومراقبة تقدمها باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني للمشروع

إنشاء لوحات معلومات مخصصة مع تقارير ثاقبة

قيود Microsoft Project

ليس لديه نسخة مجانية

غير متوافق مع أجهزة الكمبيوتر التي لم يتم تثبيت البرنامج المدفوع عليها

يقتصر على التكامل مع سكايب أو أوتلوك أو تطبيقات مايكروسوفت بروجكت الأخرى

تسعير برنامج مايكروسوفت بروجكت

يقدم مايكروسوفت بروجكت ثلاث خطط تسعير:

خطة المشروع 1 (10 دولارات لكل مستخدم شهرياً) الصفحة الرئيسية للمشروع عرض الشبكة عرض اللوحة عرض الجدول الزمني (جانت)

خطة المشروع 3 (30 دولارًا/مستخدم شهريًا)

عميل سطح المكتب (حتى خمسة أجهزة كمبيوتر)

إدارة الموارد

تقديم الجدول الزمني

والمزيد

خطة المشروع 5 (55 دولارًا/مستخدم شهريًا) اختيار المحفظة وتحسينها إدارة الطلب تخطيط موارد المؤسسة وإدارتها والمزيد



تقييمات عملاء مايكروسوفت بروجكت

G2 : 4/ 5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4/ 5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

لا أشعر أن مايكروسوفت _مشروع مشروع

تحقق من أفضل 15 بدائل مشروع مايكروسوفت .

حان الوقت للتدفق إلى بديل LiquidPlanner!

على الرغم من أن LiquidPlanner أداة جيدة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت، إلا أن لها عيوبها.

لحسن الحظ، هناك الكثير من أدوات برمجية مجانية لإدارة المشاريع متاحة تقدم ميزات أكثر مقابل أموال أقل!

وبينما ذكرنا بعض بدائل LiquidPlanner اللائقة هنا، فإن ClickUp هو إلى حد بعيد أكثر حلول برامج إدارة المشاريع شمولاً

فلماذا ترضى بنسخة مخففة بينما يمكنك الحصول على النسخة الحقيقية؟ جرّب ClickUp مجانًا اليوم لتجربة منصة إدارة المشاريع والعمل التي تتفوق حقًا!