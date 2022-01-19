7 طرق لتيسير الثقة والتواصل في فرق العمل الافتراضية

ميري متحمسة للمحتوى ومولعة بالكتب. يدفعها حبها للمرئيات الملونة والرسوم التوضيحية المشرقة إلى الإبداع لإنتاج مقالات غنية بالمعلومات وجذابة. أثناء عدم عملها، يمكنك أن تجدها مستلقية في السرير مع كتاب.

هل تسمع هذا؟

صمت الملل أثناء مؤتمرات زووم؟

صوت عدم مشاركة أعضاء فريقك؟

...🦗🦗🦗..

إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت على الأرجح لمراجعة فريقك الافتراضي استراتيجية التواصل . 👀

مع تحول العمل عن بُعد إلى الوضع الطبيعي الجديد، يحتاج قادة الفرق إلى ابتكار أساليب مبتكرة وإبداعية لتأسيس بيئة عمل أكثر تعاونًا.

يجلب العمل عن بُعد تحدياته الخاصة لكل من الموظفين والمديرين على حد سواء، بما في ذلك عوائق التواصل، والإرهاق في العمل، والصعوبات التكنولوجية، وغير ذلك.

A بحث هارفارد بزنس ريفيو خلال جائحة كوفيد-19 لفهم تحديات إدارة الفرق الافتراضية. وأظهر أن معظم قادة الفرق عن بُعد يكافحون من أجل التواصل الفعال وبناء جسر من الثقة مع فرقهم الافتراضية.

سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن هذين العاملين يؤثران بشكل كبير على إنتاجية الموظفين وتحفيزهم ومخرجاتهم، وتتجاوز عواقب تجاهلهما عدم الإنتاجية وفهم الأمور بشكل خاطئ.

إذن، ما الذي يتطلبه بناء الثقة والتعاون الفعال داخل الفرق الافتراضية، وما الدور الذي يلعبانه في أداء الموظفين؟

دعنا نكتشف ذلك.

ـ هل أنت جاهز للقضاء على الصراصير؟

## كيف يعزز التواصل الجيد لفريق العمل الافتراضي الإنتاجية؟

لقد عمل بعضنا في بيئة سلبية، حيث يكون الزملاء غير جديرين بالثقة ومنفصلين وغير متجاوبين.

في مثل هذه المواقف، يميل الموظفون إلى كبح طاقاتهم ومهاراتهم وشغفهم وتحفيزهم لأنهم يشعرون بانعدام الثقة والدعم والتواصل مع فرقهم.

إذًا، كيف يمكن بناء الثقة في العمل؟

1. مزيد من الثقة = نزاعات أقل

الثقة قوة خارقة تحل مشاكل سوء التواصل داخل الفرق الافتراضية. 💪

تساعد الثقة الشخصية بين الموظفين والمديرين على تقليل سوء التفاهم وحلها بطريقة أكثر سلاسة.

مشاركة روح الاعتماد لتسريع عمليات التفاوض وكذلك بناء علاقات شخصية أوثق داخل الفرق الافتراضية. بينما يجب أن تحافظ على المستوى المهني، فكر في بناء أرضية قوية من الثقة مع مرور الوقت لتجنب النزاعات المستقبلية قدر الإمكان.

كيف يتم ذلك؟ 🤔

عندما يتشارك الأشخاص الثقة المتبادلة تجاه زملاء العمل والمدراء، سيشعرون بالأمان في بيئة عملهم.

وبالتالي يجعلهم أكثر انفتاحًا على المفاوضات والمناقشات والحوارات الصحية مع الفريق.

2. الثقة تخلق هالة من "لديك صديق فيّ!"

أحد العناصر الأساسية للأداء الرائع للموظفين هو زيادة التعاون داخل فرق العمل. خاصةً في العمل عن بُعد حيث يكون التواصل وجهاً لوجه في أدنى مستوياته، فإن إدارة فريق عمل تعاوني عن بُعد أصبح أكثر صعوبة.

علاقات العمل المشبوهة تؤدي إلى ضعف التعاون، في حين أن علاقات العمل المشبوهة تؤدي إلى ضعف التعاون، بينما يمكن أن تؤدي روابط الثقة إلى بناء شراكات أقوى بين الموظفين والقيادات بسهولة. ✊

حكاية لعبة/ GIPHY دراسة أجراها هارفارد بزنس ريفيو أن الأشخاص الذين يعملون في بيئات عالية الثقة يوفرون إنتاجية أعلى بنسبة 50%. وهذا يثبت أن الثقة هي العنصر الأول لبناء فرق عمل افتراضية قوية. 🥗

ببساطة، فإن التواصل القائم على الثقة داخل فرق العمل سيحفز الأعضاء على وضع رؤوسهم معًا والتوصل إلى أفكار أكثر ابتكارًا.

اقرعوا الطبول من فضلكم... 🥁 🥁 لكلمات راندي مان الرائعة 🎶

المكافأة:

_مراجع/ https://clickup.com/blog/communication-plan-templates// قوالب خطة التواصل %/%href/_

3. يقلل من التوتر والعزلة

في الوقت الحاضر، تحولت معظم الشركات إلى بيئة عمل مختلطة وثقافة العمل عن بُعد تمامًا - وهو أمر لم يكن جميع الموظفين والإدارة مستعدين له.

يمكن أن تتسبب التحديات الناشئة والعوائق العديدة التي تأتي مع العمل من المنزل في ارتفاع مستوى التوتر والميل إلى العزلة أو العمل المنعزل بين موظفيك.

على الجانب الآخر... 😍 😍

تساعد العلاقات المنفتحة والشفافة والجديرة بالثقة مع فرق العمل الافتراضية الموظفين على التغلب على ضغوط العمل والشعور بمزيد من الحافز على المشاركة وتقليل جميع ضغوط العمل عن بُعد.

مكافأة 👉

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/teamwork-quotes// تحقق من هذه القائمة من الاقتباسات الملهمة عن العمل الجماعي %/%href/_

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## 7 طرق ذكية لتحسين التواصل بين فرق العمل الافتراضية وتعزيز الثقة

لحسن الحظ، هناك عدة طرق مديرو النجوم يمكنهم بناء الثقة والتواصل الشفاف في فرق العمل الافتراضية. 🥳

اطلع على هذه النصائح العملية لبناء فرق عمل متعاونة ومتسقة وممكّنة.

1. كن مرنًا عندما يتعلق الأمر بالتواصل بين فرق العمل الافتراضية

في هذه الأيام، تتحول المزيد من الشركات إلى عقلية منفتحة ومنظور أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالعمل الجماعي. خاصةً مع الفرق الافتراضية، حيث يكون التواصل الاجتماعي الفعال معقداً بعض الشيء، وأصبح تطبيق البساطة أمراً ضرورياً.

يجب أن يكون قادة فرق العمل الافتراضية ودودين وودودين حتى يشعر الموظفون بالحرية في طرح الأسئلة ومناقشة المشكلات والتعبير عن آرائهم. 🗣️

سيساعد الانفتاح على التغييرات القادة في الحفاظ على المرونة والمرونة في التعامل مع التغييرات المستمرة. علاوة على ذلك، فإن الشفافية ثقافة الشركة توفر اتصالاً أكثر كفاءة بين الأعضاء.

2. تحديد أهداف مشتركة دقيقة

لقد أحدثت طريقة العمل من المنزل بالتأكيد تغييرات في توازن حياتنا الشخصية والمهنية على حد سواء.

وهذا بدوره يجعل من الصعب ترتيب الأولويات.

لهذا السبب يجب على قادة الفرق الافتراضية _بوضوح تحديد أهداف الشركة لكل موظف

قد يشعر الأعضاء في بعض الأحيان بالانفصال عن بعضهم البعض لمجرد البعد الجغرافي. لذا، سواء كنت تعمل في شركة SaaS أو شركة مخبوزات، فإن مهمتك كمدير هي تحديد وجهة مشتركة بأهداف محددة بوضوح.

بروس القدير/ GIPHY عندما يعرف كل فرد مهامه لليوم/الأسبوع/الشهر والمواعيد النهائية والمتطلبات الأخرى، يصبح التواصل أسهل.

بالإضافة إلى ذلك، حدد الأهداف المشتركة لبناء أرضية صلبة من القيم المشتركة للشركة والتي يمكن لكل عضو المساهمة فيها. حقق ذلك بطريقة أكثر بساطة مع خاصية ClickUp الخاصة بـ إدارة المهام الميزة.

3. قل "شكراً لك!" لفريقك الافتراضي

دعنا نعترف بذلك: نحن كبشر، نرغب جميعًا في أن نشعر بأننا مرئيون ومقدرون. 😌

عندما يتعلق الأمر بالعمل مع فرق العمل الافتراضية، غالبًا ما يضيع التقييم والتقدير في التدفق المستمر لمكالمات الفيديو والمناقشات السريعة والمشاريع التي لا تنتهي. لهذا السبب يمنحك استخدام قوة التقدير والتقدير الحقيقيين ميزة تحسين التواصل مع فريقك الافتراضي.

وفقاً لـ جلاس دور ، 53٪ من الموظفين يعترفون بأنهم سيبقون لفترة أطول مع شركتهم إذا شعروا بالتقدير الكافي.

لذا، إليك بعض الممارسات الإبداعية لتقدير الموظفين:

تنفيذ برنامج لتقدير الموظفين . على سبيل المثال، يمكنك منح نقاط لإتمام أصغر المهام أو الالتزام بالمواعيد. يمكن استبدال هذه النقاط لاحقًا بمزايا مثل المزيد من الإجازات

. على سبيل المثال، يمكنك منح نقاط لإتمام أصغر المهام أو الالتزام بالمواعيد. يمكن استبدال هذه النقاط لاحقًا بمزايا مثل المزيد من الإجازات تقدير الإنجازات الفردية لإبراز الموظفين المنتجين. مع تأكيد المديرين على المكاسب الصغيرة للأعضاء وشكرهم عبر مكالمة هاتفية شخصية، سيشعر هؤلاء الموظفين بالقيمة وسيشعرون بالقيمة ويتفاعلون أكثر

لإبراز الموظفين المنتجين. مع تأكيد المديرين على المكاسب الصغيرة للأعضاء وشكرهم عبر مكالمة هاتفية شخصية، سيشعر هؤلاء الموظفين بالقيمة وسيشعرون بالقيمة ويتفاعلون أكثر احتفل حتى بإخفاقات الموظفين من خلال دعم المخاطرة والتصميم. علاوة على ذلك، استفد من أي إخفاقات لتحفيز الأعضاء الآخرين على تجربة أشياء جديدة

من خلال دعم المخاطرة والتصميم. علاوة على ذلك، استفد من أي إخفاقات لتحفيز الأعضاء الآخرين على تجربة أشياء جديدة شارك إنجازات الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى. استخدم هاشتاغات خاصة على إنستغرام (على سبيل المثال # Employeeofthemonthth#) وعبّر عن امتنانك في منشور بسيط على فيسبوك لجعل أعضاء فريقك يشعرون بالتميز

قد يشعر أعضاء الفريق الافتراضي في كثير من الأحيان بالانفصال عن الشركة، لذا فإن تقديم التقدير سيساعد على إشراكهم وتحفيزهم بشكل أفضل.

4. الاجتماعات 1:1 تشكل تواصلاً رائعاً للفريق الافتراضي

جزء من التواصل الناجح هو اتباع نهج فردي تجاه أعضاء فريقك الافتراضي.

إن استضافة اجتماعات منتظمة هي إحدى طرق متابعة تقدم العمل والأداء العام للموظفين، بالإضافة إلى التحقق من أعضاء الفريق الافتراضي.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في بناء أرضية صلبة من الثقة والبيئة التعاونية، فاحرص على تخصيص بعض الوقت للاجتماعات الفردية أيضاً. 🤝

من السهل جداً التواصل الشخصي أثناء العمل من المكتب. إن كلمة "مرحبًا" بسيطة أو دردشة سريعة أثناء إعداد القهوة هي من الأمور المفيدة في كسر الجليد.

حتى لو كنتما تتواصلان عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الجماعية أكثر من 100 موظف في مكتبك، لا يزال التواجد الفعلي مهمًا.

بينما جلب العمل عن بُعد تحديات التواصل بين الأشخاص، لا تزال هناك فرصة لتكوين صداقات في العالم الافتراضي. 🧑‍💻

إليك بعض النصائح السريعة لعقد اجتماعات فردية ناجحة مع موظفيك العاملين عن بُعد:

اتبع جدولاً زمنياً متكرراً

اسأل عن التحديات التي يواجهها الأعضاء

دوّن ملاحظات لتتبع التقدم المحرز

احرص علىتقليل الضوضاء في الخلفية والتخلص من المشاكل التقنية الأخرى

إعداد بعض الأسئلة غير الرسمية

كن مستمعاً جيداً

من المرجح أن يكسب قادة الفرق الذين يستضيفون اجتماعات وجهاً لوجه مع كل عضو من أعضاء الفريق ثقتهم ويحسنون العلاقات الودية.

يُظهر التعاطف الصادق والحقيقي مدى احترامك واهتمامك بفريقك الافتراضي. وهذا بدوره يحسن العلاقات من الداخل.

علاوةً على ذلك، يجب أن تهيئ بيئة مناسبة حيث يكون من الجيد الدردشة وتبادل وجهات النظر. سواء قررت استخدام برنامج الاجتماعات أو استخدم تطبيقات الهاتف المحمول، وتأكد من اختيار أفضل وقت، وتخلص من الضوضاء في الخلفية، وهيئ جوًا وديًا.

ستصبح ClickUp أداتك المفضلة بسهولة لتحسين جميع أنواع اتصالات الفريق. خاصةً عندما يتعلق الأمر بالفرق الافتراضية التي تعمل عن بُعد، تساعد الأدوات والميزات المتاحة في تنظيم كل ما يجري في شركتك. من خرائط المشاريع المرئية ومراقبة العمل في الوقت الفعلي إلى مخططات العدو السريع وقوائم الأولويات، يمكنك إنشاء المهام وإكمالها وإدارتها من مكان واحد!

5. السماح لفريقك الافتراضي بالمشاركة والعصف الذهني

تبادل المعلومات هو الكأس المقدسة للتواصل.

(بعض المؤثرات الصوتية هنا، من فضلك... 🙌) _

مودمان/ GIPHY ستساعد تجربة تعاونية مثل العصف الذهني فريقك الافتراضي على الانفتاح على أفكارهم واقتراحاتهم المحجوبة وآرائهم حول موضوع معين، والحلول لأي مشاكل قائمة.

نظرًا لأن ممارسة تبادل الأفكار هي جهد تعاوني، فإنها تساعد على بناء فرق أقوى وروابط مثمرة.

من الضروري تنظيم جلسات عصف ذهني خاصة لقادة الفرق الافتراضية حيث يشعر المشاركون بأنهم مسموعون ومقدرون حتى بالنسبة لأفكارهم "السيئة". 🧠

6. هناك حياة خارج العمل!

إن مناقشة المواضيع خارج العمل هو الخيار الأكثر سهولة لتشكيل علاقات مبنية على الثقة مع فريقك الافتراضي.

وهذا، مرة أخرى، يتبنى شفافية شركتك وانفتاحها تجاه الموظفين عن بُعد.

دراسة أجراها غالوب أن 50% من الموظفين يتركون وظائفهم لأنهم غير راضين ومنفصلين عن مديريهم.

والسبب الحقيقي وراء ذلك هو أن الناس يبحثون فقط عن _تفاعل إنساني حقيقي

وعندما تصبح الأوقات عصيبة، فإنهم ببساطة يريدون الابتعاد عن كل إرهاق العمل والمواعيد النهائية للمشروع، والتقارير التي لا تنتهي.

إن وجود قائد يمكنهم مناقشة مشاريع العمل معه بنفس الطريقة التي يحبون بها الكلاب هو نعمة خالصة.

7. لا تنسى المتعة

أخيرًا وليس آخرًا، الجميع يحب المرح. 💃

حتى في العمل 🤫

بالنظر إلى مقدار التوتر الذي يمر به العاملون عن بُعد، يحتاج المديرون إلى خلق بعض أوقات الفراغ للفرق الافتراضية. في حين أن أنشطة بناء الفريق غالباً ما يُنظر إليها على أنها ممارسة للانفصال عن العمل، إلا أنها تساعد في بناء روابط أقوى.

ما هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاستمتاع عن بُعد؟

لعب ألعاب الفيديو الافتراضية والتوافه (بالتأكيد لديك بعض لاعبون بين أعضائك )

قم بإجراء اختبارات افتراضية مثلساعة السعادة الافتراضية التوافه الافتراضية حل غرفة الهروب عبر الإنترنت

إنشاء سيناريوهات صعبة وحلها

العب حقيقتين وكذبة: كلاسيكية كاملة

والمزيد!

لا سيما مع الفرق الافتراضية، فإن توفير المتعة يساعد على إبقائهم على تواصل وتفاعل مع بعضهم البعض. وعلاوة على ذلك، سيساعد الأعضاء المنعزلين على الشعور بالتقارب والاعتماد على المديرين.

خاتمة!

إن تحسين الثقة والتعاون كقائد فريق عمل افتراضي ليس بالأمر السهل، لكن نصائحنا البسيطة والعملية هنا تساعدك على البدء والارتقاء بعلاقات العمل إلى المستوى التالي. ️

تذكّر في نهاية المطاف، يعود الأمر كله في نهاية المطاف إلى التقدير والاحترام والاهتمام بفرق العمل الافتراضية.

Monsters Inc./ GIPHY أخبرنا عن تجربتك في العمل مع أو في فريق افتراضي.

## مراجعتي لـ ClickUp

بدأنا استخدام ClickUp عندما أصبح العمل عن بُعد هو الوضع الطبيعي الجديد. مع وجود العديد من الأدوات الجديدة التي يجب التعامل معها (Zoom، TeamViewer، وما إلى ذلك) وفّر ClickUp مستوى آخر من البساطة. استخدمناه في الغالب لإدارة المهام. وعلى الرغم من أن الفريق كان صغيراً، إلا أننا كنا لا نزال بحاجة إلى شيء يسهل التعامل معه. مع ClickUp لم يكن علينا البحث عن المهمة أو الموعد النهائي. كما يمكننا أيضاً استخدام نظام الترميز اللوني الخاص الذي جعل كل شيء أقل إرباكاً.

شخصيًا، أحببتُ مربعات المهام حيث يمكنك نقل جميع المهام إلى مراحلها (قيد التنفيذ، تم، تم، تم تحديده لاحقًا، إلخ.) لقد ساعدني ذلك على فهم بصريًا أين أنا في إدارة مهامي، وأين فريقي. لذلك، إذا كان هناك أي شيء يمكنني المساعدة فيه، يمكنني رؤيته مباشرةً من لوحة التحكم.