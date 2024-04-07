مراجعة مستندات إيفرنوت مقابل مستندات جوجل (الميزات والأسعار)

أنت لا تعرف الألم حتى تدون المعلومات الأساسية على مذكرة لاصقة فقط لتضعها في غير مكانها قبل اجتماع مهم للغاية. 😫

_صراع قابل للنقاش، أليس كذلك؟

ربما هو ما دفعك للبحث عن أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات.

حسنًا، لست بحاجة إلى البحث أكثر من ذلك.

نحن نمنحك السبق مع تطبيق Evernote مقابل مستندات جوجل المقارنة

نعم، هناك تطبيقات الملاحظات الأخرى مثل Microsoft OneNote وDropbox Paper وMicrosoft Word وApple Notes.

ومع ذلك، فإن Evernote ومحرّر مستندات Google هما الرائدان في هذا المجال ولديهما قاعدة مستخدمين ضخمة. لهذا السبب ربما يكون من الجيد أن نبدأ بمقارنة كيفية تكديسهم ضد بعضهم البعض.

في هذه المقالة، سنكتشف ما إذا كانت إيفرنوت أو مستندات جوجل سيظهر على أنه ملك تدوين الملاحظات! 👑

سنقترح عليك أيضًا بديلًا قويًا لمحرر مستندات Google و Evernote يمكنك تجربته اليوم.

لنبدأ.

ملاحظة: سنطلعك أولاً على الميزات الرئيسية لـ Evernote ومحرّر مستندات Google لشرح ما تقدمه كل أداة. لا تتردد في انتقل إلى المقارنة إذا كان هذا كل ما تحتاجه.

ما هو Evernote؟

عبر Evernote

باستخدام Evernote، يمكنك التقاط فكرة وإنشاء ملاحظة سريعة والبحث عن الملاحظات أثناء التنقل. من الآمن أن نقول إنها أداة لتدوين الملاحظات من الوزن الثقيل! 💪

إليك بعض ميزات Evernote الرئيسية:

1. أداة قص الويب

لا بد أنك تتساءل: _أليست أداة قص الويب ميزة قياسية جداً؟

بلى.

يمكن لـ مقصّ الويب الخاص بـ Evernote قص صفحات الويب والمقالات وملفات PDF. يمكن للأداة أيضًا التقاط صفحات كاملة أو الأقسام التي تريدها فقط.

هذا رائع.

يتيح لك التقاط لقطات شاشة دون أي إعلانات وأشرطة جانبية مشتتة للانتباه.

لا مزيد من الإعلانات المستهدفة المزعجة في لقطات الشاشة الخاصة بك!

تحتوي أداة قصاصات الويب أيضًا على امتداد متصفح (كروم وسفاري وفايرفوكس وغيرها) يتيح لك حفظ الأشياء التي تراها على الويب في حساب Evernote الخاص بك.

2. وظيفة البحث

على عكس الملاحظات اللاصقة، يمكن لتطبيق تدوين الملاحظات حفظ جميع ملاحظاتك.

_ولكن ماذا لو لم تتمكن من العثور على الملاحظة التي تحتاجها في الوقت المناسب؟

لا تقلق. يضمن لك Evernote ألا تذهب في رحلة بحث على غرار إنديانا جونز للعثور على ملاحظاتك.

باراماونت بيكتشرز عبر GIPHY يمكنك البحث عن ملاحظة Evernote عن طريق:

كلمة رئيسية

مكان وزمان إنشائها

مرفقات الوسائط مثل ملف PDF وملف الصور والملف الصوتي

الأشخاص المرتبطين بالملاحظة أو الموسومين فيها

3. الملاحظات الصوتية

لا أشعر برغبة في الكتابة

_ / href/ _ https://clickup.com/blog/meeting-notes// ملاحظات الاجتماع /%href/

_خلال حدث مهم؟

لا تقلق. يمكنك تسجيل وتخزين الصوت مباشرة في Evernote.

تتيح لك نسخته المجانية تسجيل ملف يصل حجمه إلى 25 ميغابايت لكل ملاحظة. مع الإصدارات المدفوعة، يمكنك تسجيل ما يصل إلى 200 ميغابايت لكل ملاحظة.

لقد ألقينا نظرة على الميزات الرئيسية لإيفرنوت. الآن دعنا نرى ما يقدمه مستندات Google Docs.

ما هو محرر مستندات Google؟

عبر مستندات جوجل

محرر مستندات Google هو معالج مستندات عبر الإنترنت يعمل أيضًا كأداة لتدوين الملاحظات.

كما جزء من مساحة عمل جوجل ، يتيح لك مستندات Google إنشاء مستند Google وتنسيقه مع أشخاص آخرين في الوقت الفعلي.

وهذا يعني أنه يمكنك أن تقول وداعًا لسلاسل رسائل البريد الإلكتروني المربكة والتفاعلات المرهقة مع الفريق. 👋

لنلقِ نظرة على بعض ميزات مستند Google Doc:

1. تاريخ الإصدار

أثناء العمل على مشاريع أكبر أو مع فريق عمل، من المهم تتبع التعديلات التي تم إجراؤها على المستندات المهمة.

_لماذا؟

قد ترغب في مساءلة فريقك عن عملهم أو الرجوع إلى التعديلات في المستقبل.

باستخدام مستند Google، أنت على بُعد نقرة واحدة فقط من عرض سجل الإصدارات للمستند.

ستتمكن من معرفة من قام بالتعديلات ومتى. إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا استعادة نسخة أقدم من مستند Google إذا لزم الأمر.

2. الإضافات

قد يحتوي مستند Google Docs على وظائف محدودة للتحرير والتمييز وإدارة المشاريع وما إلى ذلك.

لكن هناك حل لهذا العيب.

يمكنك توسيع وظائف مستند Google Doc ببساطة عن طريق إضافة تطبيق تابع لجهة خارجية إلى القائمة الإضافية.

بعض الوظائف الإضافية الشائعة تشمل Grammarly وDock Builder وMail Merge وCod Blocks وغيرها.

3. الكتابة الصوتية

👇 هل يبدو يوم عملك المعتاد هكذا؟

كولومبيا بيكتشرز عبر GIPHY يمكن أن يكون إنشاء الملاحظات أمرًا مرهقًا، كما أن الكتابة المكثفة يمكن أن تسبب لك ألمًا شديدًا في الأصابع. 😰

لحسن الحظ، يمكنك استخدام ميزة الكتابة الصوتية في الأداة لتحويل ملاحظاتك الصوتية إلى نص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء تعديلات متقدمة باستخدام الأوامر المنطوقة.

كل ما تحتاجه هو أداة ذكية مزودة بميكروفون مدمج، وستكون جاهزًا للانطلاق! 🎤

الآن وبعد أن قمنا بتغطية الميزات الرئيسية لأساطير تدوين الملاحظات، لا بد أنك تتساءل عن من يبرز كأحد ملوك تدوين الملاحظات.

حسنًا، من العدل إجراء مقارنة مفصلة لمعرفة من سيفوز في هذه المعركة.

إيفرنوت مقابل مستندات جوجل

دعونا نرى كيف يختلف إيفرنوت ومحرّر مستندات جوجل عن بعضهما البعض:

1. التعاون

يجب أن تتيح لك أدوات تدوين الملاحظات مشاركة ملاحظاتك بسرعة وتعديلها في الوقت الفعلي مع فريقك.

أ. إيفرنوت

يتيح لك Evernote مشاركة ملاحظاتك مع أي شخص في فريقك عبر دعوة عبر البريد الإلكتروني.

لكنه يفتقر إلى الميزات التعاونية التي تتيح لك العمل على ملاحظة في وقت واحد مع فريقك.

لنفترض أن شخصين يعملان على ملاحظة جديدة في وقت واحد. _ماذا يحدث بعد ذلك؟

ينشئ Evernote نسختين مختلفتين من الملاحظة! 🤦

شيء واحد مؤكد. إن افتقار Evernote لميزات الملاحظات التعاونية يتعارض مع فرصه في أن يكون أفضل أداة لتدوين الملاحظات.

ب. مستندات جوجل

من ناحية أخرى، يحتل محرر مستندات Google الصدارة في التعاون الجماعي.

يتمثل الفرق الرئيسي بين Evernote ومحرّر مستندات Google في إمكانيات المشاركة المتقدمة في محرّر مستندات Google. يتيح لك محرر مستندات Google إرسال عملك إلى شخص معين أو إلى فريقك بأكمله. يمكنك أيضًا السماح للمتعاونين بعرض المستند أو التعليق عليه أو تحريره. بينما لا يسمح Evernote للمستخدمين بالعمل على مستند في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات مثل التعليقات، وإشارات المستخدم، والحفظ التلقائي، يتفوق مستند Google Docs على Evernote.

لكن كل شيء ليس رائعًا هنا. فمحرّر مستندات Google مدمج بالكامل في مساحة عمل Google. وإذا لم تكن من مستخدمي Google، فقد يكون ذلك مشكلة.

2. تنظيم الملاحظات

ما لم تقم بتنظيمها بكفاءة، قد ينتهي بك الأمر بدفن ملاحظاتك في مجلد، وقد لا ترى النور مرة أخرى. 💁

أ. إيفرنوت

يمكنك تنظيم ملاحظاتك باستخدام دفاتر الملاحظات ومجموعات الملاحظات والعناوين والعلامات على Evernote.

إليك كيفية القيام بذلك:

وضع علامات على الملاحظات الفردية للمساعدة في تحديدها

جمع الملاحظات الموسومة بعلامات متشابهة في دفتر ملاحظات

تنظيم دفاتر الملاحظات ذات الصلة معًا باستخدام مكدس دفاتر الملاحظات

نتفليكس عبر GIPHY متفق عليه!

ب. مستندات جوجل

سندخل في صلب الموضوع. لا يحتوي محرر مستندات Google على نظام تنظيم. على عكس التسلسل الهرمي في Evernote، يعتمد محرر مستندات Google على مجلدات Google Drive لمساعدتك في تنظيم ملاحظاتك.

أنت تعرف ما يعنيه ذلك.

بدون إدارة دقيقة، يمكن لهذه الأداة أن تخلق فوضى عارمة. 😕

هذه الجولة تذهب إلى Evernote.

3. توافق المنصة

قد ترغب في تدوين الملاحظات على هاتفك أثناء تنقلك أو الوصول إليها بسهولة من الكمبيوتر المحمول.

لهذا السبب من الضروري التحقق من توافق الأداة مع الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة.

أ. إيفرنوت

تطبيق Evernote متوافق إلى حد كبير مع جميع أنظمة التشغيل: macOS وWindows وAndroid.

يمكنك أيضًا استخدام Evernote على جهاز Apple الخاص بك - iPhone وiPhone وiPad وiPod touch.

ب. مستندات جوجل

مُحرّر مستندات Google هو جزء من Google Workspace، ويمكنك تثبيته على العديد من الأنظمة الأساسية مثل أي تطبيق آخر من تطبيقات Google. ويشمل ذلك أنظمة تشغيل مثل ويندوز وأندرويد.

يمكنك تثبيت تطبيق محرّر مستندات Google على جهاز Android أو Apple.

ونظرًا لأن كلتا الأداتين تتمتعان بتوافق جيد مع النظام الأساسي، يمكننا القول أن هذه الجولة متعادلة. 🤝

4. إدارة المهام

ما الفائدة من _ الملاحظات_ إذا لم نكن سنقوم بإعداد المهام وتنفيذها منها؟

دعنا نرى ما يمكن أن تقدمه أداتا تدوين الملاحظات في هذا المجال.

أ. إيفرنوت

بينما يتمحور Evernote حول إنشاء قوائم المهام، إلا أنه يحتوي على بعض الأساسيات إدارة المهام ميزات. وتشمل إعداد التذكيرات وتواريخ الاستحقاق وتعيين المهام لأعضاء الفريق.

لكن (_لماذا هناك دائمًا لكن؟) ميزات إدارة المهام هذه ليست سوى جزء من خطة Evernote الاحترافية المدفوعة.

تدعم خطته المجانية تدوين الملاحظات فقط. Sigh.

ب. مستندات جوجل

مثل Evernote، يتيح لك مستند Google إنشاء قوائم مهام أيضًا.

ولكن هذا كل شيء.

لا يحتوي على أي ميزة أخرى يمكنها معالجة مشاكل إدارة مهامك بشكل مباشر.

ومع ذلك، يمكنك استخدام التعليقات لتعيين بعض المهام لزملائك في الفريق. ولكن هذا يمكن إدارته فقط لفريق صغير وعدد محدود من المهام.

لا نعتقد أن منح أي من أداتي تدوين الملاحظات نقاطًا لإدارة المهام أمر غير عادل. 😥

5. التسعير

بينما يقوم Evernote بعمل جيد في تنظيم الملاحظات, يحتوي مستندات Google Docs على تعاون جماعي أفضل الميزات. القول الفصل يتلخص في التسعير. 💰

أ. إيفرنوت

يقدم Evernote ثلاثة خيارات للتسعير:

أساسي (مجاني) تنسيق غني أداة قص الويب مزامنة ما يصل إلى جهازين لكل حساب Evernote والمزيد

بريميوم (7.99 دولار شهريًا) شروح PDF ملاحظات غير متصلة بالإنترنت مخصص القوالب في Evernote والمزيد

الأعمال (14.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا) سجل نشاط الفريق التعاون في المساحات المشتركة إدارة الفريق والمزيد



ب. مستندات Google

محرر مستندات Google مجاني للأفراد.

ولكن بالنسبة للشركات، عليك شراؤه مع تطبيقات Google Workspace الأخرى.

يقدم محرر مستندات Google ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة الشركات المبتدئة (6 دولارات/مستخدم شهريًا) 100 مشارك في اجتماعات الفيديو 30 جيجابايت تخزين سحابي/مستخدم دعم قياسي والمزيد

الخطة القياسية للأعمال (12 دولاراً لكل مستخدم شهرياً) 150 اجتماع فيديو لـ 150 مشاركًا تخزين سحابي سعة 2 تيرابايت/مستخدم دعم قياسي (ترقية مدفوعة إلى دعم محسّن) والمزيد

خطة الأعمال الإضافية (18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا) 250 اجتماع فيديو لمشاركة 250 مشاركًا تخزين سحابي سعة 5 تيرابايت/مستخدم ضوابط أمنية محسّنة والمزيد



_/مرجع/ https://clickup.com/blog/confluence-vs-google-docs// _مقارنة مستندات Google Docs مقابل Confluence! %/%href/_

مستندات Google Docs مقابل Evernote على موقع Reddit

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يهبط الناس على محرر مستندات Google مقابل Evernote. عند البحث مستندات جوجل مقابل إيفرنوت على رديت ، يتفق العديد من المستخدمين على أنه إذا كنت تبحث عن أداة لتدوين الملاحظات على وجه التحديد، فإن إيفرنوت هو الطريق المناسب:

"أنا أستخدم Evernote لجميع الملاحظات والمقالات والأشياء التي تحتاج إلى القليل من التنظيم (على سبيل المثال دفاتر Evernote كافية)."

ويشير مستخدمون آخرون على موقع Redditors إلى أن محرر مستندات Google هو الخيار الأفضل لكتابة المستندات والتقارير الطويلة:

"محرر مستندات Google بالنسبة لي أشبه ببرنامج Word. فأنا أستخدمه لكتابة المستندات والتقارير."

_هل تفكر فيما نفكر فيه؟

بالنسبة لأداة تدوين الملاحظات ومنشئ المستندات مع العديد من القيود، تبدو خطط التسعير هذه غير معقولة. 😐

لهذا السبب لا إيفرنوت ولا مستندات جوجل هي أفضل أداة لتدوين الملاحظات متاحة اليوم.

دعنا نلخص سريعًا مقارنة مستندات Google Docs مقابل Evernote لنوضح لك السبب:

بالتأكيد، لدى إيفرنوت ومحرر مستندات جوجل بعض الإيجابيات.

كلاهما متوافق مع العديد من المنصات بصرف النظر عن تدوين الملاحظات الأساسية.

والفرق الرئيسي بين Evernote ومحرر مستندات Google هو أن Evernote يفتقر إلى ميزات التعاون الأساسية، ولا يحتوي الإصدار المجاني على أي ميزات لإدارة المهام. من ناحية أخرى، يفتقر محرر مستندات Google إلى الميزات الرئيسية لتنظيم الملاحظات و إدارة المهام.

والأسعار... كلتا الأداتين ببساطة غير معقولة.

ربما تتساءل:

ريديت عبر GIPHY لا تقلق. لقد قلنا أننا سنقدم لك بديلًا قويًا لـ Evernote و Google Docs. 😏

ما هي أفضل أداة لتدوين الملاحظات؟

ها هي: إنها انقر فوق !

قم بتنزيل ClickUp للوصول إليه على أي جهاز وفي أي وقت

ClickUp هو واحد من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية وإدارة المشاريع تستخدمها الفرق المنتجة في الشركات الصغيرة والكبيرة.

متسائلاً كيف يمكن لإدارة المشاريع و أداة الإنتاجية يمكن أن يكون أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات _؟ ClickUp ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع.

فهو يحتوي على ميزات أفضل في تدوين الملاحظات وبأسعار معقولة أكثر من كلا من إيفرنوت ومحرّر مستندات جوجل. 😎

إليك بعض ميزاته القوية في تدوين الملاحظات:

1. تدوين الملاحظات أثناء التنقل باستخدام المفكرة باستخدام Notepad Notepad ، يمكنك إنشاء أي عدد تريده من الملاحظات.

تدعم المفكرة تحرير النص المنسق ، مما يسمح لك بإضافة رؤوس وخط مائل وقوائم رقمية ومقتطفات رمزية وتمييز بناء الجملة والمزيد.

لكن الميزة الإضافية هي أنه يمكنك تحويل أي من ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ .

نظّم أفكارك على الفور باستخدام تحرير النص المنسق في مفكرة ClickUp

2. إنشاء قواعد معرفية باستخدام المستندات تحتاج أحيانًا إلى إنشاء أكثر من مجرد ملاحظة شخصية. في هذه الحالة يمكنك استخدام مستندات ClickUp.

استخدمها لإنشاء قاعدة معرفية لفريقك بأكمله ومشاركتها بسرعة باستخدام رابط.

لا يوجد حد أقصى للصفحات، لذا ليس عليك أن تحد من خيالك أيضًا!

يمكنك أيضًا تنظيم ملاحظاتك بسهولة عن طريق إنشاء صفحات فرعية داخل صفحة رئيسية موجودة.

أضف هيكلًا إلى ملاحظاتك باستخدام الصفحات الفرعية المتداخلة في مستندات ClickUp Docs

3. حوّل الأفكار إلى إجراءات باستخدام الخرائط الذهنية أطلق العنان لجانبك الإبداعي مع الخرائط الذهنية من ClickUp.

باستخدام وضع المهام، يمكنك تحويل أفكارك إلى مشاريع ومهام ومفاهيم.

أما الوضع الفارغ، فيتيح لك وضع الخرائط الذهنية، من ناحية أخرى، يتيح لك العصف الذهني ورسم خرائط ذهنية حرة.

عصف ذهني ورسم خريطة ذهنية حرة في الوضع الفارغ في ClickUp

يمكن لهذه الميزات أن تمنح أي تطبيق آخر لتدوين الملاحظات معركة صعبة.

لكن روعة ClickUp لا تنتهي عند هذا الحد! 😎

نحن أكثر من مجرد أداة لتدوين الملاحظات. فيما يلي قائمة ببعض أدوات ClickUp المفيدة الميزات :

دعم تخفيض السعر : اجعل النص غامقًا أو مائلًا أو غير مسطر وما إلى ذلك باستخدام لوحة المفاتيح

دعم متعدد المنصات :: كن مدللًا للاختيار مع تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة (تطبيق iOS و Android)، وتطبيق سطح المكتب (ويندوز ولينكس وماك)، وتطبيق الويب

التكامل :: تتكامل مباشرةً مع العديد من التطبيقات مثل إيفرنوت , مساعد جوجل , سلاك إلخ.

تضمين العرض : تضمين تطبيقات أخرى مثل جداول بيانات جوجل ويوتيوب في ClickUp باستخدام عنوان URL

الأتمتة :: إنشاء مجموعات مخصصة من الشروط , المشغلات و الإجراءات لأتمتة عملك

تطبيق جوجل درايف :: إنشاء مستندات وجداول البيانات والشرائح وغيرها على Google Drive دون مغادرة ClickUp

التعليقات المعينة : تحويل أي تعليق على الفور إلى عنصر إجراء

تطبيق النقر على البريد الإلكتروني : إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة في ClickUp

عرض الدردشة :: مشاركة التحديثات، وربط الموارد، وجلب تواصل الفريق إلى مكان واحد مع طريقة عرض الدردشة

لوحات المعلومات : استخدام السرعة، والتدفق التراكمي، ومخططات الإنشاء، والمزيد لمشاريع أجايل وسكروم

تقويم جوجل :: إنشاء حدث تقويم مع كل مهمة جديدة من مهام ClickUp، بالإضافة إلى تفاصيل مثل تواريخ وأوقات الاستحقاق.

## ClickUp هو ملكية تدوين الملاحظات!

ليس هناك شك في أن Evernote وGoogle Docs أداتان جيدتان لتدوين الملاحظات، ولكن كلاهما له بعض العيوب الخطيرة.

كلاهما مكلف بشكل غير معقول ولديهما العديد من القيود في التنظيم والتعاون الجماعي وميزات إدارة المهام.

ولكن بما أن ClickUp أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع، فهي تحتوي على ميزات أكثر من هاتين الأداتين مجتمعتين!

مع ميزة غنية بالميزات خطة مجانية للأبد يجلب تطبيق الإنتاجية هذا أفضل ميزات إدارة المهام وتدوين الملاحظات وميزات التعاون الجماعي (والمزيد) إلى منصة واحدة. اشترك في باقة ClickUp المجانية اليوم لتعرف كيف يبدو تدوين الملاحظات الملكية حقيقة! 👑

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