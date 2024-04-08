مقارنة بين Harvest و Toggl: 2025 (الميزات والأسعار)

_تحضير المسرح لمعركة العصور

_مواجهة حقيقية

إنها مقارنة بين Harvest و Toggl للعثور على أفضل أداة لتتبع الوقت! 🕵️‍♀️ ...⏰

تتمتع كلتا الأداتين بوظائف متشابهة لتتبع الوقت مثل الجداول الزمنية والتقارير والتقديرات

تم إطلاقها أيضًا في نفس الوقت تقريبًا، ولديها مجموعة من المستخدمين المخلصين.

هذه منافسة قوية 💪

هنيئًا لهم.

ولكن بالنسبة لك؟

هذا يعني الارتباك والكثير من البحث.

لا تقلق. لقد قمنا بتغطيتك.

في هذه المقالة، سنقدم لك في هذه المقالة تفاصيل مقارنة بين Harvest و Toggl التي تغطي الميزات الرئيسية وتفاصيل التسعير. سنقترح أيضًا بديلًا قويًا يمكنك استخدامه اليوم.

سنطلعك أولًا على الميزات الرئيسية لـ Harvest و Toggl لشرح ما تقدمه كل أداة. لا تتردد في انتقل إلى المقارنة .

ما هو الحصاد؟

لا تذهب بالاسم. هارفست لا علاقة له بالزراعة 😛 Harvest هو تطبيق لتتبع الوقت يتيح لك تتبع وقت عملك وحصاد البيانات المتعلقة بالوقت في المهام والمشاريع والفرق. يدعم التطبيق أيضًا ميزات مثل الجداول الزمنية والفواتير.

دعنا نلقي نظرة عن كثب على بعض من ميزات Harvest الرئيسية :

1. جدول زمني مرن

من الناحية المثالية، ترغب في أن يبدأ فريقك في تشغيل المؤقتات الخاصة بهم والبدء في العمل وإيقاف المؤقتات بمجرد الانتهاء.

ولكن ماذا لو نسوا بدء تشغيل المؤقتات الخاصة بهم؟

سيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية لفكرة استخدام برنامج تتبع الوقت بالكامل، وستفقد بيانات الوقت الرئيسية.

لحسن الحظ، يتيح لك Harvest ملء جدولك الزمني دفعة واحدة في نهاية يوم عملك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريقك الوصول إلى المؤقتات الخاصة بهم على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفحات. بهذه الطريقة، من غير المحتمل أن ينسوا توقيت عملهم.

2. تقارير المشروع المرئية

يمكن أن تساعدك البيانات المتعلقة بالوقت على تبسيط عملك وإدارة مواردك وتعزيز إنتاجية فريقك.

ولكن البيانات المبعثرة وغير المنظمة يمكن أن تسبب لك صداعًا شديدًا. 🤕

باستخدام Harvest، يمكنك تحويل الجداول الزمنية لفريقك إلى رسوم بيانية مرئية. يدعم Harvest أيضًا الرسوم البيانية المرئية المباشرة لمساعدتك على الالتزام بميزانيات فريقك والتكاليف الداخلية.

3. تكامل مخصص مع واجهة برمجة التطبيقات

إذا كنت تبحث عن دمج تطبيقاتك المفضلة مع برنامج تتبع الوقت، فإن Harvest لديه الحل المناسب.

يمكنك اختيار دمج تطبيقك مع زر مؤقت الحصاد فقط أو أداة مؤقت الحصاد الكاملة.

ولكن هذا ليس كل شيء.

تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات Harvest أيضًا إنشاء عمليات تكامل مخصصة تتجاوز تتبع الوقت. يمكنك دمج تطبيق مع إدخال وقت، أو تقرير، أو فاتورة، وما إلى ذلك، مع أي تطبيق باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به.

لقد ألقينا نظرة على ميزات هارفيت المليئة بالطاقة. دعنا نرى ما تقدمه Toggl.

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_/بدائل القفل والمزيد

خطة Toggl المجانية لها وظائف محدودة والخطط المدفوعة باهظة الثمن، على أقل تقدير.

هل تتساءل أين تقف لوحة النتائج الآن؟ 🤔

للأسف، إنه تعادل

لنأخذ خطوة إلى الوراء ونقارن بين أداتي تتبع الوقت للمرة الأخيرة.

قد يكون لدى Harvest و Toggl وظائف متشابهة، ولكن Harvest لديه تكامل أصلي محدود وغير متوافق مع جميع المنصات.

من ناحية أخرى، لا يمنحك Toggl فريقًا متعمقًا أو تقارير المشروع . ومعظم ميزاته المفيدة، بما في ذلك تقديرات الوقت وتقريب الوقت، غير متوفرة في الباقة المجانية.

وأخيراً، عندما يتعلق الأمر بالتسعير، فإن كلتا الأداتين ببساطة غير معقولتين. في حين أن كلتا الأداتين لهما خطة مجانية ذات استخدامات محدودة، فإن خططهما المدفوعة باهظة الثمن.

لا داعي للذعر! لدينا حل لحيرتك بين Toggl وHarvest.

ما هي أفضل أداة لتتبع الوقت؟

الإجابة بسيطة. إنها انقر فوق !

ClickUp هو واحد من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية وإدارة المشاريع تستخدمها الفرق المنتجة في الشركات الصغيرة والكبيرة.

أتساءل كيف يمكن لـ برنامج إدارة المشاريع يمكن أن تتغلب على أدوات تتبع الوقت في لعبتها الخاصة؟

ClickUp ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع. لديها أفضل إدارة الوقت ميزات وبأسعار معقولة أكثر من كل من Harvest و Toggl.

فيما يلي بعض ميزات تتبع الوقت الخاصة به:

1. تتبع الوقت من أي مكان باستخدام تتبع الوقت الأصلي يتمحور ClickUp حول تتبع الوقت أثناء التنقل دون عناء.

مع تطبيق ClickUp تتبع الوقت الأصلي، يمكنك تسجيل وقت عملك من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب باستخدام إضافة كروم المجانية.

يمكنك أيضًا أن تقول وداعًا للتأخيرات ومشاكل المزامنة. 👋

تطبيق ClickUp المؤقِّت العالمي موجود لمساعدتك!

باستخدام المؤقت العالمي، يمكنك بدء الوقت وإيقافه من أي جهاز وحتى الانتقال بين المهام.

استخدام اختصار المؤقِّت العالمي في ClickUp لتتبع الوقت على مهمة من قائمتك

2. إضافة تفاصيل أساسية إلى إدخالات وقتك

انسَ إدخالات الوقت العشوائية التي لا معنى لها.

يمكن لميزات إدارة الفريق الإضافية في ClickUp أن تجعل إدخالات وقتك وتقاريرك أكثر قوة.

إليك الطريقة:

الملاحظات: إضافة ملاحظات إلى أي إدخال للوقت للحصول على سجلات عمل أوضح

إضافة ملاحظات إلى أي إدخال للوقت للحصول على سجلات عمل أوضح التسميات: إضافة تسميات إلى إدخالات الوقت عبر مساحة العمل لتحسين تصفية الوقت المتعقب المتشابه

إضافة تسميات إلى إدخالات الوقت عبر مساحة العمل لتحسين تصفية الوقت المتعقب المتشابه قابل للفوترة: وضع علامة على الوقت كساعات قابلة للفوترة لتتبع الوقت لإعداد الفواتير والتقارير الداخلية

احصل على تحليل تفصيلي لوقت فريقك الذي تم تتبعه وأضف ملاحظات في جداول وقت ClickUp

3. احصل على نظرة عامة على فريقك من خلال لوحات المعلومات تتضمن لوحات المعلومات في ClickUp ما يلي

عدة أدوات مختلفة التي يمكن أن تعطيك تقريرًا متعمقًا عن الفريق أو المشروع.

مع أدوات تتبع الوقت يمكنك:

الاطلاع على إجمالي الوقت الذي تتبعه كل عضو في الفريق

تصفية إدخالات الوقت وتجميعها حسب خصائص مختلفة

عرض سجلات تتبع الوقت التراكمي لكل عضو في الفريق لمعرفة مقدار الوقت الذي يقضيه في المهام المختلفة

عرض الوقت الذي تم تتبعه يدوياً وتلقائياً

تصدير البيانات لمزيد من المعلومات

انقر على اسم أحد أعضاء الفريق لتوسيع الإدخال للحصول على تفاصيل أكثر تفصيلاً للوقت في جداول وقت ClickUp

هذه هي الميزات القوية التي يمكن أن تعطي أي تطبيق آخر لتتبع الوقت أفضلية على أي تطبيق آخر.

لكن روعة ClickUp لا تنتهي هنا! 😎

ClickUp هو أكثر بكثير من مجرد حل لتتبع الوقت

فيما يلي قائمة ببعض الميزات المفيدة الأخرى لإدارة مشروع ClickUp التي لا تريد أن تفوتك:

تقديرات الوقت: احصل على رؤى حول تتبع وقت أعضاء فريقك ومقارنته بالوقت المقدر

[ تخصيص جداول الوقت:]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview ):: إضافة مراحل مختلفة إلى مهمتك لمعرفة ما يعمل عليه الجميع

تخصيص جداول الوقت:]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview ):: إضافة مراحل مختلفة إلى مهمتك لمعرفة ما يعمل عليه الجميع الأهداف قسّم مهمة مشروعك إلى مهام واضحة الأهداف وأهداف لمساعدتك على تتبع الإنجازات والحفاظ على زخم تقدم المشروع

المشاهدات: قم بإدارة عملك بالطريقة التي تريدها باستخدام طرق عرض متعددة، بما في ذلك عرض مخطط جانت البياني , عرض القائمة, والمزيد

الأتمتة أتمتة مهامك الروتينية إلى توفير الوقت والجهد. استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك

الفائز بجائزة أفضل عرض لتتبع الوقت هو ClickUp!

لا شك أن Harvest و Toggl أداتان جيدتان لتتبع الوقت.

ولكن كلاهما لديه قيود كبيرة، وهذا ليس نوع المنافسة التي نريدها.

القليل من عمليات التكامل والتوافق المحدود مع النظام الأساسي ليست أشياء يجب عليك التعامل معها. خاصة عندما تأتي بسعر باهظ. 💰

من ناحية أخرى، فإن ClickUp لا يعوض هذه العيوب فحسب، بل لديه ميزات أكثر من هاتين الأداتين مجتمعتين!

فهي تجلب إدارة الوقت, إدارة المشاريع والمخططات ولوحات المعلومات وكل الميزات الرئيسية الأخرى في منصة واحدة.

أما الميزة الأخيرة فهي باقة ClickUp المجانية للأبد غنية بالميزات، بالإضافة إلى دعم عدد غير محدود من المهام وعدد غير محدود من المستخدمين! احصل على ClickUp مجانًا اليوم لتجربة الفائز في معركة رويال تتبع الوقت اليوم! 👑