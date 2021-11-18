5 صفات لتصبح مديرًا ممتازًا في عام 2025

/href/ https://www.linkedin.com/in/mrtnwrtr/ _مارتن إيتشيغاراي %/%/href/

_هو كاتب محتوى رئيسي ومحرر في Integromat. وهو يستمتع بالكتابة والقراءة عن التاريخ والعلوم والتكنولوجيا

ما الذي يجعل المدير الجيد؟ 🤔 إذا سألت في الجوار، فمن المحتمل أنك ستحصل على بعض الردود التالية مرارًا وتكرارًا:

مهارات القيادة

القدرة على الاستماع والتواصل

الاتساق

القدرة على التحفيز

اكتسبت معظم هذه السمات الاعتراف في حقبة ما بعد الحرب، عندما تم تطوير ممارسات الإدارة الحديثة على يد أمثال بيتر دراكر وراسل أكوف وجورج أوديورن.

قد تبدو هذه الأسماء قديمة، لكن العديد من المفاهيم التي توصلوا إليها لا تزال ذات صلة بالموضوع بشكل مثير للإعجاب، بما في ذلك

الأهداف الذكية

الإدارة بالأهداف

رضا العملاء

إلا أن الزمن لم يكن لطيفًا مع كل ممارسات الإدارة في الماضي.

ففي ضوء التحولات الملحوظة التي نشهدها على مستوى المجتمع والثقافة والعمل، من غير المرجح أن تنجح ممارسات الإدارة القديمة في السنوات القادمة.

إذًا، ما الذي يجعل المدير الجيد هذه الأيام مديرًا جيدًا؟

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على خمس صفات يحتاجها المديرون للتألق في عام 2022، والأهم من ذلك لجعل فرقهم تتألق.

1. الوعي الثقافي

مكان العمل الحديث هو متنوع بشكل لا يصدق من حيث المهارات والعرق والجنس والعمر والدين والمستوى التعليمي والعلامات الديموغرافية الأخرى.

بالنسبة للمديرين، يُترجم هذا إلى العمل مع أعضاء الفريق الذين ولدوا في ثقافات ولغات ووجهات نظر مختلفة عن بعضهم البعض، مما قد يؤدي إلى جميع أنواع الصدامات الثقافية.

تخيل أنك قد تنسى العيد الديني لأحد زملائك في الفريق وتتفاعل معه عندما تعلم به.

هذا ليس شيئًا يمكنك تجاهله وكأن شيئًا لم يحدث، أليس كذلك؟

حتى وقت قريب، كان معظم المديرين يتبعون نهجًا عمليًا في التعامل مع التنوع في مكان العمل: التركيز على العمل. ولعدد من الأسباب، لم يعد هذا النهج هو الأفضل.

في الوقت الحاضر، يوصى بـ

إعطاء الأولوية للإدماج

تنحية الأفكار المسبقة جانباً

التفتح الذهني

إظهار الاهتمام عند الشك

في بعض الحالات، قد تكون دورات التنوع مطلوبة في بعض الحالات، حيث أن جودة الوعي الثقافي ليست دائماً سهلة المنال.

2. معرفة أفضل ممارسات العمل عن بُعد

شئنا أم أبينا العمل عن بُعد والقوى العاملة الموزعة عالميًا موجودة لتبقى، إلى جانب التحديات الجديدة التي يتعين على المديرين مواجهتها.

من أجل قيادة القوى العاملة عن بُعد، يجب على المديرين أن:

إتقان مخططات العمل غير المتزامن

استخدام الأدوات المناسبة لتتبع المهام والمشاريع والإشراف عليها

ضبط اتصالاتهم للتأكد من أن الموظفين يعملون بشكل جيد

ليس من النادر رؤية المديرين الجدد تماماً في العمل عن بُعد يقعون فريسة للإدارة التفصيلية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ويحدث ذلك لأن مكان العمل الفعلي مليء بالإشارات التي تساعد على سد ثغرات التواصل المتعددة.

وكما يمكنك أن تتخيل، فإن مثل هذه الإشارات غائبة في بيئات العمل عن بُعد، مما يؤثر على الشعور بالسيطرة الذي اعتاد عليه بعض المديرين أثناء العمل في مكان العمل التقليدي.

ومع ذلك، فإن الحل بسيط إلى حد ما: إتقان أفضل الأدوات للعمل عن بُعد، وتعديل معايير التواصل، وتوديع العمل من التاسعة إلى الخامسة. 👋 لا تنسَ أيضًا أن تتحلى بالصبر والشفافية مع الموظفين الجدد في العمل عن بُعد أيضًا. إذا لم يكن الأمر سهلاً على المدير، فقد لا يكون الأمر سهلاً على أعضاء الفريق أيضاً.

هذا سيضعك على الطريق الصحيح للنجاح في الإدارة عن بُعد.

3. القدرة على التعلم عن بُعد

تحتاج فرق العمل في الوقت الحاضر إلى أحدث التقنيات والأدوات والأساليب لتحقيق النجاح.

فكّر في تطبيقات إدارة المشاريع مثل ClickUp، وأدوات الأتمتة مثل دمجأومات أو المنتجات الأخرى المليئة بالميزات لتحسين طريقة عملك.

على المستوى الإداري، هذا يعني أمرين.

أولاً، يجب أن يكون المديرون قادرين على تحديد وتقييم هذه الأدوات والأساليب.

ثانيًا، يجب أن يكونوا قادرين على تعلم المداخل والمخارج من أجل التأكد من أن فرقهم ستستفيد منها إلى أقصى حد.

ومع استمرار البرمجيات في التهام العالم، فإن تفويت التقنيات الجديدة والمثيرة ليس إلا إضاعة للفرص.

لتجنب حدوث ذلك، فإن روح الفضول التي لا تهدأ بالإضافة إلى القدرة على تعلم أشياء جديدة أثناء العمل سيكونان حليفيك.

4. الحساسية للصحة النفسية

هناك مقولة إدارية قديمة تقول إن الفريق لا يكون جيدًا إلا بقدر جودة قائده.

وللأسف، هذا ليس صحيحًا (تمامًا).

فالقادة الجيدون مهمون بالتأكيد، ولكن الموظفين الأصحاء مهمون أيضًا. وللتأكد من أن أعضاء فريقك سعداء وبصحة جيدة، عليك أن تطمئن عليهم من وقت لآخر.

ويكتسب القيام بذلك أهمية خاصة في بيئات العمل عن بُعد، حيث يصعب إدراك العديد من العلامات التي تساعد في تحديد مشاكل الصحة النفسية عبر مكالمة هاتفية أو من خلال تبادل الرسائل على تطبيق Slack.

وغني عن القول أنك لست مضطرًا للجلوس ومناقشة مشاكل الصحة النفسية المحتملة بشكل مباشر، لأن العديد من الموظفين لا يرغبون في التحدث عنها مع مديريهم.

هناك طرق أكثر دقة وفعالية للتحقق من موظفيك، مثل استخدام نماذج مجهولة الهوية عبر الإنترنت، أو تحليل البيانات المتعلقة بالعمل التي تشير إلى الاتصالات و الإنتاجية .

من المهم أيضًا معرفة كيفية التصرف في الحالات التي يعاني فيها أحد زملائك. سيساعدك ذلك على التصرف في الوقت المناسب، ويمنع تفاقم الموقف إلى ما هو أسوأ.

5. التفكير فيما وراء المال

الجميع بحاجة إلى المال، نحن نتفهم ذلك.

لكن المال ليس كل شيء، وهذا شيء تفهمه الأجيال الجديدة (وغير الجديدة) تمامًا.

اعتمدت ممارسات الإدارة في المدرسة القديمة على المال كحل شامل لتلبية مطالب الموظفين. إن القيام بنفس الشيء اليوم يمكن أن يرسل رسالة خاطئة، حيث أن الناس اليوم تقدر أشياء أخرى أكثر من المال.

نحن نعيش في عصر التوازن بين العمل والحياة، مما يعني أنه في بعض الأحيان، سيولي الموظفون قيمة أكبر لوقت العائلة على سبيل المثال من المال في الجيب.

وعلى الرغم من أن هذه علامة ثقافية من علامات العصر، إلا أنها غالبًا ما تعني أن الناس لا يرغبون إلا في خيارات تتجاوز المال.

كما هو الحال مع جوانب بيئة العمل الأخرى، لم يعد من الآمن افتراض أي شيء. فالسؤال أكثر أمانًا ويمكن أن يقطع شوطًا طويلًا! 😉

الوجبات الجاهزة

هذه ليست قائمة شاملة للصفات الإدارية، ولكنها قائمة تسلط الضوء على الصفات الإدارية التي من المهم تطويرها في هذه الأيام.

لا يزال المدير العظيم بحاجة إلى أن يكون قادراً على اتخاذ قرارات سليمة، وممارسة السلطة، وتحقيق التوازن بين المهارات والشخصيات المختلفة الموجودة في معظم الفرق.

من الضروري السعي لتحقيق النمو الشخصي والمهني عند تطوير هذه الصفات أيضًا. يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لشيء أفضل!

نأمل أن تتمكن من ترجمة هذه الصفات إلى نتائج أفضل، وفرق عمل أكثر سعادة، وعمل تفخر به.

قد يكون الزمن قد تغير، لكن قرار أن تصبح مديراً أفضل لا يزال بيدك - بأسلوب إداري كامل وتقليدي في نهاية المطاف.

حان وقت المهارة يا أصدقائي! 🙌