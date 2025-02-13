كيفية إضافة الصوت إلى العروض التقديمية من Google للحصول على عروض تقديمية جذابة

يرفع النص ومقاطع الفيديو من مستوى عروضك التقديمية إلى المستوى التالي، ولكن دمج الصوت يجعل كل شيء أكثر حميمية.

سواء كان ذلك من خلال مسارات الآلات أو السرد أو المؤثرات الصوتية، يمكن للصوت أن يجعل عرضك التقديمي في العروض التقديمية من Google Slides مميزًا وشخصيًا.

الجزء الصعب؟ معرفة كيفية القيام بذلك. لا تجعل العروض التقديمية من Google Slides الأمر واضحًا للغاية، ودعنا نواجه الأمر، فالمصارعة مع التكنولوجيا ليست التسلية المفضلة للجميع.

في منشور المدونة هذا، سنوضح لك بالضبط كيفية إضافة الصوت إلى العروض التقديمية من Google في دليل تفصيلي خطوة بخطوة ومشاركة بعض الحلول الذكية لجعل العملية أكثر سلاسة. حان وقت التشغيل!

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⏰ ملخص 60 ثانية

إليك كيفية إضافة الصوت إلى العروض التقديمية من Google:

إضافة الصوت في أشكال مختلفة - السرد الخاص بك، أو مقاطع فيديو يوتيوب، أو مسارات الخلفية عبر عناوين URL، أو الملفات التي تم تحميلها

إضافة ملفات صوتية إلى شرائح غوغل باستخدام خطوات مختلفة قم بتحميل الملف الصوتي إلى جوجل درايف ثم انقر على إدراج في شريط القائمة في العروض التقديمية لجوجل لتحميل الصوت انسخ رابط الملف الصوتي من منصات الموسيقى مثل Spotify أو SoundCloud وأضف الملف بالنقر على إدراج ثم رابط انقر على إدراج ثم اختر فيديو لإدراج مقاطع فيديو يوتيوب في العرض التقديمي للعرض التقديمي للعروض التقديمية من جوجل قم بتسجيل السرد الخاص بك للمحتوى الأصلي باستخدام مسجلات الصوت عبر الإنترنت وإدراجها في العروض التقديمية من Google بالنقر على إدراج ثم صوت

سجل التعليقات الصوتية بسهولة باستخدام منصات التسجيل عبر الإنترنت للحصول على صوت احترافي

تساعد العناصر الصوتية في العروض التقديمية على جذب الانتباه والحفاظ على تفاعل القراء. أكثر من ذلك، من المرجح أن يتذكروا النص أكثر مع أصوات السرد

يمكنك تبسيط عملية إنشاء العرض التقديمي بالكامل باستخدام انقر فوق . استخدم مقاطع ClickUp واللوحات البيضاء والدماغ والمستندات والقوالب لإنشاء عروض تقديمية ممتازة في وقت قصير

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لماذا يجب عليك إضافة الصوت إلى شرائح جوجل؟

في هذه الأيام، العروض التقديمية النصية فقط هي الحد الأدنى. إضافة عناصر صوتية مثل الموسيقى في الخلفية أو التعليقات الصوتية أو المؤثرات الصوتية تجعل عرضك التقديمي يستحق المشاهدة.

إليك سبب استحقاق ذلك:

جذب الانتباه والحفاظ عليه : يساعدك الصوت على جذب انتباه جمهورك على الفور. سواء كانت موسيقى في الخلفية تهيئ الجو العام أو تعليق صوتي يرشدهم إلى ما تريد، فإن ذلك يبقيهم متفاعلين من البداية إلى النهاية

: يساعدك الصوت على جذب انتباه جمهورك على الفور. سواء كانت موسيقى في الخلفية تهيئ الجو العام أو تعليق صوتي يرشدهم إلى ما تريد، فإن ذلك يبقيهم متفاعلين من البداية إلى النهاية اجعله في متناول الجميع : يتيح السرد الصوتي عرضك التقديمي لجمهور أوسع. إنه أمر رائع لأولئك الذين يفضلون الاستماع على القراءة أو الذين قد يواجهون صعوبة في اللغة في الشرائح. بالإضافة إلى ذلك، إنها لمسة مدروسة للأشخاص الذين يعانون من تحديات القراءة أو إعاقات بصرية

: يتيح السرد الصوتي عرضك التقديمي لجمهور أوسع. إنه أمر رائع لأولئك الذين يفضلون الاستماع على القراءة أو الذين قد يواجهون صعوبة في اللغة في الشرائح. بالإضافة إلى ذلك، إنها لمسة مدروسة للأشخاص الذين يعانون من تحديات القراءة أو إعاقات بصرية تعزيز الجاذبية الاحترافية: العرض التقديمي الذي يحتوي على عناصر صوتية يبدو احترافيًا. إنه نوع من الترقية التي تجعل عملك مصقولًا ومثيرًا للإعجاب، سواء كان ذلك في الفصل الدراسي أو قاعة الاجتماعات أو عرض تسويقي

مكافأة: قوالب شرائح جوجل المجانية للعروض التقديمية المؤثرة

إعداد الملفات الصوتية لعروض Google التقديمية

قبل أن تضيف الموسيقى أو التعليقات الصوتية إلى العروض التقديمية من Google، إليك أمران يجب أن تكون مستعدًا لهما:

تدعم العروض التقديمية من Google العروض التقديمية من Google تنسيقات صوتية محدودة، لذا التزم بخيارات تنسيق محددة مثل ملفات MP3 و MPEG و OGG و Opus و WAV

محدودة، لذا التزم بخيارات مثل ملفات MP3 و MPEG و OGG و Opus و أيضًا، حافظ على ملفاتك الصوتية أقل من 100 ميغابايت لتجنب مشاكل الأداء على المنصة

🔍 هل تعلم؟

كان اسم Google الأصلي هو BackRub ? قد يبدو الأمر غريبًا الآن، لكنه كان منطقيًا في ذلك الوقت - فقد كان البرنامج يحلل "الروابط الخلفية" على الويب لمعرفة مدى أهمية موقع الويب وما يرتبط به. ذكي جداً، أليس كذلك؟

كيفية إضافة الصوت إلى شرائح جوجل؟

حسنًا، دعنا نصل إلى لب المناقشة - كيفية إضافة الصوت إلى شرائح جوجل! بغض النظر عن نوع الصوت أو الموسيقى، هناك عدة طرق للقيام بذلك، اعتمادًا على الأجواء التي تريدها.

لنلقِ نظرة 👇

1. تحميل الصوت الموجود إلى العروض التقديمية لجوجل

إذا كنت جاهزًا مع المؤثرات الصوتية أو المؤثرات الصوتية وتريد فقط إضافتها إلى العروض التقديمية من Google، فهذه الطريقة مناسبة لك:

الخطوة 1: قم بتحميل الصوت إلى Google Drive

إذا كنت ترغب في إضافة ملف صوتي جديد إلى العروض التقديمية من Google، فإن الخطوة الأولى هي تحميله إلى حسابك على Google Drive.

ويمكنك تحميل الملفات بسهولة إلى Google Drive في خطوتين:

انتقل إلى جوجل درايف وانقر على الزر جديد الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة

حدد الزر تحميل ملف لتحميل المسارات الصوتية ذات الصلة من جهازك المحمول أو الكمبيوتر إلى Google Drive

الخطوة 2: إدراج الصوت في العروض التقديمية لجوجل

حان الوقت الآن لإضافة الموسيقى إلى العروض التقديمية من Google. إليك ما يجب عليك فعله:

انتقل إلى علامة تبويب العروض التقديمية من Google وحدد العرض التقديمي الذي تريد إضافة الصوت فيه

اضغط على الزر إدراج في خيار القائمة الوارد هناك

حدد الخيار صوت في القائمة المنسدلة لإدراج الملف الصوتي الذي تم تحميله

انتقل عبر المجلدات المختلفة وانقر على الملف الصوتي الذي تريده

2. إضافة الصوت إلى العروض التقديمية من Google باستخدام عنوان URL

ماذا لو أردت إضافة ملف صوتي شائع على الإنترنت أو إدراج موسيقى من مواقع خارجية؟ للأسف، لا تسمح العروض التقديمية من Google بإضافة صوت من منصات خارجية.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام عنوان URL وإنشاء عنصر قابل للنقر للوصول إلى هذا المحتوى الصوتي عبر الإنترنت. دعنا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك 👇

الخطوة 1: حدد موقع الصوت الخاص بك

حدد موقع الملف ذي الصلة الذي تريد استخدامه من YouTube Music أو Spotify أو SoundCloud أو أي منصة أخرى

لاحظ أن الصوت الذي تختاره يجب أن يوفر حقوقًا للجمهور لاستخدام الصوت في العرض التقديمي الخاص بك

الخطوة 2: انسخ عنوان URL الصوتي

انقر انسخ الرابط لنسخ عنوان URL الخاص بالصوت من الخيارات الواردة أسفل الفيديو

الخطوة 3: إضافة عنوان URL في العروض التقديمية من Google

قم بإعادة زيارة العرض التقديمي الموجود في العروض التقديمية في Google Slides حيث تريد استخدام ملف الموسيقى (أو أي شيء آخر على الإطلاق)

انقر إدراج في خيارات القائمة وانتقل إلى رابط

سيظهر مربع حوار الآن. الصق عنوان URL المنسوخ وانقر تطبيق

لقد أوشكت على الانتهاء!

الخطوة التالية هي إنشاء مربع نص وإضافة الرابط. قم بتسميته باسم مثل انقر هنا للوصول إلى الصوت أو أي شيء منطقي لعرضك التقديمي. بهذه البساطة، تكون جاهزًا للانطلاق

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك النقر على الرابط والوصول إلى المحتوى الصوتي في علامة تبويب متصفح جديدة. تذكر أنه لا يمكنك تضمين الصوت مباشرة في شريحة واحدة أو عبر شرائح متعددة.

💡 نصيحة احترافية: قبل تحميل الملفات الصوتية إلى Google Drive، قم بضغطها إلى تنسيق MP3 بمعدل بت يتراوح بين 128 و192 كيلوبت في الثانية تقريبًا للحصول على أفضل توازن بين جودة الصوت وحجم الملف!

3. إضافة فيديو يوتيوب إلى العروض التقديمية لجوجل

يُعد تضمين فيديو يوتيوب خيارًا آخر لإضافة الصوت إلى شرائح جوجل. إنها حيلة مفيدة، وإليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: ابحث عن رابط فيديو يوتيوب

انتقل إلى YouTube، وابحث عن الفيديو الذي تريد استخدامه، وحدد موقعه

قم بتدوين الطوابع الزمنية للبداية والنهاية حتى تتمكن من تضمين الجزء المحدد الذي تريده فقط في العرض التقديمي

انقر على مشاركة ثم انقر على نسخ لنسخ الرابط إلى فيديو يوتيوب

الخطوة 2: إضافة الرابط إلى العروض التقديمية من Google

انتقل إلى العروض التقديمية من Google وتوجه إلى مستند العرض التقديمي الحالي حيث تريد تضمين الفيديو

اختيار الشريحة، حدد إدراج من القائمة وانقر على فيديو

باستخدام يوتيوب كخيار، سترى مربع حوار ينص على إدراج فيديو. الصق الرابط المنسوخ هناك

بمجرد تحديد الفيديو، سيظهر مرة أخرى. كل ما عليك فعله هو النقر عليه لإدراجه في الشريحة الخاصة بك

الآن سترى معاينة مصغرة لفيديو يوتيوب

يمكنك إما إخفاء تشغيل الفيديو خلف الصورة، أو نقله إلى موقع مفضل، أو تغيير حجمه لتشغيل الصوت مع عرض محسن للمحتوى

4. استخدام الصوت الأصلي في العروض التقديمية من Google

باستخدام المسارات الصوتية ذات الصلة، والمحتوى عبر الإنترنت، وحتى مقاطع فيديو يوتيوب، يمكنك أيضًا إضافة تعليقات صوتية وملفات صوتية أصلية إلى العروض التقديمية من Google. دعنا نأخذ جولة سريعة:

الخطوة 1: استعد بالسرد

سجّل المقاطع الصوتية باستخدام أي منصة لتسجيل الصوت عبر الإنترنت

الخطوة 2: إضافة الصوت الأصلي إلى العروض التقديمية من Google

قم بتحميل الملف إلى Google Drive، تمامًا كما فعلت في الطريقة الأولى

بعد ذلك، توجه إلى الشريحة التي تريد الصوت فيها، وانقر على إدراج، وحدد صوت

حدد ملف الصوت من محرك الأقراص الخاص بك ثم انقر فوق إدراج

الآن، ستظهر لك أيقونة مكبر الصوت، مما يدل على إضافة التعليق الصوتي

تحقق مما إذا تم تشغيل التعليق الصوتي بالنقر فوق عرض الشرائح

تسجيل الصوت الخاص بك لشرائح جوجل

نحن نعلم مدى صعوبة تسجيل مقاطعك الصوتية الخاصة بك. جزء من السبب هو الشعور بالإرهاق - من أين تبدأ حتى؟

ولكن لا تقلق، فالأمر أسهل مما تعتقد. فبقليل من التخطيط، يمكنك تسجيل الصوت وإضافة السرد إلى شرائحك كالمحترفين. إليك الطريقة:

1. أنشئ نصاً

ابدأ بكتابة نص العرض التقديمي بأكمله وقم بتقسيمه إلى أقسام مثل المقدمة والنقاط الرئيسية والأفكار الفرعية لتسهيل متابعة الأفكار.

حدد اللهجة التي تريدها (رسمية أو تحادثية)، وقم بإعداد النص عن طريق تدوينه على الورق أو كتابته على سطح المكتب. بهذه الطريقة، عندما يحين وقت تسجيل الصوت الخاص بك، سيكون كل شيء جاهزًا!

استخدم القاعدة 3 عند كتابة السيناريو الخاص بك. هذه البنية الكلاسيكية تسهّل عليك وعلى جمهورك المتابعة مع الحفاظ على التدفق السلس والجذاب.

على سبيل المثال:

مقدمة : ابدأ بخطاف، وقدم بعض السياق واستعرض ما سيأتي

: ابدأ بخطاف، وقدم بعض السياق واستعرض ما سيأتي المتن : تغطية ثلاث حجج أو أفكار رئيسية

: تغطية ثلاث حجج أو أفكار رئيسية الخاتمة: اختتمها بملخص، ودعوة للعمل، وخاتمة لا تنسى

2. اختر منصة التسجيل المناسبة

بعد ذلك، اختر برنامج التسجيل المناسب لإنشاء ملفات صوتية عالية الجودة. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام، ومليء بميزات التسجيل، ويتكامل مع إعداداتك، ويوفر عناصر تحكم جيدة في الوصول.

بعض منصات التسجيل التي يمكنك try⬇️

إذا كنت ترغب في التقدم خطوة إلى الأمام وجدولة تسجيلاتك وتتبعها، استخدم انقر فوق .

يدعم ClickUp Clips تسجيل ملفات الفيديو عالية الجودة لعروضك التقديمية وجدولتها وتتبعها من خلال كليك أب كليب . يمكنك تسجيل الفيديو بنفسك ودمج المقاطع على ClickUp، ومشاركتها مع أعضاء الفريق لتقديم الملاحظات.

إليك كيفية إضافة السرد إلى شرائحك باستخدام ClickUp:

الخطوة 1: سجل محتوى عرضك التقديمي باستخدام ClickUp

اضغط على أيقونة الفيديو وابدأ التسجيل - إنها أسهل طريقة لمشاركة محتوى عرضك التقديمي وأفكارك في فيديو واضح

الخطوة 2: قم بتنزيل الملف

بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتضمين المقطع في ClickUp، أو احصل على رابط قابل للمشاركة، أو قم بتنزيل الملف لإضافته إلى العروض التقديمية من Google

الخطوة 3: حوّل مقاطعك إلى مهام ونظمها في مجلد

حوّل مقاطعك إلى مهام، وخصصها لزملائك في الفريق، وانقلها إلى القائمة أو المجلد أو المساحة المناسبة

لا يتوقف الأمر هنا. إذا كنت تواجه صعوبة في كتابة النص، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp يقوم بذلك نيابةً عنك في ثوانٍ.

ClickUp Brain

سجّل مقاطع فيديو للعروض التقديمية من Google وشارك أفكارك بوضوح باستخدام ClickUp Clips

لإكمال الحزمة، دع انقر فوق الدماغ نسخ مقاطعك على الطيار الآلي. يمكنك مسح المقاطع البارزة بسرعة، والنقر على الطوابع الزمنية للانتقال مباشرةً إلى أجزاء محددة من الفيديو، ونسخ المحتوى لاستخدامه أينما تريد.

إنه أفضل برامج النسخ ويأتي بدون تكلفة إضافية!

⏰ تطبيق في الوقت الحقيقي: شارك مقطعك مع زملائك في الفريق، ويمكنهم استخدام ClickUp Brain لطرح أي سؤال. سيبحث على الفور في نصوص المقاطع الخاصة بك، ويجدون الإجابة، ويكشف لهم عن المعرفة التي يحتاجون إليها - لا مزيد من البحث اليدوي!

جرب ClickUp Brain مجانًا

ClickUp Brain داخل المقاطع

استخدم الهواتف الذكية وأجهزة الإملاء

الهواتف الذكية سهلة الاستخدام للغاية - فهي محمولة ومزودة بميكروفونات عالية الجودة لتسجيلات سريعة وواضحة. إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر دقة، فإن آلات الإملاء تلتقط المحتوى التفصيلي وتضمن لك تدويناً دقيقاً. الأمر كله يتعلق بإيجاد أفضل ما يناسبك!

تسجيل وتحرير الصوت الخاص بك

الآن، حان الوقت لإكمال عملية التسجيل. بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم ميزات التحرير العديدة لإضفاء الإثارة على صوتك وحذف الزوائد وتوضيح أجزاء معينة.

💡 نصيحة احترافية: تدرّب على استخدام "الوقفات الصامتة" بدلاً من كلمات الحشو مثل "أم" أو "آه" أو "مثل" إذا ضبطت نفسك تستخدم الحشو أثناء التسجيل، فقم بتدوين مكان حدوثه وأعد ذلك الجزء من خلال التوقف قليلاً بينهما.

استكشاف مشكلات الصوت وإصلاحها في العروض التقديمية من غوغل

عادةً ما تكون إضافة الملفات الصوتية إلى العروض التقديمية من Google Slides واضحة ومباشرة، ولكن في بعض الأحيان، لا تسير الأمور بسلاسة كما هو مخطط لها. فيما يلي بعض العوائق التي يمكنك توقعها والحلول حول كيفية القيام بذلك:

❌ ❌ ❌ تنسيق الملف وحجمه

هل تواجه مشكلة في تحميل أو تشغيل الملفات الصوتية في عرضك التقديمي؟

ألق نظرة على خيارات تنسيق هذه الملفات. قد يكون حجم الملف هو المشكلة إذا تعطل الصوت أو استغرق تحميله وقتاً طويلاً. الملفات الأصغر حجمًا عادةً ما يتم تشغيل الصوت بسلاسة أكبر، لذا من المفيد إلقاء نظرة سريعة على ذلك.

الحل ⬇️

✅ تحويل الصوت المجسم إلى أحادي لتقليل وزن الملف غير الضروري

✅ استخدم أدوات مثل محول الصوت عبر الإنترنت أو ضاغط الصوت (لا حاجة للتنزيل)

#

❌ اتصال بالإنترنت

إذا كانت جميع تنسيقات الملفات وأحجامها مضبوطة ولكن الصوت لا يزال لا يعمل، فقد حان الوقت للتحقق من اتصالك بالإنترنت. يعد الاتصال المستقر أمرًا أساسيًا لأن العرض التقديمي من Google Slides يعتمد عليه للتشغيل السلس أثناء العرض التقديمي.

الحل ⬇️

✅ أغلق التطبيقات أو علامات التبويب الأخرى التي قد تستخدم النطاق الترددي ✅ اتصل بشبكة Wi-Fi موثوقة أو استخدم اتصالاً سلكيًا للحصول على استقرار أفضل

#

❌ ❌ مستويات الصوت غير متناسقة

مشكلة أخرى شائعة أثناء العرض التقديمي هي مستويات الصوت المنخفضة وغير المتسقة. قد يرجع ذلك إلى تضمين ملفات صوتية متعددة واستخدام موسيقى من مصادر مختلفة.

الحل ⬇️

✅ تحقق من الإعدادات في العروض التقديمية من Google Slides واضبط مستوى الصوت على مستوى عالٍ ✅ اختبر الصوت على جهاز مختلف لاستبعاد مشاكل الأجهزة

#

❌ ✅ ضوابط الوصول والأذونات

إذا كان بإمكانك سماع الصوت ولكن زملائك في الفريق لا يستطيعون سماعه، فمن المحتمل أن تكون مشكلة في الأذونات. يحتوي Google Drive على أذونات مشاركة تتيح لك التحكم في من يمكنه سماع المحتوى أو تحريره أو عرضه. تأكد من منح زملائك في الفريق حق الوصول الصحيح!

الحل ⬇️

✅ حدد ما إذا كنت تريد مشاركة الصوت بشكل عام أو مع مستخدمين محددين فقط ✅ ثم افتح Google Drive، وابحث عن ملفك الصوتي، وانقر على "مشاركة" أضف الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول، أو قم بتعيينه على "يمكن لأي شخص لديه الرابط أن يشاهده" للوصول العام

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نصائح إضافية وأفضل الممارسات

إليك بعض النصائح الإضافية وأفضل الممارسات التي يمكنك استخدامها لجعل عروضك التقديمية أفضل:

📌استخدام الرموز لتصفح أكثر سلاسة

تجعل العروض التقديمية من Google Slides من السهل تعديل الصوت باستخدام الإعدادات المدمجة. ما عليك سوى النقر على أيقونة الصوت، وسيظهر شريط أدوات - اختر خيارات التنسيق لفتح قائمة التشغيل.

من هناك، يمكنك اختيار ما إذا كان ينبغي تشغيل الصوت تلقائيًا، وتعيينه على تكرار الصوت، وضبط مستوى الصوت، وضبط الإعدادات الأخرى لتتناسب مع احتياجات العرض التقديمي.

📌حافظ على العروض التقديمية تفاعلية وجذابة

لا أحد يرغب في الجلوس خلال عرض تقديمي ممل أو عرض تقديمي . الخبر السار؟

هناك الكثير من الطرق لجعل حفلك ممتعاً وتفاعلياً ولا يُنسى:

أشرك جمهورك في الأمر : أضف استطلاعات رأي أو اختبارات أو جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة لجعلهم جزءًا من المحادثة

: أضف استطلاعات رأي أو اختبارات أو جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة لجعلهم جزءًا من المحادثة اعرض، لا تكتفِ بالإخبار فقط : استخدم العناصر المرئية مثل الرسوم البيانية والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو لتفريق النص وتسهيل فهم نقاطك

: استخدم العناصر المرئية مثل الرسوم البيانية والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو لتفريق النص وتسهيل فهم نقاطك سرد قصة: اربط بين أفكارك من خلال سرد يبقي جمهورك مشدوداً من البداية إلى النهاية وما هي أفضل طريقة لتخطيط كل ذلك من خلال ClickUp Whiteboards ?

إنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام عناصر مرئية ديناميكية باستخدام ClickUp Whiteboards

لتجميع كل شيء معًا، تسهّل اللوحات البيضاء تبادل الأفكار مع فريقك وتنظيمها وتحويلها إلى انقر فوق المهام حتى لا يتم نسيان أي شيء.

وسواء كان الأمر يتعلق بتحديد العناصر المرئية أو الاختبارات أو القصة المثالية، سيكون لديك كل شيء مخطط له.

📌خطط وأنشئ العرض التقديمي المثالي

ربما تكون قد أدركت الآن أن إنشاء ملف صوتي لعرضك التقديمي ليس ببساطة الضغط على زر التسجيل. فهناك الكثير من العمل الذي يتطلبه الأمر - فهم جمهورك، وصياغة نص، والتأكد من أن كل شيء يتدفق بسلاسة.

وهنا يأتي دور مستندات ClickUp ينقذ اليوم.

تعاون مع زملائك في الفريق وأنشئ محتوى عرض تقديمي باستخدام ClickUp Docs

مع ذلك، فإن الاحتمالات لا حصر لها. إليك لمحة سريعة 👇

اجمع زملاءك في الفريق وتعاونوا على الأفكار ونقاط الضعف وأهداف مستند العرض التقديمي

أسقط الصور أو الروابط أو أفكار الفيديو لتخطيط الشرائح وعناصر الوسائط المتعددة

تخصيص الخطوط وألوان النص والتنسيق لتتماشى مع علامتك التجارية أو موضوع العرض التقديمي

تعيين عناصر عمل محددة لزملائك في الفريق وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع

⏰ اختراق الإنتاجية : حفظ الوقت وزيادة التركيز مع وضع التركيز. يتيح لك هذا الوضع حجب المشتتات والتركيز على سطر واحد أو فقرة واحدة في كل مرة - وهو مثالي إذا كنت تشتت انتباهك بسهولة!

📌 الاستفادة من القوالب عبر الإنترنت لتنظيم العروض التقديمية

لماذا تضيع وقتك في إنشاء عرض تقديمي من الصفر بينما القوالب جاهزة وفي انتظارك؟ كل ما عليك فعله هو أن تضع أفكارك وتنظم أفكارك، وستكون جاهزًا للانطلاق.

وما أفضل طريقة للقيام بذلك من قوالب ClickUp؟

من بين مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب، فإن قالب العرض التقديمي ClickUp مصمم لمساعدتك في تنظيم عرضك التقديمي دون عناء و إنشاء عروض تقديمية ناجحة للعملاء .

قالب العرض التقديمي ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك بسهولة تنظيم كل قسم، وتصميم شرائحك بالصور والعناصر المرئية، وإضافة الرسوم المتحركة والانتقالات، والحفاظ على التنسيق متناسقًا. الأمر كله يتعلق بإنشاء عرض تقديمي مصقول واحترافي بجهد أقل وتأثير أكبر!

قالب العرض التقديمي ClickUp

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة، والقوالب، وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة للخطأ مع ClickUp_

جودي ساليس، المديرة الإبداعية، يونايتد واي صن كواست

📌استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة عروض تقديمية مقنعة

امتلاك قالب هو شيء، ولكن القيام بكل العمل اليدوي لملئه هو شيء آخر. ولكن ماذا لو كان بإمكانك استخدام أدوات العرض التقديمي وأتمتة العملية، وصياغة مخطط عرض تقديمي سريع بمجرد تقديم بعض التفاصيل؟

مع ClickUp Brain، هذا ممكن. ما عليك سوى إدخال الموضوع والغرض والنقاط الرئيسية والهيكل المطلوب لإنشاء مخطط تفصيلي جيد التنظيم مصمم خصيصًا لمتطلباتك الخاصة.

هذا أداة الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية تستخدم خوارزميات متقدمة لفهم دورك وأهداف العرض التقديمي وإدخال البيانات لإنشاء مخططات العروض التقديمية.

🔖 مثال على المطالبة: قم بتطوير مخطط واضح وموجز لعرض تقديمي للمبيعات ينظم المحتوى بشكل منطقي وفعال. [حدد النقاط أو الأقسام الرئيسية التي تريد تغطيتها].

ClickUp Brain

جرب ClickUp Brain مجانًا

إنشاء عروض تقديمية ديناميكية باستخدام ClickUp

قد يبدو إنشاء العروض التقديمية من Google Slides مع الصوت أمرًا بسيطًا في البداية. ومع ذلك، يمكن أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة عندما تمزج بين العصف الذهني ومشاركة الملاحظات وإدارة المهام وتكرار سلاسل المحادثات التي لا تنتهي.

وهنا يأتي دور ClickUp.

استخدم ClickUp الألواح البيضاء للعصف الذهني، وClickUp Docs لوضع الخطوط العريضة والتعاون، وClickUp Clips للحصول على ملاحظات سريعة، و ClickUp Brain لمواصلة إنشاء المحتوى أثناء التنقل.

يبدو مثيراً للإعجاب، أليس كذلك؟ اشترك في ClickUp اليوم وأنشئ عروضاً تقديمية مذهلة.