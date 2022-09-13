كيفية إنشاء قائمة مهام في Excel (مع القوالب)

العقل البشري شيء قوي.

ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن ينطفئ فجأة!

كأن تنسى تدوين مواد البقالة المفقودة في مخزنك أو التغييرات التي يريدها عميلك في المشروع بنهاية اليوم.

بينما يمكن لعقلنا أن يفعل الكثير، إلا أن الاعتماد على ذاكرتنا في بعض الأحيان ليس دائمًا أفضل طريقة لتتبع مهامنا.

لهذا السبب فإن قائمة المهام في إكسل يمكن أن يكون مفيدًا.

فهو يساعدك على تقسيم مهامك إلى أقسام مختلفة في جدول بيانات واحد، يمكنك عرضه في أي وقت.

في هذه المقالة، سنغطي الخطوات الست لإنشاء قائمة مهام في Excel، وسنناقش أيضًا بديلًا أفضل يمكنه التعامل مع المتطلبات الأكثر تعقيدًا بطريقة أسهل.

هيا بنا نبدأ!

ما هي قائمة المهام في Excel؟

تساعدك قائمة المهام في Microsoft Excel على تنظيم مهامك الأكثر أهمية في شكل جدولي. وهي تأتي مع صفوف وأعمدة لإضافة مهمة جديدة وتواريخ وملاحظات أخرى محددة.

وهي تتيح لك في الأساس تجميع كل مهامك في جدول بيانات واحد.

سواء كنت تُعد قائمة مهام الانتقال أو قائمة مهام مشروع، يمكن لقائمة المهام في Excel تبسيط عملية عملك وتخزين جميع معلوماتك.

على الرغم من وجود تطبيقات أخرى قوية لإنشاء قوائم المهام، إلا أن الناس يستخدمون Excel للأسباب التالية:

إنه جزء من مايكروسوفت أوفيس حزمة مألوفة لدى الناس

يوفر قواعد تنسيق شرطي قوية والتحقق من صحة البيانات للتحليل والحسابات

يتضمن مجموعة من أدوات إعداد التقارير مثل المصفوفات والمخططات والجداول المحورية، مما يسهل تخصيص البيانات

في الواقع، يمكنك إنشاء قوائم مهام Excel لمجموعة كبيرة من الأنشطة، بما في ذلك إدارة المشاريع, تأهيل العميل وخط سير الرحلة والمخزون و إدارة الفعاليات .

بدون مزيد من اللغط، دعنا نتعلم كيفية إنشاء قائمة مهام في Excel.

## 6 خطوات بسيطة لإنشاء قائمة مهام في Excel

إليك دليل بسيط خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء قائمة مهام في Excel.

الخطوة 1: افتح ملف Excel جديد

لفتح ملف جديد، انقر على تطبيق Excel، وستجد نفسك في صفحة Excel Home. انقر مرتين على مصنف فارغ لفتح جدول بيانات Excel جديد.

إذا كنت بالفعل على ورقة Excel وتريد فتح ملف جديد:

انقر على علامة التبويب ملف ، والتي ستنقلك إلى العرض الخلفي. هنا يمكنك إنشاء المستندات وحفظها وفتحها وطباعتها ومشاركتها

، والتي ستنقلك إلى العرض الخلفي. هنا يمكنك إنشاء المستندات وحفظها وفتحها وطباعتها ومشاركتها اختر جديد، ثم انقر على مصنف فارغ

هل تريد طريقة أسرع؟

اضغط على Ctrl+N بعد فتح Excel لإنشاء مصنف فارغ.

أصبح مصنفك الجديد جاهزًا لك الآن.

الخطوة 2: إضافة رؤوس الأعمدة

في قائمة مهام Excel الخاصة بنا، نريد تتبع المهام ومراقبة التقدم المحرز من خلال إضافة رؤوس الأعمدة: التاريخ، اسم المهمة، الهدف، الحالة، التعليقات. يمكنك إدخال رؤوس الأعمدة في الصف العلوي من جدول البيانات.

ستتيح رؤوس الأعمدة هذه لأي شخص يشاهد جدول البيانات الخاص بك الحصول على خلاصة جميع المعلومات الموجودة تحته.

الخطوة 3: أدخل تفاصيل المهمة

أدخل تفاصيل مهمتك تحت كل رأس عمود لتنظيم معلوماتك بالطريقة التي تريدها.

في جدول قائمة المهام، قمنا بتجميع كل المعلومات ذات الصلة التي نريد تتبعها:

التاريخ: يذكر التواريخ المحددة

يذكر التواريخ المحددة اسم المهمة: يحتوي على اسم مهامنا

يحتوي على اسم مهامنا الهدف: عدد عناصر المهمة التي نهدف إلى إكمالها

عدد عناصر المهمة التي نهدف إلى إكمالها الحالة: تعكس تقدم العمل لدينا

يمكنك أيضًا إصلاح محاذاة الجدول الخاص بك عن طريق تحديد الخلايا التي تريدها والنقر على أيقونة المحاذاة الوسطية من علامة التبويب الرئيسية.

الخطوة 4: تطبيق المرشحات

الكثير من المهام؟

استخدم خيار المرشح في Excel لاسترداد البيانات التي تطابق معايير معينة.

كل ما عليك القيام به هو تحديد أي خلية ضمن نطاق بياناتك (A1-E11) > حدد البيانات > ثم حدد المرشح.

سترى قوائم منسدلة تظهر في رأس كل عمود، كما هو موضح في الصورة أدناه.

انقر فوق سهم القائمة المنسدلة للعمود الذي تريد تطبيق عامل تصفية.

كما هو موضح في جدول قائمة المهام أدناه، نريد تطبيق عامل التصفية على عمود الحالة، لذلك اخترنا نطاق الخلايا D1-D11.

ثم، في قائمة المرشح التي تظهر، يمكنك إلغاء تحديد المربعات المجاورة للبيانات التي لا تريد عرضها والنقر على OK. يمكنك أيضًا إلغاء تحديد الكل بسرعة بالنقر على تحديد الكل

في قائمة المهام لدينا، نريد عرض المهام مفتوحة فقط، لذلك نطبق عامل التصفية لتلك البيانات.

بعد حفظ ملف Excel هذا، سيكون عامل التصفية موجودًا تلقائيًا في المرة التالية التي تفتح فيها الملف.

الخطوة 5: فرز البيانات

يمكنك استخدام خيار فرز في Excel لتصور بياناتك وفهمها بشكل أفضل بسرعة.

نريد فرز البيانات الموجودة في العمود الهدف، لذلك سنختار نطاق الخلايا C1-C11. انقر على علامة التبويب البيانات وحدد فرز

سيظهر مربع حوار تحذير فرز يسألك عما إذا كنت تريد توسيع التحديد أو _المتابعة مع التحديد الحالي. يمكنك اختيار الخيار الأخير والنقر على فرز

سيتم فتح مربع الحوار فرز حيث يتعين عليك إدخال:

العمود الذي تريد الفرز حسب

القيم الخلوية التي ترغب في الفرز على

الترتيب الذي تريد فرز البيانات به

بالنسبة لجدولنا هذا، اخترنا العمود الهدف واحتفظنا بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر.

الخطوة 6: تحرير قائمة المهام وتخصيصها

يمكنك تعديل الحقول وإضافة أعمدة واستخدام الألوان والخطوط لتخصيص قائمة المهام بالطريقة التي تريدها.

كما هو الحال في جدولنا، قمنا بتمييز عمود Status حتى يتمكن أي شخص يشاهده من فهم تقدم مهامك بسرعة.

وفويلا! ✨

لقد أنشأنا قائمة مهام بسيطة على برنامج Excel يمكن أن تساعدك على تتبع جميع مهامك.

هل تريد توفير المزيد من الوقت؟

أنشئ قالباً من مصنفك الحالي للاحتفاظ بخيارات التنسيق نفسها التي تستخدمها عادةً أثناء إعداد قوائم مهامك.

أو يمكنك استخدام أي قالب Excel لقوائم المهام للبدء على الفور.

## 10 قوالب قائمة مهام Excel لقوائم المهام

يمكن أن تساعدك القوالب في الحفاظ على اتساق دفاتر العمل الخاصة بك، خاصةً عندما تكون مرتبطة بمشروع أو عميل معين. على سبيل المثال، قالب Excel اليومي قالب قائمة المهام يُحسِّن الكفاءة ويُمكِّنك من إكمال مهامك في وقت أسرع.

فيما يلي بعض قوالب قائمة مهام Excel التي يمكن أن تساعد في تحسين الكفاءة وتوفير الوقت:

1. قالب قائمة مهام إدارة المشاريع في Excel

تحميل هذا قالب قائمة مهام إدارة المشروع .

2. إكسيل قائمة الجرد القالب

تحميل هذه قوالب قائمة الجرد .

3. قالب قائمة عناصر إجراءات Excel

تحميل هذا قالب قائمة عناصر الإجراء .

4. قالب قائمة مهام Excel البسيطة

تحميل هذا قالب قائمة المهام البسيطة .

5. قالب قائمة مراجعة دفع الفواتير في Excel

تحميل هذا نموذج قائمة التحقق من دفع الفواتير .

6. قالب قائمة المهام الأسبوعية في Excel

تحميل هذا قالب الواجب الأسبوعي .

7. قالب قائمة المهام ذات الأولوية في Excel

تحميل هذا قالب قائمة المهام ذات الأولوية .

8. قالب قائمة واجبات Excel المنزلية

تحميل هذا قالب قائمة الواجبات المنزلية .

9. قائمة مهام Excel مع قالب المواعيد النهائية

تحميل هذا قائمة المهام مع قالب المواعيد النهائية .

10. قالب قائمة مهام مشروع Excel

تحميل هذا قالب قائمة مهام المشروع .

ومع ذلك، لا يمكنك دائمًا العثور على قالب يلبي احتياجاتك الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة البيانات في Excel عرضة للخطأ البشري.

ففي كل مرة يقوم فيها المستخدم بنسخ المعلومات ولصقها من جدول بيانات إلى آخر، يزداد خطر ظهور أخطاء جديدة في التقارير المتتالية.

قبل أن تلتزم بقوائم مهام Excel، إليك بعض القيود التي يجب مراعاتها.

3 عيوب رئيسية لقوائم المهام في Excel

على الرغم من استخدامها على نطاق واسع، إلا أن جداول بيانات Excel ليست دائمًا الخيار الأفضل لإنشاء قوائم المهام الخاصة بك.

فيما يلي العيوب الثلاثة الشائعة لاستخدام Excel لقوائم المهام:

1. عدم وجود ملكية

عندما يعمل عدة أفراد على نفس جدول البيانات، لا يمكنك معرفة من يقوم بالتحرير.

قد ينتهي بك الأمر بتكرار مهمة ما دون جدوى إذا نسي شخص ما تحديث عمود حالة العمل في قوائم المهام المشتركة بعد الانتهاء منها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص بسهولة تغيير تفاصيل المهمة والقيم والإدخالات الأخرى في قوائم المهام (عن قصد أو عن غير قصد). لن تعرف من ستحاسبه على الخطأ أو التغيير!

2. قوالب غير مرنة

ليست كل قوالب مهام Excel التي تجدها على الإنترنت موثوقة. فبعضها يصعب للغاية التلاعب بها أو تخصيصها.

ستقضي وقتاً طويلاً على الإنترنت لتجد نموذجاً مناسباً لك.

3. العمل اليدوي

ينطوي إعداد قوائم المهام في Excel على قدر كبير من العمل اليدوي.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لملء عناصر المهام وإنشاء نظام منظم.

وهذا لا يناسبنا لأن الكثير من أدوات إدارة المشاريع يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت والجهد من خلال إنشاء وإدارة مهامك.

علاوة على ذلك، يزداد التعقيد مع زيادة حجم البيانات في ملف Excel الخاص بك. بطبيعة الحال، ستحتاج إلى بديل لتبسيط مهامك لتتبعها وتقليل العمل اليدوي الرتيب والمرتب.

وبصراحة، فإن Excel ليس تطبيق قائمة المهام .

لإدارة المهام، أنت بحاجة إلى أداة مصممة خصيصًا لذلك.

مثل انقر فوق واحد من الإنتاجية الأعلى تصنيفًا وبرنامج إدارة المشاريع الذي يتيح لك إنشاء المهام وإدارتها بسهولة.

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تطبيقات قائمة المهام بالذكاء الاصطناعي

إنشاء قوائم المهام دون عناء باستخدام ClickUp

يمكن أن يساعدك ClickUp في إنشاء قوائم مهام ذكية لتنظيم مهامك.

من إضافة تواريخ الاستحقاق إلى تحديد الأولويات، تتيح لك ميزات ClickUp الشاملة إنشاء جميع مهامك وإنجازها!

كيف؟

بكلمة واحدة: قوائم المراجعة! قوائم المراجعة الخاصة بـ ClickUp تمنحك الفرصة المثالية لتنظيم معلومات مهامك بحيث لا تفوتك حتى أصغر التفاصيل.

كل ما عليك القيام به هو النقر على إضافة بجانب المهام (يمكنك العثور عليها داخل أي مهمة من مهام ClickUp)، ثم اختر قائمة التحقق. يمكنك تسمية قائمة التحقق الخاصة بك والبدء في إضافة عناصر العمل. الأمر سهل!

قم بتنظيم معلومات المهام بسهولة حتى لا تفوتك أي مهمة مع قوائم المراجعة في ClickUp

توفر قوائم المراجعة في ClickUp لمهامك مخططًا واضحًا لمهامك. بصرف النظر عن تدوين التفاصيل الأساسية، يمكنك أيضًا الحصول على مهام فرعية لتقسيم مهامك بشكل أكبر.

يمكنك أيضًا ترتيب عناصر قائمة التحقق وإعادة ترتيبها باستخدام ميزة السحب والإفلات السهلة.

أعد تنظيم قائمة تدقيق ClickUp الخاصة بك عن طريق سحب العناصر وإسقاطها

هل تشعر بالقلق من إغفال بعض المهام؟

باستخدام ClickUp، يمكنك إضافة مُعيّنين إلى مهامك المحددة لتتمكن من إنجاز المهام.

إدارة العناصر في قائمة التحقق الخاصة بك عن طريق تعيينها لنفسك أو للفريق في ClickUp

كما يتيح لك إعادة استخدام

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لزيادة كفاءة عملك

لاختيار قالب:

انقر على إضافة من قسم المهام لأي مهمة

من قسم لأي مهمة انقر قائمة الاختيار للكشف عن خياراتك

للكشف عن خياراتك اختر قالبًا وحدد استخدم قالبًا

استخدم قوالب قائمة التدقيق في ClickUp للحفاظ على كفاءة المهام المتكررة المختلفة

هل ما زلت متعلقاً ببرنامج Excel؟ لا بأس بذلك. عرض الجدول الخاص بـ ClickUp يمكن أن يساعدك على المضي قدمًا.

لكن طريقة عرض الجدول ليست مجرد مصفوفة من الصفوف والأعمدة.

يمكنك تصور بياناتك بوضوح وإنشاء حقول مخصصة لتسجيل أي شيء تقريبًا بدءًا من تقدم المهمة إلى مرفقات الملفات وأكثر من 15 نوعًا آخر من الحقول.

وعلاوة على ذلك، يمكنك بسهولة استيراد تفاصيل مشروعك الجاري إلى ClickUp بسهولة من خلال خيارات استيراد Excel و CSV!

لكن انتظر، هذا ليس كل شيء!

إليك بعض ميزات ClickUp الأخرى التي ستجعلك تنسى Excel في لحظة:

تعيين المهام: قم بتعيين المهام إلى شخص واحد أو عدة أشخاص لتسريع وتيرة عملك

قم بتعيين المهام إلى شخص واحد أو عدة أشخاص لتسريع وتيرة عملك علامات مخصصة: تنظيم تفاصيل مهامك بفعالية عن طريق إضافة علامات

تنظيم تفاصيل مهامك بفعالية عن طريق إضافة علامات تبعيات المهام: ساعد زملاءك في الفريق على فهم مهامهم المتعلقة بالمهام الأخرى عن طريق تعيين التبعيات المهام المتكررة: وفر وقتك وجهدك من خلال تبسيط المهام المتكررة

ساعد زملاءك في الفريق على فهم مهامهم المتعلقة بالمهام الأخرى عن طريق تعيين التبعيات مزامنة تقويم Google: مزامنة أحداث تقويم Google بسهولة مع عرض تقويم ClickUp Calendar . ستنعكس أي تحديثات في تقويم Google الخاص بك تلقائيًا على ClickUp أيضًا

مزامنة أحداث تقويم Google بسهولة مع عرض تقويم ClickUp Calendar . ستنعكس أي تحديثات في تقويم Google الخاص بك تلقائيًا على ClickUp أيضًا البحث الذكي: البحث في المستندات بسهولة والعناصر الأخرى التي قمت بإنشائها أو تحديثها أو إغلاقها مؤخرًا

البحث في المستندات بسهولة والعناصر الأخرى التي قمت بإنشائها أو تحديثها أو إغلاقها مؤخرًا الحالات المخصصة: تشير إلى حالة مهامك، بحيث يعرف الفريق في أي مرحلة من مراحل سير العمل التي هم فيها حاليًا

تشير إلى حالة مهامك، بحيث يعرف الفريق في أي مرحلة من مراحل سير العمل التي هم فيها حاليًا المفكرة: قم بتدوين الأفكار بسرعة باستخدام المفكرة الرقمية المحمولة

قم بتدوين الأفكار بسرعة باستخدام المفكرة الرقمية المحمولة عرض التضمين: تخلص من الفوضى على شاشتك وأضف التطبيقات أو مواقع الويب إلى جانب مهامك بدلاً من ذلك

تخلص من الفوضى على شاشتك وأضف التطبيقات أو مواقع الويب إلى جانب مهامك بدلاً من ذلك مخططات جانت: تتبع تقدم العمل والمكلفين بالمهام والتبعيات باستخدام وظيفة السحب والإفلات البسيطة (راجع هذا دليل تبعيات Excel )

روض قوائم المهام الخاصة بك باستخدام ClickUp

قد يكون Excel خيارًا مناسبًا لتخطيط المهام اليومية وقوائم المهام البسيطة. ومع ذلك، عندما تعمل مع العديد من زملائك في الفريق والمهام، قد لا يكون Excel مثاليًا لما تحتاجه. فالتعاون ليس سهلاً، وهناك الكثير من العمل اليدوي، ولا توجد مساءلة جماعية.

لهذا السبب تحتاج إلى أداة قائمة مهام قوية لمساعدتك في إدارة المهام وتتبع المواعيد النهائية ومتابعة تقدم العمل وتعزيز تعاون الفريق.

لحسن الحظ، يوفر ClickUp كل ذلك وأكثر من ذلك بكثير.

يمكنك إنشاء المهام، وتعيين التذكيرات، وتتبع الأهداف، وعرض تقارير ثاقبة. انتقل إلى ClickUp مجانًا وتوقف عن إهدار كل تلك القوة الذهنية على قوائم المهام البسيطة!