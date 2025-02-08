أفضل 10 حلول برمجيات أنظمة إدارة المحتوى على الإنترانت لاستكشافها في عام 2025

إذا كان مكان عملك يدعو إلى الفوضى أكثر من التعاون، فقد حان وقت التغيير.

يمكن لنظام إدارة محتوى الإنترانت الصحيح أن يغيّر طريقة تواصل مؤسستك وتعاونها وإدارتها للمعلومات.

ولكن اختيار نظام إدارة المحتوى المناسب لا يقتصر فقط على حل مشاكل التعاون.

فمدراء تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى أدوات تعمل، وقادة الموارد البشرية يريدون منصات يستخدمها الموظفون فعليًا، وصناع القرار يطالبون بأدوات تحقق عائدًا على الاستثمار من اليوم الأول.

إذا كان أي من هذا يبدو مألوفًا، فقد قمنا بتغطيتك. 🤝

لقد جمعنا لك أفضل حلول برمجيات نظام إدارة المحتوى على الإنترانت لمساعدتك على التخلص من الفوضى وزيادة مستويات الإنتاجية. ولكن قبل أن نصل إلى ذلك، دعنا نوضح لك كيفية اختيار الأداة الأفضل لاحتياجاتك.

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة بأفضل حلول برمجيات نظام إدارة المحتوى للإنترانت:

1. ClickUp: الأفضل للإنتاجية والابتكار المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي

2. SharePoint: الأفضل للتعاون على مستوى المؤسسات والتكامل مع Microsoft 365

3. Plone: الأفضل لحلول الشبكة الداخلية مفتوحة المصدر والآمنة والقابلة للتخصيص

4. Concrete CMS: الأفضل لإدارة محتوى الويب المرن والوظائف الرقمية

5. Intrexx: الأفضل لأتمتة العمليات التجارية وعمليات مكان العمل الرقمية

6. أكسيرو: الأفضل للاتصالات المبسطة والشبكات الاجتماعية للمؤسسات

7. بلينك: الأفضل لتواصل القوى العاملة في الخطوط الأمامية والمتنقلة

8. MyHub Intranet: الأفضل للاتصال الرقمي البسيط في مكان العمل بدون تشفير

9. Guru: الأفضل لإدارة المعرفة والامتثال في الصناعات المنظمة

10. Workvivo: الأفضل لمشاركة الموظفين والتعاون الاجتماعي

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج نظام إدارة المحتوى على الإنترانت؟

برنامج برنامج نظام إدارة المحتوى على الإنترانت يجب أن يكون أكثر من مجرد "موجود" في مؤسستك - يجب أن يحسّن تواصل الفريق بشكل فعال، ويجعل سير العمل مركزياً، ويكون مصدراً واحداً موثوقاً للحقيقة.

إليك ما يجب البحث عنه لضمان أن يقدم نظام إدارة المحتوى قيمة حقيقية:

سهولة الاستخدام: اختر منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام تتطلب الحد الأدنى من التدريب، مما يضمن استخدامًا مبسطًا لموظفيك

اختر منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام تتطلب الحد الأدنى من التدريب، مما يضمن استخدامًا مبسطًا لموظفيك خيارات التخصيص: اختر نظامًا يتكيف مع العلامة التجارية لمؤسستك وسير العمل ومتطلباتها دون الحاجة إلى ترميز كبير

اختر نظامًا يتكيف مع العلامة التجارية لمؤسستك وسير العمل ومتطلباتها دون الحاجة إلى ترميز كبير تكامل سلس: ضمان التوافق مع أدوات مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace وSlack وتطبيقات الأعمال الأخرى

ضمان التوافق مع أدوات مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace وSlack وتطبيقات الأعمال الأخرى وظيفة بحث قوية: اختر إمكانيات البحث المتقدم للعثور بسرعة على المستندات والإعلانات وموارد الفريق

اختر إمكانيات البحث المتقدم للعثور بسرعة على المستندات والإعلانات وموارد الفريق ميزات التعاون: اختر أداة تسهّل التواصل في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع ومشاركة الملفات

اختر أداة تسهّل التواصل في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع ومشاركة الملفات إدارة المحتوى: استخدم منصة تجعل تخزين المستندات مركزياً مع التحكم في الإصدار والأذونات وسهولة النشر للتحديثات الداخلية

استخدم منصة تجعل تخزين المستندات مركزياً مع التحكم في الإصدار والأذونات وسهولة النشر للتحديثات الداخلية الأمان والامتثال: اختر حلاً مزودًا بتشفير مدمج وعناصر تحكم في وصول المستخدم والامتثال التنظيمي

اختر حلاً مزودًا بتشفير مدمج وعناصر تحكم في وصول المستخدم والامتثال التنظيمي وظائف متعددة الأجهزة: استثمر في نظام إدارة المحتوى على الإنترانت الذي يعمل عبر الأجهزة - أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية - ويتيح لفريقك المشاركة دون عناء

## أفضل 10 حلول برمجيات أنظمة إدارة المحتوى على الإنترانت

إليك مجموعة من أفضل أدوات إدارة المحتوى التي تعد منصات إنترانت ممتازة لتنظيم الموارد الداخلية. سواء كنت تدير شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن هذه الأدوات مصممة لدعم الاحتياجات المتعددة.

1. ClickUp (الأفضل للتعاون عبر الإنترانت CMS وإدارة سير العمل)

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يضم حل إنترانت شامل لنظام إدارة المحتوى (CMS) إدارة المعرفة في ClickUp ، كل ما يحتاجه فريقك منظم في مكان واحد.

يتم تبسيط التعاون من خلال مستندات ClickUp حيث يمكن للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستندات في وقت واحد. يوفر مركز المستندات المدمج وصولاً سهلاً إلى جميع محتويات مساحة العمل الخاصة بك، ويضمن التحكم في الإصدار عدم ضياع أي شيء.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على سياسات الشركة ومواقع الويكي الخاصة بمكان العمل والمزيد مع ClickUp Docs

التواصل مركزي أيضًا مع انقر فوق الدردشة المدمج مباشرةً في مساحة العمل. فهو يلغي الحاجة إلى التنقل بين المنصات، ويوفر مساحة لمشاركة الملفات وإنشاء قنوات وإجراء مناقشات مركزة مع @إشارات أو تعليقات مترابطة.

قم بالإبلاغ عن المشكلات وإرسال التحديثات والإشارة إلى زملائك في الفريق في قنوات مخصصة باستخدام حل ClickUp Chat المدمج مباشرةً في مساحة عمل ClickUp

علاوة على ذلك، يتم تعيين محادثات الدردشة إلى مهام محددة، مما يجعل السياق متاحًا دائمًا. ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يعمل على تشغيل مُلخص الذكاء الاصطناعي في الدردشة لإطلاعك على المواضيع بشكل أسرع!

وليس فقط الدردشة. اطرح أسئلة على ClickUp Brain أو تحديثات محددة حول المشاريع للحصول على رؤى فورية، أو استخدم البحث المتصل في ClickUp لسحب تلك الملفات المفقودة حتى من أدوات الطرف الثالث المتصلة!

علاوة على ذلك, إدارة المهام في ClickUp تساعدك على تخصيص مهام سير العمل باستخدام وصفات أتمتة مبنية مسبقًا، وتخصيص إدارة المشروع وفقًا لاحتياجاتك. بالنسبة للأغراض الخارجية، تعمل المنصة كـ برنامج بوابة العميل تقديم قوائم مشتركة ولوحات معلومات وطريقة عرض المستندات العامة.

قم بإنشاء المهام مباشرةً من نص المستند، وقم بتعيين أعضاء الفريق، وحافظ على كل شيء متصل داخل سير عملك باستخدام حلول الإنترانت من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

تنظيم هرمي للمحتوى من خلال المساحات والمجلدات والقوائم والمهام للتتبع الدقيق (قابل للتطوير للفرق من الصغيرة إلى مستوى المؤسسة)

من خلال المساحات والمجلدات والقوائم والمهام للتتبع الدقيق (قابل للتطوير للفرق من الصغيرة إلى مستوى المؤسسة) مستندات تعاونية في الوقت الفعلي مع تحرير غني وإعدادات أذونات بما في ذلك وصول الضيف والقدرة على ربط المستندات مباشرةً بالمهام

مع تحرير غني وإعدادات أذونات بما في ذلك وصول الضيف والقدرة على ربط المستندات مباشرةً بالمهام إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي بفضل ClickUp Brain يوفر بحثًا متصلًا عبر المستندات ومواقع الويكي والمهام والتعليقات، بالإضافة إلى ملخصات المشروع وأكثر من 50 إجراءً ومحفزًا

ClickUp Brain: البحث الذكي

قيود ClickUp

تتطلب بعض التخصيصات المتقدمة فهمًا تقنيًا

قد تتطلب بعض اتصالات أدوات الطرف الثالث المتخصصة حلولاً بديلة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

ClickUp هو قلب أعمالنا - منصة إدارة الأعمال الخاصة بنا. لقد تمكنا من دمج تعاوننا وإعداد التقارير في نظام واحد، مما يمنح فريقنا رؤية واضحة لعملنا ويتيح لعملائنا رؤية ما نقوم به من أجل أعمالهم.

ماري زارجاريان، الرئيس التنفيذي والمستشار الرئيسي، شركة زارجاريان للاستشارات ذ.م.م

2. SharePoint (الأفضل للتعاون على مستوى المؤسسات والتكامل مع Microsoft 365)

عبر شير بوينت يدمج Microsoft SharePoint بين إدارة المشاريع والشبكة الداخلية لشركتك، مما يؤدي إلى إنشاء مساحات عمل رقمية تفاعلية لتلبية احتياجات التواصل الحديثة. وباعتباره نظاماً متكاملاً برنامج إنترانت يعزز تعاون الفريق من خلال مركزية الوصول إلى الموارد المشتركة وسير العمل.

النظام الأساسي مثالي للمؤسسات الكبيرة أو المؤسسات المستثمرة بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

أفضل ميزات SharePoint

هياكل المواقع التعاونية التي تدعم أنواعًا مختلفة من الملفات والتخزين المتقدم ومساحات العمل المخصصة لمختلف الأقسام

التي تدعم أنواعًا مختلفة من الملفات والتخزين المتقدم ومساحات العمل المخصصة لمختلف الأقسام سهولة التكامل مع Microsoft 365 لضمان التوافق الأصلي عبر Teams وOutlook وOneDrive وPower Platform

لضمان التوافق الأصلي عبر Teams وOutlook وOneDrive وPower Platform إدارة متقدمة للمستندات، بما في ذلك مركز محتوى مركزي، والتحكم في الإصدار، والتتبع التفصيلي للملفات

قيود SharePoint

يتطلب النظام الأساسي معرفة واسعة بتنفيذ البيانات الوصفية لهيكلة المكتبات التي تحتوي على كميات كبيرة من المعلومات

إذا لم تتم إدارة SharePoint بشكل صحيح، يمكن أن يصبح SharePoint فوضويًا وغير منظم، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على المعلومات التي يحتاجونها

تسعير SharePoint

شاربوينت (الخطة 1): 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 كوبيلوت: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SharePoint

G2: 4/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

💡 مكافأة: يتنافس SharePoint مباشرةً مع Confluence من Atlassian على لقب أفضل أداة تعاون. لمعرفة الأداة التي تناسب احتياجاتك، اطلع على Confluence مقابل SharePoint مقارنة

3. Plone (الأفضل لحلول الإنترانت المفتوحة المصدر والآمنة والقابلة للتخصيص)

عبر بلون Plone هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مصمم لحلول إنترانت قابلة للتخصيص. يمكنك نشره بطرق مختلفة، سواء كان نظام إدارة محتوى كامل ، أو نظام إدارة محتوى cMS بدون رأس ، أو مع واجهة واجهة تستند إلى React. حتى أنه يدعم التطوير المخصص من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST.

ستجد أن Plone مناسب تمامًا ل الوكالات الحكومية والمدارس والمؤسسات غير الربحية

بلون أفضل الميزات

أمان على مستوى المؤسسة يوفر حماية قوية من خلال أذونات المستخدم التفصيلية والوصول المستند إلى الأدوار والامتثال ل WCAG 2.0/القسم 508

يوفر حماية قوية من خلال أذونات المستخدم التفصيلية والوصول المستند إلى الأدوار والامتثال ل WCAG 2.0/القسم 508 مهام سير عمل قابلة للتخصيص تتميز بعمليات مراجعة وأدوار متعددة للمستخدمين وعناصر تحكم في نشر المحتوى بتصميمات قابلة للتطوير

تتميز بعمليات مراجعة وأدوار متعددة للمستخدمين وعناصر تحكم في نشر المحتوى بتصميمات قابلة للتطوير تكامل متقدم يساعد على الاتصال السلس مع Active Directory وLDAP والتوافق مع CRMs وSalesforce وOracle

قيود بلون

لديه منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

يحتاج التخزين المؤقت إلى تحسين لأنه يكلف عدة ساعات للمراقبة والتنظيف

تسعير #### بلون

رخصة مجانية للاستخدامات التجارية أو غير التجارية

تقييمات ومراجعات بلون بلون

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

⚡ هل تعلم: بلون يحتل المرتبة الأولى في 2% من المشاريع مفتوحة المصدر على مستوى العالم.

4. نظام إدارة المحتوى الخرساني (الأفضل لإدارة محتوى الويب المرن والوظائف الرقمية)

عبر نظام إدارة المحتوى الخرساني كونكريت CMS هي أداة مفتوحة المصدر تجعل إدارة المحتوى الرقمي سهلة للمستخدمين غير التقنيين. وبفضل إعداده المستقل عن المنصة، فإنه يعمل بسلاسة عبر أنظمة ويندوز وماك ولينكس.

يتيح لك تصميم الأداة التصميم المعياري تحرير المحتوى مباشرةً على الموقع الإلكتروني.

سواء كنت وكالة إبداعية أو شركة صغيرة، تساعدك الأداة على إنشاء المحتوى ونشره بسرعة دون الحاجة إلى مطور.

كونكريت CMS أفضل الميزات

محتوى مخصص من خلال لوحات تحكم مخصصة للأقسام، والاستهداف القائم على الأدوار، والتوزيع الديناميكي

من خلال لوحات تحكم مخصصة للأقسام، والاستهداف القائم على الأدوار، والتوزيع الديناميكي بنية تحتية أمنية متطورة مع عناصر تحكم في الوصول الدقيق، وتكامل SSO، والتوافق مع معايير الشركة

مع عناصر تحكم في الوصول الدقيق، وتكامل SSO، والتوافق مع معايير الشركة إدارة الموقع القابلة للتطوير مدعومة بلوحة تحكم مركزية، وعلامة تجارية متسقة، ودعم متعدد اللغات، وسير عمل الموافقة الموحدة

قيود نظام إدارة المحتوى الملموسة

مثل العديد من المشاريع مفتوحة المصدر، تتخلف الوثائق عن التعليمات البرمجية

تحتاج المنصة إلى المزيد من الإضافات والسمات في السوق

تسعير نظام إدارة المحتوى الخرساني

المبتدئين: 4.99 دولار/شهرياً

4.99 دولار/شهرياً الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل 5 محررين للمواقع

19 دولارًا شهريًا لكل 5 محررين للمواقع اتفاق مستوى الخدمة المخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات نظام إدارة المحتوى الخرساني

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: عندما بناء ويكي شركتك استخدم نظام التحكم في الإصدار لتتبع جميع التعديلات والتغييرات. يساعد ذلك في الحفاظ على شفافية كل شيء ويسمح لك بالرجوع إلى الإصدارات السابقة إذا كان هناك شيء غير مناسب تمامًا.

📮📮ClickUp Insight: _92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى قرارات فائتة وتأخر في التنفيذ

سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. حل إدارة المهام الخاص بـ ClickUp يضمن التحويل السلس للمحادثات إلى مهام - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقًا.

اشترك في ClickUp مجاناً

5. Intrexx (الأفضل لأتمتة العمليات التجارية وعمليات مكان العمل الرقمية)

عبر إنتريكس Intrexx هي منصة منخفضة الكود تساعدك على إنشاء تطبيقات الويب وإدارتها عبر بيئات مختلفة. إنها مثالية ل الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى منصة بوابة أو منصة إنترانت اجتماعية، وتدعم لغات متعددة للحفاظ على مرونة الأمور.

Intrexx أفضل الميزات

أتمتة سير العمل يتميز بمصمم عمليات السحب والإفلات والمحفزات القائمة على الأحداث والمنطق القابل للتخصيص

يتميز بمصمم عمليات السحب والإفلات والمحفزات القائمة على الأحداث والمنطق القابل للتخصيص تكامل بيانات متقدم للمزامنة مع قواعد بيانات متعددة مثل SQL وOracle، بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث والفهرسة التلقائية

للمزامنة مع قواعد بيانات متعددة مثل SQL وOracle، بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث والفهرسة التلقائية تطوير تطبيق مرن مع أدوات منخفضة الكود وتطبيقات مخصصة خاصة بالقسم ونماذج أولية سريعة

قيود Intrexx

تحتاج ميزات التصحيح والاختبار إلى تحسين

إمكانية أقل في إعادة استخدام أجزاء التطبيق لحلول أخرى

أسعار Intrexx

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Intrexx

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.7/5 (60 تقييم)

⚡ هل تعلم: الكوكب المتحد بدأ الفريق الذي يقف وراء شركة Intrexx في أواخر التسعينيات، في وقت كانت الشركات قد بدأت للتو في اكتشاف كيفية رقمنة العمليات التجارية اليومية.

6. أكسيرو (الأفضل للتواصل المبسط والشبكات الاجتماعية للمؤسسات)

عبر أكسيرو خلطات أكسيرو أنظمة إدارة المحتوى مع الشبكات الاجتماعية للمؤسسات، تقدم حلولاً مرنة لكل من السحابة والإعدادات المحلية.

وبفضل تكوينات الموقع سهلة الإدارة، يتكيف هذا النظام مع احتياجات الصناعة المتنوعة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تبحث عن حل رقمي يركز على المستخدم.

أفضل ميزات أكسيرو

الشبكات الاجتماعية للمؤسسات مع ميزات مثل تتبع المشاركة القائمة على النقاط، وشارات الإنجاز، وملفات تعريف المستخدمين التفاعلية

مع ميزات مثل تتبع المشاركة القائمة على النقاط، وشارات الإنجاز، وملفات تعريف المستخدمين التفاعلية مساحات عمل تعاونية توفر مساحات عمل تعاونية توفر مناطق خاصة بالأقسام، و@الإشارات، وإنشاء المحتوى دون مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وتقويمات متكاملة

توفر مساحات عمل تعاونية توفر مناطق خاصة بالأقسام، و@الإشارات، وإنشاء المحتوى دون مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وتقويمات متكاملة إدارة متقدمة للمحتوى تدعم عمليات التحميل بالسحب والإفلات وتتبع سجل الملفات وعناصر التحكم في الأذونات والفهرسة التلقائية

قيود أكسيرو

العديد من القوالب المتوفرة في مكتبة الموارد قديمة

وظيفة المخطط التنظيمي تعمل فقط على أساس من يقدم تقاريره إلى من؛ فهي لا تمثل الأقسام والأقسام الفرعية بوضوح

تسعير Axero

سحابة التسعير القياسي والمتميز والمؤسسي: تسعير مخصص

على بريميوم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أكسيرو

G2: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

⚡ هل تعلم: يحتوي Axero على ميزات التلعيب حيث يكسب الموظفون نقاطًا مقابل تفاعلات المنصة. (المصدر: أكسيرو )

7. بلينك (الأفضل لاتصالات الخطوط الأمامية والقوى العاملة المتنقلة)

عبر وميض Blink عبارة عن منصة متنقلة أولاً مصممة للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين المتنقلين في صناعات مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. فهو يجمع بين قواعد المعرفة وقنوات الاتصال والموارد (مثل كشوف المرتبات) في تطبيق واحد، مما يسهل على الفرق الموزعة التواصل والتعاون

بلينك أفضل الميزات

أدوات إشراك الموظفين مثل موجزات المحتوى المخصصة، وأنظمة الشهادات، والاستطلاعات الداخلية مع تجربة تعتمد على الهاتف المحمول أولاً

مثل موجزات المحتوى المخصصة، وأنظمة الشهادات، والاستطلاعات الداخلية مع تجربة تعتمد على الهاتف المحمول أولاً بنية تحتية آمنة للاتصال تتميز بواجهة دردشة مستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي، والمراسلة الجماعية والخاصة، ومشاركة الوسائط المتعددة، والاجتماعات الصوتية/المصورة

تتميز بواجهة دردشة مستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي، والمراسلة الجماعية والخاصة، ومشاركة الوسائط المتعددة، والاجتماعات الصوتية/المصورة مركز محتوى موحد مع سهولة الوصول إلى سياسات الشركة والإبلاغ عن الحوادث وإعداد الموظفين رقمياً

قيود بلينك

يمكن أن تشتت الإشعارات الانتباه إذا لم يتم تكوينها بشكل صحيح

لا يمكنك البحث عن الرسائل السابقة في الدردشات، ولا يوجد أرشيف للملفات/الصور المرسلة

تسعير #### بلينك

الأعمال: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بلينك

G2: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييم)

⚡ هل تعلم: حوالي 80% من القوى العاملة العالمية تعمل بدون مكتب - وهو بالضبط نوع العمال الذين يدعمهم Blink. (المصدر: مجموعة بوسطن الاستشارية )

8. MyHub Intranet (الأفضل للاتصال الرقمي البسيط في مكان العمل بدون رموز)

عبر ماي هاب إنترانت تُعدّ MyHub Intranet بمثابة منصة خالية من التعليمات البرمجية تُبسّط الاتصالات الداخلية للشركات. وهي مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يسهل إعداد الأداة القائمة على السحابة وتوفر أيضًا علامة تجارية مخصصة.

وبفضل تصميمها المرن، يمكنك بناء مكان عمل رقمي يسهل الوصول إليه ويعمل بمثابة خدمة ذاتية نظام إدارة المعرفة لفريقك

أفضل ميزات شبكة الإنترانت MyHub الداخلية

أدوات تفاعل الفريق، بما في ذلك استطلاعات الرأي الفورية وتنبيهات المستخدمين والرسائل المباشرة وإدارة المهام

بما في ذلك استطلاعات الرأي الفورية وتنبيهات المستخدمين والرسائل المباشرة وإدارة المهام إدارة المحتوى بسهولة مع محرر WYSIWYG، وقوالب المحتوى، والنشر غير المحدود

مع محرر WYSIWYG، وقوالب المحتوى، والنشر غير المحدود تحليلات مفصلة تقدم خيارات إعداد التقارير الإدارية، وتتبع نشاط المستخدم، ورؤى تفاعل المحتوى

قيود شبكة الإنترانت MyHub الداخلية

يحتاج التطبيق إلى المزيد من الميزات لمحاكاة إصدار الموقع الإلكتروني

بعض ميزات التصميم/التنسيق غير متقنة بعض الشيء

تسعير MyHub Intranet MyHub Intranet

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MyHub Intranet MyHub Intranet

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. جورو (الأفضل لإدارة المعرفة والامتثال في الصناعات المنظمة)

عبر المعلم المعلم هو برنامج قاعدة المعرفة يتكيف مع احتياجات التواصل لفريقك. تعمل أدواته التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على جعل مشاركة المعرفة مركزية وآمنة مع ملاءمتها لسير عمل المؤسسة.

تم تصميم Guru المصمم خصيصًا للفرق التي تعتمد على المعرفة - مثل دعم العملاء والمبيعات و الموارد البشرية - ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يحول البيانات غير المنظمة إلى رؤىً متعمقة ويعزز إدارة رأس المال الفكري وإمكانية الوصول إليه.

أفضل ميزات #### Guru

إدارة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع البحث على مستوى المؤسسة واقتراحات المحتوى وتكامل GuruGPT

مع البحث على مستوى المؤسسة واقتراحات المحتوى وتكامل GuruGPT التحقق من المحتوى من خلال نظام محتوى تم فحصه من قِبل الخبراء، ومؤشرات الثقة، وأذونات التحرير الخاضعة للرقابة

من خلال نظام محتوى تم فحصه من قِبل الخبراء، ومؤشرات الثقة، وأذونات التحرير الخاضعة للرقابة تحليلات ذكية لتتبع الاستخدام والأداء ومشاركة المحتوى، مع اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين تأثير المحتوى

قيود المعلم

يمكن لوظيفة البحث في بعض الأحيان أن تعرض عددًا هائلاً من النتائج

يفتقر إلى ميزات لإدارة كميات كبيرة من المعلومات

تسعير #### جورو

الكل في واحد: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المعلم

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 550 تقييم)

💡 نصيحة محترف: عزز قاعدة معارفك الداخلية من خلال تضمينها مباشرةً في سير عمل فريقك. أنشئ مواقع ويكي للفريق ترتبط مباشرةً بالمهام والمشروعات والجداول الزمنية، بحيث تكون المعلومات المهمة دائمًا على بُعد نقرة واحدة.

10. Workvivo (الأفضل لمشاركة الموظفين والتعاون الاجتماعي)

عبر وورك فيفو Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تحوّل التواصل الداخلي إلى مكان عمل رقمي حيّ اجتماعي أولاً. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام، يساعد Workvivo في خلق ثقافة مكان عمل أكثر اتصالاً وتفاعلاً وتعاوناً. بالإضافة إلى أنه يدعم عمليات تكامل قوية لواجهة برمجة التطبيقات ويعمل على بنية قائمة على السحابة لمزيد من قابلية التوسع والمرونة.

ستقدر المؤسسات المتوسطة والكبيرة تعدد استخدامات Workvivo في إدارة المحتوى المملوك للشركة.

أفضل ميزات Workvivo

أدوات مشاركة متطورة مثل موجزات الأنشطة المستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة التعرف على الأقران، والشارات، ومساحات المجتمع

مثل موجزات الأنشطة المستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة التعرف على الأقران، والشارات، ومساحات المجتمع مساحة عمل تعاونية تتميز بمجموعات قائمة على الاهتمامات ودليل الموظفين واستطلاعات الرأي المتكاملة

تتميز بمجموعات قائمة على الاهتمامات ودليل الموظفين واستطلاعات الرأي المتكاملة منصة تحليلات ذكية تتبع مشاركة الموظفين وقياس الأداء وتحليل التفاعل مع المحتوى

قيود Workvivo

تتطلب الأداة اتصالاً ثابتاً بالإنترنت، وهو أمر غير مثالي للموظفين البعيدين أو الميدانيين

ليس كل شيء في Workvivo يحتوي على إشعارات، لذلك قد تفوتك التحديثات المهمة

تسعير Workvivo

خطة العمل: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2: 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

⚡ هل تعلم: منصة وركفيفو تدعم Workvivo TV، وهي ميزة تساعد المؤسسات على بث التحديثات على شاشات العرض في ردهات المكاتب والمقاصف وأرضيات المصانع.

اجعل فريقك يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام إدارة المحتوى الداخلي للإنترانت من ClickUp

أداة نظام إدارة المحتوى للإنترانت ليست شيئًا إن لم تكن تعاونية. لقد قمنا بتغطية 10 من هذه الأدوات على نطاق واسع هنا لمساعدتك في العثور على حل لاحتياجات مؤسستك.

لكن الحل المفضل لدينا هو حل الكل في واحد: ClickUp!

في حين أن المنصات الأخرى قد تكون رائعة في شيء واحد - مثل مركزية المستندات أو الحفاظ على تدفق المحادثات - فإن ClickUp يأخذ التعاون خطوة إلى الأمام من خلال نسج هذه الميزات في نظام موحد لإدارة المشاريع.

لا مزيد من التنقل بين التطبيقات لتتبع المهام أو مشاركة المستندات أو الدردشة مع فريقك. فمع أكثر من 1,000 عملية تكامل، يضمن ClickUp أن يعمل كل تطبيق تحتاجه معًا بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به على إدارة المحتوى في موقع مركزي مباشر واحد. اشترك في ClickUp وتعظيم الإنتاجية من خلال التعاون السلس بين أعضاء الفريق!