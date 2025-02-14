أفضل 10 مخططات رقمية مبسطة لعام 2025

هل تحاول تنظيم حياتك باستخدام عصا مثل عصا هاري بوتر لتكتشف أنها عصا طعام؟

مرحبًا بك في عالم محاولة تنظيم حياتك - مزيج فوضوي من الملاحظات اللاصقة والمخططات الورقية نصف المملوءة والمخططات الذهنية قوائم المهام التي يبدو أنها لا "تنجز" أبدًا

كشفت دراسة أن أصحاب الأعمال الصغيرة يفقدون ساعة وستة وثلاثين دقيقة يوميًا في مهام غير منتجة . أحد أسباب ذلك هو شلل التخطيط.

الحل بسيط نسبيًا: مخطط رقمي بسيط. إنه سهل الاستخدام ويتيح لك إدارة جميع احتياجاتك التخطيطية من أجهزة متعددة.

ولكن ليس كل مخطط يناسبك. لقد قمنا بإدراج أفضل قوالب المخططات الرقمية لمساعدتك في العثور على مخططك المثالي!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إذا كنت تبحث عن أفضل أداة لتلبية احتياجاتك في التخطيط، فعليك الاطلاع على هذه المخططات العشرة:

انقر فوق : أفضل مخطط رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي الانتقال: أفضل مخطط لإدارة المهام مخطط جود نوتس الرقمي: أفضل أداة لتدوين الملاحظات بخط اليد مخطط منظم: أفضل مخطط يومي شامل تودويست: أفضل مخطط إنتاجي سونساما: أفضل مخطط تقدم يومي مخطط رقمي يشبه الورق: أفضل دفتر ملاحظات رقمي تيك تيك تيك: أفضل مخطط رقمي لإدارة الوقت Any.do: أفضل مدير مهام مبسط هابيتيكا: أفضل مخطط لبناء العادات المتلاعبة

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في المخططين الرقميين؟

عند البحث عن أفضل المخططات الرقمية، ضع في اعتبارك هذه الميزات للتأكد من أنها تناسب أسلوب حياتك وأهدافك الإنتاجية:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر مخططاً رقمياً بتصميم بسيط وأنيق وواجهة سهلة الاستخدام للتنقل بين المهام والأحداث بسهولة.

اختر مخططاً رقمياً بتصميم بسيط وأنيق وواجهة سهلة الاستخدام للتنقل بين المهام والأحداث بسهولة. خيارات التخصيص: ابحث عن المخططات التي تتيح لك تخصيص تخطيطات متعددة وإضافة ملصقات رقمية ودمج صفحات إضافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. ويُعد خيار التنزيل الفوري ميزة إضافية

ابحث عن المخططات التي تتيح لك تخصيص تخطيطات متعددة وإضافة ملصقات رقمية ودمج صفحات إضافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. ويُعد خيار التنزيل الفوري ميزة إضافية الميزات الرئيسية: تأكد من تقويم جيد على الإنترنت ومتعقب للعادات، وقوائم مهام، وصفحات أسبوعية ويومية. نقاط إضافية للقوالب الإضافية مثل مكدسات العادات والصفحات الشهرية

تأكد من تقويم جيد على الإنترنت ومتعقب للعادات، وقوائم مهام، وصفحات أسبوعية ويومية. نقاط إضافية للقوالب الإضافية مثل مكدسات العادات والصفحات الشهرية توافق الجهاز: ابحث عن تطبيق المخطط الرقمي يمكن الوصول إليه عبر الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

ابحث عن تطبيق المخطط الرقمي يمكن الوصول إليه عبر الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القيمة مقابل المال: جرّب بعض النماذج والقوالب المجانية قبل الاستثمار في المخطط. جرب المنصة ثم فكر في فئات الأسعار المعقولة التكلفة

أفضل 10 مخطّطات رقمية بسيطة ## أفضل 10 مخطّطات رقمية بسيطة

والآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نبحث عن أداة تخطيط رقمية تناسب احتياجاتك.

1. ClickUp (أفضل تطبيق تخطيط رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

قم بتحسين إنتاجيتك الشخصية وإنتاجية فريقك وتعاونك مع ClickUp

إذا كنت تبحث عن حل بسيط لمهامك المعقدة, انقر فوق هو الخيار الأمثل. إنه تطبيق كل شيء للعمل مع تطبيق سهل الاستخدام بشكل لا يصدق أداة إدارة المهام التي تساعدك على تحسين كل جانب من جوانب تخطيطك الرقمي.

يوفر ClickUp عددًا غير محدود من المستخدمين والمهام والقوالب والميزات التي تجعل تحديد الأهداف فعالاً ومنتجاً وممتعاً - كما يمكننا القول -!

خطط ليومك باستخدام قالب ClickUp Daily Planner

قالب المخطط اليومي ClickUp

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون النهج المنظم للتخطيط اليومي، فإن قالب المخطط اليومي ClickUp هو الحل الأمثل. فهو يوفر إطارًا واضحًا لتنظيم مهامك ومواعيدك وأولوياتك، مما يضمن عدم إهمال أي شيء. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تخطيط المهام باستخدام المربعات الزمنية

تحديد أولويات عملك الأكثر أهمية

تتبع التقدم المحرز والمواعيد النهائية في عرض واحد

ClickUp أفضل الميزات

إدارة جدولك الزمني والمواعيد النهائية والمهام في لمحة سريعة مع مزامنة مهامك مع تقويم Google. يتفوق المخططون الرقميون في التنظيم المرئي، و عرض التقويم في ClickUp يقدم

قم بتعيين جميع أنشطتك وتتبعها وتوصيلها باستخدام مهام ClickUp . إنها ميزة التعاون المثالية، حيث توفر التحديثات والإشعارات والتكامل في الوقت الفعلي

النشر ClickUp Brain لإنشاء أوصاف للمهام، وتلخيص تحديثات المشروع في ثوانٍ، والكتابة بشكل أكثر فعالية. تُعد ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الميزات المفضلة للمستخدمين لأتمتة المهام اليومية

تحمّل المسؤولية مع لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص. سواء كنت تفضل تصميمًا واضحًا أو رؤى مفصلة، يتيح لك ClickUp تولي مسؤولية كيفية إنشاء مساحة العمل الخاصة بك

اختر من مكتبة من القوالب للبدء. ClickUp قابل للتخصيص قوالب خطة الإنتاجية تغيّر قواعد اللعبة في التخطيط الرقمي. على سبيل المثال، يمكنك استخدامقالب المخطط اليومي ClickUp للحصول على بداية سريعة لوضع خطتك في شكلها الصحيح

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي قصير عند استخدام الأدوات للمرة الأولى

بعض الميزات لم تتوفر بعد على الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تحويل مهامك اليومية إلى معالم صغيرة باستخدام انقر فوق الأهداف ميزة. فهي تساعدك على إبقاء عينيك على الجائزة أثناء تحقيق تلك المكاسب الصغيرة.

2. Notion (أفضل مخطط لإدارة المهام)

عبر فكرة يجمع Notion بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام وأدوات التعاون في مساحة عمل واحدة مرنة.

توفر Notion تخصيصًا لا نهاية له إذا كنت ترغب في خطط لأسبوعك أو تتبع المشاريع، أو تتبع المشاريع، أو تبادل الأفكار.

أفضل ميزات #### Notion

إنشاء المهام وتنظيمها وتتبعها للعمل معًا في الوقت الفعلي أو وفقًا لجدولك الزمني

تخصيص كل صفحة حسب حاجتك - من المستندات البسيطة إلى قواعد البيانات المعقدة

العمل مع الأدوات التي ربما تستخدمها بالفعل - مثل Slack و تقويم جوجل -لتسهيل التواصل والتنسيق عبر المنصات

قيود مفهوم

تختلف عملية التوثيق في Notion عن استخدام أدوات مثل محرر مستندات Google وقد تتطلب تنسيقًا يدويًا لتلبية احتياجاتك الخاصة

لا توجد ميزات مدمجة لتتبع الوقت أو التذكير متاحة حاليًا

إذا كنت تدير بيانات ضخمة، فلا يوجد خيار لتصورها باستخدام المخططات أو الرسوم البيانية أو لوحات المعلومات

تسعير #### تسعير Notion

مجاني

بالإضافة 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافة اختيارية للذكاء الاصطناعي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

3. مخطط GoodNotes الرقمي (أفضل أداة لتدوين الملاحظات بخط اليد)

عبر ملاحظات جيدة تشير الدراسات إلى أن الرسم باليد يسبب نشاطًا أكبر ويتضمن مناطق أكبر من دماغك أكثر من الكتابة. ماذا لو كان بإمكانك فعل ذلك باستخدام مخططك الرقمي؟

يقدم لك تطبيق GoodNotes سحر المخطط الورقي القديم الجيد مع راحة تجربة تدوين الملاحظات الرقمية. إنه مثالي إذا كنت تريد التمسك بأساليب المدرسة القديمة ولكنك تريد تقليل الفوضى (وتوفير الورق!).

جود نوتس أفضل الميزات

الكتابة بخط اليد مباشرةً على الجهاز. تتعرف الأداة على خط يدك وتترجمه إلى ملاحظات

عمل شروح PDF مباشرة على المستندات

احتفظ بجميع ملاحظاتك منظمة في رف رقمي منظم

قيود GoodNotes

لا يزال يتعين على إصداري أندرويد وويندوز من البرنامج اللحاق بجميع الميزات

على عكس بعض خيارات تدوين الملاحظات الأخرى، لا يتوفر في GoodNotes تدوين صوتي

تقتصر خاصية التعرف على خط اليد على النص المقروء فقط

تسعير برنامج GoodNotes

مجانًا (يقتصر على ثلاثة دفاتر ملاحظات)

(يقتصر على ثلاثة دفاتر ملاحظات) الأندرويد وويندوز سنويًا : 6.99 دولارًا في السنة

: 6.99 دولارًا في السنة جميع المنصات سنويًا : 9.99 دولارًا في السنة

: 9.99 دولارًا في السنة أبل الدفع لمرة واحدة: 29.99 دولارًا أمريكيًا

29.99 دولارًا أمريكيًا جود نوتس للأعمال : 50 دولارًا/شهرًا لكل جهاز، تُدفع سنويًا

: 50 دولارًا/شهرًا لكل جهاز، تُدفع سنويًا GoodNotes للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات GoodNotes GoodNotes

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. منظم (أفضل مخطط يومي شامل)

عبر منظم إذا كنت تبحث عن مخطط بسيط لتنظيم روتينك اليومي، فلن تجد أبسط من هذا المخطط.

يعد Structured مثاليًا لإدارة المهام الخفيفة، وهو مدعوم من بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لدعمه. شكله الأساسي هو شكل التقويم. هذه الواجهة ذات النمط الزمني مع الطوابع الزمنية وأشرطة التقدم تبقيك مسؤولاً عن يومك بالكامل.

كما يحاول التطبيق أيضاً أن يكون شاملاً، مع ميزات يمكن للمستخدمين الأقل دراية بالتكنولوجيا التعامل معها.

منظم أفضل الميزات

الجمع بين قوائم المهام وأحداث التقويم وتتبع العادات في مخطط يومي واحد وشامل

حدد مهامك بوقت محدد وتحسين التركيز مع جلسات العمل المنظمة ومؤقت التركيز

اعثر على دعم لأكثر من 30 لغة متاحة لتجربة أكثر تخصيصًا

قيود منظمة

لا يوفر Structured ميزات متقدمة لإدارة المهام مثل عرض التقويم المرئي طويل الأجل، حتى الآن

يركز حاليًا على منصات الأجهزة المحمولة فقط، حيث يحتوي تطبيق الويب على الحد الأدنى من الميزات

التسعير المهيكل

مجاني

شهريًا : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا سنوياً : 14.99 دولاراً في السنة

: 14.99 دولاراً في السنة مدى الحياة: $49.99

التقييمات والمراجعات المنظمة

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

اقرأ أيضًا: كيفية تحسين التركيز: 15 طريقة لتحسين التركيز مجانًا

5. Todoist (أفضل مخطط إنتاجية)

عبر تودويست سيجذب هذا التطبيق انتباهك إذا كنت ممن لديهم جداول أعمال مزدحمة وقوائم مهام لا نهاية لها. Todoist مثالي للأفراد والعاملين لحسابهم الخاص والفرق التي تخطط لمشاريع أو ترغب في تنظيم سير العمل اليومي.

يعد Todoist أحد أكثر الأسماء شيوعًا في هذه القائمة، حيث يحتوي Todoist على العديد من طرق العرض المستندة إلى التقويم ودعم متعدد المنصات لتستمر في العمل.

أفضل ميزات Todoist

تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أصغر حجمًا وأصغر حجمًا، مما يجعل حتى أهم المشاريع تبدو سهلة الإدارة

تنظيم مهامك اليومية وتتبعها من خلال صفحات مخصصة تساعدك على إدارة الوقت والتركيز على مهام محددة.

اكتب بشكل طبيعي، وسيقوم Todoist بالباقي. على سبيل المثال، اكتب، "أكمل 10 آلاف خطوة كل يوم"، وستقوم الأداة على الفور بإنشاء مهمة يومية متكررة

قيود Todoist

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تعليقات المهام والمرفقات خطة مدفوعة الأجر

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع المتقدمة للمشاريع المعقدة

تسعير تودويست

مجاني للأبد

إيجابي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ التركيز على المهام المهمة أولاً, بدلاً من المهام الأكثر إلحاحًا، يزيد من الإنتاجية الإجمالية ويقلل من المماطلة. حدد أولوياتك!

6. سونساما (أفضل مخطط تقدم يومي)

عبر سونساما Sunsama هو مخطط يومي مصمم لإبقائك على المسار الصحيح والتحكم في يومك. فهو يجمع بين إدارة المهام وتكامل التقويم وتنظيم العمل والحياة في مكان واحد.

تتيح لك واجهته البديهية تحديد أولويات المهام والتفكير في تقدمك. إنه أكثر من مجرد تخطيط - إنه يتعلق بإنشاء روتين مركّز ومنتج يتماشى مع الأهداف اليومية.

أفضل ميزات تطبيق صن ساما

سحب وإسقاط المهام من أدوات أخرى مختلفة مثل ClickUp و Asana. احصل على نظرة عامة شاملة ونظرة يومية موحدة

جدولة مهامك باستخدام تقويمات Google و Outlook و iCloud المدمجة في المخطط

خصص وتتبع مقدار الوقت الذي ترغب في إنفاقه على مهمة ما باستخدام ميزة تحديد الوقت

فكّر في أهدافك الأسبوعية والتقدم الذي أحرزته مع تلخيص أدائك في مكان واحد

قيود سونساما

لا توجد خطط مجانية. توفر الأداة حاليًا نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا فقط.

ليست الأداة الأفضل لإدارة المهام المتقدمة والتعاون الجماعي بسبب ميزاتها المحدودة

تطبيق الهاتف المحمول ليس فعالاً مثل تطبيق سطح المكتب

تسعير #### تسعير Sunsama

اشتراك سنوي : 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات سونساما

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. مخطط رقمي يشبه الورق (أفضل دفتر رقمي)

عبر ورقي أدوات شبيهة بالمخططات الورقية ذات خصائص إدارة المهام شائعة. إليك خيار آخر.

يُعد Paperlike الأنسب للطلاب والمحترفين وأي شخص يستمتع بتدوين الملاحظات الرقمية، حيث يتيح لك Paperlike تخصيص عمليتك بتصميم بسيط.

أفضل ميزات المخطط الرقمي #### Paperlike Paperlike

الوصول إلى تخطيطات قابلة للتخصيص عبر قوالب مختلفة - بما في ذلك الصفحات السنوية والشهرية والأسبوعية واليومية - لتناسب أنماط التخطيط المختلفة

التنقل بين أقسام المخطط المختلفة باستخدام صفحات ذات روابط تشعبية

استخدام تطبيقات تدوين الملاحظات مثل GoodNotes و Noteshelf للتبديل بين الأجهزة

إضافة ملصقات رقمية وصفحة مخطط إضافية لتخصيص تجربتك

قيود المخطط الرقمي الشبيه بالورق

يبدو أن بعض الإجراءات، مثل تدوين الملاحظات، تستغرق وقتًا أطول لأنها تحتاج إلى التبديل إلى تطبيق آخر

تم تصميمه بشكل أساسي لجهاز iPad. لذلك قد لا يجده المستخدمون الآخرون متوافقاً

تسعير المخطط الرقمي الشبيه بالورق

محترف: 12.99 دولارًا، تدفع لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات المخطط الرقمي #### تقييمات ومراجعات Paperlike Digital Planner

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

8. تيك تيك (أفضل مخطط رقمي لإدارة الوقت)

عبر تيك تيك يساعدك TickTick في إضفاء النظام على حياتك الشخصية والمهنية من خلال ميزات إضافية بسيطة للغاية.

ما يجعله فريدًا من نوعه هو تركيزه على المساءلة والتركيز مع إدارة الوقت. فهو لا ينظم مهامك فحسب، بل يوفر لك أيضًا الأدوات اللازمة لإنجازها.

أفضل ميزات TickTick TickTick

تعيين تذكيرات متكررة وتنبيهات مستندة إلى الموقع حتى لا تفوتك المهام المهمة

تطوير وتتبع العادات باستخدام طريقة إنجاز المهام (GTD)

طبِّق تقنية بومودورو للحفاظ على التركيز والإنتاجية دون إرهاق

قيود TickTickTick

تتوفر العديد من الميزات المتقدمة للخطة المميزة فقط

على الرغم من بساطة الواجهة، إلا أن ميزاتها الوفيرة تجعل من الصعب أحيانًا التنقل فيها

تسعير TickTick TickTick

خطة مجانية

الباقة المميزة: 3.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات TickTick TickTick

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. Any.do (أفضل مدير مهام مبسط)

عبر Any.do Any.do هو خيار شائع آخر للمخططين الرقميين البسطاء بفضل ميزاته سهلة الاستخدام. من ترميز المهام بالألوان إلى إضافة الأدوات، تشجع المنصة على إدارة المهام في أبسط صورها.

يتوفر التطبيق على منصات متعددة - بما في ذلك Apple Watch - مما يجعل من السهل التبديل أثناء التنقل.

أفضل ميزات تطبيق Any.do

مزامنة تقويم Google الخاص بك مباشرةً مع Any.do، وإدارة مهامك مع أحداثك

تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام لتتبع اتصالاتك وجدولك الزمني

تعيين التذكيرات المتكررة المستندة إلى الوقت والموقع مع التوافق مع Siri

قيود Any.do

ميزات الخطة المجانية المحدودة، مثل عدم إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 نموذج متاح في خطة الفريق

لا يعمل بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى

تسعير Any.do

شخصي: مجانًا

مجانًا بريميوم : 7.99 دولار شهريًا

: 7.99 دولار شهريًا عائلة : 9.99 دولار شهريًا (لأربعة أعضاء)

: 9.99 دولار شهريًا (لأربعة أعضاء) الفرق: 7.99$/شهرياً لكل عضو

Any.do التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: خصص فترات زمنية محددة للمهام وحاول الالتزام بها. هذه استراتيجية شائعة تسمى حجب الوقت، والتي تساعد في التركيز وتمنع المماطلة.

10. هابيتيكا (أفضل مخطط لبناء العادات)

عبر هابيتيكا هل تكافح من أجل تطوير عادات جديدة لأن روتينك ليس ممتعاً بما فيه الكفاية؟ سيساعدك أسلوب هابيتيكا الفريد على تحويل الأعمال اليومية العادية إلى مغامرات مثيرة للاهتمام.

إذا كنت من محبي الألعاب، يمكنك أن تجعل الإنتاجية أكثر متعة - ومجزية.

أفضل ميزات Habitica

حوّل العادات والمهام والأهداف إلى مهام على غرار ألعاب تقمص الأدوار. اكسب المكافآت وارفع مستواك أثناء إكمال المهام

تعاون مع الأصدقاء والمجتمع لخوض المعارك (مهامك) معًا لتحفيز إضافي ومساءلة اجتماعية

خصص صورتك الرمزية واختر معداتك وافتح الإنجازات أثناء تقدمك

قيود #### قيود هابيتيكا

على الرغم من أنها جذابة لعشاق الألعاب، إلا أن الواجهة المرحة والتركيز على ألعاب تقمص الأدوار قد يكون من الصعب دمجها في سير عمل فريق العمل

قد يؤدي فقدان الشرائط أو عدم المشاركة إلى مقاطعة نظام المكافآت، مما يؤدي إلى تثبيط الحافز

تسعير هابيتيكا

مجاناً

اشتراك شهري: 4.99 دولار شهريًا (شراء داخل التطبيق)

4.99 دولار شهريًا (شراء داخل التطبيق) خطة المجموعة: 9 دولارات شهريًا + 3 دولارات لكل مستخدم إضافي

تقييمات ومراجعات Habitica

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

خطة رقمية ناجحة تبدأ بـ ## خطة رقمية ناجحة تبدأ بـ ClickUp

اختيار المخطط المناسب يشبه العثور على زوج مثالي من الأحذية - فالراحة والأناقة والملاءمة أمور مهمة!

اختر الأداة التي تلبي جميع احتياجاتك بناءً على متطلباتك، مثل إدارة المشاريع الشخصية أو تدوين الملاحظات الرقمية.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل للتعامل مع كل شيء من المشاريع إلى المهام اليومية، فإن ClickUp هو المنصة التي تحتاج إليها. فهو يوفر ميزات متقدمة لإدارة المهام أثناء تخطيط جدولك الزمني، حتى في الإصدار المجاني.

لم يفت الأوان بعد لبدء التخطيط! اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا الآن .