أفضل 10 بدائل Hello Bonsai لتجربتها في 2025

يعرف العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة ما يعنيه التوفيق بين إدارة العملاء والمشاريع والمهام باستمرار. يمكن للأدوات المناسبة تبسيط مهام سير العمل هذه وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

كان Hello Bonsai - المعروف الآن باسم Bonsai - حلاً مفضلاً للكثيرين عندما يتعلق الأمر بالعقود والفواتير وتتبع الوقت، ولكنه قد لا يلبي احتياجات عملك دائماً.

أنت في المكان الصحيح إذا كنت تبحث عن شيء يناسب سير عملك بشكل أفضل أو يوفر لك المزيد من المرونة.

لقد قمنا بتجميع أفضل 10 بدائل ل Bonsai لمساعدتك في إدارة العملاء بشكل أكثر فعالية، وتبسيط عملياتك، والتركيز على تنمية أعمالك.

اجعل مهام سير العمل والعمليات التجارية مركزية في مكان واحد مع ClickUp

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فيما يلي أفضل بدائل Hello Bonsai المتاحة:

كليك أب : الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون مع مهام سير العمل القابلة للتخصيص

الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون مع مهام سير العمل القابلة للتخصيص Monday.com: الأفضل لإدارة المشاريع المرئية القابلة للتكيف والتعاون الجماعي

الأفضل لإدارة المشاريع المرئية القابلة للتكيف والتعاون الجماعي FreshBooks: الأفضل للفواتير البسيطة والإدارة المالية

الأفضل للفواتير البسيطة والإدارة المالية PandaDoc: الأفضل لأتمتة المستندات وحلول التوقيع الإلكتروني

الأفضل لأتمتة المستندات وحلول التوقيع الإلكتروني HoneyBook: الأفضل لتبسيط إدارة العملاء لرواد الأعمال المبدعين

الأفضل لتبسيط إدارة العملاء لرواد الأعمال المبدعين Dubsado: الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص للشركات الصغيرة

الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص للشركات الصغيرة Proposify: الأفضل لتبسيط إنشاء العروض وإدارتها

الأفضل لتبسيط إنشاء العروض وإدارتها Harvest: الأفضل لتتبع الوقت وإدارة النفقات

الأفضل لتتبع الوقت وإدارة النفقات Invoice Ninja: الأفضل للمستقلين والشركات الصغيرة لإدارة الفواتير والمدفوعات

الأفضل للمستقلين والشركات الصغيرة لإدارة الفواتير والمدفوعات Teamwork.com: الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة مع ميزات التعاون المتقدمة

👀 هل تعلم؟ تخسر الشركات الصغيرة ما يصل إلى 96 دقيقة من الإنتاجية يومياً وجد تقرير صادر عن شركة Salesforce. وللتغلب على مشاكل مثل سوء إدارة المهام وتشتت الاتصالات، لجأ 59% من أصحاب الشركات الصغيرة إلى التكنولوجيا الجديدة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Hello Bonsai؟

عند اختيار بديل ل Hello Bonsai، يجب عليك مراعاة المعايير التالية:

ميزات شاملة : ابحث عن أداة تجمع بين إدارة المشروع والفواتير، وتتبع الوقت، وتتبع النفقات، وإدارة علاقات العملاء، وبوابات العملاء حتى تتمكن من إدارة مشاريع متعددة دون الحاجة إلى تبديل المنصات

: ابحث عن أداة تجمع بين إدارة المشروع والفواتير، وتتبع الوقت، وتتبع النفقات، وإدارة علاقات العملاء، وبوابات العملاء حتى تتمكن من إدارة مشاريع متعددة دون الحاجة إلى تبديل المنصات واجهة سهلة الاستخدام : اختر برنامجًا بواجهة سهلة الاستخدام وأدوات مثل قوالب العقود والتذكيرات التلقائية والمدفوعات المتكررة لتبسيط سير عملك

: اختر برنامجًا بواجهة سهلة الاستخدام وأدوات مثل قوالب العقود والتذكيرات التلقائية والمدفوعات المتكررة لتبسيط سير عملك التخصيص والمرونة : اختر البرنامج الذي يسمح لك بتخصيص الفواتير والعروض والعقود لتناسب احتياجات عملك

: اختر البرنامج الذي يسمح لك بتخصيص الفواتير والعروض والعقود لتناسب احتياجات عملك إمكانيات التكامل : اختر الأدوات التي تتكامل مع المنصات الخارجية مثل برامج المحاسبة وأدوات الاتصال للحصول على حل موحد لإدارة الأعمال

: اختر الأدوات التي تتكامل مع المنصات الخارجية مثل برامج المحاسبة وأدوات الاتصال للحصول على حل موحد لإدارة الأعمال قابلية التوسع ودعم النمو : اختر حلاً يتناسب مع عملك، ويستوعب عددًا غير محدود من العملاء والمشاريع والخطط

: اختر حلاً يتناسب مع عملك، ويستوعب عددًا غير محدود من العملاء والمشاريع والخطط التواصل مع العملاء : عزز رضا العملاء من خلال بوابات العملاء والمراسلة المباشرة وميزات إدارة العلاقات وإنشاء فواتير احترافية.

: عزز رضا العملاء من خلال بوابات العملاء والمراسلة المباشرة وميزات إدارة العلاقات وإنشاء فواتير احترافية. أتمتة سير العمل : ابحث عن أداة فريق إدارة علاقات العملاء لأتمتة المهام المتكررة. من الردود على البريد الإلكتروني إلى المتابعة، يجب أن يسهل البديل العمل على فريقك

: ابحث عن أداة فريق إدارة علاقات العملاء لأتمتة المهام المتكررة. من الردود على البريد الإلكتروني إلى المتابعة، يجب أن يسهل البديل العمل على فريقك إمكانية الوصول المستندة إلى السحابة : اختر برنامجًا قائمًا على السحابة للوصول المرن والمتعدد المنصات لإدارة المشاريع والعلاقات مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان

: اختر برنامجًا قائمًا على السحابة للوصول المرن والمتعدد المنصات لإدارة المشاريع والعلاقات مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان التسعير والقيمة مقابل المال : قم بتقييم خطط التسعير المرنة، مثل التجارب المجانية أو التسعير المخصص، بناءً على احتياجاتك

: قم بتقييم خطط التسعير المرنة، مثل التجارب المجانية أو التسعير المخصص، بناءً على احتياجاتك دعم العملاء والموارد: تأكد من أن الأداة توفر دعمًا وموارد موثوقة للمساعدة في تبسيط عملية الإعداد

👀 هل كنت تعلم: في أوائل بلاد ما بين النهرين (حوالي عام 2150 قبل الميلاد)، كان للنحاس لحظة مميزة كشكل من أشكال العملة التجارية، ولكن سرعان ما طغت الفضة على الفضة. كان المعبد، بصفته المركز المالي الذي يشرف على معظم التجارة الخارجية، يحدد أسعار الصرف بين السلع الرئيسية مثل الشعير والفضة وغيرها. وقد أتاح هذا النظام الذكي إجراء المدفوعات بأشكال مختلفة، مما أتاح مرونة في المعاملات - وهو مفهوم ليس بعيدًا جدًا عن المرونة التي نسعى إليها في أدوات الأعمال الحديثة اليوم.

أفضل 10 بدائل لبدائل Hello Bonsai

فيما يلي اختياراتنا لأفضل بدائل Hello Bonsai، مع تسليط الضوء على الميزات والفوائد الفريدة للعاملين المستقلين أو الوكالات أو أصحاب الأعمال الصغيرة. اعثر على الأنسب لك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون مع مهام سير العمل القابلة للتخصيص)

قم بإعداد قواعد أتمتة مخصصة لإزالة المهام المتكررة من طريقك على ClickUp ClickUp هو تطبيق قوي لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة الذين يتطلعون إلى تحسين سير عملهم. إنه تطبيق كل شيء للعمل. نعم، حقًا!

نهج ClickUp الكل في واحد يجمع بين إدارة المشروع وتتبع الوقت وإمكانيات إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في إدارة المهام وتتبع الساعات المدفوعة والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.

يمكنك بسهولة إدارة مشاريع متعددة وتتبع فواتير العميل مع الحفاظ على تنظيم سير عملك.

على جانب إدارة علاقات العملاء، يساعد ClickUp في إدارة علاقات العملاء دون عناء من خلال تخزين تفاصيل الاتصال، وتقدم المشروع، وسجل الاتصالات في مكان واحد عبر ClickUp CRM . يمكنك أيضًا إعداد بوابة للعملاء باستخدام ClickUp لضمان التواصل السلس مع العملاء من خلال توفير تحديثات في الوقت الفعلي وتعزيز الشفافية.

عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام انقر فوق المهام يسمح لك بـ التقاط التفاصيل الرئيسية، وإنشاء مهام محددة لكل أولوية، وتعيينها لأعضاء فريقك، وتتبع المشكلات بكفاءة.

من ناحية أخرى مستندات ClickUp يبسط إدارة المستندات، مما يسمح لك بالحفاظ على مركزية إدارة الوثائق والمشاريع في مكان واحد. اربط مستنداتك بالمهام، وأنشئ صفحات متداخلة أو استخدم تنسيق النص المنسق لإنشاء مقترحات مشاريع مذهلة. ويمكنه أيضًا مضاعفة العمل كمستودع لملاحظات الاجتماعات أو دفتر الأستاذ المحاسبي بقليل من سحر التنسيق.

هل تريد إنشاء مقترح عميل أو جزء من المحتوى من الصفر؟ ما عليك سوى أن تطلب من كاتب الذكاء الاصطناعي في مستندات ClickUp Docs الخاص بك أن يقوم بإعداد واحد!

ClickUp Brain

سواء أكان تتبع تقدم المشروع أو إدارة العلاقات مع العملاء، ClickUp أداة قوية لإدارة الأعمال تعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

ClickUp أفضل الميزات

الاستفادة من أدوات ClickUp للعاملين لحسابهم الخاص, التي تأتي مع قوالب سهلة الاستخدام، وتتبع المشاريع، والفواتير المبسطة حتى تزدهر عملياتك التي يديرها شخص واحد

تبسيط إدارة المشاريع المتعددة باستخدام انقر فوق إدارة المشاريع ، الذي يوفر مهام سير عمل قابلة للتخصيص، وإدارة المهام التعاونية، وتتبع تقدم المشروع بشكل مفصل

مراقبة الوقت المستغرق في المهام باستخدام انقر فوق تتبع الوقت لضمان دقة الفواتير والإنتاجية

إنشاء فواتير احترافية باستخدامنموذج فاتورة ClickUp تعيين أتمتة ClickUp في الحركة ودعه يتولى المهام المتكررة والمتابعة

تواصل مع أكثر من 1000 عملية تكامل مع جهات خارجية باستخدام تكاملات ClickUp التقط التفاصيل الرئيسية من رسائل البريد الإلكتروني وأنشئ المهام على الفور باستخدام إدارة مشاريع البريد الإلكتروني في ClickUp قيود ClickUp

قد تبدو المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد في البداية

قد تتطلب خيارات التخصيص المتقدمة منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

_نحن نستخدم ClickUp لإدارة مهامنا وكبرنامج لإدارة علاقات العملاء. فهو يساعد فريقنا على البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالمهام في جميع أنحاء المكتب والتركيز على الاحتياجات الخاصة بكل عميل من عملائنا. نظرًا لأننا نتعامل مع الشؤون المالية للشركات المختلفة. فقد كان من الصعب تاريخياً أن يقوم شخص ما باستلام عمل شخص آخر، ولكن مع ClickUp، يمكن لأي شخص في الفريق رؤية ما تم إنجازه بالضبط لكل عميل. كما أنه يمنحني كمالك الكثير من الرؤية لأرى ما يعمل عليه فريقي ومع تتبع الوقت، كم من الوقت تستغرقه الأمور

كريج كانينغهام، مالك، شركة بادجيت لخدمات الأعمال

2. Monday.com (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية التكيفية المرئية وتعاون الفريق)

عبر Monday.com بفضل واجهته المرئية القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، يمكنك تشكيل مهام سير العمل على Monday.com لتناسب احتياجاتك الفريدة. تتيح لك لوحاته القابلة للتخصيص إنشاء المهام وتتبعها وإدارتها بسهولة مع إعطائك صورة واضحة لتقدم مشروعك

وسواء كنت تتعامل مع علاقاتك مع العملاء، أو تتعامل مع مشاريع متعددة، أو تراقب فريقك، فإن مرونة Monday.com تضمن لك التكيف بشكل مثالي مع طريقة عملك.

أفضل ميزات Monday.com

أتمتة المهام المتكررة والإشعارات وتحديثات الحالة لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء اليدوية

تواصل مع أكثر من 200 تطبيق خارجي، بما في ذلك Slack وZoom وGoogle Drive، لتبسيط العمليات التجارية

مراقبة الساعات المدفوعة من خلال تتبع الوقت لإعداد فواتير دقيقة للعملاء وإدارة الموارد

تصور البيانات من خلال لوحات ومخططات بيانية قابلة للتخصيص، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة والإشراف على المشروع

قيود يوم الاثنين

يمكن أن يصبح نموذج التسعير لكل مقعد مكلفاً بالنسبة للفرق الكبيرة عند التوسع

قد تتطلب المنصة القابلة للتخصيص بشكل كبير فترة تعلُّم للمستخدمين للاستفادة من ميزاتها الواسعة بشكل كامل

تسعير موقع Monday.com

فردي : مجانًا لما يصل إلى 2 مقعد

: مجانًا لما يصل إلى 2 مقعد أساسي : 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد معيار : 14 دولار/شهرًا لكل مقعد

: 14 دولار/شهرًا لكل مقعد محترف : 24 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 24 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: اختبرنا أفضل أنظمة برمجيات قواعد بيانات العملاء

3. FreshBooks (الأفضل للفواتير البسيطة والإدارة المالية)

عبر فريش بوكس FreshBooks عبارة عن منصة إدارة مالية قوية قائمة على السحابة مصممة خصيصًا لأصحاب الأعمال الحرة والوكالات والشركات الصغيرة. تبسّط الفواتير وتتبع النفقات وتتبع الوقت ، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لإدارة المشاريع مع الحفاظ على أموالك تحت السيطرة.

ما يميز FreshBooks هو واجهته البديهية وأدوات الأتمتة المفيدة. فيمكنك إنشاء فواتير احترافية في دقائق، وتتبع الساعات المدفوعة ومتابعة النفقات دون عناء. كما أن تكامله السلس مع المنصات الأخرى يحولها إلى حل شامل لإدارة عملياتك التجارية.

أفضل ميزات FreshBooks

إنشاء وإرسال فواتير مخصصة مع تذكيرات تلقائية بالدفع باستخدام الفواتير الآلية

تبسيط إدارة النفقات من خلال ربط حسابك المصرفي وتصنيف النفقات مع تتبع النفقات

تتبع ساعات العمل المدفوعة مباشرةً داخل المنصة من خلال تتبع الوقت

إنشاء تقارير مالية مفصلة للحصول على رؤى حول أداء عملك

التكامل مع أدوات الطرف الثالث الشائعة مثل Stripe وPayPal وGSuite

قيود FreshBooks

قدرات محدودة لإدارة المشاريع مقارنةً بحلول الكل في واحد

مستويات التسعير الأعلى قد لا تناسب الشركات الصغيرة أو العاملين المستقلين الأفراد

يفتقر إلى بوابات العملاء المتقدمة للتواصل المكثف مع العملاء

تسعير #### تسعير FreshBooks

لايت : 4.75 دولار شهريًا

: 4.75 دولار شهريًا بالإضافة: 8.25 دولار شهريًا

8.25 دولار شهريًا القسط: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا اختيار: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2: 4.5/5 (أكثر من 850 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 850 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برمجيات إدارة العمليات

4. PandaDoc (الأفضل لأتمتة المستندات وحلول التوقيع الإلكتروني)

عبر باندا دوك هل تبحث عن نظام أساسي متعدد الاستخدامات لإدارة المستندات يعمل على تبسيط كيفية إنشاء الشركات للمستندات المهمة ومشاركتها وتتبعها؟ يمكن ل PandaDoc مساعدتك.

إنها مصممة للحفاظ على سير العمل بسلاسة، مع أدوات قوية لإنشاء المقترحات والعقود، التوقيعات الإلكترونية المتكاملة، والتعاون في الوقت الفعلي.

يعد PandaDoc مثاليًا للعاملين المستقلين والوكالات والشركات الصغيرة، فهو مثالي للعاملين المستقلين والوكالات والشركات الصغيرة، حيث يعمل على تحسين إدارة المستندات والتواصل مع العملاء مع تبسيط العمليات التجارية.

أفضل ميزات PandaDoc

الوصول إلى مجموعة واسعة من قوالب العروض والعقود القابلة للتخصيص لإنشاء مستندات احترافية بسرعة

مراقبة حالة المستند من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي وتتبع المستندات

التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء مباشرةً داخل المستندات باستخدام أدوات التعاون

تخزين وإعادة استخدام مكونات المستندات المستخدمة بشكل متكرر من مكتبة المحتوى

قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة

قد تتطلب بعض عمليات التكامل رسومًا إضافية

تكامل أصلي محدود مع بعض منصات إدارة علاقات العملاء

تسعير #### PandaDoc

المبتدئين: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات باندا دوك

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: كونغو جومي، شركة بناء معابد يابانية، عملت لمدة 14 قرنًا مع التكيف مع تغير الزمن. وحتى عام 2006، كانت أقدم شركة عائلية تعمل باستمرار في العالم.

5. HoneyBook (الأفضل لتبسيط إدارة العملاء لرواد الأعمال المبدعين)

عبر كتاب العسل HoneyBook عبارة عن منصة لإدارة العملاء مصممة لرواد الأعمال المبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة. تتيح لهم إدارة المشاريع والفواتير والعقود في مكان واحد.

تسمح واجهته البديهية وأدوات الأتمتة الحيوية للمستخدمين بتبسيط التواصل مع العملاء وتبسيط سير العمل وتعزيز رضا العملاء.

وبالتالي، فهو بديل ممتاز لـ Hello Bonsai لإدارة الأعمال الإبداعية.

HoneyBook أفضل الميزات

تزويد العملاء بمنصة بوابة عملاء مركزية للوصول إلى تحديثات المشروع والفواتير والعقود

أتمتة المهام المتكررة مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، والتذكير بالدفع، وتحديثات تقدم المشروع من خلال تدفقات العمل الآلية

إرسال فواتير احترافية وتتبع و طلب المدفوعات مباشرةً من خلال المنصة باستخدام الفواتير وتتبُّع المدفوعات

توفير الوقت باستخدام قوالب قابلة للتخصيص للعقود والعروض والاستبيانات

اسمح للعملاء بحجز المواعيد أو الاستشارات بسلاسة مع الجدولة المتكاملة

قيود HoneyBook

قابلية التوسع المحدودة للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

بعض المستخدمين أبلغوا عن تحديات في التخصيص خارج القوالب المصممة مسبقًا

خيارات التكامل أقل شمولاً مقارنة بالمنافسين

تسعير HoneyBook

باقة المبتدئين: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا الخطة الأساسية: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الخطة المميزة: 129 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب طلبات الشراء المجانية في Excel و Word و ClickUp

6. Dubsado (الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص للشركات الصغيرة)

عبر دوبسادو بالنسبة للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة الذين يتوقون إلى المرونة والتخصيص، توفر Dubsado كلا الأمرين. تأتي منصة إدارة الأعمال مزودة بأدوات لإدارة العقود والفواتير والجدولة.

فهي تُبسِّط العمليات وتوفر تجربة مخصصة لعملائك من خلال بوابة مركزية لعرض المستندات والعقود والفواتير.

إذا كانت القدرة على تكييف سير العمل وإدارة علاقات العملاء من أولوياتك، فإن Dubsado هو بديل قوي لـ Hello Bonsai.

أفضل ميزات Dubsado

إنشاء عقود ومقترحات واستبيانات مخصصة لتناسب علامتك التجارية باستخدام نماذج قابلة للتخصيص و قوالب إدارة علاقات العملاء أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة، والتذكير بالدفع، وإعداد العميل من خلال أتمتة سير العمل

احجز المواعيد وقم بإدارة الاجتماعات مباشرةً من خلال Dubsado من خلال تكامل برنامج الجدولة

قيود Dubsado

يمكن أن يكون الإعداد الأولي معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً

الواجهة قد تبدو شاقة للمبتدئين

عمليات التكامل محدودة مقارنةً بالمنافسين الآخرين

تسعير #### دوبسادو

خطة المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الخطة الرئيسية: 40 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Dubsado

G2: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: أكثر من 90% من العمال ل HBR أن أدوات الأتمتة تساعدهم على العمل بشكل أكثر ذكاءً. وهذا ليس كل شيء، فقد قال 85% منهم أن هذه الأدوات جعلت العمل الجماعي أكثر سلاسة وتعاونًا. الأتمتة هي أكثر من مجرد كلمة طنانة للشركات اليوم!

7. Proposify (الأفضل لتبسيط إنشاء المقترحات وإدارتها)

عبر اقتراح عندما يتعلق الأمر بإنشاء مقترحات الأعمال وتخصيصها وتتبعها، فإن Proposify يقوم بهذه المهمة. فهو يأتي بواجهة سهلة الاستخدام مصممة للتعامل مع العقود والمقترحات.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات الدفع الشائعة، مما يجعل سير عملك أكثر كفاءة. إذا كان تركيزك ينصب على صياغة مقترحات رابحة وإتمام الصفقات بشكل أسرع، فإن Proposify يبرز كبديل ممتاز لبرنامج Hello Bonsai.

أفضل ميزات Proposify

الوصول إلى قوالب مقترحات مصممة مسبقًا لإنشاء مقترحات احترافية وجذابة بصريًا

تتبع متى يفتح العملاء مقترحاتك ويعرضونها ويتفاعلون معها للمتابعة في الوقت المناسب باستخدام تتبع المستندات

تمكين العملاء من إضافة التوقيعات الإلكترونية للحصول على موافقات أسرع

إضفاء طابع شخصي على المقترحات باستخدام ألوان علامتك التجارية وشعاراتها ورسائلها مع العلامة التجارية المخصصة

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لتحسين العروض وإتمام الصفقات

قيود المقترحات

محدودية توفر أداة إدارة المشروع مقارنة بمنصات الكل في واحد

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة

الميزات ذات المستوى الأعلى مثل التحليلات المتقدمة محجوزة في الباقات المميزة

تسعير #### Proposify

الباقة الأساسية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الفريق: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Proposify

G2: 4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 290+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: التواصل الواضح هو مفتاح نجاح العمل المستقل. ابدأ المشاريع بـ نطاق العمل (SOW) تحديد المخرجات والجداول الزمنية والمسؤوليات. وهذا يعزز التفاهم المتبادل ويقلل من سوء الفهم.

8. الحصاد (الأفضل لتتبع الوقت وإدارة النفقات)

عبر الحصاد بصفتك مستقلاً أو صاحب عمل صغير، فإن وجود أداة لتتبع الوقت والمصروفات دون ضجة هو نعمة. Harvest يفعل ذلك بلمسة من البساطة.

من تتبع ساعات العمل المدفوعة وإدارة ميزانيات المشاريع إلى إنشاء تقارير مالية مفصلة، يساعد المحترفين أمثالك على متابعة شؤونهم المالية بسهولة.

إن تصميمه المبتكر وتكامله السلس يجعل من Harvest بديلاً متميزًا لـ Hello Bonsai، خاصةً إذا كنت ترغب في تبسيط سير العمل المالي دون تعقيد الأمور.

حصاد أفضل الميزات

تتبع الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة بشكل منفصل عبر الأجهزة

تبسيط تصنيف النفقات وإعداد التقارير للحصول على فواتير دقيقة ومراقبة مالية دقيقة مع إدارة النفقات

الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول ربحية المشروع وإنتاجية الفريق من خلال تقارير مفصلة قابلة للتخصيص

التكامل مع أكثر من 50 أداة مثل QuickBooks وTrillo وSlack لتبسيط سير العمل

إنشاء فواتير احترافية وقبول المدفوعات مباشرةً داخل المنصة باستخدام القوالب

قيود حصاد

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع القوية الموجودة في أدوات الكل في واحد

قد يكون السعر أقل ملاءمة للشركات ذات الفرق الكبيرة أو الاحتياجات المعقدة

قد تتطلب ميزات إعداد التقارير المتقدمة إعدادًا إضافيًا أو أدوات خارجية

تسعير حصاد

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد

مجانية إلى الأبد الخطة الاحترافية: 13.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب فاتورة جداول بيانات جوجل المجانية

9. فاتورة نينجا (الأفضل لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة التي تدير الفواتير والمدفوعات)

عبر فاتورة النينجا هل يبدو لك إنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات كوظيفة بدوام كامل؟ هنا يمكن أن يكون Invoice Ninja Ninja هو الموظف الإضافي الذي يحتاجه فريقك.

تعمل المنصة على تبسيط عملية الدفع من البداية إلى النهاية، مع أدوات للتعامل مع الفواتير المتكررة، وخيارات الدفع المرنة، وتتبع الدفع الشامل عبر المشاريع.

Invoice Ninja أفضل الميزات

إنشاء وإرسال عدد غير محدود من الفواتير الاحترافية مع علامة تجارية مخصصة باستخدام إدارة الفواتير

أتمتة عمليات الدفع باستخدام الفواتير المتكررة والتذكيرات بالدفعات المتكررة

مراقبة نفقات المشروع ودمجها في الفواتير لإعداد الفواتير باستخدام تتبع النفقات

قبول المدفوعات عن طريق فوترة العميل من خلال أكثر من 45 بوابة دفع، بما في ذلك Stripe وPayPal وSquare

يمكنك الوصول إلى الإصدار المجاني المفتوح المصدر والمستضاف ذاتيًا لمزيد من التحكم والمرونة

قيود فاتورة نينجا

ميزات إدارة المشروع محدودة مقارنةً بالمنصات المتقدمة مثل ClickUp

يتطلب خبرة تقنية لتخصيص الخيارات في النسخة مفتوحة المصدر

لديه منحنى تعليمي عند تعظيم عمليات التكامل

تسعير #### تسعير فاتورة نينجا

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد

مجانية إلى الأبد خطة نينجا برو: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: 16 دولارًا شهريًا: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا: 16 دولارًا شهريًا خطة الأعمال المميزة+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فاتورة النينجا #### تقييمات ومراجعات الفاتورة

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات وتأخر التنفيذ.

سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. حل إدارة المهام الخاص بـ ClickUp يضمن التحويل السلس للمحادثات إلى مهام - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقًا.

جرّب ClickUp مجاناً

10. Teamwork.com (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة مع ميزات التعاون المتقدمة)

عبر Teamwork.com برز موقع Teamwork.com بسرعة باعتباره موقعًا شهيرًا منصة إدارة المشاريع للشركات الصغيرة . صُممت هذه المنصة للشركات التي تتعامل مع العملاء من جميع الأحجام، وتوفر العديد من ميزات إدارة المهام، والتعاون بين الفريق، وتتبع الوقت.

وكبديل لـ Hello Bonsai، يقدم Teamwork.com إمكانيات متقدمة لإدارة العملاء، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تحتاج إلى أدوات تواصل وتعاون قوية.

أفضل ميزات Teamwork.com

تعيين المهام وتحديد أولوياتها وتتبعها مع المواعيد النهائية والتبعيات باستخدام أدوات إدارة المهام

مراقبة الساعات المدفوعة وغير المدفوعة باستخدام تتبع الوقت لتحسين الإنتاجية

مشاركة تحديثات المشروع والملفات والملاحظات مباشرةً مع العملاء لتحسين التعاون مع العملاء

تمكين التواصل والعصف الذهني في الوقت الفعلي داخل الفريق باستخدام دردشة الفريق المتاحة على المنصة

استخدام قوالب مشاريع قابلة للتخصيص لتبسيط إعداد المشروع وتنفيذه

قيود Teamwork.com

يمكن أن يكون منحنى التعلم للمستخدمين الجدد حاداً بسبب ميزاته الشاملة

الميزات المتقدمة مقفلة وراء خطط تسعير أعلى مستوى

خيارات التكامل محدودة مقارنة بالمنافسين مثل ClickUp

تسعير Teamwork.com

خطة التسليم: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة النمو: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة النطاق: 69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Teamwork.com

G2: 4.4/5 (أكثر من 1150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

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تقدم بدائلنا ميزات فريدة لاحتياجات متنوعة، من إدارة المشاريع المتقدمة إلى أدوات التواصل مع العملاء والتتبع المالي.

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