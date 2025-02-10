أفضل 13 اختيارًا لبديل Connecteam في عام 2025

إدارة الموظفين ليست نزهة في الحديقة.

فالأمور تتغير باستمرار داخل المؤسسة، ومع ذلك فإن البقاء على اتصال مع فريقك أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

لماذا؟ لأن الموظفين المنخرطين بشكل كبير يجلبون ربحية أعلى بنسبة 21% ويحققون إنتاجية أعلى بنسبة 17% مقارنة بنظرائهم غير المنخرطين.

إذا كان ذلك يفيد عملك، فإن الأمر يستحق القيام به بشكل صحيح. ربما لهذا السبب لجأت إلى مزودي الطرف الثالث لجدولة وتتبع الوقت - ربما حتى Connecteam.

ولكن ها أنت ذا، تستكشف خياراتك، وتسأل، _ماذا يوجد غير ذلك؟

ارتقِ بإدارة الموظفين إلى المستوى التالي

أخبار سارة: لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل منافسي Connecteam (بما في ذلك الأدوات ذات الإصدار المجاني) التي قد تحتوي على الميزات التي يفتقر إليها إعدادك الحالي. دعنا نستكشفها.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة بأفضل بدائل Connecteam:

/href/ https://clickup.com/ النقر فوق /%مرجع/ : الأفضل لتعاون الفريق، والجدولة، وإدارة المهام QuickBooks Time: الأفضل لتتبع الوقت وتكامل كشوف المرتبات Clockify: الأفضل لتتبع الوقت مع خطة مجانية نائب: الأفضل لجدولة الموظفين وتتبع الوقت أسانا: الأفضل لإدارة المشاريع وتعاون الفريق ريبلينج: الأفضل لإدارة الموارد البشرية وكشوف الرواتب وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة Homebase: الأفضل للشركات الصغيرة ذات الفرق التي تعمل بالساعة BambooHR: الأفضل لحلول الموارد البشرية الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة Buddy Punch: الأفضل لتتبع الوقت والمساءلة البسيطة Monday.com: الأفضل لإدارة المشاريع سهلة الاستخدام Hubstaff: الأفضل للإنتاجية وتتبع الوقت غوستو: الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عندما أعمل: الأفضل لأماكن العمل القائمة على النوبات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Connecteam؟

قبل الغوص في أفضل البدائل، اكتشف ما الذي يضر بسير عملك الآن. فيما يلي بعض المشاكل الشائعة مع Connecteam. تحقق مما إذا كان أي من هذه المشاكل تناسبك:

تتبع الوقت : يوفر Connecteam وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت، ولكن يمكن أن يبدو الأمر وكأنه لا يعمل. افقد الاتصال بالإنترنت، وقد يواجه فريقك صعوبة في تسجيل الوقت أو تتبع فترات الراحة أو تسجيل ساعات العمل

: يوفر Connecteam وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت، ولكن يمكن أن يبدو الأمر وكأنه لا يعمل. افقد الاتصال بالإنترنت، وقد يواجه فريقك صعوبة في تسجيل الوقت أو تتبع فترات الراحة أو تسجيل ساعات العمل تتبع الأميال : يجبر عدم وجود تتبع تلقائي للأميال المستخدمين على الاعتماد على المدخلات اليدوية، والتي يمكن أن تكون عرضة للأخطاء وغير فعالة

: يجبر عدم وجود تتبع تلقائي للأميال المستخدمين على الاعتماد على المدخلات اليدوية، والتي يمكن أن تكون عرضة للأخطاء وغير فعالة أخطاء في الجدولة: تعاني وحدة الجدولة في Connecteam من مشاكل مثل اختفاء المناوبات، والازدواجية، والتخصيصات الخاطئة، مما يؤدي إلى الارتباك

والآن، إليك ما يجب أن تبحث عنه في أي بديل:

إدارة قاعدة بيانات الموظفين : مركزية البيانات، وتصنيف الموظفين حسب الأدوار أو المواقع، وإجراء التحديثات بسهولة

: مركزية البيانات، وتصنيف الموظفين حسب الأدوار أو المواقع، وإجراء التحديثات بسهولة إدارة الحضور والإجازات : تبسيط سجلات الحضور، وإدخال الوقت وتتبعه، وطلبات الإجازات مع ضمان دقة كشوف المرتبات

: تبسيط سجلات الحضور، وإدخال الوقت وتتبعه، وطلبات الإجازات مع ضمان دقة كشوف المرتبات خيارات الخدمة الذاتية : السماح للموظفين بالوصول إلى قاعدة معرفية مخصصة لوثائق الموارد البشرية، وطلب الإجازات، وتتبع مشاريعهم بشكل مستقل

: السماح للموظفين بالوصول إلى قاعدة معرفية مخصصة لوثائق الموارد البشرية، وطلب الإجازات، وتتبع مشاريعهم بشكل مستقل أدوات إدارة الأداء : إجراء مراجعات مفصلة للأداء، وتحديد الأهداف، وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي

: إجراء مراجعات مفصلة للأداء، وتحديد الأهداف، وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي منصات التعلم والتحليلات: قدم التطوير الوظيفي واستخدم التحليلات لتتبع المشاركة والاستنزاف والإنتاجية

أفضل 13 بديلاً لبرنامج Connecteam

حقيقة مفاجئة: فقط 16% من الشركاتes استخدام التكنولوجيا لمراقبة مشاركة الموظفين.

هذه النسبة التي تبلغ 16% لها الأفضلية لأن تتبع مشاركة الموظفين وأدائهم - خاصةً في بيئة العمل عن بُعد - أمر ضروري للغاية لتعزيز الإنتاجية ودفع عجلة نجاح الأعمال.

إليك قائمة منتقاة من الأدوات التي تحتوي على ميزات مشابهة لأداة Connecteam ولكن دون أي من الجوانب السلبية:

1. ClickUp (الأفضل لتعاون الفريق، والجدولة، وإدارة المهام)

هل تتذكر الميزات الضرورية التي ناقشناها للتو؟ انقر فوق يحتوي على كل شيء

ذلك لأن ClickUp هو "تطبيق كل شيء للعمل"، ويثق به أكثر من 3 ملايين فريق عمل حول العالم.

والكثير من هذه الفرق تعمل عن بُعد أيضاً. ومع ذلك، فإن ClickUp يعتني بهم من خلال ميزات مصممة لتبسيط كيفية تخطيط وتنظيم وتنفيذ المشاريع، خذ الجدولة على سبيل المثال. عرض التقويم في ClickUp تتيح خاصية السحب والإفلات التي تجعل إعادة الجدولة سهلة للغاية - فقط انقر واسحب وأفلتها وأعد تنظيم أسبوعك بالكامل. هل لديك مشروع طويل الأجل؟ قم بالتبديل إلى ClickUp Gantt View وتخطيط التبعيات وضبط المواعيد النهائية بنقرة بسيطة.

سحب الأحداث وإفلاتها في التقويم باستخدام ميزات الجدولة في ClickUp

هل تريد مراقبة التقدم المحرز؟ تُظهِر طريقة عرض عبء العمل من هو المشغول ومن يمكنه استخدام المزيد من المهام، مما يجعل إدارة الفريق مباشرة.

يتميز ClickUp أيضًا بثقله عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام من خلال مهام ClickUp. لتتبع المقاييس والرؤى مباشرةً داخل المهام.

تساعد هذه الميزات المتنوعة الفرق على إتقان تفويض المهام دون عناء قدر الإمكان.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp، أضف قوائم منسدلة أو مربعات اختيار أو حتى حقول رقمية إلى مهامك لتنظيم وسياق أفضل. إذا كنت تقوم بتعيين مهمة إنشاء المحتوى، قم بتضمين حقول مثل "الجمهور المستهدف" و"الموعد النهائي" و"حالة الموافقة" بهذه الطريقة، يعرف الجميع ما هو مطلوب بالضبط في لمحة سريعة.

المجال الذي يتألق فيه ClickUp بشكل أفضل هو التعاون.

يمكن لفريق التسويق الذي يعمل على إطلاق منتج ما أن يتبادل الأفكار حول ClickUp Whiteboards وتوثيق استراتيجياتهم في مستندات ClickUp وتعيين المهام بمواعيد نهائية وأولويات واضحة في مهام ClickUp Tasks.

اقترح تعديلات واترك تعليقات وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

هل تحتاج إلى تعديل مسودة الحملة؟ يمكن للفريق بأكمله العمل معًا في الوقت الفعلي على ClickUp Docs، وترك التعليقات والاقتراحات مباشرةً داخل مساحة العمل.

📌 مثال: خذ على سبيل المثال فريق الموارد البشرية عن بُعد الذي يقوم بتعيين موظفين جدد. باستخدام ClickUp، يمكنهم تخزين جميع مستندات الموظفين، من العقود إلى مواد التدريب، في مجلد مركزي آمن. يمكن لكل عضو من أعضاء الفريق تحديث الملفات وإضافة الملاحظات وتتبع التقدم المحرز دون أن يتدخل أحد في عمل الآخر. وبفضل ميزات مثل التعليقات المترابطة والإشعارات الفورية، يبقى الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى تسجيلات مستمرة.

ClickUp أفضل الميزات ✅

جدولة التقويم بالسحب والإفلات : انقل الأحداث دون عناء في طرق العرض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وهي مثالية لتعديل الخطط دون عناء

: انقل الأحداث دون عناء في طرق العرض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وهي مثالية لتعديل الخطط دون عناء مخططات جانت مع التبعيات : رسم الجداول الزمنية للمشروع، وربط المهام بالتبعيات، وتغيير الجداول الزمنية بسهولة لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح

: رسم الجداول الزمنية للمشروع، وربط المهام بالتبعيات، وتغيير الجداول الزمنية بسهولة لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح إدارة الموارد مع عرض عبء العمل : تحقق من قدرات أعضاء الفريق في لمحة سريعة لمنع الإرهاق أو نقص الاستخدام

: تحقق من قدرات أعضاء الفريق في لمحة سريعة لمنع الإرهاق أو نقص الاستخدام حقول مخصصة وحالات المهام : تخصيص المهام باستخدام القوائم المنسدلة ومربعات الاختيار وحالات التقدم مثل "مسودة أولية" أو "قيد المراجعة"

: تخصيص المهام باستخدام القوائم المنسدلة ومربعات الاختيار وحالات التقدم مثل "مسودة أولية" أو "قيد المراجعة" أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص : من القائمة واللوحة إلى الجدول الزمني والتقويم، اسمح لفريقك باختيار طريقة العرض التي تناسب سير عملهم

: من القائمة واللوحة إلى الجدول الزمني والتقويم، اسمح لفريقك باختيار طريقة العرض التي تناسب سير عملهم التعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs: شارك في تحرير المستندات، وتبادل الأفكار على السبورات البيضاء، وتتبع التعليقات المترابطة للحفاظ على توافق الجميع

قيود ClickUp 💢 قيود ClickUp 💢

قد تبدو كثرة الميزات مربكة في البداية، خاصة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات إدارة المشاريع

تسعير ClickUp 💰 أسعار #### ClickUp 💰

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات 🌟

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

تتبع المهام سهل للغاية مع الكثير من التفاصيل الدقيقة. المشاركة مع الفرق ودعوة أعضاء جدد للتعاون في اللوحة والمهمة سهلة للغاية. مراجع G2 🔗 اقرأ أيضًا: قوالب ونماذج مجانية للموارد البشرية لتحسين عمليات الموارد البشرية 2. QuickBooks (الأفضل لتتبع الوقت وتكامل كشوف المرتبات)

via كويك بوكس بالنسبة للعديد من الشركات، يبدو الأمر بالنسبة للعديد من الشركات وكأنه سباق ماراثون بدون خط نهاية.

يتدخل QuickBooks Time لجعل هذه العملية أقل إرهاقاً وأكثر كفاءة.

سواء كنت شركة صغيرة تتتبع ساعات العمل أو عملية أكبر تدير تكامل كشوف المرتبات، فإن QuickBooks Time مصمم لتبسيط إدارة القوى العاملة.

يضمن لك QuickBooks Time، بفضل تطبيقه لتتبع الوقت على الهاتف المحمول وإمكانيات تحديد الموقع الجغرافي، أن تعرف دائمًا من يعمل وأين يعمل وفي أي مجال.

تخيل عضو فريق عمل عن بُعد يسجل دخوله من موقع العميل أو عامل بناء يتم تذكيره تلقائياً بتسجيل خروجه من موقع العمل.

كويك بوكس أفضل الميزات ✅

تتبُّع الجداول الزمنية وتعديلها والموافقة عليها من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

التأكد من وجود الموظفين في المكان الذي يجب أن يكونوا فيه من خلال تذكيرات تسجيل الدخول والخروج المستندة إلى الموقع

السماح للعاملين في الموقع بتسجيل الدخول باستخدام رموز PIN أو التحقق من الصور لمنع سرقة الوقت

توليد رؤى تفصيلية لتتبع تكاليف المشروع، ومراقبة إنتاجية الموظفين، وتخطيط كشوف المرتبات

مقارنة الساعات المقدرة مقابل الساعات الفعلية لتخصيص الموارد بشكل أفضل والتسليم في الوقت المحدد

قيود كويك بوكس 💢

يمكن أن تتراكم الرسوم الأساسية بالإضافة إلى الرسوم لكل مستخدم بسرعة للشركات الصغيرة

أبلغ المستخدمون أن النظام غالبًا ما يتطلب تغيير كلمة المرور، مما قد يؤدي إلى تعطيل سير العمل

على الرغم من قوته، إلا أن إعداد وإتقان عمليات التكامل والأدوات المتقدمة قد يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير كويك بوكس 💰

قسط : 20 دولارًا شهريًا كرسوم أساسية + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا كرسوم أساسية + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الصفوة: 40 دولارًا أمريكيًا/الشهر رسوم أساسية + 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويك بوكس 🌟

G2 : 4.5/5 (1,430+ تقييم)

: 4.5/5 (1,430+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (6,960+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن QuickBooks؟

أكثر الميزات التي أعجبتني هي الفواتير وتتبع النفقات وإدارة المخزون. أستخدمه بشكل متكرر، كل يوم تقريبًا. مراجع G2 🔗 اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لإعداد قوائم الموظفين 3. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت مع خطة مجانية)

via كلوكفايفي يعمل Clockify على إزالة الفوضى من تتبع الوقت والحضور من خلال خطته المجانية مدى الحياة المثالية للفرق التي تتطلع إلى إدارة ساعات العمل دون أن تكلفها الكثير.

من أجهزة ضبط الوقت البسيطة إلى إعداد التقارير المتقدمة، يتمحور Clockify حول المرونة. تخيل مصممًا يتتبع الساعات المدفوعة أو مديرًا يحلل بيانات الجداول الزمنية لتحسين سير العمل.

حتى أنه يعمل مع فرق العمل عن بُعد، حيث يوفر خاصية تتبع الموقع الجغرافي وتحديد الموقع الجغرافي لضمان الدقة.

Clockify أفضل الميزات ✅

تتبع الوقت والمشاريع والمستخدمين دون أي قيود على التكلفة

استخدام أجهزة ضبط الوقت والجداول الزمنية وحتى كشك مشترك للفرق في الموقع

توليد رؤى حول الإنتاجية والأرباح وتخصيص الوقت

مراقبة مواقع الفريق ومساراته لضمان المساءلة

مقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي المستغرق في المهام والمشاريع

قيود برنامج Clockify 💢

تتطلب الوظائف المتقدمة مثل الجدولة والفوترة ترقيات مدفوعة الأجر

العدد الهائل من الميزات يمكن أن يكون شاقاً للمستخدمين ذوي الاحتياجات البسيطة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود بعض الأخطاء العرضية وتجربة أقل سهولة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير كلوكيفاي 💰

قياسي : 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99$/شهرًا لكل مستخدم

Clockify التقييمات والمراجعات: 🌟

G2 : 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.8/5 (9,130+ تقييم)

4. نائب (الأفضل لجدولة الموظفين وتتبع الوقت)

via النائب إن محاولة إدارة جداول الموظفين وكشوف المرتبات والامتثال معًا هي وصفة للفوضى.

يبسط النائب كل ذلك من خلال تقديم منصة سهلة الاستخدام للجدولة وتتبع الوقت وإدارة القوى العاملة.

وإليك الطريقة: يتيح لك Vice إنشاء جداول ذكية ببضع نقرات فقط. يمكنك تبديل المناوبات دون الحاجة إلى عمليات تبديل لا نهاية لها أو التعامل مع كشوف المرتبات والامتثال من نفس المنصة بدلاً من التبديل بين منصات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح تطبيق الهاتف المحمول الخاص به للموظفين بتسجيل الدخول أو طلب إجازة أو التحقق من جداولهم من أي مكان. وهذا يجعله مناسباً بشكل خاص لبيئات العمل الديناميكية مثل البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية.

🧠 هل تعلم: 94% من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم يريدون دمج برامج الرواتب الخاصة بهم بسلاسة مع جميع برامج وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بهم.

نائب النائب أفضل الميزات ✅

إنشاء جداول الموظفين وتعديلها وتبديلها ببضع نقرات فقط

تسجيل جداول زمنية دقيقة وتصديرها مباشرةً إلى أنظمة الرواتب

تمكين الموظفين من إدارة الورديات، وتسجيل الدخول والخروج، وطلب الإجازات عبر التطبيق

تبسيط الالتزام بقوانين العمل وتجنب الأخطاء المكلفة باستخدام أدوات الامتثال المدمجة

الاتصال بأنظمة الرواتب والموارد البشرية الشائعة لتبسيط العمليات

قيود النائب 💢 قيود النائب 💢

يمكن أن يزيد السعر لكل مستخدم بسرعة للفرق الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

قد لا تكون إمكانيات إعداد التقارير متقدمة مثل بعض المنافسين

أبلغ بعض المستخدمين عن أوقات تحميل بطيئة ومشاكل بسيطة في الاستخدام أثناء ذروة العمليات

تسعير نائب النائب 💰

الجدولة : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الوقت والحضور : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط : 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا بسعر 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم)

: 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا بسعر 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم) المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات النائب 🌟

G2 : 4.6/5 (أكثر من 310 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 310 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (730+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن النائب؟

يعجبني إمكانية عرض الجداول الزمنية من قبل أعضاء الفريق وكذلك إمكانية تقسيمها إلى مجموعات. مراجع G2 🔗 اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لإدارة القوى العاملة وبرامج إدارة القوى العاملة 5. أسانا (الأفضل لإدارة المشاريع وتعاون الفريق)

via أسانا باستخدام Asana، يمكنك تنظيم كل تفاصيل مشروعك - تحديد المواعيد النهائية، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

في الواقع، إذا كنت بحاجة إلى نظرة عامة عالية المستوى، يمكنك استخدام عرض الجدول الزمني لتصور كيف يتناسب كل شيء معًا.

بدءاً من أتمتة سير العمل إلى التكامل مع أكثر من 300 أداة مثل Slack وGoogle Drive، تم تصميم Asana لتبسيط المشاريع المعقدة.

🧠 هل تعلم: وفقًا لـ استطلاع ديلويت العالمي السنوي للمدراء التنفيذيين في العالم أن 73% من المؤسسات بدأت في استخدام الأتمتة الذكية لتسهيل سير العمل والعمليات التجارية.

أفضل ميزات أسانا ✅

تنظيم المهام بكفاءة مع أولويات واضحة وتحديثات في الوقت الفعلي

دعوة أعضاء الفريق إلى مساحات العمل ومشاركة التقدم المحرز وترك التعليقات على المهام

تصور تقدم المشروع وتحديد المتطلبات المتضاربة بكل سهولة

التواصل مع أكثر من 300 أداة، بما في ذلك Slack وMicrosoft Teams وGoogle Drive

إضافة تفاصيل محددة إلى المهام لتوفير السياق وتتبع التقدم بفعالية

قيود أسانا 💢

على عكس المنافسين، يفتقر Asana إلى ميزات تتبع الوقت الأصلية

يمكن للعدد الهائل من الميزات أن يجعل المهام الأساسية تبدو معقدة بشكل غير ضروري

يمكن تعيين مستخدم واحد فقط لمهمة واحدة، مما قد يعيق التعاون في المسؤوليات المشتركة

تسعير أسانا 💰

شخصي : مجاني

: مجاني مبتدئ : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا 🌟

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Asana؟

واجهة Asana سهلة الاستخدام وبديهية، مما يجعل التنقل في المنصة وأداء مهام محددة أسهل. مراجع G2 6. ريبلينج (الأفضل لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة)

via التموج إذا كنت متخصصًا في الموارد البشرية وتبحث عن أداة لإدارة فريق العمل توحّد بين الموارد البشرية وكشوف الرواتب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الإنفاق، تحقق من Rippling.

يسمح لك نظام Rippling المتكامل بإلحاق موظف جديد ببساطة عن طريق إصدار جهازه وإعداد كشوف مرتباته - كل ذلك في سير عمل واحد.

من أتمتة المهام المتكررة باستخدام "الوصفات" القابلة للتخصيص إلى تنبيهك بشأن مشكلات الامتثال مثل انتهاكات الحد الأدنى للأجور أو الفجوات في الأجور، فهو يقدم حلولاً غالباً ما يغفلها المنافسون.

Rippling أفضل الميزات ✅

الحصول على تنبيهات بشأن مشكلات مثل انتهاكات الحد الأدنى للأجور وثغرات الأجور والثغرات الأمنية

قم بأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام "الوصفات" التي ينشئها المستخدم للاستطلاعات والصيغ المحاسبية والمزيد

إدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات وتكنولوجيا المعلومات والنفقات في منصة واحدة، مما يضمن سلاسة العمليات

إضافة ميزات أو طرح ميزات مع نمو أعمالك أو تعاقداتك

إدارة فرق العمل في أكثر من 140 بلداً باستخدام أدوات كشوف المرتبات والمزايا ونظام معلومات الموارد البشرية

قيود الريبلينغ 💢

يجب أن تلتزم الشركات بخطة مدفوعة دون اختبار البرنامج مباشرةً

تعتمد المنصة على اتصالات التطبيق التي يديرها المستخدم، والتي يمكن أن تكون غير متسقة أو غير مكتملة

يدعم اللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، مما قد يمثل تحدياً للفرق العالمية

تسعير الريبلينج 💰

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الريبلينج 🌟

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5430 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5430 تقييم) Capterra: 4.9/5 (3,390+ تقييمات)

🔗 اقرأ أيضًا: أفضل 20 أداة برمجية لإدارة المهام للارتقاء بسير العمل لديك

7. Homebase (الأفضل للشركات الصغيرة ذات فرق العمل بالساعة)

via القاعدة الرئيسية تنطوي إدارة الموظفين الذين يعملون بالساعة على تحديات فريدة من نوعها - تضارب في الجدولة، وأخطاء في كشوف المرتبات، ومشاكل لا تنتهي حول تبديل المناوبات.

تعمل منصة Homebase على إزالة الفوضى من المعادلة من خلال تقديم منصة شاملة تجمع بين الجدولة وتتبع الوقت وكشوف المرتبات و تحسين تواصل الفريق .

📌 📌مثال: تخيّل أن يطلب أحد أعضاء فريقك تبديل المناوبة، وفي غضون دقائق، تتم الموافقة عليه وتحديثه عبر الفريق - لا رسائل نصية ولا ارتباك. تُبقي Homebase الجميع على نفس الصفحة من خلال تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام، والإشعارات التلقائية، والتحديثات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات #### Homebase ✅

إدارة الجدولة وتتبع الوقت لما يصل إلى 20 موظفًا في موقع واحد بدون تكلفة

تمكين الموظفين من تسجيل الحضور/المغادرة، وعرض الجداول الزمنية، وطلب الإجازات أثناء التنقل

تبسيط تخطيط المناوبات باستخدام القوالب والجدولة التنبؤية والإشعارات في الوقت الفعلي

تحويل الجداول الزمنية إلى شيكات رواتب بسلاسة مع خاصية الإيداع الضريبي المدمجة

إرسال التحديثات وتذكيرات المناوبات وإعلانات الفريق من خلال التطبيق

💡 نصيحة احترافية: مع ClickUp، تجاوز الجدولة الأساسية وتتبع الوقت. استخدم الحقول المخصصة لإضافة تفاصيل مثل "نوع المناوبة" أو "معدل الدفع" أو "حالة الموافقة" مباشرةً في المهام والتكامل بسلاسة مع أنظمة الرواتب لضمان دقة المدفوعات - كل ذلك على منصة واحدة.

قيود قاعدة البيانات الرئيسية 💢

العديد من الوظائف، مثل أدوات التوظيف والامتثال، مقفلة خلف خطط ذات مستوى أعلى

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود خلل في تسجيل الدخول أو الخروج، مما قد يعطل دقة كشوف المرتبات

يخدم في المقام الأول الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مما يحد من قابلية الاستخدام العالمي

تسعير القاعدة الرئيسية 💰

أساسي : مجاني (حتى 20 موظفًا في موقع واحد)

: مجاني (حتى 20 موظفًا في موقع واحد) الأساسية : 20 دولارًا شهريًا لكل موقع

: 20 دولارًا شهريًا لكل موقع بالإضافة : 48 دولاراً/شهرياً لكل موقع

: 48 دولاراً/شهرياً لكل موقع الكل في واحد: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات #### Homebase 🌟

G2 : 4.2/5 (أكثر من 110 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (1,060+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Homebase؟

يعجبني أنه يرسل رسائل بريد إلكتروني وإشعارات نصية عندما يتم إنشاء جدول جديد أو تغيير. مراجع G2 8. BambooHR (الأفضل لحلول الموارد البشرية الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة)

via BambooHR على غرار Rippling، يتيح لك BambooHR التعامل مع التعيينات الجديدة، والتسجيل، وتشغيل كشوف المرتبات على منصة واحدة سهلة التنقل.

سواء كان الأمر يتعلق بتقليل عملية المزايا التي تستغرق ثلاثة أسابيع إلى يومين فقط أو توفير 20,000 دولار سنوياً من خلال كشوف الرواتب الآلية، فإن المنصة تُمكِّن الشركات من التركيز أكثر على الأشخاص وأقل على الأعمال الورقية.

BambooHR أفضل الميزات ✅

تدمج كشوف المرتبات وتتبع الوقت والمزايا وإدارة الأداء في واجهة واحدة

يسمح للموظفين بالوصول إلى معلوماتهم وتحديثها، وأتمتة الموارد البشرية إدارة عبء العمل يقدم مجموعة متنوعة من التقارير القابلة للتخصيص لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات

يبسط عملية التوظيف والتعيين من خلال وظيفة ATS المدمجة

تبسيط عملية التأهيل من خلال التوقيعات الإلكترونية وحزم الترحيب

قيود BambooHR 💢 قيود BambooHR

تفاصيل التسعير غير متاحة بسهولة وتتطلب الاتصال بفريق المبيعات

إدارة كشوف المرتبات والمزايا متاحة فقط للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها

لا يتم تضمين تتبع الوقت في الحزمة الأساسية ويتطلب تكلفة إضافية

💡 نصيحة احترافية: هل جربت BambooHR، ولكن هل تبحث عن بعض البدائل؟ إليك تجربتنا عن أفضل 10 بدائل ل BambooHR لفرق الموارد البشرية

تسعير BambooHR 💰

التسعير المخصص

BambooHR التقييمات والمراجعات 🌟

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,420 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,420 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,980+ تقييم)

9. Buddy Punch (الأفضل لتتبع الوقت والمساءلة البسيطة)

عبر بادي بانش لا ينبغي أن تبدو إدارة ساعات عمل الموظفين وكأنها فك شيفرة، ويضمن لك Buddy Punch ألا يحدث ذلك.

تم تصميم هذه المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تبسّط تتبع الوقت والجدولة وتكامل كشوف المرتبات.

إليك كيفية عملها: يجعل Buddy Punch من السهل مراقبة ساعات العمل باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والسياج الجغرافي والتحقق من كاميرا الويب.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر تتبع الموقع والجداول الزمنية الآلية التي تتكامل مباشرةً مع أنظمة الرواتب مثل QuickBooks وPaychex.

أفضل ميزات تطبيق Buddy Punch ✅

يمكن للموظفين تسجيل الحضور/المغادرة باستخدام رموز QR أو كاميرات الويب أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

وضع قيود تعتمد على الموقع الجغرافي لمنع الاحتيال في تسجيل الوقت

تلقي إشعارات عن ساعات العمل الإضافية أو اللكمات الفائتة

الاتصال بسلاسة مع برامج كشوف المرتبات الرئيسية مثل QuickBooks وADP

إنشاء جداول زمنية مفصَّلة وملخصات الرواتب

قيود لكمات الأصدقاء 💢 قيود لكمات الأصدقاء 💢

يتطلب اتصالاً بالإنترنت لتسجيل الدخول والخروج

الدردشة المباشرة متاحة فقط من الاثنين إلى الجمعة

تفتقر تطبيقات الجوال إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### بادي بانش بادي 💰

البداية : 4.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم + 19 دولارًا رسوم أساسية

: 4.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم + 19 دولارًا رسوم أساسية محترف : 5.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم + 19 دولارًا كرسوم أساسية

: 5.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم + 19 دولارًا كرسوم أساسية المؤسسات: 10.99$/شهرياً لكل مستخدم + 19$ رسوم أساسية

تقييمات ومراجعات بودي بانش 🌟

G2 : 4.8/5 (280+ تقييم)

: 4.8/5 (280+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1030+ تقييمات)

🔗 اقرأ أيضًا: أصبحت إدارة الوقت سهلة: بناء جدولك الأسبوعي المثالي

10. Monday.com (الأفضل لإدارة المشاريع سهلة الاستخدام)

via Monday.com لنفترض أن فريقك يكافح لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. باستخدام موقع monday.com، يمكنك تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان ولوحات المعلومات المخصصة مع أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت.

🍪 مكافأة: واجهة السحب والإفلات تجعل من السهل تنظيم سير عملك دون الحاجة إلى خلفية تقنية.

لاحظ أن الميزات المتقدمة مثل تتبع الوقت ومخططات جانت لا تتوفر إلا في الخطط ذات المستوى الأعلى.

monday.com أفضل الميزات ✅

تخصيص لوحات مشروعك لتناسب احتياجاتك الدقيقة

تتبع أداء الفريق مع أكثر من 15 خيار عرض، بما في ذلك المخططات والجداول

وضع قواعد للإشعارات وتغييرات الحالة وتعيين المهام

مشاركة اللوحات مع أصحاب المصلحة الخارجيين وترك تعليقات لأعضاء الفريق

ابدأ بشكل أسرع مع مهام سير العمل المصممة مسبقاً

قيود موقع #### monday.com 💢

مناسب فقط للفرق الصغيرة (حتى مستخدمين اثنين)

الخطط الأساسية تفتقد الميزات المتقدمة

تتطلب وقتًا لإتقان خيارات التخصيص

أقل وظيفية مقارنة بإصدار سطح المكتب

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن طريقة سهلة لتتبع وقتك؟ تحقق من قائمتنا المنسقة لـ 10 قوالب مجانية لتتبع وقت المشروع

monday.com التسعير 💰

الخطة المجانية : للأفراد والفرق الصغيرة (حتى 2 مستخدمين كحد أقصى)

: للأفراد والفرق الصغيرة (حتى 2 مستخدمين كحد أقصى) الخطة الأساسية : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة القياسية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: تسعير مخصص

monday.com التقييمات والمراجعات 🌟

G2 : 4.7/5 (أكثر من 12500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 12500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن monday.com؟

لقد أعجبتني إمكانيات التكامل أيضًا، إلى جانب تقديم الكثير من التكامل بدون تعليمات برمجية مع منصات مثل CognitoForms و Gmail و Slack و Twilio وغيرها. مراجع G2 11. Hubstaff (الأفضل للإنتاجية وتتبع الوقت)

via هبستاف تخيّل حلاً لا يتتبع ساعات العمل فحسب، بل يشير أيضاً إلى أوجه القصور في الوقت الفعلي - Hubstaff يفعل ذلك بالضبط.

إنه يلبي احتياجات فرق العمل المكتبية والبعيدة والمختلطة، ويقدم ميزات تضمن تتبع الوقت بدقة وإحصاءات الإنتاجية.

وإذا كنت ترغب في تتبع مراقبة النشاط التفصيلي، والتقاط لقطات الشاشة، وعناوين URL، والتطبيقات المستخدمة خلال ساعات العمل - خمن ذلك بشكل صحيح - فإن هابستاف يوفر لك ذلك.

أفضل ميزات Hubstaff ✅

تتبّع ساعات العمل على سطح المكتب والويب والجوال وامتداد كروم

يراقب ضغطات المفاتيح، ويلتقط لقطات الشاشة، ويتتبع استخدام التطبيق/URL للمساءلة

يعمل على أتمتة كشوف المرتبات وإنشاء فواتير العميل بناءً على ساعات العمل التي تم تتبعها

يوفر تقارير مفصّلة لتحديد أوجه القصور وتحسينها تخصيص الموارد يتتبع المواقع للفرق الميدانية، على الرغم من أن الوظيفة يمكن أن تكون أكثر قوة



قيود Hubstaff 💢 قيود Hubstaff 💢

لا يمنع الموظفين من تسجيل حضورهم خارج مواقع العمل

لا يمكن إضافة تفاصيل المشروع أو الموقع إلى الورديات، مما يحد من المرونة

ميزات مثل تتبع فترات الاستراحة وقواعد العمل الإضافي في تطبيق الهاتف المحمول أقل فعالية مقارنة بأدوات سطح المكتب

الميزات المتقدمة مثل عمليات التكامل غير المحدودة وإعداد التقارير المتعمقة مقفلة وراء الخطط المميزة

تسعير #### Hubstaff 💰

المبتدئين : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم النمو : 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم فريق : 10.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 25.00 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### Hubstaff 🌟

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hubstaff؟

عملية الأذونات واضحة ومباشرة، ويقوم التطبيق بعمل ممتاز في توضيح البيانات التي يتم جمعها، لذلك لا أحتار أبدًا في كيفية عملها. مراجع G2 🔗 اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية لجدول العمل في Excel و ClickUp 12. جوستو (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

via جوستو يعتني Gusto بجميع مشاكل الموارد البشرية المعتادة: إدارة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا دون عناء، وإعداد الموظفين الجدد.

سواء كنت قد بدأت للتو أو توسعت، فإن Gusto يبسط الأمور الصعبة - مثل الضرائب والمزايا والامتثال - حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا: تنمية أعمالك وإسعاد فريقك.

أفضل ميزات #### Gusto ✅

تشغيل كشوف المرتبات ببضع نقرات فقط مع حسابات ضريبية وإيداعات ضريبية متكاملة

يشمل التأمين الصحي وخطط التقاعد والامتيازات المالية، بدون رسوم وسيط إضافية

تبسيط العمليات من خلال تتبع الوظائف، وقوائم المراجعة المخصصة للإعداد، وسير العمل بدون أوراق

يمكن للموظفين الوصول إلى قسائم الرواتب وإدارة المزايا واستخدام تطبيق Gusto Wallet للأدوات المالية

تواصل مع تطبيقات الأعمال الرائدة لتتبع الوقت والمحاسبة وغير ذلك الكثير

قيود #### قيود Gusto 💢

تتضاعف أسعار الباقات بين المستويات، مما يحد من القدرة على تحمل التكاليف للشركات الصغيرة

أدوات مهمة مثل تنبيهات الامتثال متاحة فقط في الخطة الأغلى ثمناً

تزايد التقارير عن بطء أوقات الاستجابة والمشكلات التي لم يتم حلها

التغطية متوفرة في 38 ولاية وواشنطن العاصمة فقط

يدعم التطبيق الموظفين فقط، مما يترك أصحاب العمل بدون وظائف الهاتف المحمول

تسعير #### غوستو 💰

بسيط : 40 دولارًا شهريًا + 6 دولارات لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا + 6 دولارات لكل مستخدم بالإضافة : 80 دولارًا في الشهر + 12 دولارًا لكل مستخدم

: 80 دولارًا في الشهر + 12 دولارًا لكل مستخدم بريميوم: 180$/شهرًا + 22$ لكل مستخدم

Gusto التقييمات والمراجعات 🌟

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🔗 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك لتحسين إنتاجية الموظفين ونجاح إدارة المشاريع

13. عندما أعمل (الأفضل لأماكن العمل القائمة على النوبات)

عبر عندما أعمل لنفترض أنه يوم الجمعة بعد الظهيرة، ولا يزال فريقك يتدافع لوضع اللمسات الأخيرة على نوبات الأسبوع المقبل. الرسائل النصية تتطاير، ورسائل البريد الإلكتروني تتراكم، وأنت تتساءل عما إذا كانت هناك طريقة أفضل.

هذا هو المكان الذي يجعل الأمور أفضل عندما أعمل.

تجعل المنصة من السهل جداً جدولة المناوبات وتتبع الوقت وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. سواء كنت تدير مقهى صاخباً أو متجراً للبيع بالتجزئة أو منشأة رعاية صحية، فإن عندما أعمل تساعدك المنصة على توفير ساعات العمل الإداري.

🧠 هل تعلم: وفقًا لـ مكتب إحصاءات العمل (BLS) اعتبارًا من فبراير 2023، دفعت 43% من المؤسسات الخاصة الأمريكية أجور موظفيها كل أسبوعين، مما يجعلها أكثر فترات الأجور شيوعًا. وهذا يجعل الجدولة مهمة هامة لموظفي الموارد البشرية.

عندما أعمل أفضل الميزات ✅

إنشاء جداول عمل كاملة تلقائياً بنقرة واحدة

يمكن للموظفين تبديل المناوبات، ويتم إخطار المديرين على الفور

مراسلة مدمجة لمحادثات 1:1 أو محادثات جماعية للحفاظ على توافق الجميع

جدولة وتتبع الوقت والتواصل مباشرةً من تطبيقات الأجهزة المحمولة

إدارة ميزانيات العمالة وتقليل التكاليف باستخدام أدوات تنبؤية

عندما أعمل القيود 💢

لا يوجد دعم عبر الهاتف وساعات محدودة للدردشة المباشرة

عدم القدرة على مراقبة مهام محددة أو أنواع العمل بالساعة

قد تتطلب بعض احتياجات الجدولة المتقدمة حلولا يدوية

عندما أعمل على التسعير 💰

الأساسيات 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

عندما أعمل التقييمات والمراجعات 🌟

G2 : 4.3/5 (290+ تقييم)

: 4.3/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,100+ تقييم)

أدوات إضافية مفيدة

فيما يلي قائمة ببدائل Connecteam الإضافية التي لم تصل إلى قائمة أفضل 13 أداة لدينا ولكنها يمكن أن تكون مفيدة جداً لفرقك:

7 ورديات : يركز على جدولة المطاعم مع ميزات مثل إدارة المناوبات وتتبع الوقت والتنبؤ بتكلفة العمالة. يتكامل بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع لتبسيط العمليات

: يركز على جدولة المطاعم مع ميزات مثل إدارة المناوبات وتتبع الوقت والتنبؤ بتكلفة العمالة. يتكامل بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع لتبسيط العمليات Personio : مصمم خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يوفر تتبع الوقت المتوافق مع القانون، وإدارة بيانات الموظفين، ومعالجة كشوف المرتبات، وأدوات التوظيف

: مصمم خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يوفر تتبع الوقت المتوافق مع القانون، وإدارة بيانات الموظفين، ومعالجة كشوف المرتبات، وأدوات التوظيف زينيا: متخصص في إدارة القوى العاملة في الخطوط الأمامية مع ميزات إدارة المهام والتواصل وتتبع الأداء. يوفر تدفقات عمل قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي لتعزيز الإنتاجية

انقر أقل، أنجز أكثر: ClickUp ينجز المهام سبعة من كل عشرة مديرين يعتقدون أن تكنولوجيا مراقبة الموظفين تحسّن الأداء. في تناقض صارخ، يقول 72% من الموظفين أن لها تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا، وفي بعض الحالات، تعيق الإنتاجية بالفعل.

إليك هذه الفكرة الجريئة: ماذا لو بدأ موظفوك النجوم في الأداء فجأة في تفويت المواعيد النهائية؟

انظر، لا ينبغي أن تشعر أن تتبع الوقت لا ينبغي أن يشعرك بأنك تراقب الأخ الأكبر يراقبك. فالهدف ليس مراقبة كل حركة بل استخدام أدوات ذكية تساعد على تحقيق التوازن بين أعباء العمل ومنع الإرهاق والحفاظ على مشاركة الفريق بأكمله وإنتاجيته.

تتفوق ClickUp من خلال تقديم أدوات مثل جدولة السحب والإفلات ومخططات جانت، مما يجعل التخطيط سهلاً وقابلاً للتكيف. يسمح لك نظام إدارة المهام القابل للتخصيص بتخصيص مهام سير العمل من خلال القوائم المنسدلة وقوائم المراجعة ومراحل التقدم، مما يلبي الاحتياجات الفريدة لفريقك.

ثم هناك ميزات التحرير في الوقت الفعلي مثل المستندات واللوحات البيضاء، مما يحافظ على توافق الجميع حتى في الإعدادات البعيدة.

عندما تدير فرق العمل، لا يتعلق الأمر بإضافة المزيد من الأدوات، بل يتعلق باختيار الأداة المناسبة. اشترك في ClickUp اليوم!