قد تبدو وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها سيل مستمر من اللحظات العابرة، ولكن كل تفاعل هو فرصة للتواصل. وسواء كان تعليقًا أو إشارة أو رسالة مباشرة، فإن عملاءك يتحدثون ويشاركون ويتوقعون ردودًا سريعة.

ولكن لنكن صادقين - إن مواكبة كل ذلك عبر منصات متعددة يمكن أن يشعرك بالإرهاق.

وهنا يأتي دور أدوات إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي. فهي تساعدك على تجاوز مجرد الاستجابة إلى بناء علاقات ذات مغزى وولاء.

قم بصياغة المنشورات، وتخطيط تقويم المحتوى، ومراقبة مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي في أداة واحدة مع ClickUp!

في منشور المدونة هذا، سنستكشف أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاركة والتواصل مع جمهورك بالطريقة التي تريدها. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

ابدأ في تعزيز تفاعل الجمهور مع أدوات إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي الأفضل تقييمًا:

كليك أب (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي) Salesforce Social Studio (الأفضل لحلول إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة) HubSpot CRM (الأفضل لأتمتة التسويق والمبيعات المتكاملة) Zoho CRM (الأفضل لإدارة الوسائط الاجتماعية بأسعار معقولة ومتعددة الاستخدامات) Sprout Social (الأفضل لميزات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي القوية) نيمبل (الأفضل لإدارة العلاقات والاستماع الاجتماعي) أجورابولس (الأفضل لجدولة الوسائط الاجتماعية والتحليلات سهلة الاستخدام) Hootsuite (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي متعددة المنصات) مخزن مؤقت (الأفضل لجدولة المنشورات البسيطة والفعالة) Pipedrive (الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء الاجتماعية التي تركز على المبيعات)

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ما هو إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي؟

إدارة علاقات العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو نظام يدمج منصات التواصل الاجتماعي مع أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لمراقبة تفاعلات العملاء وإشراكهم وإدارتها.

هذه الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي تُمكّن الأدوات الشركات من تتبع محادثات وسائل التواصل الاجتماعي، والرد على استفسارات العملاء، وتحليل مقاييس التفاعل. كما أنها تحتفظ بسجل موحد لتفاعلات العملاء عبر القنوات المختلفة.

يعمل هذا التكامل على تسهيل التواصل، وتحسين خدمة العملاء، وبناء علاقات أقوى بناءً على الرؤى المستمدة من نشاط وسائل التواصل الاجتماعي.

🧠 حقيقة ممتعة: 96% من قادة الأعمال يتوقعون دمج البيانات الاجتماعية في إدارة علاقات العملاء في شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لإدارة علاقات العملاء الاجتماعية.

لماذا تعتبر إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي مهمة للمسوقين الرقميين؟

تسد إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي الفجوة بين المنصات الاجتماعية وأنظمة إدارة علاقات العملاء. فهي توفر للمسوقين الرقميين طريقة قوية للتفاعل مع الجماهير وتحليل السلوك وبناء اتصالات دائمة.

إليك سبب وجوب البدء في استخدام أداة إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي. 📃

تجمع البيانات بشكل مركزي: تجمع بين معلومات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة علاقات العملاء في عرض مركزي واحد

تجمع بين معلومات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة علاقات العملاء في عرض مركزي واحد تدفق الاتصالات: تتيح لك الأداة إدارة التفاعلات عبر منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وX من واجهة واحدة

تتيح لك الأداة إدارة التفاعلات عبر منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وX من واجهة واحدة يتتبع التحليلات: يتتبع مقاييس الأداء مثل التحويلات وحركة المرور وتفاعلات المستخدمين

يتتبع مقاييس الأداء مثل التحويلات وحركة المرور وتفاعلات المستخدمين تحلل مشاعر العملاء: تراقب الأداة الإشارات والتعليقات على العلامة التجارية في الوقت الفعلي لقياس انطباعات الجمهور

تراقب الأداة الإشارات والتعليقات على العلامة التجارية في الوقت الفعلي لقياس انطباعات الجمهور تخصيص الحملات: تساعد أداة إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي في تصنيف العملاء بناءً على الخصائص الديموغرافية أو السلوكيات السابقة للتسويق المخصص وتتيح إجراء اختبارات A/B لتحديد ما هو الأفضل

🔍 هل تعلم؟ 31% من الأشخاص يتابعون بنشاط صفحات الشركات على فيسبوك، ويمكن لـ 64% منهم تسمية الشركات النشطة على المنصة. وهذا يثبت كيف تعزز إدارة علاقات العملاء الاجتماعية من ظهور العلامة التجارية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي؟

إن اختيار الأداة المناسبة لإدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي يصنع استراتيجيتك أو يفسدها. مع وجود العديد من الأدوات المتاحة، يجب عليك التركيز على ميزات محددة تتوافق مع أهدافك وسير عملك. من إمكانيات تكامل الوسائط الاجتماعية إلى التحليلات والأتمتة، فإن معرفة ما يجب تحديد أولوياته هو المفتاح لإيجاد حل يحقق النتائج.

دعنا نلقي نظرة على ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار أداة إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي. 💁

ملفات تعريف شاملة للعملاء: اختر أداة إدارة علاقات العملاء التي تدمج البيانات من التفاعلات الاجتماعية وسجل الشراء وغير ذلك لبناء ملفات تعريف مفصلة للعملاء من أجل التواصل المخصص

اختر أداة إدارة علاقات العملاء التي تدمج البيانات من التفاعلات الاجتماعية وسجل الشراء وغير ذلك لبناء ملفات تعريف مفصلة للعملاء من أجل التواصل المخصص أدوات توليد العملاء المحتملين: ابحث عن الميزات التي تلتقط العملاء المحتملين من تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على رعاية العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية

ابحث عن الميزات التي تلتقط العملاء المحتملين من تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على رعاية العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية دعم التفاعل متعدد القنوات: تأكد من أن إدارة علاقات العملاء توحد التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة للحصول على رؤية متماسكة لتفاعلات العملاء

تأكد من أن إدارة علاقات العملاء توحد التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة للحصول على رؤية متماسكة لتفاعلات العملاء أدوات الردود السريعة والاستجابة السريعة: إعطاء الأولوية للأدوات مع القدرة على الرد على الاستفسارات والتعليقات في الوقت الفعلي

أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تصبح فوضوية للغاية مع كل الرسائل والإشارات المتبادلة. يمكن أن يساعد نظام إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي في إضفاء بعض النظام على هذه الفوضى من أجل علاقات أفضل مع العملاء.

لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير، إليك تقريراً عن أفضل 10 أدوات. 👀

1. كليك أب (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي) انقر فوق

وهو تطبيق كل شيء للعمل، يتصدر قائمتنا لأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي. مع ميزات مثل إدارة المهام وتقويمات المحتوى وأدوات التعاون, الحل التسويقي من ClickUp يتيح لك تخطيط الحملات وتنفيذها وتتبعها بفعالية.

ClickUp Brain

أنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي ونقحه دون عناء باستخدام ClickUp Brain

ومساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp, ClickUp Brain يهتم بإنشاء محتوى إبداعي. أدخل تفاصيل حملتك، وتفضيلاتك، ودليل نمط العلامة التجارية، والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، ودع Brain ينشئ محتوى مخصصًا لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك على الفور. يمكنك بعد ذلك تعديله وتنقيحه بشكل أكبر باستخدام ميزات التحسين المدمجة.

النقر فوق الأتمتة أتمتة ClickUp أداة قوية تساعد على تبسيط سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية. يمكنك استخدامها لتعيين المهام تلقائيًا، وتحديث الحالات، وإرسال الردود عبر البريد الإلكتروني، وتتبع تقدم الحملة.

أتمتة المهام المتكررة مثل تتبع الإشارات باستخدام أتمتة ClickUp

هذه الميزة مفيدة للشركات التي تتطلع إلى تقليل المهام اليدوية وتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة.

لوحات معلومات ClickUp Dashboards

احصل على رؤى لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لوحات معلومات ClickUp ممتازة لتتبع مقاييس الوسائط الاجتماعية في موقع مركزي واحد. سواء كنت تراقب التفاعل، أو تتبع نمو المتابعين، أو مراجعة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي ، تسهّل لوحات المعلومات عرض المقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، عند إطلاق حملة تسويقية جديدة، يمكنك استخدام لوحة التحكم المخصصة لتتبع أداء كل منشور على المنصة، والمنصة التي تحقق أكبر قدر من التفاعل، وكيفية نمو قاعدة المتابعين.

التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين باستخدام ClickUp Chat انقر فوق الدردشة يدمج التواصل مباشرةً في المهام وإدارة المشاريع، مما يجعله مثاليًا لإدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلات العملاء بفعالية على نطاق واسع.

لا داعي للتبديل بين السياقات؛ فخاصية ClickUp Chat تجعل كل شيء مركزيًا في مساحة واحدة، مما يسمح للفرق بالحفاظ على التنظيم والإنتاجية. يمكن ربط دردشاتك بمساحات أو مجلدات أو قوائم محددة في ClickUp، مما يوفر سياقاً لحملات وسائل التواصل الاجتماعي أو سلاسل تفاعلات العملاء.

📮ClickUp Insight: تقريبًا 20% من المحترفين الذين شملهم استطلاعنا يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يومياً. يمكن أن يشير هذا الحجم الكبير إلى وجود فريق يعج باستمرار بالتبادلات السريعة - وهو أمر رائع للسرعة ولكنه أيضًا مهيأ للإفراط في التواصل.

باستخدام أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل ClickUp Chat، يتم ربط محادثاتك دائمًا بالمهام الصحيحة، مما يعزز الرؤية ويقلل من الحاجة إلى عمليات المتابعة غير الضرورية.

جرّب ClickUp مجاناً

ال قالب ClickUp CRM هو أداة قوية لتبسيط إدارة علاقات العملاء للشركات من جميع الأحجام. يوفر منصة مركزية لتتبع المبيعات وإدارة تفاعلات العملاء ورعاية العملاء المحتملين.

نموذج CRM الخاص بـ ClickUp

يتيح لك هذا القالب تتبع العملاء المحتملين والفرص من خلال خطوط الأنابيب، وتنظيم معلومات الاتصال، وتحديد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp لإنشاء خطة موحدة لجميع قنواتك الاجتماعية، ودعم تعاون الفريق، وتنظيم أفكار المحتوى لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.

أفضل ميزات #### ClickUp

قيود #### ClickUp

منحنى التعلم الحاد

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة على المتصفح وإصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أفكر في ClickUp كأداة يمكن زيادتها لتلبية أي احتياج تقريبًا ويمكن تنفيذها بقليل من الاحتكاك. يمكنك استخدامه كإدارة علاقات العملاء مع النماذج، أو نظام إدارة المهام، أو تقويم للمحتوى مع إمكانية الموافقة، أو ويكي أو حتى ميزات المستندات كمجلة مع خطوات قابلة للتنفيذ. تضمن الميزات التي تسمح بالخصوصية، وإنشاء مساحات عمل ومجلدات متعددة، وصول الأشياء التي أريد مشاركتها إلى الشخص المناسب فقط. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 2. لاحقًا

Later عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لتبسيط جدولة المحتوى وتعزيز حضور علامتك التجارية على الإنترنت. تتيح لك واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام تخطيط المنشورات وجدولتها عبر منصات متعددة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTwitter وPinterest. يوفر تقويم المحتوى المرئي نظرة عامة واضحة على المنشورات المجدولة، مما يسهّل تخطيط المحتوى بكفاءة.

ومن أبرز ما يميزها مكتبة الوسائط، التي تمكّن المستخدمين من تخزين الصور ومقاطع الفيديو وتنظيمها وتصنيفها لاستخدامها في المستقبل. تضمن هذه الميزة، بفضل الملاحظات والتسميات وخيارات الوسائط المميزة بنجوم، سهولة الوصول إلى جميع أصول الوسائط وإدارتها.

أفضل الميزات اللاحقة

تخطيط المنشورات وجدولتها في تقويم محتوى مرئي مع واجهة سحب وإفلات بسيطة

اكتساب رؤى حول مقاييس الوصول والانطباعات والمشاركة لتحسين استراتيجيات التواصل الاجتماعي

إنشاء صفحة هبوط مخصصة ل Linkin.bio على Instagram مع صور قابلة للنقر لزيادة عدد الزيارات من منشورات Instagram

قيود لاحقة

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة خططًا ذات مستوى أعلى، مما يحد من الوظائف للمستخدمين الأساسيين

قد لا تدعم المنصة جميع قنوات التواصل الاجتماعي بشكل متساوٍ، مما قد يحد من احتياجات بعض المستخدمين

أسعار لاحقة

المبتدئين: 25$/شهرًا

25$/شهرًا النمو: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر متقدم: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الوكالة: 200 دولار/شهر

200 دولار/شهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لاحقة

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 390 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Later؟

يسهّل تطبيق Later تنظيم المحتوى الخاص بنا ونشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا مسبقًا. أحب أن أقوم بتجميع هذه المهمة وأستخدمه في وقت لاحق منذ عدة سنوات حتى الآن. إنه بسيط بما يكفي لعدم تعقيد المهمة ولديه ما يكفي من الأدوات والخيارات لجعلها سريعة وسهلة. مراجعة Capterra 🔍 هل تعلم؟ يمكن لإدارة علاقات العملاء الاجتماعية أن تعزز بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء وتشجيع الممارسات التجارية المستدامة القائمة على القيمة.

3. HubSpot CRM (الأفضل لأتمتة التسويق والمبيعات المتكاملة)

عبر هبسبوت يساعد HubSpot CRM الشركات على إدارة تفاعلات العملاء عبر منصات مختلفة. تتيح أدوات التسويق المتكاملة للمستخدمين التفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مع تتبع الأداء عبر التحليلات في الوقت الفعلي.

يعمل صندوق الوارد العالمي للمنصة على تركيز الرسائل من منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، مما يمكّن الفرق من الاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل HubSpot CRM على أدوات الأتمتة، مثل روبوتات الدردشة، لتحسين جهود التواصل في نقاط الاتصال الأولية.

أفضل ميزات HubSpot CRM

إرسال وتتبع وتلقي إشعارات رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من CRM

احصل على ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، وجدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحات مقصودة لدعم توليد عملاء محتملين شاملين

قيود HubSpot CRM

تحتاج إلى شراء وظيفة تسويقية إضافية باهظة الثمن لإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية إلى العملاء

لا يوجد خيار لرواد الأعمال أو التجار الوحيدين

تسعير HubSpot CRM

مجانًا

Sales Hub Starter: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sales Hub Professional: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: خيارات قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي المجانية

4. Zoho CRM (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار معقولة ومتعددة الاستخدامات)

عبر زوهو CRM يعمل Zoho CRM على تعزيز مشاركة العملاء وتحسين عمليات المبيعات. كونه برنامج تسويق CRM ، فهو يوفر رؤية شاملة لتفاعلات العملاء عبر القنوات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مشاركة مخصصة وذات مغزى.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد الشركات على تنفيذ إدارة علاقات العملاء استراتيجيات من خلال التواصل المباشر مع العملاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز المحادثات المؤثرة في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Zoho CRM

تواصل مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، لتعزيز التنوع

استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Zia وChatGPT لصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد الاختناقات

احصل على رؤى قوية من خلال أدوات إعداد التقارير والتنبؤ المتقدمة لتحليل مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين الاستراتيجيات

قيود زوهو CRM

تأخر تطبيق الهاتف المحمول وعدم تحميل التغييرات التي تم إجراؤها في إصدار سطح المكتب

يفتقر إلى خيار المراسلة ثنائية الاتجاه

تسعير Zoho CRM

عادي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استخدم روبوتات الدردشة على منصات مثل Facebook Messenger أو Instagram للإجابة عن الأسئلة الشائعة وتوجيه العملاء، مما يوفر الوقت مع توفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

5. سبراوت سوشيال (الأفضل لميزات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي القوية)

عبر سبراوت سوشيال يجمع Sprout Social، المعروف بواجهته سهلة الاستخدام، بين إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك العملاء والتحليلات لتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

يعمل صندوق الوارد الموحّد على تبسيط التواصل مع العملاء، وأتمتة الردود، وتحديد أولويات الرسائل، وضمان سرعة حل المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Salesforce، مما يعزز قدرته على التكيف مع حزم التكنولوجيا المتنوعة و استراتيجيات إدارة علاقات العملاء .

أفضل ميزات #### Sprout Social أفضل الميزات

تحسين كفاءة فريق الرعاية من خلال الملخصات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي واكتشاف الحاجة إلى الاستجابة

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي للتواصل مع العملاء من خلال الردود البديلة

احصل على منصة مركزية للتعاون الداخلي والرؤى الشاملة للعملاء

قيود سبروت سوشيال

لا يمكنك تكرار المنشورات أو إضافة التعليق الأول إلى منشور أثناء الجدولة. لا يمكن جدولة المواضيع أيضًا

لا يحتوي على وظيفة التصفية الجغرافية عبر جميع القنوات

تسعير Sprout Social

قياسي: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سبراوت سوشيال

G2: 4.4/5 (أكثر من 3,5000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 3,5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sprout Social؟

منصة جدولة اجتماعية سهلة الاستخدام والفهم ومثالية للمبتدئين والمتمرسين في مجال التواصل الاجتماعي. توفر رؤى وتحليلات ممتازة للمساعدة في تحسين النمو الاجتماعي وفهم كيفية أداء بعض المنشورات. من السهل جداً إدارة ملفات تعريف اجتماعية متعددة في آن واحد، وهو أمر ضروري لأي شركة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. مراجعة Capterra 🧠 حقيقة ممتعة: أول موقع تواصل اجتماعي كان موقع Six Degrees، الذي أنشئ عام 1997. وقد سمح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف، والتواصل مع الأصدقاء، وإرسال الرسائل، ووضع الأساس للمنصات المستقبلية.

6. Nimble (الأفضل لإدارة العلاقات والاستماع الاجتماعي)

عبر نيمبل Nimble هو إدارة علاقات العملاء التعاونية منصة تبسّط المشاركة وتحسّن التواصل التجاري. يتيح تصميمها البديهي للفرق تتبع المحادثات وتعيين تذكيرات المتابعة ومراجعة مقاييس المشاركة.

ومن أبرز ما يميزها لوحة معلومات صفحة اليوم، والتي تمنحك لمحة واضحة عن أولوياتك اليومية، بما في ذلك خطوط المبيعات وأحداث التقويم ومقاييس أداء البريد الإلكتروني. وبفضل ميزات مثل تتبع معدل الفتح الأعلى وتحليل التعليقات في الوقت الفعلي، يمكنك تخصيص اتصالاتك للتواصل بشكل أفضل مع جمهورك.

أفضل الميزات الذكية

مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وتكامل البريد الإلكتروني مع Google و Microsoft 365

تخصيص سجلات جهات الاتصال ولوحة معلومات صفحة اليوم حسب تفضيلاتك

تطبيق قوالب سير العمل والرسائل الجماعية وتسلسل الرسائل والأتمتة لزيادة الكفاءة

توقّع العملاء المحتملين باستخدام ميزات مطابقة الملف الشخصي الاجتماعي التي تعثر على المعلومات الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين

قيود ذكية

تقدم Nimble خططًا لما يصل إلى 1,000 رسالة شهريًا، ولكن الحد اليومي يعتمد على مزود البريد الإلكتروني الخاص بك

يتضمن حساب Nimble الأساسي مساحة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت فقط لكل مقعد

أسعار Nimble

القياسي: 29.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimble

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة تم إنشاء أول رمز تعبيري في عام 1999 بواسطة شيغيتاكا كوريتا، الذي صمم 176 حرفًا للمساعدة في جعل التواصل الرقمي أكثر تعبيرًا. واليوم، هناك أكثر من 3000 رمز تعبيري مستخدم عبر المنصات!

7. أجورابولس (الأفضل لجدولة وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام)

عبر أجورابولس يساعدك Agorapulse على النشر المباشر على شبكات مثل TikTok وInstagram Reels، مما يتيح لك دمج محتوى الفيديو القصير في استراتيجيتك. يوفر إمكانات استماع اجتماعية متقدمة، مما يساعدك على مراقبة الكلمات الرئيسية في المجال وأنشطة المنافسين بسهولة

يتكامل مباشرةً مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و HubSpot لتعزيز الشفافية والتنسيق بين تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود إدارة علاقات العملاء.

أجورابلس أفضل الميزات

عزز رسائلك على وسائل التواصل الاجتماعي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين باستخدام Advocacy by Agorapulse

عزز تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى أفضل باستخدام مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة

تتبع الإشارات وحجم المشاعر واتجاهات التفاعل مع ميزة الاستماع الاجتماعي

قيود أجورابلس

يجب تخصيص المنشورات للتطبيقات المختلفة

في حالة نشرها مباشرةً على تطبيقات مثل Instagram وFacebook، لا تعرض المنصة مقاييس ما بعد المشاركة

تسعير أجورابولس

مجانًا

قياسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أغورابلس

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: حفز العملاء على مشاركة مراجعات منتجاتك أو شهاداتهم أو صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. شارك منشوراتهم لتعزيز مشاركة المجتمع.

8. هوتسويت (الأفضل لإدارة الوسائط الاجتماعية متعددة المنصات)

عبر هوتسويت Hootsuite هو إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي منصة ذات وظائف قوية لإدارة علاقات العملاء. تتيح لك مراقبة محادثات وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع العملاء وتحليل البيانات من خلال تقارير واضحة وفعالة.

وتتتبع أدوات الاستماع الاجتماعي الخاصة بها الإشارات إلى العلامة التجارية والكلمات الرئيسية في المجال ونشاط المنافسين للمساعدة في فهم مشاعر العملاء واتجاهات السوق. كما يقدم Hootsuite أيضًا ميزات الأتمتة مثل الردود التلقائية، والردود المحفوظة، والعلامات والتعيينات التلقائية.

أفضل ميزات Hootsuite

إدارة جميع حساباتك الاجتماعية من واجهة واحدة، مما يتيح لك جدولة ونشر وتحليل بسهولة

راقب الكلمات الرئيسية والإشارات والوسوم لتبقى على اطلاع على مشاعر العلامة التجارية واتجاهات الصناعة من خلال وظيفة الاستماع الاجتماعي

استخدم Hootsuite Amplify للاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي لموظفي شركتك للترويج لعلامتك التجارية

قيود Hootsuite

يتيح لك تحميل ما يصل إلى 10 صور فقط على إنستغرام على الرغم من أن التطبيق يتيح لك نشر المزيد

لا تتيح ميزة إعداد التقارير الوصول بنقرة واحدة إلى المزيد من التفاصيل من المخططات والرسوم البيانية مباشرة

أسعار هوتسويت

المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 249 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

249 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات هوتسويت

G2: 4.2/5 (أكثر من 5200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 5200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hootsuite؟

Hootsuite رائع لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. فالواجهة سهلة الاستخدام، وتنفيذ وجدولة المنشورات عبر المنصات المختلفة مريح للغاية وهو وسيلة نذهب إليها كل يوم كنقطة مركزية لجميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. إن إدارة حسابات متعددة والتفاعل مع المتابعين في مكان واحد يوفر الكثير من الوقت التحقق من G2مراجعة 9. Buffer (الأفضل لجدول نشر بسيط وفعال)

عبر المخزن المؤقت Buffer هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الأفراد والشركات على تحسين جهودهم التسويقية. فهو يتيح لك جدولة المنشورات، وتحليل الأداء، وإدارة العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من لوحة تحكم مركزية واحدة.

تشتهر المنصة بشكل أساسي بواجهتها سهلة الاستخدام وتحليلاتها القوية.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات تطبيق Buffer

استخدم Buffer Publish لإنشاء وجدولة المنشورات عبر منصات مختلفة وإدارة حسابات وسائط اجتماعية متعددة

تصور جدول النشر الخاص بك وإجراء التعديلات باستخدام التقويم القابل للتخصيص

احصل على مقاييس أداء مفصلة على المنشورات لفهم مستويات المشاركة وتحسين الاستراتيجيات باستخدام تحليلات Buffer Analytics

قيود المخزن المؤقت

لا يوفر تحليلات لجميع منصات الوسائط الاجتماعية، مما يحد من قدرة المستخدمين على تتبع الأداء بشكل شامل

لا تسمح لك الباقة المجانية بإنشاء تغريدات مترابطة وتقيد حسابات الوسائط الاجتماعية المتصلة

تسعير المخزن المؤقت

مجانًا

الأساسية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (1,000+ تقييم)

4.3/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

🤝 تذكير ودي: مفيد نصيحة إدارة علاقات العملاء هو أن تكون شفافًا. إذا كانت هناك مشكلة، اعترف بها علناً على وسائل التواصل الاجتماعي. فالعملاء يقدّرون الصدق والمساءلة.

10. Pipedrive (الأفضل لحلول CRM الاجتماعية التي تركز على المبيعات)

عبر Pipedrive يساعد Pipedrive المسوقين الرقميين واستراتيجيي الأعمال على تحسين المشاركة وإدارة العلاقات مع العملاء. ويسهل تخطيط خط الأنابيب المرئي الخاص به تتبع المحادثات ومراقبة تقدم العملاء المحتملين وتحديد فرص المشاركة.

تعمل الأتمتة مثل إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة والتذكير على تبسيط سير العمل، مما يوفر الوقت للاستراتيجية والإبداع. تعمل ميزة Insights على تحسين جهود إدارة علاقات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي وتسلط الضوء على أنماط المشاركة التي تحقق النتائج.

أفضل ميزات #### Pipedrive

ابقَ على اطلاع دائم على عمليات المتابعة باستخدام أدوات مثل LeadBooster والدردشة المباشرة وروبوت الدردشة والمطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

اكتساب فهم أعمق لجمهورك عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال التقارير في الوقت الفعلي، والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتتبع الأهداف، والتحليلات المتقدمة

يمكنك التكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الخاصة بك، بما في ذلك Google Drive وZapier وHubspot والمزيد

قيود Pipedrive

لا يوجد خيار لإنشاء قوائم منتجات مصممة خصيصًا لعملاء محتملين محددين، مما يؤدي إلى احتمال عدم تنظيم البيانات

الحصول على أرقام عالية المستوى، مثل عدد العملاء الجدد، غالبًا ما يتطلب إعدادات تصفية معقدة وقد يؤدي إلى نتائج غير موثوقة

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 129 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive؟

أنا أقدر واجهة مستخدم Pipedrive المباشرة، ومرونته في التخصيص، ومجموعة واسعة من عمليات التكامل، والتي لا مثيل لها في فئتها. بل يمكنني أن أصفه بأنه معياري، حيث يمكنك بسهولة إضافة أي ميزة تريدها تقريبًا من خلال عمليات التكامل مع جهات خارجية. وهذا يضمن لك ألا تكون مقيدًا أبدًا بالقيود التي قد لا تتفوق فيها Pipedrive. من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل حلاً متكاملاً، فلا يزال Pipedrive يتفوق على منافسيه في هذا الجانب. مراجعة Capterra تواصل اجتماعيًا بشكل أفضل مع ClickUp

بعد التحقق من أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء الاجتماعية، من الواضح أن هناك بعض الخيارات القوية المتاحة، ولكل منها نقاط قوتها.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الكفاءة والميزات الذكية، فإن ClickUp يبرز بالتأكيد. 👑

فهو يدمج بين ميزات إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء لتبسيط تفاعلات العملاء وتعزيز المشاركة. باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمكنك بسهولة التعامل مع عمليات المتابعة والمهام المتكررة، بينما يستخدم ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي لتركيز بياناتك وضبط استراتيجية المحتوى الخاصة بك. وباستخدام ClickUp Chat، يمكنك التعاون مع فريقك بسلاسة.

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