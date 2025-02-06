أفضل 12 أداة لإدارة علاقات العملاء السحابية لإدارة أعمال مبسطة

إن فريق المبيعات لديك غارق في طوفان من العملاء المحتملين، وجداول البيانات تتضاعف بسرعة البرق، ولا أحد يتذكر متى لم يتخطى استفسار أحد العملاء. هل يبدو ذلك مألوفاً؟

إنها الفوضى التي تواجهها العديد من الشركات عند إدارة علاقات العملاء بدون الأدوات المناسبة. 😵‍💫

هنا يأتي دور برنامج إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة كبطل خارق لإدارة خط أنابيب المبيعات. فهو يجعل جميع بيانات العملاء وإدارة جهات الاتصال ورؤى المبيعات متاحة في أي وقت وفي أي مكان - في المكتب أو في صالة المطار.

مركزية بيانات العملاء مع أفضل أداة لإدارة علاقات العملاء السحابية

سوف يستكشف هذا الدليل ما الذي يجعل برنامج إدارة علاقات العملاء وأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء السحابية لتحويل استراتيجيات المبيعات. 🚀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

يمكن أن يكون CRM الصحيح هو الفرق بين إدارة العملاء وبناء العلاقات. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء الرائع على تنظيم بياناتك وتبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية وضمان عدم تفويت أي فرصة. إليك نظرة سريعة على أفضل برامج إدارة علاقات العملاء على شبكة الإنترنت:

ClickUp *: الأفضل للمشاريع المتكاملة وحلول إدارة علاقات العملاء✅

الأفضل للمشاريع المتكاملة وحلول إدارة علاقات العملاء✅ Salesforce Sales Cloud: الأفضل لأتمتة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅

الأفضل لأتمتة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ Zoho CRM: الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء القابلة للتطوير والمليئة بالميزات ✅

الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء القابلة للتطوير والمليئة بالميزات ✅ HubSpot CRM: الأفضل لمزود إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ✅

الأفضل لمزود إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ✅ Pipedrive: الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على الصفقات مع إدارة بديهية لخطوط الأنابيب ✅

الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على الصفقات مع إدارة بديهية لخطوط الأنابيب ✅ Freshsales: الأفضل لبرنامج إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سلسة للمبيعات ✅

الأفضل لبرنامج إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سلسة للمبيعات ✅ مايكروسوفت دايناميكس 365: الأفضل لإدارة علاقات العملاء المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول تخطيط موارد المؤسسات ✅

الأفضل لإدارة علاقات العملاء المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول تخطيط موارد المؤسسات ✅ إدارة علاقات العملاء : حلول مصممة خصيصًا لتوسيع نطاق الأعمال التجارية ✅

: حلول مصممة خصيصًا لتوسيع نطاق الأعمال التجارية ✅ ذكي : الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على العلاقات من أجل التواصل المبسّط ✅✅

: الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على العلاقات من أجل التواصل المبسّط ✅✅ Zendesk Sell: الأفضل لإدارة علاقات العملاء البسيطة مع رؤية موحدة للعملاء ✅

الأفضل لإدارة علاقات العملاء البسيطة مع رؤية موحدة للعملاء ✅ SugarCRM: الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع الأتمتة المتقدمة ✅

الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع الأتمتة المتقدمة ✅ Apptivo CRM: الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص والمناسبة للميزانية ✅

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## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة؟ اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء السحابية المناسب أمر بالغ الأهمية، ولكن القواعد التقليدية التي تناسب الجميع لا تناسبهم. إذن، كيف تختار البرنامج المناسب؟

إليك ما يجب عليك تحديد أولوياته عند تقييم أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة:

إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي: الوصول إلى رؤى العملاء وبيانات المبيعات والتقارير من أي جهاز، مما يضمن بقاء فريقك منتجًا في أي مكان

الوصول إلى رؤى العملاء وبيانات المبيعات والتقارير من أي جهاز، مما يضمن بقاء فريقك منتجًا في أي مكان سير العمل الآلي: تبسيط المهام المتكررة مثل المتابعة، وإدخال البيانات، وتتبع الصفقات، مما يتيح لفريقك القيام بأنشطة ذات قيمة عالية

تبسيط المهام المتكررة مثل المتابعة، وإدخال البيانات، وتتبع الصفقات، مما يتيح لفريقك القيام بأنشطة ذات قيمة عالية تصوير خط سير المبيعات: تتبع الصفقات في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات باستخدام لوحات معلومات سهلة الفهم لزيادة الفرص

تتبع الصفقات في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات باستخدام لوحات معلومات سهلة الفهم لزيادة الفرص تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص التحليلات وفقًا لاحتياجات عملك، مما يساعدك على قياس الأداء واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قم بتخصيص التحليلات وفقًا لاحتياجات عملك، مما يساعدك على قياس الأداء واتخاذ قرارات قائمة على البيانات التكامل مع الأدوات الحالية: تواصل مع منصات البريد الإلكتروني وبرامج التسويق والأدوات الأخرى لإنشاء سير عمل سلس لفريقك

تواصل مع منصات البريد الإلكتروني وبرامج التسويق والأدوات الأخرى لإنشاء سير عمل سلس لفريقك إدارة متقدمة لجهات الاتصال: قم بتخزين وإدارة جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد لتحسين بناء العلاقات والتواصل

🔍 هل تعلم؟ عند اختيار حل إدارة علاقات العملاء، ضع في اعتبارك الأدوات ذات الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. الشركات التي تستخدم برنامج إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي هي أكثر احتمالاً بنسبة 83% لتجاوز أهداف مبيعاتهم.

أفضل 12 برنامج إدارة علاقات العملاء السحابية التي يجب أن تعرفها

العثور على أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء السحابية قد يبدو الأمر مربكًا ولكنه يستحق العناء. يعمل برنامج إدارة علاقات العملاء السحابي القوي المستند إلى السحابة على تبسيط إدارة جهات الاتصال وتتبع المبيعات، وتبسيط سير العمل، وتمكين الفرق من تجاوز الأهداف.

دعنا نلقي نظرة على أفضل 12 حلاً لإدارة علاقات العملاء السحابية لتلبية احتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل للمشاريع المتكاملة وحلول CRM) حل إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp يُعيد تعريف إدارة علاقات العملاء من خلال الجمع بين أدوات فعّالة للمبيعات ومنصة عمل متكاملة وقابلة للتطوير.

تصور وإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك دون عناء باستخدام طرق عرض لوحة ClickUp Board Views مثل كانبان والقائمة والجدول

من خلال أكثر من 10 طرق عرض مرنة، مثل لوحات كانبان وطريقة عرض القائمة، يمكن للشركات تتبع خطوط أنابيب المبيعات وإدارة الحسابات والإشراف على مشاركة العملاء في الوقت الفعلي دون عناء.

مراقبة المقاييس الرئيسية مثل قيمة عمر العميل وحجم الصفقات مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

توفر لوحات معلومات الأداء الخاصة به رؤى قابلة للتنفيذ حول القيمة الدائمة للعملاء وأحجام الصفقات، مما يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

تتكامل المنصة بسلاسة مع أدوات مثل Slack وHubSpot وGmail وغيرها، مما يجعل التواصل مع العملاء مركزياً ويزيل صوامع سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل عمليات الأتمتة على تبسيط العمليات التجارية، وتشغيل تحديثات الحالة تلقائياً، وتعيين المهام، وتحسين أولويات الفريق لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

: قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp

قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp يقدم حلاً مركزياً لتبسيط إدارة العملاء. فهو يساعد على تتبع خطوط المبيعات، وتنظيم تفاصيل جهات الاتصال، وأتمتة العمليات المتكررة، مما يوفر وقت الفرق.

تمكّن الحالات والحقول والعروض القابلة للتخصيص الشركات من تحديد أولويات المهام وتحليل معلومات العملاء.

أفضل ميزات #### ClickUp

تصوّر قيمة عمر العميل وحجم الصفقات وأداء الفريق مع أكثر من 50 أداة قابلة للتخصيص

تخصيص عمليات المبيعات باستخدام المراحل وتسجيل نقاط العملاء المحتملين وحقول التتبع التفصيلية

توفير الوقت من خلال إنشاء المهام تلقائيًا وتغييرات الحالة والتذكيرات

استخدم أكثر من 10 طرق عرض لإدارة الحسابات وخطوط الأنابيب والمهام دون عناء

تعاون مع فرق العمل أو العملاء على المستندات المشتركة في الوقت الفعلي

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد قليلاً للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته الشاملة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: إضافة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5.0 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5.0 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4,000 تقييم)

واحد المستخدم النقاط البارزة,

_ أستخدم ClickUp لمشاريعي التجارية مثل المشاريع مع العملاء والمهام ذات الصلة، بالإضافة إلى نظام إدارة علاقات العملاء. أنا حقًا أحب ClickUp، والتحديثات المستمرة بالميزات أو التحسينات الجديدة تجعلها أفضل باستمرار

💡 نصيحة احترافية: انقر فوق الدماغ يساعد فرق المبيعات على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال الإجابات الفورية والتحديثات التلقائية والمتابعة المخصصة. تتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Salesforce لتبسيط سير العمل والتركيز على تعزيز معدلات رضا العملاء.

2. سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud (الأفضل لأتمتة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud هي مركز قوة لأتمتة عمليات المبيعات وتوسيع نطاق نمو الإيرادات.

تعمل رؤاها القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل Einstein Analytics، على توجيه البائعين خلال مراحل الصفقات وتوفر تنبؤات في الوقت الفعلي وإدارة خطوط الإنتاج.

توفر ميزات مثل أتمتة سير العمل وأدوات عرض الأسعار وتتبع النشاط مصدراً مركزياً للحقيقة لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce السحابية

إنشاء تنبؤات دقيقة في الوقت الفعلي مع رؤى الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع أهداف أعمال محددة

تتبّع الصفقات واكتشاف الاختناقات باستخدام أدوات إدارة خطوط الأنابيب البديهية

أتمتة العمليات مثل تعيين العملاء المحتملين باستخدام أدوات إنشاء سير العمل بالسحب والإفلات

تسجيل رسائل البريد الإلكتروني والأحداث والمشاركات تلقائيًا للحفاظ على عرض موحد لإدارة علاقات العملاء

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

قد يكون من الصعب التنقل في واجهة المستخدم، خاصة للمستخدمين الجدد

قد لا تلبي الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة احتياجات العمل المتقدمة بشكل كامل بدون ترميز مخصص

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

جناح المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجناح الاحترافي: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

100 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة : 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولار/شهرياً لكل مستخدم

330 دولار/شهرياً لكل مستخدم مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة المبيعات السحابية

Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 18 ألف تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 18 ألف تقييم) G2: 4.4/5.0 (أكثر من 23 ألف تقييم)

🔍 هل تعلم؟ في المتوسط، يوفر حل إدارة علاقات العملاء على الموظفين 5-10 ساعات أسبوعيًا من خلال أتمتة المهام العادية مثل المتابعة وإدخال البيانات. تخيل ما يمكن أن يفعله فريقك بهذا الوقت الإضافي!

3. Zoho CRM (الأفضل لحل CRM قابل للتطوير ومليء بالميزات)

via زوهو يعد Zoho CRM حلاً فعالاً من حيث التكلفة وغنيًا بالميزات، وهو مثالي للشركات من جميع الأحجام. وهو يوفر مجموعة من الأدوات، بما في ذلك التنبؤ بالمبيعات، والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Zia، والتواصل متعدد القنوات، وأتمتة العمليات المتقدمة.

كما أنه يحسن التعاون وإدارة البيانات من خلال التكامل السلس عبر نظام Zoho البيئي وأدوات الجهات الخارجية.

تبرز ميزة Blueprint الخاصة به في أتمتة العمليات، مما يمكّن الفرق من التقاط البيانات وتبسيط سير العمل بفعالية.

أفضل ميزات Zoho CRM

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي من Zia للحصول على تحليلات تنبؤية، وإدارة المهام، والتفاعل مع العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي

التواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الهاتف من منصة مركزية واحدة

تبسيط عمليات سير عمل المبيعات من خلال أتمتة العمليات الروتينية مثل تعيين العملاء المحتملين والمتابعة وتحديثات البيانات

قيود إدارة علاقات العملاء في Zoho CRM

التوافر المحدود لبعض عمليات تكامل تطبيقات الجهات الخارجية

تسعير Zoho CRM

مجاني للأبد

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: 52 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5.0 (أكثر من 2,700 تقييم)

4.1/5.0 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra 4.3/5.0 (أكثر من 6,800 تقييم)

بالحديث عن حالة الاستخدام العام لـ Zoho CRM، أ المستخدم على G2 يقول

يتميز Zoho CRM بواجهته البديهية وقدرته على تخصيص سير العمل. يسهّل التكامل مع الأدوات الأخرى في نظام Zoho البيئي إدارة البيانات بشكل مركزي وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويحسن الكفاءة في عملياتنا اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وحدة التحليلات كاملة ومفيدة للغاية في اتخاذ القرارات.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن ترى كيف تحقق الشركات الأفضل أداءً أقصى استفادة من أدوات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها؟ تعمق في أمثلة واقعية لإدارة علاقات العملاء وحالات الاستخدام لاكتشاف طرق جديدة لتقديم دعم موثوق للعملاء.

4. HubSpot CRM (الأفضل لمزود إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام)

via هبسبوت تتميز HubSpot CRM ببساطتها وميزاتها المجانية المتقدمة، مما يجعلها مثالية للشركات المتنامية.

فهو يوفر أدوات مثل تتبع خطوط الأنابيب في الوقت الفعلي، وكتابة البريد الإلكتروني المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وبرامج جدولة الاجتماعات، وبرامج الدردشة المباشرة، وكلها تعزز إنتاجية الفريق.

يوحِّد نظام إدارة علاقات العملاء الذكي من HubSpot البيانات عبر المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يوفر رؤية شاملة لتفاعلات العملاء.

أفضل ميزات HubSpot CRM

تتبع وإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك في الوقت الفعلي لوحات معلومات CRM المرئية استخدم أدوات البريد الإلكتروني القائمة على الذكاء الاصطناعي لصياغة اتصالات مخصصة والمتابعة في الوقت المناسب

تفاعل مع العملاء المحتملين باستخدام برنامج الدردشة المباشرة للتواصل الفوري

الوصول إلى تقارير مفصلة عن نشاط المبيعات والإنتاجية وأداء الفريق

قيود HubSpot CRM

تتوفر بعض الميزات المتقدمة مثل سير عمل الأتمتة فقط في المستويات المدفوعة

قد تتطلب التقارير المتعلقة بالخصائص المخصصة تخصيصًا وتعلمًا إضافيًا

تسعير HubSpot CRM

مركز المبيعات المبتدئ: 20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد منصة العملاء المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا لكل مقعد

16 دولارًا شهريًا لكل مقعد مركز المبيعات الاحترافي: 890 دولارًا شهريًا (يشمل ثلاثة مقاعد)

890 دولارًا شهريًا (يشمل ثلاثة مقاعد) مركز المبيعات للمؤسسات: 3,600 دولار شهريًا (يشمل خمسة مقاعد)

تقييمات ومراجعات هاب سبوت

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 2,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب للمؤسسة يحول كفاءة مؤسستك. احصل على السبق الصحفي الداخلي على أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء للعمليات واسعة النطاق لتبسيط التواصل وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

5. Pipedrive (الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على الصفقات مع إدارة بديهية لخطوط الأنابيب)

via Pipedrive تم تصميم Pipedrive لمساعدة فرق المبيعات على تنظيم الصفقات وتتبعها وإتمامها بفعالية. تسمح لوحة التحكم الخاصة به على غرار كانبان للمستخدمين بما يلي تحسين إنتاجية المبيعات وتخصيص مراحل الصفقات، وأتمتة عمليات المتابعة.

يتيح Pipedrive لمندوبي المبيعات التركيز على الفرص المناسبة في الوقت المناسب، وذلك بفضل رؤى المبيعات في الوقت الفعلي، والاقتراحات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحقول القابلة للتخصيص.

كما أنه يدعم أيضًا رعاية العملاء المحتملين تلقائيًا وتتبع البريد الإلكتروني والتكامل مع التطبيقات الشائعة.

أفضل ميزات Pipedrive

تصوّر خطوط المبيعات وتخصيص مراحل الصفقات باستخدام لوحة معلومات على غرار كانبان

أتمتة رعاية العملاء المحتملين والمتابعة باستخدام رؤى ومطالبات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

إنشاء حقول مخصصة وأتمتة العمليات الحسابية لوظائف إدارة علاقات العملاء المخصصة

الوصول إلى تقارير ومقاييس المبيعات في الوقت الفعلي لتحسين أداء الفريق

قيود Pipedrive

يفتقر إلى بعض ميزات الأتمتة المتقدمة مقارنةً بأدوات إدارة علاقات العملاء الأعلى سعراً

قد تتطلب أدوات إعداد التقارير، رغم فائدتها، تخصيصًا إضافيًا لإجراء تحليل متعمق

تسعير Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5.0 (أكثر من 1700 تقييم)

4.2/5.0 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 2,900 تقييم)

واحد المستخدم لخصها بجدارة على أنها

_ إدارة علاقات العملاء القوية والمناسبة للتوسع، من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير

🔍 هل تعلم؟ معظم الشركات ترى أن معظم الشركات زيادة المبيعات بنسبة 29% بعد تنفيذ مزود إدارة علاقات العملاء.

6. Freshsales (الأفضل لبرنامج إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سلسة للمبيعات)

via فريش سيلز يجمع Freshsales بين ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهة سهلة الاستخدام، مما يمكّن فرق المبيعات من تبسيط العمليات وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

تقدم فريش سيلز رؤى متقدمة مثل توصيات الصفقات ودرجات النوايا وكتابة البريد الإلكتروني الآلي لمساعدة الفرق على التركيز على المهام عالية القيمة.

تتيح طريقة العرض على غرار كانبان للمستخدمين تنظيم العملاء المحتملين والحسابات والصفقات بشكل مرئي. تضمن أدوات الاتصال المدمجة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والهاتف تفاعلات سلسة مع العملاء.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات المبيعات الجديدة

تنظيم الصفقات وتتبعها باستخدام طرق عرض بنمط كانبان للحسابات وجهات الاتصال وخطوط الأنابيب

أتمتة المهام المتكررة مثل تسجيل العملاء المحتملين وتسلسلات البريد الإلكتروني وتعيينات الأنشطة باستخدام الذكاء الاصطناعي فريدي

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال توصيات الصفقات وتسجيل النوايا والتنبؤ من فريدي للذكاء الاصطناعي

قيود المبيعات الجديدة

يمكن أن تجعل إعدادات التكوين العديدة الإعدادات مربكة للمستخدمين الجدد

يمكن أن يكون تطوير تطبيقات ل Freshsales صعباً بسبب التناقضات في هياكل البيانات بين البيئات المحلية والبيئات المباشرة

تسعير فريش سيلز

مجاناً

النمو: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 71 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات المبيعات الجديدة

G2: 4.5/5.0 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5.0 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 600 تقييم)

📚 مكافأة القراءة: بناء ثقافة العميل أولاً هو مفتاح الاحتفاظ بالعملاء والنمو. اكتشف نصائح قابلة للتنفيذ من أجل اجعل عملك أكثر توجهاً نحو العملاء .

7. Microsoft Dynamics 365 (الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي)

via مايكروسوفت ديناميكس 365 يجمع Microsoft Dynamics 365 بين أدوات الذكاء الاصطناعي القوية ومنصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات لتقديم إدارة أعمال متكاملة.

من أدوات أتمتة المبيعات إلى التحليلات المتقدمة، يربط Dynamics 365 بين الفرق والعمليات والبيانات لتحقيق تفاعلات سلسة مع العملاء. مع Microsoft Copilot، يستفيد المستخدمون من رؤى الذكاء الاصطناعي السياقية لتحديد أولويات العملاء المحتملين وملخصات الفرص وأتمتة سير العمل.

ميزات Microsoft Dynamics 365

استخدم Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رؤى اللغة الطبيعية وصياغة رسائل البريد الإلكتروني والتحضير للاجتماعات

أتمتة إدارة العملاء المحتملين والفرص لتبسيط عملية المبيعات لديك

التكامل بسلاسة مع Microsoft 365 وPower Platform وTeams لتركيز التعاون

قيود Microsoft Dynamics 365 من Microsoft 365

قد يؤدي الفصل بين الوظائف الأساسية (المبيعات، والخدمات، والتسويق) إلى تعقيد عملية التبني بالنسبة لبعض المؤسسات

تسعير مايكروسوفت دايناميكس 365

المبيعات الاحترافية: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sales Enterprise: 105 دولارات شهريًا لكل مستخدم

105 دولارات شهريًا لكل مستخدم Sales Premium: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم علاقات مايكروسوفت للمبيعات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ديناميكيات 365

G2: 3.8/5.0 (أكثر من 1500 تقييم)

3.8/5.0 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

A سمسار عقارات باستخدام مايكروسوفت 365 يقول على G2

بفضل المجموعة الكاملة من المنتجات في Microsoft 365، يمكنني إدارة أعمالي العقارية. يتيح لي Outlook إدارة جدولي الزمني وجهات الاتصال الخاصة بي وجميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. هناك العديد من الوظائف الإضافية في متجر Microsoft لمساعدتي في تخصيص Outlook ليصبح أفضل إدارة علاقات العملاء العقارية. كل شيء في مكان واحد. وبالطبع يساعدني Word وNote وExcel في إدارة أعمالي باستخدام النماذج والرسائل والمخططات وقوائم المراجعة وكل ما أحتاجه لإدارة أعمالي.

🔍 هل تعلم؟ 71% من الشركات الصغيرة تعتمد على حلول إدارة علاقات العملاء السحابية لتبسيط التواصل مع العملاء وتتبع خطوط أنابيب المبيعات.

8. Insightly CRM (حلول مصممة خصيصًا لتوسيع نطاق الأعمال)

via إنسايتلي تقدم Insightly CRM منصة متعددة الاستخدامات لتركيز بيانات العملاء، وتبسيط عمليات المبيعات، وتعزيز علاقات أعمق مع العملاء.

يمكن للفرق إدارة العملاء المحتملين وأتمتة سير العمل وإنشاء حملات تسويقية مخصصة وتتبع المشاريع من واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

كما أن أدواتها المتقدمة، مثل إدارة المعرفة وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة وتقسيمها على مستوى المؤسسات، تجعلها مناسبة تمامًا للمؤسسات المتنامية في مختلف المجالات.

أفضل الميزات

إدارة العملاء المحتملين وتتبعهم باستخدام قاعدة بيانات مركزية لتعزيز معدلات التحويل

أتمتة مهام سير العمل للتخلص من المهام المتكررة وتوفير الوقت للعمل الاستراتيجي

إنشاء تقارير متقدمة والوصول إلى لوحات المعلومات المُنشأة مسبقًا لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

تشغيل حملات تسويقية مخصصة باستخدام اختبار A/B وقوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص

القيود غير الواضحة

تقيّد الخطط ذات المستوى الأدنى إمكانية الوصول إلى الميزات المهمة مثل إدارة المنتجات، والتي لا تتوفر إلا في خطة المستوى الأعلى

تفتقر الواجهة ذات الطابع البرتقالي إلى خيارات التخصيص، مما يحد من مرونة العلامة التجارية

تسعير غير ملائم

الإضافية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات: دولارًا أمريكيًا

G2: 4.2/5.0 (أكثر من 900 تقييم)

4.2/5.0 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.0/5.0 (أكثر من 650 تقييم)

9. Nimble (الأفضل لإدارة علاقات العملاء التي تركز على العلاقات لتبسيط التواصل)

via رشيق Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يركز على العلاقات ويمكّن الفرق من إدارة تفاعلات العملاء وتعزيز عمليات المبيعات بسهولة. يمكن أن يتكامل بسلاسة مع Microsoft 365 وGoogle Workspace والمنصات الاجتماعية.

يعمل Nimble أيضًا على دمج معلومات الاتصال، وتتبع سجل الاتصالات، وأتمتة مهام سير العمل. يُمكِّن تصميمه البديهي المستخدمين من توحيد جهات الاتصال وإثرائها مع أتمتة التواصل المخصص.

أفضل ميزات Nimble

دمج معلومات العملاء مع سجلات جهات الاتصال الموحّدة المخصّصة المخصّصة للأعمال التجارية والاجتماعية

أتمتة تسلسلات البريد الإلكتروني والمراسلة الجماعية للتواصل المخصص على نطاق واسع

إدارة مهام سير العمل باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لتتبع العملاء المحتملين وإدارة الصفقات

توليد عملاء محتملين مباشرةً من موقعك الإلكتروني باستخدام نماذج الويب المدمجة

قيود ذكية

التكامل مع حلول CRM الأخرى مثل Salesforce أو Microsoft Dynamics محدود، مما يجعل نقل البيانات صعبًا

قد ترتبط رسائل البريد الإلكتروني غير ذات الصلة في بعض الأحيان بجهة اتصال أو سير عمل خاطئ عند التعامل مع عناوين البريد الإلكتروني المشتركة عبر صفقات متعددة

التسعير الذكي

خطة الفريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات رشيقة

G2: 4.5/5.0 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5.0 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 1,800 تقييم)

بالحديث عن قدرات Nimble التحويلية، أ المستخدم على G2 يقول

لقد غيرت Nimble CRM الطريقة التي يعمل بها فريقنا تمامًا. أكثر ما أحبه في Nimble هو قدرته على دمج جميع بيانات عملائنا بسلاسة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. لقد اعتدنا أن نعاني من تشتت المعلومات عبر أدوات مختلفة، لكن Nimble يجمعها جميعًا معًا، مما يجعل من السهل تتبع التفاعلات وإدارة العملاء المحتملين وإتمام الصفقات بشكل أسرع من أي وقت مضى. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، مما يسمح حتى لأعضاء فريقنا غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا بالبدء في استخدامها بأقل قدر من التدريب.

💡 نصيحة احترافية: برنامج CRM جيد بقدر جودة استراتيجيتك. استكشف 10 استراتيجيات لإدارة علاقات العملاء معتمدة من الخبراء لمواءمة الفرق وتعزيز نجاح العملاء.

10. Zendesk Sell (الأفضل لإدارة علاقات العملاء البسيطة مع رؤية موحدة للعملاء)

عبر بيع زندسك صُمم Zendesk Sell لمساعدة فرق المبيعات على زيادة الإنتاجية وإدارة خطوط الأنابيب بفعالية وتوفير تجربة أفضل للعملاء. تتيح منصته الموحّدة للفرق عرض رحلة العميل بالكامل، وتجمع بين رؤى المبيعات والخدمة.

تعمل ميزات مثل الإعداد التلقائي للمهام، وتتبع البريد الإلكتروني، وخطوط الأنابيب القابلة للتخصيص على تسهيل تنظيم العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. وبفضل التحليلات والتنبؤات المتقدمة، يمكن للفرق اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين الأداء.

أفضل ميزات Zendesk Sell

تخصيص وتتبع خطوط أنابيب المبيعات للحصول على رؤية أفضل للصفقات والعملاء المحتملين

أتمتة المهام الروتينية مثل المتابعة، وتعيين الصفقات، وجدولة الأنشطة

اكتساب رؤى في الوقت الفعلي باستخدام التقارير والتحليلات وأدوات التنبؤ المتقدمة

إدارة البيانات باستخدام الحقول والعلامات والفلاتر المخصصة لتخصيص برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) حسب أعمالك

قيود بيع Zendesk قيود البيع في Zendesk

الأخطاء في الميزات الرئيسية، مثل عدم استعلام البحث عن الحقول المخصصة ووظيفة الدمج المعطلة للعملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات

مشكلات في الأذونات حيث يمكن للمستخدمين المقيدين تعديل مهام الآخرين، مما يسبب الارتباك

تسعير بيع Zendesk Sell

الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 169 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk

G2: 4.2/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

4.2/5.0 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 100 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: على الرغم من وجود الكثير من الجدل حول من اخترع برنامج إدارة علاقات العملاء, روبرت وكيت كيستنبوم يوفر SugarCRM برنامج CRM الذي يمكّن الشركات من التحكم الكامل في بيانات العملاء وعمليات المبيعات.

يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف العملاء بزاوية 360 درجة، ودمج الأنشطة والتاريخ والرؤى في عرض واحد لتسهيل عملية اتخاذ القرار.

وتساعد أدواته القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديد أولويات العملاء المحتملين والتنبؤ بالإيرادات وتوجيه مندوبي المبيعات برؤى قابلة للتنفيذ. يمكن للفرق تصميم تدفقات عمل مخصصة، وأتمتة المهام المتكررة مثل إدارة الحالات ومتابعة البريد الإلكتروني، واستخدام تحليل المشاعر لقياس تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات SugarCRM

دمج جميع بيانات العملاء في مكان واحد مع عرض العملاء بزاوية 360 درجة لفهم شامل لعملائك

استخدم الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للتحليلات التنبؤية والبيع الموجّه لتحديد أولويات الفرص بفعالية

استخدم أدوات التنبؤ المتقدمة للتنبؤ بالإيرادات واتجاهات المبيعات من أجل تخطيط أفضل بدقة

قيود SugarCRM

لا يوجد خيار مباشر لاستعادة البيانات المحذوفة في الإصدار السحابي القياسي

يتطلب تخصيص الواجهة الخلفية الإلمام بالبرمجة، والأمثلة المضمنة للحقول المحسوبة محدودة

تسعير SugarCRM

الإصدار الأساسي: 19/شهرًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى)

19/شهرًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى) المعيار: 59/شهرًا لكل مستخدم (10 مستخدمين كحد أدنى)

59/شهرًا لكل مستخدم (10 مستخدمين كحد أدنى) متقدم: 85/شهرًا لكل مستخدم (10 مستخدمين كحد أدنى)

85/شهرًا لكل مستخدم (10 مستخدمين كحد أدنى) الممتاز: 135/شهرًا لكل مستخدم (10 مستخدمين كحد أدنى)

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2: 3.9/5.0 (أكثر من 1,000 تقييم)

3.9/5.0 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 3.8/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

A مستخدم يتحدث عن SugarCRM يقول

أداة قوية ومرنة لإدارة علاقات العملاء ليس فقط للمبيعات والتوزيع. يتيح SugarCRM إدارة جيدة جدًا لعمليات المبيعات والتوزيع الخاصة بك ولكن أيضًا لعمليات أخرى مثل عمليات الفواتير نظرًا للمرونة العالية التي يتمتع بها كل منهما القدرة على التخصيص. وبالتالي يمكن للمشرف إجراء الكثير من التغييرات والتعديلات بحيث لا تكون هناك حاجة إلى استشاري تكنولوجيا المعلومات لكل تغيير في النظام.

⚡ نصيحة إضافية: إدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك كمشروع؟ تعلم استراتيجيات مجربة لتبسيط العمليات وإبقاء فريق المبيعات الخاص بك على المسار الصحيح . تعلّم كيف .

12. Apptivo CRM (الأفضل بالنسبة لنظام إدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص والمناسب للميزانية)

via أبتيفو لإدارة علاقات العملاء يوفر Apptivo CRM حلاً ميسور التكلفة وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات من جميع الأحجام. وهو يدعم الأتمتة المتقدمة للمبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء من خلال إدارة العملاء المحتملين وتسلسل البريد الإلكتروني وأدوات أتمتة سير العمل.

يتم تعزيز قابلية النظام الأساسي للتوسع، من فرق المبيعات الصغيرة إلى المؤسسات على مستوى المؤسسات، من خلال ميزات مثل أدوات CPQ (التهيئة والتسعير والاقتباس) وإدارة خطوط الأنابيب المتعددة والعلامات التجارية المخصصة.

أفضل ميزات Apptivo CRM

إدارة ومراقبة خطوط أنابيب المبيعات المتعددة في وقت واحد لإتمام الصفقات بشكل أسرع

تبسيط الاتصالات والتخلص من المهام المتكررة من خلال عمليات سير العمل الآلية

استخدم قوالب البريد الإلكتروني والتسلسلات ومزامنة البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه لتتبع عمليات فتح الصفقات والنقرات والمتابعة

توليد عروض أسعار دقيقة وإدارة التسعير بكفاءة باستخدام أدوات CPQ

قيود إدارة علاقات العملاء Apptivo CRM

إمكانيات إعداد التقارير المتقدمة المحدودة في خطط المستوى الأدنى

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر عرضي في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير Apptivo CRM

الخفيفة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تطبيقApptivo CRM

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 2,000 تقييم)

## مركزية جميع بيانات عملائك مع ClickUp

اختيار أعمال خدمة إدارة علاقات العملاء لا يتعلق الأمر فقط بالميزات والتسعير - بل يتعلق بالمواءمة مع أهداف عملك والقدرة على التكيف مع سير عمل فريقك. ضع في اعتبارك مدى سهولة اعتماد نظام إدارة علاقات العملاء بالنسبة لفريقك، ودعم العملاء، وقابليته للتوسع.

عند استكشاف هذه العوامل، تبرز ClickUp من خلال منصة إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء المتكاملة التي توفر مرونة لا مثيل لها وواجهة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

كما تضمن لك إمكانيات التكامل السلس وأدوات الأتمتة إدارة العلاقات مع توفير رؤى قابلة للتنفيذ تعزز النمو.

لا تنتظر - لا تنتظر اشترك في ClickUp اليوم وحوّل طريقة إدارتك لمبيعاتك وعلاقاتك مع العملاء!