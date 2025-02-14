أفضل 10 برامج لاستلام المشاريع من أجل سير عمل فعال

مع نمو المنظمات، فإنها تتعامل مع طلبات المشاريع المتزايدة. ومع ذلك، فإن تحديد عتبات مقترحات المشاريع أمر بالغ الأهمية لنجاح عملية الاستلام.

فبدون اتباع نهج منظم، يمكن أن يؤدي استلام المشاريع إلى سوء التواصل، وفقدان المواعيد النهائية، وفشل المشروع. تُظهر دراسة أن

/href/ https://www.insightful.io/reports/stress-at-work#:\~:text=54%25%20of%20employees%20point%20to,the%20primary%20source%20of%20stress.&text=40%25%20are%20constantly%20battling%20tight%20deadlines.&text=35%25%20feel%20overwhelmed%20by%20the%20unrealistic%20demands%20set%20by%20management . 54% من الموظفين /%مرجع/

يشعرون أن عبء العمل في مشاريعهم هو السبب الرئيسي للتوتر

وهنا تصبح برمجيات استلام المشاريع أمراً لا غنى عنه. تعمل هذه الأدوات على تبسيط عملية استلام المشاريع، مما يضمن تقييم كل طلب وترتيب أولوياته وتتبعه.

في هذا الدليل، سنلقي نظرة على أفضل 10 أدوات لمساعدتك على إدارة عملية استلام المشاريع بكفاءة.

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فيما يلي أفضل 10 برامج لاستلام المشاريع:

✅ ClickUp: الأفضل لإدارة شاملة وقابلة للتخصيص لاستلام المشاريع ✅ أسانا: الأفضل للفرق الرشيقة وسير العمل المرئي ✅ Workamajig: الأفضل للوكالات الإبداعية وفرق التسويق ✅Wrike: الأفضل للمؤسسات الكبيرة وسير العمل القابل للتطوير ✅ سمارتشيت: الأفضل لإدارة المشاريع القائمة على البيانات وإعداد التقارير ✅ أدوبي وورك فرونت: الأفضل للمشاريع الكبيرة والتعاون على مستوى المؤسسة ✅ ProjectManager: الأفضل للواجهة سهلة الاستخدام وسهولة الاستخدام ✅ Acuity PPM: الأفضل لإدارة المحفظة وتخصيص الموارد ✅ برنامج BrightWork: الأفضل لتكامل Microsoft 365 وسير العمل المبسط ✅ Planview: الأفضل للمشاريع المعقدة وإدارة المحافظ على مستوى المؤسسة

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## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج قبول المشاريع؟

عند اختيار أداة لإدارة طلبات المشاريع، ابحث عن أداة تحسّن من إنتاجية فريقك وتساعدك على إنشاء عملية قياسية لاستلام العمل.

ستساعدك هذه الميزات على تحديد الأدوات التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسستك:

نماذج استلام المشروع القابلة للتخصيص: يجب أن يسمح لك برنامجك بإنشاء نماذج طلبات المشاريع مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك. وهذا يضمن أن كل طلب مشروع يلتقط جميع التفاصيل الضرورية من البداية إلى النهاية

يجب أن يسمح لك برنامجك بإنشاء نماذج طلبات المشاريع مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك. وهذا يضمن أن كل طلب مشروع يلتقط جميع التفاصيل الضرورية من البداية إلى النهاية أتمتة سير العمل: توفر إمكانات الأتمتة الوقت من خلال تحويل طلبات المشروع المعتمدة مباشرةً إلى مهام أو مشاريع قابلة للتنفيذ، مما يقلل من الجهد اليدوي

توفر إمكانات الأتمتة الوقت من خلال تحويل طلبات المشروع المعتمدة مباشرةً إلى مهام أو مشاريع قابلة للتنفيذ، مما يقلل من الجهد اليدوي أدوات التعاون: التعاون أمر بالغ الأهمية أثناء عملية استلام المشروع وعملية الطلب. ابحث عن الأدوات التي تسهل المناقشات في الوقت الفعلي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك خيارات التعليق ومشاركة المستندات

التعاون أمر بالغ الأهمية أثناء عملية استلام المشروع وعملية الطلب. ابحث عن الأدوات التي تسهل المناقشات في الوقت الفعلي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك خيارات التعليق ومشاركة المستندات التتبع في الوقت الفعلي: تساعدك لوحات المعلومات وميزات إعداد التقارير في الحصول على المعلومات الأساسية عن محفظة مشاريعك. وهذا يساعدك على مراقبة التقدم المحرز في جميع الطلبات واتخاذ قرارات مستنيرة

تساعدك لوحات المعلومات وميزات إعداد التقارير في الحصول على المعلومات الأساسية عن محفظة مشاريعك. وهذا يساعدك على مراقبة التقدم المحرز في جميع الطلبات واتخاذ قرارات مستنيرة إمكانيات التكامل: القدرة على التكامل بسلاسة مع أدوات أخرى مثل CRMs, برنامج إدارة المشاريع أو تطبيقات الاتصالات، أو برامج إدارة المهام، يضمن سير العمل بسلاسة عبر مجموعتك التقنية

القدرة على التكامل بسلاسة مع أدوات أخرى مثل CRMs, برنامج إدارة المشاريع أو تطبيقات الاتصالات، أو برامج إدارة المهام، يضمن سير العمل بسلاسة عبر مجموعتك التقنية قابلية التوسع: اختر برنامجًا قابلاً للتطوير لاستيعاب متطلبات العمل المتزايدة في مشروعك وإدارة عملية استلام العمل بسلاسة

💡 نصيحة للمحترفين: لتبسيط عملية استلام المشروع ، اختبر الخطط المجانية أو التجريبية للبرنامج للتأكد من توافقه مع سير عمل فريقك. تأكد من سهولة إعداده واستخدامه حتى يتمكن فريقك من اعتماده بسرعة.

## أفضل 10 برامج لاستلام المشاريع

لمساعدتك في اختيار الخيار الأفضل، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 أدوات للتعامل مع عملية الاستلام القياسية الخاصة بك. تلبي هذه الأدوات الاحتياجات المتنوعة في جميع أنحاء دورة حياة إدارة المشروع مما يضمن وجود ما يناسب كل فريق.

دعنا نلقي نظرة على أفضل الأدوات لمساعدتك في التعامل مع طلبات المشاريع الجديدة!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة طلبات المشاريع الشاملة والقابلة للتخصيص)

ClickUp هو خيار مثالي للشركات التي تحتاج إلى أداة لإدارة محفظة المشاريع التي تتعامل مع عملية استلام المشاريع.

هذه الأداة الشاملة إدارة المشاريع ومنصة إنتاجية توفر واجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية استلام العمل وتساعدك على إرسال مقترحات عالية الجودة.

عرض نموذج النقر فوق النموذج

قم بأتمتة عملية استلام المشروع باستخدام ClickUp Form View لتسجيل جميع تفاصيل المشروع المطلوبة بسهولة

استخدام عرض نموذج ClickUp ، يمكنك التقاط الردود وتوجيه العمل على الفور إلى الفرق المناسبة، مما يساعد على تحقيق عملية استقبال موحدة.

هل تريد بذل جهد إضافي؟ قم بتخصيص النماذج حسب متطلباتك الخاصة. سيساعدك ذلك على تسجيل جميع تفاصيل المشروع الأساسية، بدءاً من معلومات العميل ونطاق المشروع إلى الميزانية والجداول الزمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمجها في مهام سير العمل الحالية لديك، مما يتيح جمع البيانات بسلاسة وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات لطلبات العمل الخاصة بك.

ClickUp Project Management

إدارة مهام المشروع من خلال إسنادها إلى أصحاب المصلحة المناسبين وتضمين المعلومات التفصيلية باستخدام ClickUp Project Management

بالإضافة إلى إنشاء النماذج، تتفوق ClickUp في أتمتة الجوانب الرئيسية لعملية استلام المشروع. باستخدام ClickUp إدارة المشاريع ميزات، وربط جميع مهام سير العمل والمستندات ولوحات المعلومات وغيرها في موقع مركزي وتحديد جميع خطوات العملية.

سواء أكنت تشرف على فريق صغير أو مؤسسة كبيرة، فإن قابلية ClickUp للتوسع و تتبع الوقت تضمن لك ميزة تتبع الوقت أن يظل حجم عملك فعالاً.

انقر فوق المحادثة

مشاركة الملاحظات، والتعاون مع أعضاء فريقك، وضمان التواصل السريع والمريح باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat أحدثت ثورة في تعاون فريق العمل لدينا من خلال دمج التواصل وإدارة المشاريع، مما ألغى الحاجة إلى أدوات متعددة.

يمكنك استخدام الدردشة من أجل:

ربط المحادثات تلقائيًا بالمهام والمستندات الصحيحة في ClickUp للحصول على سياق كامل

إنشاء المهام مباشرةً من رسائل الدردشة بنقرة واحدة وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين باستخدام ميزة المتابعة

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مرتجلة ومشاركة شاشتك مع فريقك باستخدام ميزة SyncUps لتوضيح الأسئلة والاستفسارات في الوقت الفعلي

أفضل ميزات ClickUp

قم بتشغيل الإجراءات التلقائية، مثل تعيين المهام وإرسال الإشعارات وتحديث الحالات، لتبسيط عملية استلام المشروع باستخدام أتمتة ClickUp تخطيط الجداول الزمنية وإدارتها بدقة باستخدام الأداة الأصلية تتبع وقت ClickUp الذي يمكنك استخدامه حتى من امتداد كروم

تتبع حالة المشروع وقياسها من خلال تطبيق غني وتفاعلي ClickUp Dashboards التي يمكنك تخصيصها حسب حاجتك ومشاركتها مع أصحاب المصلحة

استخدم ClickUp Brain لربط بنيتك التحتية الرقمية بالكامل - من الأشخاص إلى المهام إلى المستندات داخل ClickUp وحتى جميع التطبيقات المتصلة

توصيل ClickUp بتطبيقات الأعمال الأساسية، مثل إدارة علاقات العملاء، ومنصات التسويق، وأدوات الاتصال، لتحسين الكفاءة الكلية

استفد من التقارير المتقدمة ولوحات المعلومات التحليلية في حافظات ClickUp لتتبع المقاييس الرئيسية، وتحديد الاختناقات، واكتساب رؤى حول عملية استلام العمل

قيود النقر فوقها

يمكن أن تكون مجموعة الميزات الشاملة مربكة للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يشيد المستخدمون بأداة ClickUp لما تتميز به من سهولة إدارة المهام، وسلاسة التخصيص، والقدرة على التعامل مع تدفقات العمل المعقدة. وهذا يجعل الأداة مثالية للتعامل مع عملية طلبات شركتك!

_النماذج وعمليات الموافقة سهلة التنفيذ للغاية وتجعل التعامل مع الطلبات بين الإدارات أسهل بكثير مما يوفر الوقت

تايلر غوثري، مدير عمليات الإيرادات، نبض الرعاية المنزلية

➡️ اقرأ المزيد: نصائح لإدارة المشاريع للمدراء المشغولين (نموذج مجاني!)

2. Asana (الأفضل للفرق الرشيقة وسير العمل المرئي)

via أسانا الأداة التالية في قائمتنا هي Asana، وهي أداة شائعة لإدارة المشاريع معروفة بواجهتها البديهية وتركيزها على تدفقات العمل المرئية. على الرغم من أن Asana ليس مصممًا خصيصًا كبرنامج مخصص لاستلام المشاريع، إلا أنه يقدم ميزات تبسط عمليات استلام المشاريع، خاصة للفرق التي تزدهر في البيئات الرشيقة.

فهو ينظم المهام، ويتتبع تقدم المشروع، ويحافظ على خط اتصال واضح بين أعضاء الفريق. كما أنه يقسم طلبات المشاريع الواردة إلى مهام يمكن إدارتها، مما يساعد على تخفيف الضغط على مدير المشروع أو صانعي القرار.

أفضل ميزات أسانا

تنفيذ نماذج الاستلام لالتقاط معلومات المشروع من العملاء وأصحاب المصلحة

استخدم لوحات كانبان ومخططات جانت وأدوات مرئية أخرى لتتبع تقدم المشروع وتحديد الاختناقات

التكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة الأخرى، مثل Slack وMicrosoft Teams، لإنشاء سير عمل واضح

قيود أسانا

ميزات أسانا الخاصة باستقبال المشاريع ليست شاملة

تزداد الأسعار مع كل مستخدم جديد، مما يجعلها مكلفة للفرق الكبيرة

تسعير أسانا

شخصي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد بداية 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم) المستخدمون يحبون Asana لشفافيته وللسماح لهم بالتعامل مع المشاريع الداخلية من خلال تتبع الوقت والتواصل الواضح.

لقد ساعدت أسانا مؤسستنا على أن تكون أكثر كفاءة وإنتاجية في استخدام وقتنا. فنحن نقضي وقتاً أقل في البحث عن الأشياء لأننا ننظمها في مشاريع لكل فريق من فرقنا. وبفضل ميزة تاريخ الاستحقاق، أصبحنا قادرين على البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بما يجب إنجازه. لدينا أيضًا رؤية أكثر وضوحًا لما تقوم به الفرق، وكيفية تقدم العمل، ومتى نحتاج إلى التدخل والمساعدة في إنجاز شيء ما حتى خط النهاية

💡 نصيحة احترافية: الإدارة الفعالة للمشروعات اليوم ضرورية. راجع التحديات الرئيسية لإدارة المشاريع لتتعلم كيفية التعامل معها من أجل وضع جداول زمنية سلسة للمشروع.

3. Workamajig (الأفضل للوكالات الإبداعية وفرق التسويق)

via وركاماجيج Workamajig عبارة عن منصة شاملة لأتمتة سير العمل للوكالات الإبداعية وفرق التسويق. وهي توفر ميزات لإدارة دورة حياة مشروعك، بدءًا من الاستلام الأولي للعميل إلى تنفيذ المشروع وإعداد الفواتير وإدارة محفظة المشاريع.

ما يميز Workamajig هو تركيزه على الاحتياجات الفريدة للفرق الإبداعية. فهو يوفر رؤية واضحة في عملية استلام المشروع بالكامل للوكالات التي تتعامل مع مشاريع متعددة للعملاء. وهذا يجعل من السهل إدارة الشؤون المالية وجمع المعلومات وتخصيص المهام وغير ذلك.

أفضل ميزات Workamajig

إنشاء نماذج مخصصة لاستلام المشاريع لجمع المعلومات اللازمة من العملاء

أتمتة إنشاء المهام وتخصيص الموارد وإرسال تحديثات الحالة لتحسين الكفاءة

توليد مقترحات وعقود مخصصة للعملاء بسرعة لتبسيط إنشاء مقترحات المشاريع

قيود قيود Workamajig

يلبي Workamajig احتياجات الوكالات الإبداعية وفرق التسويق، مما يحد من استخدامه في الصناعات الأخرى

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع سهلة الاستخدام

تسعير Workamajig

في المنزل : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (أكثر من 20 مستخدمًا)

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (أكثر من 20 مستخدمًا) الوكالة : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (أكثر من 20 مستخدمًا)

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (أكثر من 20 مستخدمًا) المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Workamajig

G2: 3.8/5 (280 تقييم)

3.8/5 (280 تقييم) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 300 تقييم) المستخدمون يحبون واجهة Workamajig البديهية وقدرته على التعامل مع استفسارات العملاء المختلفة.

أحب أن Workamajig يقدم العديد من خيارات التخصيص لإعداد المشاريع وإعداد التقارير. نادراً ما أواجه أي عقبات في النظام عندما يتعلق الأمر بتدفق العمليات. خدمة العملاء لا تشوبها شائبة؛ لقد أرسلت ما يشبه المئات من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على أسئلة، ودائماً ما يستجيبون بسرعة وبكل لباقة

📮 كليك أب إنسايت: 37% من العاملين يرسلون مذكرات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp ، بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في قنوات الاتصال مثل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم سقوط أي شيء في الشقوق

جرّب ClickUp مجانًا

4. Wrike (الأفضل للمؤسسات الكبيرة وسير العمل القابل للتطوير)

via وريك Wrike هو برنامج قوي لاستلام المشاريع مصمم لقابلية التوسع. وهو يدير عملية استلام المشاريع لالتقاط طلبات المشاريع وتحديد أولوياتها وتنفيذها بكفاءة.

تتكيف واجهته البديهية وقدراته الأوتوماتيكية مع الاحتياجات المتطورة للفرق المتنامية، مما يساعدك على تحقيق أهدافك المؤسسية في مشهد تنافسي.

وسواء كنت تدير مشروعًا واحدًا أو محفظة كاملة، فإنه يوفر لك الرؤية والتحكم اللازمين لتحقيق النتائج بكفاءة.

أفضل ميزات Wrike

صمم نموذجاً مخصصاً لاستلام المشروع للحصول على معلومات المشروع الضرورية من العملاء وأصحاب المصلحة

تتبع التقدم المحرز في المشروع في الوقت الفعلي للحصول على رؤى حول أداء المشروع

التكامل بسلاسة مع أكثر من 400 تطبيق، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وSalesforce

قيود Wrike

التنقل والتهيئة المعقدة

إنه مكلف، خاصة للفرق الكبيرة، مما يجعله خيارًا أقل فعالية من حيث التكلفة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص Pinnacle: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3,700+ تقييم)

4.2/5 (3,700+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

🎉 حقيقة ممتعة: تستخدم المؤسسة في المتوسط أكثر من 130 أداة SaaS -مما يجعل التكامل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على اتصال وفعالية مجموعة التقنيات الخاصة بك.

➡️ اقرأ المزيد: استراتيجيات تطوير المشاريع: دليل خطوة بخطوة

5. Smartsheet (الأفضل لإدارة المشاريع المستندة إلى البيانات وإعداد التقارير)

via سمارتشيت Smartsheet هي أداة قوية لإدارة المشاريع تجمع بين مرونة جداول البيانات لعملية استلام المشروع. يتيح لك ذلك إنشاء نموذج مخصص لاستلام المشروع ضمن واجهة تشبه جداول البيانات.

تتيح لك هذه الأداة تتبع التقدم المحرز وضمان المساءلة. تُستخدم على نطاق واسع من قبل فرق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتسويق والصناعات التحويلية لإدارة طلبات المشاريع المعقدة من أجل محفظة مشاريع سليمة.

أفضل ميزات جدول البيانات

تسجيل طلبات المشاريع وتتبع التقدم المحرز باستخدام واجهة مألوفة تشبه جداول البيانات

إدارة عملية استلام الطلبات باستخدام ميزات لأتمتة توزيع العمل وتقييم الطلبات

استخدم ميزات مثل التحرير المشترك في الوقت الفعلي والتعليقات و@التعليقات لتبسيط عملية الاستلام

قيود جدول البيانات

قد لا تكون الواجهة المستندة إلى جداول البيانات بديهية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة مقترحات المشاريع المعقدة

لا توجد خطة مجانية، وتكلفة عالية حتى بالنسبة للخطة الأساسية

تسعير جدول البيانات

إيجابي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إدارة العمل المتقدمة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

6. Adobe Workfront (الأفضل للمشاريع واسعة النطاق والتعاون على مستوى المؤسسة)

via أدوبي وورك فرونت Adobe Workfront عبارة عن منصة شاملة لإدارة العمل على مستوى المؤسسة. تعمل وحدة استلام المشاريع المخصصة لها على تبسيط التقاط طلبات المشاريع وجمع المتطلبات والحصول على الموافقات.

أفضل جزء في أداة Adobe هذه هو أنها تتيح لك إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط جميع معلومات المشروع الضرورية، بما في ذلك تفاصيل العميل ونطاق المشروع والميزانية والجداول الزمنية.

أدوبي وورك فرونت أفضل ميزات Adobe Workfront

تصميم واستخدام نماذج الاستلام لالتقاط جميع معلومات المشروع الضرورية من العملاء وأصحاب المصلحة

التعامل مع المشاريع الخارجية والداخلية واسعة النطاق، وتبسيط إدارة محفظة المشاريع

ادمج عملية استلام العمل مع Adobe Creative Cloud وغيرها من أدوات المؤسسة قيود Adobe Workfront

نظام أساسي معقد وغني بالميزات مع منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

باهظة الثمن مقارنة بنظيراتها

تسعير Adobe Workfront

حدد : تسعير مخصص

: تسعير مخصص أساسي : التسعير المخصص

: التسعير المخصص أساسي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أدوبي وورك فرونت

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم) المستخدمون يعجبهم مدى شمولية أداة Adobe وطريقة تعاملهم مع خطوات عملية استيعاب المشروع.

مجموعة أدوات واجهة العمل الشاملة رائعة. ونتيجة لذلك، أصبحنا قادرين على تتبع المشاريع والوثائق في مكان واحد يسهل الوصول إليه، مما يجعلها مثالية لعمليات التدقيق وغيرها من احتياجات حفظ السجلات.

7. ProjectManager (الأفضل بالنسبة للواجهة سهلة الاستخدام وسهولة الاستخدام)

via مدير المشروع ProjectManager هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط طلبات المشاريع للفرق، وخاصة مدير المشروع و فرق القيادة. تم تصميمه لدعم المنهجيات الرشيقة، وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخطيط وتتبع وإدارة استلام العمل بكفاءة. ميزات مثل نماذج الاستلام الآلي للمشروع, تتبع المشروع ، وتحديثات التقدم في الوقت الفعلي تجعل إدارة المشاريع من البدء إلى الإكمال أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات ProjectManager

إنشاء نموذج استلام مفصل للمشروع لالتقاط جميع معلومات المشروع الضرورية

مراقبة تقدم المشروع في الوقت الفعلي باستخدام مخططات جانت التفاعلية ولوحات كانبان وأدوات مرئية أخرى

استخدم تقارير المشروع التفصيلية لتخطيط الموارد والقدرات

ادمج معلوماتك بسهولة مع CRM وأدوات تخطيط المشاريع مثل Trello وJIRA وغير ذلك الكثير

قيود قيود مدير المشروع

قد تكون الوظائف محدودة مقارنةً ببعض المنصات الأخرى على مستوى المؤسسة

إمكانيات إعداد التقارير والتحليلات ليست متقدمة بالقدر نفسه من التقدم

تسعير مدير المشروع

الفريق : 16 دولار/مستخدم شهرياً

: 16 دولار/مستخدم شهرياً الشركة : 28 دولار/مستخدم شهرياً

: 28 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدير المشروع

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: تحليل بيئة المشروع: المفهوم والعوامل والنصائح للتعامل مع حالات عدم اليقين في إدارة المشاريع

8. Acuity PPM (الأفضل لإدارة المحافظ وتخصيص الموارد)

via Acuity PPM Acuity PPM هو حل شامل لإدارة محفظة المشاريع يساعدك على تحسين عملية استلام المشاريع. على الرغم من أنه ليس مصممًا للتعامل مع طلبات المشاريع، إلا أنه يحسن إدارة محفظة المشاريع (PPM) ويضمن حصول الفرق على رؤية واضحة لعملية استلام المشاريع.

وبفضل التحليلات القوية وقدرات إدارة الموارد وميزات التكامل، فإنه يعمل على تبسيط عملية الاستلام ويساعدك على تحديد أولويات المشاريع الأكثر قيمة.

أفضل ميزات Acuity PPM

تقييم طلبات المشاريع وترتيب أولوياتها بناءً على توافقها مع القيمة الاستراتيجية والوضع الحالي

تخصيص الموارد عبر محفظة المشاريع لتعظيم العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإنشاء تقارير ثاقبة لتحديد مجالات التحسين

القيود المفروضة على إدارة المشاريع

حل متخصص لإدارة المحافظ، والذي قد يكون مبالغًا فيه بالنسبة لبعض المؤسسات

مثالي فقط إذا كانت الميزات المتقدمة تتوافق مع أولوياتك الاستراتيجية

تسعير Acuity PPM

PPM Starter : 750 دولارًا شهريًا (5 تراخيص مدفوعة)

: 750 دولارًا شهريًا (5 تراخيص مدفوعة) PPM Essentials : 1050 دولارًا شهريًا (5 تراخيص مدفوعة)

: 1050 دولارًا شهريًا (5 تراخيص مدفوعة) PPM Plus : 1500 دولار شهريًا (5 تراخيص مدفوعة)

: 1500 دولار شهريًا (5 تراخيص مدفوعة) PPM Enterprise: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Acuity PPM

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

9. BrightWork (الأفضل لتكامل Microsoft 365 وسير العمل المبسط)

via برايتورك BrightWork هو نظام أساسي لإدارة المشاريع وأتمتة سير العمل يتكامل بسلاسة مع Microsoft 365. وهذا يجعله خياراً شائعاً للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على أدوات مايكروسوفت.

يتيح النهج المبسط لاستلام العمل للمستخدمين تسجيل طلبات المشاريع وإدارة سير العمل داخل بيئة Microsoft المألوفة. يمكن استخدامه أيضاً لإنشاء نماذج مخصصة لالتقاط طلبات المشاريع، بما في ذلك تفاصيل مثل معلومات العميل ونطاق المشروع والجداول الزمنية والميزانية.

أفضل ميزات BrightWork

التكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى، مثل Outlook وTeams وSharePoint

استخدم القوالب القابلة للتخصيص لإنشاء نموذج مفصّل لاستلام المشروع لالتقاط معلومات أصحاب المصلحة

تبسيط سير عمل الموافقة من خلال مراقبة تقدم المشروع في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات والتقارير التفاعلية

قيود BrightWork

يقتصر على تلك المؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل

المنصة ليست غنية بالميزات

تسعير BrightWork

المشروع : مجاني للأبد

: مجاني للأبد الفرق : 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (20-50 مستخدمًا)

: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (20-50 مستخدمًا) المجموعات : 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً (51-100 مستخدم)

: 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً (51-100 مستخدم) الأقسام : 10 دولارات/مستخدم شهرياً (101-250 مستخدم)

: 10 دولارات/مستخدم شهرياً (101-250 مستخدم) الأقسام : 8 دولارات/مستخدم شهرياً (251-500 مستخدم)

: 8 دولارات/مستخدم شهرياً (251-500 مستخدم) المنظمات: 6 دولارات/مستخدم شهرياً (501-1000 مستخدم)

تقييمات ومراجعات BrightWork

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

المشروع المدراء أحب كيف تساعد المنصة على تسهيل إدارة المشاريع والمحافظ.

_ميزات منتج BrightWork تجعل إدارة المشاريع والمحافظ لدينا أسهل وأكثر نجاحاً. وبصفتي مديراً لمكتب إدارة المشاريع لدينا، يمكنني أن أقرر بسرعة أي المشاريع تتم الموافقة عليها وأيها يتم رفضها. وباستخدام قوالب إدارة المشاريع OTB الخاصة بهم يمكننا البدء بالقدر المناسب من إدارة المشاريع للمشروع والفريق المعني

10. Planview (الأفضل للمشاريع المعقدة وإدارة المحفظة على مستوى المؤسسة)

via بلانفيو Planview هو حل شامل لإدارة المحفظة على مستوى المؤسسة يوفر ميزات قوية لإدارة المشاريع المعقدة والمحافظ.

وهو يوفر وحدة مخصصة لاستلام المشاريع، مما يمكّن المؤسسات من تسجيل الطلبات وتقييم المقترحات وتحديد أولويات المبادرات بناءً على الأهداف الاستراتيجية. وهذا مناسب بشكل خاص للمؤسسات التي تحتاج إلى رؤية واضحة في تخصيص الموارد وتحديد أولويات المشاريع على نطاق واسع.

أفضل ميزات Planview

تقييم مقترحات المشاريع وتحديد أولوياتها بناءً على توافقها مع الأهداف المؤسسية

تخصيص الموارد بفعالية عبر محفظة المشاريع لتعظيم عائد الاستثمار وتقليل المخاطر

التعامل مع المشاريع واسعة النطاق ذات التبعيات المتعددة وسير العمل المعقد

قيود عرض الخطة

تؤدي الميزات الكثيرة جدًا إلى التعقيد وزيادة التكاليف

تسعير تسعير عرض الخطة

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Planview التقييمات والمراجعات

G2: NA

NA Capterra: غير متاح المستخدمون يحبون مدى سهولة تتبع الجداول الزمنية للمشروعات باستخدام المنصة ومدى سرعة تنفيذهم للمشروع كل يوم.

هذا برنامج رائع لإدارة المشاريع يقوم بإنشاء وإدارة الجداول الزمنية للمشروع وتنظيمها. فهو يمكّننا من تتبع ساعات مهام المشروع وأنشطته والوقت المستغرق في المواعيد النهائية بسهولة. فهو يعمل على مواءمة المشاريع بشكل كبير ويوفر أدوات لتنفيذ كل مشروع يومًا بيوم. يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان

قم بتبسيط عملية استلام مشروعك مع ClickUp

إن عملية استلام المشروع المنظمة بشكل جيد هي أساس الإدارة الناجحة للمشروع. بعد استكشاف أفضل خيارات برمجيات استلام المشاريع، من الواضح أن الأداة المناسبة تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الكفاءة ومواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية.

ومن بين هذه الأدوات، فإن ClickUp هو الحل الأمثل للشركات التي تتطلع إلى تبسيط وتحسين عملية استلام العمل.

وسواء كنت بحاجة إلى إدارة طلبات المشاريع، أو تحديد أولويات العمل، أو تتبع المشاريع، أو تعزيز التعاون، فإن ClickUp يُمكِّن مؤسستك من تبسيط العملية.

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