أفضل 10 بدائل تايمولار لعام 2025

الوقت هو المال. ولكن تتبعه باستخدام التقنيات الصحيحة هي لعبة كرة مختلفة تمامًا.

يشير تقرير إلى أن 35% من أصحاب الأعمال يقولون أن سوء إدارة الوقت هو أحد معوقات الإنتاجية. يؤدي هذا الوقت الضائع إلى ساعات ضائعة وفرص ضائعة وفريق عمل محبط. أدوات إدارة الوقت مثل Timeular ضرورية أكثر من أي وقت مضى لإبقاء الفرق على المسار الصحيح ولإبقاء الشركات تعمل بشكل أفضل. ومع ذلك، فقد أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في الأداة، مثل التتبع غير الدقيق، وواجهة المستخدم التي بها أخطاء، والخطط المكلفة.

إذا كان هذا يبدو لك، فإن هذا المنشور في هذه المدونة سيوفر لك ما تحتاج إليه. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل ل Timeular، مع استكمال ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها ومراجعات المستخدمين الحقيقية. دعنا نستكشف أفضل أدوات تتبع الوقت هناك!

استكشف ClickUp لتتبع الوقت

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل بدائل Timeular التي يمكنك الاختيار من بينها:

كليك أب: الأفضل لإدارة الوقت والإنتاجية الشاملة Clockify: الأفضل لتتبع الوقت بدقة وبتكلفة معقولة Timely: الأفضل للتتبع الآلي للوقت توجل تراك: الأفضل للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الناشئة Everhour: الأفضل لميزانية المشاريع Hubstaff: الأفضل للمراقبة التفصيلية لوقت الموظف ونشاطه جيبل: الأفضل للقادمين الجدد الذين يبحثون عن حل مجاني

قم بإدارة وقتك وإدارة إنتاجيتك بكفاءة من خلال الحصول على نظرة شاملة بمساعدة عرض الجدول الزمني في ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى التراجع والنظر إلى الصورة الأكبر بدلاً من التفاصيل الدقيقة, انقر فوق طرق العرض هي الطريقة المثلى

قم بالتبديل إلى عرض الجدول الزمني لمراقبة بياناتك المتعقبة جنبًا إلى جنب مع تقدم المشروع. يمكنك أن ترى كيف يتطابق تتبع وقتك مع معالم المشروع والمواعيد النهائية والتبعيات - وهي رؤى لا يمكن لأدوات تتبع الوقت المستقلة توفيرها.

قوالب ClickUp

قالب جدول إدارة الوقت ClickUp

نحن نعلم أن البدء من الصفر قد يكون فكرة مخيفة. لذا، قمنا بتجميع مكتبة غنية من القوالب الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل قوالب إدارة الوقت لتبدأ!

على سبيل المثال، فإن قالب جدول إدارة الوقت ClickUp ضروري للمهنيين الذين يتعاملون مع عدد لا يحصى من المسؤوليات اليومية. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك نقل مهامك إلى حالات مثل المهام التي يجب القيام بها و قيد التنفيذ و مكتملة. كما يزودك أيضًا بحقول مخصصة للأولويات وتواريخ الاستحقاق وتقديرات الوقت.

هل تحتاج إلى طريقة أبسط لتتبع وقتك وإنتاجيتك؟ إن قالب صحيفة إدارة الوقت الشخصي ClickUp يستحق التجربة. فهو يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك من خلال تحسين كيفية تخطيط تقدمك وإدارة مهامك. من خلال طرق عرض مثل قائمة المهام والمواعيد النهائية، فإنه يبقيك مركزًا على ما هو أكثر أهمية مع تقليل الضغط من خلال تنظيم الوقت بشكل أفضل.

ClickUp أفضل الميزات

سجّل الوقت من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو امتداد المتصفح واربطه بـ مهام ClickUp إضافة إدخالات الوقت السابق أو تعديلها يدويًا عن طريق تحديد نطاق تاريخي أو تحرير الإدخالات الموجودة

إضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت لوصف العمل الذي قمت به للفريق وسياق العميل

استخدم التسميات على المهام لتنظيم إدخالات الوقت وتصفيتها بسهولة

تتبع الوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة بفعالية وجعل الفواتير سهلة للغاية

قيود ClickUp

لا تتوفر بعض طرق عرض ClickUp، مثل النماذج، على تطبيقات الأجهزة المحمولة

قد يكون المستوى العالي من التخصيص مربكًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

_ كنت بحاجة إلى نظام لإدارة المشاريع للمساعدة في تنسيق مهام عملائي بالإضافة إلى مهام فريقي من العاملين المستقلين. جربت عددًا من الحلول الأخرى ولم يقدم أي منها مزيجًا من المرونة وتتبع الوقت. كان تتبع الوقت أمرًا أساسيًا لأنني كشركة تعمل بالساعة، كنت بحاجة إلى نظام تتبع الوقت في نظام إدارة مشروعي لتجنب محاولة توحيد نظامين مختلفين كل شهر لإنشاء الفواتير. لقد حلّ ClickUp مشكلة تتبع الوقت بالنسبة لي، ووفر لي الكثير من المرونة التي سمحت لي بتنظيم عملائي ومشاريعي ومهامي بطريقة تتناسب بشكل كبير مع طريقة عملي وإدارة المشاريع. حتى مع تطور أنظمتي وعملياتي، قدم ClickUp المرونة اللازمة للتكيف معي. إنه رائع!

كيث موهرينغ، الرئيس التنفيذي، L2 Digital

2. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت بدقة وبتكلفة معقولة)

عبر كلوكفايفي إذا كنت بحاجة إلى مراقبة موظفيك عن كثب دون إنفاق ثروة، فإن Clockify خيار جيد.

يمكن للمسؤولين ضمان تسجيل جميع ساعات العمل بدقة من خلال تمكين التتبع القسري للوقت. على عكس التتبع المرن في Timeular، تطالب هذه الميزة المستخدمين تلقائيًا بملء أي وقت مفقود، مما يضمن سجلات كاملة ومتسقة.

على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بتسجيل 6 ساعات من يوم عمل مدته 8 ساعات، فسيحتاج إلى إكمال الجدول الزمني الخاص به قبل إرساله. هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تحتاج إلى فواتير دقيقة أو سجلات دقيقة بدوام كامل من أجل الامتثال.

يتضمن Clockify أيضًا ميزات مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولقطات الشاشة التلقائية كل 5 دقائق، واكتشاف الخمول، وحظر التعديلات اليدوية للوقت لموظفين محددين.

Clockify أفضل الميزات

تتبع الوقت باستخدام مؤقت بدء العمل ونهايته على الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو ملحقات المتصفح لتسجيل كل دقيقة عمل

الموافقة على الجداول الزمنية وإنشاء الفواتير، بما في ذلك الخصومات والضرائب

اكتشاف وقت الخمول والحصول على إشعارات لإزالة الإدخالات غير النشطة

إنشاء تقارير تستند إلى الوقت أو الحضور أو التقارير الموجزة لتحليل الإنتاجية

تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت ومزامنة الإدخالات تلقائيًا عند الاتصال بالإنترنت مرة أخرى

قيود Clockify

قد تبدو واجهة Clockify مربكة للمستخدمين الجدد

خيارات محدودة عندما يتعلق الأمر بالسمات

تبديل السياق غير المتسق بين تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب

تسعير Clockify

مجاني: مجاني إلى الأبد

مجاني إلى الأبد أساسي: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم قياسي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 14.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الباقة: 15.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

3. في الوقت المناسب (الأفضل للتتبع الآلي للوقت)

عبر في الوقت المناسب لست من محبي التتبع اليدوي للوقت؟ سوف يساعدك Timely حفظ وقتك . يعمل بهدوء في الخلفية، ويسجل تلقائيًا أنشطتك الرقمية - رسائل البريد الإلكتروني، والاجتماعات، وعمل المستندات، وتصفح الويب - و باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيمها في إدخالات المشروع. هذا يعني لا مزيد من بدء وإيقاف المؤقتات أو محاولة تذكر ما عملت عليه.

تعمل ميزة Timely's Memory Tracker على إنشاء جدول زمني مرئي خاص ليوم عملك لا يراه أحد سواك. يمكنك بسهولة التحقق من مخصصات وقت الذكاء الاصطناعي وسحب وإسقاط الأنشطة في المشاريع المناسبة.

بينما يتطلب منك Timeular تتبع كل مهمة يدويًا، يتيح لك Timely مراجعة وتعديل سجلات وقتك لاحقًا. إنه مثالي لمن يقومون بمهام متعددة أو أي شخص يحتاج إلى إعادة بناء يومه لإعداد فواتير دقيقة.

أفضل ميزات Timely Timely

مشاركة التقارير المباشرة مع العملاء التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي عند تحديثها

إرسال تقارير لقطة في الوقت المحدد للعملاء بنقرة واحدة

تلقي تذكيرات تلقائية لتسجيل الحضور أو تذكير فريقك بتسجيل ساعات عملهم

المزامنة مع التقويم الخاص بك لعرض الأحداث المجدولة إلى جانب الوقت المسجل

الاتصال بأدوات إدارة المشاريع المختلفة مثل ClickUp وAsana وTrillo

القيود الزمنية

لا توجد خيارات مناطق زمنية للموظفين الدوليين

لا يمكن للمستخدمين تتبع الوقت المستخدم على تطبيقات مختلفة باستخدام إصدار الهاتف المحمول

التسعير في الوقت المناسب

البداية: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم غير محدود: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

G2: 4.8/5 (أكثر من 430 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

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4. كويك بوكس تايم (الأفضل لتتبع الوقت عبر الهاتف المحمول)

عبر وقت كويك بوكس يعد QuickBooks Time خيارًا شائعًا بين فرق العمل المتنقلة والبعيدة، ويتميز QuickBooks Time بتقنية تحديد الموقع الجغرافي.

فبدلاً من التتبع المكتبي، يمكنه تسجيل دخول وخروج الموظفين تلقائياً عند دخولهم أو مغادرتهم لموقع العمل. على سبيل المثال، إذا كان فريقك يتطلب منك التواجد في الموقع، فإن النظام يتتبع وقتك تلقائيًا ويخصصه للمشروع الصحيح بناءً على موقعك. هذا يتجنب الأخطاء اليدوية ويحافظ على دقة ساعات العمل في الموقع.

من خلال هذه الأدوات واتصالها ب QuickBooks لكشوف المرتبات والفواتير والمحاسبة، يعد QuickBooks Time خيارًا جيدًا للشركات التي تحتاج إلى تتبع الوقت المرتبط مباشرةً بالعمليات المالية - وهو أمر لا يقدمه Timeular.

أفضل ميزات QuickBooks Time

تتبع ساعات العمل وعدد الأميال المقطوعة والموقع والمزيد باستخدام جداول زمنية مفصلة

إنشاء تقارير مخصصة لتحليل تكاليف الوظائف وتخطيط كشوف المرتبات وقياس الربحية

الاتصال بأدوات الموارد البشرية وكشوف الرواتب الشائعة مثل ADP وJazzHR وJazzHR

استخدم تطبيق الهاتف المحمول لتحديث جداولك الزمنية في الوقت الحقيقي

قيود وقت QuickBooks QuickBooks

يفتقر إلى ميزات تتبع الوقت الخاصة بالمشروع

التخصيص المحدود

تسعير وقت QuickBooks Time

البداية البسيطة: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافة: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 235 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

235 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الوقت الإضافي المميز: 20 دولارًا شهريًا لمسؤول واحد + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لمسؤول واحد + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الوقت الإضافي للنخبة: 40 دولارًا شهريًا لمسؤول واحد + 10 دولارات/مستخدم شهريًا

كويك بوكس تايم التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,900 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: في الصين في القرن السادس, استخدمت ساعات البخور لتتبع الوقت! أول نوع من أجهزة التوقيت، هذه الأجهزة الرائعة، كانت تحرق البخور بشكل ثابت. وكانت كمية البخور المحترقة تشير إلى مرور الوقت. ومع تصاعد دخان البخور كان يشير إلى أوقات محددة للأنشطة اليومية أو الاحتفالات.

5. وقت الإنقاذ (الأفضل لتحليل الإنتاجية)

عبر وقت الإنقاذ يتبع RescueTime نهجًا فريدًا لتتبع الوقت: فهو يقوم تلقائيًا بتقييم التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها على مقياس من "منتجة جدًا" إلى "مشتتة جدًا"

بدلاً من مجرد تتبع ساعات عملك، يقوم تطبيق تتبع الوقت هذا بتصنيف إنتاجيتك من خلال تجميع أنشطتك والسماح لك بتعديل هذه التصنيفات لتتناسب مع دورك وأهدافك. على سبيل المثال، إذا كنت مديراً لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تصنف فيسبوك على أنه "منتج جداً" ولكن كمطور برمجيات، يمكنك تصنيفه على أنه _"مشتت للانتباه"

باستخدام جلسات التركيز، يساعدك تطبيق RescueTime على الاستمرار في أداء مهامك. تحجب هذه الجلسات مواقع الويب المشتتة للانتباه، وتُسكت الإشعارات، وتتبع وقت تركيزك، وتكشف كيف تؤثر أشياء مثل الاجتماعات أو العمل في وقت متأخر من الليل على إنتاجيتك. إنها طريقة قوية للتحكم في يوم عملك وتحقيق أهدافك.

RescueTime أفضل الميزات

عرض تقارير مفصلة عن أوقاتك الأكثر والأقل إنتاجية

تحديد الأهداف وتتبع كيفية مقارنة وقتك بها

مقارنة أنماط الإنتاجية عبر الأيام والأسابيع

التكامل مع تطبيقات التقويم لمعرفة كيفية تأثير الاجتماعات على الإنتاجية

قيود RescueTime

لا يدعم لغات متعددة، مما يؤثر على الفرق العالمية

في بعض الأحيان، لا يسجل تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت جميع الأنشطة

تسعير تطبيق RescueTime

فرد: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

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6. Toggl Track (الأفضل لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الناشئة)

عبر مسار توجل الشركات الجديدة والعاملين لحسابهم الخاص بميزانية محدودة في كثير من الأحيان يفضلون Toggl Track على منافسيه بسبب ميزتين مجانيتين: التتبع التلقائي للوقت واكتشاف الخمول.

يكتشف هذا البديل البسيط وسهل الاستخدام لـ Timeular تلقائيًا عندما تتوقف عن العمل ويسألك عما إذا كنت تريد الاحتفاظ بوقت الخمول أو إزالته. كما أنه يصنف عملك بناءً على التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها، مما يوفر عليك عناء التحديثات اليدوية المستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، يذهب Toggl إلى ما هو أبعد من أدوات الأتمتة والاختصارات المفيدة من خلال رؤى الجدول الزمني. فبدلاً من إدخالات الوقت الأساسية، ينشئ مخططًا زمنيًا مرئيًا ليوم عملك ويحلله بحثًا عن الثغرات أو الوقت غير المخصص.

على سبيل المثال، إذا كنت تتتبع عادةً اجتماعات العملاء ولكنك نسيت أحدها، فإن Timeline Insights سيشير إلى ذلك ويقترح المشروع والمهمة الصحيحة بناءً على تقويمك ونشاطك السابق.

Toggl Track أفضل الميزات

التبديل بين المؤقتات بسهولة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح

إنشاء تقارير مفصلة مع معدلات قابلة للتخصيص قابلة للفوترة

اقتراح مشاريع لإدخالات الوقت بناءً على عاداتك السابقة

تتبع الوقت من ملحقات المتصفح أو تطبيقات سطح المكتب

تحويل أحداث التقويم إلى إدخالات زمنية مع المشاريع المخصصة

قيود Toggl Track

لا يدعم تطبيق الهاتف المحمول طرق عرض التقويم المختلفة

يجد بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير أساسية

تسعير Toggl Track

مجاني (حتى خمسة مستخدمين)

(حتى خمسة مستخدمين) بداية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إذا نظرت بعناية، سترى أن كلاً من Toggl و Clockify خياران قويان وبأسعار معقولة. إذا كنت تتساءل عن كيفية المقارنة بينهما، فإليك ملخص مفصل عن Toggl مقابل Clockify لتستكشفها.

7. Everhour (الأفضل لميزانية المشروع)

عبر Everhour يصبح تتبع الوقت وإدارته بفعالية أكثر صعوبة عندما تعمل بميزانيات محدودة للمشروع. للالتزام بها، تحتاج إلى معرفة أين يذهب وقت فريقك - وأموالك - بالضبط. هذا هو المكان الذي يُحدث فيه نظام Everhour للميزانية فرقًا.

على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لوقت المشروع 40 ساعة، فإن الأداة تنبهك عندما تقترب من ذلك ويمكنها حتى منع أعضاء الفريق من تسجيل المزيد من الساعات بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى. وهذا يبقي مشاريعك على المسار الصحيح ويمنع تجاوز الميزانية قبل حدوثها.

علاوة على ذلك، تتصل أداة Everhour بسهولة بأدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp وAsana. تتم مزامنة التحديثات على الساعات أو تقديرات الوقت تلقائياً، بحيث تنعكس أي تغييرات تجريها على الفور في نظام إدارة مشروعك دون أي جهد إضافي.

أفضل ميزات Everhour

مزامنة تحديثات المهام تلقائياً مع أدوات إدارة المشروع

تتبع تكاليف المشروع في الوقت الفعلي باستخدام معدلات الفريق

جدولة تقديرات الوقت المتكرر للمهام العادية

إنشاء فواتير من الساعات المدفوعة المتعقبة تلقائياً

قيود Everhour

تسجيل الوقت ليس دقيقًا دائمًا، خاصة بالنسبة للموظفين في بلدان مختلفة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في التكامل

تسعير Everhour

مجاني: مجاني إلى الأبد (حتى 5 مقاعد)

مجاني إلى الأبد (حتى 5 مقاعد) الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Everhour

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

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8. Hubstaff (الأفضل لمراقبة وقت الموظف ونشاطه بالتفصيل)

عبر هبستاف إذا كنت تبحث عن أداة متخصصة في تقديم رؤى مفصلة حول كيفية عمل فريقك، فقد يكون Hubstaff هو أفضل رهان لك.

إليك كيفية عملها: يراقب Hubstaff مستويات النشاط من خلال تتبع ما إذا كان فريقك يستخدم لوحة المفاتيح أو الفأرة خلال فترات زمنية مدتها 10 دقائق. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما نشطاً لمدة نصف تلك الفترة، فإن معدل نشاطه يظهر بنسبة 50%.

لا يسجل البرنامج ضغطات المفاتيح - فقط ما إذا كان هناك نشاط - لذا فهو يحافظ على بساطة الأمور ويركز على المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي مزوداً بخاصية اكتشاف الخمول مع تذكيرات مخصصة، وتحديد الموقع الجغرافي، وأدوات الجدولة.

ما يميز Hubstaff هو عمقه. فهو يلتقط لقطات الشاشة، ويتتبع عناوين URL التي تمت زيارتها، ويحلل النشاط ليمنحك صورة كاملة للوقت الذي يقضيه الموظف. كما يُظهر أيضاً مدى توافر الموظفين, الجداول الزمنية للمشروع ، وحدود عبء العمل لضبطها أثناء تقدمك.

أفضل ميزات #### Hubstaff

تتبع ميزانيات المشاريع مع تنبيهات في الوقت الفعلي

تخطيط جداول الفريق وأعباء العمل بسهولة باستخدام اللوحات المرئية

إنشاء تقارير الرواتب تلقائياً بناءً على ساعات العمل ومعدلات الأجور

التحقق من ربحية المشروع من خلال مقارنة الساعات المخطط لها بالوقت الفعلي المستغرق

تبسيط الموافقات على الجداول الزمنية باستخدام تدفقات العمل والتذكيرات المخصصة

قيود Hubstaff

وظائف مراقبة الإنتاجية محدودة

بعض المستخدمين يجدون أن الواجهة أقل سهولة ومرتبكة

تسعير Hubstaff

المبتدئين: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم النمو: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.5/5 (1,250+ تقييم)

4.5/5 (1,250+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

📮ClickUp Insight: 60% من العاملين يستجيبون للرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ولكن كل انقطاع يكلف ما يصل إلى 23 دقيقة من وقت التركيز، مما يخلق مفارقة في الإنتاجية.

من خلال جعل جميع محادثاتك ومهامك وسلاسل محادثاتك ومحادثاتك مركزية داخل مساحة عملك, كليك أب يتيح لك التخلص من التنقل بين المنصات والحصول على الإجابات السريعة التي تحتاجها. لا تضيع السياق أبدًا!

جرّب ClickUp مجانًا

9. جيبل (الأفضل للقادمين الجدد الذين يبحثون عن حل مجاني)

عبر جيبل إذا كنت قد بدأت للتو في تتبع الوقت ولا تريد الالتزام بأدوات باهظة الثمن على الفور، فإن Jibble خيار رائع.

تدعم الباقة المجانية دقة تسجيل الحضور باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الحضور من خلال الأجهزة المحمولة للموظفين، مما يقلل من مخاطر التلاعب في الوقت. وفي الوقت نفسه، تسمح لك الميزات المتقدمة بتعيين معدلات مختلفة للعمل الإضافي لأيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، وتتبع فترات الراحة المطلوبة، وحتى الحصول على تنبيهات عندما يقترب الموظفون من حدود العمل الإضافي أو عندما يفوتون فترات الراحة.

يتكامل Jibble أيضًا مع أنظمة الرواتب الرئيسية مثل Stripe وPaylocity، مما يساعدك على أتمتة حسابات الأجور بناءً على الوقت المتتبع.

أفضل ميزات Jibble

إنشاء لوحات معلومات الحضور في الوقت الفعلي لتتبع المتأخرين والمتغيبين

تتبع أوقات الراحة والغداء باستخدام سياسات مخصصة

إدارة جداول المناوبات مع إشعارات تلقائية لأعضاء الفريق

قيود Jibble

عدم وجود رؤى تفصيلية وتقارير مخصصة

مواطن الخلل التقنية والوظائف المحدودة في إصدار الهاتف المحمول

تسعير #### تسعير Jibble

مجاني: مجاني للأبد

مجاني للأبد القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أعلى سعر: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جيبل

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 1250 تقييم)

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10. Harvest (الأفضل للفوترة والفواتير المبسطة)

عبر الحصاد يساعدك Harvest، وهو المفضل لدى الشركات القائمة على الخدمات، على تتبع الساعات المدفوعة الأجر والحصول على الأموال دون التنقل بين الأنظمة المختلفة.

يمكنك تسجيل ساعاتك ونفقاتك باستخدام هذه المنصة ثم إنشاء فواتير مصقولة تتضمن الساعات القابلة للفوترة والإيصالات وحتى الضرائب المحسوبة. على سبيل المثال، يمكن للمستشار تتبع ساعات عمله وإضافة إيصالات عشاء العميل وإنشاء فاتورة احترافية من أداة واحدة.

تقدم Harvest أيضاً تقارير بسيطة ومفصلة في نفس الوقت لتتبع سجلات الوقت والعمل غير المدفوع والربحية حسب العميل أو المشروع أو عضو الفريق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الشفافية، فإن لوحة معلومات العميل تتيح للعملاء عرض فواتيرهم ومدفوعاتهم من خلال عنوان URL فريد يمكنك مشاركته.

يتتبع التطبيق أيضًا ربحية المشروع ومعدلات استخدام الفريق، مما يساعدك على مراقبة إدارة الموارد مع الحفاظ على وضوح الفواتير.

حصاد #### أفضل الميزات

بناء عادات تتبع الوقت مع التذكيرات التلقائية

قفل إدخالات الوقت والمصروفات بمجرد إصدار الفواتير أو الموافقة عليها

إنشاء فواتير من إدخالات وقتك وتحصيل مدفوعات العملاء من خلال تكامل Stripe وPayPal

اكتساب رؤى حول كيفية قضاء فريقك لساعات العمل وتتبع نفقات المشروع

قيود حصاد

ميزات إعداد التقارير الأساسية

وظائف وتخصيصات محدودة

تسعير حصاد

الخطة المجانية: مجانية للأبد

مجانية للأبد الباقة الاحترافية: 13.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: لكي تكون أكثر كفاءة وإنتاجية، استخدم مصفوفة إدارة الوقت لتخطيط تقديرات الوقت لمهامك و تحديد أولوياتها وفقًا لذلك.

قم بإدارة وقتك ومشاريعك معًا باستخدام البديل المناسب Timeular البديل - انقر فوق!

عندما تصبح الحياة مزدحمة، يمكن أن يتراكم التوتر والمواعيد النهائية الفائتة. يمكن أن يساعدك بديل Timeular الجيد في الحفاظ على تنظيم وقتك وتعزيز الإنتاجية وخلق توازن أكثر صحة بين العمل والحياة.

قبل اختيار الأداة المناسبة، ركز على إيجاد أداة تناسب احتياجاتك. ابحث عن شيء يعمل عبر منصات مختلفة، ويتكامل مع أدوات إدارة المشاريع والتقويمات المفضلة لديك، ويوفر تتبعاً تلقائياً للوقت وتحليلات مفيدة.

تسلط قائمتنا الضوء على أفضل الخيارات، ولكن أفضل خيار لدينا هو ClickUp.

يقدم ClickUp جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها لتتبع إنتاجيتك الشخصية وإنتاجية فريقك. تساعدك خاصية تتبع الوقت وبرنامج إدارة المشاريع المتكامل على التركيز على ما يهمك واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بناءً على أهدافك. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا!