أفضل 10 أدوات لتقصير النصوص بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

أتذكر المرة الأولى التي حاولت فيها تلخيص ورقة بحثية من 20 صفحة في ملخص من صفحة واحدة. دعنا نقول فقط أنها تضمنت الكثير من القهوة ورفضاً عنيداً للاعتراف بأنني كنت متحمساً للغاية.

بعد ساعات من محاولة "التلخيص" مع الاستمرار في الوصول إلى عدد الكلمات المناسب، أدركت أنه لا بد من وجود طريقة أفضل.

أدخل مختصرات نصوص الذكاء الاصطناعي - المنقذة الحديثة للطلاب الغارقين في المواعيد النهائية، والمهنيين الذين يقومون بتبسيط التقارير، ومنشئي المحتوى الذين يصوغون خلاصات قوية.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال التجارية بنسبة 36.6% سنويًا حتى عام 2030.

هذه الأدوات لا تهدف فقط إلى تقليل عدد الكلمات، بل إنها مصممة للحفاظ على النقاط الرئيسية مع توفير الوقت. بعد اختبار بعض أفضل أدوات التلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم، إليك ما تعلمته.

الارتقاء بسير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا كنت من محبي التعلم المرئي، شاهد مدونة الفيديو هذه حول التلخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي!

⏰ ملخص 60 ثانية

أدوات اختصار النصوص بالذكاء الاصطناعي هي الحل الأمثل لتلخيص المحتوى الطويل في ملخصات واضحة وموجزة دون فقدان الجوهر.

انقر فوق : الأفضل لإدارة التوثيق بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لإدارة التوثيق بالذكاء الاصطناعي QuillBot: الأفضل للمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات

الأفضل للمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات TLDR هذا: الأفضل لتلخيص المحتوى عبر الإنترنت بدون إعلانات

الأفضل لتلخيص المحتوى عبر الإنترنت بدون إعلانات Scribbr: الأفضل لاختصار النصوص الأكاديمية ودعم الاقتباس

الأفضل لاختصار النصوص الأكاديمية ودعم الاقتباس Notta: الأفضل لنسخ الاجتماعات والتلخيص في الوقت الحقيقي

الأفضل لنسخ الاجتماعات والتلخيص في الوقت الحقيقي Paraphraser.io: الأفضل لتلخيص النصوص وإعادة كتابتها في الوقت الحقيقي

الأفضل لتلخيص النصوص وإعادة كتابتها في الوقت الحقيقي ChatGPT: الأفضل لتلخيص نصوص المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لتلخيص نصوص المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Editpad: الأفضل لتلخيص النصوص وتحريرها متعدد الاستخدامات

الأفضل لتلخيص النصوص وتحريرها متعدد الاستخدامات Summary Generator: الأفضل للتلخيص النصي السريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الأفضل للتلخيص النصي السريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي جاسبر للذكاء الاصطناعي: الأفضل لتلخيص النصوص متعددة اللغات وإعادة توجيه المحتوى

جرّب ClickUp مجاناً

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة اختصار النصوص؟

أصبح تلخيص المحتوى للمشاركة عبر الإنترنت أسهل باستخدام أدوات اختصار النصوص، ولكن فعاليتها تتفاوت بشكل كبير. يمكن للأداة المناسبة تعزيز تجربة المستخدم ومشاركته وتوفير تحليلات قيّمة.

في هذا الدليل، سأسلط الضوء على ما يجب أن تبحث عنه لاختيار أفضل أداة اختصار النصوص لاحتياجاتك.

طول الملخص القابل للتخصيص: يسمح لك بتعيين عدد كلمات محدد أو نسبة مئوية محددة للتقصير

يسمح لك بتعيين عدد كلمات محدد أو نسبة مئوية محددة للتقصير دعم تنسيقات متعددة: يقبل المدخلات كنص عادي أو ملفات PDF أو مستندات Word أو عناوين URL للويب

يقبل المدخلات كنص عادي أو ملفات PDF أو مستندات Word أو عناوين URL للويب دقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم خوارزميات متقدمة للاحتفاظ بالنقاط الرئيسية وتجنب فقدان التفاصيل الأساسية

يستخدم خوارزميات متقدمة للاحتفاظ بالنقاط الرئيسية وتجنب فقدان التفاصيل الأساسية مربع إدخال لإدخال النص المباشر: طريقة بسيطة للصق النص أو كتابته دون تحميل الملفات

طريقة بسيطة للصق النص أو كتابته دون تحميل الملفات تلخيص خاص بموضوع محدد: يمكن تكييف النمط للأوراق البحثية أو المقالات أو المحتوى التسويقي وإنشاء ملخص دقيق لكل منها

يمكن تكييف النمط للأوراق البحثية أو المقالات أو المحتوى التسويقي وإنشاء ملخص دقيق لكل منها دعم اللغات: يعمل مع لغات متعددة للمحتوى غير الإنجليزية

يعمل مع لغات متعددة للمحتوى غير الإنجليزية عرض عدد الكلمات والأحرف: يتتبع طول كل من النص الأصلي والملخص

يتتبع طول كل من النص الأصلي والملخص التكامل مع أدوات أخرى: المزامنة مع تطبيقات مثل محرر مستندات جوجل أو برامج تدوين الملاحظات لسير عمل سلس

المزامنة مع تطبيقات مثل محرر مستندات جوجل أو برامج تدوين الملاحظات لسير عمل سلس تلخيص دفعي: يعالج أجزاء متعددة من النص في وقت واحد، وهو مثالي للأبحاث أو المهام المجمعة

يعالج أجزاء متعددة من النص في وقت واحد، وهو مثالي للأبحاث أو المهام المجمعة خيارات التصدير: حفظ الملخصات بسهولة كملفات أو مشاركتها مباشرةً

🧠 حقيقة ممتعة: تستخدم أدوات اختصار النصوص آليات الانتباه للتركيز على الأجزاء الأكثر أهمية في الجملة. الأمر أشبه بامتلاك أداة تمييز فائقة الذكاء!

## أفضل 10 أدوات اختصار النصوص

قد يبدو العثور على أداة اختصار النصوص المناسبة أمرًا مربكًا مع وجود العديد من الخيارات. لقد اختبرت أفضل الأدوات، وهذه هي توصياتي لتكثيف المحتوى الطويل مع الاحتفاظ بالنقاط الرئيسية.

دعنا نتعمق في هذه الأدوات بالتفصيل:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة وثائق الذكاء الاصطناعي)

جرب ClickUp Brain مجانًا

تقصير النص: ClickUp Brain

لقد كنت أستخدم ClickUp Brain وهي بسهولة واحدة من أذكى أدوات الذكاء الاصطناعي التي جربتها لاختصار النصوص. فهي تتيح للمستخدمين تكثيف نشاط المهام، وسلاسل التعليقات، وتحديثات المشاريع، ونشاط القائمة في ملخصات موجزة.

سواء كنت بحاجة إلى نظرة عامة سريعة على تقدم المهام، أو ملخصًا لسلاسل التعليقات الطويلة، أو تحديثًا لمراحل المشروع الرئيسية، فإن ClickUp AI يقوم بكل ذلك ببضع نقرات فقط.

يمكنني إنشاء ملخصات مخصصة لأطر زمنية محددة أو تصفية المهام بناءً على التكوينات باستخدام ميزات مثل تلخيص، تحديثات التقدم، ملخص القائمة.

التعاون والتحرير والتلخيص في الوقت الحقيقي باستخدام ClickUp Docs

ما يجعلها أفضل مستندات ClickUp . لست مضطرًا للتوفيق بين تطبيقات متعددة لأن كل شيء يحدث في واجهة واحدة سلسة. يمكنني صياغة وتلخيص و تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي في مساحة العمل حيث توجد مشاريعي ومهامي.

🔮 نصيحة إضافية: باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء تحديثات عالية المستوى للمشروع عبر أطر زمنية محددة، مثل آخر 7 أو 30 يومًا، والتصفية حسب تكوينات المهام للحصول على رؤى مخصصة. استكشف كل الطرق التي يمكن ل ClickUp AI من خلالها تحسين سير عملك !

أفضل ميزات #### ClickUp

تلخيص المستندات والتعليقات والمهام تلقائيًا في ملخصات سهلة الفهم

احصل على إجابات فورية على الأسئلة المتعلقة بمساحة العمل الخاصة بك، مع ملخصات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك

إنشاء المستندات وتحريرها وتلخيصها مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك

تتبع التغييرات بسلاسة باستخدام التحكم في إصدار المستند لتحسين التعاون والشفافية

قيود النقر فوق

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي أكثر حدة لأعضاء الفريق الجدد غير المعتادين على نظام ClickUp البيئي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

مستخدم واحد شاركنا تجربتهم مع ClickUp، مسلطين الضوء على كيفية تبسيطه لإدارة المشروع وتوثيقه:

تعد ميزات إدارة المشاريع الأساسية في ClickUp أكثر من كافية لاحتياجاتنا. الميزات الإضافية مثل طرق العرض المتعددة (كانبان، والتقويم، ومخطط جانت) مفيدة للغاية - فهي تجعل تنظيم العمل وتتبعه أسهل بكثير. ميزة المستند مفيدة جدًا أيضًا؛ نحن في الواقع نستخدمها كثيرًا للاحتفاظ بكل شيء موثق في مكان واحد. يبدو أن ClickUp يمنحك القليل من كل ما تحتاجه.

2. QuillBot (الأفضل للمساعدة الكتابية متعددة الاستخدامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via QuillBot QuillBot عبارة عن أداة تلخيص بالذكاء الاصطناعي تجمع بين إعادة الصياغة والتدقيق النحوي وتلخيص النص. وهي أداة تلخيص الفقرات يدعم إنشاء ملخصات مخصصة وتكثيف المحتوى، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الأكاديمي والمهني.

وهو يعمل بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية مع ملحقات المتصفح وتطبيقات الأجهزة المحمولة وعمليات التكامل مثل محرر مستندات Google. توفر أداة إعادة الصياغة تسعة أوضاع فريدة من نوعها، مما يتيح إعادة كتابة مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

أفضل ميزات QuillBot

إنشاء ملخصات يصل طولها إلى 6,000 كلمة

إنشاء ملخصات مخصصة لاحتياجات محتوى محدد

إعادة صياغة نص غير محدود مع أوضاع إعادة كتابة متعددة

الكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي للتحقق من الأصالة

قيود QuillBot

يمكن أن يوفر المدقق النحوي اقتراحات أكثر تقدمًا

واجهة الشاشة تبدو مزدحمة للاستخدام المطول

تسعير QuillBot

مجاني

قسط: 9.95 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات QuillBot

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

مستخدم أبرز الملامح فهو مورد رائع للكتابة الأكاديمية.

أفضل ميزات Scribbr

تلخيص النصوص الأكاديمية بسرعة باستخدام أداة تلخيص النصوص المجانية

إنشاء اقتباسات دقيقة في أنماط متعددة مثل APA و MLA

كشف الانتحال ومحتوى الذكاء الاصطناعي في كتاباتك

استخدم أدوات مجانية مثل أدوات التدقيق النحوي وأدوات إعادة الصياغة

الوصول إلى قوالب موفرة للوقت للمستندات الأكاديمية

قيود Scribbr

يركز بشكل أساسي على الاستخدام الأكاديمي، مما يحد من التطبيقات الأوسع نطاقاً

تسعير Scribbr

مجاناً

تقييمات ومراجعات Scribbr

مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

5. Notta (الأفضل لنسخ الاجتماعات والتلخيص في الوقت الفعلي)

via

_ / href/ _https://www.notta.ai/en/blog/notta-translation-guide نوتا /%href/

نوتا هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنسخ وتلخيص ومشاركة ملخصات الاجتماعات . إن قدرته على إنشاء نصوص دقيقة وملخصات موجزة من الاجتماعات المباشرة أو التسجيلات يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية.

يضمن Notta، الذي يدعم 58 لغة، تدوين الاجتماعات ثنائية اللغة وترجمتها دون عناء. ومن خلال عمليات التكامل السلس مع منصات مثل Notion وSlack وSalesforce، يتم تبسيط إدارة سير العمل.

أفضل ميزات Notta

نسخ الاجتماعات والتسجيلات بأكثر من 58 لغة

إنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ مع إبراز القرارات والأفكار

مشاركة الملاحظات والملخصات على الفور مع أعضاء الفريق

تصدير الملاحظات بتنسيقات متعددة مثل TXT وWord وPDF وSRT

قيود نوتا

تواجه أحيانًا صعوبات في دقة النسخ في البيئات الصاخبة

أسعار نوتا

مجاناً

المحترف: 14.99 دولارًا/شهريًا

14.99 دولارًا/شهريًا الشركات: 27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

A مؤسس مشارك في شركة ناشئة كيف قامت نوتا بتبسيط اجتماعات فريقهم:

يعمل تطبيق Airgram كمساعد، ليس فقط في تسجيل الاجتماعات وتدوينها، بل أيضًا في تدوين الملاحظات، بما في ذلك الملخص وقوائم الإجراءات وفصول التنقل وما إلى ذلك. أنا مؤسس مشارك في شركة ناشئة، وهذا أمر رائع لاجتماعات فريقنا: فهو يوفر الكثير من الوقت وإعادة صياغة الأشياء التي قيلت في الاجتماعات السابقة.

➡️ اقرأ المزيد: تخلص من القلم والورق: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

6. Paraphraser.io (الأفضل لتقصير النص وإعادة كتابته متعدد الاستخدامات)

via

_/مرجع/ _https://www.paraphraser.io/ Paraphraser.io /%href/

يوفر Paraphraser.io أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة النص وإعادة كتابته وتلخيصه بكفاءة. تتيح أوضاع متعددة مثل الطلاقة والإبداع والاختصار للمستخدمين إنشاء محتوى فريد ومختصر مع الحفاظ على المعنى الأصلي.

يدعم هذا التطبيق أكثر من 20 لغة، وهو يلبي احتياجات الجمهور العالمي. تُعد ميزة التلخيص مفيدة بشكل خاص للطلاب والمعلمين والمهنيين الذين يتطلعون إلى تبسيط المحتوى المطول لتحسين سهولة القراءة والإنتاجية.

أفضل ميزات Paraphraser.io

تلخيص النص وإعادة صياغته باستخدام أوضاع الذكاء الاصطناعي المتقدمة

الحفاظ على المعنى الأصلي مع تبسيط التركيب في نفس الوقت

إنشاء نص خالٍ من الانتحال باستخدام أوضاع إعادة الصياغة القابلة للتخصيص

قيود Paraphraser.io

يدعم حاليًا اللغات القياسية فقط؛ خيارات اللغة الأوسع نطاقًا من شأنها تحسين قابلية الاستخدام

تسعير #### Paraphraser.io

الفضي: 23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الذهبي: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الماسي: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Paraphraser.io

تقييمات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لملخص المشروع في ClickUp & Excel

7. ChatGPT (الأفضل لتلخيص نص المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via

OpenAI_

ChatGPT، المطور من قبل OpenAI، هو أداة متعددة الاستخدامات لتوليد ملخصات الذكاء الاصطناعي قادرة على توليد الملخصات والإجابة على الاستفسارات وإنشاء محتوى مخصص عبر مجالات مختلفة.

وهي فعالة بشكل خاص في تبسيط المحتوى الطويل إلى ملخصات موجزة أو استخراج النقاط الرئيسية. قدرته على المحادثة الطبيعية تجعله مناسبًا لمختلف مهام اختصار النصوص، بدءًا من المحتوى الأكاديمي إلى التعاون في مستندات الأعمال .

أفضل ميزات ChatGPT

إنشاء ملخصات مفصلة أو موجزة بناءً على مدخلات المستخدم

تكييف الردود حسب نغمات أو تنسيقات أو متطلبات معينة

استخراج النقاط الرئيسية من المستندات أو المناقشات المطوّلة

يعمل بسلاسة عبر الأجهزة من خلال تطبيق الويب وواجهة برمجة التطبيقات OpenAI

قيود ChatGPT

يواجه صعوبات في الدقة في الموضوعات التقنية أو المتخصصة للغاية

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الإيجابي: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات **ChatGPT

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 650 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 70 تقييم)

شارك أحد المستخدمين كيف أن ChatGPT تبرز كأداة قوية ومتعددة الاستخدامات:

ChatGPT، على عكس محركات البحث الأخرى، لديه ذاكرة، كما أنه يفهم السياق مستفيداً من المطالبات السابقة مما يجعله نظاماً قوياً للإجابة على الأسئلة. تسمح لك الإصدارات التي تمت ترقيتها أيضًا بإرفاق الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى المطالبات النصية فقط، وهو أمر مفيد للغاية. رفيق جيد في البرمجة. يجعل المهام اليومية أسرع وأسهل.

🧠 حقيقة ممتعة: وصلت ChatGPT 1 مليون مستخدم في 5 أيام فقط - أسرع من أي تطبيق تواصل اجتماعي في التاريخ.

8. Editpad (الأفضل لتلخيص النصوص وتحريرها متعدد الاستخدامات)

via

_/مرجع/ _https://www.editpad.org/ EditPad /%href/

Editpad هي أداة تلخيص نصية تجمع بين تلخيص الملاحظات وإعادة كتابة النصوص وتحريرها. يعمل مُلخِّص النصوص الخاص به على تلخيص المحتوى الطويل مثل المقالات والأوراق البحثية والتقارير بكفاءة في ملخصات سهلة الهضم دون فقدان النقاط الرئيسية.

توفر أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي هذه إعادة الصياغة والكشف عن الانتحال والتدقيق النحوي، مما يجعلها حلاً متكاملاً للطلاب والكتاب والمهنيين. كما أنه يستخرج النصوص من الصور ويُنشئ المقالات أو القصص، وكل ذلك بأسعار معقولة.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات Editorpad

تلخيص المستندات الطويلة في تقارير موجزة ودقيقة

إعادة كتابة المحتوى وإعادة صياغته باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخراج النصوص من ملفات PDF والصور لتحليلها أو تلخيصها

إنشاء المقالات والقصص والنصوص المعاد كتابتها بسرعة وسهولة

يتضمن أدوات إضافية مثل اكتشاف الانتحال والتدقيق النحوي

قيود قيود تحرير باد

قد تؤدي إعادة الصياغة أحيانًا إلى تغيير معنى الجمل الرئيسية، مما يتطلب مراجعة يدوية

تسعير لوحة التحرير

الطالب الأساسي: 5.99 دولار (7 أيام)

5.99 دولار (7 أيام) الطالب الأساسي شهريًا: 12.99 دولارًا شهريًا

12.99 دولارًا شهريًا الطالب المحترف: 9 دولارات (7 أيام)

9 دولارات (7 أيام) الشهرية الاحترافية: 19 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات لوحة التحرير

مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات لتلخيص المقالات البحثية للحصول على رؤى سريعة

9. مولد الملخص (الأفضل للملخصات النصية السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

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مولد الملخص_

تعمل هذه الأداة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تحويل المحتوى المطول إلى ملخصات موجزة وأساسية. مثالية للطلاب والباحثين والمهنيين، فهي تستخلص النقاط الأساسية مع تخطي التفاصيل غير الضرورية. هذه الأداة مثالية للتعامل مع الأوراق البحثية أو التقارير أو المقالات المطولة حيث يكون الوقت محدودًا.

تضمن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة به الدقة والاحتفاظ بالمعلومات المهمة دون تغيير السياق. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام، فإنه يقدم ملخصات دقيقة وسهلة القراءة في غضون ثوانٍ، مما يسهل استهلاك المحتوى للجداول الزمنية المزدحمة.

أفضل ميزات مُنشئ الملخصات

إنشاء ملخصات موجزة للمستندات الطويلة على الفور

استخلاص التفاصيل المهمة مع تجنب المحتوى غير ذي الصلة

الاحتفاظ بالمعنى الأصلي بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واجهة بسيطة تسمح للمستخدمين بلصق النص والتلخيص بنقرة واحدة

قيود منشئ الملخصات

يقتصر على تلخيص النص الملصق ويفتقر إلى التكامل مع المنصات الخارجية

تسعير مولد الملخصات

مجاني

تقييمات ومراجعات مولد الملخص

مراجعات غير كافية

10. Jasper AI (الأفضل لتلخيص النصوص متعدد اللغات وإعادة توجيه المحتوى)

via

_ / href/ _https://www.jasper.ai/blog/content-planning-tips-and-tools Jasper AI /%href/

يوفر مُلخص النصوص القائم على الذكاء الاصطناعي من Jasper ميزات متقدمة لتلخيص المستندات أو المقالات أو التقارير المطولة في ملخصات واضحة وموجزة. يدعم Jasper أكثر من 25 لغة، ويضمن للمستخدمين إمكانية إنشاء ملخصات مصممة خصيصًا لجمهورهم مع الاحتفاظ بالمعنى الأصلي.

وبفضل الميزات المضافة مثل صوت العلامة التجارية والقدرة على إعادة توظيف المحتوى لمختلف المنصات، فهو أداة متعددة الاستخدامات للمحترفين والمسوقين ومنشئي المحتوى. كما أن القوالب المتقدمة وخيارات التخصيص تجعلها قوية بشكل خاص لتوسيع نطاق إنشاء المحتوى بكفاءة.

أفضل ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

تلخيص نص يصل إلى 5,000 حرف بأكثر من 25 لغة

تخصيص الملخصات بتعديلات شكلية وإعدادات الجمهور المستهدف

إعادة توظيف الملخصات في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو محتوى البريد الإلكتروني بسهولة

استخدم قوالب الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط سير العمل وتخصيص المخرجات

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

منحنى تعليمي حاد في إتقان التصميم الفوري للحصول على أفضل النتائج

أسعار جاسبر للذكاء الاصطناعي

المبدع: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر AI

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

مستخدم منذ فترة طويلة أشاد جاسبر لسرعته وكفاءته وقدرته على تلبية التوقعات:

يعتبر Jasper ذكاءً اصطناعيًا ممتازًا ينتج كتابات غنية بالمعلومات. بعد استخدام هذا الذكاء الاصطناعي لسنوات عديدة، يلبي Jasper جميع توقعاتي. إن السرعة التي يمكن بها إنجاز المهام هي ببساطة رائعة بمجرد أن تتعلم كيفية مواءمة Jasper مع أهدافك. ومع زيادة إتقاني للمنصة، أستخدم أعلى مستوى، مما يوفر لي المال والوقت.

فكر فيما وراء الملخصات: ارفع مستوى سير عملك باستخدام ClickUp

عند اختيار أداة اختصار النصوص بالذكاء الاصطناعي، لا أركز فقط على وظائفها الأساسية - بل أريد التأكد من أنها تتناسب بسلاسة مع سير عملي.

فأنا أبحث عن ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي، ودعم المنصات المتعددة، والقدرة على تخصيص المخرجات لتلبية الاحتياجات المختلفة. يمكن لقدرة الأداة على التكيف عبر المشاريع والفرق ومنصات التواصل أن تجعلها ذات قيمة أو تحطمها.

هذا هو المكان الذي تتفوق فيه ClickUp حقًا. فهي ليست مجرد أداة تلخيص نصوص عبر الإنترنت، بل هي حل إنتاجي شامل يربط بين مهامك ومستنداتك وفرقك.

سواء كنت أعمل على تحديثات المشاريع، أو صياغة المقالات الإخبارية، أو تبسيط التقارير، فإن ClickUp يحافظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة.

هل أنت مستعد للارتقاء بسير عملك؟ اشترك في ClickUp اليوم .