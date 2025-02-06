أفضل 7 برامج إدارة ملفات ماك لعام 2025

هل سبق لك أن حاولت تنظيم ملفاتك على جهاز Mac الخاص بك وشعرت وكأنك تلعب لعبة الغميضة مع مستنداتك؟ لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف - التمرير إلى ما لا نهاية من خلال Finder، متسائلين عن سبب تبخر الملف الذي تحتاج إليه في الفراغ الرقمي.

أدخل مدير ملفات ماك - وهي أدوات مصممة لتحويل نظام ملفاتك الفوضوي إلى نظام منظم.

سواء كنت تدير الخوادم عن بُعد، أو تنقل الملفات، أو تبحث ببساطة عن مستكشف ملفات أفضل للتعامل مع الفوضى التي تعاني منها، فإن مديري الملفات هؤلاء موجودون هنا لإنقاذ الموقف.

تحديد موقع الملفات عبر محركات الأقراص المحلية وGoogle Drive وSlack باستخدام ClickUp

في هذه المدونة، سنقدم لك في هذه المدونة أفضل الأدوات لإتقان سير العمل على جهاز Mac.

⏰ ملخص 60 ثانية

لدى مستخدمي Mac الكثير من مديري الملفات الأقوياء للاختيار من بينها، حيث يقدم كل منهم ميزات فريدة للتعامل مع المهام بكفاءة وتناسب سير العمل المحدد. إليك ملخص سريع لأفضل الخيارات التي تناسب الاحتياجات والتفضيلات المختلفة:

✅ النقر فوق : الأفضل لإنشاء الملفات وتنظيمها ومشاركتها

: الأفضل لإنشاء الملفات وتنظيمها ومشاركتها ✅ الباحث عن المسار: الأفضل للتحكم المتقدم في نظام الملفات

الأفضل للتحكم المتقدم في نظام الملفات ✅ Commander One: الأفضل لإدارة الملفات بسلاسة عبر الأجهزة

الأفضل لإدارة الملفات بسلاسة عبر الأجهزة ✅ForkLift: الأفضل لإدارة الملفات ونقلها عبر الأجهزة

الأفضل لإدارة الملفات ونقلها عبر الأجهزة ✅ muCommander: الأفضل لإدارة الملفات خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر

الأفضل لإدارة الملفات خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر ✅ قائد ذكي: الأفضل للمستخدمين المحترفين وعمليات الملفات المتقدمة

الأفضل للمستخدمين المحترفين وعمليات الملفات المتقدمة ✅ قائد CRAX Commander: الأفضل لإدارة الملفات المتقدمة والتخصيص

جرّب ClickUp مجاناً

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة ملفات Mac؟

لا يقتصر اختيار أفضل مدير ملفات لجهاز Mac الخاص بك على المظهر فقط - بل يتعلق الأمر بالحصول على الأدوات التي تجعل عملك أسرع وأكثر كفاءة. إليك ما يجب الانتباه إليه عند اختيار أحدها:

التنقل ثنائي الأجزاء: عرض وإدارة مجلدين جنبًا إلى جنب لنقل الملفات وتنظيمها بشكل أسرع

عرض وإدارة مجلدين جنبًا إلى جنب لنقل الملفات وتنظيمها بشكل أسرع الوصول إلى الملفات عن بُعد: الاتصال ببروتوكول FTP و SFTP والخدمات السحابية والخوادم البعيدة لإدارة الملفات بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية

الاتصال ببروتوكول FTP و SFTP والخدمات السحابية والخوادم البعيدة لإدارة الملفات بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية خيارات بحث متقدمة: حدد موقع الملفات باستخدام معايير مثل البيانات الوصفية أو الحجم أو نوع الملف أو العلامات، حتى لا تفقد أبدًا أثر المستندات المهمة

حدد موقع الملفات باستخدام معايير مثل البيانات الوصفية أو الحجم أو نوع الملف أو العلامات، حتى لا تفقد أبدًا أثر المستندات المهمة عمليات دفعية للملفات: إعادة تسمية ملفات متعددة ونقلها ونسخها بشكل مجمّع لتوفير الوقت والجهد أثناء تكرار المهام تكامل تطبيقات الطرف الثالث: العمل بسلاسة مع تطبيقات التخزين السحابي أو المحررين أو الأدوات الطرفية لتحسين سير العمل

إعادة تسمية ملفات متعددة ونقلها ونسخها بشكل مجمّع لتوفير الوقت والجهد أثناء تكرار المهام وظيفة السحب والإفلات: نقل الملفات بسرعة بين المجلدات أو التطبيقات دون الحاجة إلى البحث في القوائم

نقل الملفات بسرعة بين المجلدات أو التطبيقات دون الحاجة إلى البحث في القوائم أدوات معاينة الملفات: عرض المستندات أو الصور أو الوسائط مباشرة في مدير الملفات دون الحاجة إلى فتحها في تطبيقات منفصلة

عرض المستندات أو الصور أو الوسائط مباشرة في مدير الملفات دون الحاجة إلى فتحها في تطبيقات منفصلة اختصارات قابلة للتخصيص: قم بإعداد مفاتيح اختصار وأوامر للتنقل السريع وأتمتة المهام المتكررة

قم بإعداد مفاتيح اختصار وأوامر للتنقل السريع وأتمتة المهام المتكررة أدوات ضغط مدمجة: ضغط الملفات المضغوطة وفك ضغطها وإدارتها دون الاعتماد على ملفات مضغوطة إضافية برنامج مشاركة الملفات إمكانات المزامنة: حافظ على تحديث الملفات واتساقها عبر الأجهزة أو بين مواقع التخزين المحلية والبعيدة

ضغط الملفات المضغوطة وفك ضغطها وإدارتها دون الاعتماد على ملفات مضغوطة إضافية برنامج مشاركة الملفات

➡️ اقرأ المزيد: قد يبدو البحث عن الملفات أمراً مربكاً، خاصة إذا كنت تتعامل مع مجموعات بيانات أو مستندات كبيرة. تعرف على كيفية البحث في ملفات PDF بسرعة لتوفير الوقت وتبسيط سير عملك.

## أفضل 7 برامج إدارة ملفات Mac

هل تعلم أن شركات Fortune 500 تخسر في المتوسط ما يعادل 12 مليار دولار سنويًا بسبب عدم الكفاءة الناجمة عن إدارة المستندات غير المنظمة؟

دعنا نستكشف أفضل الخيارات المتاحة لك:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء الملفات وتنظيمها ومشاركتها) كليك أب هو أكثر من مجرد أداة إنتاجية - إنه مدير الملفات النهائي لنظام التشغيل Mac، مصمم لتبسيط سير عملك.

التسلسل الهرمي ل ClickUp يساعدك على البقاء منظمًا من خلال إعطائك هيكلًا واضحًا لإدارة كل شيء بدءًا من الأهداف إلى أدق التفاصيل. يمكنك تقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها باستخدام مساحات العمل والمساحات والمجلدات والقوائم والمهام.

البحث المتصل بـ ClickUp يبقي كل شيء متصلاً ويسهل العثور عليه، مما يوفر لك رؤية واضحة وكبيرة دون إغفال التفاصيل المهمة.

تحديد موقع الملفات عبر محركات الأقراص المحلية وGoogle Drive وSlack والمزيد في ثوانٍ باستخدام ClickUp's Connected Search

مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء ملفاتك ومشاركتها وتنظيمها في مركز واحد. يمكنك صياغة الأفكار، أو إنشاء خرائط طريق للمشروع، أو تخزين موارد الفريق - كل ذلك في الوقت الفعلي باستخدام الصفحات المتداخلة والقوالب وخيارات التنسيق الغنية.

أنشئ مستنداتك وشاركها ورتبها باستخدام ClickUp Docs

علاوة على ذلك ClickUp Brain يرتقي بإنتاجيتك إلى المستوى التالي من خلال مساعدتك في إنشاء الملخصات وأتمتة التحديثات وتحسين سير العمل بسلاسة.

جرب ClickUp Brain مجانًا

مدير ملفات ماك: ClickUp Brain

💡 نصيحة إضافية: يتعرف ClickUp Brain على عاداتك ويخصص نتائج البحث حسب ما تحتاج إليه. الأمر أشبه بوجود مساعد شخصي يعرف أين يختبئ عقد العميل أو مخطط المشروع. بصراحة، إنه مغير كامل للعبة إدارة الملفات على جهاز Mac الخاص بك!

أفضل ميزات #### ClickUp

نظّم ملفاتك باستخدام التسلسل الهرمي المنظم ل ClickUp. أنشئ مساحات للفئات العريضة مثل الفرق أو المشاريع، مجلدات لتجميع المهام أو الملفات ذات الصلة، قوائم لتقسيم المشاريع إلى أجزاء يمكن إدارتها

للفئات العريضة مثل الفرق أو المشاريع، لتجميع المهام أو الملفات ذات الصلة، لتقسيم المشاريع إلى أجزاء يمكن إدارتها استخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات بذكاء والعثور على أي شيء بسرعة. يسحب البحث المتصل النتائج ليس فقط من ClickUp ولكن أيضًا من الأدوات المدمجة مثل Google Drive وDropbox وSlack

تعيين المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتشغيل الإجراءات تلقائيًا للحفاظ على سير كل شيء بكفاءة

مشاركة الملفات، وترك التعليقات، وإدارة الأذونات مباشرةً داخل المنصة لضمان سلاسة العمل الجماعي وأمن البيانات

أتمتة العمليات المتكررة باستخدام المُشغِّلات ومهام سير العمل والإجراءات المُخصصة

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا للمبتدئين نظرًا لمجموعته الواسعة من الميزات

الميزات المتقدمة مثل ClickUp AI متوفرة فقط في الباقات الأعلى مستوى

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

بالحديث عن سهولة استخدام ClickUp لإدارة الملفات, مستخدم يقول ,

بشكل عام، يقوم ClickUp بالأشياء بشكل صحيح كونه سهل الاستخدام للغاية ويقدم العديد من الخيارات لإنشاء لمحات عامة لمختلف المشاريع والأقسام ما يجعل من السهل دمجها في سير عمل الشركة المحدد مسبقًا. إن فرص توفير معلومات إضافية لمهمة ما غير محدودة تقريبًا من خلال دمج الصور والمستندات وما إلى ذلك في وصف المهام بمجرد إجراء عملية سحب وإفلات من مستكشف الملفات إلى المهمة. بالنسبة لي هو تطبيق أستخدمه كل يوم وهو ينمو بسرعة داخل شركتنا.

➡️ اقرأ المزيد: إذا كانت إدارة ملفاتك تبدو وكأنها لعبة لا تنتهي من لعبة الغميضة والبحث، فقد يكون الوقت قد حان لإزالة الفوضى من مساحة العمل الرقمية الخاصة بك. للبدء من جديد، راجع هذا دليل التخلص من الفوضى الرقمية لإنشاء مساحة عمل منتجة.

2. مكتشف المسار (الأفضل للتحكم المتقدم في نظام الملفات)

عبر

/مرجع/ https://path-finder.macupdate.com/ محدد المسار /%href/

يعد Path Finder خيارًا مثاليًا إذا كنت تبحث عن مدير ملفات Mac للتحكم الكامل في نظام الملفات الخاص بك. فهو يوفر ميزات قوية مثل التنقل ثنائي الأجزاء ومزامنة المجلدات وإعادة تسمية الدُفعات، مما يسمح لك بتبسيط إدارة الملفات بشكل لم يسبق له مثيل.

يمكنك أيضًا معالجة الملفات المخفية ودمج المجلدات وتنفيذ عمليات بحث متقدمة لتنظيم أفضل. كما أنه يدمج أدوات مثل محطة طرفية مدمجة ووضع علامات على الملفات من أجل سلاسة سير عمل إدارة المستندات .

أفضل ميزات الباحث عن المسار

عرض ثنائي الأجزاء للتنقل بين المجلدات جنبًا إلى جنب ونقل الملفات بسرعة

مقارنة المجلدات والمزامنة للحفاظ على تناسق الملفات عبر مواقع متعددة

إعادة تسمية الدُفعات للتعامل مع العديد من الملفات بكفاءة

متصفح مسار قابل للتحرير للانتقال بسرعة إلى أي دليل أو موقع

قيود مستكشف المسار

يمكن أن يكون عربات التي تجرها الدواب، مع حدوث أعطال عرضية أو فقدان الإعدادات

تم الإبلاغ عن عدم استجابة دعم العملاء من قبل بعض المستخدمين

تسعير المسار الباحث عن المسار

29.95$/مستخدم (تنزيل لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات الباحث عن المسار

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

بالحديث عن "مكتشف المسار يقول المستخدم ,

باثفايندر برنامج رائع. أنا أحبه وأستخدمه كل يوم. ومع ذلك! لقد دفعت مقابل ترخيص للإصدار 10. وعندما قمت بالتحديث الأسبوع الماضي إلى الإصدار 10.2، أبطلوا رخصتي، محاولين القول إنها صالحة لمدة عام فقط، وقالوا إن برنامجي الآن تجريبي وغير مفعل. عندما اشتريت الترخيص قالوا إن رخصتي ستعمل للإصدار 10، ولن أضطر إلى الترقية حتى الإصدار 11. لقد خانوا ثقتي تمامًا ولن أشتري منهم مرة أخرى.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام طريقة العرض ثنائية الأجزاء إلى جانب مزامنة المجلدات للحفاظ على مزامنة النسخ الاحتياطية أو المشاريع عبر محركات أقراص متعددة بشكل مثالي دون جهد يدوي.

➡️ اقرأ المزيد: قمنا بمراجعة أفضل 10 تطبيقات إنتاجية لنظام التشغيل Mac

3. Commander One (الأفضل لإدارة الملفات بسلاسة عبر الأجهزة)

via

_/مرجع/ _https://commander-one.com/ Commander One /%href/

القائد واحد متعدد الاستخدامات برنامج تنظيم الملفات لمستخدمي Mac، مصمم لتبسيط سير عملك وتحسين تنظيم الملفات. من خلال واجهته ثنائية الأجزاء، يمكنك بسهولة إدارة مجلدات متعددة جنبًا إلى جنب، ونقل الملفات بسلاسة، والحفاظ على كفاءة سير عملك.

يوفر Commander One حلاً شاملاً، سواء كنت تقوم بضغط الملفات أو إدارة الأرشيفات أو العمل مع الملفات على الأجهزة المتصلة مثل iOS و Android. تسمح لك إمكانيات البحث المتقدمة بالبحث عبر محركات الأقراص المحلية والخدمات السحابية وحتى الأرشيفات، مما يجعله أداة قوية لأولئك الذين يديرون أنظمة ملفات معقدة.

أفضل ميزات Commander One أفضل الميزات

إدارة الملفات ونقل المحتوى بين المجلدات بسرعة باستخدام الواجهة ثنائية الأجزاء

البحث عن الملفات وتحديد موقعها باستخدام التعبيرات العادية المتقدمة وحساسية حالة الأحرف عبر محركات الأقراص المحلية والأرشيفات والتخزين السحابي

ضغط الملفات واستخراجها دون عناء، وتحرير الأرشيفات مثل ZIP وRAR و7Z وTAR دون تفريغها

توصيل الملفات وإدارتها على أجهزة iOS وAndroid وMTP مباشرةً من جهاز Mac الخاص بك للتعامل مع الملفات بسلاسة

قيود Commander One

تتطلب العديد من الميزات المتقدمة شراء حزمة Pro Pack

يفتقر إلى وظيفة البحث المباشر عن مسار الملف لبعض حالات الاستخدام

تسعير Commander One

الترخيص الشخصي: 29.99 دولارًا أمريكيًا

29.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص الفريق: 99.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات برنامج كوماندر ون

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

بالحديث عن كفاءة وتنظيم "كوماندر ون", يقول المستخدم ,

تعليقات: يساعدني Commander One في إدارة ملفاتي بشكل أسرع. ويمكنه أيضًا وضع الملفات في قائمة الانتظار. تسهل طريقة العرض الافتراضية ثنائية الأجزاء على المستخدمين نقل الملفات من موقع إلى آخر.

🔍 هل تعلم؟ يمكنك الاستفادة من ميزة البحث المتقدم للعثور على الملفات على جهاز Mac الخاص بك وعبر الخدمات السحابية والأرشيفات، مما يوفر لك الوقت عند إدارة مجموعات البيانات الكبيرة أو التخزين عن بُعد.

➡️ اقرأ المزيد: كيف تكون أكثر تنظيماً في العمل؟ نصائح وحيل عملية

4. ForkLift (الأفضل لإدارة الملفات ثنائية الأجزاء وعمليات النقل)

via

_/مرجع/ _https://binarynights.com/ الرافعةالشوكية /%href/

يعد ForkLift 4 أحد أقوى برامج إدارة الملفات ثنائية الأجزاء لنظام التشغيل Mac وعملاء النقل المصممة لطلب الكفاءة. فهو يمكّنك من الاتصال بخوادم متعددة ونقل الملفات دون عناء باستخدام وظيفة السحب والإفلات.

كما أن ميزات المزامنة والبحث المتقدمة تجعله مثاليًا لمقارنة المجلدات المحلية والبعيدة أو تحديد موقع الملفات عبر الشبكات. يجمع ForkLift 4 بين المرونة والقوة لتلبية جميع احتياجاتك في إدارة الملفات مع ميزات إضافية مثل التحرير عن بُعد، وتكامل iCloud، وإدارة الأرشيف.

أفضل ميزات ForkLift

مقارنة المجلدات المحلية أو البعيدة ومزامنتها بنقرة واحدة ومزامنة ثنائية الاتجاه

استخدم البحث المتقدم والمرشحات لتحديد موقع الملفات حسب الاسم أو الامتداد أو العلامات أو المحتوى، حتى على الخوادم البعيدة

قم بإدارة الملفات بسلاسة عبر التخزين السحابي و iCloud ومحركات الأقراص المحلية من خلال واجهة سهلة الاستخدام ثنائية الأجزاء

تحرير الملفات البعيدة في المحرر المفضل لديك وتحميل التغييرات تلقائياً أثناء الحفظ

قيود ForkLift

قد تشهد عمليات نقل الملفات تأخيرات عرضية قبل البدء

لا توجد طريقة واضحة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا كانت المشكلات ناجمة عن مضيفين خارجيين أو التطبيق نفسه

تسعير ForkLift

مستخدم واحد: 19.95 دولاراً في السنة

19.95 دولاراً في السنة رخصة عائلية : 29.95 دولاراً في السنة

: 29.95 دولاراً في السنة شركة صغيرة: 69.95 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات ForkLift

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لنظام التشغيل Mac

### 5. muCommander (الأفضل لإدارة الملفات خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر)

via muCommander muCommander هو مدير ملفات macOS مجاني ومفتوح المصدر يوفر البساطة والكفاءة في إدارة الملفات والمجلدات. فواجهته ثنائية الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح القابلة للتخصيص، والتخزين السحابي، ودعم الخادم عن بُعد، تجعل منه بديلاً رائعاً لمدير الملفات الافتراضي.

يسمح muCommander بالوصول السلس إلى الأرشيفات مثل ZIP وRAR و7z وأنظمة الملفات الافتراضية مثل FTP وSFTP وAmazon S3. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى متصفح ملفات Mac خفيف الوزن وغني بالميزات، يوفر muCommander مرونة لا مثيل لها مع إمكانية التخصيص الكامل ليناسب سير عملك.

أفضل ميزات muCommander

إدارة و تنظيم الملفات والمجلدات من خلال تخطيطه ثنائي الأجزاء وعمليات الملفات المجمعة

الاتصال بالتخزين السحابي والخوادم البعيدة مثل Google Drive وDropbox وFTP وSFTP وغيرها

ضغط واستخراج أرشيفات ZIP وRAR وRAR و7z وTAR، أو تصفحها مثل المجلدات العادية

تخصيص الواجهة، وأشرطة الأدوات، واختصارات لوحة المفاتيح للحصول على تجربة شخصية حقيقية

قيود MuCommander

يتطلب جافا 11 أو أحدث ليعمل، وهو ما قد يمثل خطوة إضافية للمستخدمين

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة مثل المزامنة في الوقت الحقيقي أو إمكانات البحث المتقدم

تسعير MuCommander

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات MuCommander

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

مستخدم، مع تقديره لقدرة muCommander على التعامل مع الأرشيفات دون عناء, يقول ,

لقد كنت أستخدم MUCommander للتصفح داخل ملفات .zip دون الحاجة إلى فك ضغطها أولاً. هذه الميزة وحدها تجعله يستحق أن يكون موجوداً. فقد وفرت عليَّ ساعات عندما كان كل ما أحتاجه هو العثور على صورة معينة داخل أرشيف .zip بحجم 675 ميغابايت.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام muCommander كمدير ملفات أصلي خفيف الوزن لنظام macOS للوصول بسرعة إلى الخوادم والأرشيفات البعيدة. تُعد ميزة الإشارات المرجعية العامة الخاصة به موفرة للوقت للمسارات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر.

6. Nimble Commander (الأفضل لمستخدمي الطاقة وعمليات الملفات المتقدمة)

via

_ / href/ _https://magnumbytes.com/ قائد رشيق /%href/

Nimble Commander هو مدير ملفات بديل مصمم للمستخدمين المحترفين الذين يرغبون في التحكم الكامل في جميع الملفات والمجلدات على أجهزة Mac الخاصة بهم. فواجهته ثنائية الأجزاء وتصميمه الذي يركز على لوحة المفاتيح يجعلان منه أداةً مفضلة للمطورين ومسؤولي النظام ومحترفي تكنولوجيا المعلومات.

بفضل ميزات مثل المحاكي الطرفي المدمج، وإدارة المجلدات المتقدمة، والقدرة على عرض الملفات المخفية، فإن Nimble Commander مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الكفاءة والمرونة. إنه خفيف الوزن وسريع وقابل للتخصيص، مما يجعله أداة رائعة لتحل محل Finder في مهام سير العمل المتقدمة.

أفضل ميزات برنامج Nimble Commander

استخدم المحاكي الطرفي المدمج لمزامنة أوامر shell مع التنقل في لوحة الملفات

فرز الملفات وإجراء إعادة تسمية مجمعة باستخدام أنماط لتنظيم سلس

تصفح الأرشيفات وتحريرها وضغطها دون تفريغ الملف بالكامل، وهو مثالي لأرشفة الملفات بكفاءة

الاتصال بخوادم FTP أو SFTP أو WebDAV أو Dropbox وتحرير الملفات عن بُعد دون مغادرة التطبيق

قيود القائد الذكي

بعض الميزات المتقدمة، مثل وضع الإدارة، غير متوفرة في إصدار Mac App Store

يتطلب إعدادًا إضافيًا للتخصيص والتكامل مع الأدوات الخارجية بشكل كامل

تسعير Nimble Commander

يتوفر إصدار مجاني

تقييمات ومراجعات القائد الذكي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: تعتبر ميزات Nimble Commander المدمجة في Nimble Commander المدمجة وميزات عميل FTP مثالية لتبسيط المهام مثل نقل الملفات وتحرير الملفات عن بُعد والتعامل مع جميع مجلدات Mac دون التبديل بين التطبيقات.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 15 برنامج لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac (مجاني ومدفوع)

7. CRAX Commander (الأفضل لإدارة الملفات المتقدمة والتخصيص)

via

_ / href/ _https://mac.softpedia.com/get/Utilities/Crax.shtml CRAX Commander /%href/

CRAX Commander هو مدير ملفات Mac ثنائي الأجزاء قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مصمم للمستخدمين الذين يريدون مزيجاً من البساطة والقوة في الوقت الذي تنظيم ملفاتهم على نظام ماك . تدعم واجهته البديهية علامات التبويب والإشارات المرجعية، مما يجعل التنقل بين الملفات أسرع وأكثر تنظيماً.

وبفضل عملاء SVN وFTP وSSH المدمجين، يتفوق البرنامج في التعامل مع الملفات عن بُعد، بينما يجعله البحث المتقدم وأدوات إعادة التسمية المتعددة والمحرر المميز بتمييز بناء الجملة مثاليًا لإدارة الملفات والمجلدات بكفاءة.

أفضل ميزات CRAX Commander

التعامل مع الملفات عن بُعد بسلاسة مع دعم FTP وSFTP وSFTP وSMB وAFP المدمج

إجراء عمليات مجمعة مع إعادة تسمية متعددة ودمج المجلدات وحسابات المجموع الاختباري

تخصيص تجربة إدارة الملفات باستخدام أشرطة أدوات قابلة للتكوين واختصارات لوحة المفاتيح والأدوات الخارجية

مقارنة الملفات أو المجلدات وتحريرها باستخدام البحث المتقدم المدمج ومقارنة المحتوى

قيود CRAX Commander

وضع المسؤول والميزات المتقدمة غير مدعومة في إصدار Mac App Store

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص الواسعة النطاق الخاصة به مربكة

تسعير CRAX Commander

الإصدار الكامل: 25.99 دولاراً للمستخدم (تنزيل لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات CRAX Commander

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: ما أهمية التحكم في إصدار المستند؟

إعادة تخيل إدارة الملفات والإنتاجية مع ClickUp

عند اختيار مديري ملفات Mac، فكّر فيما هو أبعد من مجرد الميزات - فكّر في مدى تكاملها مع سير عملك الأوسع. هل يدعم التعاون، أو يتكامل مع أدواتك الحالية، أو يحسّن إدارة الملفات، أو يزيد من إنتاجيتك الإجمالية؟

على الرغم من أن أدوات مثل Path Finder أو ForkLift تتفوق في مجالات محددة، إلا أنها قد تفتقر إلى تعدد استخدامات الحل الشامل. هذا هو المكان الذي يبرز فيه ClickUp. لا يتعلق الأمر فقط بإدارة الملفات، بل يتعلق بتحويل طريقة عملك بالكامل.

فمع أدوات مثل ClickUp Docs و Brain و Connected Search، يتجاوز الأمر مجرد تنظيم الملفات ليقدم منصة موحدة للمهام والتعاون والأتمتة.

هل أنت مستعد لتبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية؟ اشترك في ClickUp اليوم -إنه مجاني! 🚀